Capela en finale de Conférence +++ Vegas revient dans le game

Un choc psychologique qui a joué Robin Lehner s'interopose devant Cole Caufield. Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Avec un nouveau gardien, Vegas est revenu à 2-2 dans sa demi-finale face au Canadien. Les Golden Knights se sont imposés 2-1 à Montréal. Vegas doit sa victoire à une réussite de Nicolas Roy après 1'18'' de jeu dans la prolongation et aux 27 arrêts de Robin Lehner. Coupable d'une terrible erreur deux jours plus tôt qui avait précipité la défaite de Vegas dans l'acte III, Marc-Andre Fleury a été "sacrifié" par le coach Peter DeBoer. Le Canadien avait ouvert le score à la 39e par Paul Byaron. Vegas avait égalisé à la 31e par Brayden MnNabb avant que Nicolas Roy ne scelle l'issue de cette rencontre sur un rebond accordé par Carey Price.

Clint Capela et les Hawks raflent la mise Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Clint Capela disputera la finale de la Conférence Est ! Atlanta est, en effet, sorti victorieux de son duel face à Philadelphia à la faveur d'un troisième succès à l'extérieur. Les Hawks se sont imposés 103-96 dans le septième match d'une série riche en rebondissements. C'est la première fois de son histoire qu'Atlanta remporte un match décisif à l'extérieur. Avant dimanche, il en avait perdu neuf sur neuf. Atlanta a su composer avec la première mi-temps catastrophique de son meneur Trae Young, coupable d'un terrible 1 sur 12 au tir. Les Hawks ont su imposer leur collectif au fil des minutes devant la meilleure équipe de la Conférence Est de la saison régulière. Avec ses 13 points et ses 6 rebonds pour un temps de jeu de 32', Clint Capela a apporté une contribution évidente à cette victoire. En finale, Atlanta sera opposé à Milwaukee, qualifié également après une victoire à l'extérieur dans le septième match (ndlr: à Brooklyn). L'acte I aura lieu ce mercredi à Milwaukee. A l'Ouest, Phoenix mène 1-0 dans la finale face aux Clippers. Sur leur parquet, les Suns, privés de Chris Paul, se sont imposés 120-114 grâce au triple double de Devin Booker - 40 points, 13 rebonds, 11 assists -, le... premier de sa carrière.

Un quatrième Espagnol titré en Grand Chelem Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Olé à l'US Open ! L'Espagnol Jon Rahm, touché par le Covid-19 il y a peu, n'en est revenu que plus fort pour remporter son premier tournoi du Grand Chelem à La Jolla en Californie. Ce sacre, après avoir devancé d'un coup le Sud-Africain Louis Oosthuizen, grâce à deux birdies réussis sur ses deux derniers trous, permet en outre au joueur de 26 ans de redevenir no 1 mondial. Et c'est une formidable revanche sur le sort qui l'a frappé il y a quinze jours. A Dublin dans l'Ohio, il apprenait, désemparé et abattu, son test positif au coronavirus, qui lui coûta la victoire, forcé d'abandonner avant le dernier tour alors qu'il était largement en tête. "Je crois au karma. Après ce qu'il s'est passé, je suis resté positif. Je ne savais pas où ça me mènerait. Puis j'ai pu sortir assez tôt du protocole Covid pour participer à l'US Open, mes parents ont pu venir ici à Torrey Pines qui est un endroit spécial pour moi, les planètes se sont alignées... Je savais que le meilleur était à venir", a-t-il commenté. C'est en effet sur ce parcours longeant le Pacifique, au nord de San Diego, que Rahm a remporté son premier titre sur le circuit PGA en 2017. Il y a aussi fait sa demande en mariage à sa femme Kelley, qui a donné naissance à leur premier enfant, Kepa, début avril. "Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie", a-t-il susurré à son fils au moment de célébrer sa victoire. Le quatrième Espagnol sacré en Grand Chelem De l'art de finir fort, il a placé un superbe putt au no 18, après être sorti comme il a pu du bunker, pour prendre les devants au meilleur moment. Au no 17, il avait aussi réussi un birdie (cinq au total, un bogey) pour recoller à Osothuizen. Avec un total de -6, Rahm pouvait lui savourer de devenir le premier golfeur de son pays à s'imposer à l'US Open et le premier Européen depuis l'Allemand Martin Kaymer en 2014. Un triomphe qui fait de lui le quatrième Espagnol à inscrire son nom dans un tournoi du Grand Chelem après Severiano Ballesteros (cinq fois), Jose-Maria Olazabal (deux fois) et Sergio Garcia (une fois).

