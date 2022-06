Cédric Itten à Young Boys +++ Dean Kukan signe aux Zurich Lions

Roland-Garros: Kasatkina remporte le duel entre Russes La joie de Daria Kasatkina Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Daria Kasatkina (WTA 20) s'est qualifiée pour sa première demi-finale en Grand Chelem. A Roland-Garros, la Russe a battu sa compatriote Veronika Kudermetova (WTA 29) 6-4 7-6 (7/5). La Russe âgée de 25 ans n'a ainsi toujours pas perdu un set dans le tournoi parisien. Elle est par ailleurs la joueuse qui a lâché le moins de jeux jusqu'à maintenant. Pour atteindre les quarts, elle n'en avait cédé que quatorze. Seules Dinara Safina en 2009 (cinq), Serena Williams (dix en 2013) et Mary Pierce (treize en 2000) avait fait mieux. Et toutes s'étaient ensuite hissées au minimum en finale. Tension pour conclure Cette fois face à Kudermetova, ce fut un peu plus (dix jeux concédés), mais malgré une certaine tension au moment de conclure - elle a perdu son service alors qu'elle servait pour le match, avant de l'emporter à sa sixième balle de match -, elle a su garder la tête froide. "Restez calme, tout va bien" a-t-elle lancé à son clan à la fin du match, même si elle a reconnu que la partie avait été "rude pour les nerfs et très serrée". Ancienne lauréate du tournoi juniors à la Porte d'Auteuil en 2014, Kasatkina avait déjà atteint par deux fois les quarts en Majeur sur le circuit senior, dont notamment en 2018 dans le tournoi parisien. Période noire Cette année-là, elle avait atteint son meilleur classement (dixième), avant de marquer le pas et de traverser ce qu'elle-même a qualifié de "période noire" qui l'a fait songer un temps à arrêter sa carrière, à seulement 21 ans. Mais depuis un an, elle revient petit à petit au premier plan: 72e début 2021, elle est actuellement au 20e rang mondial. Elle a effectué un bon début de saison, avec 22 victoires depuis le début de l'année (5e meilleure performance), et avait atteint les demi-finales à Rome.

National League: Dean Kukan signe aux Zurich Lions Dean Kukan durant le quart de finale des Mondiaux perdu contre les Etats-Unis Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Dean Kukan (28 ans) revient aux Zurich Lions, son club formateur. Le défenseur a signé un contrat de cinq ans. Il retrouve les patinoires suisses après quatre ans en Suède et sept en Amérique du Nord. Kukan a récemment disputé les Mondiaux en Finlande avec l'équipe de Suisse. En huit matches, il y a inscrit deux buts et donné quatre assists. Les Lions ont aussi recruté le gardien tchèque Simon Hrudec (30 ans), en provenance d'Avangard Omsk en KHL. Il formera le trio de portiers des Zurichois avec Ludovic Waeber et Jeffrey Meier.

Manchester United: Paul Pogba quitte le club libre à fin juin Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Paul Pogba quitte Manchester United, a annoncé le club anglais. Les Red Devils laissent filer gratuitement le champion du monde français 2018, en fin de contrat à Old Trafford. Pogba (29 ans) pourrait rebondir à la Juventus, son ancien club, ou bien au Paris Saint-Germain. "Le club peut annoncer que Paul Pogba va quitter Manchester United à la fin juin, à l'expiration de son contrat", ont écrit les Red Devils. Selon les médias italiens, Pogba aurait donné son accord pour revenir à la Juve en acceptant de baisser son salaire pour retrouver la "Vieille dame", l'équipe où il a vécu ses plus belles années en club (2012-2016) avec notamment quatre titres de champion et une finale de Ligue des champions. La Gazzetta dello Sport évoque la possibilité que le Français utilise la sortie le 17 juin d'un documentaire qui lui est consacré ("Pogmentary") sur Amazon Prime Video pour officialiser sa décision. Passage décevant Revenu à Old Trafford à l'été 2016 pour plus de 110 millions d'euros, un montant record à l'époque, Pogba a globalement déçu à United, n'affichant son indéniable talent que par éclipses. La saison 2016-2017 avait pourtant été prometteuse, avec une victoire en Coupe de la Ligue et en Ligue Europa, mais il n'a pu enrayer ensuite le déclin des Red Devils, sevrés de trophée depuis. Il avait rejoint Manchester à 16 ans, en provenance du Havre, faisant ses débuts en 2012 avec l'équipe première, sous les ordres d'Alex Ferguson, avant de se mettre à dos l'ombrageux manager en partant pour l'Italie, déjà sans indemnité de transfert. Ses relations avec ses entraîneurs en Angleterre ont souvent été compliquées, voire parfois orageuses avec José Mourinho. Blessures Ole Gunnar Solskjaer, qui lui avait succédé, avait semblé, un temps, arriver à trouver le moyen de tirer le meilleur de lui au cours d'une saison 2019-2020 compliquée par les blessures, mais achevée à une belle 3e place en championnat, grâce à sa bonne entente avec Bruno Fernandes. La saison suivante, United avait même fini dauphin, à 12 points tout de même, de Manchester City et atteint la finale de la Ligue Europa Mais, en dépit d'un recrutement ambitieux avec son compatriote Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, la dernière saison de Pogba à Old Trafford a été très décevante avec une 6e place finale.

