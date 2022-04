Bradley Wiggins victime, ado, de manipulation à des fins sexuelles

Wiggins "manipulé" à l'adolescence à des fins sexuelles Image: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN Le vainqueur du Tour de France 2012 et triple champion olympique Bradley Wiggins a raconté avoir été victime de manipulation mentale à l'âge de 13 ans par un entraîneur à des fins sexuelles. Le Britannique s'est exprimé dans un entretien au magazine Men's Health, dont des extraits ont été publiés mardi. "J'ai été manipulé par un coach quand j'étais plus jeune - je devais avoir 13 ans environ - et je ne l'ai jamais accepté complètement...", a-t-il expliqué. Ayant utilisé le terme anglais de "groomed", qui désigne toute emprise psychologique d'un adulte sur une personne plus jeune, le magazine lui a demandé si cette manipulation visait à obtenir des actes sexuels, il a répondu: "Oui. Cela m'a affecté en tant qu'adulte... J'ai enfoui cela en moi." Le cycliste a expliqué sa difficulté à révéler ces faits dont il avait été victime par un contexte familial peu propice. "Mon beau-père était assez violent avec moi, il me traitait de +pédé+ parce que je portais du lycra ou ce genre de chose, donc je ne pensais vraiment pas me confier", a-t-il détaillé. Difficultés "J'étais tellement solitaire... Je voulais juste échapper à cet environnement. Je me suis retrouvé tellement isolé. J'étais un ado un peu bizarre à tellement de points de vue et je pense que ma détermination sur un vélo est venue de ces épreuves", a-t-il complété. Wiggins, 41 ans, avait déjà évoqué par le passé ses tendances dépressives et son enfance difficile. Il avait atteint l'apogée de sa carrière en 2012 en remportant le Tour de France et, quelques jours plus tard, l'or du contre-la-montre en cyclisme sur route lors des Jeux olympiques de Londres. Wiggins a raconté avoir longtemps essayé de comprendre sa relation avec son père biologique, le cycliste australien Gary Wiggins, mort en 2008, qui a abandonné sa famille quand il était très jeune. "La première fois que je l'ai vu, j'avais 18 ans", a-t-il raconté. "C'était mon héros. Je voulais lui prouver des choses. Il avait été un bon coureur, mais il aurait pu être très bon, c'était un talent gâché. Il était alcoolique, maniaco-dépressif, plutôt violent et il a pris beaucoup d'amphétamines et de drogues (pour se doper) à l'époque", a encore poursuivi Wiggins.

Kloten se prépare à la fête Kloten est tout proche de la promotion. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Un écran géant ouvert au public sera installé au centre de Kloten pour permettre de suivre mercredi la 5e manche de la finale des play-off de Swiss League entre les Aviateurs et Olten. En cas de succès, Kloten sera promu en National League, après quatre ans à l'étage inférieur. Le match se jouera à guichets fermés. En cas de promotion, la Ville a décidé que les restaurants pourront rester ouverts toute la nuit.

Laaksonen au tapis Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Henri Laaksonen (ATP 92) s'est incliné au 1er tour du tournoi ATP 250 de Belgrade devant le Tchèque Jiri Lehecka. Le Schaffhousois attend toujours un premier succès cette saison sur terre battue. Lehecka (ATP 93), 20 ans, s'est imposé 6-2 7-5. Avec son service, il a mis sous pression Laaksonen, peu en verve dans ses retours. Le Tchèque a converti les trois balles de break qu'il s'est procurées. Les deux hommes venaient déjà de s'affronter il y a quinze jours, au 1er tour des qualifications du Masters 1000 de Monte-Carlo. Lehecka l'avait emporté en trois manches. Henri Laaksonen n'a gagné que deux matches sur l'ATP Tour dans un tableau final en 2022.

