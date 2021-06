Cavendish remporte une 31e étape sur le Tour +++ Duplantis à Lausanne

Le sélectionneur Frank de Boer démissionne Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Sous le feu des critiques suite à l'élimination des Pays-Bas en huitièmes de finale de l'Euro, le sélectionneur des Pays-Bas Frank de Boer a démissionné, a annoncé mardi la Fédération néerlandaise. "J'ai décidé de ne pas continuer en tant que sélectionneur national. L'objectif n'a pas été atteint, c'est clair", a déclaré Frank de Boer dans un communiqué. Le contrat entre Frank de Boer et la KNVB stipulait que l'équipe néerlandaise devait aller au moins jusqu'en quarts de finale, or l'équipe "Oranje" a été contre toute attente éliminée dès les huitièmes par la République tchèque (2-0). "Malgré tous les efforts de Frank, l'objectif d'au moins atteindre les quarts de finale n'a pas été atteint" a déploré Nico-Jan Hoogma, directeur de la KNVB. "Nous avions parié sur un meilleur Championnat d'Europe, mais cela n'a pas fonctionné. Le choix de Frank s'est avéré différent de ce que nous avions espéré", a-t-il regretté. Arrivé en septembre 2020, de Boer quitte les Oranje plus tôt que prévu, lui dont la mission était de les mener à la Coupe du monde 2022 au Qatar. A l'Euro, les Néerlandais ont survolé le groupe C avec un sans-faute, trois victoires en trois matches contre l'Ukraine, l'Autriche et la Macédoine du Nord, mais ils se sont écrasés dès les huitièmes sur les surprenants Tchèques. Une élimination difficile à surmonter pour une équipe rajeunie qui aspirait à mieux, et pour un sélectionneur qui a subi une pluie de critiques au pays de Johan Cruyff, pour s'être affranchi du sacro-saint schéma tactique en 4-3-3. "Pression" De Boer, ancien défenseur international néerlandais (1990-2004), n'en est pas à son premier départ prématuré, lui qui a été renvoyé en quelques semaines de l'Inter Milan en 2016 puis de Crystal Palace en 2017. Il a auparavant entraîné l'Ajax Amsterdam pendant 6 saisons (2010-2016), remportant quatre fois l'Eredivisie, et a été adjoint de Bert van Marwijk sur le banc de l'équipe nationale de 2008 à 2010, année de l'épopée jusqu'en finale du Mondial sud-africain. Note: Complété

Cavendish est toujours capable de s'imposer Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL COLE / POOL Grand retour de Mark Cavendish: le Britannique de l'équipe Deceuninck a gagné au sprint la 4e étape du Tour de France à Fougères, son 31e succès dans le Tour. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) a gardé le maillot jaune de leader à la veille du premier contre-la-montre. Dans le sprint, en léger faux-plat montant, Cavendish a devancé d'une longueur le Français Nacer Bouhanni, lui aussi de retour au premier plan, et le Belge Jasper Philipsen. Après plusieurs années en retrait, notamment à cause du virus d'Epstein-Barr, +Cav+ a renoué à l'âge de 36 ans avec le succès dans le Tour. Sa précédente victoire datait de 2016. Titularisé tardivement dans son équipe, le natif de l'île de Man a pris la place de l'Irlandais Sam Bennett, maillot vert du Tour 2020. Cavendish, qui a gagné pour la première fois en 2008, s'est rapproché de la légende belge Eddy Merckx, qui détient avec 34 étapes le record de succès dans le Tour. Au départ de Redon, les coureurs ont mené un mouvement de protestation après les nombreuses chutes des premières journées. Ils ont mis pied à terre pendant une minute, quelques centaines de mètres après le baisser de drapeau signalant le départ réel de l'étape, avant de reprendre la route. Le peloton a demandé, selon Radio Tour, qu'un "dialogue sur la sécurité s'instaure avec toutes les parties prenantes du cyclisme, UCI, organisateurs, équipes et coureurs". La course a démarré réellement une dizaine de kilomètres plus loin avec l'attaque du Belge Brent Van Moer rejoint aussitôt par le Français Pierre-Luc Périchon. Mais le duo a obtenu seulement une marge inférieure à trois minutes, un écart contrôlé par les équipes de Cavendish, la plus active, de van der Poel, et aussi du Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Au lendemain de l'abandon sur chute de l'Australien Caleb Ewan, chef de file de son équipe Lotto, Van Moer s'est montré le plus insistant. Le récent vainqueur d'une étape du Dauphiné a été repris in extremis, à 150 mètres de la ligne. Le meilleur Suisse est Silvan Dillier, 36e dans le temps du peloton, qui a sans doute pris plaisir à exhiber son maillot de champion national au lendemain d'une victoire historique de l'équipe nationale contre la France. Mercredi, van der Poel abordera le premier des deux contre-la-montre du Tour avec 8 secondes d'avance sur le champion du monde Julian Alaphilippe, au départ des 27,2 kilomètres entre Changé et Laval, en Mayenne.