Ligue des Nations: la Suisse pour une revanche Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON 5108 jours après la funeste défaite 1-0 à Bâle lors du match d'ouverture de l'Euro 2008, la Suisse croise à nouveau la route de la République tchèque. Avec la ferme ambition de prendre sa revanche. Ce jeudi dans le stade du Slavia Prague, la sélection de Murat Yakin disputera sa première rencontre pour le compte de la Ligue des Nations 2022 face à un adversaire qui fut également quart de finaliste à l'Euro 2021, mais qui ne verra pas le Qatar après sa défaite en Suède lors du premier tour des barrages. "La République tchèque doit inspirer un immense respect, affirme Murat Yakin. Elle est dirigée par un entraîneur audacieux (ndlr: Jaroslav Silhavy). L'an dernier à l'Euro, on a vu une équipe très forte qui a été capable d'éliminer les Pays-Bas." Sans Schick et Shaqiri Les Tchèques seront toutefois privés jeudi des services de leur atout maître, Patrik Schick. Le footballeur tchèque de l'année, qui vient de prolonger son contrat avec le Bayer Leverkusen, est blessé. La Suisse, quant à elle, entamera la rencontre sans son maître à jouer Xherdan Shaqiri. Le Bâlois n'a rejoint ses coéquipiers que mardi en raison d'un problème d'avion à Chicago. "Cela n'a aucun sens de titulariser un joueur qui n'aura suivi son premier entraînement collectif que mercredi", explique Murat Yakin. Il devrait toutefois sortir du banc si les circonstances l'exigent. Murat Yakin ne l'a pas caché. Son équipe fera face ce jeudi à une obligation de résultats. "Nous devons réussir notre entame. Je le rappelle encore une fois: cette Ligue des Nations revêt pour l'équipe de Suisse une grande importance. Nous sommes tombés dans un groupe très fort avec la République tchèque, le Portugal et l'Espagne. Ce premier match occupe tout mon esprit. Je ne songe pas encore aux trois autres que nous devrons livrer d'ici le 12 juin." L'équipe est "prête" Le Bâlois estime son équipe "prête" pour le début de cette campagne. "Nous sortons d'une très bonne semaine d'entraînement à Bad Ragaz. Nous avons très bien travaillé sur le plan tactique, poursuit-il. Les joueurs ne sont pas fatigués. J'en veux pour preuve l'intensité affichée lors des entraînements. Jeudi, il conviendra de trouver le bon équilibre dans notre jeu, d'exploiter nos phases de possession et de témoigner d'un réel tranchant dans les ruptures." A Prague, Murat Yakin alignera l'équipe qu'il pense être la meilleure de l'instant. Il a travaillé un système en 4-4-2 à Bad Ragaz qui plaçait Breel Embolo et Noah Okafor à la pointe de l'attaque. Il est prévisible qu'il aligne Djibril Sow sur le flanc droit même si le joueur de l'Eintracht a davantage le profil d'un demi axial. A gauche, le choix qu'il devra arrêter entre Ruben Vargas et Steven Zuber dira si le sélectionneur est prêt à prendre certains risques pour effacer la défaite que son frère Hakan et ses coéquipiers avaient concédée le 7 juin 2008 au Parc Saint-Jacques sur un but de Vaclac Sverkos à la 71e. Avec Vargas aux côtés d'Okafor et d'Embolo, la Suisse afficherait le visage d'une équipe conquérante que l'on brûle vraiment de voir à l'épreuve du feu. République tchèque - Suisse. Prague. Coup d'envoi 20.45. Arbitre: Siebert (GER). République tchèque: Vaclik; Coufal, Zima, Brabec, Zeleny; Soucek, Krejci; Pesek, Jankto, Hlozek; Kuchta. Suisse: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka, Vargas; Embolo, Okafor.

