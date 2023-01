Celestini est en colère: «On ne va aller nulle part comme ça!»

Les Hawks à nouveau dans le rouge Image: KEYSTONE/AP/Steve Dykes Atlanta a subi les foudres de Damian Lillard lundi en NBA. Les Hawks se sont inclinés 129-125 sur le parquet des Trail Blazers, qui ont forcé la décision notamment grâce aux 42 points de leur meneur-vedette. Privés de Trae Young, touché à une cheville, les Hawks ont à nouveau manqué d'adresse. Ils n'ont ainsi rentré que 46,8% de leurs tirs (44/94), contre 54,5 % pour Portland. Clint Capela n'a pas échappé à la règle: le pivot genevois a certes signé son 21e double double de la saison avec 10 points et 15 rebonds, mais il n'a réussi que 4 de ses 11 tirs. Emmené par Dejounte Murray (40 points, 8 rebonds, 7 assists), Atlanta a pourtant pu croire en la victoire en recollant à 119-119 à 1'06'' du "buzzer" grâce à un partiel de 8-0. Mais les Hawks ont calé dans les dernières secondes, subissant une quatrième défaite dans leurs cinq dernières sorties pour afficher à nouveau un bilan négatif (25 victoires-26 défaites).

FC Sion: Celestini a du pain sur la planche "On ne va aller nulle part comme ça !" Malgré le point arraché à dix contre onze sur le terrain de Servette, Fabio Celestini jetait un regard sans concession sur son équipe. Comme s'il mesurait l'immense chantier qui se dresse devant lui. "Sur les deux rencontres face à Lugano et Servette, nous ne méritions pas davantage qu'un point, lâche froidement le successeur de Paolo Tramezzani. Nous ne pouvons pas livrer une telle première mi-temps lors d'un derby avec l'effectif que nous possédons. Il y a trop de hauts et de bas. Nous sommes toujours dans la réaction, au lieu d'agir." Le technicien vaudois se "réjouissait" pourtant de voir son équipe à la Praille. Il l'avait bâtie pour prendre le match à son compte avec un milieu à quatre - Cyprien, Zuffi, Grgic et Araz - très fin techniquement et deux latéraux - Lavanchy et Baltazar - capables de prendre le couloir. "On peut être mené 2-0 à la pause, c'est vrai. Mais je l'aurais accepté si mon équipe avait joué dans les deux sens et si Servette avait été plus en réussite," poursuit-il. L'échéance du 1er mars Fabio Celestini a un mois devant lui pour trouver la bonne alchimie. Le FC Sion jouera en effet sa saison le 1er mars à Tourbillon avec le quart de finale de la Coupe de Suisse contre Lugano. La Coupe semble aujourd'hui l'unique moyen offert aux Sédunois pour retrouver la saison prochaine la scène européenne, une dernière fois faut-il le préciser si Christian Constantin devait se retirer au 30 juin 2024 comme il le suggère depuis des semaines. Fabio Celestini va sans doute très vite l'admettre: le FC Sion est avant tout une équipe capable de coups d'éclat. Son inconstance le pénalise trop sur la longueur d'un championnat. D'ici le 1er mars, il devra réinventer une défense. A Genève, Dimitri Cavaré, Nathanaël Saintii, bien à la peine dans l'axe, et Baltazar, dépassé à gauche, ont failli. Avec Joël Schmied, Reto Ziegler et François Moubandjé, l'entraîneur bénéficie de véritables alternatives. Malheureux contre Lugano dans un poste de latéral gauche qui ne lui convient plus vraiment, Reto Ziegler peut s'affirmer dans un rôle plus axial comme le patron de la défense. N'a-t-il d'ailleurs pas été engagé pour cela cet hiver ? "Ce n'était pas un cadeau de le faire entrer" "Il faut assembler toutes les pièces du puzzle", avoue Fabio Celestini. La plus belle de toutes demeure bien sûr Mario Balotelli. A Genève, Super Mario a fait du Super Mario. Introduit à la pause, il a armé une frappe sur sa première action bien misérable si on la compare avec le feu d'artifice lancé par les fans sédunois avant de jouer dans le registre qui est le sien depuis le 3 septembre: une implication réelle dans le match, mais toujours cette répugnance à enchaîner les courses même lorsque son équipe évolue en infériorité numérique. "Ce n'était pas un cadeau de le faire entrer dans de telles circonstances, souligne Fabio Celestini. Il était seul devant. Il a défendu. Mais peut-être que sa seule présence a été un motif d'inquiétude pour l'adversaire." Peut-être, oui...

