Capela et Atlanta battus +++ Gottéron et GE Servette victorieux

Phoenix battu à Golden State Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Les Suns ne sont plus au zénith en NBA. Les Warriors ont stoppé la série victorieuse de Phoenix vendredi pour reprendre la tête de la Conférence Ouest. Trois jours après leur revers (104-96) en Arizona lors de leur première confrontation, Golden State s'est vengé (118-96). Les Warriors ont notamment pu compter sur un Stephen Curry revanchard, lui qui avait été muselé 72 heures plus tôt (12 points à 4/21): il a inscrit 25 points vendredi. A l'image de leur star, qui a signé un 6 sur 11 à trois points, les Warriors ont été redoutables derrière l'arc (19/39). Privés de Devin Booker (ischio-jambier), les Suns ont souffert de l'incessante activité défensive adverse (38,3% de réussite). Ils s'arrêtent donc à 18 victoires d'affilée.

Atlanta s'incline 98-96 face à Philadelphie Capela et les Hawks ont subi la loi d'Embiid et des Sixers Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta a subi la loi de Philadelphie vendredi en NBA. Les Hawks se sont inclinés 98-96 face aux Sixers, concédant ainsi leur troisième défaite à domicile de la saison. La franchise géorgienne semblait pourtant avoir le match en main à l'entame d'un dernier quart-temps dans lequel elle a craqué sur le plan physique. Les Hawks menaient ainsi 90-80 avec 11'04'' à jouer, et même encore 96-91 à 3'38'' du "buzzer"... Les 76ers, qui ont remporté le dernier quart 20-9, n'ont mené qu'une seule fois au score en deuxième mi-temps. Ils ont forcé la décision sur un tir de Joël Embiid (28 points, 12 rebonds), qui a permis à son équipe de prendre l'avantage 98-86 à 42''8 de la fin. Clint Capela a d'ailleurs souffert face au pivot camerounais. L'intérieur genevois a certes capté 11 rebonds, mais il n'a rentré que 2 tirs sur 8 pour terminer cette partie avec 6 points. Meilleur marqueur des Hawks, Trae Young a réussi 25 points.

Les Devils battus 8-4 à Winnipeg Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS New Jersey a subi vendredi sa troisième défaite consécutive en NHL. Les Devils se sont inclinés 8-4 à Winnipeg au terme d'un match au scénario improbable, dans lequel Nico Hischier a marqué son troisième but de la saison. Le centre valaisan a inscrit le 3-3 des Devils, à la 21e minute, reprenant une passe subtile de Jesper Bratt après un engagement qu'il avait remporté. Il en désormais à 14 points en 22 parties disputées dans cet exercice 2020/21. Jonas Siegenthaler ne s'est quant à lui pas illustré, terminant ce match avec un bilan de -3. Mené 3-0 après 7'39'', New Jersey a trouvé les ressources pour recoller et a même pris l'avantage 4-3 dès la 22e, Ryan Graves trouvant la faille 39 secondes après le but de son capitaine. Mais les Jets ont retrouvé leurs esprits pour inscrire les cinq derniers buts, emmenés par un Mark Scheifele en feu (3 buts, 1 assist).

