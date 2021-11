Décès de Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie Image: KEYSTONE/EPA/ERWIN SCHERIAU Le Britannique Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie de Formule 1 qui porte son nom, est mort à l'âge de 79 ans, a annoncé l'équipe dimanche sur Twitter. L'écurie créée par Frank Williams dans les années 1970 a remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes.

Weger dans le top 15 du sprint Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Benjamin Weger a permis à la délégation suisse de conclure sur une touche positive le premier week-end de la Coupe du monde 2021/22. Le Haut-Valaisan a pris la 15e place du sprint d'Östersund. Décevant 47e d'un individuel dans lequel il avait écopé de 3' de pénalité, Benjamin Weger a signé dimanche un sans faute sur le pas de tir. Pas suffisamment performant sur les skis, il a toutefois concédé 1'11''4 au vainqueur, le Suédois Sebastian Samuelsson. Cinq biathlètes l'ont devancé tout en ayant commis une faute. A noter que le Genevois Jeremy Finello a renoncé à prendre le départ dimanche, après avoir dû se contenter d'une 57e place dans l'individuel. Meilleur Helvète samedi avec un obscur 45e rang, Sebastian Stalder a terminé 56e du sprint.

Neymar sort sur une civière à St-Etienne Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Neymar a été contraint de sortir sur une civière dimanche à St-Etienne en Ligue 1, où le PSG s'est imposé 3-1 avec trois passes décisives de Lionel Messi. L'attaquant brésilien a été victime d'une impressionnante torsion de la cheville gauche. Cette blessure est inquiétante pour le no 10 parisien, sorti en larmes. Sur un tacle d'Yvann Maçon, Neymar est retombé sur son adversaire et sa cheville gauche s'est tordue sur l'impact. Affichant immédiatement sa douleur, il a été contraint de sortir sur une civière à la 87e minute de jeu.

Poursuite dames: Johaug prend sa revanche, Fähndrich 13e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Battue samedi dans le 10 km classique, Therese Johaug a pris sa revanche lors de la poursuite de Kuusamo, décrochant son 78e succès en Coupe du monde. Nadine Fähndrich s'est quant à elle classée 13e. Seule Norvègienne avec Heidi Weng (3e) à avoir pris le départ d'une poursuite sur 10 km repoussée de deux heures en raison du froid glacial, Therese Johaug a mis quelque 5 km pour revenir sur la gagnante de la veille Frida Karlsson. La femme aux 14 titres mondiaux a devancé de 7''8 la Suédoise, 2e de la poursuite. La vice-championne du monde de sprint par équipe Nadine Fähndrich témoigne quant à elle d'une régularité impressionnante en ce début d'hiver olympique. La Lucernoise, 12e du sprint vendredi et 14e sur 10 km classique samedi, a décroché son troisième top 15 en trois courses. Elle a concédé 1'43''1 à Therese Johaug dimanche.

Cologna et les Norvégiens renoncent à la poursuite Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les fondeurs russes ont signé un quadruplé dimanche à Kuusamo dans une poursuite sur 15 km en skating tronquée. Dario Cologna et l'ensemble de l'équipe de Norvège ont en effet renoncé à s'aligner, tout comme le vainqueur du 15 km de la veille Iivo Niskanen. Le froid glacial explique cette cascade de forfaits, même si la température (-18,5°) était alors supérieure à la limite autorisée (-20°) et à celle qui avait contraint les organisateurs à reporter la poursuite dames (-23°). Parmi les 10 premiers de l'épreuve de samedi, seuls les cinq Russes ont finalement pris le départ. Faute d'avoir haussé le rythme, les cinq hommes ont été rejoints par leur compatriote Artem Maltsev et par deux autres athlètes. Les cadors ont imposé leur loi dans les derniers hectomètres, le vainqueur du dernier classement général Alexander Bolshunov s'imposant au sprint devant Sergey Ustiugov (2e) et Maltsev (3e). Furger 25e et meilleur Suisse Parmi les autres Suisses engagés la veille, seul Beda Klee a pris la même décision que Dario Cologna (24e samedi après avoir cassé un bâton). Le meilleur des "rescapés" fut Roman Furger, qui a terminé 25e à 2'23''3, juste devant Jason Rüesch. Le Valaisan Candide Pralong, 59e la veille, s'est pour sa part classé 38e.

