Cavaliers suisses en forme +++ Mendy reste en prison

C'est la Suède de Peder Fredricson qui a remporté cette première épreuve qualificative avec 3,59 points, l'Allemagne étant 2e avec 4,77 points et la Suisse 3e avec 5,47 points. Le Prix des nations se déroulera sur deux manches jeudi et vendredi, alors que la finale de l'épreuve individuelle est prévue dimanche.

Le Neuchâtelois Bryan Balsiger et AK's Courage sont 12es avec 2,01 points de pénalité, Elian Baumann et Campari Z 13es avec 2,15 points. Le champion olympique 2012 Steve Guerdat, lui aussi 13e sur Albfuehren's Maddox avec 2,15 points, a quant à lui vu son résultat biffé pour l'épreuve par équipe.

Actuellement en phase de reprise après sa fracture du ménisque du genou gauche survenue il y a près d'un an, en novembre 2020, Ansu Fati est apparu dans une vidéo diffusée par le Barça sur ses réseaux sociaux. On le voit brandir puis revêtir un maillot orné du no 10, anciennement propriété de l'Argentin. Un numéro que d'autres légendes ont porté, à l'instar de Ronaldinho, Rivaldo ou Romario.

Heinz Frei se pare d'argent dans la course en ligne

Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Légende du sport-handicap helvétique, Heinz Frei (63 ans) s'est paré d'argent dans la course en ligne de hand-bike (H3) des Paralympiques de Tokyo.

Cette médaille est la 35e conquise par Heinz Frei dans des Paralympiques, la 7e pour la Suisse à Tokyo. Le Soleurois, qui dispute ses 16es Jeux, a construit l'essentiel de son palmarès en athlétisme: vainqueur de 11 de ses 15 titres dans cette discipline, il a également cueilli plusieurs médailles aux Jeux d'hiver.

Heinz Frei, qui a décroché ses trois premiers titres paralympiques en 1984 déjà, a échoué à quelques mètres à peine du médaillé d'or Ruslan Kuznetsov (40 ans) mercredi sur le Fuji International Speedway. Il n'est pas parvenu à revenir totalement sur le Russe malgré un finish de feu.

La pluie qui tombait à Fuji n'explique pas à elle seule l'aspect humide de son visage. "Ce sont plus les larmes que la pluie qui en sont la cause", a lâché un Heinz Frei très ému et pas du tout déçu. "Cette médaille d'argent brille comme de l'or", a-t-il assuré, évoquant "la course la plus dure de ma carrière, la plus émouvante."

Fankhauser 4e, mais loin du podium

Tobias Fankhauser s'est quant à lui classé 4e de la course en ligne de hand-bike H1/H2. Il n'a cependant jamais pu croire en un podium dans une course dont la cérémonie de remise des médailles s'est déroulée avant son arrivée: il a concédé plus de 28' au troisième!