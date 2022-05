Colorado reprend l'avantage ++ Le Heat refroidit les Celtics

RM du 400 m pour Ariarne Titmus Ariarne Titmus a battu le record du monde du 400 libre dimanche Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOE GIDDENS Ariarne Titmus a battu le record du monde du 400 m nage libre dimanche à Adelaide aux championnats d'Australie. La championne olympique 2021 du 200 m et du 400 m a amélioré de six centièmes la marque de l'Américaine Katie Ledecky. Deux jours après s'être approchée à 0''33 du record du monde du 200 m de l'Italienne Federica Pellegrini, Ariarne Titmus (21 ans) a nagé le 400 m en 3'56''40. Le précédent record (3'56''46) avait été établi aux Jeux de Rio en 2016 par Katie Ledecky.

Colorado reprend l'avantage face aux Blues Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Colorado a récupéré samedi l'avantage de la glace dans le 2e tour des play-off de NHL qui l'oppose à St. Louis. L'Avalanche est allée s'imposer 5-2 dans le Missouri pour mener 2-1 dans la série. La franchise de Denver a forcé la décision grâce à un doublé d'Artturi Lehkonen et aux 29 arrêts de son portier Darcey Kuemper. Nazem Kadri a pour sa part réussi un but et un assist pour l'Avalanche, tête de série no 1 à l'Ouest. St. Louis, qui avait remporté l'acte II sur le score de 4-1, avait pourtant démarré cette partie de manière idéale en ouvrant la marque après 3'55''. Mais les Blues ont rapidement dû composer sans leur gardien Jordan Binnington, blessé au bas du corps à la 7e minute après avoir été heurté par son coéquipier Calle Rosen et par Kadri.

Le Heat refroidit les Celtics Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer Miami a produit un énorme effort collectif dans le sillage de Bam Adebayo pour remporter l'acte III de la finale de la Conférence Est de NBA samedi à Boston (109-103). Privé en cours de route de Jimmy Butler, le Heat mène 2-1 dans la série. En proie a une inflammation récurrente du genou, Jimmy Butler (8 points) n'a pas pu disputer la seconde période. Sans son leader, qui est aussi son meilleur marqueur, Miami a énormément souffert mais a réussi à tenir la distance, après une entame de match tonitruante qui l'a vu remporter le premier quart-temps 39-18. L'avance floridienne a culminé à 26 unités au deuxième et Bam Adebayo y a été pour beaucoup en marquant 16 de ses 31 points. L'intérieur de Miami a également réussi 10 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre dans une rencontre où le Heat a démontré toute sa combativité. Brown pourtant intenable Non pas que Boston en soit dépourvu, bien au contraire. Mais le supplément d'âme était du côté du Heat, qui n'a pas perdu trop ses moyens, même quand Jaylen Brown était intenable dans le dernier quart-temps: auteur de 14 points dans cette période, il a fini avec 40 unités. A moins de trois minutes de la fin, les Celtics recollèrent ainsi à une unité (93-92) et on ne donnait pas cher de la peau du Heat. Mais Max Strus (16 points) a répondu, lui aussi avec un tir primé, puis Adebayo avec un shoot au buzzer des 24''. PJ Tucker (17 points) et Victor Oladipo ont ensuite mis des lancers francs précieux.

