Chaos à Tottenham +++ Manzato prolonge

Manzato une saison de plus à Berne Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le portier Daniel Manzato (37 ans) restera une saison de plus à Berne. Le Broyard vaudois a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'au terme de la saison 2022-2023. Manzato était arrivé à Berne cet été en provenance de Genève-Servette. Tout comme aux Vernets avec Gauthier Descloux, il a soutenu un gardien en devenir, Philipp Wütrich, dans la capitale. Sur les 28 matches du CP Berne en National League, Manzato en a disputé huit. "Daniel Manzato a comblé nos attentes. Son jeu sur la glace combiné à son leadership dans le vestiaire a une grande valeur pour le CP Berne", a relevé le directeur sportif Andrew Ebbett dans un communiqué du club. Le CP Berne informe aussi qu'il aurait volontiers prolongé le contrat de son attaquant Jeremi Gerber (21 ans), produit de son mouvement juniors. Mais celui-ci a décidé de relever un nouveau défi dès la saison prochaine.

Tottenham - Rennes est reporté en Conference League Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Le match de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes, prévu jeudi soir à Londres, est reporté à une date non précisée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise. "Nous pouvons confirmer que la rencontre Tottenham-Rennes n'aura pas lieu ce soir", a affirmé un porte-parole de l'instance européenne à l'AFP. Trouver une date de report s'annonce compliqué, Tottenham ayant six rencontres domestiques à disputer d'ici au 28 décembre. Et si reprogrammer la rencontre s'avère finalement impossible, le règlement de l'UEFA prévoit depuis la saison 2020-21 deux nouveaux risques de défaite par forfait liés au Covid, chaque fois sur un score de 3-0. Ce sera le cas si une équipe ne peut aligner "au moins treize joueurs" dont un gardien de but, parce qu'une grande partie de son effectif est malade ou en quarantaine. La même sanction guette un club jugé "responsable du non-déroulement d'un match" en raison des restrictions imposées par ses autorités nationales, par exemple une fermeture des frontières ou des mesures de quarantaine: il faudrait alors trouver un stade en terrain neutre pour délocaliser le match.

Swiss Volley se sépare de Saskia van Hintum Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Suite au Championnat d'Europe 2021 en Croatie, Swiss Volley a décidé de ne pas reconduire le contrat de la coach de l'équipe de Suisse dames, Saskia van Hintum. La Fédération annonce dans un communiqué qu'elle souhaite donner de nouvelles impulsions au développement sportif de l'équipe. Swiss Volley reconnaît une nette amélioration au niveau du jeu par rapport au Championnat d'Europe 2019, mais elle regrette que l'objectif des huitièmes de finale n'a pas été atteint. La Fédération a donc choisi de se séparer de la Néerlandaise Saskia van Hintum. "Nous sommes convaincus que cette étape est nécessaire pour faire progresser l'équipe sur le plan sportif", assure Anne-Sylvie Monnet, responsable sport de performance volleyball et formation. Saskia van Hintum avait pris la tête de la sélection nationale dames en septembre 2019 pour succéder à Timo Lippuner. Parallèlement, elle occupait un poste à 40% au club d'Academy Zurich. Aucun successeur n'a été nommé pour l'instant. Des entretiens seront menés ces prochaines semaines.

Andy Schmid reviendra en Suisse Andy Schmid, le meilleur handballeur suisse revient au pays. Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Coup de tonnerre dans le handball helvétique: Andy Schmid poursuivra sa carrière en Suisse dès la saison prochaine. A 38 ans, le joueur de classe mondiale rejoindra l'équipe de LNA de Kriens-Lucerne. "Il s'agit pour moi de revenir là où tout a commencé", a précisé le Zurichois dans les colonnes du "Mannheimer Morgen". "C'est pour cela que je me suis décidé pour le HC Kriens-Lucerne." Schmid avait commencé avec le handball dans la section juniors du BSV Borba Lucerne. Après deux ans à Stans-Lucerne, Schmid avait choisi de jouer pour les Grasshoppers et Amicitia Zurich avant de prendre le chemin de l'étranger en 2009. Après une saison chez les Danois de Silkeborg, il avait opté pour l'Allemagne et les Rhein-Necka Löwen en Bundesliga. Avec cette équipe basée à Mannheim, il a fêté deux titres de champion en 2016 et 2017. De 2014 à 2018, il fut élu cinq fois de suite joueur le plus précieux (MVP) de Bundesliga.

