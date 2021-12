Cauchemar pour Sommer +++ YB stagne

Tout reste à faire pour les Young Boys Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Tout reste vraiment à faire pour les Young Boys. Tenu en échec par le FC Bâle au Wankdorf, le quadruple Champion de Suisse devra batailler dur pour conserver sa couronne. Après ce 1-1 qui reflète mal la physionomie de ce choc au sommet, les Young Boys accusent désormais 8 points de retard sur le FC Zurich avant un déplacement périlleux dimanche à Lugano. Ce résultat fait vraiment l'affaire du FCZ qui est désormais assuré du titre - honorifique - de Champion d'automne avec ses 5 points d'avance sur le FC Bâle avant l'ultime ronde de la première partie du championnat. Auteurs d'une première demi-heure fantastique, les Young Boys ont été très mal récompensés de leurs efforts. Ils ont payé au prix fort à la fois la maladresse de Nicolas Ngamaleu, qui a n'a pas transformé un penalty à la 55e après avoir raté l'immanquable de la tête à la 12e, la sortie sur blessure juste avant la pause de leur meilleur attaquant Wilfried Kanga et, enfin et surtout, la malchance avec trois frappes sur les poteaux. Comme à Genève trois jours plus tôt, le FCB a cueilli un point heureux. Les Rhénans le doivent à un exploit personnel de Liam Millar. Le Canadien a inventé un but superbe pour égaliser à la 37e. Le FCB aurait même pu réussit le hold-up parfait si la frappe de Matias Palacios n'avait pas été déviée par la transversale du néophyte Leandro Zbinden (19 ans), le... cinquième gardien aligné cette saison par les Bernois. A noter enfin que seuls les abonnés ont pu assister à cette rencontre. Les dirigeants bernois avaient choisi de ne pas ouvrir la billetterie pour interdire aux supporters bâlois de faire le déplacement.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach s'enfonce Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Borussia Mönchengladbach va mal. Battus 3-2 à domicile par Eintracht Francfort lors de la 16e journée de Bundesliga, les coéquipiers de Yann Sommer ont subi une quatrième défaite de suite. Lors de ces quatre rencontres perdues, les Fohlen ont encaissé un total de 17 buts. Le constat est plus qu'inquiétant. Le Borussia a évolué avec Sommer, Breel Embolo et Denis Zakaria, ce dernier évoluant en défense centrale à la place de Nico Elvedi, malade. Adi Hütter menacé Même le fait d'évoluer en supériorité numérique dès la 70e, alors que le score était déjà de 3-2 pour les visiteurs, n'a pas permis à Mönchengladbach d'éviter la défaite. Celle-ci, face à son ancienne équipe, fragilise encore davantage la position de l'entraîneur Adi Hütter. Sera-t-il encore sur le banc samedi à Hoffenheim? En jouant son 306e match officiel avec le Borussia, Yann Sommer est devenu le recordman des matches pour un étranger au sein du club. Le portier de l'équipe de Suisse, abandonné par sa défense, ne pouvait rien sur les trois buts encaissés.

Dominic Thiem forfait pour Abu Dhabi Image: KEYSTONE/EPA AAP/DAVE HUNT L'Autrichien Dominic Thiem, 15e joueur mondial, fera finalement l'impasse sur Abu Dhabi. Il espère un retour à la compétition sur le circuit ATP en janvier, après un passage à vide lié à une blessure. "L'ATP Cup" à Sydney début janvier "est clairement l'objectif maintenant", a déclaré le vainqueur de l'US Open 2020, âgé de 28 ans, à des journalistes autrichiens sur Zoom, depuis Abu Dhabi. "J'espère que je pourrai y jouer, je reste optimiste", a ajouté Dominic Thiem. L'Autrichien est éloigné des circuits pour une blessure au poignet droit depuis mi-août, après des contre-performances sur les courts à partir de février. Il a affirmé être actuellement de retour à l'entraînement plusieurs heures par jour, mais ne pas avoir encore affronté l'un de ses coéquipiers. Blocage mental C'est pour cette raison qu'il a finalement préféré annuler sa participation au tournoi d'Abu Dhabi du 16 au 18 décembre, alors qu'il était déjà sur place. S'il s'est félicité de la régénération de son tendon déchiré, il a toutefois confié devoir encore surmonter un blocage mental lorsqu'il frappait la balle. "Je n'ai plus mal, mais j'ai pris du retard à l'entraînement et je ne peux faire à ce stade que 80% du coup droit", a-t-il déploré. En avril, il avait confié une baisse de moral face aux "bulles" sanitaires et une expérience douloureuse des quarantaines et des stades vides. En novembre, il avait annoncé s'être fait vacciner en vue de son retour à la compétition.

