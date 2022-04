Chelsea cartonne +++ Martinez triomphe au Pays basque

Mort du quarterback des Steelers heurté par une voiture Image: KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH Le quarterback des Pittsburgh Steelers Dwayne Haskins est mort samedi à l'âge de 24 ans, après avoir été heurté par une voiture en Floride, a indiqué sa franchise, confirmant une information d'ESPN. Citant Cedric Saunders, l'agent du joueur, ESPN a rapporté que Haskins n'a pas survécu à ses blessures après avoir été percuté par une voiture dans le sud de la Floride, où il s'entraînait avec les Steelers. "Je suis anéanti et les mots me manquent après le décès malheureux de Dwayne Haskins", a réagi l'entraîneur de l'équipe Mike Tomlin dans un communiqué. "Il a rapidement fait partie de la famille des Steelers dès son arrivée à Pittsburgh et était l'un de nos joueurs les plus impliqués, tant sur le terrain qu'au sein de notre communauté. Dwayne était un grand coéquipier, mais encore plus un ami formidable pour beaucoup. J'ai vraiment le coeur brisé." Drafté en 15e position par les Washington Commanders en 2019, il est resté deux saisons dans la capitale, plombées par diverses blessures, avant de signer avec Pittsburgh la saison dernière, pour être une des doublures du quarterback vétéran Ben Roethlisberger. Ce dernier ayant pris sa retraite cet hiver, Haskins briguait sa succession en tant que titulaire.

Lausanne arrache un point à Berne Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Lausanne-Sport est parvenu à arracher un point sur la pelouse des Young Boys (2-2) dans les arrêts de jeu lors de la 29e journée de Super League. Reboostés par leur succès contre Servette (4-1), les Vaudois sont entrés libérés sur le terrain du Wankdorf. Intronisé "nouvelle terreur" des défenses de Super League après son triplé contre les Genevois, Zeki Amdouni a surfé sur la vague du succès pour battre un David von Ballmoos, peu sûr, dès la 5e minute. L'international suisse M21 avait été parfaitement servi par une passe au millimètre d'Adrien Trébel. Cette ouverture du score n'avait rien d'usurpée tant les Young Boys étaient méconnaissables dans la construction du jeu. Ses attaquants embouteillaient l'axe central au détriment des ailes. Les milieux Vincent Sierro et Edimilson Fernandes avaient toutes les peines à trouver des solutions quand il s'agissait de nourrir les attaquants. Les Bernois ne sont parvenus à inquiéter le portier Thomas Castella - substitut de Mory Diaw suspendu - que dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur un tir de Ngamaleu au-dessus. L'erreur de Poundjé Les joueurs de l'entraîneur Alain Casanova contenaient alors parfaitement les joueurs de la capitale. Quand Maxime Poundjé allait précipiter la défaite. L'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux perdait une balle sur Elia. Il voulait réparer son erreur en coursant l'attaquant bernois dans les seize mètres. Mal lui en a pris. Il l'a déséquilibré, obligeant l'arbitre à dicter un penalty. Jordan Siebatcheu ne manquait pas l'occasion pour égaliser (52e). Young Boys était relancé sur un cadeau. La physionomie de la partie avait changé. Les joueurs de Matteo Vanetta avaient remis un peu d'ordre dans leur jeu. Les Vaudois semblaient touchés au moral. Ils ne s'approchaient que très rarement des seize mètres adverses. A la 80e, l'ancien Lillois Cheikh Niasse inscrivait son premier but en Super League d'un tir puissant. Les Vaudois y ont pourtant cru jusqu'à la dernière seconde. A la 93e minute, Trébel tirait un coup franc dans les seize mètres. Anel Husic déviait de la tête avant que Brahima Ouatarra ne surgisse au deuxième poteau pour un point mérité.