Imbroglio autour de la tenue de Tottenham-Rennes Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN La hausse des cas de Covid semble avoir rattrapé le football européen. Elle a plongé la tenue du match de Conference League prévu jeudi entre Tottenham et Rennes dans l'incertitude. Huit joueurs et cinq membres du staff testés positifs à Tottenham, Leicester qui se déplace à Naples, en Ligue Europa, sans sept joueurs, dont "certains ont eu un test positif au Covid", selon l'entraîneur Brendan Rodgers... Les mauvaises nouvelles se sont accumulées en Angleterre sur le front épidémiologique. Et la situation s'est compliquée quand Tottenham a annoncé dans un communiqué que la rencontre contre Rennes n'aurait finalement pas lieu, une annonce immédiatement contestée par les Bretons. Ceux-ci ont dénoncé une "décision unilatérale qui n'a aucunement été confirmée par l'UEFA". Le Stade Rennais "a maintenu sa décision de jouer", évoquant "un manque de fair-play d'autant plus flagrant que Tottenham avait confirmé par mail la tenue du match en début d'après-midi avant de prévenir les Rennais de son intention de ne pas jouer juste après leur atterrissage". Trouver une date de report serait de toute façon extrêmement compliqué, Tottenham ayant six matches domestiques à son programme d'ici au 28 décembre. Le règlement de l'UEFA stipule normalement qu'il faut qu'une des deux équipes ait moins de 13 joueurs valides, ou pas de gardien de but, pour obtenir un report éventuel.

Les Devils renouent avec la victoire Nico Hischier (13) et les Devils ont battu les Flyers 3-0 mercredi Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Battu lors de ses quatre derniers matches, New Jersey a renoué avec la victoire mercredi en NHL. Les Devils ont dominé Philadelphie 3-0, infligeant ainsi une 10e défaite consécutive aux Flyers. L'homme du match fut le portier des Devils Mackenzie Blackwood, qui a réalisé 25 arrêts pour signer son deuxième blanchissage de la saison. Capitaine de New Jersey, Nico Hischier a pour sa part terminé cette partie avec un assist à son crédit. Le centre valaisan a réussi la passe décisive sur le premier but des Devils, signé Jesper Bratt à la 26e minute. Il en est désormais à 15 points (3 buts, 12 assists) en 24 matches joués cette saison. Son coéquipier zurichois Jonas Siegenthaler n'a pas inscrit de point mercredi, mais il a terminé cette rencontre avec un bilan de +2.

Ligue des champions: Barcelone ne verra pas les 8es de finale Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le FC Barcelone ne verra pas les 8es de finale de la Ligue des champions. Battus 3-0 à Munich par le Bayern dans le groupe E, les Catalans ont été dépossédés de la 2e place par le Benfica Lisbonne. L'arrivée de la légende Xavi sur le banc du Barça n'a donc pas permis le miracle. Même dans un stade vide en raison de la situation sanitaire, le Bayern, impitoyable, a fêté un sixième succès dans sa poule, imitant ainsi Liverpool et l'Ajax. Les Allemands ont marqué par Müller (34e), Sané (43e) et Musiala (62e). Le Benfica a profité de l'aubaine en dominant Dynamo Kiev 2-0. Haris Seferovic n'a pas quitté le banc des remplaçants. Okafor décisif Dans le très serré groupe G, ce sont Lille et Salzbourg qui ont hérité des deux billets pour les 8es de finale. Les Français sont allés gagner 3-1 à Wolfsburg (avec Mbabu jusqu'à la 64e et Steffen dès la 76e) et finissent en tête. Steffen a sauvé l'honneur pour les Loups à la 89e. Les Autrichiens ont quant à eux battu le FC Séville 1-0 grâce à une réussite du prometteur international suisse Noah Okafor (50e). Le portier helvétique Philipp Köhn a signé un blanchissage.

