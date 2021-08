Chopra accueilli en héros ++ Yakin «très fier»

Murat Yakin: "Je suis très fier" Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE "Cette nomination est, pour moi, un grand honneur. Elle me remplit de fierté aussi !" Murat Yakin, avec l'élégance qui peut être la sienne, a laissé parler son coeur devant la presse. Treize jours après la résiliation du contrat de Vladimir Petkovic, l'Association Suisse de Football (ASF) a fait un choix pour nommer un nouvel entraîneur national, un "vrai" choix pour reprendre les termes de son président Dominique Blanc, qui ne peut susciter de véritables réserves. Par son passé de joueur - il a porté à 49 reprises le maillot de l'équipe de Suisse et il fut l'un des artisans de la première campagne magnifique du FC Bâle en Ligue des Champions lors de la saison 2012/2013 - et d'entraîneur - il a hissé ce même FC Bâle en demi-finale de l'Europa League en 2013 -, Murat Yakin cochait toutes les cases. "Il était notre candidat no 1", avoue d'ailleurs le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. L'ASF a tenu, toutefois, à conserver l'anonymat des autres candidats. "Il y avait parmi eux des entraîneurs très prestigieux", souffle Pierluigi Tami. Aux yeux de l'ASF, la candidature de Murat Yakin s'est imposée pour deux raisons: il "incarne la voie et les valeurs suisses", selon Dominique Blanc. Par ailleurs, sa campagne européenne à la tête du FC Bâle marquée notamment par des qualifications obtenues devant le Zenit Saint-Pétersbourg et Tottenham, a démontré qu'il était capable de signer de grands résultats au niveau international. "Ma candidature portait une certaine crédibilité" Son contrat, signé lundi matin, porte jusqu'à l'automne 2022. Il sera reconduit automatiquement pour deux ans si la Suisse se qualifie pour la Coupe du monde au Qatar. L'ASF a tenu à remercier le FC Schaffhouse, l'employeur de Murat Yakin jusqu'à dimanche soir, de l'avoir "libéré immédiatement et sans condition". "On peut s'étonner de voir un entraîneur de Challenge League être nommé sélectionneur. Il est toutefois erroné de prétendre que revenir à Schaffhouse en 2019 fut un pas arrière. Je ne l'ai pas perçu ainsi. Je pense que ma candidature à ce poste de sélectionneur portait tout de même une certaine crédibilité." Dans un premier temps, Murat Yakin entend s'inscrire dans la continuité de Vladimir Petkovic. "Nous devons le remercier d'avoir donné un très beau style de jeu à l'équipe de Suisse qui lui a permis d'obtenir de grands résultats, explique-t-il. Je vais chercher très vite à le joindre pour qu'il me fasse part de son ressenti." Le Bâlois sait qu'il n'a pas de temps à perdre avec les deux rencontres contre l'Italie, à Bâle le 5 septembre, et contre l'Irlande du Nord, le 8 septembre à Belfast, qui s'annoncent capitales dans la course à la qualification pour le Qatar. "Je ne vais pas tout bouleverser. Je connais cette équipe, dit-il. Je sais qu'elle a toujours faim. Que son parcours à l'Euro a suscité une immense passion dans tout le pays. Il convient de surfer sur cet enthousiasme. Et quoi de plus beau que d'affronter, dans "ma" ville, le champion d'Europe dans un stade qui, j'espère, sera plein !" Un staff à redéfinir Ce mardi, Murat Yakin et Pierluigi Tami tiendront une première réunion de travail destinée à compléter le staff. On rappellera que l'entraîneur-adjoint Antonio Manicone a logiquement accompagné Vladimir Petkovic à Bordeaux. "Je vais aussi très vite prendre le pouls des joueurs. La première liste doit bientôt sortir avec le match amical contre la Grèce du 1er septembre", indique le nouveau sélectionneur. Murat Yakin pourrait être confronté à un premier coup dur: l'indisponibilité de Haris Seferovic. L'auteur du doublé contre la France en huitième de finale de l'Euro s'est blessé à la cuisse la semaine dernière à Moscou lors du succès 2-0 du Benfica devant le Spartak en tour préliminaire de la Ligue des champions.