Amy Baserga sauve l'honneur des Suissesses Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Suissesses ont vécu un calvaire lors du premier week-end de la Coupe du monde 2021/22 à Östersund. L'espoir Amy Baserga a sauvé quelque peu l'honneur dans le sprint dominical en se classant 34e. Partie avec le dossard 102, la triple championne du monde junior n'a commis qu'une seule faute au tir et décroche ses premiers points pour son troisième départ à ce niveau. La Schwytzoise de 21 ans, qui avait craqué sur son dernier tir samedi dans l'individuel alors qu'un top 15 était à sa portée, a cette fois-ci maîtrisé ses nerfs. Elle a concédé 1'38''9 à la gagnante, la Suédoise Hanna Oeberg. Ses coéquipières ont terminé au-delà de la 50e place. Lena Häcki, 50e la veille, a commis deux fautes au tir pour finir au 53e rang à plus de deux minutes de Hanna Oeberg. Selina Gasparin, dont la 34e place dans l'individuel avait constitué le meilleur résultat helvétique samedi, s'est pour sa part classée 68e de ce sprint.

Une descente supplémentaire à Beaver Creek Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La descente de Coupe du monde messieurs annulée vendredi à Lake Louise a été reprogrammée par la FIS dès la semaine prochaine à Beaver Creek. La station du Colorado doit donc désormais accueillir deux descentes et deux super-G de jeudi à dimanche prochain. Les deux super-G sont prévus jeudi et vendredi, respectivement à 19h45 et à 18h45 heure suisse. Les descentes ont été fixées à 19h samedi et 20h dimanche.

Palmeiras réussit le doublé Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico La finale de la Copa Libertadores opposant les clubs brésiliens vainqueurs des deux dernières éditions a été remportée samedi après prolongation (2-1) par Palmeiras, qui conserve ainsi le trophée. Un but d'entrée de jeu (4e), peu d'étincelles, encore moins d'occasions, et Palmeiras semblait s'être adjugé une finale de la Libertadores peu emballante jusqu'à l'égalisation de Flamengo (72e) qui a poussé le match en prolongations à Montevideo. Michael a même manqué une balle de match à la 85e pour Flamengo. Palmeiras n'a attendu que quatre minutes pour prendre l'avantage en prolongation sur une nouvelle faute défensive. L'ex-joueur de Manchester United Andreas Pereira a perdu le ballon sur une passe de David Luiz, et Deyverson, tout juste entré en jeu, a filé seul au but, Alves ne parvenant qu'à toucher légèrement le ballon (2-1, 94e). Palmeiras représentera donc l'Amérique du sud à la Coupe du monde des clubs disputée début 2022 aux Emirats arabes unis et qui réunira les champions des six confédérations mondiales. Chelsea sera le représentant de l'Europe après avoir remporté la Ligue des champions la saison dernière.

Suter retrouve le chemin des filets Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Pius Suter a signé son cinquième but de la saison samedi en NHL. L'attaquant zurichois a été désigné troisième étoile d'un match gagné 3-2 après prolongation par Detroit face à Buffalo. L'ancien joueur des Zurich Lions, qui n'avait pas marqué au cours des cinq dernières parties, s'est montré le plus prompt à récupérer un rebond accordé par le gardien des Sabres Dustin Tokarski pour inscrire le 2-1 à la 32e. Il en est désormais à 9 points cette saison, en 22 matches. Les Red Wings ont forcé la décision après 26 secondes de prolongation sur une réussite de Lucas Raymond. Ils ont cueilli samedi soir leur dixième victoire dans cet exercice 2021/22, infligeant aux Sabres de Buffalo une cinquième défaite dans leurs six dernières sorties. La soirée fut moins belle pour Roman Josi et Grégory Hoffmann. Le défenseur de Nashville, qui avait atteint la barre des 20 points en 2021/22 la veille lors de son 700e match de saison régulière, accusait un bilan de -2 au terme d'une rencontre perdue 6-2 à Colorado. L'attaquant jurassien bernois de Columbus affichait lui un -3 à l'issue d'une partie perdue 6-3 à St. Louis.