Hintermann et Feuz dans le top 10 du premier essai à Val Gardena Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Niels Hintermann et Beat Feuz sont les Suisses les mieux classés au terme du 1er entraînement en vue de la descente Coupe du monde messieurs de samedi à Val Gardena. Ils ont pris les 8e et 9e rangs. Hintermann se retrouve sur le chemin du retour après une saison pourrie par deux chutes et une blessure au genou. Le Zurichois avait déjà démontré être revenu à un très bon niveau à l'occasion des deux premières descentes de l'hiver à Lake Louise et Beaver Creek avec des 12e et 7e places. Feuz s'est montré plus lent de 7 centièmes que son compatriote dans ce premier des deux entraînements chronométrés. L'Emmentalois connaît bien ses repères sur la piste Saslong. Lors des deux dernières descentes il y a trois ans et l'hiver dernier sur le tracé des Championnats du monde 1970, il avait pris la 3e place. Carlos Janka doit toujours patienter avant de pouvoir commencer sa saison. Le Grison, vacciné contre le Covid-19, qui avait dû renoncer à la tournée en Amérique du Nord en raison de douleurs au dos, ressent les symptômes d'un refroidissement et se trouve en isolement. Ryan Cochran-Siegle s'est nettement montré le plus rapide du jour. L'Américain, tombé lourdement la saison dernière à Kitzbühel, a devancé de neuf dixièmes le Suédois Felix Monsen et le Français Johan Clarey. Il y a un an, Cochran-Siegle avait pris la deuxième place de la descente de Val Gardena.

Retour du maillot vert pour une édition du Tour de Romandie Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le 75e Tour de Romandie se disputera entre le 26 avril et le 1er mai 2022. Pour marquer ce jubilé, le maillot vert de leader fera son retour le temps d'une édition. Les organisateurs de la boucle romande ont fait le point à plus de quatre mois du départ de l'épreuve à Lausanne. Il s'agira de l'édition la plus montagneuse de l'Histoire du Tour de Romandie avec une dénivellation de plus de 14'000 m pour 712 km au total. L'étape-reine entre Aigle et Zinal/Val d'Anniviers en comptera plus de 4000 m à elle seule. Le premier leader au terme du prologue lausannois de 5 km ne revêtira donc point le maillot jaune comme ces dernières années, mais un paletot vert en souvenir des premières années de la boucle romande. Le Tour 2022 s'élancera par un prologue à Lausanne. La 1re étape reliera La Grande Béroche (NE) à Romont (FR). Suivront deux étapes en boucles à Echallens (VD) et à Valbroye (VD), une étape de montagne entre Aigle et Zinal, puis le contre-la-montre final en côte entre Aigle et Villars-sur-Ollon. Les archives de la boucle romande seront désormais conservées par l'Etat du Valais à Sion par les archivistes cantonaux. Un emplacement et de bonnes conditions de stockage, de conservation et de consultation ont, ainsi, été mis à disposition des organisateurs du Tour de Romandie.

