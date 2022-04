City et Liverpool qualifiés +++ Olten égalise

Manchester City passe en tremblant Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez La morale a été respectée à Madrid. Les puristes ont salué la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions de Manchester City aux dépens de l'Atlético. Mais rien ne fut vraiment simple pour la formation de Pep Guardiola face à l'équipe que tout le monde aime détester. Après sa victoire 1-0 acquise la semaine dernière grâce à une réussite de Kevin De Bruyne, City a souffert dans l'ambiance volcanique du Metropolitano pour obtenir finalement un 0-0 qui suffit amplement à son bonheur. Après une première période parfaitement gérée, les Mancuniens ont, en effet, bien failli être emportés par la furia madrilène. L'ex-Sédunois Matheus Cunha a, ainsi, eu le 1-0 au bout de sa chaussure dans une fin de match irrespirable. Mais le Champion olympique brésilien voyait sa frappe détournée presque miraculeusement par John Stones. Enfin à la 98e minute, Ederson avait le bon réflexe sur un coup-franc de Yannick Carrasco avant de s'interposer à la... 112e devant Angel Correa. Grâce à la bravoure de Stones et le brio de son gardien, Pep Guardiola peut toujours entretenir le rêve de mener Manchester City à la victoire dans cette Ligue des Champions. Mais le Catalan a pu mesurer l'étonnante fragilité de son équipe dans le money time. Une fragilité que chercheront à exploiter Karim Benzema et le Real Madrid dans une demi-finale qui s'annonce très ouverte. Le turnover de Jürgen Klopp A Anfield Road, Liverpool a tranquillement validé sa qualification devant Benfica. Victorieux 3-1 à Lisbonne, les Reds ont dû se contenter d'un nul 3-3 dans un match retour sans histoire si ce n'est son score improbable. Bien conscient que tout était déjà joué depuis mardi dernier, Jürgen Klopp avait opté pour un large turnover. Il a, ainsi, laissé Mohamed Salah, Sadio Mané, Fabinho, Virgil van Dijk, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold sur le banc. On rappellera que Liverpool, déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, vise un quadruplé historique. Et qu'il s'avancera dans la peau du grandissime favori pour sa demi-finale de Ligue des Champions contre Villarreal.

Olten revient à 1-1 face à Kloten Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Olten a égalisé à 1-1 face à Kloten dans une finale des play-off de Swiss League qui s'annonce très indécise. Les Soleurois se sont imposés 1-0 après prolongation mercredi, deux jours après s'être incliné 2-1 en "overtime" lors de l'acte I d'une série prévue au meilleur des sept matches. Olten a su saisir sa chance au Kleinholz. Dominées dans le temps réglementaire (32 tirs cadrés à 19 pour Kloten, 12-3 au troisième tiers), les Souris n'ont pas laissé la moindre ouverture à Kloten durant la prolongation. Leur portier Simon Rytz n'a ainsi dû effectuer aucun arrêt dans la période supplémentaire. Les hommes du coach Lars Leuenberger ont forcé la décision en supériorité numérique, après 66'02'' de jeu, sur leur sixième tir cadré en prolongation. C'est Lukas Lhotak qui a offert la victoire à Olten, sur un assist du topscorer Gary Nunn, pour le plus grand bonheur de la majorité des 5384 spectateurs présents. Tout reste donc à faire dans une finale dont le vainqueur sera la 14e formation à évoluer dans l'élite la saison prochaine. Favori après avoir remporté la phase qualificative, Kloten cherchera à reprendre l'avantage à l'occasion d'un troisième match prévu samedi dès 17h sur sa glace.

Allyson Felix annonce sa retraite à l'issue de la saison Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Allyson Felix a annoncé mercredi qu'elle disputerait cette année sa dernière saison avant de définitivement raccrocher ses pointes. Athlète féminine la plus titrée de l'histoire (Jeux olympiques et Mondiaux confondus), l'Américaine aura 37 ans en novembre. "J'ai donné tout ce que j'avais à la course et, pour la première fois, je ne suis pas sûre d'avoir encore quelque chose à donner (...)", a déclaré sur Instagram la spécialiste des 200 et 400 m, septuple championne olympique. Sacrée une seule fois en individuel aux JO (sur 200 m en 2012 à Londres, où elle avait triomphé sur les deux relais), Allyson Felix compte aussi 13 titres mondiaux à son palmarès. Elle en a conquis deux en 2019 à Doha (4x400 m et relais mixte), deux ans avant de conquérir un ultime or olympique à Tokyo (sur 4x400 m).

