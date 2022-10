Buemi chez Envision Racing ++ Ruud et Alcaraz au tapis

Sébastien Buemi signe chez Envision Racing en formule E S Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ Sébastien Buemi (33 ans) a trouvé une nouvelle écurie pour continuer à rouler en formule E. Le Vaudois a signé un contrat de plusieurs années avec le team Envision Racing, basé en Angleterre. "C'est une période intéressante pour être en formule E", a déclaré le pilote suisse, évoquant l'arrivée la saison prochaine des nouvelles monoplaces Gen3. "J'ai toujours eu beaucoup de respect pour cette équipe, et je crois qu'ils ont fait un excellent boulot pour maximiser leurs résultats ces dernières années", a-t-il poursuivi. Buemi, qui évolue dans la discipline depuis sa création en 2014, n'avait jusqu'ici couru que pour la structure e.dams, d'abord en association avec Renault puis avec Nissan. Champion lors de la saison 2, trois fois deuxième du championnat, le Suisse compte 13 succès, 29 podiums et 14 pole positions en 98 courses de formule E. Mais les deux dernières saisons ont été bien loin de ses attentes. Buemi s'est classé 15e lors du dernier exercice avec 30 points et 21e lors de la saison 7 (20 points). Son dernier succès remonte à New York en 2019. Chez Envision Racing, le Vaudois aura pour coéquipier le Néo-Zélandais Nick Cassidy (28 ans). Il compte une victoire dans la discipline.

Calros Alcaraz et Casper Ruud battus dès le premier tour Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Aux tournois ATP 500 d'Astana et de Tokyo, les deux têtes de série no 1, Carlos Alcaraz (no 1 mondial) et Casper Ruud (no 3) sont tombées. Au Kazakhstan, Alcaraz, vainqueur de l'US Open, s'est incliné 5-7 3-6 contre l'ancien top 10, le Belge David Goffin (ATP 66). Repêché après le forfait du Danois Holger Rune, Goffin a infligé à l'Espagnol de 19 ans sa première défaite sans le moindre set gagné depuis novembre 2021. Alcaraz disputait son premier tournoi ATP depuis sa victoire à New York. Il a entre-temps joué deux matchs lors de la Coupe Davis avec l'Espagne, pour une victoire contre le Sud-Coréen Kwon Soonwoo et une défaite contre le Canadien Félix Auger-Aliassime (13e mondial). De son côté, Ruud a été battu en deux sets (6-3 6-3) dès le premier tour du tournoi de Tokyo, par l'Espagnol Jaume Munar, modeste 58e au classement ATP. Ruud, tête de série no 1 au Japon, restait déjà sur une contre-performance la semaine passée à Séoul, où son élimination en quarts de finale face au Japonais Yoshihito Nishioka (actuel 41e mondial) lui a fait perdre sa deuxième place au classement ATP au profit de l'Espagnol Rafael Nadal.

Simon Amman prolonge sa carrière Image: KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI Le suspense a duré longtemps autour de l'avenir de Simon Ammann. Désormais, c'est officiel, le quadruple champion olympique veut poursuivre sa carrière une saison de plus. Comme Ammann l'a confirmé au micro de la SRF, il entend disputer sa 26e saison de Coupe du monde l'hiver prochain. Le Saint-Gallois de 41 ans ne veut pas encore songer à la retraite malgré un été tranquille sur le plan sportif. Après s'être accordé une pause dans le saut à skis après les Jeux olympiques de Pékin et s'être plongé dans les études, Ammann a évoqué pour la première fois ses plans d'avenir. Il a clairement précisé que le sport n'est pour lui plus une priorité sans réserve. "Auparavant, je planifiais tout autour du saut, désormais j'établis mon programme selon mes études." Comment va s'articuler précisément sa saison, Ammann ne le communiquera que plus tard. Une chose est certaine: le départ de la Coupe du monde début novembre en Pologne intervient trop tôt pour lui. Comme il doit passer des examens cet hiver et que son corps n'est pas encore à niveau physiquement après sa pause de l'été sans aucun saut, il vise plutôt la deuxième partie de la saison.

