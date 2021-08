City déjà battu +++ Bâle et GC passent

Les principaux rivaux de Manchester City dans la course au titre ont par contre tous gagné samedi. Manchester United a écrasé Leeds 5-1 grâce notamment à un triplé de Bruno Fernandes et à quatre assists de Pogba. Chelsea n'a fait qu'une bouchée de Crystal Palace (3-0) alors que Liverpool - sans Shaqiri pas convoqué (en instance de transfert) - s'est imposé sur un score similaire à Norwich.

Tottenham a évolué sans son capitaine Harry Kane, courtisé justement par Manchester City. Son absence n'a pas empêché les Londoniens de frustrer les hommes de Pep Guardiola, dont la domination territoriale n'a pas su être concrétisée. En contre, les Spurs ont souvent été plus dangereux que les champions en titre, au jeu plus posé.

Champion en titre, Manchester City a trébuché d'entrée en Premier League. Les Citizens ont été battus 1-0 à Londres par Tottenham. Les Spurs ont fait la différence sur un but du Coréen Son (55e).

Au coude à coude avec Fabio Jakobsen, le coureur d'Alpecin-Fenix de 23 ans a finalement devancé l'un des autres favoris de cette deuxième étape réservée aux sprinters et s'offre sa deuxième victoire sur le tour d'Espagne.

Le Belge Jasper Philipsen s'est imposé au sprint lors de la 2e étape du Tour d'Espagne entre Caleruega et Burgos. Primoz Roglic, vainqueur la veille au contre-la-montre, conserve le maillot rouge.

Jasper Philipsen le plus l'aise dimanche.

En l'absence du vice-champion olympique Mathias Flückiger et de Nino Schurter, la pointe de la deuxième garde helvétique a su se mettre en évidence. Seul le Danois Sebastian Fini Carstensen, 2e à 3 secondes, a pu empêcher un doublé suisse.

La course de dimanche a été remportée par le Français Norman Nato, le coéquipier de Mortara chez Venturi. Sébastien Buemi (Nissan e.dams) a une fois encore échoué à entrer dans les points. Le Vaudois, 11e samedi, a terminé 14e de la dernière épreuve.

Mortara a pu rejoindre son stand à pied, mais a dû se rendre à l'hôpital pour des contrôles. L'Anglais Jake Dennis (BMW i Andretti) est sorti dès le deuxième départ alors qu'il était devenu le mieux placé dans la course au titre.

Deuxième du championnat avant cette course, le Genevois d'origine italienne Edoardo Mortara (Venturi) a vu ses espoirs de titre s'évanouir dès le départ. Il a en effet percuté de plein fouet la Jaguar du Néo-Zélandais Mitch Evans, victime d'une panne.

Le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) a décroché le titre de champion du monde de formule E à l'issue de la dernière course de la saison 7 à Berlin. Un 8e rang lui a suffi pour être sacré.

Bâle et Grasshopper n'ont pas connu le moindre problème pour obtenir leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les deux clubs ont gagné largement.

Deuxième au Championnat du monde avant cette course, le Français fait la mauvaise opération du jour et rétrograde au 4e rang.

La course a aussi été marquée par la chute, sans gravité, de Johann Zarco, qui a perdu la maîtrise de sa machine dans un virage à une dizaine de tours de la fin.

Un pari presque insensé, mais payant puisque le Sud-Africain s'est imposé. Mais il n'aurait guère fallu un tour de plus. Il a précédé l'Italien Francesco Magnaia (2e) et l'Espagnol Jorge Martin (3e), tous deux sur Ducati, d'une dizaine de secondes.

La course a été passionnante jusqu'au bout. L'apparition de la pluie en fin d'épreuve a bouleversé la donne. Brad Binder a pris le risque de garder ses pneus "slicks" malgré les gouttes, contrairement à ses concurrents aux avant-postes qui sont tous allés en changer à quatre tours du terme.

La course de MotoGP du Grand Prix d'Autriche, à Spielberg, a vu la spectaculaire victoire de Brad Binder (KTM). Le Sud-Africain a gagné son pari "fou" de garder ses pneus "slicks" sous la pluie.

Pour ce dernier, il s'agit du meilleur résultat depuis dix mois et sa 5e place au Mans, la saison passée.

A 20 ans, Fernandez (Kalex) remporté sa quatrième victoire dans la catégorie, sa 6e en tout. Le Madrilène n'est plus qu'à 19 points au général du leader australien Remy Gardner (Kalex), seulement 7e dimanche. Le Japonais Ai Ogura a pris la 2e place, tandis que l'Italien Marco Bezzecchi, 3e du Championnat du monde et vainqueur du GP de Styrie il y a une semaine, a fini derrière Lüthi.

Auparavant, les meilleurs classements du Bernois étaient un 14e rang à Assen (NED) à fin juin et deux 15es places en début de saison, au Qatar et en Catalogne. Lüthi avait montré ses bonnes dispositions dès les qualifications, samedi, dont il était sorti 10e.

L'attaquant hispano-brésilien Diego Costa, ancien joueur de l'Atlético Madrid et de Chelsea, a signé pour l'Atlético Mineiro, leader du championnat brésilien, a annoncé le club basé à Belo Horizonte.

Medvedev et Opelka en finale

Daniil Medvedev, des coups qui claquent. Image: KEYSTONE/AP/Cole Burston

Le Russe Daniil Medvedev et l'Américain Reilly Opelka disputeront dimanche la finale du Masters 1000 de Toronto après leurs victoires respectives contre John Isner et Stefanos Tsitsipas.

Reilly Opelka, 32e mondial, a réalisé l'exploit en venant à bout du Grec Tsitsipas (3e) 7-6 (7/2) 6-7 (4/7) 4-6 et s'est qualifié pour sa première finale en Masters 1000.

L'Américain de 23 ans, malgré un premier set perdu au tie-break, a su s'accrocher face au dernier finaliste de Roland-Garros pour finir par s'imposer.

Daniil Medvedev a pour sa part facilement dominé l'Américain John Isner en deux sets (6-2 6-2) et 54 minutes, réalisant quatre fois le break. Il tentera dimanche de conquérir son quatrième trophée de la saison.

Pliskova-Giorgi à Montréal

Dans le tournoi féminin de Montréal, la Tchèque Karolina Pliskova et l'Italienne Camila Giorgi s'affronteront dimanche en finale, après avoir écarté respectivement la no 3 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula.

Pliskova a battu Sabalenka 6-3 6-4, et Giorgi s'est imposée face à Jessica Pegula 6-3 3-6 6-1.