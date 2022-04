Clijsters arrête +++ Cadieux prolonge à GE Servette

La Suisse cède devant l'Italie Ramona Bachmann devance Manuela Giugliano: une image malheureusement trompeuse. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Selon toute vraisemblance, la Suisse devra passer par la case des barrages si elle entend disputer la Coupe du monde 2023. Les Suissesses ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. A Thoune devant 6281 spectateurs pour la plus belle affluence de son histoire, la Suisse s'est inclinée 1-0 devant l'Italie. La décision est tombée à la 82e minute sur un coup franc victorieux de Cristiana Girelli. La joueuse de la Juventus trouvait l'ouverture au premier poteau de Gaëlle Thalmann. Les Suissesses ont sans doute été lésées sur cette action dans la mesure où la faute de main de Sandy Maendly qui a provoqué ce coup franc n'avait vraiment rien d'évidente. Un barrage "compliqué" La Suisse aura donc perdu gros en l'espace de quatre jours. Tenue en échec vendredi en Roumanie (1-1), elle cède la première place du groupe G après cette défaite face à la Squadra Azzurra. Seule l'équipe victorieuse de ce groupe sera qualifiée directement pour la Coupe du monde qui se déroulera l'an prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. La deuxième place sera synonyme d'un barrage pour le moins "compliqué" avec neuf équipes en lice pour deux places, voire une troisième délivrée à l'issue d'une dernière rencontre intercontinentale. La Suisse accuse désormais deux points de retard avant les deux dernières rencontres qui l'opposeront en septembre prochain à la Croatie et à la Moldavie. Mais tout indique que les positions resteront figées avec l'Italie qui devrait logiquement cueillir les six points de la qualification contre la Moldavie et la Roumanie. Battues 2-1 au match aller à Palerme, les Italiennes peuvent savourer leur revanche. Elle a été obtenue après une performance aboutie. Le succès de la Squadra Azzurra ne souffre aucune discussion. Elle a témoigné d'une réelle emprise sur cette rencontre. Elle n'a concédé qu'une seule occasion sur la frappe d'Ana-Maria Crnogorcevic détournée avec brio par Laura Giuliani à la 22e minute. Après cette action de la joueuse du FC Barcelone, les Suissesses ont sans doute commis l'erreur de jouer trop tôt le 0-0.

Novak Djokovic devant un immense chantier Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Novak Djokovic n'a pas entamé sa saison sur terre battue de la plus belle des manières. Le no 1 mondial est tombé d'entrée de jeu au Masters 1000 de Monte-Carlo. Il s'est incliné 6-3 6-7 (5/7) 6-1 devant l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) pour son quatrième match de l'année seulement. Son manque de compétition n'a pas pardonné face à un adversaire opiniâtre, mais sans grand génie. Avec ses 46 erreurs directes et les 20 balles de break concédées derrière son service, le Serbe a été loin de témoigner de la maîtrise attendue. Novak Djokovic tentera de rebondir la semaine prochaine chez lui à Belgrade dans un ATP 250 où l'opposition ne sera pas très relevée. Le Serbe a un mois et demi devant lui pour monter en puissance avant le rendez-vous de Roland-Garros où il aura un titre à défendre. Après ce match contre Davidovich Fokina, Novak Djokovic se retrouve devant un immense chantier. Les impasses forcées qu'il a dû consentir pour l'Open d'Australie et les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en raison de son refus du vaccin contre le Covid-19 expliquent pourquoi Novak Djokovic a été bien incapable de tenir vraiment la balle dans le court à Monte-Carlo. Seul l'enchaînement des matches l'aidera à retrouver un niveau de jeu décent.

Clap de fin pour Kim Clijsters Kim Clijsters: elle ne reviendra plus sur le Circuit. Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Kim Clijsters renonce pour de bon à la compétition. La Belge de 38 ans avait tenté depuis deux ans un nouveau retour au plus haut niveau. "J'ai décidé de ne plus jouer de tournois officiels (...) merci à tous ceux qui m'ont soutenue ces deux dernières années", a écrit l'ancienne no 1 mondiale sur son compte Instagram, sous une photo la montrant devant un paysage de vacances avec son mari et ses trois enfants. Sur le site de la WTA, la sportive flamande désormais installée aux Etats-Unis a expliqué sa décision par ses charges de mère de famille incompatibles avec les exigences de la compétition. Elle veut aussi soutenir la carrière naissante de basketteuse de sa fille aînée Jada, 14 ans. Son dernier match officiel remonte au 7 octobre 2021, où son élimination dès son entrée en lice au WTA 1000 d'Indian Wells faisait suite à quatre revers subis depuis son second come-back entamé en 2020 après plus de sept ans sans jouer. La Belge avait quitté les courts une première fois à 23 ans en mai 2007, avant un retour retentissant en 2009 un an seulement après la naissance de sa fille Jada, pour remporter deux éditions de l'US Open (2009, 2010) après celle de 2005, et un Open d'Australie (2011). Clijsters avait annoncé son retour sur le circuit en septembre 2019, mais la pandémie de coronavirus (imposant des restrictions de voyages) et une blessure au genou ont contribué à lui compliquer la tâche, a-t-elle aussi souligné.