Wawrinka ne sera pas remis pour les Jeux Stan Wawrinka doit prendre son mal en patience. Image: KEYSTONE/AP/PETER DEJONG Stan Wawrinka ne pourra pas participer aux JO de Tokyo. Opéré une deuxième fois à un pied, le triple vainqueur de Grand Chelem ne sera pas remis à temps. Ses médecins se disent cependant "extrêmement confiants" dans le fait que le Vaudois pourra retrouver "dans un futur proche" toutes ses sensations et que ses problèmes de santé sont derrière lui, selon un communiqué envoyé mardi. Wawrinka a joué son dernier tournoi à Doha, début mars, où il s'est incliné au 1er tour. Il a ensuite été opéré au pied gauche à deux reprises, la dernière fois il y a une quinzaine de jours, et a dû déclarer forfait pour Roland-Garros et Wimbledon. "Je suis déçu de ne pas représenter la Suisse à Tokyo mais je veux retrouver les courts aussi vite que possible", écrit Wawrinka. Ce forfait s'ajoute à ceux de Rafael Nadal, Dominic Thiem ou encore Denis Shapovalov et Serena Williams.

Presse: dithyrambes en Suisse, atterrement en France Image: KEYSTONE/EPA/Robert Ghement Les superlatifs d'un côté et la stupéfaction de l'autre étaient de mise dans la presse et sur les sites des journaux après la victoire de la Suisse contre la France en 8es de finale de l'Euro. "Une Suisse héroïque bat les champions du monde", s'enflamme mardi la "Tribune de Genève" après le match fou de Bucarest, qui a vu la sélection de Petkovic terrasser l'ogre tricolore au terme d'une irrespirable séance de tirs aux but (3-3 ap, 5-4 tab). Les médias romands sont unanimes pour qualifier cet exploit d'"historique", "le plus beau de l'histoire" de la sélection helvétique. Pour "La Liberté", "le soir de gloire est arrivé", écrit-elle, avec en évidence bien sûr la photo de Yann Sommer, le héros des héros, au moment de son arrêt décisif sur le tir au but de Mbappé. Les sites des journaux suisses étaient remplis de clichés montrant la foule en liesse dans les cités, avec de multiples explosions de joie qui ont résonné dans les cités du pays peu avant minuit. "On est content de savoir la Suisse heureuse", clame le capitaine Granit Xhaka en "Une" de "20 Minutes". L'homme avait les crocs après des articles de presse critiquant certains comportements hors du terrain, de lui-même notamment, auxquels il a répondu de la plus belle des manières. "Après 67 ans de malédiction" "Aujourd'hui, nous avons fermé beaucoup de bouches", s'est aussi exclamé Xhaka. "Le "Blick", qui se décline aussi désormais dans une version en français sur internet, classe ce match comme le plus beau parmi les dix exploits recensés de l'équipe nationale. "Mon Dieu", écrit, en français, la version alémanique. "La Suisse sort le champion du monde et met fin à 67 ans de malédiction!" Le plus grand journal du pays attribue à pas moins de sept joueurs helvétiques la note maximale de "6". Les vidéos montrant des fans "en délire" à Zurich notamment font le tour des sites d'informations. Le "Tages-Anzeiger" s'est enthousiasmé à la fois pour l'issue du