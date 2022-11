Caviezel rapatrié en Suisse

FC Bâle: Heiko Vogel nommé directeur sportif Heiko Vogel en 2012 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Heiko Vogel (47 ans) revient au FC Bâle. L'ancien assistant et entraîneur occupera dès le début 2023 le poste de directeur sportif du club rhénan. Le technicien allemand travaillé au FCB de l'été 2009 à octobre 2012, d'abord comme assistant de son compatriote Thorsten Fink, puis comme entraîneur depuis octobre 2011. Il avait mené le FC Bâle au doublé coupe-championnat en 2012. Après des passages chez les M19 et la 2e équipe du Bayern Munich, il avait dirigé Sturm Graz et Uerdingen 05. Son dernier poste était au Borussia Mönchengladbach, où il a entraîné la 2e équipe de 2020 jusqu'à cet été. La mission de Vogel sera d'accompagner la première équipe dans son travail quotidien, d'être en soutien de l'entraîneur Alex Frei et de son staff. Il fera aussi le lien entre le domaine sportif et le conseil d'administration, notamment le président David Degen. "Pour moi, c'est un émouvant retour à la maison. Je n'ai pas hésité une seconde quand on m'a posé la question. Les discussions avec les responsables du FCB ont été passionnantes et agréables. Je me réjouis de commencer cette nouvelle tâche", a déclaré Heiko Vogel. David Degen a lui aussi manifesté sa satisfaction. "Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un spécialiste absolu pour cette fonction importante. Il connaît le club et son environnement, il sait ce qui est nécessaire pour avoir du succès", a-t-il notamment dit.

Après sa terrible chute, Mauro Caviezel va rentrer au pays Image: KEYSTONE/EPA/Nick Didlick Les conséquences de la terrible chute de Mauro Caviezel lors du super-G dominical à Lake Louise ne sont pas encore connues avec précision. Le Grison sera rapatrié en Suisse dès ce lundi. Caviezel a été évacué par hélicoptère et hospitalisé à Canmore, souffrant probablement d'une commotion cérébrale. Des examens complémentaires seront effectués à son retour au pays. Après un peu moins d'une minute de course, le skieur est tombé avec violence et sa tête a frappé la neige. Il semble avoir momentanément perdu conscience. Caviezel venait de retrouver samedi la compétition après presque deux ans d'absence en raison d'une autre grave chute subie au début 2021.

Le Portugal avec les 8es de finale en ligne de mire Le neuvième jour du Mondial verra lundi le Portugal de Cristiano Ronaldo viser la qualification pour les 8es de finale. La Seleçao, qui a dominé jeudi dans la douleur le Ghana (3-2), sera assurée de poursuivre l'aventure en cas de victoire face à l'Uruguay (20h00). Cette rencontre constitue une revanche du huitième de finale du Mondial 2018 qui avait vu les Uruguayens éliminer les Portugais (2-1). Mais les coéquipiers de Luis Suarez et Darwin Nunez ont de leur côté vécu une entrée en matière poussive au Qatar contre la Corée du Sud (0-0). Avant cela, la Corée du Sud, demi-finaliste en 2002 à domicile, et le Ghana, quart-de-finaliste en 2010 en Afrique du Sud, se retrouvent (14h00) avec la perspective d'une élimination en cas de défaite pour les Black Stars d'André Ayew.