"The Golden Jet" n'est plus Image: KEYSTONE/AP NY/STR Une légende de la NHL n'est plus. Bobby Hull s'est éteint à 84 ans annonce les Chicago Blackhawks avec lesquels il avait remporté la Coupe Stanley en 1961. Surnommé "The Golden Jet" pour son explosivité, Bobby Hull a joué pendant 15 saisons pour les Blackhawks. Il a marqué plus de 50 buts lors de cinq d'entre elles. Comme son fils Brett en 2009, il est entré dans le Hall of Fame de la NHL en 1983. En 1972, Bobby Hull a été le premier joueur à avoir signé un contrat de plus un million de dollars, sur dix ans, pour signer à Winnipeg dans la défunte WHA.

Messi: "La Coupe du monde m'a dit +Viens et prends-moi+" Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Lionel Messi, vainqueur du Mondial en décembre avec l'Argentine, s'est senti "appelé" par le trophée en or après la finale, a-t-il raconté lundi à la radio Urbana Play de Buenos Aires. "La Coupe du monde m'a appelé, elle m'a dit +Viens et prends-moi, car maintenant tu peux me toucher.+ Je l'ai vue qui brillait dans ce magnifique stade (de Lusail) et je n'ai pas hésité (quand j'ai décidé de l'embrasser)", a raconté Messi. Le septuple Ballon d'Or aurait préféré que la Coupe lui soit remise par son compatriote Diego Armando Maradona, mais ce dernier est décédé en 2020, sans avoir pu assister au troisième triomphe de l'Albiceleste dans la compétition reine. "Ça m'aurait fait plaisir que Diego me remette la Coupe, a admis le champion de 35 ans, pour qu'il voie au moins l'Argentine championne. Il aimait tellement la sélection. Depuis là-haut, il m'a donné de la force, tout comme beaucoup de gens qui m'aiment." "J'ai gagné le Mondial après tant de souffrances et de finales perdues", poursuit l'attaquant du Paris SG. "Dieu l'avait gardé pour moi." "J'ai tout gagné" L'Argentine a remporté la finale aux tirs au but contre la France, après avoir marqué deux buts dans le temps réglementaire (3-3). Dans sa carrière, Messi avait perdu une finale de Coupe du monde (2014) et trois finales de Copa America. "Voilà, il ne reste rien, j'ai tout gagné avec la sélection, Barcelone, et individuellement", a ajouté l'Argentin qui, outre le Mondial, a aussi gagné la Copa America avec l'Argentine en 2021, en plus de quatre Ligues des champions en club et de multiples titres nationaux avec Barcelone et d'un championnat de France avec Paris.

Une première liste de 19 noms pour Swiss Ski Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati 24 athlètes - 10 femmes et 14 hommes - formeront la sélection de Swiss Ski pour les Championnats du monde de Courchevel/Méribel qui se dérouleront du 6 au 9 février prochain. 19 noms sont déjà connus. L'équipe de Suisse dames sera composée d'Aline Danioth, d'Andrea Ellenberger, de Jasmine Flury, de Michelle Gisin, de Lara Gut-Behrami, de Joana Hählen, de Wendy Holdener, de Periska Nufel, de Camille Rast et de Corinne Suter. Chez les hommes, Gino Caviezel, Niels Hintermann, Loïc Meillard, Alexis Monney, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Gilles Roulin et Thomas Tumler ont été retenus. Les cinq derniers skieurs seront désignés après le slalom de Chamonix du 4 février.