Genève-Servette: Jan Cadieux reste entraîneur Image: KEYSTONE/TI-PRESS Jan Cadieux entraînera toujours Genève-Servette la saison prochaine. Son assistant suédois Rikard Franzen est également confirmé dans ses fonctions pour une année, a annoncé le club des Vernets dans un communiqué. Ancien joueur du GSHC (de 2003 à 2011), Jan Cadieux avait été nommé coach des Aigles le 10 novembre dernier, alors que l'équipe pointait au 11e rang du classement de National League. Le Canado-Suisse de 42 ans avait alors succédé à Pat Emond, dont il était l'assistant. Genève-Servette s'est métamorphosé sous la férule du fils de Paul-André Cadieux, récoltant 65 points lors des 29 dernières parties de la saison régulière pour atteindre les pré play-off. La formation genevoise s'est arrêtée à ce stade de la compétition, s'inclinant 2-0 devant Lugano. "Malgré la difficulté de reprendre une équipe en cours de saison, Jan et son staff ont fait un excellent travail", explique le directeur sportif Marc Gautschi dans un communiqué. "Les résultats ont été très satisfaisants durant la saison régulière. Au-delà des performances, le professionnalisme instauré au quotidien avec les joueurs et leur développement individuel ont été fondamentaux pour nous", poursuit-il.

Fernandinho annonce son départ en fin de saison Fernandinho compte quitter Manchester City en fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Fernandinho compte quitter Manchester City en fin de saison. Le milieu de terrain, capitaine du club champion d'Angleterre en titre, a surpris son entraîneur Pep Guardiola en annonçant cela mardi. L'ancien international brésilien, âgé de 36 ans, a révélé ses intentions lors d'une conférence de presse avant le quart de finale retour de la Ligue des champions programmé mercredi sur le terrain de l'Atlético Madrid. Fernandinho, à qui il était demandé s'il souhaitait prolonger son séjour chez les Citizens d'une année supplémentaire, a répondu: "Je ne pense pas." Guardiola, qui était à ses côtés, a été pris de court par l'annonce de son capitaine. "Oh! je ne savais pas. C'est toi qui me donnes la nouvelle", a-t-il déclaré. "Je ne sais pas ce qui va se passer. Il est si important. Je vais lui demander", a insisté le technicien espagnol, indiquant qu'il serait "ravi" si son joueur revenait sur sa décision. Guardiola a souligné que Fernandinho avait été "un joueur incroyable pour Manchester City". "A la fin de la saison, nous en parlerons, peut-être que c'est à cause de sa famille", a ajouté le manager.

4400 francs d'amende pour Wohlwend Christian Wohlwend devra s'acquitter d'une amende de 4400 francs Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Christian Wohlwend s'en sort plutôt bien. L'entraîneur du HC Davos est simplement sanctionné d'une amende de 4400 francs pour son infraction aux règles de bonne conduite lors de l'Acte II de la demi-finale des play-off face à Zoug, dimanche. Wohlwend avait écopé dimanche d'une pénalité de match pour avoir jeté plusieurs gourdes sur la glace après le but victorieux de Zoug (2-1) 15 secondes avant la fin du temps réglementaire. Le but avait été précédé d'une pénalité contestable de deux minutes infligée à l'encontre du défenseur davosien Jesse Zgraggen.

Noah Delémont remplace Nathan Vouardoux Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Noah Delémont va faire ses grands débuts avec l'équipe de Suisse, à l'âge de 20 ans. Le jeune défenseur du HC Bienne a été rappelé mardi par le sélectionneur Patrick Fischer pour la première semaine de préparation au Mondial. Auteur de six points en 37 matches pour sa première saison complète dans l'élite avec Bienne, Nathan Delémont remplace au sein de la sélection un autre jeune arrière, Nathan Vouardoux (20 ans/Rapperswil-Jona). Ce dernier a dû renoncer sur blessure.

