Bykov à l'infirmerie +++ Siegenthaler se rate

Andreï Bykov (Gottéron) sur le flanc Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Andreï Bykov manquera à l'appel pendant plusieurs semaines à Fribourg-Gottéron. L'attaquant a été blessé lors d'un mauvais coup reçu mardi lors du match victorieux (5-3) contre Berne. Bykov était retourné aux vestiaires lors du dernier tiers-temps. La durée exacte de son indisponibilité n'est pas encore connue, mais elle sera de plusieurs semaines, annonce jeudi La Liberté. Yannick Herren sera rappelé, comme treizième attaquant. Bykov rejoint Jérémie Kamerzin dans la liste des blessés à Gottéron, leader de National League.

Stefanie Siegenthaler manque sa finale Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Stefanie Siegenthaler est passée au travers de la finale du concours général des Mondiaux de Kitakyushu, au Japon. Elle est restée loin de son meilleur niveau et a pris la 24e (et dernière) place. La Zurichoise âgée de 23 ans avait eu le mérite de se qualifier, mais sa finale restera comme une déception. Elle a chuté d'entrée, dans l'exercice au sol, sur sa première diagonale. Au final, son total de 46,432 points est inférieur de deux points et demi à son score des qualifications. Favorite, la Russe Angelina Melnikova (21 ans/1m52 pour 44 kg) a tenu son rang. Elle a décroché l'or, talonnée par les Américaines Leanne Wong et Kayla DiCello. C'est son premier titre mondial.

Tirage au sort le 1er avril Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Gutierrez Le tirage au sort de la phase de groupes du tour final de la Coupe du monde 2022 au Qatar se déroulera le 1er avril à Doha, au lendemain du congrès de la FIFA au même endroit. Le tournoi aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. Les trois sélections déjà qualifiées sont le Qatar (pays hôte), l'Allemagne et le Danemark. La Suisse a de bonnes chances d'être du voyage, soit en décrochant son billet directement si elle devance l'Italie pour la 1re place dans son groupe de qualification, soit lors d'un barrage entre les deuxièmes de groupes. Au moment du tirage au sort, les 32 pays participants ne seront pas encore tous connus. Les deux derniers qualifiés seront déterminés après les barrages intercontinentaux en juin.

L'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, positif au Covid-19 Julian Nagelsmann doit prendre soin de lui. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Pourtant vacciné, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, a été contrôlé positif au Covid-19 et va se placer en quarantaine, a annoncé le club jeudi. "Julian Nagelsmann a été testé positif au coronavirus bien qu'il soit entièrement vacciné. Il retournera à Munich séparément de l'équipe par avion médicalisé et sera placé à l'isolement", a expliqué le champion d'Allemagne sur Twitter. L'entraîneur de 34 ans n'était pas présent mercredi soir à l'Estadio da Luz pour assister à la victoire de son équipe 4-0 en Ligue des champions face au Benfica Lisbonne. Il avait cependant fait le déplacement au Portugal mardi, mais était resté isolé à l'hôtel ensuite par précaution. Le club avait parlé mercredi "de symptômes de grippe" sans plus de précision. "Il a des symptômes de grippe. Il n'avait pas envie de venir au match. Par conséquent, ses assistants le remplaceront", avait expliqué au micro de DAZN le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Selon le ministère de la Santé bavarois, toute personne testée positive au coronavirus doit se mettre quatorze jours en quarantaine. En théorie, Nagelsmann devrait ainsi rater quatre rencontres du Bayern, dont le match retour à domicile contre les Portugais (2 novembre). Il pourrait retrouver le banc contre Fribourg, le 6 novembre.

La Suisse 14e Image: KEYSTONE/EPA La sélection suisse a gagné un rang par rapport au mois précédent pour figurer au 14e rang du classement FIFA d'octobre. Elle a dépassé l'Uruguay. Le classement reste emmené par la Belgique devant le Brésil, avec, désormais, la France en 3e position. L'Italie, à la lutte avec la sélection de Murat Yakin pour une qualification directe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, pointe au 4e rang.