Monthey garde espoir en s'imposant à Boncourt Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Monthey-Chablais peut toujours espérer disputer les play-off de SB League. La troupe du coach Patrick Pembele est allée s'imposer 85-77 mercredi sur le parquet de Boncourt pour entretenir la flamme. Trois équipes sont ainsi toujours à la lutte pour les deux derniers tickets donnant accès aux quarts de finale avant l'ultime journée de la phase préliminaire, prévue ce week-end. Les Starwings et Boncourt affichent tous deux 35 points, Monthey-Chablais en totalisant pour sa part 34. Boncourt, à qui une victoire suffit pour assurer sa qualification, peut trembler. La Red Team passerait en effet à la trappe en cas d'égalité entre les trois formations. Or, les Jurassiens affronteront les Lions en terre genevoise samedi, alors que Monthey accueillera Lugano et que les Starwings recevront Fribourg. Contraint de gagner ses deux dernières parties pour aller en play-off, Monthey-Chablais n'a pas failli mercredi. La formation valaisanne a forcé la décision dans l'ultime quart-temps: elle a pris le large (72-63) en signant un partiel de 9-0 en 2'46'', grâce notamment à 6 points de Jalen Hayes (25 points au total). Olympic et Massagno assurent Sacré en Patrick Baumann Swiss Cup samedi à St-Léonard, le leader Olympic n'a par ailleurs pas eu à s'employer outre-mesure face à Swiss Central. Les Fribourgeois ont dominé la formation lucernoise 91-71 en faisant tourner leur effectif. Leur dauphin Massagno a pour sa part battu Nyon 95-83.

Le NUC reprend l'avantage en finale Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Neuchâtel UC n'est plus qu'à un succès du titre de champion de Suisse. Portées par quelque 1500 supporters, les protégées de la coach Lauren Bertolacci se sont imposées 3-0 (25-15 25-19 25-20) mercredi face à Aesch-Pfeffingen pour mener 2-1 dans la série. Battues 3-2 cinq jours plus tôt en terre bâloise où elles avaient mené deux sets à un et 9-7 dans la quatrième manche, les grandes favorites neuchâteloises n'ont cette fois-ci pas manqué leur affaire. Performantes en attaque, efficaces en défense, elles ont survolé les débats mercredi à la Riveraine. Aesch-Pfeffingen n'a ainsi mené au score qu'à deux reprises, en tout début de partie (3-4 et 4-5). Neuchâtel UC s'est cependant rapidement détaché dans ce set initial, empochant six points d'affilée pour mener 10-5. Les Neuchâteloises ont ensuite parfaitement maîtrisé leur sujet. La future retraitée Tia Scambray et ses coéquipières sont donc idéalement placées pour cueillir leur troisième titre consécutif (après 2019 et 2021). Le NUC, dont plusieurs joueuses sont pourtant malades, bénéficiera d'une première occasion de conclure le lundi de Pâques lors d'un acte IV programmé à Aesch dès 16h.