Nadal n'est pas encore prêt à revenir aux affaires Nadal n'a pas encore repris sa raquette Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Rafael Nadal souffre toujours des côtes et n'a pas encore pu reprendre l'entraînement raquette en main. Son entourage a également confirmé que le no 4 mondial serait "logiquement" absent au tournoi de Barcelone la semaine prochaine. "Il souffre toujours au niveau des côtes et comme prévu lorsque sa blessure a été annoncée, il a besoin de quatre à six semaines. Nous en sommes à trois, donc logiquement il n'est pas en capacité de rejouer à Barcelone", a indiqué un proche de Rafael Nadal. L'Espagnol, vainqueur d'un 21e trophée majeur en Australie en début d'année, n'a même pas repris l'entraînement raquette en main. "Il fait de la salle, mais rien qui lui fasse mal et donc évidemment pas avec la raquette", a précisé ce proche. Un retour à Madrid? Rafael Nadal avait annoncé le 22 mars qu'il serait absent quatre à six semaines en raison d'une "fêlure à une côte" contractée à Indian Wells. Après avoir remporté de très haute lutte sa demi-finale contre Carlos Alcaraz, il avait perdu en finale face à Taylor Fritz et révélé sa blessure deux jours plus tard. La date de son retour n'est pas encore déterminée, mais il devrait reprendre bientôt l'entraînement sur un court, selon son proche. Le Masters 1000 suivant est programmé à Madrid (1er-8 mai), avant Rome (8-15 mai) et Roland-Garros (22 mai-5 juin).

Un an de suspension requis pour le patron de la Juve Andrea Agnelli risque un an de prison Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Un an de suspension a été requis mardi contre le patron de la Juventus Andrea Agnelli et onze mois à l'encontre du président de Naples Aurelio De Laurentiis. Tous deux sont assignés devant la justice sportive italienne pour des fraudes comptables présumées lors de transferts de joueurs. Onze clubs, dont cinq de Serie A, comparaissent depuis mardi matin devant les instances disciplinaires. Ils accusés d'avoir "comptabilisé des plus-values et des droits de transferts pour des valeurs supérieures à celles autorisées", selon la Fédération italienne (FIGC). Les clubs concernés risquent principalement une amende. Mais la soixantaine de dirigeants et représentants déférés à titre personnel risquent des sanctions pouvant aller jusqu'à une suspension. La Juve en première ligne A l'ouverture de cette procédure à huis clos, le procureur a requis des suspensions pour une dizaine de dirigeants de la Juventus. Il a notamment demandé un an de suspension à l'encontre du président Andrea Agnelli, 16 mois et 10 jours à l'encontre de l'ancien directeur sportif Fabio Paratici ou encore 8 mois pour le vice-président Pavel Nedved, selon un communiqué de la FIGC. Une amende de 800'000 euros a été demandée à l'encontre de la Juventus. La "Vieille Dame" est en première ligne dans ce dossier en raison des nombreuses plus-values comptabilisées ces dernières saisons lors de ventes de joueurs, pour des montants jugés parfois surévalués au regard de la valeur réelle des intéressés. Surévaluation Pour le président de Naples Aurelio De Laurentiis, le procureur fédéral a requis 11 mois et 5 jours de suspension. Le club napolitain, contre qui est aussi demandée une amende de 392'000 euros, est poursuivi dans le cadre du transfert du Nigérian Victor Osimhen en provenance de Lille en 2020, selon les médias. En parallèle à l'achat de l'attaquant, pour un montant estimé à quelque 70 millions d'euros, le Napoli avait en effet fait baisser la facture en vendant au club français quatre joueurs pour environ 20 millions d'euros au total. Cette somme est considérée par la presse comme largement surévaluée au regard de ces joueurs dont trois n'ont jamais joué à Lille et évoluent désormais dans des divisions amateurs en Italie.

Geraint Thomas défendra son titre, Marc Hirschi en challenger Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Tour de Romandie fêtera cette année son 75e anniversaire, avec un parcours corsé pour l'occasion. Le Gallois Geraint Thomas défendra son titre, et les Suisses Marc Hirschi et Gino Mäder font partie des challengers. La boucle romande débutera le mardi 26 avril avec un prologue de 5 km sur les hauts de Lausanne, avec départ et arrivée au stade de la Tuilière. Le parcours empruntera même la piste - privatisée pour l'occasion - de l'aérodrome de La Blécherette. La 1re étape sera sans doute réservée aux baroudeurs entre la Grande Béroche et Romont. Ensuite, les sprinters pourraient trouver un terrain à leur convenance à Echallens et à Granges-Marnand (Valbroye). L'étape-reine du samedi 30 avril conduira les coureurs d'Aigle à Zinal avec les montées des Pontis, Saint-Luc et Grimentz avant l'arrivée dans la commune valaisanne. La dénivellation de l'étape sera de 4160 m. Le Tour de Romandie se terminera par un contre-la-montre en côte entre Aigle et Villars. Après un secteur de plat de 5 km, la route s'élèvera sur 10 km. Le Colombien Egan Bernal est le dernier à s'y être imposé. Forte équipe Ineos Pour la participation, Geraint Thomas viendra à la tête d'une forte équipe Ineos avec Edward Dunbar et Ethan Hayter. Quatorze Suisses sont annoncés au départ: les meilleures chances helvétiques reposeront sur Marc Hirschi (UAE Emirates) et Gino Mäder (Bahrain). Les deux Bernois peuvent nourrir des ambitions avec un dernier contre-la-montre qui laissera ses chances aux grimpeurs. Pour la victoire finale, le Français Thibaut Pinot se présentera sur des routes qu'il apprécie. Le leader de l'équipe Groupama a montré une condition rassurante ces derniers jours. Il devrait pouvoir se mêler à la grande "lessive" attendue entre Aigle et Zinal. Le grimpeur tricolore devra faire sans Stefan Küng. Le Thurgovien fait l'impasse sur la boucle romande pour digérer un programme copieux en début de saison. Quatre Romands avec Swiss Cycling L'équipe Swiss Cycling sera présente pour la 3e fois au départ du TdR. Le chef de file sera le médaillé olympique de VTT, Mathias Flückiger. On retrouvera également les Romands Robin Froidevaux, Yannis Voisard, Antoine Debons et Valère Thiébaud. Le budget de la course se monte à 4,5 millions de francs. Particularité: après 20 ans, le leader de la course ne revêtira plus le maillot jaune, mais retrouvera le maillot vert.

