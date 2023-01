City revient sur Arsenal ++ Blind au Bayern

Leandro Riedi pour une passe de trois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Leandro Riedi (ATP 157) disputera ce samedi la finale du Challenger ATP de Canberra. Il s'agira d'une troisième finale consécutive pour le Zurichois, désormais invaincu en seize rencontres. Dans la capitale australienne, Leandro Riedi a signé une quatrième victoire à la faveur de son succès 7-6 (8/6) 5-7 6-2 devant l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 150). Son adversaire en finale sera le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 87), le vainqueur de l'édition 2018 du Geneva Open. Titré à Helsinki et à Andria en fin d'année dernière, Leandro Riedi cherchera la passe de trois avant de s'aligner la semaine prochaine à Melbourne dans les qualifications de l'Open d'Australie. S'il bat Fucsovics, Leandro Riedi gagnera plus de 30 places dans le prochain classement ATP.

Une consécration pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/FR170211 AP Kevin Fiala est un All-Star ! Le Saint-Gallois est l'un des 32 joueurs nommé pour le All-Star Game qui se déroulera le 4 février à Sunrise, en Floride. Auteur de 10 buts et de 29 assists pour sa première saison sous les couleurs de Los Angeles, Kevin Fiala (26 ans) participera pour la première fois à cette rencontre. Il est le seul Suisse qui figure dans cette liste de 32 joueurs, soit un par équipes. Mais Roman Josi, Nico Hischier et Timo Meier peuvent encore nourrir l'espoir d'être l'un des douze joueurs désignés par le vote du public au soir du 17 janvier pour compléter le plateau de ce All-Star Game. Kevin Fiala n'a toutefois pas fêté comme il se doit sa nomination lors de la venue de Boston jeudi soir. Les Kings se sont, en effet, inclinés 5-2. "Muet", Kevin Fiala a quitté la glace avec un bilan de -2. 64 arrêts pour Juuse Saros La soirée fut plus souriante pour Roman Josi. Auteur d'un 22e assist pour son 31e point de la saison, le Bernois a contribué au succès 5-3 de Nahsville à Raleigh face à Carolina. Auteur de... 64 arrêts, Juuse Saros a été le grand homme du match. Seuls deux gardiens avaient, dans toute l'histoire de la NHL, réussi plus de parades que le joueur de Nashville dans un seul match. Pour son retour aux affaires, Akira Schmid aura arrêté... 50 tirs de moins que Saros. Appelé à remplacer Mackenzie Blackwood blessé à la main, le Bernois n'a pas vraiment livré la marchandise lors de la défaite 5-3 à domicile de New Jersey face à St. Louis. Auteur du troisième but des Devils à 5 contre 3 pour sa 18e réussite de la saison, Nico Hischier a trouvé le chemin des filets lors de ses cinq derniers matches... A Vancouver, Denis Malgin n'a disputé que deux shifts lors de la défaite 4-2 de Colorado. Le Soleurois souffre d'une blessure en haut du corps. A Philadelphie, Janis Moser n'a également pas terminé une rencontre qui a vu Arizona s'incliner 6-2.

City revient à 5 points du leader Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/Andy Rain Manchester City a su profiter du faux-pas du leader Arsenal mardi face à Newcastle (0-0). Les hommes de Pep Guardiola sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse de Chelsea en clôture de la 19e journée de Premier League. Ils reviennent à cinq points des Gunners de Granit Xhaka au classement. Dominateurs, les Citizens ont forcé la décision en deuxième mi-temps. Mais une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Erling Haaland qui a trouvé la solution en attaque: Riyad Mahrez a inscrit l'unique but du match à la 63e sur un service de Jack Grealish, à peine trois minutes après que les deux hommes étaient entrés en jeu. Cette rencontre a été marquée par la troisième titularisation consécutive en championnat de Denis Zakaria, qui a pour la première fois disputé l'intégralité d'une rencontre avec Chelsea. Malgré une excellente prestation, le milieu genevois n'avait forcément pas le sourire au terme d'une partie dans laquelle Manuel Akanji est entré en jeu à la mi-temps dans le camp de Manchester City.

Daley Blind signe au Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Le Bayern Munich poursuit ses emplettes. Le "Rekordmeister" a officialisé l'arrivée de l'international néerlandais Daley Blind (32 ans), qui s'est engagé jusqu'au terme de la saison avec option pour une année supplémentaire. Daley Blind, dont le contrat avec l'Ajax Amsterdam a été résilié juste après Noël, peut évoluer aussi bien au milieu du terrain qu'en défense. Son arrivée compense donc la longue absence du latéral gauche français Lucas Hernandez, qui s'est blessé à un genou pendant le récent Mondial.