Super League: Itten pour quatre ans aux Young Boys Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Cédric Itten (25 ans) revient en Suisse. L'attaquant international a signé un contrat de quatre ans avec les Young Boys. Il évoluait aux Glasgow Rangers lors de la saison écoulée. Formé au FC Bâle, Itten (1m90) a aussi joué en Super League avec Lucerne et Saint-Gall, avant de partir en Ecosse voici deux ans. En 112 matches de Super League, il a inscrit 34 buts et donné 19 passes décisives. Lors de 34 apparitions en championnat d'Ecosse, il a marqué 5 buts (2 assists). Prêté six mois à Greuther Fürth en Bundesliga l'an passé, il avait signé 2 buts. Avec l'équipe de Suisse, Cédric Itten compte 7 sélections (4 buts). "C'est le bon moment pour moi pour revenir en Suisse. J'ai fait de précieuses expériences à l'étranger avec les Glasgow Rangers et Greuther Fürth, cela m'a permis de me développer comme joueur et comme homme. Je me réjouis de ce nouveau chapitre avec YB et j'espère aider le club à atteindre ses objectifs élevés", a expliqué l'attaquant.

Roland-Garros: Rafael Nadal défie la logique Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le 59e épisode a tenu en haleine jusqu'à une heure du matin passée: au bout d'un énième duel mémorable, Rafael Nadal a défié la logique face à Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros. Pour une place en finale, il affrontera le no 3 mondial Alexander Zverev, tombeur du phénomène espagnol Carlos Alcaraz. Même avec une préparation loin d'être idéale, Nadal, comme chez lui sur la terre battue parisienne où il a triomphé treize fois, avait promis d'"essayer de toutes ses forces". Il s'est agrippé à sa profession de foi jusque tard dans la nuit de mardi à mercredi pour faire mordre la poussière au no 1 mondial et tenant du titre, 6-2 4-6 6-2 7-6 (7/4) après 4h12 min de combat. Non sans avoir écarté deux balles de cinquième set. "Nuit inoubliable" "C'est une nuit inoubliable. Je doutais du fait d'être capable de jouer au niveau dont j'avais besoin pour avoir vraiment une chance", a avoué "Rafa". Le Majorquin s'est lui-même dit "surpris" par son niveau de jeu retrouvé comme par enchantement. Une fracture de fatigue à une côte à deux mois de Roland-Garros ? Une saison sur ocre lancée pour tard que jamais début mai ? Un nouveau coup dur à une dizaine de jours du Grand Chelem parisien quand son pied gauche, rongé depuis qu'il a 18 ans par un mal "chronique et incurable" (nécrose de l'os scaphoïde, ndlr), l'a trahi une fois de plus ? Un combat de près de quatre heures et demie en cinq manches 48 heures avant de s'attaquer à Djokovic ? Rien, jamais, n'est impossible pour le champion aux mille blessures et aux mille et une renaissances, qui fêtera ses 36 ans vendredi. Djokovic "pas étonné" "Ce n'est pas la première fois qu'il parvient à revenir à 100% physiquement quelques jours seulement après avoir eu mal et être tout juste parvenu à quitter le court sur ses pieds", a commenté le Serbe, "pas étonné". "Je ne sais pas ce qui peut arriver après ici", lâche toutefois Nadal à propos de son pied. "Si on n'est pas capable de trouver une solution, ça va devenir super difficile". Comment prendre la mesure de ce 59e face-à-face entre les deux géants qui entretiennent depuis seize ans la rivalité devenue la plus prolifique du tennis masculin ? Il s'agit du premier match mettant aux prises deux joueurs à la tête d'une collection d'au moins 20 trophées en Grand Chelem (21 pour Nadal, 20 pour Djokovic). Le premier aussi entre deux joueurs ayant accumulé au fil de leur carrière d'exception plus de 1000 victoires sur le circuit et plus de 300 en Grand Chelem. Comme dans un rêve Pendant près d'une heure et demie, Nadal, tout le stade ou presque acquis à sa cause, a fait cavalier seul : jusqu'à mener 6-2, 3-0 double break, il a récité son tennis comme dans un rêve. Un 6-1 infligé par Djokovic plus tard, les deux joueurs étaient à égalité une manche partout. Avec sa détermination farouche si caractéristique, l'Espagnol est reparti au combat comme si de rien n'était. Après trois heures de jeu, c'est lui qui a viré en tête, deux sets à un. Mais même à minuit passé, même après trois heures de match, même dos au mur, "Nole" n'a pas abdiqué. A 5-3, il s'est procuré deux balles de cinquième manche. En vain. Car personne n'a la tête aussi dure que le gaucher majorquin, finalement victorieux au jeu décisif. Djokovic ne rejoindra pas Nadal au nombre de couronnes en Grand Chelem au bout de cette édition 2022 de Roland-Garros. "Rafa" a même une occasion de s'échapper en tête.