Le Cameroun et la Serbie cherchent à sortir du tunnel Battu lors de ses huit derniers matches de Coupe du monde, le Cameroun court après son lustre passé et espère vaincre la Serbie pour rester en course dans l'édition 2022, lundi (11h00). Défaits par la Suisse d'entrée (1-0), les Camerounais ont perdu tout mordant une fois menés au score. Ils doivent pourtant retrouver le chemin de la victoire pour sortir d'un groupe très relevé, avec le Brésil comme adversaire au troisième match. La dernière fois qu'ils ont gagné sur la scène mondiale, c'était en 2002. Le sélectionneur Rigobert Song taclait alors sur le terrain, brassard de capitaine au bras, et le président de la Fédération (Fécafoot) Samuel Eto'o marquait le seul but du match, contre l'Arabie saoudite (1-0). Depuis, les "Lions Indomptables" n'ont connu que des revers, certains douloureux, comme le 4-0 contre la Croatie enchaîné avec le 4-1 contre le Brésil en 2014. Ils sont bien loin de leur épopée de 1990, où l'équipe menée par le buteur de 38 ans Roger Milla était devenue la première sélection africaine à atteindre les quarts. Depuis, le Cameroun n'a gagné qu'un match sur treize, en 32 ans, celui contre les "Faucons Verts". L'équipe de 2022, où Eric-Maxim Choupo-Moting a hérité de la place en pointe et du brassard de Vincent Aboubakar, est mal partie pour inverser la tendance. Malgré une bonne première période contre la Suisse, le quintuple champion d'Afrique s'est totalement dégonflé après l'ouverture du score de Breel Embolo, ne se montrant presque plus dangereux. Inexplicable pour une équipe au mental d'acier, capable de se qualifier dans la fournaise de Blida, en Algérie, en marquant à la dernière seconde. Stojkovic, le patron Mais la Serbie n'est pas en pleine forme non plus. Après son revers face au Brésil (2-0) lors de la 1re journée, elle court aussi après son passé lorsque ses meilleurs éléments formaient l'ossature de la sélection de l'ex-Yougoslavie. Les Serbes n'ont jamais franchi le premier tour, malgré une victoire de prestige contre l'Allemagne en 2010 (1-0). Ils ont subi un terrible 6-0 contre l'Argentine en 2006, quand l'équipe représentait la Serbie-Monténégro. Une de leurs légendes, Dragan "Piksi" Stojkovic cumule tous les rôles occupés par Eto'o et Song: capitaine de la sélection, buteur en Coupe du monde, président de la Fédération serbe (FSS) de 2001 à 2005, et désormais sélectionneur. Il fut un acteur majeur des derniers faits d'armes de son pays en Coupe du monde, héros du remarquable parcours yougoslave au Mondial 1990 avec un doublé contre l'Espagne en huitièmes de finale (2-1). Cette épopée, qui ne devait s'arrêter qu'en quart de finale contre l'Argentine lors d'une séance de tirs au but cauchemardesque, fut le dernier acte d'une équipe véritablement yougoslave, réunissant Croates, Bosniaques, Serbes, Macédoniens et Slovènes. Un an après, le pays entrait dans une décennie de guerres sanglantes qui aboutissaient à son explosion, et en 1992 la sélection était exclue de l'Euro 1992. En 1998, la Yougoslavie, qui se hissait jusqu'en huitièmes de finale, ne comportait plus que des joueurs serbes et monténégrins, dont Stojkovic devenu capitaine. Retour attendu de Vlahovic Pour renouer avec l'histoire de ceux qui furent un temps surnommés "les Brésiliens de l'Europe", les Serbes doivent renouer avec la victoire après la leçon de foot-samba. Contre le Brésil, "je n'ai pas reconnu mon équipe", soupire Stojkovic, qui compte sur le rétablissement d'une de ses étoiles offensives, Dusan Vlahovic. Si le "hemle", la "grinta" à la camerounaise, et la flamme du jeu serbe se réveillent, le choc des styles, entre deux grands pays de football, promet. Mais malheur au vaincu.

