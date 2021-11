Bottas en pole +++ FR Olympic bat les Starwings

L'attaquant parisien, très en réussite, a encore salé l'addition (32e) pour son premier triplé avec les Bleus. Ceux-ci ont ajouté quatre autres buts en deuxième mi-temps grâce à Benzema (55e/59e), Rabiot (75e), Griezmann (84e/pen) et Mbappé encore (87e). L'attaquant du PSG est ainsi devenu le premier à signer un quadruplé en équipe de France depuis Just Fontaine en... 1958.

Parti dernier après avoir été disqualifié des qualifications en raison d'un aileron arrière non conforme vendredi, Lewis Hamilton (Mercedes) a effectué une remontée hallucinante pour finir 5e après les 24 tours de course. Dimanche, il partira ainsi 10e sur la grille en raison d'une pénalité pour un changement de moteur synonyme de recul de cinq rangs. Mais le rythme qu'il a montré a été très prometteur.

Tombeur des Lions au Pommier une semaine plus tôt, Union Neuchâtel a par ailleurs cueilli son deuxième succès d'affilée en écrasant Swiss Central 84-65. Yoan Granvorka (20 points, 7 rebonds, 4 assists), Bryan Colon (17 points, 6 passes décisives, 4 rebonds, 3 interceptions) et Selim Fofana (17 points, 4 rebonds, 4 assists) ont à nouveau brillé côté neuchâtelois.

Privé de ses artilleurs Marko et Dusan Mladjan (blessés), Massagno s'est pour sa part incliné 78-76 à Nyon, qui a forcé la décision au "buzzer" sur un tir de Jérémy Jaunin (10 points et 7 assists samedi). Menés 76-68 à 1'57'' du terme de cette partie, les Tessinois ont recollé à 76-76 avant de céder sur le fil.

Le septuple champion du monde anglais a vu son chrono des qualifications annulé par les commissaires de course. Ils ont jugé son DRS (le volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui s'ouvre pour gagner en vitesse de pointe) non conforme au règlement.

L'Italie et la Suisse, à égalité de points en tête du groupe C, se disputeront lundi soir à distance la première place, synonyme de billet direct pour le Mondial 2022. La Suisse accueillera la Bulgarie.

Ces trois forfaits s'ajoutent à la liste déjà fournie des joueurs ayant quitté le rassemblement cette semaine sur blessure: Giorgio Chiellini, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini et Nicolo Zaniolo, en plus des autres joueurs indisponibles qui n'avaient pas été convoqués (Leonardo Spinazzola, Marco Verratti, Moise Kean).

Au classement final, le vice-champion olympique 2018 a devancé l'Américain Vincent Zhou de plus de 30 points avec un nouveau record personnel (290,15 points). Vainqueur du Skate America, Zhou est passé complétement à côté de son libre (6e score) et a conservé de justesse sa 2e place (260,69 points).

Battu lors des huit premières finales de sa carrière sur l'ATP Tour, Felix Auger-Aliassime est simplement le quatrième joueur de l'histoire à se retrouver dans le top 10 sans avoir conquis le moindre titre. Le Suédois Mikael Pernfors, le Français Cédric Pioline et le Chypriote Marco Baghdatis ont également réussi ce tour de force, et ont tous fini par conquérir au moins trois trophées.

Demi-finaliste à l'US Open et quart de finaliste à Wimbledon cette année, Felix Auger-Aliassime est le quatrième joueur à faire son entrée dans le top 10 en 2021 après Casper Ruud, Hubert Hurkacz et Jannik Sinner. Il passera lundi du 11e au 10e rang au détriment de l'Italien, lequel chutera d'une place en perdant notamment les 250 points qui avaient récompensé son sacre de Sofia à l'automne... 2019.

Les choses sérieuses démarreront à 17h dans cette épreuve décriée à laquelle les stars Mikaela Shiffron et Petra Vlhova ont notamment renoncé. Les huitièmes, les quarts et les demi-finales se dérouleront sur deux manches, tout comme la finale.

Andrea Ellenberger et Vanessa Kasper ont lâché respectivement 0''98 et 1''26 sur Thea Louise Stjernesund au cumul des deux manches qualificatives. Simone Wild (17e) a échoué à 0''01 de sa compatriote, alors que Camille Rast (25e), Jasmina Suter (27e), Delia Durrer (42e) et la "rookie" Amélie Klopfenstein (44e) ont manqué plus nettement le coche.