Petkovic: "Nous avons surpris notre adversaire" Image: KEYSTONE/EPA Malgré la victoire contre la Turquie, la Suisse n'est pas encore gagnante dans cet Euro. Vladimir et son équipe se retrouvent en attente d'une qualification en huitièmes de finale. C'est peut-être le plus étrange succès dans la carrière de Vladimir Petkovic. Il ne sait toujours pas quelle valeur lui attribuer; si ce 3-1 sera décisif ou s'il restera lettre morte. "Je suis fier de mes joueurs. Mais maintenant nous ne pouvons qu'attendre si nous allons obtenir un autre adversaire. Nous ne pouvons rien faire." Les joueurs et leur entraîneur auraient pu s'éviter cette attente. Avec deux buts de plus, la qualification pour les huitièmes de finale serait déjà dans la poche. Et les occasions n'ont pas manqué de marquer plus de buts contre les Turcs. "Nous n'avons pas été parfaits. Nous avons manqué trop de chances de but", critiquait Petkovic. Pour l'entraîneur de la sélection helvétique, ce sont les mêmes maux qui avaient déjà miné la partie contre le Pays de Galles. "Cela rend la chose un peu amère. Nous aurions mérité la victoire contre les Gallois. L'avenir pourrait être plus rose." Finalement, Petkovic voulait ressortir le positif de cette soirée. "Nous n'avions pas prévu seulement des changements dans la composition de l'équipe mais aussi dans notre façon de jouer. Nous ne voulions pas seulement aspirer à la possession de la balle. Cela nous a réussi et nous avons surpris l'adversaire. Cela me rend fier." C'est surtout sur le plan mental que la préparation s'est avérée payante. "J'ai laissé beaucoup de temps aux joueurs pour échanger, pour se reposer. Cela a marché, ils ont compris comment cela devait fonctionner." L'équipe va s'entraîner encore une fois à Bakou lundi matin et s'envolera à midi pour Rome, où elle attendra les derniers matches des autres groupes. Si la Suisse décroche son sésame pour les huitièmes de finale, elle jouera à Séville, Bucarest ou Glasgow. Petkovic est heureux d'échapper à ce stade à un long voyage comme ce fut le cas dans le tour préliminaire.

L'Italie mate le Pays de Galles avec une équipe B Matteo Pessina, unique buteur du match affronte le Gallois Joe Allen. ( Image: KEYSTONE/EPA/Ryan Pierse / POOL A Rome à l'occasion de la troisième journée du groupe A de l'Euro, l'Italie s'est imposée 1-0 contre le Pays de Galles. Les Transalpins, qui ont aligné une équipe B, terminent premiers de leur poule. Les Italiens, déjà qualifiés avant la partie, joueront leur huitième de finale le samedi 26 juin à Londres. Malgré huit changements dans l'équipe au coup d'envoi en comparaison avec celle qui avait brillé contre la Suisse, la sélection de Roberto Mancini est restée fidèle à son style et s'est montrée dominante. Toutefois, elle a parfois un peu péché par minimalisme et n'a pas profité pleinement de son avantage numérique dans la dernière demi-heure après l'expulsion d'Ethan Ampadu pour un jeu dangereux. C'est sur un coup franc botté par le revenant Marco Verratti que Matteo Pessina a pu dévier le ballon dans le but gallois (39e). Le coéquipier de Remo Freuler à l'Atalanta a ainsi inscrit son troisième but sous le maillot national. Les Gallois pouvaient jubiler à la fin. Ils avaient assuré leur deuxième place et auraient même pu arracher un point si Gareth Bâle ne s'était pas montré maladroit devant le but transalpin en deuxième période. Comme il y a 5 ans en France, le Pays de Galles disputera les huitièmes de finale de l'Euro.