Une dixième Coupe de Suisse pour Fribourg Olympic Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Peu de suspense en finale de la Coupe de Suisse masculine. Fribourg Olympic a logiquement dominé Nyon 73-48 à la salle St-Léonard pour s'offrir le trophée pour la 10e fois. Même les supporters de Fribourg Olympic devaient souhaiter un adversaire avec du répondant, mais le favori a classé l'affaire bien trop tôt. Il a en effet fallu attendre la 9e minute pour que les Vaudois inscrivent leurs premiers points. C'est l'Américain Isiah Umipig qui a marqué l'unique panier des Nyonnais au cours du quart initial. Durant ces dix premières minutes, les Fribourgeois ont empilé 19 points. Et les tenants du titre auraient pu faire encore mieux sans un certain laxisme dans le dernier geste. Une preuve de plus que les Nyonnais ont été rattrapés par l'enjeu et qu'Olympic n'a pas outrageusement profité de ce passage à vide. Mais ce 19-2 encaissé d'emblée a forcément permis à Petar Aleksic de voir venir. Les Fribourgeois ont même compté jusqu'à 26 longueurs d'avance à la 20e (42-16), mais Jérémy Jaunin et ses partenaires ont clairement stoppé l'hémorragie. Après n'avoir concédé que quatre points au cours du deuxième quart (23-19), les joueurs de Stefan Ivanovic ont réussi à enlever la troisième période (18-17). Au milieu du troisième quart, les Vaudois sont même parvenus à revenir à treize points (47-34), laissant entrevoir l'espoir d'un éventuel retour. Sauf qu'Olympic ne s'est pas laissé avoir et a soigneusement repris ses distances. Le trio nyonnais Umipig-Tubak-Ndoye (37 sur 48 pts) a tout fait pour maintenir Nyon la tête hors de l'eau, mais la concurrence était trop forte en face. Le manque d'adresse de Jaunin, auteur d'un 0/7 a logiquement pesé dans la balance. Dans le camp des vainqueurs, Kwamain Mitchell s'est fendu de 18 points avec notamment un 3/5 à 3 pts. Main chaude également chez Slobodan Miljanic avec 11 points et un 3/6 à distance. Machine de basket, Fribourg Olympic continue d'enchaîner les titres. Les hommes de Petar Aleksic vont pouvoir se concentrer sur le championnat où ils seront les grands favoris, eux qui n'ont perdu qu'une seule fois cette saison.

Chelsea se reprend, Arsenal encore battu Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Trois jours après leur débâcle en Ligue des champions, les Blues ont rebondi samedi en gagnant à Southampton (6-0), tandis qu'Arsenal a enregistré face à Brighton (2-1) un deuxième revers de rang. Les Londoniens n'ont pas profité de la défaite de Manchester United, battu à Everton (1-0, lors de la 32e journée du championnat d'Angleterre. Après deux lourdes contre-performances à Stamford Bridge face à Brentford (1-4) et surtout face au Real Madrid (1-3) en quart de finale aller de Ligue des champions mercredi, les Blues ont conforté leur troisième place, avec huit points d'avance sur leurs poursuivants Arsenal et Tottenham, opposé samedi à Aston Villa. L'équipe de Thomas Tuchel a pu compter sur les doublés de Timo Werner, qui était muet en championnat depuis six mois, et de Mason Mount, également passeur sur le but de Marcos Alonso en tout début de match. Il faut remonter à août 2010 pour voir Chelsea remporter une victoire à l'extérieur par six buts d'écart. C'était à Wigan, sous Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Real Madrid. Nouveau coup de froid à Arsenal Les Gunners avec un Granit Xhaka posté comme latéral gauche pour l'occasion, ont concédé une nouvelle défaite surprenante face à Brighton (1-2), seulement cinq jours après avoir été hors sujet sur le terrain de Crystal Palace (3-0). Deux défaites fâcheuses, puisqu'elles permettent à Tottenham de passer en quatrième position avant même son match de fin d'après-midi sur le terrain d'Aston Villa. Menés dès la 28e après un but de Leandro Trossard, les Gunners ont trop faiblement réagi pour pouvoir inverser la tendance. Ils ont cru égaliser juste avant la pause, mais l'assistance vidéo a finalement annulé un but de Martinelli pour hors jeu après quatre minutes de vérification.

Victoire finale de Martinez Image: KEYSTONE/AP/Alvaro Barrientos Le Colombien Daniel Felipe Martinez (Ineos-Grenadiers) a remporté la 61e édition du Tour du Pays basque à Arrate, après une 6e et dernière étape remportée avec panache par le local Ion Izagirre. Le coureur basque de l'équipe Cofidis, vainqueur de l'édition 2019, a chuté à 3 km de l'arrivée après avoir touché la roue arrière de Jonas Vingegaard dans la montée finale vers Arrate. Mail il a réussi à revenir sur la tête de course pour rafler l'étape au sprint devant Aleksandr Vlasov et Marc Soler. Au général, Daniel Felipe Martinez (4e de l'étape) souffle la couronne au Belge Remco Evenepoel, qui s'est bien battu pour défendre son maillot jaune durant toute la journée, mais qui a été distancé dans la dernière difficulté du jour, à cinq kilomètres de la ligne, et le Slovène Primoz Roglic, double tenant du titre, leader après les quatre premières étapes avant d'être chassé par Evenepoel. Ion Izagirre, le vainqueur du jour, échoue à onze secondes de Martinez au général.