Suisse - Brésil: une invincibilité à préserver La bonne nouvelle tout d'abord: la Suisse n'a encore jamais perdu en deux confrontations avec le Brésil en Coupe du monde. La mauvaise nouvelle ensuite: l'équipe qu'elle est appelée à affronter lundi (17h) à Doha est, sans doute, aujourd'hui la meilleure au monde. Le défi proposé à Murat Yakin, celui d'une vie peut-être, ce lundi est aussi exaltant que ceux relevés par Franco Andreoli à Sao Paulo en 1950 et par Vladimir Petkovic à Rostov-sur-le-Don en 2018. Il y a septante-deux ans, Jacky Fatton avait signé un doublé pour un nul (2-2) qui n'avait malheureusement pas suffi pour passer le cap du premier tour. Il y a quatre ans, personne ne peut oublier l'égalisation de la tête de Steven Zuber seul perdu au milieu des défenseurs brésiliens pour un point (1-1) qui avait valu son pesant d'or. A Doha, Murat Yakin signerait bien sûr les yeux fermés pour obtenir un résultat identique. Après le succès 1-0 un brin laborieux contre le Cameroun obtenu jeudi dernier, un point lundi permettrait aux Suisses d'aborder en position de force leur "finalissima" de vendredi contre la Serbie. Le pire scénario serait, en revanche, une défaite trop lourde des Suisses conjuguée à un succès serbe face au Cameroun. Il placerait alors la Suisse dans l'obligation de s'imposer contre la Serbie pour se hisser en huitièmes de finale. Et pourquoi pas gagner ? Un troisième scénario, le plus beau, est possible: une victoire suisse. L'évoquer n'a rien d'incongru pour une équipe qui a, en moins de quinze mois, éliminé la France à l'Euro 2021, devancé l'Italie dans le tour préliminaire de cette Coupe du monde, et battu, enfin, le Portugal et l'Espagne lors de la Ligue des Nations. Le "problème", toutefois, est de taille: la marche est vraiment très haute. Même en l'absence de Neymar, son maître à jouer, le Brésil présente sur le papier une équipe formidable. La performance livrée jeudi lors du succès 2-0 contre la Serbie renforce cette impression. Avec Vinicus Junior, Riicharlison, l'homme du doublé contre les Serbes, et Raphinha, le "professeur" Tite aligne un nouveau trio d'attaque par rapport à la dernière Coupe du monde. Et cela change tout ! Par sa rapidité et par la confiance qu'il a puisée dans l'improbable victoire du Real Madrid en Ligue des Champions, Vinicius Junior est peut-être le facteur X de ce Brésil 2022. Meilleur joueur suisse jeudi contre le Cameroun, Silvan Widmer aura le loisir de démontrer lundi qu'il défend aussi bien qu'il attaque. Le maître du contre-pied Personne ne peut anticiper les choix, celui de la tactique et celui des hommes, de Murat Yakin pour cette rencontre. Le Bâlois ne fera certainement pas une impasse sur ce match, mais le rendez-vous contre la Serbie entrera dans sa réflexion au moment de trancher. La menace d'un second carton jaune pour Manuel Akanji et pour Nico Elvedi, la condition incertaine de Ricardo Rodriguez et de Noah Okafor - lequel n'a pas participé dimanche à l'entraînement collectif -, la faculté de Xherdan Shaqiri d'enchaîner trois titularisations en l'espace de huit jours: les questions ouvertes sont nombreuses. Et avec un entraîneur capable de modifier à trois reprises son organisation de jeu en l'espace de 20 minutes au point de rendre fou son capitaine et d'offrir un baptême du feu en Coupe du monde à un gamin de 20 ans (Fabian Rieder), il n'y a aucune certitude. Sauf qu'il est le maître du contre-pied !

Dimanche noir pour les Suisses Image: KEYSTONE/AP/Stacy Bengs Dimanche noir pour les Suisses en NHL ! Les quatre Helvètes en lice ont connu la défaite lors d'une journée marquée toutefois par la troisième réussite de Janis Moser. Le défenseur biennois a scellé le score lors de la défaite 4-3 d'Arizona à St. Paul face à Minnesota. Déjà buteur la veille à Detroit, Janis Moser est bien l'une des belles satisfactions d'une équipe qui a livré dimanche face au Wild la dixième des... quatorze rencontres qu'elle doit enchaîner à l'extérieur pour des raisons de disponibilités de sa patinoire. Philipp Kurashev a également soigné ses statistiques. Le Zurichois a délivré deux assists lors du revers 7-2 à domicile de Chicago devant Winnipeg pour comptabiliser désormais 11 points cette saison. Timo Meier et Kevin Fiala sont, enfin, restés "muets" lors des défaites en prolongation de San Jose et de Los Angeles devant respectivement Vancouver et Ottawa.