L'Arabie saoudite désignée pour accueillir l'édition 2029 Une photo satellite montre les palaces de la future ville de Neom. Image: KEYSTONE/AP Planet Labs PBC L'Arabie saoudite a été désignée mardi pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 à Neom, une mégapole futuriste en construction dans le nord-ouest du royaume désertique. L'annonce a été faite par le Conseil olympique d'Asie (OCA). "Les déserts et les montagnes d'Arabie saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver", affirme dans un communiqué cette organisation, en précisant que la décision avait été prise "à l'unanimité" lors de son assemblée générale à Phnom Penh. Situé sur les bords de la mer Rouge, le projet Neom, d'un montant de plusieurs centaines de milliards de dollars et porté par le puissant prince héritier Mohamed ben Salmane, a fait beaucoup parler de lui depuis la première annonce faite en 2017. Des architectes et économistes ont mis en doute sa faisabilité. Les Jeux asiatiques d'hiver devraient précisément se dérouler à Trojena, secteur montagneux de Neom "où les températures descendent en dessous de zéro degré en hiver et où les températures tout au long de l'année sont généralement inférieurs de 10 degrés" au bord de mer, affirment les promoteurs sur leur site internet, sans faire mention de la question des précipitations. Trojena, qui devrait être achevé en 2026, comprendra des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des manoirs et des hôtels de luxe, d'après la même source. Mohammed ben Salmane occupe le poste de président du Conseil d'administration de Neom. Dirigeant de facto du royaume, il a promis avec ce projet de "redéfinir le tourisme de montagne dans le monde", tout en respectant les principes de l'éco-tourisme. Atmosphère hivernale Le directeur de Neom, Nadhmi al-Nasr, a pour sa part affirmé que Trojena serait doté "des infrastructures adéquates pour créer une atmosphère hivernale au coeur du désert, et de faire de ces Jeux d'hiver un événement mondial sans précédent". Les Jeux asiatiques d'hiver comprennent des compétitions de ski, de snowboard, de hockey sur glace et de patinage artistique, soit 47 épreuves au total, dont 28 sur neige et 19 sur glace, selon l'OCA. "Je n'ai jamais cru que je skierais (un jour) dans mon pays", a réagi mardi le skieur alpin saoudien Fayik Abdile, cité dans le communiqué de l'organisation. Les événement sportifs se sont multipliés ces dernières années en Arabie saoudite, accusée par des ONG de vouloir ainsi détourner l'attention des atteintes aux droits humains dans le royaume. Dans un entretien à l'AFP, le ministre saoudien des Sports, le prince Abdulaziz ben Turki Al-Faisal, a récemment fait état du souhait de son pays d'organiser un jour des Jeux olympiques. Un responsable égyptien a lui déclaré le mois dernier que l'Égypte, la Grèce et l'Arabie saoudite avaient entamé des discussions sur une éventuelle candidature conjointe pour la Coupe du monde de football en 2030. Note: Complété