Nadal sort du top 3 Rafael Nadal n'est plus sur le podium. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass L'Espagnol Rafael Nadal a quitté le top 3 du classement ATP publié lundi, chutant du podium pour la première fois depuis mai 2017. Roger Federer reste 9e. Eliminé à la surprise générale dès les 8es de finale du tournoi de Washington, Nadal a reculé à la 4e place, au bénéfice du Grec Stefanos Tsitsipas (3e), toujours devancé par Novak Djokovic (1er) et Daniil Medvedev (2e). L'Italien Jannik Sinner s'est solidement réinstallé dans le top 20 grâce à sa victoire à Washington. Il bondit de neuf places pour pointer au 15e rang, le meilleur classement de sa carrière à même pas 20 ans.

Valverde pour une 15e Vuelta Alejandro Valverde a toujours faim. Image: KEYSTONE/AP/Tim de Waele L'équipe Movistar alignera à la Vuelta, qui démarre samedi à Burgos, le même trident qu'au Tour de France. Il y aura le Colombien Miguel Angel Lopez et l'Espagnol Enric Mas à côté du vétéran Alejandro Valverde, présent pour la 15e fois au départ. A 41 ans, Valverde affole les statistiques de l'épreuve espagnole: quatorze participations, une victoire finale (2009), sept présences sur le podium final, quatre victoires au classement par points (la dernière en 2018), douze victoires d'étapes, vingt-sept jours avec le maillot de leader et un seul abandon (à ses débuts).

Yverdon se sépare de son coach après trois matches Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Yverdon Sport se sépare de son entraîneur Jean-Michel Aeby. Le Genevois paie le prix d'une entame de Championnat marquée par trois défaites en autant de matches, en Challenge League. "Un électrochoc est nécessaire pour parvenir à gommer ce mauvais départ", explique lundi le club du Nord vaudois sur son site internet. Aeby officiait depuis décembre 2019. Il avait permis à Yverdon de retrouver la Challenge League en juin dernier. Selon la formule consacrée, Yverdon Sport "tient à remercier sincèrement Jean-Michel Aeby du travail effectué durant cette année et demie sur le banc". Aeby est un technicien "très professionnel, capable de diriger un groupe et de prendre des décisions fortes", ajoute le club.

Murat Yakin succède à Vladimir Petkovic Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin succède à Vladimir Petkovic comme sélectionneur de l'équipe de Suisse. L'ancien international helvétique a signé son contrat lundi matin, annonce l'ASF. Yakin s'est engagé jusqu'à la fin des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, avec une option de prolongation. Âgé de 46 ans, il rejoint avec effet immédiat l'ASF en provenance du FC Schaffhouse (ChL). La succession de Petkovic, parti entraîner Bordeaux en Ligue 1, s'annonce exaltante. Petkovic a mené la Suisse à un niveau supérieur, avec la récente qualification pour les quarts de finale de l'Euro après l'éclatante victoire contre la France en 8es de finale. L'aîné des frères Yakin dirigera son premier match contre la Grèce, en amical, le 1er septembre à Bâle, puis pour les rencontres de qualification pour la Coupe du monde contre l'Italie championne d'Europe (le 5 septembre à Bâle) et contre l'Irlande du Nord, le 8 septembre à Belfast. Homme d'expérience Le nom de Yakin avait été proposé au comité central de l'ASF par la commission composée du directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami, du président central de l'ASF, Dominique Blanc, de Patrick Brugmann (directeur du développement du football de l'ASF) et du président de la SFL Heinrich Schifferle. Le comité a accepté la proposition. D'autres noms avaient circulé dans les médias, comme Bernard Challandes et René Weiler. Yakin est réputé proche du terrain et s'appuie, outre ses connaissances techniques, sur son intuition, son feeling. Sa stature d'ancien joueur de grand talent est de nature à forcer le respect des cadres de la sélection comme Shaqiri ou Xhaka. Murat Yakin possède une grande expérience du métier d'entraîneur, souligne l'ASF, malgré son relativement jeune âge. Après une belle carrière de joueur à Grasshopper et au FC Bâle de la grande époque, puis en Bundesliga avec Stuttgart et Kaiserslautern, l'homme aux 49 sélections avec l'équipe de Suisse (4 buts) a entamé sa carrière d'entraîneur avec Concordia Bâle. Il est ensuite passé par Frauenfeld et les M21 de GC, avant de devenir l'entraîneur principal de Thoune puis de Lucerne. Avec le club de l'Oberland bernois, il est passé de la Challenge League à la Super League et, lors de la saison 2011/12, il a mené Lucerne à la finale de la Coupe et à la deuxième place du Championnat. Murat Yakin a aussi entraîné le Spartak Moscou, le FC Schaffhouse, GC, Sion et, depuis juin 2019, de nouveau Schaffhouse. Dans le communiqué de l'ASF, Murat Yakin dit sa joie au moment de prendre ses fonctions: "La Nati était déjà une affaire de cœur pour moi en tant que joueur. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de pouvoir représenter notre pays en tant qu'entraîneur. Je suis convaincu que nous nous qualifierons pour la Coupe du monde avec cette grande équipe et que nous allons célébrer de nouveaux succès."