match, "grandiose", mais aussi pour le "spectacle" tout au long de la rencontre, avec des retournements de situation invraisemblables. "Anéantis" Toute autre tonalité, bien sûr, dans l'Hexagone. Plume du journal "L'Equipe", Vincent Duluc parle d'un "match fantastique, d'une défaite immense, d'un échec énorme". Les Français ont été "punis pour leurs insuffisances et leurs tâtonnements". "La désillusion", tonne "Le Parisien ",qui note que Kylian Mbappé "termine le championnat d'Europe avec zéro but au compteur. Une terrible désillusion pour les Bleus et le crack de Bondy". Le gros titre de "L'Equipe est des plus éloquents: "Anéantis!", constate la référence de la presse sportive européenne. Presse internationale sans pitié La presse internationale a été sans pitié avec les "Bleus". La "Gazzetta dello Sport" a dit au revoir d'un cinglant "Ciao ciao Mbappé". "Il rate le dernier penalty et la Suisse renvoie à la maison la super France de classe mondiale", tandis que le "Corriere dello Sport" est tout aussi impitoyable avec le no 10 français: "Mbappé condamne la France". "Fabuleux spectacle" En Grande-Bretagne, c'est l'incompréhension qui domine les titres: comment les champions du monde en titre, grands favoris de cet Euro, ont-ils pu tomber si bas? Autant que la chute des champions du monde, la presse allemande retient le spectacle qu'ont offert les deux équipes: "Merci la France, merci la Suisse ! Ce match était FABULEUX!", s'extasie "Bild". "Et une ENORME sensation! Les Suisses éjectent les favoris français en 8es de finale dans un match grandiose de l'Euro", poursuit le quotidien à grand tirage. "Quel match!", fait écho Kicker, le magazine du football "pendant plus de 120 minutes on a eu droit à un tour de grand huit complètement fou, plein de buts, de moments forts et d'autres magiques".

Kocher et Stump au pays du judo Fabienne Kocher en route pour Tokyo Image: KEYSTONE/EPA/Zsolt Szigetvary Fabienne Kocher et Nils Stump représenteront la Suisse en judo aux JO de Tokyo. Disputer ce tournoi dans le pays à l'origine de ce sport représente une aubaine particulière. Le judo avait fait son apparition au programme olympique en 1964, lors des premiers JO à Tokyo. A l'époque, le Jurassien Eric Hänni avait remporté la médaille d'argent dans la catégorie des -68 kg, offrant une visibilité à ce sport en Suisse. À la demande de la Fédération suisse, la commission de sélection de Swiss Olympic a sélectionné Kocher et Stump pour Tokyo 2020. Stump concourt dans la catégorie des -73 kg et a obtenu une place de quota grâce à son18e rang au classement mondial. Chez les dames, avec Fabienne Kocher et Evelyne Tschopp, deux spécialistes avaient rempli les critères de sélection de la catégorie -52 kg grâce à leur classement mondial. Etant donné qu'une seule athlète par catégorie et par pays peut participer à Tokyo, c'est Kocher, qui a été choisie. Elle vient de décrocher la médaille de bronze dans sa catégorie aux Mondiaux à Lisbonne. Tschopp fera le voyage du Japon comme remplaçante.