La police sur la sellette après la bousculade meurtrière Image: KEYSTONE/EPA/H. PRABOWO La police indonésienne était sur la sellette mardi, mise en cause par des supporters après un mouvement de foule dans un stade qui a fait 131 morts après un match ce week-end. Un des pires drames de l'histoire du football. Face à la colère du public, les premières sanctions sont tombées contre les policiers jugés responsables de la bousculade meurtrière dans le stade de Malang (est de Java), quand la police a commencé à envoyer de grandes quantités de gaz lacrymogènes pour maîtriser la foule, selon des témoins. Les supporters du club local Arema FC ont créé un centre à Malang lundi pour recueillir des plaintes et annoncé qu'ils comptaient poursuivre les policiers jugés responsables d'avoir visé de façon aléatoire le public bloqué dans les tribunes. "S'il y avait des émeutes, les gaz lacrymogènes auraient dû être dirigés vers le terrain, pas vers les tribunes", a jugé Danny Agung Prasetyo, coordinateur des supporters de l'Arema FC. Le chef de la police de la ville a été limogé lundi et neuf policiers suspendus, tandis que dix-neuf policiers étaient interrogés au sujet de la catastrophe dans le stade, occupé par les seuls fans de l'Arema FC, a expliqué lundi le directeur de la police nationale Dedi Prasetyo. Les agents suspendus appartenaient à la Brigade mobile (aussi appelée Brimob), une unité paramilitaire de la police connue pour ses méthodes agressives de gestion des foules, a-t-il précisé. Le bilan des victimes s'est alourdi mardi: le responsable de l'agence sanitaire locale, Wiyanto Wijoyo, a indiqué à l'AFP que six nouvelles personnes avaient succombé à leurs blessures. Le chef de la police régionale Nico Afinta a présenté ses excuses après le drame. "Je suis préoccupé, attristé et en même temps je suis désolé pour les manquements au sein du dispositif de sécurité", a-t-il déclaré. "Usage excessif de la force" Le gouvernement a suspendu tous les matchs de la première ligue nationale et lancé une enquête sur le drame. Elle pourrait durer deux à trois semaines. Les tribunes du stade Kanjuruhan à Malang étaient remplies de milliers de jeunes "Aremania", des supporters de l'Arema FC venus voir samedi soir leur équipe affronter celle de Persebaya Surabaya, de la ville voisine. Mais après une défaite de leur équipe 3 à 2, la première depuis des décennies, des fans sont descendus sur le terrain pour interpeller joueurs et dirigeants. La police a tenté de contrôler la foule sur le terrain par la force, à coups de matraque, selon des témoins et des images vidéo, mais cela a encouragé plus de supporters à venir prêter main-forte à ceux déjà sur la pelouse. Les appels à une enquête indépendante se sont multipliés alors qu'émergeaient les détails de la soirée sanglante de samedi à dimanche. "Il n'y a pas de directive visant à tirer des gaz lacrymogènes et (...) à fermer" les portes, a expliqué mardi en conférence de presse Albertus Wahyurudhanto, membre de la Commission indonésienne des droits humains (Komnas HAM). Signe de la colère des fans, des carcasses de véhicules de police incendiés étaient visibles devant le stade et de nombreux graffitis sont apparus pour critiquer la police. "Nos amis sont morts ici", accuse l'un d'eux.

Justin Murisier a été opéré d'une hernie discale. Image: KEYSTONE/AP Justin Murisier (30 ans) a été opéré d'une hernie discale lundi. Le Valaisan ressentait des douleurs toujours plus fortes ainsi qu'une perte de force dans le mollet gauche à l'occasion du stage d'entraînement au Chili. Dans un communiqué, Swiss-Ski n'indique pas la durée de l'absence du spécialiste des disciplines techniques. Champion de Suisse du Super-G la saison dernière, Murisier est entré huit fois dans le top 10 en Coupe du monde.

Kyrgios invoque sa santé mentale pour obtenir un non-lieu Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa L'Australien Nick Kyrgios va tenter de faire rejeter une accusation d'agression pesant contre lui en invoquant sa santé mentale, ont rapporté mardi des médias australiens. L'avocat de Kyrgios a représenté le sportif lors d'une audience dans un tribunal de Canberra, où le joueur australien est accusé de voie de fait simple. Le finaliste de Wimbledon, dont la présence n'était pas requise lors de cette audience au caractère essentiellement administratif, se trouvait au Japon pour prendre part au tournoi de Tokyo. Son avocat Michael Kukulies-Smith a demandé un report pour permettre une évaluation de la santé mentale de Nick Kyrgios, selon plusieurs médias dont le diffuseur public ABC et le Sydney Morning Herald. M. Kukulies-Smith a déclaré que les problèmes de santé mentale de son client sont connus et qu'il tenterait d'obtenir un non-lieu à une date ultérieure, selon les médias. L'affaire concernant le tennisman de 27 ans serait liée une agression datant de décembre 2021. Le numéro 20 mondial, qui participe à son premier tournoi depuis sa défaite en quart de finale de l'US Open le mois dernier, a déclaré qu'il s'occupait de cette affaire "depuis des mois" mais qu'il la prenait "au jour le jour". "Il n'y a que peu de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures nécessaires pour y faire face en dehors du court", a déclaré Kyrgios aux journalistes à Tokyo. "Je suis ici à Tokyo et j'essaie simplement de jouer un bon tennis, de continuer sur ma lancée et de faire mon travail", a indiqué Kyrgios, l'une des figures les plus polarisantes du tennis. La prochaine audience est prévue le 3 février.