Eliminé en C1 et sous pression, Nagelsmann n'a "pas peur" Coach du Bayern, Julian Nagelsmann n'a pas peur pour son poste Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Sans inspiration, avec des stars fatiguées, le Bayern est sorti mardi sans gloire de la Ligue des champions, surpris par Villarreal. L'entraîneur Julian Nagelsmann assure n'avoir "pas peur" pour l'avenir mais doit reconstruire avec un effectif pas aussi riche que les autres géants européens. Pour sa première saison sur le banc du "Rekordmeister", l'ancien technicien prodige du RB Leipzig (34 ans) a chuté dès les quarts de finale de la C1, résultat surprise contre le modeste "Sous-marin jaune" (0-1, 1-1) mais conclusion logique d'une saison trop irrégulière. "Le jeune entraîneur a apporté beaucoup d'élan, mais il a hérité d'un groupe plus faible après les départs de David Alaba et Jérôme Boateng, et l'année précédente de Thiago, Ivan Perisic et Philippe Coutinho", tous présents lors de la finale gagnée en 2020 contre le PSG (1-0), constate mercredi le magazine allemand Kicker. "La pression (sur Nagelsmann) la saison prochaine va peu à peu devenir énorme", prédit pour sa part le quotidien populaire Bild, qui rappelle qu'au Bayern, la mission d'un entraîneur est de gagner tous les titres. "Je suis responsable" Mardi dans la nuit, un journaliste a pour la première fois demandé à Nagelsmann s'il se sentait menacé: "Je ne sais pas ce qui m'attend', a-t-il répondu d'une voix lasse. "Je n'ai pas peur, il y a des choses plus graves..." Visiblement très affecté, Julian Nagelsmann a d'abord cherché à protéger ses joueurs: "Je suis responsable et je ne vais pas essayer de renvoyer la faute sur quelqu'un d'autre", a-t-il dit: "Nous sommes éliminés en Ligue des champions, éliminés en Coupe d'Allemagne. C'est le même bilan que la saison dernière (réd: avec Hansi Flick) et pour le Bayern Munich je pense que ce n'est pas suffisant". Le dixième titre consécutif de champion d'Allemagne qui se profile ne changera pas l'impression générale: le club termine de nouveau la saison en dessous de ses ambitions. Un duel supposé désiquilibré Ce Villarreal-Bayern était pourtant présenté, au moment du tirage au sort, comme le plus déséquilibré des duels des quarts de finale. Et même après la défaite 1-0 à l'aller, le Bayern semblait en mesure de retourner la situation. Au-delà du manque d'inspiration, d'efficacité, de rigueur défensive, les observateurs allemands se penchent désormais sur les raisons structurelles des lacunes bavaroises. Premier constat: les tauliers sont fatigués. Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané, Leon Goretzka, Joshua Kimmich... la liste est longue des cadres à court de forme en ce mois d'avril, soit par surmenage, soit par manque de rythme après des pauses forcées. "Trop de ratés" Pourtant, toutes ces stars en méforme se retrouvent titulaires match après match, simplement parce que Nagelsmann ne dispose pas de remplaçants de valeur égale. Au total, on peut considérer que le Bayern joue cette saison avec 15 joueurs de classe internationale. Les autres sont là pour boucher les trous. Conséquence: un manque de concurrence dommageable et une accumulation de fatigue. Très loin des standards d'autres grands d'Europe, dont la profondeur de banc fait souvent la force. Soucieux d'une gestion rigoureuse de leur budget, les dirigeants n'envisagent pas de casser leur tirelire pour attirer des stars. Les deux seuls joueurs visés pour l'instant sont deux espoirs de l'Ajax, Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch. Pas forcément de quoi donner à Nagelsmann les armes pour régner de nouveau sur l'Europe...

Carlos Alcaraz tombe d'entrée, battu par Sebastian Korda Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER L'Espagnol Carlos Alcaraz, ATP 11 et très attendu pour son premier tournoi de Monte-Carlo, a été éliminé dès son entrée en lice par l'Américain Sebastian Korda (42e) 7-6 (7/2) 6-7 (5/7) 6-3 en 3h01. Au prochain tour, Korda, qui participe pour la première fois lui aussi à ce premier Masters 1000 sur terre battue de la saison, affrontera son compatriote Taylor Fritz (13e) ou le Croate Marin Cilic (22e). "Il m'avait battu en finale du Masters Next Gen l'an dernier donc c'est bon de prendre ma revanche !", s'est exclamé Korda au sujet de son adversaire du jour qu'il juge être "un joueur extraordinaire" promis à un "grand avenir". A 18 ans, Alcaraz est attendu comme la nouvelle pépite du tennis espagnol et mondial, surtout après la tournée américaine sur dur du début de saison: il n'a été éliminé qu'en demi-finales à Indian Wells par Rafael Nadal, avant de remporter son premier Masters 1000 quelques jours plus tard à Miami. De son côté, Korda (21 ans) a obtenu son meilleur résultat cette année à l'ATP 250 de Delray Beach (dur) en février où il a atteint les quarts de finale. Il s'était fait un prénom - lui le fils de l'ancien no 2 mondial Petr Korda - en atteignant les 8es de finale à Roland-Garros en 2020.