La triple sauteuse Caterine Ibarguen se lance en politique Image: KEYSTONE/EPA/HOW HWEE YOUNG La star féminine de l'athlétisme colombien, Caterine Ibarguen, championne olympique du triple saut en 2016, a annoncé se lancer en politique: elle sera candidate aux sénatoriales de mars 2022. "Je crois que le sport peut faire beaucoup pour changer les choses", a-t-elle déclaré lors de la présentation de sa candidature pour le Parti de la U (centre droit), fondé en 2005, qui détient 39 des 280 sièges au Parlement. A l'origine de plusieurs records internationaux, cette femme noire est la figure de proue de l'athlétisme colombien. Elle a remporté la médaille d'argent du triple saut à Londres-2012, puis la médaille d'or à Rio 2016. Début août, à 37 ans, elle a annoncé que les Jeux de Tokyo étaient les derniers de sa carrière, après avoir échoué à monter sur le podium. Si elle est élue l'an prochain, Mme Ibarguen, issue de la minorité noire (environ 9% de la population selon les chiffres officiels), deviendra la deuxième médaillée olympique de son pays à obtenir un siège au Sénat colombien. L'haltérophile Maria Isabel Urrutia, qui avait remporté la première médaille d'or olympique pour le pays sud-américain à Sydney en 2000, a occupé un siège à la chambre basse du Parlement entre 2002 et 2010.

New York vibre déjà, Denver se venge de Phoenix Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Knicks, portés par Julius Randle et Evan Fournier, ont fait vibrer le Madison Square Garden, en battant Boston après double prolongation, en ouverture de la saison NBA. Si la saison est à l'image de cette première, les fans des Knicks vont vivre de fortes émotions, car il a fallu à leur équipe favorite deux "overtime", soit dix minutes de plus, et des performances majuscules de leur star Randle et de leur recrue française, Fournier, pour venir à bout des Celtics (138-134). Le premier s'est démené comme à son habitude (35 pts, 9 passes, 8 rbds) et le second, pour sa première à domicile sous son nouveau maillot, qu'il rêvait de porter un jour, a été décisif dans le "money-time". En tout, il a inscrit 32 points (plus 6 rbds, 4 interceptions), record personnel égalé Denver se venge de Phoenix Balayés (4-0) en demi-finale de la conférence Ouest par les Suns lors des derniers play-off, les Nuggets ont réussi un joli coup dans l'Arizona en s'imposant (110-98). L'intérieur serbe Nikola Jokic, MVP en titre, a été déterminant avec ses 27 points et 13 rebonds, bien soutenu par Will Barton (20 pts) et Jeff Green (13), la recrue en provenance de Brooklyn. Utah, meilleure équipe de la dernière saison régulière, a démarré sur les mêmes bonnes bases le nouvel exercice, en s'imposant facilement contre Oklahoma City (107-86). Comme souvent, c'est le collectif qui a parlé au sein du Jazz, avec cinq joueurs à plus de quatorze points, Bojan Bogdanovic étant le plus prolifique (22). L'actuel psychodrame en coulisses entre les 76ers et Ben Simmons, suspendu pour le premier match de la saison en raison d'un mauvais comportement à l'entraînement, n'a pas affecté Philadelphie qui s'est imposé (117-97) à la Nouvelle-Orléans.

Le rêve est peut-être passé pour les Young Boys Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le rêve est peut-être passé pour les Young Boys. Battu 4-1 par Villarreal au Wankdorf, le quadruple Champion de Suisse a perdu le match qu'il ne devait pas perdre dans cette phase de poules. Trois semaines après son revers à Bergame face à l'Atalanta (1-0), les Young Boys pu mesurer une fois de plus l'écart qui les sépare des meilleures équipes du continent. Le succès initial devant Manchester United fut un trompe-l'oeil. Face à Villarreal comme face à l'Atalanta, les Bernois sont restés loin du compte. Le choix surprenant de l'entraîneur David Wagner d'opter pour la première fois de la saison pour une défense à cinq fut une tragique erreur. Le manque d'automatisme des Bernois dans un tel système n'a pas pardonné à ce niveau. Une entame catastrophique Les Young Boys ont, ainsi, vécu une entame catastrophique. Villarreal a, en effet, marqué sur ses deux premières occasions par le prodige Pino (6e), buteur le jour de ses 19 ans, et par Gerard Moreno (16e). Sur ces deux réussites, la défense bernoise a singulièrement manqué de rigueur à l'image notamment d'Ulisses Garcia qui n'a pas senti le souffle de Pino dans son dos sur l'ouverture du score. Les Young Boys ont toutefois eu l'immense mérite de relever la tête alors qu'ils auraient pu très bien sombrer. Ils sont parvenus à bousculer les Espagnols, mais la réussite n'était pas au rendez-vous. On songe, bien sûr, à cette frappe sur le poteau de Michel Aebischer à la 31e. Si le Fribourgeois avait marqué sur cette action, le match aurait pu épouser un autre scénario. Avec ce score 2-0, Villarreal jouait véritablement sur du velours jusqu'à la réduction du score de Meschak Elia à la 77e. Le Congolais avait pris de vitesse le Champion du monde Raul Albiol pour entretenir le fol espoir d'une remontada. Il devait malheureusement rester vain puisque Villarreal signait le 3-1 sur la rupture de la 88e conclue par Alberto Moreno. Villarreal devait encore saler l'addition avec le 4-1 inscrit par le joker Samuel Chukwueze dans le temps additionnel. Un nouveau miracle à Old Trafford Avec trois points en trois matches, les Young Boys occupent la dernière place de ce groupe F. Ils n'accusent cependant qu'une longueur de retard sur leurs vainqueurs du jour et sur l'Atalanta. Remo Freuler et ses coéquipiers se sont inclinés 3-2 à Manchester après avoir pourtant mené 2-0 à la pause. Les Mancuniens sont revenus de nulle part grâce aux réussites de Marcus Rashford (53e), de Harry Maguire (75e) et de l'éternel Cristiano Ronaldo (81e). Ce succès aussi miraculeux que celui arraché il y a trois semaines devant Villarreal offre un sursis presque inespéré à l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien jouera cependant une partie de son avenir dimanche contre Liverpool.