Elfic s'offre sa quatrième Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Elfic Fribourg a ajouté un nouveau titre à son impressionnante collection. Les joueuses de Romain Gaspoz ont remporté la Coupe de Suisse aux dépens de Troistorrents 74-45 à la salle St-Léonard. Et voilà Marielle Giroud avec un 26e trophée en poche. En dépit d'une légère sinusite, la meilleure joueuse suisse a inscrit 21 points pour emmener Elfic vers cette quatrième Coupe de Suisse après celles de 2016, 2018 et 2021. Les Valaisannes ont tenu huit minutes. Les huit premières. Elles ont d'ailleurs commencé cette finale comme des avions en menant 9-3. A la 8e, il y avait 17-17 et les Fribourgeoises n'ont plus jamais regardé dans leur rétroviseur. Giroud, Fora et Fogg ont fait payer chaque erreur aux Chablaisiennes. Si l'attaque des filles de Romain Gaspoz a fait le job, c'est surtout leur défense oppressante qui a mis à mal les joueuses de José Gonzalez Dantas. Désireuses de ne pas laisser le moindre espace à leurs adversaires, les joueuses d'Elfic se sont battues sur chaque ballon. Les Fribourgeoises ont fait preuve d'une adresse folle à distance avec un 9/15 à 3 pts à la mi-temps. Elles ont été un peu plus empruntées en deuxième période avec un 1/11. Mais avec une avance presque toujours autour des trente points, les Fribourgeoises ont su gérer.

Victoire de Mitch Evans, Edoardo Mortara garde la tête du général Image: KEYSTONE/EPA EFE/LUIS LICONA Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) a remporté largement la première course samedi du E-Prix de Rome, devançant le Néerlandais Robin Frijns (Envision). Le Suisse Edoardo Mortara (Venturi), 7e, conserve la tête du championnat après quatre épreuves. Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes), parti en pole position, a pris la 3e place devant le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah). La course a été marquée par un accident dès le départ avec une période sous drapeau jaune. En conséquence, elle a été rallongée de quelque cinq minutes, ce qui a provoqué des difficultés pour plusieurs pilotes en fin de course, leurs monoplaces électriques ayant tout juste assez d'électricité pour franchir le drapeau à damier. Mitch Evans a terminé détaché du reste du peloton avec 5''7 d'avance. C'est la troisième victoire du Néo-Zélandais de 27 ans en Formule électrique, une discipline où il court depuis 2016. Edoardo Mortara, arrivé à Rome en tête du championnat du monde, a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir causé une collision. Il a terminé 7e, ce qui lui permet de conserver sa place de leader avec 49 points devant Vandoorne (46) et Robin Frijns (42). De son côté, Sébastien Buemi sur sa Nissan e-Dams a pris la 16e place. Une deuxième course aura lieu dimanche sur ce même tracé avec un départ donné à 15h04 locales.

F1: Leclerc (Ferrari) en pole à Melbourne, devant Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps des qualifications pour le GP d'Australie, devant le champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Leclerc s'élancera en pole position, dimanche à Melbourne. La deuxième ligne de la 3e manche de la saison sera partagée par le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 3e, et le Britannique Lando Norris (McLaren). Le duel Leclerc-Verstappen semble tenir ses promesses en Australie: si Ferrari a dominé vendredi les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix, la Scuderia devra à nouveau se méfier de Max Verstappen dans son rétro, bien décidé à venir combler son retard au championnat de F1. En attendant, Leclerc a bouclé les qualifications avec plus de deux dixièmes d'avance sur Verstappen. Il signe sa 11e pole en carrière, sa deuxième cette saison après celle du GP du Bahreïn, qu'il avait remporté il y a quinze jours. Lewis Hamilton (Mercedes) ne partira qu'en 3e ligne, comme son coéquipier George Russell. Hamilton avait décroché la pole lors de ses six dernières participations au GP d'Australie.