Quarts, demi-finales et finale à Malaga en 2022 et 2023 Image: KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN Malaga a été choisie pour accueillir les quarts de finale, demi-finales et finale de la Coupe Davis en 2022 et 2023, a annoncé mercredi la Fédération internationale de tennis (ITF). Une option d'une ville neutre avait été avancée il y a quelques mois. La phase finale de la Coupe Davis nouvelle formule, développée depuis 2019 et jusque-là disputée en un seul bloc en clôture de la saison, est cette fois découpée en deux temps: une phase de groupes avec seize équipes programmée mi-septembre (du 14 au 18) dans quatre villes puis la phase à élimination directe maintenue fin novembre. "La ville espagnole de Malaga va accueillir la phase à élimination directe de la phase finale de la Coupe Davis 2022. Les matches seront joués sur dur en indoor au Palais des sports, du 21 au 27 novembre", écrivent les organisateurs, l'ITF et le promoteur Kosmos, qui précisent que "la ville a été retenue pour deux ans". Début décembre, en marge de l'édition 2021, alors qu'Abou Dhabi était pressentie pour accueillir la phase finale de l'édition suivante, Kosmos avait seulement fait part d'une "option préférentielle" existante et espérait une annonce "dans les prochaines semaines". Une nouvelle ville recherchée Malaga faisant partie des quatre villes sélectionnées mi-mars pour accueillir en septembre un des groupes de la phase de poules - avec Bologne (Italie), Glasgow (Grande-Bretagne) et Hambourg (Allemagne) -, un appel à candidatures pour remplacer la ville andalouse est ouvert jusqu'au 21 avril, indique l'ITF. La décision sera connue le 26 avril, jour du tirage du sort de la phase finale 2022, complète-t-elle. La Russie, tenante du trophée, a été exclue de la compétition par équipes en raison de l'invasion de l'Ukraine. Les seize équipes qui joueront cette phase finale sont la Croatie, finaliste l'an dernier, la Serbie, la Grande-Bretagne (invitée), le Canada, et les douze nations passées par les qualifications (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Kazakhstan, Pays-Bas et Suède). Elles seront réparties en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe obtiendront une place dans le tableau final. Madrid avait accueilli les deux premières éditions de la Coupe Davis new-look, en 2019 et 2021.

La Néerlandaise Ellen van Dijk va s'attaquer au record de l'heure Ellen van Dijk est la championne du monde du contre-la-montre en titre. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET La Néerlandaise Ellen van Dijk va s'attaquer au record du monde de l'heure le 23 mai sur la piste du vélodrome de Granges en Suisse, a annoncé l'Union cycliste internationale (UCI), mercredi. Van Dijk, 35 ans, tentera de battre la marque de la Britannique Joscelin Lowden, qui avait parcouru 48,405 kilomètres dans l'heure le 30 septembre 2021. Ellen van Dijk est l'une des meilleures rouleuses du peloton. Double championne du monde du chrono (2013, 2021) et lauréate du Tour des Flandres (2014), elle compte un titre mondial sur piste, acquis en 2018 dans le scratch. Le record du monde de l'heure hommes appartient au Belge Victor Campenaerts avec 55,089 km depuis le 16 avril 2019, une performance réalisée à Aguascalientes, au Mexique, à près de 1900 m d'altitude.