Sébastien Loeb de retour pour le Rallye du Portugal Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Français Sébastien Loeb sera de retour en Championnat du monde des rallyes au Portugal, du 19-22 mai, au volant d'une M-Sport Ford, a annoncé son équipe mardi. Victorieux à Monte-Carlo de son 80e rallye en catégorie reine, Loeb, 48 ans, reviendra au Portugal pour la 4e manche de la saison, dans le cadre du programme partiel qu'il a conclu avec M-Sport. Dix ans après le dernier de ses neuf titres mondiaux, un record, Loeb effectue depuis 2013 quelques rallyes WRC mais pas de saison complète. Absent en 2021, il est revenu à Monte-Carlo en 2022 avec un nouveau record, devenant le pilote le plus âgé vainqueur d'une manche mondiale (à 47 ans et 10 mois). Au Portugal, où il s'est imposé en 2007 et 2009, il sera encore accompagné par la Française Isabelle Galmiche, qui au Monte-Carlo est devenue la première femme copilote à gagner un Rallye WRC depuis 1997. "Piloter la Puma est l'un de mes meilleurs souvenirs de rallye ; gagner le Monte-Carlo après si longtemps était incroyable", a expliqué Loeb dans un communiqué de M-Sport. "Le Portugal était un vide dans mon calendrier et c'est un rallye sur terre, j'ai participé à cette version du rallye en 2019 donc j'ai une base de notes pour certaines étapes", a-t-il déclaré, ajoutant que le choix du Portugal avait été "très simple" car il voulait "faire un rallye sur terre". Coup de projecteur L'autre Français passé maître dans la discipline, Sébastien Ogier, pourrait également être de la partie au Portugal. Passé lui aussi pigiste de luxe, après son 8e titre l'an dernier, Ogier a donné la réplique à Loeb au Monte-Carlo, perdant dans les derniers kilomètres, et le Gapençais avait alors déclaré que son prochain rallye avec Toyota serait sans doute au Portugal. Loeb s'aligne cette saison dans plusieurs disciplines, entre le Dakar, le championnat du monde de rallye-raid, le championnat de SUV électriques Extreme E et au moins la manche d'ouverture, au Portugal fin avril, du championnat allemand de voitures de tourisme (DTM). La présence de Loeb, et celle probable d'Ogier, sera un coup de projecteur pour le WRC, dominé après deux manches par le jeune Finlandais Kalle Rovanperä, avant la 3e manche en Croatie ce week-end.

Kosmos a perçu 24 millions pour transférer la Supercoupe Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK La Fédération espagnole (RFEF) a négocié une commission de 24 millions d'euros au profit de Kosmos pour transférer la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, selon un média espagnol. Kosmos est l'entreprise d'événementiel sportif présidée par le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué. Le site d'informations en ligne El Confidencial, qui a eu accès à des documents et des messages audio privés entre Piqué et le président de la RFEF Luis Rubiales, rapporte que la fédération espagnole de football perçoit 40 millions d'euros par saison pour chacune des six éditions organisées en Arabie saoudite depuis 2020, tandis que Kosmos touche 4 millions par saison. "Piqué a eu un rôle décisif dans les négociations pour que la Supercoupe d'Espagne soit organisée en Arabie Saoudite, et a profité tout au long de ce processus d'un traitement de faveur de la part de Rubiales, pour des raisons encore à déterminer. Un porte-parole de Piqué a nié le fait qu'il ait pu bénéficier d'un quelconque traitement de faveur", écrit El Confidencial lundi. "Aucun conflit d'intérêt", assure Piqué "Tout ce que nous avons fait est légal et il n'y a aucun conflit d'intérêt", s'est pour sa part défendu Gerard Piqué sur sa chaîne Twitch, dans la nuit de lundi à mardi. "La seule chose illégale ici, c'est que des messages audio privés ont été volés et donnés à la presse", a-t-il ajouté. "Je sais séparer un accord commercial de ce que j'ai fait toute ma vie, à savoir jouer au football. Je n'ai reçu aucune aide. Si vous me dites que pour un accord commercial, la compétition en sera affectée, c'est que vous n'avez aucune idée de qui je suis", a ajouté Piqué. D'après le défenseur catalan, "avant de changer de format, la fédération empochait 120'000 euros (réd: pour cette compétition), et maintenant, ce sont 40 millions d'euros. Dans le monde dans lequel on travaille, les 10% de commission sont dans les standards du marché et en accord avec ce que touchent toutes les agences pour ce genre de gestion", a-t-il précisé. Attaque informatique Quelques semaines avant la première édition en 2020, Rubiales avait confirmé en conférence de presse que Kosmos était intervenu dans les négociations avec l'Arabie saoudite. Il avait souligné que la fédération n'avait fait aucun versement direct à l'entreprise fondée par Piqué, évitant ainsi une infraction à son code éthique adopté à l'unanimité par la fédération en décembre 2019. Jeudi, la RFEF a dénoncé dans un communiqué avoir été victime d'une "attaque informatique dans le cadre d'une action criminelle" et a indiqué que "des documents, des conversations et des enregistrements audio privés du président et du secrétaire général" avaient été volés.