Une nouvelle défaite d'Atlanta L'homme du match Bam Adebayo se joue d'AJ Griffin et d'Onyeka Okongwu. Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. La vie n'est pas simple sans Clint Capela pour Atlanta. Les Hawks ont concédé une deuxième défaite de rang en l'absence de leur pivot genevois, une absence due à des maux dentaires Après sa défaite à Houston, le cancre de la Ligue, Alanta s'est incliné 106-98 à domicile devant Miami. Avec ses 32 points, dont 14 dans un troisième quarter remporté 34-21, Bam Adebayo a été le grand artisan de la victoire du Heat, la première à l'extérieur en huit rencontres. Pour la première fois depuis le 3 mars, l'attaque d'Atlanta n'a pas franchi le seuil des 100 points. La série des Hawks de matches à 100 points ou plus marqués s'interrompt ainsi après 40 rencontres, soit la troisième la plus longue de l'histoire de la NBA.

Probable commotion pour Mauro Caviezel Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Mauro Caviezel a collé des frissons à tout le monde lors du Super-G de Lake Louise. Le Grison, qui faisait son retour en course au Canada, a chuté à grande vitesse et s'est cogné violemment la tête. Au départ du Super-G avec le numéro 8 et après son élimination en descente la veille, Caviezel montrait de jolies choses et une place dans le top 15 semblait atteignable. Mais après une minute de course, il a chuté à la sortie du reck à environ 120 km/h. Le Grison s'est effondré et a perdu connaissance. Sa tête a alors violemment heurté la neige. Mauro Caviezel est ensuite resté un long moment immobile sur la piste à côté du filet de sécurité avant que les premiers secouristes ne le rejoignent. Environ dix minutes plus tard, les caméras de télévision ont montré le skieur aux douze podiums de Coupe du monde debout, mais le visage clairement marqué par la chute. Caviezel a été évacué du lieu de l'accident par hélicoptère avant d'être transporté à l'hôpital de Canmore avec une suspicion de commotion cérébrale et pour des examens complémentaires.

Les Zurich Lions remportent un match fou Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le choc au sommet et remake de la dernière finale du championnat de National League a tenu toutes ses promesses dimanche soir. En Suisse centrale, Zurich Lions s'est imposé 6-4 contre Zoug. Menés 3-1 après 20 minutes à cause de trois autogoals, les Zougois ont néanmoins refait leur retard et sont même revenus à égalité peu après la demi-heure grâce à une réussite de Cehlarik pour le 4-4. Las pour eux, Zurich a trouvé les ressources pour reprendre l'avantage juste avant la deuxième sirène par l'intermédiaire de Bodenmann (38e). Douze secondes après la reprise, les hommes de Dan Tangnes pensaient avoir inscrit le 5-5 très rapidement, mais la réussite a été annulée pour un hors-jeu après visionnage de la vidéo. Juste derrière cette décision, l'EVZ s'est retrouvé pénalisé et a vu les Zurichois inscrire le 6-4 par Lammikko après 34 secondes de jeu dans le troisième tiers. Au classement, les Lions zurichois reviennent sur les talons du dauphin biennois tandis que cette défaite ne permet pas à Zoug de se donner de l'air dans la lutte pour le Top 6.