"Amélioration remarquable" pour Damar Hamlin Image: KEYSTONE/AP/Joshua A. Bickel Damar Hamlin a fait montre d'une "amélioration remarquable" de son état de santé ces dernières 24 heures, a annoncé son club jeudi. Le joueur des Buffalo Bills avait été victime d'un arrêt cardiaque dû à un choc subi pendant un match de la NFL lundi soir. "Selon les médecins qui s'occupent de Damar Hamlin au centre médical de l'Université de Cincinnati, bien qu'il soit toujours dans un état critique, il a démontré qu'il semble être intact sur le plan neurologique. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants", a souligné l'équipe sise dans l'Etat de New York. "Nous sommes reconnaissants pour l'amour et le soutien que nous avons reçus", a-t-elle conclu. L'agence qui représente Hamlin a également publié un communiqué au même ton optimiste, évoquant "l'amélioration substantielle" de l'état de santé du défenseur de 24 ans pendant la nuit de mercredi à jeudi. Mercredi, des premiers signes encourageants avaient été relayés par divers proches du joueur. Prières Lundi soir, Damar Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque après avoir subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire lors du match de saison régulière contre les Bengals à Cincinnati. Une séquence impressionnante vue sur une chaîne nationale par des millions de téléspectateurs, assistant à ce match entre deux candidats au Super Bowl, dans un stade plein à craquer subitement réduit au silence. En son sein, les joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour de lui, beaucoup d'entre eux priant à genoux, certains en larmes. Le joueur a été pris en charge rapidement pour recevoir les premiers soins médicaux, pendant plus d'une demi-heure. "Son coeur a recommencé à battre et il a été transféré au centre médical de l'Université de Cincinnati", avait alors indiqué son club. Les Bills ont repris l'entraînement La NFL, qui a reporté le match sine die, n'a pas encore pris de décision concernant sa reprise éventuelle à une date ultérieure. En attendant, la journée de championnat, la dernière de la saison régulière, est maintenue ce week-end, et les Bills ont dû reprendre l'entraînement mercredi en vue de recevoir les Patriots de New England dimanche.

L'entraîneur du Benfica critique Chelsea au sujet d'Enzo Fernandez Le cas Enzo Fernandez tracasse le coach du Benfica Image: KEYSTONE/EPA/HUGO DELGADO L'entraîneur du Benfica Roger Schmidt s'est montré très agacé jeudi par les tentatives de Chelsea de recruter le milieu Enzo Fernandez. Le champion du monde argentin est lié au club lisboète par une clause libératoire de 120 millions d'euros. "Il y a un club qui veut notre joueur. Il sait que nous ne voulons pas le vendre et qu'il ne peut le recruter que s'il paie la clause. C'est donc une situation très claire", a déclaré le technicien allemand de 55 ans, interrogé lors d'une conférence de presse sur les pressions exercées par Chelsea pour enrôler Fernandez. "Ce que fait le club qui veut acheter Enzo est irrespectueux envers nous tous au Benfica et je ne peux pas l'accepter. Rendre le joueur fou, puis prétendre qu'il peut payer la clause, et plus tard tenter de négocier. Je pense que ce n'est pas ce que j'entends comme une bonne relation entre les clubs", a-t-il ajouté. Recruté en juillet dernier au club argentin de River Plate pour un montant de dix millions d'euros, Enzo Fernandez a signé avec les Aigles de Lisbonne jusqu'en 2027, tout en affirmant à son arrivée qu'il voyait son nouveau club comme "un tremplin" vers d'autres clubs européens plus puissants. Convoqué pour disputer le Mondial 2022 au Qatar, le milieu de 21 ans s'est imposé dans le onze argentin au fil de la compétition et a même été élu meilleur jeune du tournoi. Depuis le sacre de l'Albiceleste au Qatar, il a manqué plusieurs entraînements pour se rendre en Argentine sans autorisation et risque des sanctions disciplinaires, a confirmé Roger Schmidt jeudi.