Cale Makar et l'Avalanche tiennent leur rang Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Emmené par son défenseur Cale Makar toujours aussi brillant dans ces play-off, Colorado a pris la main dans la finale de la Conférence Ouest. L'Avalanche a battu 8-6 Edmonton lors de l'acte I. Sur sa glace, Colorado a justifié son rang de tête de série no 1 de la Conférence Ouest. Avec un but et deux assists, Cale Makar a sonné la charge dans une rencontre qui ne fut pas celle des gardiens. Le portier de l'Avalanche Darcy Kuemper est, ainsi, sorti sur blessure à la 28e alors que Colorado menait 6-3. Touché au haut du corps, le Canadien de 32 ans court le risque de ne plus être en mesure de tenir sa place dans ces play-off. Son vis-à-vis Mike Smith avait été "chassé" une minute plus tôt après s'être incliné pour la sixième fois. Même s'il a réussi 19 arrêts, le vétéran des Oilers - il est âgé de 40 ans - n'a pas vraiment livré la marchandise. Mené 7-3, Edmonton a toutefois eu l'immense mérite de revenir à 7-6 après la réussite de Ryan Nugent-Hopkins sur une séquence de jeu de puissance à la 53e. Mais Gabriel Landeskog devait sceller le score dans la cage vide à 22'' de la sirène.

Nadal bat Djokovic après 4h12' de lutte en quart de finale Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Rafael Nadal (no 5) s'est ouvert une voie royale vers un 14e titre à Roland-Garros, qui serait le 22e en Grand Chelem. L'Espagnol (36 ans vendredi) a dominé le tenant du trophée Novak Djokovic (no 1) 6-2 4-6 6-2 7-6 (7/4) dans le choc des quarts de finale, qui a tenu toutes ses promesses. Il était 1h15 du matin lorsque Rafael Nadal a pu laisser éclater sa joie et lever les bras au ciel. Battu par Nole en demi-finale l'an dernier à la Porte d'Auteuil, il a pris une cinglante revanche après 4h12' d'une lutte de tous les instants, pour gagner le droit d'affronter Alexander Zverev (no 3) vendredi en demi-finale. Ce succès, le 110e en 113 parties livrées par Rafael Nadal sur la terre battue parisienne, ne constitue évidemment pas un exploit. N'empêche que peu d'observateurs auraient imaginé une telle issue lorsque Novak Djokovic a égalisé à une manche partout après s'être retrouvé mené 6-2 3-0 service adverse à suivre. Mais Rafael Nadal a su se relever au terme d'une deuxième manche épique, qui fut marquée par un premier jeu long de 13 minutes et un sixième qui a duré pas moins de 18 minutes. Le taureau de Manacor a même nettement dominé les débats dans le troisième set, faisant à nouveau parler la poudre grâce à son fabuleux coup droit. Au plus mal il y a trois semaines à Rome en raison de sa blessure chronique au pied gauche, Rafael Nadal est ensuite revenu de très loin dans la quatrième manche. Il a ainsi écarté deux balles d'égalisation à deux sets partout à 5-3, sur le service adverse, avant de forcer la décision dans un tie-break parfaitement négocié.