Genève et Fribourg s'imposent, le LHC et Bienne battus Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Soirée de National League mi-figue mi-raisin pour les Romands. Genève et Fribourg l'ont emporté, alors que Lausanne et Bienne se sont inclinés. Genève a récolté trois points précieux en battant Rapperswil 2-0. L'un des points positifs pour l'équipe de Jan Cadieux c'est d'avoir réussi à museler les Saint-Gallois en proposant une performance défensive de bonne facture. Les Aigles ont pris l'avantage assez tôt grâce à Patry (6e). Ce n'est qu'à la 59e et avec les Lakers à six que Le Coultre a pu valider le succès des Genevois. Mais la tuile XXL pour le GSHC, c'est la blessure de Gauthier Descloux, sans doute à ces adducteurs qui l'ennuient depuis plusieurs mois. A 4'24 d'un possible blanchissage, le portier des Grenat a fait un mouvement inopportun. Il a dû être sorti de la glace sur un brancard. C'est le jeune Russe à licence suisse Timur Shiyanov qui a pris place devant le filet pour la fin de la partie. Si le Fribourgeois devait être sur le flanc de longues semaines, les Servettiens pourraient se tourner vers un gardien étranger, compte tenu de la sécheresse du marché helvétique. Dans une patinoire de St-Léonard pleine, le derby des Zähringen a été riche en émotions (victoire 4-3 ap des Dragons). Menés 2-0, les Fribourgeois sont parvenus à égaliser grâce à Schmid et Bougro. Puis à la 54e, Walser a donné l'avantage aux Dragons. Un avantage qui a tenu jusqu'à la 58e et un deuxième but d'Untersander. La prolongation n'a pas duré plus de 23 secondes. Le temps pour Gunderson d'envoyer un plomb et de donner un point de plus aux hommes de Christian Dubé qui sont toujours leaders avec quatre points de bonus sur Zoug, mais un match en plus. Lausanne se saborde Alors qu'il avait tout pour bien faire, le LHC s'est sabordé à Malley. Les Vaudois ont été dominés 3-2 tab par Davos. Les Lausannois peuvent se mordre les doigts et en utiliser un pour pointer Cody Almond, coupable d'une faute stupide qui a offert un jeu de puissance inespéré aux Davosiens. Et ces derniers en ont profité pour égaliser à 35 secondes de la fin du temps réglementaire. Sans ce coup de pouce, les hommes de John Fust auraient certainement empoché les trois points et un troisième succès consécutif. Cette partie s'est par ailleurs disputée dans un climat assez délétère, surtout lorsque Floran Douay a expédié Dominik Egli la tête la première dans la bande après une mise en échec avec l'épaule, mais à un mètre de la balustrade. Julian Schmutz a sorti les poings pour faire passer un message au Lausannois qui a finalement reçu 50 minutes de pénalité sur une seule action! Bienne a lui connu un deuxième revers de rang en allant perdre 5-2 à Zurich. Les Seelandais avaient pourtant égalisé à 2-2 via Brunner à la 45e. Mais Andrighetto, puis Schäppi et Azevedo ont donné la victoire aux Lions.

Super-G de Beaver Creek: Odermatt manque le doublé pour 0''03 Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Marco Odermatt a manqué pour trois centièmes le doublé en Super-G à Beaver Creek. Le Nidwaldien a été battu par le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. A la question de savoir qui était en mesure de battre Marco Odermatt sur cette course, on avait envie de répondre: lui-même. Sans rien enlever à la performance de Kilde, "Odi" possédait 0''29 d'avance après 40 secondes de course. Mais un manque de précision sur la fin a coûté le doublé - ou le triplé si l'on prend la course de 2019 - au Nidwaldien sur ce deuxième Super-G de Beaver Creek. Exceptionnel la veille sur la partie finale du tracé, Odermatt a cette fois dû laisser la vedette à Kilde en concédant 15 centièmes sur les 18 dernières secondes de course. Pas grave pour le leader du général qui a une fois encore pris des points à ses rivaux dans la lutte au gros globe. Moins à l'aise qu'en descente, Travis Ganong (3e) a décroché son premier podium dans la discipline. L'Américain fait involontairement les affaires d'Odermatt en repoussant Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr et Alexis Pinturault aux places 4, 5 et 6. Le résultat d'ensemble des Suisses est moins reluisant que jeudi. Gino Caviezel a pris la 9e place, Beat Feuz la 14e et Loïc Meillard la 17e. En ce début de saison, le skieur d'Hérémence pourrait se rebaptiser "Monsieur une erreur par course". Coupable jeudi sur le milieu du tracé, le Valaisan d'origine neuchâteloise a remis ça lors de ce bis. Rageant alors qu'il a clairement le ski pour se mêler à la lutte devant. Très bon 8e la veille, Justin Murisier a pris des risques qui n'ont pas payé. A l'instar du Bagnard, Urs Kryenbühl n'a pas terminé sa course.