Avec Dominic Thiem et cinq joueurs du top 20 Image: KEYSTONE/AP/Paul White L'entry list du Geneva Open, qui se déroulera du 14 au 21 mai prochain sur les courts du TC Genève, est riche de promesses. Elle intègre cinq des vingt meilleurs joueurs mondiaux et un vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem en la personne de Dominic Thiem. Couronné à l'US Open 2020, l'Autrichien sera présent pour la première fois dans le site enchanteur du Parc des Eaux-Vives. Blessé au poignet pendant de longs mois avant d'être affaibli par le Covid-19, Dominic Thiem nourrit l'ambition de retrouver le niveau qui lui avait permis de se hisser à la troisième place du classement de l'ATP il y a deux ans. On rappellera qu'il fut finaliste à deux reprises à Roland-Garros face à Rafael Nadal en 2018 et en 2019. Dominic Thiem ne sera pas la seule d'affiche de cette septième édition du Geneva Open. Le tenant du titre Casper Ruud (ATP 7) sera à nouveau de la partie ainsi que son adversaire malheureux en finale Denis Shapovalov (ATP 16). Le Norvégien et le Canadien retrouveront trois autres membres du top 20, l'Américain Reilly Opelka (ATP 17) qui a déjà remporté deux tournois en 2022 à Dallas et à Houston, l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 18), titré cette année à Doha, et le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 20) qui fut notamment finaliste du Masters 1000 d'Indian Wells l'an dernier. Paire et Fognini de la partie Avec les présences de Benoît Paire (ATP 61) et de Fabio Fognini (ATP 62), deux des joueurs les plus "volcaniques" du Circuit, le tableau devrait combler tous les amateurs du tennis. Par ailleurs, d'autres joueurs de premier plan devraient être également de la partie grâce aux trois invitations dont bénéficient les organisateurs. Ces dernières années, Stan Wawrinka, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov et Kei Nishikori avaient, ainsi, hérité d'une wild card à la dernière minute pour disputer le Geneva Open qui a eu l'honneur l’an dernier de pouvoir compter sur la présence de Roger Federer.

Un 23e but pour Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Nino Niederreiter a inscrit lundi son 23e but de la saison en NHL. Egalement auteur d'un assist, l'attaquant de Carolina a été désigné deuxième étoile d'un match remporté 5-3 par les Hurricanes sur la glace des Coyotes de Janis Moser. Avec 23 buts en 70 matches joués cette saison, El Nino est idéalement placé pour battre son record personnel qui date de 2016/17. Le Grison avait alors marqué à 25 reprises sous le maillot de Minnesota, pour un total de 57 points. Un total qu'il ne devrait en revanche pas approcher puisqu'il en est à 42 unités cette saison. Les Hurricanes, qui restaient sur deux défaites de suite, ont signé lundi leur 49e victoire dans cet exercice 2021/22. Avec 106 points, la franchise de Raleigh pointait lundi soir à la 2e place de la Conférence Est derrière les Panthers (106). Les Devils du capitaine Nico Hischier sont par ailleurs allés s'imposer 3-2 à Las Vegas, rendant ainsi service aux... Predators de Roman Josi. Les Golden Knights restent en effet à quatre longueurs de Nashville, qui s'accroche à l'une des deux "wild cards" disponibles pour les play-off à l'Ouest.