Zverev en demi-finale, face à Djokovic ou Nadal Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Alexander Zverev (no 3) disputera sa cinquième demi-finale majeure vendredi à Roland-Garros L'Allemand a mis fin aux rêves de grandeur de Carlos Alcaraz (no 6) en quart de finale, s'imposant 6-4 6-4 4-6 7-6 (9/7) en 3h18'. Il défiera le vainqueur du choc entre Novak Djokovic (no 1) et Rafael Nadal (no 5) pour une place en finale. Stoppé en cinq sets par Stefanos Tsitsipas au stade des demi-finales l'an dernier à Paris, Alexander Zverev a enfin brisé la "malédiction" qui pesait sur lui, mardi sur le court Philippe-Chatrier. Il n'avait en effet jamais battu le moindre membre du top 10 en Grand Chelem, en onze tentatives. Le Hambourgeois de 25 ans a également mis fin à la superbe série de Carlos Alcaraz (19 ans), qui restait sur 14 victoires. Il avait d'ailleurs lui-même subi la loi du prodige espagnol en finale du Masters 1000 de Madrid, où il n'avait pas pu donner sa pleine mesure après avoir conclu sa demi-finale tard la veille. Alexander Zverev aurait pu s'imposer plus aisément mardi s'il n'avait pas montré quelques signes de fébrilité. Il a ainsi manqué une balle de break qui avait le poids d'une balle de match à 4-4 au troisième set, et a concédé son engagement alors qu'il servait pour le gain de cette rencontre à 5-4 dans la quatrième manche. Une balle de deux sets partout Carlos Alcaraz aurait même pu embarquer le finaliste de l'US Open 2020 dans une cinquième manche. L'Espagnol s'est procuré une balle de quatrième set à 6/5 dans le tie-break, sur son service, mais il a commis la faute en revers. Alexander Zverev a en revanche su saisir sa chance dans ce jeu décisif, concluant sur sa deuxième balle de match en armant un revers imparable le long de la ligne.

Perisic signe à Tottenham jusqu'en 2024 Ivan Perisic quitte l'Inter pour rejoindre Tottenham Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'international croate de l'Inter Milan Ivan Perisic a signé mardi avec Tottenham jusqu'en 2024, a annoncé le club de Premier League. Le joueur polyvalent de 33 ans rejoindra les Spurs à l'expiration de son contrat avec l'Inter à la fin du mois de juin, précise le club londonien dans un communiqué. Perisic connaît bien l'actuel entraîneur des Spurs Antonio Conte, avec qui il a remporté le championnat italien en 2021 avec l'Inter. Finaliste du Mondial 2018 en Russie avec la Croatie, il a également été sacré champion d'Allemagne avec le Borussia Dortmund (2012) puis le Bayern Munich (2020).