Le sélectionneur Graham Arnold prolonge pour quatre ans Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Graham Arnold a annoncé lundi avoir prolongé son contrat à la tête de la sélection australienne pour quatre ans. Il a réalisé l'exploit de mener son équipe en 8es de finale du Mondial au Qatar. "J'aime l'Australie et j'aime le football australien, et rien ne peut égaler l'excitation, la fierté et le sentiment d'accomplissement que l'équipe et moi-même avons ressenti au Qatar", a affirmé le technicien australien dans un communiqué. "L'envie de continuer dans ce rôle n'a jamais été aussi grande et je sais que j'ai plus à donner pour la sélection et le football australien", a ajouté Graham, qui espère qualifier son équipe pour la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après une difficile qualification pour le Qatar, les Australiens avaient atteint, pour la deuxième fois de leur histoire, les huitièmes de finale. Ils avaient finalement perdu face aux futurs champions du monde argentins, dans un match à suspense. Graham Arnold compte 56 sélections avec les Socceroos en tant que joueur. Après une première expérience à la tête de l'équipe en 2006, il en est redevenu le sélectionneur en 2018.

Djokovic récupère son trône Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Sacré à Melbourne pour la dixième fois dimanche, Novak Djokovic récupère la tête du classement ATP, publié lundi. La championne d'Australie Aryna Sabalenka grimpe elle au 2e rang du classement WTA. Novak Djokovic, qui a gagné quatre places, a détrôné l'Espagnol Carlos Alcaraz, forfait pour l'Open d'Australie et désormais no 2 mondial. Grâce à son 22e titre du Grand Chelem, le Serbe de 35 ans est no 1 mondial pour la 374e semaine, depuis juillet 2011 et sa première accession au sommet du tennis mondial. L'Espagnol Rafael Nadal, éliminé dès le 2e tour du Majeur australien, a pour sa part perdu quatre places et recule au 6e rang. La plus belle progression est à l'actif de l'Américain Tommy Paul, sorti en demi-finale, qui gagne 16 positions et intègre le top 20 pour la première fois à 25 ans, à la 19e place. Lauréate samedi de son premier titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka est donc la nouvelle dauphine de la Polonaise Iga Swiatek, toujours en tête du classement WTA publié lundi. La Bélarusse progresse de trois rangs et retrouve la 2e place, atteinte pour la première fois en août 2021, au détriment d'Ons Jabeur. Côté suisse, Belinda Bencic et Jil Teichmann ont gagné respectivement une et cinq places pour se retrouver en 9e et en 28e positions. Chez les hommes, Marc-Andrea Hüsler (ATP 53) demeure le seul Suisse classé dans le top 100, le no 2 Dominic Stricker occupant toujours le 118e rang.

Joanne Züger n'enchaîne pas un 3e succès à Hua Hin Image: KEYSTONE/DPA/FRANK MOLTER Issue des qualifications, Joanne Züger (WTA 180) n'est pas parvenue à enchaîner un troisième succès consécutif dans le tournoi WTA 250 de Hua Hin. La Bâloise de 22 ans a été battue 6-2 6-2 au 1er tour par la Chinoise Wang Xinyu (WTA 81), tête de série no 7 du tableau en Thaïlande. Finaliste d'un tournoi ITF en Inde huit jours plus tôt, Joanne Züger n'a jamais semblé en mesure de créer la surprise lundi en Thaïlande, même si elle a signé le break d'entrée. Elle a en effet concédé pas moins de sept fois son service, dont quatre dans la deuxième manche d'une partie qui a duré moins de 1h20'. La Bâloise figurait pour la troisième fois dans le tableau principal d'un tournoi WTA. Elle avait remporté son premier match, en juillet dernier à Hambourg face à la quart de finaliste de Wimbledon Jule Niemeier, mais avait déjà été sortie dès le 1er tour à Chennai en septembre.