Les Sixers musellent encore les Raptors Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Philadelphie, porté par son rouleau-compresseur Joel Embiid, a enchaîné une deuxième victoire contre Toronto (112-97) lundi au 1er tour des play-off NBA. Dallas a pour sa part égalisé à une victoire partout contre Utah (110-104) grâce à 41 points de Jalen Brunson. Après la correction infligée lors du premier match (131-111), les Sixers savaient que les Raptors, champions en 2019, sortiraient leur griffes. Ce fut le cas et Embiid a souvent été ciblé, allant plusieurs fois au sol après quelques gros chocs. Mais cela n'a rien changé à l'affaire. D'abord parce que le pivot camerounais, finaliste pour le trophée de MVP, est resté dominant dans la raquette (31 points, 11 rebonds), ensuite parce que Tyrese Maxey (23 points, 8 assists, 9 rebonds) a confirmé son excellente forme actuelle, après ses 38 points marqués samedi. Curry sort de sa boîte Poussés par leurs fans survoltés, les Mavericks ont cette fois-ci surmonté l'absence du prodige slovène Luka Doncic, gêné par une élongation au mollet. Dallas s'est appuyé sur un Jalen Brunson en état de grâce (41 points, record personnel, à 6/10 derrière l'arc) pour égaliser à 1-1 face à un Jazz apparu bien tendre. Le dernier match de la soirée de lundi a vu Golden State s'imposer une deuxième fois en deux matches face à Denver (126-106). Sorti du banc, Stephen Curry a sorti le grand jeu dans le camp des Warriors, inscrivant 34 points en seulement 23 minutes passées sur le parquet pour un différentiel de +32.

Barcelone tombe à domicile contre Cadix Image: KEYSTONE/EPA/Andreu Dalmau Quatre jours après son élimination en Europa League contre Eintracht Francfort, le FC Barcelone a essuyé une nouvelle déception. Les Catalans se sont inclinés 1-0 à domicile contre Cadix, modeste 18e. Après une série de neuf victoires et un nul au cours des dix derniers matches de Championnat, la spectaculaire remontée de l'équipe de l'entraîneur Xavi a été stoppée. Barcelone compte à nouveau douze points de retard sur le Real Madrid. Les Catalans ont craqué au retour des vestiaires sur un but de Lucas Perez après deux parades de Marc-André ter Stegen devant Ruben Sobrino (47e), concédant ainsi leur première défaite en Liga depuis quatre mois.