Teichmann dominée en deux sets par Martincova Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Jil Teichmann (WTA 36) a connu l'élimination dès le 1er tour du tournoi WTA 500 d'Ostrava. La Seelandaise s'est inclinée 7-6 (7/1) 7-6 (7/5) devant l'invitée tchèque Tereza Martincova (WTA 78). Cette défaite, sa neuvième en treize matches disputés depuis Roland-Garros où elle avait atteint les 8es de finale, est rageante. Jil Teichmann semblait en effet avoir le match en mains après une entame parfaite. Elle menait en effet 5-1 dans la première manche, après avoir gagné au pas de charge les quatre premiers jeux. La gauchère - qui a même manqué deux balles de premier set à 5-2 sur son service - n'a pourtant rien lâché dans cette partie. Menée 7-6 4-2, elle a gagné trois jeux consécutifs pour relancer totalement ses actions. Mais elle a de nouveau flanché dans le "money time", effaçant tout de même trois balles de match consécutives. Bencic-Bouchard mardi Tête de série no 6 du tableau à Ostrava, Belinda Bencic (WTA 14) disputera quant à elle son 1er tour mardi soir. La St-Galloise se frottera à la qualifiée Eugene Bouchard (WTA 506), ex-no 5 mondial. Elle a battu la Canadienne de 28 ans lors de leurs deux précédents affrontements.

Josi et les Predators matent le CP Berne Image: KEYSTONE/AP/Peter Klaunzer Roman Josi n'a pas manqué son retour à Berne. Ses Predators se sont imposés 4-3 lundi soir sur la glace du CP Berne dans le cadre des NHL Global Series. Ovationné avant cette partie - comme son coéquipier grison Nino Niederreiter -, Roman Josi fut le grand homme du match. Le capitaine de Nashville a signé un doublé, inscrivant le 1-1 à la 18e minute puis le 4-2 à la 46e. Il a également été crédité d'un assist sur le 2-2 signé Filip Forsberg à la 27e. Les Predators ont d'ailleurs nettement dominé les débats dès l'entame de la deuxième période. Berne, qui menait 2-1 après 20 minutes de jeu grâce à des réussites de Sven Bärtschi (12e, à 5 contre 4) et de Romain Loeffel (20e), n'est revenu à 3-4 qu'à 12'' de la fin du match sur un but de Chris DiDomenico. Cette partie était la dernière en pré-saison pour les Predators, qui entameront la saison régulière de NHL à Prague avec deux matches programmés vendredi et samedi face aux Sharks de Timo Meier. Berne retrouvera pour sa part la National League vendredi, pour la réception de Lugano.