Hamilton domine les premiers essais libres Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé les premiers essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite de F1. Le septuple champion du monde a signé le meilleur chrono lors des deux séances de vendredi. Le Britannique a devancé le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull-Honda) de 0''056 lors des premiers essais libres. Sa marge sur son dauphin, son coéquipier Valtteri Bottas, était à peine plus grande à l'issue de la deuxième session (0''061). Max Verstappen a quant à lui concédé 0''195 sur Lewis Hamilton, qu'il devance de 8 points au championnat du monde à deux courses de la fin, à l'occasion des EL2. Le Néerlandais a également été devancé par le Français Pierre Gasly, 3e à 0''081 après avoir pris la 4e place de la première séance. A noter par ailleurs la belle 5e place obtenue par Antonio Giovinazzi lors de la première session, dans laquelle il a lâché 0''532 sur Lewis Hamilton. L'Italien n'a en revanche pas pu faire que 13e lors de la deuxième séance. Son coéquipier chez Alfa Romeo-Ferrari, Kimi Räikkönen, s'est classé 16e puis 14e.

La Croatie mène 1-0, Djokovic sous pression Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue La Croatie est à un succès d'une place en finale de la Coupe Davis. Son no 2 Borna Gojo (ATP 279) lui a en effet permis de prendre l'avantage en demi-finale face à la Serbie vendredi à Madrid en dominant Dusan Lajovic (ATP 33) 4-6 6-3 6-2 dans le premier simple. Cette victoire de Borna Gojo, sa troisième de la semaine en trois simples, place la Croatie en position de force. Si l'on imagine mal Marin Cilic (ATP 30) s'offrir le scalp de Novak Djokovic dans le deuxième simple, les Croates aligneront la meilleure paire du monde, Nikola Mektic/Mate Pavic, dans un double qui s'annonce décisif. Borna Gojo, un joueur de 23 ans qui n'a jamais figuré dans le top 200 du classement ATP, a témoigné d'une grande force de caractère vendredi. Il aurait en effet très bien pu craquer après la perte du premier set, dans lequel il a mené 4-2 40/0 sur son service avant de perdre 17 des 18 points suivants. Mais il n'en fut rien.

Report du prochain match de Belenenses Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM Le prochain match de championnat de Belenenses a été reporté, a annoncé vendredi la Ligue portugaise. Le club lisboète avait été contraint il y a une semaine de jouer contre le Benfica d'Haris Seferovic avec seulement neuf joueurs en raison d'un foyer de Covid-19 "Le match (prévu ce week-end) entre Belenenses et Vizela, comptant pour la 13e journée du championnat, a été reporté au 2 janvier, avec un début prévu à 20h30, après que les autorités sanitaires ont décrété l'isolement prophylactique de l'équipe de Belenenses", a affirmé dans un communiqué la Ligue portugaise, soulignant que "Belenenses n'a pas le nombre minimum de joueurs disponibles". Une vingtaine de cas de contamination au variant Omicron du coronavirus, les premiers enregistrés au Portugal selon l'Institut national de santé, ont été détectés dans le club. Depuis, l'ensemble de l'effectif et de l'encadrement se trouve à l'isolement. Le club avait demandé jeudi le report de son prochain match. Plusieurs entités du football se sont réunies vendredi pour analyser le match Belenenses-Benfica afin que "ne se reproduise plus jamais ce qui s'est passé samedi dernier", souligne la Ligue dans un communiqué. L'objectif est de "créer immédiatement des mécanismes légaux" pour "qu'aucun match de football, dans n'importe quelle compétition, ne débute avec un nombre inférieur à 13 joueurs y compris le gardien", selon les conclusions de cette réunion. Feu vert pour Benfica Le maintien de ce match, en dépit de la situation sanitaire au sein du club, avait suscité une levée de boucliers au Portugal. Un gardien de but a dû être aligné comme joueur de champ et la rencontre a été interrompue avant la fin quand, à la suite de blessures, il n'y avait plus que six joueurs en mesure de continuer, la limite réglementaire étant fixée à sept. Belenenses était alors mené 7-0 à la 48e minute. Mercredi, la Ligue a déjà annoncé le report d'un match de la 13e journée, opposant Tondela et Moreirense, en raison d'un foyer de Covid dans le club hôte. Le choc entre Benfica et le Sporting Portugal doit en revanche bien avoir lieu vendredi, les joueurs de Benfica ayant tous été testés négatifs après le match contre Belenenses.