Les Zurich Lions renversent Zoug à la faveur d'une bourde du coach Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les Zurich Lions ont remporté 3-2 le premier match de la finale des play-off de National League contre Zoug. Le coach zougois a commis une incroyable bourde en fin de partie. Dans ce match complètement échevelé, les Zougois ont mené 2-0 avant de subir un retour presque improbable des Zurichois. A 1'29'' de la fin du temps réglementaire, Chris Baltisberger a dévié un tir de Christian Marti pour égaliser à 2-2. Un but qui paraissait tout à fait normal. Les dirigeants zougois ont tablé sur une faute de l'attaquant des Lions sur le portier Leonardo Genoni. Ils ont alors demandé un coach challenge. Après avoir minutieusement observé les images, les deux arbitres ont validé le but et infligé une pénalité mineure aux Zougois comme le prévoit le règlement en cas de résultat négatif. Le temps que Dario Simion ne manque une occasion en or en infériorité numérique, les Zurichois Lions profitaient de leur avantage pour marquer par le Canadien Azevedo à 2''2 de la sirène finale ! Une fin de partie complètement déroutante, mais les Lions ont nettement dominé le troisième tiers-temps. Une affiche à la hauteur L'affiche a été la hauteur de la qualité des deux équipes. Ce premier acte de la finale s'est disputé à un rythme endiablé. Aucun temps mort, aucun round d'observation, les deux meilleures formations du pays ont fait honneur à leur sport. Avec un Denis Malgin inarrêtable, les Zurich Lions ont dominé le début de la partie. Les joueurs de Rikard Grönborg ont touché à deux reprises le poteau par le même Malgin et le défenseur Tommi Kivistö. Le portier Leonardo Genoni avait bénéficié d'un peu de réussite en la circonstance. Ses coéquipiers ont compris le message. Au retour de la première pause, la domination est devenue zougoise. Le défenseur Djoos a manqué une énorme occasion alors que le but lui était ouvert (32e). Deux minutes plus tard, les Zougois étaient récompensés de leurs efforts. Une petite passe habile de Dario Simion était parfaitement exploitée par Gregory Hofmann, qui trompait Jakub Kovar entre les jambières. Moins de 180'' plus tard, une accélération de Yannick Zehnder laissait la défense zurichoise sur place. Sa remise profitait parfaitement à Fabrice Herzog pour doubler la mise (37e). C'était avant de subir le torrent zurichois dans les dernières vingt minutes. Les deux équipes se retrouveront ce mercredi à Zurich pour l'acte II de cette finale.

Kloten pose un patin en National League Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Vainqueur 4-1 d'Olten à l'occasion du 4e match de la finale des play-off de Swiss League, Kloten mène désormais 3-1 dans la série et n'a plus besoin que d'un succès pour rejoindre la National League. Après quatre saisons en deuxième division, les Zurichois peuvent entrevoir la lumière. La National League leur tend les bras tant sportivement que financièrement puisque le club de la cité aéroportuaire attire du monde dans sa patinoire. Contrairement au match de samedi, également remporté 4-1, Kloten a fait cette fois-ci la différence avec son jeu de puissance. Dès la 6e minute, Ramon Knellwolf a ouvert le score à 5 contre 4. C'est aussi avec un joueur de plus sur la glace que les Zurichois ont inscrit le 3-0 à la 19e minute par Marc Marchon. Entre les deux buts, le Suédois Robin Figren avait étalé toute sa classe en surprenant le portier Simon Rytz avec un tour derrière la cage (18e). Le coup était porté au moral des Soleurois. Ces derniers ont bien dominé largement la deuxième période - 18-4 aux tirs - ils n'ont finalement pu marquer qu'à une seule reprise par Janis Elsener alors que le score était de 4-0. Le chiffre des tirs relève aussi la prestation du portier Tim Wolf. Le transfuge d'Ajoie a livré un grand match devant ses poteaux. Les deux équipes se retrouveront ce mercredi à 19.00 à Kloten pour la cinquième partie.

Victoire d'Evans Chebet et Peres Jepchirchir Peres Jepchirchir et Evans Chebet, reine et roi de Boston. Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Le Kényan Evans Chebet a remporté en 2h06'51 le 126e marathon de Boston. Sa compatriote Peres Jepchirchir a gagné chez les dames. Ce traditionnel marathon retrouvait sa fenêtre du lundi de Pâques, après une annulation en 2020 et un report en octobre l'an passé dus au Covid-19. Chebet a décroché à 33 ans sa première victoire dans un marathon majeur (Berlin, Tokyo, Londres, Boston, Chicago, New York). Arrivé en solitaire grâce à une attaque tranchante au 33e km, il a devancé deux compatriotes, vainqueurs des deux précédentes éditions, Lawrence Cherono en 2019 (2h07'21) et Benson Kipruto (2h07'27) en 2021. La Kényane Peres Jepchirchir, championne olympique à Tokyo l'an passé, s'est imposée en 2h21'01, pour sa première participation à Boston. La coureuse de 28 ans a décroché sa cinquième victoire consécutive depuis 2019 et sa deuxième dans un marathon majeur, après celui de New York en 2021 (les quatre autres sont Berlin, Tokyo, Londres et Chicago). Elle a devancé de justesse l'Ethiopienne Ababel Yeshanei (2h21'05, avec laquelle elle était au coude à coude depuis la mi-course. La Kényane Mary Wacera Ngugi (2h21'32) a complété le podium.