Une tâche pratiquement impossible pour Fribourg et Davos Image: KEYSTONE/PostFinance Menés 3-0 par les Zurich Lions et Zoug dans leur série de demi-finales des play-off de National League, Fribourg-Gottéron et Davos se trouvent devant un défi pratiquement impossible à relever. Remporter quatre victoires de suite quand on se retrouve le dos au mur n'a été réalisé qu'à quatre reprises depuis l'introduction des séries au meilleur des 7 matches en 1998. L'exploit n'a été réalisé qu'en quarts de finale. Le dernier en date est tout récent puiqu'il s'est déroulé à l'occasion des quarts de finale cette saison lorsque Davos a renversé les Rapperswil-Jona Lakers en sept matches après avoir remonté un handicap de 0-3. Les Grisons avaient déjà réussi le même exploit en 2008 contre... Zoug. Les quatre "retournements" de situation depuis l'introduction des séries en 7 matches: 1. 2005-2006 Lugano - Ambri-Piotta 0-3 puis 4-3 (1/4) 2. 2006-2007 Zoug - Rapperswil-Jona 0-3 puir 4-3 (1/4) 3. 2007-2008 Davos - Zoug 0-3 puis 4-3 (1/4) 4. 2021-2022 Davos - Rapperswil-Jona 0-3 puis 4-3 (1/4).

Les Commanders accusés de malversations financières Les Washington Commanders sont dans la tourmente Image: KEYSTONE/AP/Manuel Balce Ceneta La franchise de NFL des Washington Commanders a pratiqué diverses malversations financières, ont affirmé mardi des législateurs du Congrès américain. La principale commission d'enquête de la Chambre des représentants a déclaré que ces fraudes avaient été découvertes en marge d'une investigation sur l'environnement du travail présumé toxique au sein du club. Les législateurs ont expliqué que les Commanders avaient escroqué des "milliers" de clients, ainsi que la puissante NFL. Selon eux, des courriels, des documents et des témoignages d'anciens employés attestent que la franchise a intentionnellement retenu des millions de dollars de dépôts remboursables dus aux fans et caché des revenus qui auraient dû être versés à la NFL dans le cadre des règles de partage en vigueur. Les preuves découvertes par le comité ont été envoyées à la Commission fédérale du commerce (FTC). Déprédation profonde "Ces découvertes relatives à éventuelle inconduite financière suggèrent que sous la direction du propriétaire Dan Snyder, la déprédation est beaucoup plus profonde qu'on ne l'imaginait", a déclaré la présidente de la commission, Carolyn Maloney. "Cela renforce encore l'inquiétude, quant au fait que cette franchise a pu fonctionner en toute impunité pendant beaucoup trop longtemps". "Ces nouvelles informations suggèrent qu'en plus d'avoir encouragé une culture de travail hostile, M. Snyder a peut-être aussi trompé les fans de l'équipe et la NFL. J'espère que la FTC examinera ce fonctionnement troublant sur le plan financier et déterminera si d'autres actions sont nécessaires", a-t-elle ajouté. Commandité en haut lieu La commission qu'elle préside a expliqué avoir été informée des malversations présumées après un entretien avec un ancien cadre commercial des Commanders, Jason Friedman, le mois dernier. "M. Friedman a décrit un ensemble de pratiques commerciales très préoccupantes commanditées en haut lieu, y compris par M. Snyder", a déclaré l'instance dans un communiqué. Ces allégations sont les dernières d'une longue série qui ont secoué les Commanders. En février, une ancienne employée de l'équipe a notamment affirmé avoir été harcelée sexuellement par Dan Snyder, ce qu'il a vivement contesté. Au même moment, son équipe venait de changer son nom, après avoir abandonné le précédent (Redskins), à connotation raciale, en 2020.

Deux buts pour Fiala, trois assists pour Hischier Image: KEYSTONE/AP/Jim Mone Kevin Fiala a signé son quatrième doublé de la saison mardi en NHL. L'attaquant du Wild a été désigné première étoile d'une partie remportée 5-1 par Minnesota face à Edmonton. Nico Hischier s'est aussi illustré en réussissant trois assists. Auteur du 2-0 (24e) et du 3-0 (30e), Kevin Fiala affiche désormais 65 points - dont 26 buts - à son compteur personnel. Le St-Gallois a mené Minnesota vers une deuxième victoire de suite, la 11e dans ses 14 derniers matches. Le Wild est ainsi solidement installé dans le top 3 de la Central Division, dans laquelle Nashville pointe pour sa part au 4e rang. Les Predators de Roman Josi ont gardé la main dans la lutte pour les deux "wild cards" disponibles dans la Conférence Ouest en battant 1-0 après prolongation les Sharks de Timo Meier. 7 points en 3 matches pour Hischier Eliminés quant à eux de la course aux play-off, les Devils sont allés s'imposer 6-2 sur la glace d'Arizona qui enregistrait le retour de Janis Moser après un mois d'absence sur blessure. Capitaine de New Jersey, Nico Hischier a signé ses 35e, 36e et 37e assists de la saison dans cette partie. Le centre valaisan en est désormais à 57 points en 64 matches disputés cette saison, dont 7 dans ses trois dernières sorties. Sa forme est réjouissante pour l'équipe de Suisse dans l'optique du championnat du monde. Tout comme celle de Philipp Kurashev, auteur de 2 assists dans un match perdu 5-2 par Chicago face aux L.A. Kings.