Alisha Lehmann fait son retour en équipe nationale Image: KEYSTONE/AP/MINDAUGAS KULBIS Alisha Lehmann est de retour en équipe de Suisse. Le nom de l'attaquante d'Aston Villa, qui avait mis sa carrière internationale en pause, figure dans la première liste de la nouvelle sélectionneuse Inka Grings. Selon la technicienne allemande, Alisha Lehmann a annoncé être déterminée à revenir en équipe de Suisse. L'attaquante de 24 ans avait renoncé au championnat d'Europe l'été dernier car elle n'était "pas prête mentalement". Sa dernière apparition sous le maillot de l'équipe de Suisse remonte au 8 avril 2022, à l'occasion d'un match face à la Roumanie dans le cadre des éliminatoires du Mondial. Elle n'avait pas été alignée quatre jours plus tard face à l'Italie. Inka Grings, dont l'assistant sera Selver Hodzic, a par ailleurs convoqué quatre néophytes pour le camp d'entraînement et les deux matches amicaux face à la Pologne prévus en février à Marbella. Il s'agit des espoirs Naomi Benz (gardienne, Aarau), Alena Bienz (milieu, Köln) et Smilla Vallotto (milieu, Stabaek/NOR).

Bâle et Adam Szalai se séparent Adam Szalai quitte le FCB Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Adam Szalai quitte le FC Bâle. Le contrat liant l'attaquant hongrois de 35 ans au FCB jusqu'au terme de la saison a été résilié d'un commun accord, a annoncé le club rhénan. Arrivé à Bâle en février 2002 en provenance de Mayence, Adam Szalai avait été exclu de l'entraînement de la première équipe dans le courant du 1er tour. Il avait porté plainte afin d'obtenir le droit de s'entraîner à nouveau avec l'équipe, mais le président du Conseil d'administration David Degen ne voulait pas qu'il rejoue pour le FCB.

Les Chiefs prennent rendez-vous avec les Eagles au Super Bowl Mahomes et les Chiefs affronteront les Eagles au Super Bowl Image: KEYSTONE/AP/Ed Zurga Les Chiefs, vainqueurs des Bengals grâce à un Patrick Mahomes héroïque, et les Eagles, intraitables face à des 49ers plombés par des blessures, se sont qualifiés dimanche pour le Super Bowl. En habitué, Kansas City, qui a remporté le titre en 2019 aux dépens de San Francisco avant de le céder à Tampa Bay en finale l'année suivante, jouera donc son troisième "SB" en quatre ans le 12 février à Glendale en Arizona. Et il s'en est fallu de pas grand-chose pour que Cincinnati, qui avait éliminé l'équipe du Missouri à ce même stade de la finale de Conférence Américaine l'an dernier, ne répète la même performance. De trois secondes exactement: le temps pour Harrison Butker d'envoyer le ballon entre les barres avec sa botte, juste avant que ne retentisse la sirène qui eut envoyé les deux équipes en prolongation. De quoi délivrer les fans présents au Arrowhead Stadium, au terme d'une rencontre très serrée et indécise. Un épilogue rendu possible grâce à une course décisive de Patrick Mahomes pour rapprocher suffisamment Butker des perches, à 45 yards tout de même. Or le quarterback, qui tenait bien sa place une semaine après avoir été victime d'une entorse à la cheville droit contre Jacksonville, était en souffrance car la douleur s'est réveillée en seconde période. Revanche de Mahomes Auparavant, la stars des Chiefs avait brillé par ses lancers, trouvant Travis Kelce pour le premier touchdown (13-3). Mahomes a ensuite alerté Marquez Valdes-Scantling pour reprendre l'avantage au score (20-13). Son rival Joe Burrow a lui été malmené dans le premier acte, encaissant pas moins de quatre sacks (plaquages). Mais il a montré de l'orgueil pour se relancer et son équipe avec lui, trouvant d'abord Tee Wiggins au touchdown, sur une passe de 27 yards (13-13), puis Ja'Marr Chase pour 35 yards gagnés, préambule à un touchdown à la course de Samaje Perine (20-20). On jouait alors le début du dernier quart-temps, et Burrow semblait avoir pris l'ascendant dans son duel avec Mahomes. Mais c'était sans compter sur la défense des Chiefs, qui a su resserrer l'étau sur lui, avec une nouvelle interception puis un autre sack. Courses gagnantes Les Eagles, qui joueront le quatrième Super Bowl de leur histoire en espérant ajouter un deuxième titre après celui de 2017, n'ont en revanche jamais tremblé face à San Francisco, dont c'était pourtant la troisième tentative en quatre ans sur l'avant-dernière marche. Les Eagles, sous les yeux de la Première dame américaine Jill Biden, ont réussi leurs quatre touchdowns à la course. Miles Sanders a réussi un doublé et Boston Scott s'est chargé du troisième juste avant la pause (21-7). Et sa défense a fait mal. Le rookie Brock Purdy a subi un plaquage sur sa première possession qui l'a blessé au bras droit. Et son remplaçant au poste de quarterback Josh Johnson a dû aussi sortir, après être retombé lourdement sur l'arrière du casque après un choc.