Lausanne et Amdouni impressionnent Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne ne lâche rien. Les Vaudois ont largement dominé Lugano (4-1) lors de la 30e journée de Super League, pour désormais afficher une belle petite série de 7 points en 3 matches. L'équipe d'Alain Casanova reste dernière, avec 7 points de retard sur Lucerne, mais n'a vraiment pas affiché le visage d'un relégable lundi à La Tuilière. Elle a étouffé un Lugano en légère perte de vitesse grâce à des buts de Trébel (23e), d'Amdouni juste avant la pause, de Ouattara à l'heure de jeu et Amdouni encore, sur penalty, à la 90e. Le Genevois de 21 ans a ainsi inscrit huit buts sur les cinq derniers matches! Les Tessinois avaient remporté les trois précédents duels de la saison face au LS. Mais avec cette défaite, ils perdent une belle occasion de ravir aux Young Boys la 3e place ouvrant les portes de l'Europe. Quant aux Lausannois, ils confirment leurs belles prestations des deux matches précédents contre Servette (4-1) et YB (2-2). Les deux prochaines rencontres, à Zurich contre GC et à Lucerne, seront décisives. L'espoir reste de mise. Le LS a marqué dix buts sur ses trois derniers matches. Un point précieux pour Sion Sion a tenu le choc à Tourbillon contre Bâle (0-0). Le gardien Fikentscher, en s'interposant devant Burger à la 84e et devant Fabian Frei à la 69e, a tenu la baraque. Peu auparavant, Baltazar était passé près de l'ouverture du score pour Sion. Ce point fera du bien aux Valaisans dans la lutte pour éviter la place de barragiste. En revanche, mais ce n'est pas une surprise, le nul éloigne Bâle pour de bon de la course au titre (13 points de retard sur Zurich à 6 matches de la fin). Les Rhénans ont manqué de tranchant et de créativité.

Neuchâtel UC décroche son troisième titre de rang Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les volleyeuses du Neuchâtel UC sont championnes de Suisse pour la troisième fois de suite grâce à leur succès 3-1 contre Aesch-Pfeffingen dans le 4e match de la finale des play-off de LNA. Les Bâloises ont pu espérer assez longtemps répéter leur succès à domicile comme lors du match no 2 et décrocher ainsi une "finalissima". Elles avaient pourtant perdu la première manche (20-25) avant de se montrer à leur avantage au cours d'un deuxième set convaincant (25-19). Les Neuchâteloises ont alors élevé leur niveau de jeu. Elles ont facilement enlevé 25-16 le troisième set. Menées 12-17 dans la quatrième manche, les joueuses d'Aesch-Pfeffingen n'ont pas renoncé et sont revenues à deux reprises à égalité dans une ambiance passionnée. Mais le NUC n'a jamais paniqué à 21-21 ou à 23-23. Les Neuchâteloises ont clos l'affaire sur leur première balle de match. Le NUC a couronné en ce Lundi de Pâques une saison parfaite. La coach australienne Lauren Bertolacci, qui dirige également l'équipe de Suisse dames, ainsi que les deux Américaines Tia Scambray et Kyra Holt ont pris une large part dans ces quatre années de succès - le titre 2020 n'avait pas été attribué. A l'avenir, Neuchâtel devra composer sans Scambray, qui a été désignée meilleure joueuses de la ligue pour la deuxième fois, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. Kyra Holt devrait également quitter le club pour relever un autre défi. Le NUC peut savourer ses titres avant de retrouver sur sa route un Volero Zurich ambitieux dès la saison prochaine.