Sergio Ramos aimerait jouer trois ans au PSG Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Sergio Ramos a dit lundi sur Prime Vidéo espérer jouer jusqu'en 2024 au Paris St-German, où ses débuts ont pourtant été minés par les blessures. Le défenseur espagnol est sous contrant jusqu'en 2023. "J'aimerais jouer entre quatre à cinq ans de plus au haut niveau puis vivre une autre expérience", a déclaré l'ex-capitaine du Real Madrid, qui est âgé de 36 ans. "Ici, j'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois, un de plus, et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit bien concentré", a-t-il ajouté. Arrivé libre l'été dernier à Paris, Ramos n'a joué que sept matches avec le PSG, le dernier samedi à Clermont (victoire 6-1), mais pas un seul en Ligue des champions. Le défenseur central souffre de problèmes physiques récurrents depuis la saison dernière. Il devait apporter son vécu, son tempérament et son expérience hors norme au club parisien pour l'aider à franchir un cap en Ligue des champions.

Kloten s'impose en prolongation face à Olten Dario Meyer a inscrit le but de la victoire pour Kloten lundi Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Kloten a remporté l'acte I de la finale des play-off de Swiss League, prévue au meilleur des cinq matches. Les banlieusards zurichois se sont imposés 2-1 après prolongation lundi face à Olten. Les Aviateurs ont forcé la décision après 48'' de jeu dans la deuxième période supplémentaire sur une réussite de Dario Meyer. Le no 88 de Kloten avait déjà cru avoir offert la victoire à son équipe à la 79e minute, mais son but avait été annulé à la surprise générale après consultation de la vidéo. Kloten a fêté un succès mérité, malgré un manque cruel d'efficacité dans son jeu de puissance. La troupe du coach Jeff Tomlinson a ainsi bénéficié de deux périodes de double supériorité numérique, durant 47'' dans le premier tiers et pendant 1'28'' à la fin de la deuxième période, sans trouver la faille. Olten a pour sa part inscrit le 1-1 avec un homme de plus sur la glace grâce à Gary Nunn (15e), cinq minutes après qu'Andri Spiller avait ouvert la marque pour Kloten (10e). Mais les Souris de Lars Leuenberger ont manqué le coche à un moment décisif dans cette situation, à l'entame de la première prolongation.

Pas de Mondial pour Gaëtan Haas Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse devra composer sans Gaëtan Haas lors du prochain championnat du monde, prévu du 13 au 29 mai. Le capitaine du HC Bienne a expliqué à la chaîne "TeleBielingue" qu'il ne se sentait "pas à 100% en forme". Gaëtan Haas estime qu'il ne serait pas normal qu'il dispute ce tournoi en la circonstance. Médaillé d'argent au Mondial 2018, le centre de 31 ans a disputé cette année ses deuxièmes Jeux olympiques.

Les Lakers limogent leur entraîneur Frank Vogel Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Les Los Angeles Lakers ont annoncé lundi le limogeage de leur entraîneur Frank Vogel. Celui-ci fait les frais d'une saison 2021/22 très en deçà des objectifs de l'équipe de basket NBA. "C'est une décision extraordinairement difficile à prendre. Mais nous avons le sentiment qu'elle est nécessaire à ce stade", a expliqué le directeur général de la franchise, Rob Pelinka, dans un communiqué. En poste depuis l'été 2019, Frank Vogel avait décroché le titre de champion NBA lors de sa première saison à la tête des Lakers de LeBron James. Mais il n'a pas pu qualifier cette année son équipe pour les play-off, après avoir connu l'élimination dès le 1er tour l'an passé.