Les Hawks battus par les Knicks Fournier et les Knicks ont fait plier les Hawks de Capela Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a vu sa série de victoires prendre fin samedi en NBA. Les Hawks, qui avaient gagné leurs sept derniers matches, ont subi la loi des New York Knicks (99-90) en terre géorgienne malgré un grand Clint Capela. Auteur de 23 points et 17 rebonds 24 heures plus tôt à Memphis, l'intérieur genevois a cette fois-ci cumulé 16 points et 21 rebonds (son meilleur total de la saison), tout en contrant 3 tirs adverses. Il a même terminé cette partie avec un différentiel de +7, le meilleur de son équipe. Mais cette performance de choix et celle du meneur Trae Young (33 points, 7 passes décisives, 4 rebonds) n'ont pas suffi aux Hawks, qui ont subi leur deuxième défaite de la saison à domicile en dix matches. Les joueurs sortis du banc n'ont en effet pas été à la hauteur. Emmenés par Alec Burks (23 points, 7 rebonds, 3 assists, 2 interceptions) et Evan Fournier (20 points), les Knicks ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 34-24. La franchise new-yorkaise, qui menait 85-74 à l'entame du dernier quart, a ensuite parfaitement géré cet avantage.

Barcelone domine Villarreal Le Barcelonais Memphis Depay inscrit le 2-1 pour ses couleurs. Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Le FC Barcelone de Xavi l'a emporté en souffrant 3-1 à Villarreal samedi lors de la 15e journée de Liga, et reste à la 7e place du classement, à neuf points du leader, le Real Madrid. Les Madrilènes recevront le FC Séville dimanche (21h00). Les Catalans ont ouvert le score à la 50e grâce à Frenkie de Jong, auteur de son premier but de la saison, puis Samu Chukwueze a égalisé pour le sous-marin jaune (77e), avant que Memphis Depay (88e) puis Philippe Coutinho, sur penalty (90e+4), offrent la victoire aux Blaugranas.

Seferovic signe un doublé face à une équipe-fantôme Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM Le Championnat du Portugal a touché le fond en autorisant le coup d'envoi du match Belenenses - Benfica, alors que la première nommée ne pouvait aligner que 9 joueurs par la faute du Covid. Avec quatorze joueurs touchés par le coronavirus, ce fut une farce, le match de la honte. Les Lisbonnins ont mené 7-0 à la mi-temps avant que le match ne soit interrompu au début de la deuxième période, une fois que Belenenses ne soit revenu qu'avec sept joueurs et qu'un de ceux-ci se claque ! Dans cette parodie de football, Haris Seferovic a signé un doublé, dont un penalty. Toutefois, les deux premiers buts de la saison de l'international helvétique ne seront sans doute jamais comptabilisés.