L'Allemagne arrache le nul contre l'Espagne et peut espérer Image: KEYSTONE/EPA/Ronald Wittek Insubmersible Allemagne. A la dérive après sa défaite contre le Japon (1-2), la "Mannschaft" a redressé la barre avec un match nul (1-1) contre l'Espagne. Elle se retrouve en position favorable. Ce choc de prestige entre deux récents champions du monde s'est disputé sur un rythme élevé. Les Espagnols ont dominé, mais ils n'ont jamais pu se détacher. Le salut est venu pour l'Allemagne de l'attaquant du Werder Brême, Niclas Füllkrug, qui n'a laissé aucune chance au portier espagnol Unaï Simon d'un tir croisé puissant à la 83e pour son premier but en sélection. Cette égalisation n'était pas forcément volée. Les joueurs de Luis Henrique auraient pu prendre l'avantage dès le début de la rencontre quand Dani Olmo a obligé le gardien Manuel Neuer à détourner un tir sur sa transversale (7e). La "Roja" a tout de même pris l'avantage à l'heure de jeu lorsqu'Alvaro Moratta a devancé Niklas Süle sur un centre de Jordi Alba. Dans la minute suivante, Asensio gâchait une belle occasion de doubler la mise. Les Allemands, qui auraient même pu l'emporter dans les dernières minutes, se retrouvent donc dans une position bien plus enviable qu'après leur défaite contre le Japon. Le revers des Nippons contre le Costa Rica plus tôt dans la journée et ce point pris face aux Espagnols relancent leurs actions. Ainsi, jeudi, s'ils prennent la mesure du Costa Rica par deux buts d'écart et que le Japon ne bat pas l'Espagne dans le même temps, les joueurs de Hans-Dieter Flick poseront leurs crampons en huitièmes de finale.

Odermatt remporte son 5e Super-G à Lake Louise Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Marco Odermatt est bien le meilleur skieur de la planète. Le Nidwaldien a enlevé le Super-G de Lake Louise en battant Aleksander Aamodt Kilde de 0''37 et Matthias Mayer de 0''78. Trois courses, deux victoires et une troisième place à dix centièmes de la victoire, Marco Odermatt skie sur un nuage en ce début de saison. Rien de bien surprenant lorsque l'on connaît le talent du Mozart d'Hergiswil. Intouchable en géant, le champion olympique peut aussi se montrer intraitable dans cette discipline qui fait le bonheur des instinctifs. Ce cinquième succès en Super-G, Marco Odermatt l'a construit sur le haut dans le Fishnet et dans le Fall Away. Il a ensuite concédé un peu de temps avant de remettre le turbo dans la partie finale. Grâce à ce 13e succès en Coupe du monde, le voilà solidement en tête du général avec 260 points sur 300 possibles. Et le Cirque blanc peut trembler parce que le prochain week-end de course se passe à Beaver Creek avec une descente, un Super-G et un géant. En 2009, Carlo Janka avait réussi un fantastique triplé. Odermatt peut-il l'imiter? Performance plutôt correcte de Stefan Rogentin qui termine au 8e rang. Niels Hintermann s'en sort plutôt pas mal avec une 15e place. Ce fut en revanche nettement plus difficile pour le reste des coureurs helvétiques. Gino Caviezel occupe provisoirement la 24e place, Beat Feuz la 25e après sa 5e place en descente de la veille et Justin Murisier la 27e De retour cette saison, Mauro Caviezel a malheureusement fini dans les filets de protection. Le Grison est sorti à pleine vitesse et on a craint une grave blessure. Mais dès qu'il a pu se mettre debout, les soucis se sont gentiment estompés, même s'il est tout de même redescendu sur une luge. Peu épargné par les pépins physiques, Mauro Caviezel a en plus dû se relever d'une commotion cérébrale qui a affecté sa vision.

Leandro Riedi reste sur son nuage Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Plus personne n’aura arrêté Leandro Riedi (ATP 197) en cette fin d’année. Titré la semaine dernière à Helsinki, le Zurichois a récidivé à Andria. En Italie, Leandro Riedi a battu 7-6 (7/4) 6-3 le Kazakh Mikhaïl Kukushkin (ATP 223) en finale pour cueillir un douzième succès de rang. A la faveur de cette victoire, il sera classé au 161e rang mondial ce lundi. Ces deux victoires en Challenger lui ont permis de faire un bond de 116 places en l’espace de deux semaines. Il avait entamé l’année 2022 au 697e rang. Adversaire malheureux de Dominic Stricker en finale du tournoi juniors de Roland-Garros 2020, le Zurichois de 20 ans a enfin pris son envol. Au printemps dernier lors du Geneva Open, on rappellera que ses nerfs lui avaient joué un mauvais tour avec cette défaite face à Johan Nikles malgré six balles de match dans sa raquette. Le succès de Leandro Riedi à Andria est le huitième d’un joueur suisse cette année sur le front des Challengers.