L'heure des comptes pour le Japon Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Les feux d'artifice sont terminés et les sportifs s'en vont: le Japon a commencé lundi à dresser le bilan de ses "JO de la pandémie" au coût exorbitant, organisés malgré de fortes oppositions au pays. Les responsables olympiques se sont montrés positifs, comme on pouvait s'y attendre, affirmant que ces Jeux inédits avaient offert des moments d'espoir et d'émotion à travers le monde et qu'ils s'étaient déroulés sans incident majeur. Mais il faudra plus de temps au Japon pour faire le bilan de ces Jeux coûteux (plus de 13 milliards de francs) et controversés, qui se sont déroulés alors que les cas de Covid-19 explosaient à Tokyo et ailleurs dans le pays. Le quotidien Asahi, qui avait demandé l'annulation, a estimé lundi que la tenue de l'événement avait constitué un "pari" avec la vie des gens, alors que la situation sanitaire empirait. Ambivalence Un sondage réalisé par le journal au cours des deux derniers jours des JO a cependant révélé que 56% des Japonais étaient favorables à la tenue des JO (contre 32%). Mais, signe d'une ambivalence persistante, 32% seulement ont dit avoir le sentiment que les Jeux étaient "sécurisés", 54% n'étant pas convaincus. Les Jeux olympiques de Tokyo n'ont ressemblé à aucun autre événement sportif mondial, à commencer par le report historique de 2020 qui a pénalisé certains athlètes. Les restrictions imposées durant les Jeux se sont traduites par le port du masque pour tous et un huis clos quasi-total sur les sites olympiques. Performances de haut vol Des signes ont vite montré que le public japonais pourrait changer d'avis. Des milliers de personnes ont afflué autour du Stade olympique pour voir les feux d'artifice de la cérémonie d'ouverture et se faire photographier devant les anneaux. Lorsque les épreuves sportives ont commencé, des gens ont bravé les injonctions à rester à l'écart des événements organisés sur la voie publique et se sont aussi arraché des produits dérivés dans les magasins. Ces JO ont également constitué un triomphe pour le sport japonais, avec un record de 27 médailles d'or dans tous les domaines, du baseball au skateboard.

Après Tokyo, Pékin face au défi des Jeux du Covid Image: KEYSTONE/EPA/WU HONG Dans six mois, déjà de nouveaux JO: ceux de Tokyo à peine terminés, les JO d'hiver de Pékin pointent à l'horizon (4-20 février 2022). Si les sites sont prêts, nombre d'incertitudes planent sur son organisation en pleine pandémie. Déjà hôte des JO 2008, la capitale chinoise deviendra la première ville à accueillir des Jeux olympiques d'hiver et d'été. Les épreuves auront lieu dans trois zones différentes: le centre-ville de Pékin accueillera les sports en intérieur (patinage artistique, patinage de vitesse, short-track, hockey sur glace, curling), le Big Air et la cérémonie d'ouverture. La plupart de ces installations olympiques sont celles de 2008, adaptées aux sports d'hiver. Ski alpin, bobsleigh et luge se disputeront en périphérie montagneuse de la capitale. Enfin, le site de Zhangjiakou, dans la province voisine du Hebei, accueillera les autres épreuves (ski de fond, saut à skis, biathlon, snowboard, ski freestyle). La construction de l'ensemble des sites de compétition est terminée depuis plusieurs mois, mais reste une grain de sable dans cette organisation bien huilée: le Covid. "La stratégie de Tokyo a été plutôt efficace et Pékin devrait mettre en place quelque chose de similaire", prévoit Bo Li, professeur de gestion du sport à l'Université de Miami. Quarantaine ? A Tokyo, les sportifs ont été cantonnés dans le Village olympique et ont dû passer un test Covid quotidien. "Il n'y a pas vraiment d'autre option que cette bulle", abonde Mark Dreyer, analyste sportif basé à Pékin et fondateur du site China Sports Insider. "La différence, c'est que la Chine s'inquiète du moindre risque de transmission du virus des sportifs vers la population. Elle gère le Covid avec un niveau de sévérité que le Japon n'avait pas." "Je pense qu'on peut s'attendre à une approche draconienne et une tolérance zéro de la part des organisateurs chinois", prédit Simon Chadwick, professeur spécialiste du sport en Asie à l'école de commerce EM Lyon. Selon lui, les discussions entre un Pékin intraitable sur les mesures anti-Covid et un CIO soucieux du confort des sportifs seront "bien plus difficiles" que pour Tokyo.