FFF et UEFA évaluent à 2800 les "faux billets scannés" samedi Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La Fédération Française (FFF) et l'UEFA ont évalué à "2800" le nombre "de faux billets scannés" samedi au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP une information de RMC Sports. La FFF et l'UEFA ont donné cette évaluation lors de la réunion lundi au ministère des Sports destinée à tirer les leçons du fiasco de cette rencontre. Mais parmi ces 2800 faux billets peuvent figurer des vrais billets ayant été mal activés, selon l'avocat Pierre Barthélémy. Lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué une fraude "massive, industrielle et organisée" de billets qui serait à l'origine du chaos, évoquant 30'000 à 40'000 supporters anglais au Stade de France "soit sans billet, soit avec des billets falsifiés". Mais le ministre s'était contenté de donner un pourcentage de "70%" de faux billets papiers détectés au pré-filtrage côté anglais, sans donner de chiffre. A prendre avec précaution Les 2800 "faux billets scannés", selon les sources proches du dossier, sont un chiffre "à prendre avec précaution", selon Me Barthélémy, avocat de groupes de supporters français et présent au match samedi soir. "Il fallait activer les billets électroniques, et il y a eu des pannes, des bugs informatiques au niveau des portiques qui ont fait que certains vrais billets ont été scannés comme faux", explique-t-il. "J'en veux pour preuve le témoignage de Robertson, le joueur de Liverpool, qui a offert des billets officiels à des proches. Une fois aux tourniquets, on leur a dit que ces billets étaient des faux", a rappelé Pierre Barthélémy. Besoin de comprendre Une enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne sur la fraude de billets présumée et l'UEFA a ouvert de son côté une enquête indépendante pour faire la lumière sur les incidents de samedi. " Les enquêtes (...) vont établir l'exactitude des faits, les volumes, trafic ou pas trafic, l'origine de ce trafic, et ce qui s'est passé exactement", a déclaré la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera en marge d'une visite au comité d'organisation des JO de Paris. "On a tous besoin de comprendre", a-t-elle ajouté.

Sergio Pérez prolonge chez Red Bull jusqu'à fin 2024 Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le pilote mexicain Sergio Pérez, vainqueur dimanche du Grand Prix de Monaco de Formule 1, a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu'au terme de la saison 2024, a annoncé son écurie mardi. Pérez, âgé de 32 ans et qui compte trois succès en F1, était jusqu'à présent engagé jusqu'à fin 2022 avec Red Bull. A l'issue du GP de Monaco, septième manche de la saison (sur 22), il occupe la troisième place au classement général des pilotes avec 110 points, à 15 points du leader, son équipier Max Verstappen, champion du monde en titre, et à neuf longueurs du pilote Ferrari Charles Leclerc.

La surprise italienne Martina Trevisan, première demi-finaliste Martina Trevisan, la surprise de la Botte. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus La première demi-finaliste de Roland-Garros est une invitée surprise: l'Italienne Martina Trevisan, 59e joueuse mondial, a battu la Canadienne Leylah Fernandez, 6-2 6-7 (3/7) 6-3. Fernandez avait été finaliste en septembre de l'US Open. Malgré un sursaut en fin de deuxième manche avec une balle de match sauvée et le tie-break remporté, l'étoile montante de Montréal, qui pointe au 18e rang mondial, a trop multiplié les fautes directes (44) pour espérer regoûter à un dernier carré de tournoi du Grand Chelem. "Lors de la première balle de match j'étais trop nerveuse, j'ai trop réfléchi en me disant que je n'étais qu'à un point de la demi-finale", a livré la Florentine de 28 ans pour qui c'est une première. Le chaos se poursuit dans le tableau féminin où, avec Leylah Fernandez, une nouvelle favorite est tombée. Jusqu'ici le meilleur parcours de Martina Trevisan dans un tournoi du Grand Chelem était un quart, déjà à Paris en 2020. Issue des qualifications, elle avait été balayée par la future lauréate Iga Swiatek (6-3 6-1). Actuelle 59e joueuse mondial, jamais l'Italienne n'a été classée si haut. Elle a enchaîné face à Leylah Fernandez sa 10e victoire consécutive après son premier titre dans le tournoi WTA 250 de Rabat, deux jours avant son entrée en lice à Roland-Garros. "Rabat a été très important, ça a été une semaine incroyable et c'était le premier trophée de ma carrière. Je suis arrivée ici avec beaucoup d'énergie", a expliqué l'Italienne, première représentante de son pays à se hisser en demie depuis Sara Errani en 2013.

Ugrinic à YB Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le milieu de terrain offensif Filip Ugrinic quitte Lucerne pour rejoindre les Young Boys. Il a signé pour quatre ans, jusqu'à l'été 2026, avec les Bernois. Ugrinic (23 ans) compte à son actif 119 matches de Super League. Lors de la saison écoulée, il a inscrit 9 buts et fait huit passes décisives (barrage inclus). Il a grandement contribué au succès de Lucerne en 2021 en finale de la Coupe de Suisse, relève YB mardi. "C'est un des meilleurs joueurs de Super League", se félicite le responsable du département sportif des Young Boys Christoph Spycher.