Duplantis, Ingebrigtsen et Barshim de la partie Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Athletissima a engagé trois des athlètes les plus emblématiques du moment pour son édition du 26 août. Armand Duplantis (perche), Jakob Ingebrigtsen (demi-fond) et Mutaz Barshim (hauteur) sont les premières stars à avoir signé avec la réunion lausannoise. Numéro 1 mondial de l’athlétisme, toutes épreuves confondues, le Suédois Duplantis (21 ans) avait illuminé le concours de la perche organisé au centre-ville l’an dernier en franchissant 6m07, avant de devoir arrêter son concours à cause de l’obscurité. Le recordman du monde (6m18) sera le favori des JO de Tokyo, après lesquels il retournera en Europe pour faire d’Athletissima une priorité après ces Jeux. Ingebrigtsen (20 ans) pourrait profiter du 3000 m de la Pontaise pour s’approprier un troisième record d’Europe, lui qui détient déjà ceux du 1500 m et du 5000 m. Il avait établi ce dernier début juin à Florence, en terrassant les Africains pour s’imposer en 12’48’’45. A Lausanne, le double champion d’Europe bénéficiera de la technologie du « lièvre lumineux », cette diode luminescente qui file autour de la piste à l’allure réglée (elle devrait l’être sur celle du record d’Europe de Mohammed Mourhit, 7’26’’62). Barshim en ville Mutaz Barshim, double champion du monde en titre, est le deuxième homme le plus haut perché de l’histoire avec son record à 2m43. Il déploiera sa silhouette élancée lors d’un concours de la hauteur organisé au centre-ville, la veille du meeting proprement dit. Avec la levée d’une grande partie des mesures sanitaires, le stade pourra faire le plein de ses quelque 12'000 places. La capacité d'accueil de la compétition au centre-ville n'est pas encore fixée.

Les abandons et les blessés avant la 4e étape Image: KEYSTONE/EPA/Benoit Tessier Avant le départ de la quatrième étape du Tour de France mardi à Redon, au moins trois coureurs sont contraints à l'abandon à la suite des chutes de la troisième étape. Des 180 coureurs qui ont quitté Lorient lundi matin vers Pontivy, seuls 177 sont encore en course ce mardi. Tombé au km 37 de la troisième étape, le Néerlandais Robert Gesink (Jumbo) n'est pas reparti et s'est vu diagnostiquer un traumatisme crânien et une commotion cérébrale. L'Australien Jack Haig (Bahrain) a chuté dans les derniers kilomètres et souffre également d'une commotion cérébrale ainsi que d'une fracture de la clavicule gauche. Son compatriote Caleb Ewan (Lotto) est tombé au sprint et s'est brisé la clavicule gauche. Il ne prendra pas le départ de la quatrième étape mardi et sera opéré mercredi. Rien de cassé pour Roglic Leader de l'équipe Jumbo pour le classement général, Primoz Roglic a été pris dans la première chute collective d'ampleur et est "ouvert de partout" sur le flanc gauche, de son propre aveu. Mais le Slovène n'a rien de cassé et prendra "normalement" le départ de la 4e étape. Le vainqueur du Tour 2018 Geraint Thomas (Ineos), tombé avec Gesink en début de troisième étape, s'est luxé l'épaule droite. Un médecin a rapidement pris en charge le Gallois, qui a pu rejoindre l'arrivée malgré des "douleurs importantes". Emporté par la chute d'Ewan dans les derniers hectomètres, le Slovaque Peter Sagan (Bora) souffre de coupures à la hanche droite et d'un "très gros hématome". Le sprinter français Bryan Coquard (BB Hotels), impliqué dans le carambolage qui s'est produit à 4 km de la ligne, souffre de contusions au bassin et dans le bas du dos, et de brûlures. L'Australien Simon Clarke (Qhubeka) a également des contusions.