Super League: Bâle et le FC Zurich reçus trois sur trois Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a enchaîné avec un troisième succès consécutif en Super League, en laminant Servette 5-1. Les Rhénans, qui brûlent de retrouver le titre, ont déjà cinq points d'avance sur Young Boys. Une semaine après avoir écrasé Sion 6-1, le FCB a encore fêté un très net succès contre un club romand. Le Lausanne-Sport, qui accueillera le leader dimanche prochain, est prévenu... Le Brésilien Arthur Cabral, en grande forme, a signé un quadruplé (19e/45e pen/50e/63e) alors que le prometteur Esposito a lui aussi marqué (60e/pen). La domination des Rhénans a été totale sur cette rencontre. Expulsion de Sasso La tâche des Genevois, déjà difficile après l'ouverture du score sur laquelle Frick ne semblait pas irréprochable, a été rendue impossible par l'expulsion de Sasso à la 44e pour une main sur sa ligne qui provoquait aussi le premier penalty bâlois, celui du 2-0. A la reprise, les Bâlois ont poursuivi leur entreprise de démolition face à des visiteurs totalement dépassés et qui ont dû juste essayer de limiter la casse. Ils ont sauvé l'honneur par Kyei (74e). Bâle a gagné tous ses matches depuis le début de l'exercice, soit trois en championnat et autant sur la scène européenne. Patrick Rahmen et ses hommes semblent bien armés pour réussir une belle saison. Un FCZ à réaction Le FC Zurich, lui aussi, aligne les succès et partage la tête du classement avec son éternel rival bâlois. Il s'est imposé 3-1 à Lucerne après avoir été mené dès la 5e après une belle réussite d'Ugrinic. Les hommes du nouvel entraîneur André Breitenreiter ont renversé la situation grâce à Kryeziu (35e), Kramer (44e) et Marchesano (75e), sur un magnifique coup franc. Pour sa part, Lucerne ne compte qu'un point après trois matches et ne précède que Lausanne-Sport. Le vainqueur de la Coupe espérait sans doute bien mieux de ce début de saison.

Triste première pour Vladimir Petkovic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les grands débuts de Vladimir Petkovic en Ligue 1 ont tourné au cauchemar. Le plus grand sélectionneur suisse de l'histoire a concédé une défaite mortifiante à la tête de Bordeaux. Sur leur pelouse, les Girondins se sont inclinés 2-0 devant Clermont. Le néo-promu a signé un succès qui ne souffre aucune discussion même s'il ne s'est dessiné qu'en fin de match avec les réussites de Mohamed Bayo à la 82e et de Jodel Dessou à la 93e. Sans les arrêts du gardien Benoît Costil, Clermont aurait, en effet, forcé la décision beaucoup plus tôt. Vladimir Petkovic a sans doute très vite mesuré les lacunes de son équipe. Fébriles sur le plan défensif à l'image d'un Loris Benito qui a commis deux bourdes en première période avant d'être remplacé peu après l'heure de jeu, les Bordelais n'ont jamais été en mesure d'emballer la rencontre. Avec un effectif aussi limité, le "Mister" risque bien de vivre des heures encore très difficiles. Notamment dimanche prochain à Marseille pour un déplacement qui s'annonce bien périlleux pour une équipe aussi bancale. Même s'il est bien tôt pour livrer des vérités, le choix de Vladimir Petkovic de s'engager à Bordeaux apparaît bien périlleux, déraisonnable même.

Super League: Lugano bat Saint-Gall 2-1 Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Lugano s'est imposé 2-1 au Cornaredo contre Saint-Gall lors de la 3e journée de Super League. Les Tessinois ont construit leur succès en première période, avant de résister au retour des Brodeurs. Sous la chaleur (28 degrés), les bianconeri ont marqué avant le thé grâce à Lavanchy (16e) et Ziegler (32e). Sans doute très mécontent de la production de son équipe, Peter Zeidler effectuait pas moins de quatre changements à la reprise. Les visiteurs trouvaient une nouvelle dynamique et allaient dès lors dominer. Mais ils ne sont pas parvenus à arracher un point, seul Ruiz trouvant la faille sur un penalty (53e) qu'il a dû tirer deux fois.