Nadine Fähndrich s'arrête aux portes de la finale Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a échoué aux portes de la finale du sprint libre de Coupe du monde à Lillehammer (NOR). La Lucernoise a présumé de ses forces en demi-finales et a pris la 7e place finale. Sortie troisième des qualifications, Fähndrich a impressionné en quarts de finale avant de prendre encore la course à son compte en demies. Las, elle fléchissait dans le dernier tiers du parcours. Troisième de sa série, elle n'a pas été repêchée au temps. Une semaine après sa 14e place à Ruka, en style classique cette fois, la fondeuse de Horw est apparue en progrès vendredi mais pas suffisamment pour inquiéter les meilleures. La Suédoise Maja Dahlqvist a fêté son troisième succès d'affilée dans la discipline, devant l'Américaine Jessie Higgins et la Norvégienne Tiril Weng, soeur de Heidi, qui obtient son premier podium. La Grisonne Laurien Van der Graaf a été sortie en quarts (19e). Chez les hommes, le Vaudois Erwan Käser (37e) n'a pas passé le cap des qualifications. Dario Cologna était absent, se réservant pour les épreuves à venir à Davos. Le Norvégien Johannes Klaebo a décroché son 26e succès en carrière dans la spécialité. Le double vainqueur du gros globe de cristal a devancé largement son compatriote Thomas Larsen, un nouveau venu, et le Français Richard Jouve. Leader de la Coupe du monde avant cette course, le Russe Alexander Bolshunov a été éliminé en demi-finale. Il cède la tête du classement général à Klaebo.

Alessio Bertaggia à Genève dès la saison prochaine Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'attaquant international suisse Alessio Bertaggia quittera Lugano au terme de la saison pour rejoindre Genève-Servette. Il a signé pour cinq ans, soit jusqu'à la fin de la saison 2026-27. "Le Tessinois était un des joueurs les plus courtisés en Suisse et il a été séduit par le projet genevois", se réjouit vendredi le club des Vernets. Formé à Lugano, Alessio Bertaggia (28 ans) a débuté au plus haut niveau en 2010-11, alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. Il a ensuite franchi l’Atlantique pour poursuivre son apprentissage dans la Western Hockey League (WHL), sous les couleurs de Brandon Wheat Kings et Spokane Chiefs. De retour en Suisse à 20 ans, il a joué un an avec Zoug avant de retourner à Lugano en 2014-15. Il compte 494 matches de National League pour un total de 185 points (82 buts et 103 assists). Il a porté 17 fois le maillot de l'équipe de Suisse.

Michael Fora à Davos dès la saison prochaine Michael Fora quittera le Tessin au terme de la saison. Image: KEYSTONE/Ti-Press L'international suisse Michael Fora quittera Ambri-Piotta à la fin de la saison pour le HC Davos, avec lequel il s'est engagé pour quatre ans. Ce puissant joueur doit renforcer la défense grisonne. Le Tessinois âgé de 26 ans a effectué presque toute sa carrière jusqu'à présent à Ambri-Piotta, à l'exception d'un bref passage en Amértique du Nord, relève le HC Davos vendredi. Il a inscrit 110 points en 291 matches de Championnat et est depuis trois ans le capitaine des biancoblù. Fora compte plus de 60 sélections en équipe de Suisse et est réputé pour sa très bonne technique, en plus de sa puissance (1m92/98 kg), relève encore le club davosien.