Le match du grand pardon Xherdan Shaqiri: une peformance XXL. Image: KEYSTONE/EPA/Ozan Kose / POOL Ce fut le match du grand pardon et non celui de la fin de l'ère Petkovic. Victorieuse 3-1 de la Turquie à Bakou, la Suisse est virtuellement qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021. Le but poursuivi a, ainsi, été atteint malgré le nul décevant concédé devant le Pays de Galles (1-1) et le naufrage de Rome face à l'Italie (0-3). Vladimir Petkovic et ses joueurs ne peuvent toutefois pas encore savourer pleinement cette qualification. Elle dépend des résultats des autres groupes. Mais il faudrait un concours de circonstances pour que la Suisse ne figure pas parmi les quatre meilleurs troisièmes. Si elle est qualifiée, elle jouera son prochain match soit le dimanche 27 juin à Séville, le lundi 28 juin à Bucarest ou le mardi 29 juin à Glasgow. Un premier pari gagné Vladimir Petkovic a gagné un premier pari lors de cet Euro. Le "Mister" avait maintenu sa confiance à Haris Seferovic, l'homme qui marquait plus depuis 12 matches dans des phases finales, et à Xherdan Shaqiri, dont l'autonomie sur le terrain n'est plus à la hauteur de son immense talent. Pari gagné avec le 1-0 du Lucernois à la 6e minute sur une frappe de gauche qui trouvait le petit filet et avec le doublé du Bâlois. Il a signé le 2-0 à la 26e avec ce tir du droit qui trouvait la lucarne du malheureux Ugurcan Cakir et le 3-1 à la 68e du gauche cette fois sur un service de l'infatigable Steven Zuber, auteur, lui aussi, d'un grand match. Le quatrième héros de l'équipe de Suisse se nomme Yann Sommer. L'aller-retour Rome - Cologne pour célébrer la naissance de sa deuxième fille l'a sans doute aidé à ne pas ruminer sa performance en demi-teinte de mercredi contre l'Italie. A quatre reprises, le portier de Mönchengladbach, complètement retrouvé, a sorti le grand jeu sur des tentatives de Kaan Ayhan (4e) et de Mert Müldür (18e, 33e et 43e). Ce dernier, qui évolue à Sassuolo, était bien le joueur le plus dangereux d'une Turquie qui ne s'attendait sans doute pas vivre un tournoi aussi sombre. Juste après l'heure de jeu toutefois, le ciel turc s'était éclairci avec la réussite d'Ifran Can Kahveci. Le joueur de Fenerbahçe pouvait échapper à Ricardo Rodriguez avant d'arme imparablement du gauche. Ce but venait presque de nulle part dans la mesure où les Turcs donnaient l'impression d'avoir abdiqué et que les Suisses ne cessaient de porter de danger devant Ugurcan Cakir. Steven Zuber, à deux reprises, Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic avait eu le 3-0 au bout de leurs crampons. Un Xherdan Shaqiri XXL Mais ce n'était que partie remise. Xherdan Shakiri a pris soin de plier l'affaire avec son second but de la soirée pour rappeler qu'il était bien l'atout maître de la Suisse. Comme lors des deux dernières Coupes du monde avec son triplé contre le Honduras au Brésil en 2014 et son raid fantastique contre la Serbie en Russie en 2018, le joueur de Liverpool s'est montré décisif. Vladimir Petkovic a eu l'intelligence de le remplacer à la 75e minute pour le préserver. On espère vivement que Xherdan Shaqiri nous réserve encore des tours de magie pour les huitièmes de finale.