Quatre Suissesses dans le top 20 en sprint Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Les Suissesses ont réalisé un beau tir groupé jeudi dans le sprint de Pokljuka. Quatre d'entre elles ont terminé dans le top 20, le meilleur résultat étant l'oeuvre d'Aita Gasparin (12e). Auteure d'un sans faute sur le pas de tir, Aita Gasparin a concédé moins d'une minute à la gagnante, la Suédoise Elvira Öberg, échouant tout de même à 38 secondes d'une place sur le podium. La Grisonne termine pour la quatrième fois de la saison parmi les 20 premières. L'espoir Amy Baserga a elle aussi atteint la cible à 20 reprises dans ce sprint pour se classer 14e, ce qui constitue le meilleur résultat de sa carrière à ce niveau. Lena Häcki-Gross (17e) et Elisa Gasparin (18e) ont également brillé, Lea Meier (32e) cueillant quant à elle ses premiers points en Coupe du monde. Lena Häcki-Gross a néanmoins de quoi se montrer frustrée. L'Obwaldienne a en effet commis 2 fautes au tir, sans lesquelles elle aurait pu figurer dans le top 8 d'une épreuve où il fallait réussir le sans faute pour se hisser sur la boîte. Le podium sera à sa portée lorsqu'elle aura réglé la mire.

Les débuts de Ronaldo à Al-Nassr incertains Image: KEYSTONE/EPA La superstar du football mondial, Cristiano Ronaldo, ne peut pas encore jouer à Al-Nassr car le club saoudien a dépassé son quota de joueurs étrangers, ont indiqué jeudi des responsables du club. L'attaquant portugais, considéré à 37 ans comme l'un des plus footballeurs de tous les temps, avait affirmé mardi à Ryad vouloir jouer dès que possible, à commencer par le match à domicile contre Al Ta'ee initialement prévu jeudi, et reporté à vendredi. Mais Cristiano Ronaldo, dont le contrat jusqu'en juin 2025 est estimé à 200 millions d'euros, est le neuvième joueur étranger à rejoindre Al-Nassr, dépassant le maximum de huit autorisés par la fédération saoudienne de football. "Al Nassr ne l'a pas encore enregistré car il n'y a pas de place vacante pour un joueur étranger", a déclaré à l'AFP un responsable du club, sous couvert d'anonymat, n'étant pas autorisé à parler aux médias. "Un joueur étranger doit partir pour que Ronaldo puisse être enregistré, soit à travers un transfert soit une résiliation de contrat par consentement mutuel". Parmi les joueurs étrangers d'Al-Nassr figurent le gardien de but colombien David Ospina, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo et les attaquants brésilien Anderson Talisca et camerounais Vincent Aboubakar. Selon des médias saoudiens, le milieu de terrain ouzbek Jalaluddin Masharipov est le plus susceptible de céder la place au quintuple Ballon d'Or et quintuple lauréat de la Ligue des champions. "Des négociations sont en cours sur la vente de l'un des joueurs, mais elles ne sont pas encore entrées dans la phase finale", a indiqué un autre responsable du club, en confirmant que le joueur portugais n'avait toujours pas été enregistré jeudi après midi, quelques heures avant le match prévu contre Al Ta'ee. La rencontre a néanmoins été reportée à vendredi, en raison d'une "panne électrique", selon les autorités. Suspendu en Angleterre Les responsables d'Al-Nassr n'ont pas voulu s'exprimer sur la sanction imposée en novembre à Ronaldo. Le joueur avait été suspendu deux matches après avoir fait tomber le téléphone portable d'un jeune fan à l'issue d'une défaite contre Everton. Cette suspension, décidée par la commission de discipline de la Fédération anglaise, s'appliquera au nouveau club et au championnat, quel que soit le pays, choisi par Ronaldo, avait précisé la FA. Accueilli mardi par 25.000 spectateurs au stade Mrsool Park de Ryad, Cristiano Ronaldo a affirmé que son arrivée au club saoudien ne marquait pas la fin de sa carrière, mais une nouvelle étape dans sa chasse aux records. "En Europe mon travail est terminé, j'ai tout gagné, j'ai joué dans les clubs les plus importants", a-t-il déclaré. L'ONG Amnesty International l'a exhorté jeudi à utiliser son statut de superstar planétaire du football pour s'exprimer sur les questions relatives aux droits humains en Arabie saoudite, royaume ultra-conservateur.