Ligue des champions: YB finit sur un nul frustrant Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Les Young Boys ont dit au revoir à l'Europe sur un nul méritoire et un peu frustrant. Les champions de Suisse ont fait 1-1 à Old Trafford face à un Manchester United bis et assez peu concerné. Les Anglais ont ouvert le score dès la 9e par Greenwood, auteur d'une reprise acrobatique sur un service de Shaw. YB a égalisé peu avant le repos grâce à une belle frappe de Rieder, qui profitait d'une relance ratée de Van de Beek, typique des errements défensifs de Man U. Regrets En seconde période, les Young Boys ont été bien plus convaincants et dangereux que leurs adversaires. Mais ils n'ont pas su concrétiser leurs nombreuses occasions, à l'image notamment d'Elia (60e) ou de Maceiras (66e). Faivre, très peu sollicité, s'est fait l'auteur d'une parade de classe devant Elanga (59e). Face à une défense peu convaincante, les Bernois peuvent nourrir quelques regrets: il y avait de quoi passer et ce jusque dans les arrêts de jeu. Indifférence Cette campagne européenne, qui avait si bien commencé à mi-septembre avec ce succès 2-1 contre les Red Devils dans un Wankdorf en ébullition à Berne, s'est donc conclue un peu dans l'indifférence dans un Old Trafford bien silencieux. Manchester United, déjà qualifié, a logiquement pu se laisser le luxe de faire très largement tourner son effectif et de laisser ses meilleurs éléments à la maison, à commencer par Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Ralf Rangnick avait d'ailleurs changé tout son onze de départ par rapport à celui aligné le week-end dernier en championnat contre Crystal Palace. Dans ces conditions, son équipe a beaucoup manqué de liant et les débats n'ont pas volé bien haut, comme il fallait s'y attendre. Entre les remplaçants mancuniens en manque de rythme et de cohésion et des Bernois plongés dans le doute depuis plusieurs semaines, il y a eu bien davantage de mauvaises passes que d'actions lumineuses. Mais les deux buts inscrits en première période ont au moins été spectaculaires.

Un point retiré à l'OL, qui devra affronter l'OM à huis clos Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani La commission de discipline de la LFP a décidé de retirer un point à l'Olympique Lyonnais. Le club de Xherdan Shaqiri est sanctionné pour les incidents survenus le 21 novembre lors du match de Ligue 1 face à Marseille, qui devra par ailleurs être rejoué à huis clos à Lyon. Le milieu offensif de l'OM Dimitri Payet avait été victime d'un jet de bouteille durant cette rencontre, qui avait ensuite été interrompue. L'OL avait été sanctionné d'un huis clos à titre conservatoire dans un premier temps.

Les Lions éliminés par Swiss Central Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Davide Agosta Tenants du trophée, les Lions de Genève ont été éliminés à la surprise générale dès les 8es de finale de la Patrick Baumann Swiss Cup. La formation entraînée par Andrej Stimac s'est inclinée 67-75 devant Swiss Central, en terre genevoise. Les Genevois ont vécu une entame de match cauchemardesque dans leur salle du Pommier, se retrouvant menés 10-0 après 2'15'' de jeu. Ils ont certes pu revenir à égalité (39-39) peu avant la mi-temps, mais n'ont jamais été capables de prendre l'avantage face à une formation lucernoise très inspirée. Les Lions ont manqué cruellement d'adresse mercredi, ne rentrant que 5 de leurs 24 tirs à 3 points (11/23 pour leurs adversaires dans cet exercice). En face, Swiss Central a pu compter sur ses joueurs suisses pour faire la différence: Marco Lehmann a inscrit 20 points, Joël Fuchs réussissant 16 points, 6 assists et 4 rebonds. Battu à Massagno en championnat dimanche après-midi, Olympic a par ailleurs pris sa revanche en dominant les Tessinois 76-64 dans le choc des 8es de finale. Emmenés par un remarquable Arnaud Cotture (24 points, 8 rebonds), les triples champions de Suisse en titre ont toujours fait la course en tête dans cette partie.

La Juventus finit en tête du groupe H de la Ligue des champions Werner et Lukaku: leurs buts n'ont pas suffi pour Chelsea Image: KEYSTONE/AP/Dmitri Lovetsky La Juventus a fini en tête du groupe H de la Ligue des champions. Les Italiens ont fait le minimum contre Malmoe (1-0) et ont profité du faux-pas de Chelsea, tenu en échec 3-3 à Saint-Pétersbourg. Les tenants du titre ont été surpris par une équipe russe très joueuse et motivée. Chelsea a marqué par Werner (2e/85e) et Lukaku (61e). Les Londoniens étaient menés 2-1 à la pause après des réussites russes signées Claudinho (38e) et Azmoun (41e). Ozdoev a arraché une égalisation méritée à la 94e.