GP de Styrie: Jorge Martin gagne en MotoGP Magnifique victoire pour Jorge Martin Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Jorge Martin (Ducati) a fêté le premier succès de sa carrière en MotoGP. Le rookie espagnol s'est imposé à Spielberg lors du GP de Styrie. Il a devancé son compatriote Joan Mir (Suzuki). Martin ne disputait que sa sixième course dans la catégorie reine. Il en a manqué quatre sur blessure cette saison. Son meilleur résultat jusqu'ici était un 3e rang lors du GP de Doha à Losail. Derrière le vainqueur, Mir, champion du monde sortant, a pris la 2e place à 1''548. Le podium a été complété par le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui a ainsi renforcé sa place de leader du championnat.

Moto2: Lüthi à la porte des points au GP de Styrie Image: KEYSTONE/KARL FRITZ GLAENZEL Thomas Lüthi (Kalex) a terminé à la porte des points lors du GP de Styrie à Spielberg. Le vétéran bernois a en effet franchi la ligne en 16e position. L'Italien Marco Bezzecchi (Kalex) s'est imposé. Qualifié 13e, Lüthi a été pénalisé par un départ moyen qui l'a relégué aux alentours du 20e rang. Il a ensuite pu gagner quelques places, notamment grâce aux chutes devant lui. Mais il n'a pas pu entrer dans le top 15 et n'a ainsi toujours que 4 petits points à son actif cette saison. Bezzecchi, qui a signé son premier succès en 2021, a gagné devant les Espagnols Aron Canet (Boscoscuro) et Augusto Fernandez (Kalex). L'Australien Remy Gardner (Kalex), 4e, reste en tête du général. Acosta gagne en Moto3 En Moto3, la victoire est revenue à l'Espagnol Pedro Acosta (KTM), qui a ainsi renforcé sa place de leader du championnat. Le rookie. âgé de 17 ans, compte désormais 53 points d'avance sur son compatriote Sergio Garcia (Gasgas), 2e de la course malgré une chute à deux virages de l'arrivée alors qu'il bataillait avec Acosta.

Lionel Messi dit au revoir au Barça et se rapproche du PSG Image: KEYSTONE/EPA/ANDREU DALMAU En larmes, Lionel Messi a fait dimanche ses adieux au FC Barcelone, où il a passé plus de 20 ans. L'Argentin a reconnu que s'engager au PSG était une "possibilité" même si rien n'était signé. Convoquée trois jours après l'annonce de son départ du Barça, cette première prise de parole de Messi au Camp Nou, le stade où il a bâti sa légende, était très attendue sur la planète football. A peine arrivé sur la scène, vêtu d'un costume, la "Pulga" (la Puce en espagnol), a fondu en larmes avant même de pouvoir prononcer un mot, devant de nombreux joueurs, de l'effectif actuel comme Jordi Alba, Gerard Piqué, Antoine Griezmann ou Ansu Fati, mais aussi passé comme Xavi ou Carles Puyol. Très difficile "C'est très difficile pour moi, après ces si nombreuses années, après toute une vie passée ici", a dit le sextuple Ballon d'or. "Je n'avais jamais imaginé mes adieux, car la vérité est que je n'y pensais pas. J'aurais aimé le faire avec du monde, sur le terrain", a-t-il ajouté. Mais désormais, la seule question qui compte est de savoir où "Leo" va poursuivre sa gigantesque carrière. Tous les chemins semblent mener au Parc des Princes pour Messi, arrivé à 13 ans à Barcelone où il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. "C'est une possibilité", mais "je n'ai rien signé avec personne", a déclaré le joueur, en reconnaissant avoir reçu "de nombreux appels" de clubs intéressés. Contrat record Le journal L'Equipe évoque dimanche une arrivée à Paris de l'Argentin dans la soirée et parle d'un "contrat record" de trois années, "assorties d'un salaire net annuel de 40 millions d'euros". Messi pourrait signer pour deux saisons, plus une en option. Mettre la main sur Messi serait un énorme coup pour le PSG, propriété des Qatariens qui n'ont pour l'instant pas réussi à emmener le club parisien au sommet de la Ligue des Champions malgré toutes les superstars achetées depuis leur arrivée. En terrain connu Dans le vestiaire parisien, Messi arriverait en terrain connu. Il retrouverait son ancien compère barcelonais Neymar, qu'il a récemment vu lors de leurs vacances à Ibiza et qui n'a jamais caché son désir de rejouer avec "Leo", ou son compatriote Angel Di Maria avec qui il vient de remporter la Copa America. Il connaît bien aussi l'entraîneur Mauricio Pochettino, Argentin comme lui.