Un Messi "magique" écrase la Bolivie Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira L'Argentine a écrasé la Bolivie 4-1 lundi lors de son dernier match de la phase de poules de la Copa America disputée au Brésil. Elle s'est imposée grâce à un doublé d'un Lionel Messi "magique", devenu le même soir le joueur le plus sélectionné de l'histoire de l'équipe albiceleste. L'attaquant-vedette du FC Barcelone a conforté sa légende en marquant ses 74e et 75e buts à l'occasion de sa 148e sélection. L'Argentine termine ainsi à la tête du groupe A devant l'Uruguay, qui s'est imposé (1-0) face au Paraguay sur un penalty transformé par Edinson Cavani. Déjà éliminée après trois défaites, la Bolivie a été dominée dès le début du match par une équipe argentine brillamment emmenée par son capitaine sur la pelouse de l'Arena Pantanal de Cuiaba. Dès la 6e minute, Alejandro "Papu" Gomez ouvrait le score du pied gauche, sur une magistrale passe aérienne de Messi. Le cauchemar ne faisait que commencer pour les Boliviens. A la 33e, le même Messi transformait un penalty. Et moins de dix minutes plus tard, il inscrivait son second but, servi par Agüero. Saavedra a réduit le score à la 60e pour la Bolivie, mais l'Argentine a enfoncé le clou cinq minutes plus tard sur un but de Lautaro Martinez. A 34 ans, Lionel Messi a ravi à Javier Mascherano le titre de joueur le plus convoqué par sa sélection nationale. Et avec 75 réalisations, il conforte son titre de meilleur buteur de tous les temps pour l'équipe d'Argentine, qui affrontera l'Equateur samedi en quart de finale à Goiania.

Les Clippers survivent face aux Suns Image: KEYSTONE/AP/Matt York Les Clippers ont repoussé le spectre de l'élimination lundi en finale de la Conférence Ouest de NBA. L'autre franchise de Los Angeles s'est imposée 116-102 sur le parquet des Phoenix Suns et n'est plus menée que 3-2 dans la série. Si Phoenix faisait figure de favori des bookmakers avant le match, c'est Los Angeles qui dès le début de la partie a réussi à se détacher avec une avance grimpant jusqu'à 15 points (20-5). Kawhi Leonard toujours absent pour les Clippers, Paul George a de nouveau endossé le rôle de fer de lance de l'attaque des Angelinos. Contrat parfaitement rempli pour l'ancien des Pacers et du Thunder avec un total de 41 points pour 13 rebonds et 6 passes décisives. Mais c'est d'abord derrière un Marcus Morris (22 points au total) en feu, à six tirs réussis sur six pour entamer la partie, que les Clippers ont réussi à distancer les Suns. Mené de sept points à la pause (59-52), Phoenix s'est accroché et a même pu passer devant au troisième quart dans le sillage de Devin Booker (31 points au total). Mais le réveil de Paul George (20 points au troisième quarter) a brisé l'élan des Suns, qui visent une première finale de play-off depuis 1993.

Tampa Bay domine l'acte I de la finale Image: KEYSTONE/AP/Phelan Ebenhack Tampa Bay a maîtrisé son sujet dans le premier match de la finale de la Coupe Stanley. Le tenant du trophée a dominé Montréal 5-1 lundi soir en Floride, où l'acte II aura également lieu mercredi. Montréal a donc manqué ses débuts pour sa première finale de play-off depuis 1993. Menés 2-0 par le Lightning à la 26e, les Habs ont certes recollé à 2-1 à la 38e sur une réussite de Ben Chiarot. Mais le 3-1, oeuvre de Nikita Kucherov, est tombé dès la 43e. L'attaquant russe, qui a manqué toute la saison régulière sur blessure, fut l'homme du match. Il a réussi deux buts en un assist, inscrivant le 3-1 et le 4-1 (52e) avant de signer la passe décisive sur le 5-1 de Steven Stamkos (59e, en supériorité numérique). Nikita Kucherov a ainsi atteint la barre des 30 points dans ces play-off. Deuxième meilleur compteur des séries finales avec 23 unités, Brayden Point a quant à lui réalisé 3 assists lundi. Leur portier Andrei Vasilevskiy n'a eu que 18 parades à effectuer. Cette défaite initiale de Montréal, qui n'a cadré que 5 tirs dans le dernier tiers-temps, n'augure statistiquement rien de bon: l'équipe qui a gagné le premier match a remporté 61 fois le titre en 81 finales jouées en "best of 7". Mais les trois derniers champions (Washington, St. Louis et Tampa Bay) ont tous perdu l'acte I...