L'Argentin Sergio Agüero annonce la fin de sa carrière Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti En larmes, l'attaquant argentin du FC Barcelone Sergio Agüero a annoncé mercredi la fin de sa carrière professionnelle à la suite de problèmes cardiaques détectés "il y a un mois". "Cette conférence a été convoquée pour vous annoncer que j'ai décidé d'arrêter le football professionnel", a dit le "Kun" au Camp Nou. Le corps médical "m'a dit que la meilleure décision à prendre était d'arrêter de jouer", a ajouté le joueur de 33 ans, la voix tremblante. Le 30 octobre, l'ancien buteur de Manchester City, en arrêt maladie depuis, avait dû céder sa place avant la pause contre Alavès (1-1) après avoir souffert de vertiges, et avait été évacué vers un hôpital pour y passer des examens. Quelques jours plus tard, le club blaugrana avait annoncé que le "Kun" suivait une "procédure thérapeutique". "Il est en congé maladie pour les trois prochains mois. L'efficacité de son traitement sera évaluée pour déterminer son processus de récupération", avait ajouté le Barça. Le troisième meilleur buteur de la sélection argentine, transféré de Manchester City à Barcelone l'été dernier, n'a inscrit qu'un but au cours des cinq matches qu'il a disputés.

Davos et Robert Mayer d'accord pour une résiliation de contrat Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Le contrat de quatre ans liant le HC Davos à son gardien Robert Mayer sera résilié d'un commun accord au terme de la saison 2021-2022. Le Grison Robert Mayer, âgé de 32 ans, était arrivé à Davos au début de la saison 2020-2021 en provenance de Genève-Servette. Il avait disputé vingt-sept matches sous les couleurs davosiennes cette première saison. Au début du présent Championnat, Davos avait engagé Gilles Senn de retour des Etats-Unis et avait visiblement décidé de composer sans Mayer, qui possédait pourtant encore trois ans de contrat. Le double national suisse et tchèque a finalement été prêté aux Langnau Tigers le 23 septembre et ceci jusqu'à la fin du mois de janvier 2022. Mayer est désormais libre de négocier son avenir dès la saison prochaine. Restera-t-il à Langnau ou répondra-t-il à une offre d'un autre club ?

Stephen Curry dans l'histoire Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Stephen Curry est entré mardi à New York dans l'histoire. Il a battu le record du nombre paniers à 3 points réussis en saisons régulières, jusqu'alors propriété de Ray Allen. Il fallait à la star des Warriors marquer deux tirs à longue distance pour réaliser cet exploit. Ce qu'il s'est appliqué à faire lors de la victoire contre les New York Knicks (105-96), dès le premier quart-temps, en moins de cinq minutes et en trois tentatives, sous les yeux de son glorieux aîné, ainsi que de Reggie Miller, désormais troisième de ce prestigieux classement. Ces deux légendes l'ont ensuite pris dans les bras, tout comme son père Dell Curry, ancien redoutable artilleur qui lui a transmis l'ADN du sniper. Un moment d'intense émotion au sein du mythique Madison Square Garden, qui lui a réservé une énorme ovation. Au point que le match s'est arrêté pendant cinq minutes. Plus peut-être que d'avoir effacé des tablettes Ray Allen, champion NBA avec Boston (2008) puis Miami (2013), c'est la rapidité avec laquelle Curry y est parvenu qui sidère. Là où le premier a marqué 2973 paniers à trois points en 1300 rencontres, son chasseur aura mis 789 matches pour le dépasser. Un seul record qui lui échappe désormais Le double MVP 2015 et 2016, également en tête du classement du plus grand nombre de paniers à trois points marqués, saisons régulières et play-off confondus, n'a qu'un record qui lui échappe pour remplir toutes les cases. Celui de 14 tirs inscrits en un seul match par son coéquipier Klay Thompson. Mais il sera quasi-impossible de battre le record qu'il établira, quand sonnera la fin de sa carrière. Car à 33 ans, il a encore de belles années devant lui. Avec à présent 2977 paniers au compteur, la barre des 3000 est pour dans quelques jours, celle de 4000 à portée s'il tient son rythme.