Une pratique "systémique" d'abus et agressions sexuelles Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Une enquête dans le football féminin américain, diligentée par la Fédération et publiée lundi, révèle une pratique "systémique" d'abus et agressions sexuelles. Des joueuses de l'équipe nationale en ont notamment été victimes dans le cadre du championnat organisé par la Ligue (NWSL). Cette enquête menée par l'ancienne procureure générale des États-Unis, Sally Yates, et le cabinet d'avocats King & Spalding a mis au jour des "commentaires à connotation sexuelle, des avances et des attouchements sexuels non désirés et des rapports sexuels forcés" au sein du football féminin aux Etats-Unis. Le rapport de 172 pages comprend des entretiens avec plus de 200 joueuses de la NWSL et décrit en détail les abus commis par des entraîneurs, ainsi que la manipulation, les brimades et les représailles exercées à l'encontre de joueuses qui ont témoigné. Abus dissimulés L'enquête a établi que les clubs, les responsables de la Ligue et de la Fédération américaine "n'ont pas réagi de manière appropriée à plusieurs reprises, lorsqu'ils ont été confrontés à des plaintes émises par les joueuses, preuves à l'appui" et "n'ont pas mis en place des mesures nécessaires pour prévenir et traiter ces abus, même si certains dirigeants ont reconnu en privé le besoin de protections sur le lieu de travail". Cette passivité collective a notamment permis à un entraîneur au comportement abusif et répréhensible de passer d'un club à l'autre, précédé de références positives qui dissimulaient ses inconduites. "Ceux qui, à la NWSL et à l'USSF, étaient en mesure de rectifier le tir sont restés silencieux, accablent les enquêteurs. Et personne au sein des clubs, de la ligue ou de la fédération n'a exigé mieux des entraîneurs." Abus inexcusables "Les conclusions de cette enquête sont déchirantes et profondément troublantes", a déclaré la présidente de la Fédération américaine (USSF), Cindy Parlow Cone, une ancienne joueuse de l'équipe nationale féminine américaine qui a pris ses fonctions en 2020 et a lancé l'enquête il y a un an. "Les abus décrits sont inexcusables et n'ont pas leur place sur un terrain, ni dans un centre d'entraînement ou autre lieu de travail. La Fédération s'engage pleinement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que toutes les joueuses - à tous les niveaux - disposent d'un lieu sûr et respectueux pour apprendre, grandir et être compétitives", a-t-elle ajouté.

Gonzalo Higuain annonce sa retraite Image: KEYSTONE/EPA ANSA Gonzalo Higuain a annoncé lundi qu'il prendrait sa retraite professionnelle à l'issue de la saison de MLS qu'il dispute avec l'Inter Miami. L'attaquant argentin est notamment passé par le Real Madrid, Naples et la Juventus. "Le jour est venu de dire adieu au football, qui m'a tant apporté. Une profession que je me sens privilégié d'avoir exercée, avec ses bons et moins bons moments", a déclaré Gonzalo Higuain, 34 ans, très ému, en conférence de presse. 36 buts en 35 matches C'est au Real Madrid (2006-2013), que l'avant-centre a commencé à se forger son palmarès, avec trois titres de champion d'Espagne (2007, 2008, 2012). A Naples, où il n'a remporté que la Supercoupe d'Italie, il s'est surtout distingué sur le plan individuel, terminant meilleur buteur de la Serie A en 2015/16. Ses 36 buts en 35 rencontres demeurent le record sur une saison, égalé ensuite par Ciro Immobile avec la Lazio en 2019/20. Gonzalo Higuain a ensuite été champion d'Italie trois fois avec la Juventus (2017, 2018, 2020) et finaliste de la Ligue des champions (2017). Il a tout de même brandi un trophée européen avec Chelsea en 2019, celui de l'Europa Ligue, même s'il ne joua qu'un match lors de cette campagne. Finaliste du Mondial Né à Brest, Gonzalo Higuain était sélectionnable en équipe de France mais il a choisi la nationalité argentine de son père, ancien pro qui a justement joué pour le club du Finistère. Avec l'Albiceleste, il a été finaliste du Mondial 2014 au Brésil, battu par l'Allemagne (1-0 après prolongation), et de la Copa America à deux reprises en 2015 et 2016, inscrivant 31 buts en 75 sélections.