Silvan Dillier au sprint devant Pellaud, Marlen Reusser en solo Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Silvan Dillier et Marlen Reusser ont fêté leur deuxième titre aux Championnats de Suisse. A Knutwil, l'Argovien s'est imposé au terme d'un sprint à quatre tandis que la Bernoise a triomphé en solo. Quatre an après son premier sacre aux Championnats de Suisse, Silvan Dillier a reconquis le maillot rouge à croix blanche sur le circuit de Knutwil dans le canton de Lucerne, sur le pas-de-porte de Mathias Frank, qui disputait la dernière course de sa carrière. L'Argovien de l'équipe Alpecin s'est montré le plus rapide d'un quartette; il a devancé le Valaisan Simon Pellaud, le Zurichois Johan Jacobs et le Vaudois Cyrille Thièry. "Il y a des jours où tout va comme prévu, aujourd'hui ce fut le cas. Je savais que je devais me joindre à un groupe si je voulais pouvoir jouer la gagne", relevait Dillier (30 ans). Tenant du titre, Stefan Küng avait renoncé à prendre part à la course. Le Thurgovien, qui sera au départ du Tour de France samedi prochain à Brest, a préféré prendre un peu de repos après sa deuxième injection du vaccin anti-Covid19. Pour sa dernière course, Frank a pris la 19e place. Le Lucernois de 34 ans fut le Suisse le plus régulier dans les tours au cours de la dernière décade. En 2014, il avait pris la deuxième place du Tour de Suisse et s'est classé huitième du Tour de France en 2015. L'année suivante, il a remporté une étape du Tour d'Espagne. Dans la course des dames, Marlen Reusser a effectué un véritable solo après son attaque dans l'avant-dernier tour. La Bernoise a retrouvé un titre qu'elle avait déjà glané en 2019. L'automne dernier, elle n'avait pu le défendre à Märwil car elle était un cas contact avec une personne touchée par le Covid. La Genevoise Elise Chabbey, qui avait succédé à Reusser en 2020, s'est classée deuxième cette fois-ci. La jeune Zurichoise Noemi Rüegg a pris la troisième place.

Pas de cinquième titre pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Belinda Bencic (WTA 12) n'a pas cueilli le cinquième titre de sa carrière sur le gazon du Steffi Graf Stadion. Son parcours berlinois s'est, en effet, arrêté en finale. La Saint-Galloise a été battue 1-6 6-1 6-3 par la qualifiée russe Liudmilla Samsonova (WTA 106) qu'elle affrontait pour la première fois. Elle avait pourtant les faveurs du pronostic même si son adversaire venait de signer deux victoires probantes face à Madison Keys (WTA 28) et à Victoria Azarenka (WTA 16). Belinda Bencic n'a pas su surfer sur le gain de la première manche. Elle l'a enlevée en seulement 28 minutes face à une Liudmilla Samsonova qui a eu la mauvaise idée de commettre quatre doubles fautes lors de son premier jeu de service. Liudmilla Samsonova a très vite trouvé le bon rythme sur ses premières balles pour armer un total de 14 aces. Cette efficacité lui a permis de prendre le contrôle de la partie. Son ascendant lors des deux dernières manches fut très net même si Belinda Bencic devait bénéficier de trois balles 4-4 au troisième set. Trois balles sauvées avec autorité par résidente romaine. Belinda Bencic, qui n'est plus dirigée par son père Ivan mais pas l'Allemand Sebastian Sachs, réserve sans doute sa décision sur sa présence au tournoi d'Eastbourne - le théâtre de son premier titre en 2015 - où elle devrait retrouver la Craote Petra Matic qu'elle a battue en huitième de finale à Berlin.

Suisse - Turquie: deux changements dans l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vladimir Petkovic n'a opéré que deux changements pour le match de la dernière chance de la Suisse à l'Euro aujourd'hui à Bakou. Silvan Widmer et Steven Zuber seront titularisés contre la Turquie. Silvan Widmer remplacera Kevin Mbabu sur le flanc droit. Quant à Steven Zuber, il occupera le flanc gauche. Ricardo Rodriguez reculera en défense centrale aux côtés de Nico Elvedi et de Manuel Akanji. Comme Kevin Mbabu, Fabian Schär sort ainsi du onze qui avait entamé les rencontres contre le Pays de Galles (1-1) et l'Italie (0-3). Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri et Remo Freuler ont conservé la confiance du sélectionneur. Comme lors des deux premiers matches, les trois Romands Edimilson Fernandes, Becir Omaregic et Jordan Lotomba suivront le match depuis les tribunes. La Suisse évoluera dans la composition suivante pour ce match capital qui débute à 18h00: Sommer; Elvedi, Akanji; Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