Hüsler vise un 4e titre dans un Challenger Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Marc-Andrea Hüsler (ATP 176) est en finale du Challenger sur terre battue de Mexico. Le gaucher zurichois s'est qualifié en dominant le Brésilien Felipe Meligeni Alves (ATP 219) 7-6 (7/5) 6-2. En quête d'un quatrième titre sur le circuit Challenger, Marc-Andrea Hüsler (25 ans) est assuré de gagner une vingtaine de places au classement ATP. Le Zurichois affrontera en finale l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 106), tête de série no 2 du tableau, qu'il avait battu en finale du Challenger de Sibiu en septembre 2020. Autre Zurichois, Alexander Ritschard (ATP 235) a en revanche échoué en demi-finale du Challenger de Salinas en Equateur, sur dur. Il s'est incliné 6-2 6-2 devant l'Equatorien Emilio Gomez (ATP 148), que la Suisse devrait retrouver en septembre prochain en Coupe Davis.

Fiala marque mais perd Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Kevin Fiala a inscrit vendredi son 24e but de la saison en NHL, un record pour lui. L'attaquant saint-gallois a néanmoins connu la défaite avec le Wild battu 4-3 après prolongation à St. Louis. Minnesota avait pourtant toutes les cartes en mains face aux Blues, menant 3-1 après un but marqué par Jacob Middleton après 18'' de jeu dans le troisième tiers. Mais le Wild n'a pas tenu le choc, St. Louis forçant la décision après 1'27'' en "overtime". Kevin Fiala a inscrit le 1-1 pour le Wild, à la 19e minute, en reprenant à bout portant un rebond accordé par le gardien des Blues. Le Saint-Gallois, qui avait déjà amélioré son record de points sur une saison, en totalise désormais 62 (en 70 matches). Minnesota conserve sa 2e place dans la Central Division malgré cette défaite, sa 3e seulement dans ses 12 dernières sorties. Le Wild se retrouve à égalité de points (92) avec les Blues, qui ont toutefois joué un match de plus (71).

La Suisse affrontera l'Italie en quart de finale Yannick Schwaller et la Suisse sont en quarts de finale du Mondial Image: KEYSTONE/AP/John Locher L'équipe de Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial de Las Vegas malgré sa défaite subie face à l'Ecosse (9-7) dans le dernier tour du Round Robin. La formation de Berne Zähringen a arraché la 6e et dernière place qualificative pour la phase à élimination directe pour... 10,3 centimètres. Les confrontations directes n'ayant pas permis de départager la Suisse, l'Allemagne et la Corée du Sud, c'est le "Draw Shot Challenge" (moyenne des coups joués avant chaque match pour déterminer l'avantage de la dernière pierre) qui a servi à désigner le 6e. Les curleurs helvétiques affichent une moyenne de 18,75 cm, contre 29,05 pour l'Allemagne et 37,7 pour la Corée du Sud! Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner et le skip Yannick Schwaller, qui affronteront l'Italie samedi (dès 23h heure suisse) en quart de finale, s'en sont vraiment sortis d'extrême justesse. La Corée du Sud avait en effet toutes les cartes en main avant son dernier match, mais elle s'est inclinée à la surprise générale face aux Pays-Bas après un end supplémentaire.

Battu à Miami, Atlanta finira au mieux 8e Capela (au centre) et les Hawks ont subi la loi du Heat vendredi Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Battu 113-109 vendredi à Miami, Atlanta terminera au mieux au 8e rang la saison régulière de NBA. Les Hawks devront battre Houston dimanche pour décrocher ce 8e rang, qui leur offrirait deux possibilités d'aller en play-off. Clint Capela et ses équipiers ne sont pas maîtres de leur destin avant leur ultime match de saison régulière. Ils devront également compter sur une défaite de Cleveland à Milwaukee pour s'emparer de la 8e place. Dans ce cas, les Hawks iraient défier Brooklyn mardi à New York avec pour enjeu une place en play-off. Une défaite à Houston obligerait les Hawks, finalistes de la Conférence Est l'an dernier, à gagner deux matches pour se hisser en play-off. Ils devraient tout d'abord battre les Charlotte Hornets mercredi, avant d'en découdre vendredi avec le perdant d'un duel qui opposerait Brooklyn à Cleveland. Vendredi, les Hawks ont craqué dans le "money time" à Miami face à une équipe du Heat assurée de terminer en tête à l'Est. Ils menaient ainsi de 4 points (107-103) à 3'15'' de la fin, avant de concéder un partiel de 10-2 pour conclure une partie où Clint Capela a compilé 17 points et 14 rebonds.