Le Centre national de natation de Pékin n'accueillera "pas plus de 1000 personnes", soit 20% de sa capacité, a déclaré le gérant de l'installation, Yang Qiyong, au quotidien d'Etat Global Times. Tout le personnel de la salle aura reçu des rappels de vaccin contre le Covid-19, et des effectifs suffisants sont prévus pour "remplacer quiconque aurait un problème lié à l'épidémie", a-t-il ajouté.

Gueule de bois à Rome

Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

L'Italie du Calcio s'est réveillée avec une belle gueule de bois samedi matin à Rome. Le nouveau penalty raté de Jorginho face à Yann Sommer risque bien de plonger tout un pays dans les abîmes.

"Il n'y aura aucun problème. Nous allons gagner en Irlande du Nord et nous serons qualifiés pour le Qatar lundi soir", clame toutefois Roberto Mancini. Le sélectionneur s'accroche aux deux buts d'avance que la Squadra Azzurra possède sur l'équipe de Suisse. "Ce n'est pas un avantage négligeable", dit-il.

La "Gazzetta dello Sport" tempère toutefois l'optimisme du Mister. Le journal parle d'un... "airbag en papier de soie" pour qualifier cet avantage de l'Italie avant les deux matches de lundi. Pour mémoire, on rappellera que l'Irlande du Nord a gardé sa cage inviolée lors de ses trois matches livrés à Belfast dans ce tour préliminaire de la Coupe du monde.

Une montagne de regrets

La Suissse, elle, affrontera dans le même temps un adversaire contre lequel elle avait mené 3-0 après seulement... 12 minutes de jeu le 25 mars dernier à Sofia. Breel Embolo (7e), Haris Seferovic (10e) et Steven Zuber (12e) avaient frappé pour permettre à la Suisse de réussir une entame magnifique dans ce tour préliminaire.

Malheureusement, l'équipe, alors dirigée par Vladimir Petkovic, n'avait pas su vraiment enchaîner. Elle ne s'était imposée "que" 3-1 face aux Bulgares avant de gagner sur la marge la plus étroite (1-0) trois jours plus tard à Saint-Gall devant la Lituanie. Avec le recul, ces deux rencontres laissent une montagne de regrets. Jamais la Suisse n'aurait accusé aujourd'hui ces fameux deux buts de retard sur l'Italie si elle avait fait correctement le job au mois de mars.

A Murat Yakin de corriger le tir. Lundi à Lucerne, le Bâlois devra composer, on le sait, sans les trois buteurs de Sofia. Il devra, aussi, inventer une nouvelle défense en raison de la suspension de Manuel Akanji et du probable forfait de Ricardo Rodriguez, qui a dû céder sa place à l'heure de jeu vendredi en raison de douleurs musculaires. On peut imaginer que le sélectionneur introduira Kevin Mbabu et Fabian Frei et demandera à Silvan Widmer de jouer à gauche.

Shaqiri: un nouveau triplé pour la centième ?

En attaque, l'heure de Mario Gavranovic pourrait sonner. Auteur de six buts cette année en sélection et trois lors de ses quatre derniers matches avec Kayserispor, le Tessinois a le profil du joueur de surface qui peut se régaler contre la Bulgare. Surtout si Ruben Vargas, Noah Okafor et Xherdan Shaqiri évoluent dans le même registre qu'à Rome.

A l'Olympico, le trio a réussi un début de match extraordinaire. Avec un brin de réussite, la Suisse aurait pu inscrire le 2-0, qui aurait sans doute fait très mal aux Champions d'Europe. Lundi, Xherdan Shaqiri honorera sa 100e sélection. Le capitaine rêve de fêter ce jubilé de la plus belle des manières. Avec pourquoi pas avec un triplé comme le 6 septembre 2011 à Bâle contre ces mêmes Bulgares ?

L'exploit serait immense

Si celui de Roberto Mancini était un peu trop crispé, le sourire que l'on pouvait lire vendredi soir sur le visage de Murat Yakin était rayonnant. Le sélectionneur est convaincu que son équipe sera à la hauteur de l'événement lundi soir. Dans un stade comble, avec sans doute une "ambiance de feu" comme l'espère et le réclame Xherdan Shaqiri, la Suisse possédera vraiment une chance en or d'arracher la première place de ce groupe, synonyme de qualification directe pour la Coupe du monde au Qatar. Et d'exploit XXL.