32 enfants parmi les victimes, des policiers sanctionnés Image: KEYSTONE/EPA/SANDI SADEWA Trente-deux enfants figurent parmi les 125 morts de la bousculade meurtrière survenue ce week-end dans un stade en Indonésie. Les autorités ont par ailleurs annoncé de premières sanctions après ce drame, l'un des pires de l'histoire du football. Le mouvement de foule a aussi fait plus de 300 blessés dont certains sont entre la vie et la mort dans les hôpitaux de la ville de Malang. "Selon les dernières données dont nous disposons, sur 125 personnes décédées, 32 sont des enfants, dont le plus jeune est âgé de deux ou trois ans", a indiqué un responsable du ministère des Femmes et de la protection de l'enfance. Face à la colère du public, les premières sanctions sont tombées lundi avec le limogeage du chef de la police de la ville de Malang, Ferli Hidayat, et la suspension de neuf policiers, selon le porte-parole de la police nationale Dedi Prasetyo. Le ministre en charge de la sécurité, Mahfud MD, avait appelé plus tôt la police indonésienne à "identifier" les personnes qui "ont perpétré les crimes", et à sévir. "S"il n'y avait pas eu de gaz lacrymogènes, il n'y aurait peut-être pas eu de chaos", a de son côté souligné Choirul Anam, membre de la Commission nationale pour les droits humains, lors d'un briefing. Gaz lacrimogène Le drame de samedi soir au stade Kanjuruhan de Malang a eu lieu quand des fans de l'équipe locale du Arema FC ont pénétré sur le terrain après la défaite de leur équipe (3-2) contre celle de Persebaya Surabaya, la ville voisine. La police a réagi en tirant des volées de gaz lacrymogènes vers les gradins bondés du stade, plein avec 42'000 spectateurs présents, selon les autorités. Les spectateurs se sont alors précipités en masse vers des portes étroites où nombre d'entre eux ont été piétinés et étouffés, selon des témoins. La police, dont deux agents ont été tués lors du drame, a décrit l'incident comme une "émeute". Mais les survivants l'accusent d'avoir réagi de manière excessive et causé la mort de plus d'une centaine de spectateurs. "Certains doivent rendre des comptes. Qui doit être condamné?", a déclaré Andika, qui a refusé de donner son nom de famille. "Nous réclamons justice pour nos supporteurs disparus", a demandé ce fan de foot de Malang âgé de 25 ans. "Un grand cimetière" Un témoin a assuré que la police avait refusé d'intervenir au moment du mouvement de foule fatal. "L'endroit ressemblait à un grand cimetière. Des femmes et des enfants s'entassaient les uns sur les autres", a expliqué Eko Prianto, 39 ans. "Je me suis précipité vers la police et les soldats pour qu'ils aident. Il n'y avait aucun secouriste en vue. La police n'a pas aidé et un soldat a menacé de me battre". Le porte-parole de la police nationale, Dedi Prasetyo, a indiqué que les enquêteurs analysaient les images de caméras de surveillance pour identifier des "suspects qui ont procédé à des destructions". Ils ont aussi interrogé 28 policiers, notamment à propos de l'usage des grenades lacrymogènes. A la télévision, le président du club de football de Malang, Gilang Widya Pramana, a présenté lundi ses excuses, en pleurs. Son équipe a visité le site du drame lundi, ses membres vêtus de T-shirts noirs pour rendre hommage aux victimes et déposer des fleurs, avant de se rassembler sur le terrain pour des prières. Une enquête indépendante réclamée Le président indonésien Joko Widodo avait annoncé dès dimanche l'ouverture d'une enquête. Lundi il a promis le versement de compensations aux familles de victimes de 50 millions de roupies (3200 dollars). Mais plusieurs groupes de défense des droits de l'Homme ont exigé une enquête indépendante et que la police s'explique sur l'utilisation de gaz lacrymogènes dans un espace confiné. "Ces pertes de vies humaines ne peuvent rester sans réponse", a souligné Amnesty International dans un communiqué. Human Rights Watch a demandé à la FIFA de procéder à sa propre enquête et la rendre publique. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié le drame de "tragédie au-delà de l'imaginable". Le ministre Mahfud MD a déclaré que les membres de la commission d'enquête seraient choisis parmi des membres du gouvernement, des analystes, des responsables du monde du football, des médias et des universitaires. Les autorités annonceront les résultats de l'enquête dès que possible, a-t-il précisé, estimant que "la mission pourrait être conclue dans les deux ou trois prochaines semaines". Colère Les critiques envers les autorités ont fusé, en ligne et de la part de témoins. "Des supporteurs sont morts dans les bras des joueurs", a raconté dimanche Javier Roca, l'entraîneur chilien du club indonésien d'Arema, à la radio espagnole Cadena Ser, estimant que "la police est allée trop loin". La violence des supporters est un problème de longue date en Indonésie, où les rivalités entre clubs ont souvent donné lieu à des affrontements mortels. Pour le match samedi, les fans de Persebaya Surabaya n'avaient pas été autorisés à acheter de billets, par crainte d'incidents.