Woods se sort d'un 2e tour difficile, Scheffler s'envole Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Au lendemain de son retour bluffant à la compétition, Tiger Woods a vécu un 2e tour en dents de scie au Masters d'Augusta. Il pointait vendredi soir à 9 coups du leader Scottie Scheffler. En quête d'un sixième sacre en Géorgie pour égaler le record de Jack Nicklaus, Tiger Woods a rendu une carte de 74 vendredi, soit deux coups au-dessus du par. Ce qui, combiné à son -1 de la veille, lui fait totaliser +1, pour une glissade en 19e position. Ainsi après avoir rugi jeudi, le Tigre a été dans le dur au cours de la deuxième journée. Mais il s'est battu pour éviter de manquer le cut en Géorgie, ce qui lui est arrivé seulement une fois en 24 participations, en 1996 quand il était encore amateur. "J'ai une chance d'aller au bout du week-end. J'espère que j'aurai un de ces moments de grâce. Sur le dernier neuf du dimanche, tout peut arriver. Il faut juste que j'arrive jusque-là", a-t-il réagi à chaud, concédant, à propos de sa condition physique: "Je ne me sens pas aussi bien que je le voudrais". "C'était la tempête" L'Américain de 46 ans, qui avait frôlé l'amputation de sa jambe droite après sa sortie de route le 23 février 2021 près de Los Angeles, a démarré son vendredi de la plus mauvaise des façons: quatre bogeys sur les cinq premiers trous. En cause, son drive très instable dans des conditions très venteuses qui ont par ailleurs empoisonné l'ensemble du plateau, les favoris y compris. "C'était la tempête. Ca tourbillonnait dans tous les sens. J'ai eu quelques mauvaises rafales et j'ai fait quelques mauvais swings", confirmé l'ex-no 1 mondial, qui a su se remettre à l'endroit en faisant un birdie sur le no 8 avant d'en placer un deuxième au no 10 grâce à un superbe coup de fer venu s'échouer tout près du trou. Redoutable Scheffler Pendant ce temps, un drôle d'oiseau a survolé les débats, en la personne de Scottie Scheffler, nouveau no 1 mondial. L'Américain de 25 ans, qui reste sur trois victoires (Phoenix, Arnold Palmer Invitational et Championnat du monde de match-play), a pour objectif de décrocher un premier Grand Chelem. Redoutable vendredi, Il a enchaîné quatre birdies entre les no 12 et no 16 (sept au total, faisant oublier deux bogeys aux trois premiers trous), pour un score de 67 (-5) et un total de -8. "J'ai joué un golf solide. Je me suis mis en bonne position. Je dois juste continuer comme ça", a sobrement commenté l'Américain, qui devance de cinq longueurs (plus gros écart de l'épreuve égalé après 36 trous) le Japonais Hideki Matsuyama, tenant du titre, le Sud-Coréen Sungjae Im, leader la veille, l'Irlandais Shane Lowry et le Sud-Africain Charl Schwartzel, vainqueur en 2011.

Bencic renverse Badosa et file en demies Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Belinda Bencic (WTA 21) est en demi-finales du tournoi de Charleston. La St-Galloise a signé une performance de choix en quarts de finale en s'offrant le scalp de Paula Badosa (WTA 3). La championne olympique de simple s'est imposée 2-6 7-6 (7/2) 6-4 en 2h50' devant l'Espagnole, qu'elle n'avait pourtant encore jamais battue en trois affrontements. Elle est revenue de très loin dans cette partie, se retrouvant ainsi menée 6-2 4-2 sans s'être procuré la moindre balle de break. Mais Belinda Bencic a retrouvé la flamme depuis quelques jours. En pleine confiance après avoir atteint les demi-finales à Miami la semaine passée, elle a renversé la vapeur pour s'offrir son premier succès de l'année face à une membre du top 10. Elle a signé le break décisif à 3-3 dans la troisième manche. La St-Galloise disputera simplement sa troisième demi-finale sur terre battue sur le circuit principal, après Charleston en 2014 et Madrid en 2019. Et elle peut rêver d'une première finale sur cette surface: sa prochaine adversaire, Magda Linette (WTA 64) ou Ekaterina Alexandrova (WTA 54), sera largement à sa portée.