Wendy Holdener remporte enfin un slalom de Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Enfin! Après trente podiums, Wendy Holdener est récompensée par une victoire en slalom puisque la Schwytzoise a remporté celui de Killington à égalité avec Anna Swenn Larsson. Un "YES" sonore qui vaut mille mots. Habituée des places d'honneur dans sa discipline de prédilection, la skieuse d'Unteriberg tient enfin sa première victoire à 29 ans. Alors oui, elle doit la partager avec la Suédoise Anna Swenn Larsson qui décroche également son premier succès, mais peu importe. L'Autrichienne Katharina Truppe complète le podium. Car ce que les deux femmes ont fait est assez exceptionnel. Elles sont parvenues à battre Mikaela Shiffrin sur ses terres, là où l'Américaine n'avait jamais cédé. Cinq slaloms et autant de victoires pour la dame aux 76 victoires en Coupe du monde. Elle pouvait enlever son 50e slalom, mais elle a finalement terminé à la 5e place après avoir pourtant remporté la première manche. Wendy Holdener a produit le même ski que lors du deuxième slalom de Levi. Précise à la porte, agressive sans prendre des risques inconsidérés, la double championne du monde du combiné a laissé une belle impression tant sur le billard du tracé initial que sur celui complètement creusé de la deuxième manche. "J'ai tout donné, a-t-elle déclaré au micro de la FIS dans l'aire d'arrivée. QUand j'ai vu que j'étais devant c'était un tel soulagement. Et au final, c'est parfait." Pour le reste de la délégation suisse, il n'y a finalement que Mélanie Meillard qui a profité de la piste lors de son deuxième passage. 27e à mi-course, elle a finalement décroché la 17e place. Elena Stoffel a elle aussi pu remonter quelques rangs pour terminer 20e. Ce fut par contre bien difficile pour Camille Rast, 23e, et Michelle Gisin, seulement 26e. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'Obwaldienne. Habituellement très solide dans cette discipline, la double championne olympique de combiné doit maintenant se tourner vers la vitesse et Lake Louise pour chasser les éventuelles mauvaises pensées qui pourraient venir polluer son esprit. Quant à Aline Danioth, elle a connu l'élimination en première manche.

La Croatie s'impose contre le Canada, désormais éliminé Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic La Croatie a pris le meilleur sur le Canada (4-1) au cours du deuxième match du groupe F de la Coupe du monde à Doha. Corollaire: les Croates seront maîtres de leur destin contre la Belgique. En revanche, les Canadiens sont désormais éliminés de la course aux huitièmes de finale après avoir concédé leur deuxième défaite de l'exercice après le revers initial concédé contre la Belgique. Pourtant, les joueurs d'Amérique du Nord avaient pris un départ-canon. L'attaquant du Bayern Munich Alfonso Davies avait ouvert la marque dès la 2e minute d'une tête puissante sur un centre de Tajon Buchanan. Il s'agissait du premier but canadien en Coupe du monde en cinq matches. Malheureusement pour eux, les Canadiens ne sont pas parvenus à inscrire une deuxième réussite qui aurait vraiment fait douter les derniers finalistes du Mondial 2018. Les Croates ont ensuite pris la mesure du jeu et du score. Un doublé d'Andrej Kramaric (36e/70e), Marko Livaja (44e) et Lovro Majer (94e) ont permis aux coéquipiers de Luka Modric de prendre la tête du groupe à égalité de points avec le Maroc. Un match nul contre la Belgique jeudi lui assurerait une place en huitièmes de finale.