Le coach national rattrapé par une affaire de violence conjugale Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Le sélectionneur des Etats-Unis Gregg Berhalter est fragilisé à 4 ans du Mondial à domicile par une vieille histoire de violence conjugale exhumée par les parents de l'international Giovanni Reyna. Ils ont été rendus furieux que leur fils ait été publiquement critiqué après le Mondial au Qatar. L'affaire embarrasse la Fédération américaine (US Soccer), qui a décidé de mettre Berhalter provisoirement en retrait, et a confié à son adjoint Anthony Hudson le soin de diriger le stage prévu en janvier, avant des matches amicaux contre la Serbie le 25 et la Colombie le 28. L'affaire trouve son origine dans la Coupe du monde 2022. En début de tournoi, Berhalter annonce à Reyna, 20 ans, qu'il ne sera pas titulaire au Mondial. Le milieu du Borussia Dortmund a apparemment très mal pris cette annonce. Le 11 décembre, une semaine après l'élimination des Etats-Unis en 8e de finale par les Pays-Bas (3-1), le sélectionneur a publiquement raconté qu'il avait menacé un joueur de le renvoyer à la maison, en raison de son comportement inadéquat, sans le nommer. Mais Reyna a publié ensuite un message sur les réseaux sociaux pour reonnaitre qu'il était ce joueur. "Moment honteux" "Après avoir appris que je n'aurais qu'un rôle limité (pendant le Mondial, NDLR), j'ai laissé mes émotions prendre le dessus et elles ont atteint mes performances à l'entraînement et mon comportement pendant quelques jours", a confessé sur Instagram Reyna, dont le Mondial s'est résumé à sept minutes de jeu en phase de groupes et une entrée à la pause en 8e de finale. Mercredi, les parents de Giovanni, Danielle et Claudio, ancien capitaine de "Team USA" et actuel directeur sportif du club d'Austin, ont avoué avoir rapporté à la Fédération un épisode vieux de plus de 30 ans, mettant en cause Berhalter. Le sélectionneur a de son côté dénoncé un chantage, tout en reconnaissant avoir donné un coup de pied à sa petite amie Rosalind alors qu'il avait 18 ans, lors d'une dispute en 1991. Depuis, le couple s'est marié, a élevé quatre enfants et vit toujours ensemble. Berhalter a affirmé avoir consulté un psychologue après l'incident, et n'avoir plus jamais été violent par la suite. "C'était un moment honteux, que je regrette encore aujourd'hui, il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait ce soir-là", a-t-il dit. Berhalter et Reyna ont joué ensemble en catégories de jeunes, puis en équipe nationale, et leurs épouses étaient colocataires lorsqu'elles étaient étudiantes à l'université de Caroline du Nord. "Traîné dans la boue" Après les aveux de Berhalter, Danielle Reyna est revenue à la charge, en assurant que la version du sélectionneur "minimisait considérablement" les faits rapportés. Rosalind, a-t-elle dit, "était ma colocataire, ma coéquipière et ma meilleure amie, et je lui ai apporté mon soutien dans le traumatisme qui a suivi. Il m'a fallu longtemps pour pardonner et accepter Gregg ensuite". Elle a expliqué qu'elle n'avait pas admis que Berhalter n'accorde pas à son fils Giovanni le pardon qu'elle-même lui avait accordé à l'époque: "J'ai travaillé dur pour lui pardonner. J'aurais espéré qu'il pardonne de la même façon à Gio", a-t-elle dit, regrettant que son fils ait été "traîné dans la boue, alors que Gregg a demandé et obtenu le pardon pour avoir fait quelque chose de beaucoup plus grave au même âge". "Je me suis sentie personnellement trahie par les actes de quelqu'un que ma famille considère comme un ami depuis des décennies", a-t-elle ajouté. Ce réglement de comptes, à quatre ans du Mondial, laisse désormais ouvertes deux questions sportives: Berhalter sera-t-il le sélectionneur du cycle qui s'ouvre? Et si oui, quel est l'avenir en sélection de Gio Reyna, qui fait partie des grands talents actuels des Etats-Unis ?

Pas de deuxième slalom à Zagreb en raison d'une température élevée Wendy Holdener sur la piste de Zagreb mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Les températures élevées ont, une nouvelle fois, contraint la Coupe du monde à modifier son calendrier. Le deuxième slalom dames à Zagreb a été annulé. Les organisateurs locaux avaient tout entrepris pour tenter d'offrir une piste convenable. Mais une température supérieure à 10 degrés et un vent soufflant violemment ont mis à terre leurs derniers espoirs. La veille, les concurrentes avaient tout de même pu disputer un premier slalom dans des conditions acceptables sur une bande blanche dans un environnement vert-brun. En raison de cette annulation, Mikaela Shiffrin a perdu une première possibilité d'égaler le record de 82 victoires en Coupe du monde, détenu par sa compatriote Lindsey Vonn. Mais la prochaine occasion se pointe déjà ce week-end avec deux géants à Kranjska Gora en Slovénie. Le mardi suivant, un slalom se disputera dans la station autrichienne de Flachau. La météo a déjà impacté lourdement le déroulement de la Coupe du monde depuis le début de la saison. Les descentes de Zermatt/Cervinia ainsi que le parallèle de Lech/Zürs n'ont pu avoir lieu. Le géant dames prévu à Sölden avait été déplacé à Semmering après Noël. A Lake Louise, les hommes n'ont pu disputer qu'un seul des deux Super-G au programme. De surcroît, le Super-G de Val Gardena est passé à l'as et une des descentes de Beaver Creek a été disputée finalement à Val Gardena.