Décès de Lamine Diack, ancien chef de l'athlétisme mondial Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker L'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 88 ans à Dakar où il était rentré en mai. Auparavant, il avait été retenu en France pendant des années pour une affaire de corruption. Une membre de la famille de M. Diack a annoncé à l'afp le décès sans en préciser la cause, confirmant une information rapportée par la presse locale.

Un site pourrait interdire les spectateurs à cause du Covid Image: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein Un des sites majeurs des JO de Pékin imposera aux spectateurs d'être vaccinés, mais ces derniers pourraient être totalement interdits d'accès si l'épidémie s'aggrave en Chine, selon un média officiel. A la différence des JO d'été de Tokyo, qui se sont déroulés sans public ou presque, ceux organisés en février dans la capitale chinoise autoriseront la présence de spectateurs. Seules les personnes résidant en Chine pourront toutefois y accéder. Les organisateurs n'ont pas encore annoncé la jauge de spectateurs autorisée lors des Jeux. Mais les règles appliquées au Palais national omnisports de Pékin, un stade couvert d'une capacité de 18'000 places et qui accueillera le hockey sur glace, laissent entrevoir ce qui pourrait se passer sur d'autres sites. Les spectateurs devront être vaccinés et présenter un test Covid négatif, a précisé le quotidien officiel Global Times. Quelque 6000 places sont pour l'heure réservées au public sur ce site, mais certaines, voire toutes, pourraient être neutralisées, en fonction de "la situation épidémique à Pékin et dans le pays au moment de l'événement", a déclaré au journal Lei Ming, un haut responsable du Palais national omnisports. La Chine maintient une stricte politique de contrôle de l'épidémie, une stratégie réussie pour le moment sur le plan sanitaire avec seulement quelques dizaines de nouveaux cas par jour et à peine deux morts en 18 mois. Absolue rigueur La vie a repris son cours depuis le printemps 2020 grâce à une batterie de mesures: limitation drastique des visas, quarantaine obligatoire à l'arrivée et aux frais du voyageur, confinements, dépistages massifs ou encore identification des cas contacts grâce à des applications mobiles de suivi des déplacements. Une stratégie "Covid zéro" qui ne montre aucun signe de relâchement à deux mois des Jeux de Pékin. Les athlètes séjourneront dans une bulle sanitaire et devront subir un dépistage quotidien au Covid-19. Le personnel chargé de la bonne tenue des JO entrera lui aussi dans cette bulle "quelques jours" avant le début de l'événement et ne sera autorisé à en sortir qu'après les Paralympiques en mars, a souligné Lei Ming. Aucun contact ne sera autorisé entre les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de cette bulle.

Premier titre depuis 50 ans pour l'Atlético Mineiro Image: KEYSTONE/EPA/WALMIR CIRNE L'Atlético Mineiro de Hulk et Diego Costa a remporté jeudi le Brasileirao, le championnat brésilien, pour la première fois en 50 ans. L'équipe de Belo Horizonte brise ainsi l'hégémonie de Flamengo. La formation dirigée par Alexi Stival "Cuca" a obtenu son deuxième titre après celui de 1971, grâce à une victoire contre Bahia 3-2 à Salvador de Bahia lors d'une remontée épique deux matches avant la fin de la compétition. Avec 81 points en 36 matchs, elle devance de 11 points le Flamengo, deuxième du classement, qui avait remporté les deux dernières éditions de la compétition. Après un mauvais début de saison, l'Atlético Mineiro a réussi à se ressaisir et a dominé la compétition à partir de la 15e journée. Ce titre de champion récompense les investissements financiers des "Mineiros" dans des joueurs mondialement convoités pour mettre fin au règne de Flamengo.