Brooklyn et Minnesota en play-off Kevin Durant (au dunk) et les Nets joueront les play-off Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Brooklyn, à l'Est, et Minnesota, à l'Ouest, se sont qualifiés mardi pour les play-off de NBA. Les Nets et les Timberwolves ont su exploiter l'avantage du parquet pour battre respectivement Clevelant et les Los Angeles Clippers dans les premiers barrages. Kyrie Irving (34 points, 12 assists) pour commencer, Kevin Durant (25 points, 11 passes décisives) pour finir le job: les Nets, portés par leur duo vedette, ont battu les Cavaliers (115-108). Ils défieront ainsi les Boston Celtics au 1er tour des play-off. "On a eu des hauts et des bas, mais nous sommes restés ensemble, nous avons été résilients. Nous nous sentons bien, même si nous savons que le travail n'est pas terminé", a commenté Kyrie Irving, qui a longtemps été privé de basket cette saison du fait de son refus de se faire vacciner contre le Covid. Pour Cleveland, il reste un espoir d'accrocher les play-off. Il faudra pour cela s'imposer à domicile, vendredi, contre le vainqueur du barrage prévu mercredi entre les Hawks de Clint Capela et les Charlotte Hornets. Avec en ligne de mire une série du 1er tour contre Miami. Minnesota face à Memphis Minnesota s'est pour sa part imposé 109-104 devant les L.A. Clippers pour gagner le droit d'affronter Memphis au 1er tour des play-off. Les Timberwolves ont forcé la décision grâce aux 30 points d'Anthony Edwards et aux 29 points de D'Angelo Russell. Les Clippers affronteront le gagnant de New Orleans-San Antonio vendredi pour décrocher le 8e ticket disponible à l'Ouest.

Karim Benzema envoie le Real en demi-finale Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Match de folie à Santiago Bernabeu ! Grâce à une tête de Karim Benzema à la 96e minute, le Real Madrid a arraché son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais le Real revient vraiment de nulle face au Chelsesa de Thomas Tuchel qui a prouvé à Madrid qu'elle était bien une équipe formidable. Battus 3-1 six jours plus tôt dans leur antre de Stamford Bridge sur un triplé de Benzema, les Londoniens ont mené 3-0 après 75 minutes d'une rencontre qu'ils ont survolées. Seulement, le Real revenait à la vie à la 80e minute grâce à un extérieur du pied magique de Luka Modric qui trouvait Rodrygo pour le but qui envoyait le Real en prolongations. Celui de Benzema le propulsait au paradis après été bien très proche de basculer en enfer. Chelsea perd sa Ligue des Champions le soir où il livre l'un des plus beaux matches de son histoire. Jusqu'à l'éclair de génie de Modric, les Londoniens avaient récité une magnifique leçon de football avec un Mason Mount et un Kai Harvetz étincelants. Sans le brio de Thibaut Courtois dans la cage du Real et sans la VAR qui a annulé pour des raisons bien obscures une réussite de Marcos Alonso, Chelsea aurait sans doute plié l'affaire avant le 3-0 de Timo Werner à la 75e minute. A cet instant du match, on pouvait se demander par quel miracle le Real n'était qu'à un but de la prolongation... La suite de l'histoire pour le Real Madrid s'écrira contre le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et... l'Atlético Madrid. Face aux Anglais ou face au rival d'à côté, nul doute que Karim Benzema trouvera l'inspiration pour briller à nouveau deux mille feux.