Kyrgios devrait être rétabli pour l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Nick Kyrgios, blessé, s'est retiré jeudi du tournoi ATP d'Adélaïde II qui débute la semaine prochaine, mais son staff a annoncé avoir "aucun doute" pour sa participation à l'Open d'Australie. C'est le deuxième tournoi consécutif auquel le fantasque Australien, âgé de 27 ans, déclare forfait après son absence de la United Cup organisée à Sydney, Brisbane et Perth, en raison d'un problème à la cheville. "Nous savons que l'Adelaïde International était un événement clé pour Nick, et je sais qu'il est déçu de ne pas pouvoir jouer à Adelaïde cette année", a déclaré le directeur du tournoi, Alistair MacDonald. "Nous lui souhaitons bonne chance pour l'Open d'Australie", a assuré ce dernier. Il y a deux tournois communs à la ATP et à la WTA organisés à Adelaïde en janvier. Le Serbe Novak Djokovic est la tête d'affiche du premier cette semaine. Kyrgios devait participer au second la semaine prochaine, aux côtés notamment du Russe Andrey Rublev, de l'Italien Lorenzo Musetti et du Britannique Dan Evans. Le manager de Kyrgios, Daniel Horsfall, a déclaré au journal Melbourne Age que la décision de ne pas jouer avait été prise en consultation avec son physiothérapeute. Première finale à Wimbledon Il a ajouté que Kyrgios, qui a connu une saison exceptionnelle l'année dernière, atteignant sa première finale en Grand Chelem à Wimbledon, faisait de "bons progrès" et n'avait "aucun doute" quant à sa participation l'Open d'Australie qui débute le 16 janvier. "Nous sommes très excités et nous travaillons chaque jour pour être sûrs d'être prêts pour l'Open d'Australie", a déclaré Horsfall. "Beaucoup de gens étaient contrariés après son retrait de la United Cup, mais j'espère qu'ils réalisent maintenant que la blessure est authentique", a-t-il expliqué. Kyrgios a remporté l'année dernière le titre en double à l'Open d'Australie aux côtés de son compatriote Thanasi Kokkinakis, et les deux hommes devraient défendre leur couronne.

Décès de la double championne olympique Rosi Mittermaier Image: KEYSTONE/EPA/PETER KNEFFEL L'ancienne grande championne allemande Rosi Mittermaier est décédée à l'âge de 72 ans des suites d'une "grave maladie" selon une information de sa famille. Mère du slalomeur allemand Felix Neureuther, Rosi Mittermaier avait connu son apogée lors des Jeux olympiques de 1976 à Innsbruck. Elle avait remporté l'or de la descente et du slalom, ne manquant le Grand Chelem que de douze centièmes en géant, battue par la Canadienne Kathy Kreiner. La même année, elle avait remporté le classement général de la Coupe du monde ainsi que les petits globes du slalom et du combiné. Elle compte dix victoires en Coupe du monde.

Un succès sur le fil pour les Hawks John Collins: l'homme du match. Toujours privé de Clint Capela, blessé au mollet, Atlanta a renoué avec la victoire après quatre défaites de rang. Les Hawks se sont imposés 120-117 à Sacramento. Avec ses 22 points et ses 12 rebonds, John Collins a été le grand artisan du succès des Hawks. Il a été acquis dans le money-time grâce à un partiel de 7-0 lors des 76 dernières secondes de la rencontre. Clint Capela n'a pas disputé les cinq dernières rencontres de son équipe. La date de son retour au jeu n'est pas encore connue.

Un but, un assist et une étoile pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Nico Hischier a sorti le grand jeu à Detroit lors du succès 5-1 de New Jersey. Le capitaine a inscrit un but et a délivré un assist pour ses 35e et 36e points de la saison. Dans l'antre des Red Wings de Pius Suter, les Devils ont démontré une fois de plus leur efficience dans les matches à l'extérieur. Ils ont, ainsi, remporté 14 des 17 rencontres disputées loin de leur base. Jeudi, Nico Hischier a été impliqué sur l'ouverture du score de Dougie Hamilton à la 30e avant de signer le 2-0 à la 37e sur une séquence de jeu de puissance. A noter que Jonas Siegenthaler était sur la glace lors des trois autres réussites des Devils sous les yeux du sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer. Nico Hischier a obtenu la troisième étoile, la première revenant à son gardien Vitek Vanecek, crédité de 32 arrêts.