Mondiaux de Roubaix: belle performance des Suisses en poursuite Le quatuor suisse en action Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le quatuor suisse a pris la 5e place de la poursuite par équipe lors des Mondiaux de Roubaix. C'est son meilleur résultat depuis la relance du projet voici 14 ans. Lors des quatre dernières éditions, la Suisse avait à chaque fois terminé au 6e rang. Les vice-champions d'Europe de Granges ont donc fait un peu mieux. Claudio Imhof, Valère Thiébaud, Alex Vogel et Lukas Rüegg ont bouclé les 4000 m en 3'52''569. Ils ont manqué d'entrer dans la petite finale pour moins de trois dixièmes. "C'est un peu frustrant de manquer de si peu le match pour la 3e place", a résumé le nouvel entraîneur Mickaël Bouget, qui s'est toutefois dit content de la prestation de ses protégés. La fatigue est bien là après une longue saison, "mais ils ont encore une fois roulé fort." La finale mettra aux prises l'Italie, championne olympique en titre, et la France.

Ligue des champions: Okafor en match-winner pour Salzbourg Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Avec un brillant Noah Okafor, Salzbourg a fait un pas vers les 8es de finale de la Ligue des champions. Les Autrichiens ont battu Wolfsburg 3-1 dans un groupe G dont ils sont les leaders. Deux Suisses étaient titulaires de chaque côté. Le gardien Philipp Köhn, qui a été solide, et Okafor pour Salzbourg, Kevin Mbabu et Renato Steffen pour les visiteurs allemands. La jeune formation autrichienne a marqué grâce à ses pépites Adeyemi (3e) et Okafor (65e/77e), alors que Nmecha avait égalisé (15e). Outre son doublé - deux réussites sur lesquelles il s'est montré opportuniste -, Okafor a aussi tiré sur la transversale (12e) et a provoqué deux grosses occasions pour son équipe (45e/58e). Mbabu en difficulté L'attaquant suisse a vraiment signé une grosse performance, qui n'aura sans doute pas échappé au regard de Murat Yakin. Par contre, Mbabu a vécu un match difficile: il a été à la faute sur le 1-0 et le 3-1 et a fait preuve d'un déchet inhabituel en phase offensive. Pour sa part, Steffen s'est montré discret.

Mondiaux: Baumann en finale des barres parallèles Christian Baumann en action Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Christian Baumann a atteint son objectif aux Mondiaux de Kitakyushu. Le médaillé de bronze des Européens de Bâle s'est qualifié pour la finale aux barres parallèles, sa discipline de prédilection. L'Argovien, en lice sur ce seul agrès, a livré la marchandise. Même s'il n'a pas été très bien payé par les juges avec 14,841 points, il a atteint la finale en se classant au 7e rang. Baumann (26 ans) participera dimanche pour la première fois à la lutte pour les médailles au niveau mondial. Il avait échoué de peu à faire de même lors des récents Jeux olympiques de Tokyo. Il s'est donc logiquement dit "extrêmement content" de sa prestation, même s'il a admis être "un peu surpris" des nombreuses déductions de points décidées par les juges. La journée a également été positive pour Henji Mboyo (22 ans). Le Zurichois a conclu la qualification de son premier concours général des Mondiaux à un bon 14e rang avec 80,965 points. "Je suis assez content et heureux", a-t-il déclaré. "Après une disette de trois ans, ce n'est pas si simple de disputer un concours dans une grande compétition internationale."