Retour en douceur pour Tiger Woods Tiger Woods: son retour se pr Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Tiger Woods va faire son retour à la compétition la semaine prochaine au PNC Championship. Il l'a annoncé dix mois après avoir été grièvement blessé dans un accident de la route à Los Angeles. L'ancien no 1 mondial du golf, âgé de 45 ans, avait été victime de multiples fractures ouvertes qui avaient fait craindre la fin de sa carrière. Il disputera ce tournoi sur invitation du 16 au 19 décembre, aux côtés de son fils Charlie, âgé de 12 ans. En douceur Ce sera une reprise en douceur pour Woods. Le tournoi se jouera sur 36 trous, en formule "scramble", qui permet de prendre la meilleure balle sur chaque coup joué par l'équipe. "Même si l'année a été longue et exigeante, je suis très enthousiaste à l'idée de la terminer en jouant avec mon fils", écrit le champion sur Twitter Le tandem familial avait pris la 7e place sur 20, l'an dernier à la même époque, de ce tournoi réservé à 20 vainqueurs d'un Majeur accompagnés chacun d'un membre de leur famille. Aucun risque Vainqueur de 15 tournois du Grand Chelem, Woods a repris l'entraînement, mais ne peut pas encore prendre le risque de faire un swing normal, à haute vitesse. Il veut éviter à tout prix une rechute en pleine rééducation, avait-il expliqué récemment à la chaîne américaine NBC. "Jouer au golf pour rigoler, c'est facile", disait donc Woods la semaine dernière, "mais jouer sur le circuit et être prêt à jouer pour faire de bons scores contre les meilleurs joueurs, sur les parcours les plus exigeants, c'est vraiment une autre affaire". "J'en suis encore loin. Vous allez devoir attendre encore un moment avant de me revoir sur le circuit avec le niveau de jeu requis", avait-il conclu. En début de semaine dernière, Woods avait déjà déclaré au magazine Golf Digest qu'il ne se voyait pas revenir à plein temps sur le PGA Tour américain, sans exclure de participer à quelques tournois chaque année. "J'ai encore beaucoup de travail à faire. Je me bats, je travaille dur, mais je ne suis pas au bout de mes peines", avait-il confié.

Kjetil Jansrud ne skiera plus cet hiver Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Le Norvégien Kjetil Jansrud (36 ans) est out pour la saison. Le spécialiste de descente et de super-G a jeté l'éponge en raison d'une blessure au ligament après une chute à Beaver Creek. "La saison est finie en ce qui me concerne, mais je suis motivé pour faire ce qu'il y a à faire pour revenir", a dit le Norvégien, cité dans un communiqué de la fédération de son pays. Victime d'une chute impressionnante en super-G vendredi à Beaver Creek (Etats-Unis), Jansrud doit subir une opération des ligaments latéraux internes tandis que le verdict pour ses ligaments croisés est encore suspendu. "Kjetil est hors-jeu pour six à neuf mois et on en saura plus sur l'ampleur exacte de la blessure après l'opération", a dit le médecin de l'équipe norvégienne, Marc Strauss. Jansrud, grand fan du Liverpool FC, a un titre de champion olympique de super-G décroché en 2014, une médaille d'or aux championnats du monde de descente (2019) et quatre Coupes du monde à son palmarès (une fois en descente, trois fois en super-G).

Plus de supporters visiteurs jusqu'à Noël en Super League Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le comité de la Swiss Football League (SFL) a décidé de ne pas autoriser les supporters visiteurs lors de tous les matches des deux ligues de la SFL jusqu'à la pause hivernale. Cette décision concerne les deux dernières journées de 2021 ainsi que le match à rattraper entre Young Boys et Bâle. Dans son nouveau rapport, la task force scientifique de la Confédération écrit que dans la situation actuelle, il existe un risque élevé de dépassement du seuil critique de charge des unités de soins intensifs. Pour éviter une surcharge, une réduction forte et rapide des contaminations est nécessaire, écrit la SFL dans un communiqué. Il faut s'attendre à ce que d'autres mesures de renforcement soient décidées dans les prochains jours et semaines. La SFL se penche actuellement sur une exigence 2G, ce qui signifierait qu'à l'avenir, seules les personnes récemment guéries ou entièrement vaccinées seraient admises dans les stades. Une mesure prise le jour même par les clubs de hockey de National League. En revanche, des restrictions de capacité mettraient les clubs en grande difficulté économique et ne pourraient être décidées par la Confédération ou le canton qu'en dernier recours, pour des raisons sociales, souligne la SFL. La première mesure consiste donc à fermer les secteurs réservés aux visiteurs en Super League et en Challenge League jusqu’à fin 2021. La plupart du temps, les supporters se rendent en grand nombre aux matches à l'extérieur par des trains spécialement organisés. Les fans du Servette FC avaient par exemple affrété un train pour le match de samedi soir à Berne contre Young Boys. Dans la situation épidémiologique actuelle de tels déplacements ne peuvent plus être justifiés, exprime la SFL. De plus, au cours des derniers tours, des débordements avec les supporters visiteurs ont eu lieu à plusieurs reprises lors des matches de Super League. Cela a mis à rude épreuve les clubs recevants et la police et n'est actuellement plus justifiable en raison de la situation actuelle, poursuit la SFL.