L'Espagnol, qui a remporté à Acalpulco son troisième tournoi de l'année après Melbourne et l'Open d'Australie, réalise à 35 ans le meilleur début de saison de sa carrière et est toujours invaincu en 2022. Sa dernière défaite remonte au 5 août 2021, face au Sud-Africain Lloyd Harris au troisième tour du tournoi de Washington. Il avait ensuite déclaré forfait pour le reste de l'année en raison d'une blessure au pied gauche.

Le succès du FC Lucerne est mille fois mérité. Acquis sur un doublé d'Abubakar, il récompense la maîtrise témoignée en ligne médiane autour de l'ex...-Lausannois Samuele Campo et du formidable Ardon Jashari. Déjà à leur avantage dimanche dernier à Genève, les Lucernois peuvent désormais nourrir l'espoir de conserver leur place en Super League sans passer par la case du barrage. Ils sont à 8 points de Sion et à 9 des Grasshoppers. Ces écarts sont-ils vraiment insurmontables ?

Battus 2-1 par les Lucernois dans un match à six points, les Lausannois ont dû subir les foudres de leurs supporters. Le kop a, en effet, lancé des fusées à l'appel du dernier quart d'heure juste après le second but d'Asumah Abubakar pour provoquer l'interruption de la rencontre durant une dizaine de minutes. Ce comportement imbécile, qui trouve ses racines dans le désamour entre les supporters et les dirigeants, devrait coûter cher au club. La Swiss Football League ne manquera pas, en effet, de sanctionner durement de tels débordements. Le gardien lucernois Marius Müller n'a-t-il pas failli être touché par un projectile ?

La Fédération suisse veut exclure la Russie et le Bélarus

Il ne devrait pas y avoir de matches Suisse - Russie avant quelque temps. Image: KEYSTONE/DPA/BERND THISSEN

Suite à l'agression russe en Ukraine, la Fédération suisse de hockey sur glace et d’autres fédérations membres ont demandé à l’IIHF de prendre des mesures immédiates contre la Russie et le Bélarus.

Dans un communiqué, la FSHG dit condamner les actions du gouvernement russe avec la plus grande fermeté. En ces heures difficiles, les pensées de la FSHG vont à la famille ukrainienne du hockey sur glace et à l’ensemble de la population ukrainienne.

La FSHG et d’autres fédérations membres ont déposé auprès de l’IIHF une requête demandant des conséquences et des sanctions immédiates et lourdes contre la Russie et la Bélarus, qui soutient le gouvernement russe dans ses actions. La requête à l'attention du Conseil de l’IIHF demande notamment l'exclusion immédiate des fédérations russe et bélarusse de l'IIHF ainsi que le retrait de l'organisation du Championnat du Monde M20 à Novosibirsk, prévu en décembre 2022, et du Championnat du Monde A à St-Pétersbourg, programmé en mai 2023.

Pas de match en Russie pour la Suisse

De plus, les fédérations membres signataires exigent l'exclusion immédiate de tous les fonctionnaires de nationalité russe ou bélarusse de l’ensemble des fonctions officielles et des comités de l'IIHF et l'arrêt sans délai de la collaboration avec la Kontinental Hockey League (KHL).

La FSHG a, en outre, décidé que, contrairement à la planification initiale, l'équipe nationale A masculine ne se rendrait pas en Russie ce printemps dans le cadre de sa préparation en vue du Mondial en Finlande et ne jouerait pas de match amical contre la Russie.