Vladimir Petkovic: "Nous savons réagir à chaque coup d'arrêt" Image: KEYSTONE/AP/Marko Djurica Il a gagné le totem de l'immunité le soit où il a égalé le record de Karl Rappan avec un 77e match à la tête de la Suisse. Cette victoire contre la France est bien celle de Vladimir Petkovic. "Je suis fier de cette équipe, de ces 120 minutes de jeu contre les Champions du monde, lance Vladimir Petkovic dont le coaching fut déterminant. Nous savons réagir à chaque fois que nous accusons un coup d'arrêt. Nous l'avons démontré ce soir. Nous avons aussi apporté des petites modifications dans notre jeu par rapport à la rencontre contre la Turquie." "Tous les Suisses peuvent être fiers de cette équipe, souligne pour sa part Granit Xhaka. J'ai toujours dit que nous allions écrire l'histoire. Nous avons témoigné d'une très grande force de caractère. Lorsque Seferovic a inscrit 3-2, nous étions convaincus de pouvoir revenir au score. Maintenant, tout le monde doit être conscient que nous n'avons pas éliminé une équipe lambda, mais les Champions du monde en titre." Héros de la séance des tirs au but avec son arrêt décisif sur la frappe de Kylian Mbappé, Yann Sommer souligne que les Suisses "avaient fait la promesse de se battre jusqu'à leurs dernières forces." "Nous l'avons fait et au final, c'est nous qui passons, poursuit-il. C'est un sentiment incroyable." Le Bâlois avoue, par ailleurs, que "les Français étaient forts mais qu'ils furent, à un moment donné, un peu trop arrogants."