Verstappen bat Hamilton dans une course à suspense Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté le Grand Prix de France au Castellet. Le Néerlandais a remporté la 13e victoire de sa carrière en Formule 1 devant Lewis Hamilton. Sur le circuit Paul-Ricard, le pilote néerlandais a manqué son départ alors qu'il était en pole avec une faute au premier virage. Il a alors vu Hamilton lui passer devant. Mais ce sont les stratégies différentes qui ont dicté le classement final. Red Bull s'est arrêté deux fois et Mercedes une seule fois. Alors dans l'avant-dernier tour, Verstappen a pu utiliser son DRS pour dépasser le Britannique. Le podium est complété par Sergio Perez sur la deuxième Red Bull. Valtteri Bottas est 4e. Course anonyme pour Alfa Romeo-Ferrari, jamais dans la bataille pour les points. Antonio Giovinazzi s'est classé 15e et Kimi Räikkönen a pris le 17e rang. Au championnat, Verstappen consolide sa position de leader avec 12 points d'avance sur Hamilton.

Pas de points pour Lüthi, Gardner enchaîne Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Zéro pointé pour Thomas Lüthi au Sachsenring pour le GP d'Allemagne. Le pilote bernois, parti en fond de grille sur sa Kalex, n'a terminé que 19e d'une course Moto2 marquée par de nombreuses chutes. La victoire est revenue à Remy Gardner. L'Australien s'est imposé avec plus de six secondes d'avance sur l'Espagnol Aron Canet. La troisième place est revenue à l'Italien Marco Bezzecchi. Au classement du Championnat du Monde, Gardner a porté son avance sur son coéquipier KTM Raul Fernandez à 36 points (164 contre 128). En Moto3, le débutant espagnol de 17 ans Pedro Acosta a remporté son quatrième Grand Prix dans cette catégorie qu'il domine largement. Vainqueur de trois des quatre premières courses en début de saison, alors qu'il n'avait pas encore 17 ans, Acosta restait depuis en dehors du podium. Il renoue avec la victoire et compte désormais 55 points d'avance sur son premier poursuivant et compatriote Sergio Garcia.

Oosthuizen, Henley, Mackenzie, trio de tête inattendu à l'US Open Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Surprise, suspense à l'US Open de golf. Un eagle au no 18 a permis au Sud-Africain Louis Oosthuizen de former un étonnant trio de tête, avec l'Américain Russell Henley et le Canadien Mackenzie Hughes, lors du 3e tour, samedi à La Jolla. Derrière ces trois concurrents, la pression s'intensifie néanmoins puisque deux anciens lauréats de ce Majeur sont remontés au classement et pointent à deux longueurs, le tenant du titre Bryson DeChambeau et le Nord-Irlandais Rory McIlroy, sacré en 2011. Oosthuizen était encore à leur hauteur à l'entame de son dernier trou, sur le parcours de Torrey Pines, quand ses ailes se sont soudainement déployées sur cet ultime par cinq, avalé en trois coups dont un superbe putt de presque 16 mètres. Deuxième de l'US Open en 2015, il est de loin le plus expérimenté du trio de tête, ses deux acolytes n'ayant jamais été si bien placés à la veille du dimanche décisif dans un Grand Chelem. La grande question est désormais de savoir comment ce trio va aborder les 18 derniers trous dominicaux, sachant notamment l'identité des adversaires qui pointent leurs clubs derrière. Rory McIlroy (no 11) lui voudrait surtout embrasser une deuxième fois le trophée de ce tournoi, dix ans après. Et il a fait ce qu'il fallait pour s'en donner la possibilité, en rendant la meilleure carte du jour (67), grâce à cinq birdies (un bogey) dont un spectaculaire au no 12, sur un chip de presque 30 mètres. Le no 1 mondial Dustin Johnson, qui a failli ne pas passer le cut vendredi, a lui effectué une belle remontée au 9e rang (-1). Position partagée avec Collin Morikawa, lui aussi en progrès. Si ces cadors peuvent espérer encore jouer les trouble-fête dimanche, d'autres ont définitivement perdu tout espoir, tel le Japonais Hideki Matsuyama, lauréat du dernier Masters. Vainqueur de l'USPGA en mai, Phil Mickelson a lui aussi vu s'envoler son rêve de remporter le seul Majeur manquant à son palmarès, en vivant une nouvelle journée difficile, notamment marquée par un double bogey et cinq bogeys (63e, +7).