Evenepoel au Tour ou au Giro ? "Voyons d'abord les parcours" Remco Evenepoel ne sait pas quel grand Tour il disputera en 2023 Image: KEYSTONE/EPA/LAURIE DIEFFEMBACQ Le nouveau champion du monde Remco Evenepoel attendra de "voir les parcours" avant de décider quel grand Tour (France, Italie, Espagne) il disputera l'année prochaine. "Je sais qu'après mon succès en Espagne (en septembre), il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui veulent me voir très vite sur le Tour de France. Mais, je reste très calme par rapport à cela. Il faut avancer pas à pas", a indiqué le jeune Belge lundi lors d'une conférence de presse vidéo. "Avec l'équipe, on a un plan. Et, comme ce fut le cas cette année, nous n'avons jamais changé ce plan. Je n'ai que 22 ans et beaucoup d'années devant moi. La Vuelta a été un grand pas vers mon grand rêve (de remporter le Tour). Mais cela peut prendre beaucoup de temps pour atteindre son rêve", a poursuivi Evenepoel. "Si ça ne tient qu'à moi, Remco ne disputera pas le Tour de France avant 2024", avait dit le manager de l'équipe Quick-Step, Patrick Lefevere, fin septembre. Rumeurs balayées Premier vainqueur belge d'un grand tour depuis Johan De Muynck au Giro en 1978, Remco Evenepoel ne ferme toutefois pas la porte à la Grande Boucle dès l'été prochain. "On va regarder les parcours et notamment les profils et les kilomètres (à parcourir) contre-la-montre. Quand on aura ces données, on pourra décider quelle course on fait. Pas avant", a-t-il expliqué. Dans cette optique, le prochain Tour d'Italie pourrait plaire au champion du monde puisque le Giro débutera par un contre-la-montre sélectif de 18 kilomètres qui devrait convenir à ses qualités de rouleur-grimpeur. Celui qui a aussi remporté Liège-Bastogne-Liège cette saison a par ailleurs répété qu'il ne compte pas quitter son équipe actuelle malgré des rumeurs l'envoyant chez Ineos. "Je suis surpris par ce que j'ai entendu (concernant l'intérêt de plusieurs équipes). Il n'y a rien. J'ai encore trois ans de contrat (avec Quick-Step). J'ai confiance en mes équipiers. Ils ont confiance en moi. Je n'ai aucune raison de partir", a conclu Remco Evenepoel.

Iga Swiatek ne disputera pas la phase finale Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer La Pologne devra composer sans Iga Swiatek pour la phase finale de la Billie Jean King Cup à Glasgow. Le no 1 mondial renonce en raison d'un programme trop contraignant. Le tournoi final de l'ancienne FedCup débutera en effet le 8 novembre. Soit au lendemain de la finale du Masters WTA, prévu à Fort Worth au Texas et dans lequel Iga Swiatek aura forcément de grandes ambitions. La Pologne devra affronter la République tchèque et les Etats-Unis dans la phase de groupes à Glasgow. L'équipe de Suisse sera pour sa part opposée au Canada et à l'Italie en Ecosse.