Steve Bruce n'est plus l'entraîneur de Newcastle Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Steve Bruce a quitté son poste d'entraîneur du Newcastle de Fabian Schär par "consentement mutuel", a annoncé le club anglais mercredi, 13 jours après son rachat par un fonds saoudien. "Newcastle United confirme que Steve Bruce a quitté son poste d'entraîneur principal par consentement mutuel", a déclaré le club dans un communiqué. "Il quitte les Magpies après plus de deux ans, ayant mené le club aux 13e et 12e places de Premier League." Bruce, 60 ans, s'est dit reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de diriger ce club "unique". Le club du nord-est de l'Angleterre a été racheté par un fonds saoudien il y a deux semaines au terme de longues négociations, malgré l'opposition d'associations de défense des droits humains. Son adjoint Graeme Jones dirigera l'équipe pour le déplacement de Newcastle à Crystal Palace samedi. Les Magpies n'ont toujours pas remporté la moindre victoire cette saison et occupent l'avant-dernière place du championnat anglais.

Clint Capela: “J’ai prolongé à Atlanta parce que je veux gagner” Clint Capela va entamer sa 8e saison de NBA. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI A l’aube de sa 8e saison en NBA, le Genevois est prêt à repartir au combat. Entre guérison, prolongation de contrat avec les Hawks, All-Star Game et Shaqiri, “CC15” s’est confié à Keystone-ATS. Après avoir terminé meilleur rebondeur de la ligue et vécu une finale de Conférence face au futur champion Milwaukee, Clint Capela s’est accordé du repos. Et un passage par la case injection début août. Pas contre le covid, puisque le Genevois est double vacciné depuis longtemps, mais pour soigner une inflammation au tendon d’Achille qui le perturbe depuis le mois de décembre dernier. La rééducation a commencé en même temps que les rencontres de présaison fin septembre et c’est pour cette raison que le centre des Hawks n’a disputé qu’un quart-temps. “Ca va mieux, je sens que ça guérit”, souligne le Meyrinois. Une prolongation à 46 millions Quand on lui demande de raconter cette douleur, le Genevois se fait précis: “Depuis le mois de décembre, on va dire que je me suis habitué à cette douleur. Et une fois que je suis chaud, c’est OK. Mais quand je me lève, impossible de marcher normalement. Sur une échelle de 10, je pense qu’on est à 6. Avant c’était parfois 8. J’ai dû jouer avec la saison passée, mais je ne peux pas le faire sur deux ans. Ca arrive aux gens qui courent beaucoup, c’est une usure des tendons en fait et il faut faire avec. Je vais commencer ma 8e année en NBA et je sais que je dois prendre soin de moi. En anglais ils ont une maxime qui dit “health is wealth” (réd: la santé c'est précieux).” Déterminant sous les panneaux en Géorgie, Clint Capela est vite devenu un rouage essentiel à son équipe. Et la direction ne s’est pas trompée en lui offrant une prolongation de contrat de deux ans évaluée à 46 millions de dollars. Encore au bénéfice de deux ans sur son précédent bail signé avec Houston, voilà donc le Genevois lié à Atlanta jusqu’en 2025. “Cela fera normalement jusqu’à mes 31 ans, compte “CC15”. Je n’ai pas hésité longtemps. J’ai vite vu qu’ils avaient resigné tous les bons joueurs. C’est un excellent environnement et je veux continuer à gagner.”

2,7 à 3,2 millards de pertes pour les fédérations européennes Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Gutierrez Un rapport commandé par l'UEFA évalue entre 2,7 et 3,2 milliards de francs sur quatre ans le manque à gagner des fédérations européennes si le projet controversé du Mondial biennal est adopté. L'UEFA a présenté mardi les conclusions de cette étude aux dirigeants de ses 55 fédérations membres. Ce rapport ne tient pas compte du possible manque à gagner additionnel pour les championnats nationaux, précisent Le Monde et L'Equipe, qui ont dévoilé le contenu du document. La confédération européenne est vent debout contre la réforme du calendrier international défendu par la FIFA, qui envisage l'organisation de la Coupe du monde tous les deux ans à partir de 2028, au lieu de l'habituel rythme quadriennal. A cette fronde se sont joints représentants des championnats nationaux du monde entier, des joueurs et des supporters. Pour le président de la FIFA Gianni Infantino, qui poursuit les consultations avec les acteurs du monde du football, son projet entraînerait de meilleurs bénéfices pour les fédérations. En plus du Mondial biennal, le projet prévoit de rassembler les matches de qualification en une seule fenêtre, en octobre, voire en mars et octobre, alors que les fenêtres internationales actuelles s'étalent tout au long de l'année. Selon Le Monde, la Ligue des nations, compétition nouvellement créée par l'UEFA dont la France est tenante du titre, disparaîtrait également. L'Euro serait organisé tous les deux ans, au lieu de quatre aujourd'hui. Pour l'UEFA, un tel scénario risque de provoquer des pertes liées à la billetterie, aux diffuseurs et aux sponsors, détaillent Le Monde et L'Equipe.