Les Devils en crise Image: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton Rien ne va plus pour l'équipe la plus helvétique de la NHL ! Battu 6-1 à Philadelphie, New Jersey a concédé une troisième défaite de rang, la septième lors de ses huit derniers matches. Après sa grande première samedi contre les Islanders, Akira Schmid a, à nouveau, été convié à garder la cage des Devils. Le Bernois a relayé Mackenzie Blackwood après le deuxième tiers alors que le score était déjà de 5-1 pour réussir 7 arrêts. Si le capitaine Nico Hischier est encore sur le flanc pour cause de protocole Covid-19, Jonas Siegenthaler a participé à ce nouveau naufrage. Le défenseur a accusé un bilan de -2. Pius Suter fut le seul Suisse victorieux de la soirée. Detroit s'est imposé 2-1 devant les Islanders. Grégory Hofmann s'est incliné 4-3 à Vancouver avec Columbus après avoir pourtant mené 3-0. Quant à Timo Meier, il a connu l'infortune d'une défaite 3-1 à domicile avec San Jose face à Seattle. A noter enfin que deux rencontres ont été reportées en raison du coronavirus: Minnesota - Carolina et Nashville - Calgary.

Le Champion déclasse Leeds Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell La fête continue pour Manchester City. Le Champion en titre a cueilli un septième succès de rang en Premier League. Sur sa pelouse, il s'est imposé... 7-0 devant le Leeds de Marcelo Bielsa. La formation de Pep Guardiola a consolidé sa première place dans le match à trois qui l'oppose à Liverpool et à Chelsea. Face à Leeds, Kevin de Bruyne a signé un doublé. Les cinq autres buts ont été inscrits par Phil Foden, Jack Grealish, Riyad Mahrez, John Stones et Nathan Ake.

Un deuxième but avec Mayence pour Silvan Widmer Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters Buteur magnifique à Rome avec l'équipe de Suisse, Silvan Widmer a livré une nouvelle performance de choix. L'Argovien a été l'un des artisans du large succès 4-0 de Mayence devant le Hertha Berlin. Passeur sur l'ouverture du score du Coréen Jae-Sung Lee à la 19e, Silvan Widmer a signé de la tête le 3-0 à la 49e. Le transfuge du FC Bâle a, ainsi, inscrit son deuxième but en Bundesliga avec Mayence qu'il a rejoint l'été dernier.

Fanny Smith deuxième à Arosa Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith a pris la deuxième place de l'épreuve Coupe du monde d'Arosa. Il s'agit d'un troisième podium pour la Vaudoise cet hiver. Fanny Smith a été battue d'un souffle par la Canadienne Marielle Thomphson lors d'une finale marquée par son accrochage avec sa grande rivale Sandra Näslund. Victime d'une chute lors de ce "contact", la Suédoise a dû se contenter de la quatrième et dernière place. Chez les hommes, les Suisses n'ont, en revanche, pas eu droit au chapitre. Aucun d'entre eux n'a pas pu passer le cap des quarts de finale. La victoire est revenue au Suédois David Mobärg.

Fin de l'aventure à Grenoble pour Maurizio Jacobacci Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY L'aventure de Maurizio Jacobacci à Grenoble se termine de manière abrupte. L'ancien entraîneur de Lugano a été mis à pied à titre conservatoire par le club de Ligue 2 après quatre défaites de rang. Tout indique que son licenciement sera prononcé ces prochaines heures. A la tête du club depuis cet été, Maurcio Jacobacci a concédé samedi à Amiens la défaite de trop (4-1). Son adjoint Frédéric Gueguen assurera l'intérim.

Renfort finlandais pour la défense de Gottéron Image: KEYSTONE/AP TT News Agency Dès la saison prochaine, la défense de Fribourg-Gottéron pourra compter sur la présence du Finlandais Juuso Vainio (27 ans). Le défenseur finlandais joue depuis deux saisons pour le Växsjö Lakers HC dans la ligue suédoise (SHL). Vainio a été champion du monde en 2013-2014 avec l'équipe nationale finlandaise des moins de 20 ans et a remporté la Ligue des champions vec JYP Jyväskylä en 2017-2018. Avec son club actuel, Vainio a été champion de Suède en 2020-2021. Le droitier de 184 cm et 86 kg s'installera aux bords de la Sarine à l'été 2022.