La Suisse sort la France aux tirs au but Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le 28 juin 2021 restera à jamais comme le grand soir du football suisse. A Bucarest, la Suisse a éliminé la France pour se hisser en quart de finale de l'Euro 2021. La Suisse a forcé la décision aux tirs au but pour effacer les souvenirs mortifiants de Cologne 2006 et de Saint-Etienne 2016. Les cinq frappeurs suisses, Mario Gavranovic, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ruben Vargas et Admir Mehmedi, n'ont laissé aucune chance à Hugo Lloris alors que Yann Sommer a stoppé le cinquième penalty des Tricolores qui a été frappé par la star Kylian Mbappé. Après avoir renvoyé au pays les Champions du monde et avoir brisé enfin ce plafond de verre des huitièmes de finale, la Suisse ne doit plus avoir aucune limite. Son prochain défi la conduira sur la pelouse maudite de Saint-Pétersbourg, où elle avait été éliminée il y a trois par la Suède lors de la Coupe du monde 2018. Elle défiera l'Espagne pour une place dans le dernier carré. Sans malheureusement l'admirable Granit Xhaka. Le capitaine sera suspendu pour avoir écopé un second carton jaune dans ce tournoi. La plus belle La chronique de ce huitième de finale raconte que la Suisse a été menée 3-1 à la 75e alors qu'elle aurait pu, qu'elle aurait dû, mener 2-0 à la 55e. Le penalty raté par Ricardo Rodriguez fut le premier tournant d'une rencontre qui restera longtemps dans les mémoires. Et qui restera comme la plus belle jamais livrée par l'équipe de Suisse en raison non seulement de la performance de ses joueurs mais aussi et surtout du standing de l'adversaire. Regarder la meilleure équipe du monde les yeux dans les yeux pendant 120 minutes n'est pas donné à n'importe qui. Avec d'un côté les onze titulaires de Bakou face à la Turquie et de l'autre une équipe articulée pour la première fois dans une phase finale autour d'une défense à trois, la Suisse s'avançait au coup d'envoi avec un avantage. Elle était habitée par ses certitudes alors que les Français nageaient dans un doute certain. Même si Kylian Mbappé était apparu en jambes dans les premiers instants de la rencontre, le début de match était celui espéré par les Suisses. Ils pouvaient poser leur jeu avec une assise collective qui leur permettait de gommer un manque de justesse technique que l'on pouvait parfois déceler. Une première depuis 1954 Au quart d'heure, la Suisse avait le bonheur d'ouvrir le score sur une tête de Haris Seferovic. Le Lucernois a pris le meilleur sur Clément Lenglet, qui n'avait pas disputé la moindre minute de jeu lors du premier tour, pour reprendre victorieusement un centre de Steven Zuber, auteur en la circonstance de son quatrième assist du tournoi. C'est la première fois depuis 1954 et le funeste quart de finale de la Coupe du monde contre l'Autriche que la Suisse menait au score dans une rencontre à élimination directe. L'histoire était en marche. Elle devait malheureusement balbutier en l'espace de quatre minutes seulement. A la 55e, la VAR dictait un penalty pour une faute de Benjamin Pavard sur l'admirable Steven Zuber. Ricardo Rodriguez voyait sa frappe repoussée par Hugo Lloris qui stoppait son premier penalty en équipe de France depuis neuf ans. Le Zurichois échouait pour la troisième fois de suite dans cet exercice en sélection après ses ratés de 2019 contre l'Eire et de mai dernier face aux Etats-Unis. N'aurait-il pas été plus judicieux de modifier la hiérarchie des tireurs pour "décharger" un Rodriguez qui s'est morfondu ces derniers mois sur le banc des remplaçants du Torino ? L'échec de Rodriguez devait galvaniser les Français qui évoluaient en 4-2-4 depuis la reprise avec l'introduction de Kingley Coman pour Lenglet. Après une perte de balle de Seferovic, Karim Benzema pouvait égaliser en devançant la sortie de Yann Sommer. A la 59e, l'attaquant du Real Madrid surgissait cette fois après un centre d'Antoine Griezmann pour le 2-1. En grande souffrance en première période, Paul Pogba donnait à la 75e deux longueurs d'avance aux Champions du monde avec une frappe splendide dans la lucarne de Sommer. Des ressources cachées On pensait que la messe était dite. Mais c'était sans compter sur les ressources cachées de cette équipe de Suisse et le coaching gagnant de Vladimir Petkovic, qui lançait des forces vives dans la bataille avec les introductions de Mario Gavranovic, de Christian Fassnacht et de Kevin Mbabu. Seferovic pouvait ainsi réduire le score sur une nouvelle tête victorieuse à la 81e avant l'égalisation à la 90e de Mario Gavranovic, lancé par une passe lumineuse de Xhaka. Le 39e France - Suisse de l'histoire a vraiment épousé un scénario complètement fou.

La Suisse sort la France aux tirs au but Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Suisse a signé le plus bel exploit de son histoire à Bucarest en 8e de finale de l'Euro. La sélection de Vladimir Petkovic a sorti la France, championne du monde en titre, 5-4 aux tirs au but à Bucarest. Elle affrontera l'Espagne vendredi en quart de finale à St-Pétersbourg. Granit Xhaka et ses équipiers ont témoigné d'une immense force de caractère. Ils se sont en effet retrouvés menés 3-1 à la 75e, après avoir vécu 20 minutes cauchemardesques. A la 55e, la Suisse avait en effet bénéficié d'un penalty, toutefois manqué par Ricardo Rodriguez alors que les Bleus étaient menés 1-0. Les Helvètes ont arraché le 3-3 à la 90e sur un but de Gavranovic, alors que Seferovic avait signé un doublé (15e et 81e). Ils ont forcé la décision dans la séance des tirs au but, Yann Sommer détournant l'ultime penalty tiré par la superstar Kylian Mbappé.