Genève s'impose grâce à son "King Henrik", le LHC se rachète Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Genève-Servette a battu Bienne 2-1 ap lors de la soirée de National League. C'est le Suédois Henrik Tömmernes qui a libéré les siens dans le temps supplémentaire. Dans cette saison particulière pour les Aigles, il y a un homme qui échappe à toute critique, c'est Henrik Tömmernes. Le défenseur suédois du GSHC est un patron en puissance et il l'assume à chaque sortie. New York avait son "King Henrik" en la personne dui gardien Lundqvist, Genève à son roi et il porte le casque et le maillot de top scorer. Alors qu'il ne restait plus beaucoup de temps dans la prolongation, le meilleur Grenat a profité d'une passe de Filppula pour expédier le puck hors de portée de Joren van Pottelberghe et donner ce point important pour ses couleurs. Avant cela c'est Rod qui avait ouvert le score à la 38e en power-play sur un service impeccable de...Tömmernes. Mené 1-0, Bienne a cherché l'égalisation et l'a obtenue à la 45e grâce à Hügli sur un caviar de Gaëtan Haas qui a parfaitement vu le futur lausannois oublié dans le slot. Les Seelandais ont mieux maîtrisé le troisième tiers, mais ce fut insuffisant. Parce qu'ils n'ont pas un roi suédois dans leurs rangs. Le LHC souffle un peu Lausanne n'avait pas le droit à l'erreur dans ce back to back contre le CP Berne. Avec quatre revers de rang, les Vaudois étaient sur une pente méchamment glissante. Ils ont un peu relevé la tête en dominant les Ours 3-1 à Malley. Sans fond de jeu la veille dans la capitale, les Lausannois ont offert une autre partition devant leurs fans. Pas de quoi jubiler à outrance pour les supporters, mais au moins un sentiment de révolte et de concentration. En agressant les Bernois, les joueurs de John Fust ont fait ce qu'il fallait au niveau du forechecking. Plus en verve qu'en début de championnat, Benjamin Baumgartner a ouvert le score à la 7e dans un angle très fermé. Le 2-0 est tombé à la 38e sur une relance affreuse de Thomas qui a profité à Emmerton. Frolik a validé le succès des siens à la 60e. Dommage pour Boltshauser qu'il ait encaissé un but de Bader à deux secondes de la fin. Le portier des Lions aurait mérité ce premier blanchissage de la saison. Match fou à Ambri Le nouveau leader de National League se nomme Zoug. Menés 4-0 à la 8e minute, les joueurs de Dan Tangnes ont réussi l'exploit de s'imposer 6-4 en Léventine. Pour trouver trace d'un pareil retournement de situation côté zougois, il a fallu remonter au 7 décembre 2003 contre Kloten. Les joueurs de Suisse centrale avaient alors effacé un déficit de quatre goals pour l'emporter 6-5. L'entrée de Genoni après le 3-0 a certainement redonné de la constance au champion. A Davos, les Grisons ont pris le meilleur sur Zurich 4-1. Tout s'est joué dans un tiers médian où les cinq buts ont été marqués. Toujours sixième mais décevant compte tenu du contingent à disposition, Zurich n'avance pas vite.

Un 53e podium pour Feuz, battu par les Autrichiens Beat Feuz a cueilli samedi son 53e podium en Coupe du monde, le 41e en descente Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Beat Feuz s'est offert son 53e podium en Coupe du monde lors de la première descente de l'hiver samedi à Lake Louise, où Marco Odermatt a décroché un superbe 4e rang. Mais les Suisses ont dû laisser la vedette à leurs grands rivaux autrichiens, auteurs d'un doublé grâce à Matthias Mayer (1er) et Vincent Kriechmayr (2e). Vainqueur en 2017 sur la piste canadienne, Beat Feuz a perdu toute chance de cueillir un 16e succès sur le Cirque blanc sur les 23 premières secondes du parcours. L'Emmentalois de 34 ans accusait ainsi respectivement 0''29 et 0''32 de retard sur Matthias Mayer et Vincent Kriechmayr au premier pointage intermédiaire. En glisseur hors pair, le vainqueur des quatre derniers Globes de cristal de la discipline a fini très fort. Mais pas suffisamment pour espérer un meilleur sort: il échoue à 0''35 du double champion olympique Matthias Mayer, qui s'est offert à 31 ans une 11e victoire en Coupe du monde, et à 0''12 de Vincent Kriechmayr. Beat Feuz, qui rêve de conquérir un premier titre olympique en février à Pékin, saura néanmoins de satisfaire de ce podium. Avec désormais 41 places dans le top 3 à son actif en descente, il est l'égal des légendaires Franz Klammer et Peter Müller. Il devait logiquement les dépasser cette saison. Odermatt à 0''05 de Feuz Parti avec le dossard no 2, Marco Odermatt a pour sa part compris sitôt la ligne d'arrivée franchie qu'il avait réussi une performance de choix. Battu de 0''17 par Vincent Kriechmayr, le Nidwaldien de 24 ans a ensuite vu Beat Feuz le devancer de 0''05 seulement. De quoi confirmer ses progrès constants dans la discipline. La simple lecture de ses résultats obtenus en descente à Lake Louise en atteste: 51e en 2018, 17e en 2019, Marco Odermatt décrochera très bientôt son premier podium dans la discipline-reine. Il peut déjà se réjouir d'afficher cinq top 10 consécutifs en descente, sa 4e place des Mondiaux de Cortina incluse.