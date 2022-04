Chiellini arrête +++ Raducanu change encore de coach

Marwin Hitz sur le départ à Dortmund

Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader

Marwin Hitz pourrait quitter Dortmund cet été. Selon la chaîne Sport1, le gardien saint-gallois "ne jouera très probablement plus pour le BVB la saison prochaine".

Remplaçant de son compatriote Gregor Kobel à Dortmund, Marwin Hitz a publié samedi sur Instagram, après le match contre le Bayern Munich (défaite 3-1) pour lequel il avait été titularisé à cause de la blessure de Kobel, une photo légendée "The last #klassiker". Cette indication pouvait laisser deviner son départ.

Hitz est arrivé au Borussia en 2018, en provenance d'Aubsbourg. Son contrat court jusqu'à l'été 2023. Son éventuelle destination future n'est pas connue.

Autre portier suisse de Dortmund, l'ex-international Roman Bürki quittera le club prématurément, un an avant l'échéance de son contrat, au terme de la saison. Il rejoindraen juillet Saint-Louis City, équipe du Championnat nord-américain (MLS).