Richardson obtient son visa pour Tokyo sur 100 m, Bromell part fort Sha'Carri Richardson la meilleure sur 100 m Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La sprinteuse Sha'Carri Richardson s'est qualifiée samedi pour les JO de Tokyo. Elle sera une des attractions et le grand espoir d'une médaille d'or pour les Etats-Unis sur 100 m. L'athlète de 21 ans a, comme attendu, remporté la finale de l'épreuve aux sélections américaines. Elle a avalé la ligne droite sur la piste de Hayward Field à Eugene en 10''86. Ce qui était plus inattendu, c'est la révélation qu'elle a faite quelques instants plus tard, en disant qu'elle avait appris le décès de sa mère biologique il y a quelques jours. Alors c'est avec une très forte émotion qu'elle est allée dans les tribunes embrasser sa grand-mère et d'autres membres de sa famille après sa victoire. Si elle s'est imposée largement devant Javianne Oliver (10''99) et Teahna Daniels (11''03), Richardson a couru moins vite que lors de sa tonitruante course d'avril en 10''72, ayant fait d'elle la sixième femme la plus rapide du monde. En demi-finales, plus tôt dans la journée, elle avait fait bien mieux (10''64), mais avec un vent trop favorable. Felix dans les temps Son billet pour Tokyo en poche, elle sait qu'elle devra néanmoins travailler encore pour toucher l'or olympique car sa rivale annoncée, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée à Rio en 2016, a fait plus fort qu'elle cette année avec un chrono à 10''63 début juin à Kingston. Sur le 400 m féminin, Allyson Felix a fini deuxième de sa demi-finale dans un temps de 51''01. Felix, la seule femme athlète sur piste à avoir remporté six médailles d'or olympiques, vise une cinquième olympiade consécutive avant de prendre sa retraite. Keni Harrison, détentrice du record du monde, s'est elle qualifiée pour les demi-finales du 100 m haies, avec le temps le plus rapide des séries (12''49). Bromell solide Chez les hommes, Trayvon Bromell, qui s'impose depuis plusieurs semaines comme un des favoris pour le 100 m olympique, a aisément remporté en 9''84 secondes sa première série. L'auteur de la meilleure performance mondiale de l'année, avec un chrono de 9''77 réussi en Floride début juin, n'a pas forcé sa course, relâchant son effort assez tôt avant la ligne. Le sprinteur de 25 ans est depuis cette performance considéré comme un des candidats à la médaille d'or sur la ligne droite aux JO (23 juillet-8 août), lui qui n'a pas été épargné par les graves blessures entre 2016 et 2019 (tendon d'Achille, genou, cuisse). Il devra d'abord confirmer en demi-finales puis en finale dimanche, pour dans un premier temps obtenir son visa pour Tokyo. Un objectif également largement atteignable pour le vétéran Justin Gatlin, médaillé d'or du 100 m aux Jeux d'Athènes 2004 et qui tente de participer à une 4e olympiade. L'athlète de 39 ans a terminé deuxième derrière Bromell en 9''93. "Certains jours à l'entraînement, je sens mes 39 ans mais je vis pour ce moment", a-t-il confié. Le champion du monde du 200 m Noah Lyles, qui vise un doublé sur 100/200 m à Tokyo, a en revanche moins convaincu dans sa série, dont il s'est classé troisième en 9''95, derrière Ronnie Baker (9''88) et Fred Kerley (9''93).