Les Lakers possèdent un jeu de puissance de feu Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les Rapperswil-Jona Lakers ont remporté 4-2 face à Lugano l'unique match de dimanche en National League. Les Saint-Gallois ont inscrit leurs quatre premiers buts à 5 contre 4. La qualification directe des Lakers en play-off ne fait plus douter personne. Les coéquipiers de Roman Cervenka ont aligné leur sixième succès de rang. Avec un jeu de puissance à son sommet, les Saint-Gallois peuvent encore progresser et aller titiller Bienne pour la deuxième place. Les Luganais, qui ont disputé un bon match, n'ont encaissé que quatre pénalités mineures, mais elles ont chaque fois correspondu à un but. Cervenka a ouvert le bal dès la 7e minute après un tir de Tyler Moy. Le Tchèque a même réussi le doublé avec le 4-2 à la 57e minute. Les Lakers disputeront un choc mardi aux Vernets contre le leader Genève-Servette, qu'ils ont déjà battu deux fois cette saison.

L'argent pour Gremaud, déception pour Höfflin Image: KEYSTONE/YANIK BUERKLI La skieuse freestyle Mathilde Gremaud, championne olympique à Pékin, a décroché l'argent en slopestyle, sa discipline de prédilection, à l'occasion des X-Games à Aspen. La Fribourgeoise n'a été devancée que par la Canadienne Megan Oldham (21 ans). Oldham avait déjà remporté le concours du Big Air. La Genevoise Sarah Höfflin a dû se contenter de la 7e place. Gremaud, qui s'est élancée la dernière, a réussi un ultime run de haut niveau qui lui a permis de monter sur le podium. La freestyleuse de La Berra ne revient ainsi pas les mains vides des Etats-Unis. Il s'agit de sa huitième médaille aux X-Games. Son prochain grand objectif est constitué par les Championnats du monde de Bakuriani en Géorgie.

Alain Geiger: "Nous avons surclassé Sion..." Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Alain Geiger a-t-il déjà vécu au cours de belle et longue carrière un match aussi "étrange" que ce premier derby du Rhône de l'année ? On ne mettrait pas notre main au feu. "Nous avons surclassé Sion, lance l'entraîneur du Servette FC avec force. Mais deux erreurs individuelles nous coûtent les deux buts sédunois. Nous étions trop dans la gestion en seconde période. Nous avons joué de manière trop "facile" aussi, sans la volonté de faire mal à l'adversaire. C'est l'un des domaines dans lesquels nous devons progresser." "C'est un match que nous devons gagner 4-0. On aurait dû marquer ce troisième but pour prendre le large, poursuit Alain Geiger. A 2-1, le jeu se crispe un petit peu. Nous n'avions plus la même maîtrise qu'en première mi-temps." Sans chercher d'excuses, l'entraîneur du Servette FC affirme que les feux d'artifice lancés par les supporters du FC Sion ont eu une influence sur la rencontre. "Tout d'abord, l'arbitre n'a pas décompté tout le temps perdu à cause de ces feux d'artifice, dit-il. Ensuite, on n'y voyait pratiquement plus rien pendant cinq minutes. Pour emballer le match, ce n'était pas idéal.". Mais fumigène ou pas fumigène, il demeure au final un immense sentiment de gâchis. Ne pas gagner un match lorsque l'on mène 2-0 à onze contre dix relève de la faute professionnelle. Et un tel scénario dans un tel match tombe mal pour un entraîneur dont l'avenir n'a pas encore été tranché par sa direction.