Pereira fait sensation, Woods abandonne Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Guillermo "Mito" Pereira, 100e mondial, est sur le point de se faire un nom. Le Chilien comptait trois coups d'avance en tête du Championnat PGA avant le dernier tour, que ne disputera pas Tiger Woods contraint à l'abandon. Enorme sensation sur le parcours de Southern Hills en Oklahoma. C'est un quasi inconnu qui menait la danse samedi soir. Pour sa deuxième participation à un Majeur, le joueur de 27 ans, 2e la veille, a été le plus solide du plateau, et se trouvait aux portes d'un rare exploit. Le dernier joueur à avoir fait d'une épreuve du Grand Chelem son tout premier titre fut Danny Willett au Masters d'Augusta, en 2016. Ils ne sont que six dans l'histoire à avoir réalisé cette singulière performance. "Rester simple" Pereira avait fait une brève incursion à l'US Open en 2019, sans franchir le cut. Cette fois, au troisième jour, il trônait en tête de ce Championnat PGA avec un total de -9. Il comptait trois coups de mieux que l'Américain Will Zalatoris, leader la veille, et que l'Anglais Matt Fitzpatrick, auteur d'un bond de six places. "Je vais essayer de rester simple, faire les mêmes choses que j'ai faites, essayer de ne même pas regarder les gens autour de moi", a expliqué le 4e des JO de Tokyo, évidemment conscient de l'énorme pression qui va peser sur ses épaules. A ses trousses, outre Zalatoris et Fitzpatrick, se trouvaient l'Américain Cameron Young, à quatre coups, le Mexicain Abraham Ancer à cinq et l'Irlandais Seamus Power à six. Autant d'outsiders en quête d'un premier sacre majeur, que peu attendaient en si bonne posture. Woods "endolori" Tiger Woods a quant lui vécu une journée cauchemardesque, au point d'annoncer son abandon en soirée. Traînant péniblement sa jambe endolorie, il a dévissé à la dernière place, après avoir rendu une carte de 79 soit neuf coups au-dessus du par. Il a ainsi tutoyé son pire score en Grand Chelem établi en 2002 au 3e tour du British Open et réitéré au premier tour de l'US Open 2015.

Le directeur sportif Leonardo limogé Image: KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI Le directeur sportif du Paris St-Germain Leonardo a été démis de ses fonctions samedi. Une source ayant connaissance du dossier a confirmé une information de plusieurs médias. Le limogeage du dirigeant brésilien (52 ans), en poste depuis 2019, est intervenu quelques heures à peine après la prolongation jusqu'en 2025 du contrat de Kylian Mbappé. La décision de l'attaquant français a été annoncée avant la victoire dans la soirée contre Metz (5-0). A peine les célébrations du titre terminées que le diffuseur Prime Video, RMC, France Bleu Paris, Le Parisien et L'Equipe ont relayé le décision du PSG de se séparer de l'un de ses hommes clés. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, revigoré par l'engagement sur le moyen terme de son attaquant-vedette, a lancé des grandes manoeuvres pour redonner un second souffle à son projet sportif. Il s'agissait du deuxième passage comme directeur sportif de "Leo", qui a également occupé ces fonctions entre 2011 et 2013. Le Brésilien a également été joueur au PSG, de 1996 à 1997. Son nom était sur la sellette depuis plusieurs semaines, comme celui de l'entraîneur Mauricio Pochettino, qui pourrait aussi faire ses valises bientôt malgré son contrat courant jusqu'en 2023.

Lyon bat le Barça de Crnogorcevic en finale Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Le FC Barcelone de l'internationale suisse Ana-Maria Crnogorcevic n'est pas parvenu à conquérir une deuxième Ligue des champions de suite. Les Catalanes se sont inclinées 3-1 face à Lyon samedi en finale à Turin. Titrées cinq fois consécutivement de 2016 à 2020 mais sorties dès les quarts de finale la saison dernière, les Lyonnaises remportent ce trophée pour la huitième fois. L'équipe du président Jean-Michel Aulas a forcé la décision en première mi-temps déjà, menant 3-0 à la 33e grâce notamment à un but de sa star Ada Hegerberg. Barcelone, qui avait dominé Chelsea 4-0 l'an dernier en finale pour cueillir sa première Ligue des champions dames, a recollé à 3-1 à la 41e sur une réussite de son Ballon d'Or Alexia Putellas. L'entrée en jeu d'Ana-Maria Crnogorcevic à la 59e n'a toutefois pas permis au Barça d'inverser la tendance.

Woods sombre dans les abysses Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Tiger Woods, traînant péniblement sa jambe endolorie, a vécu une de ses pires journées dans un Majeur samedi. L'ex-no 1 mondial a rendu une carte de 79, soit neuf coups au-dessus du par, pour dévisser provisoirement en avant-dernière position du Championnat PGA. L'homme aux 15 titres du Grand Chelem était déjà à la peine ces deux derniers jours, durant lesquels sa jambe droite, passée près de l'amputation il y a quinze mois après son accident de voiture, a semblé le faire souffrir plus encore qu'il y a cinq semaines pour son saisissant "comeback" sur les greens du Masters d'Augusta. Dos au mur au terme du premier tour avec une carte de 74, soit quatre au-dessus du par, le Tigre s'est battu vendredi pour rester dans le cut, justement fixé à +4. Son score encourageant de 69, l'a fait rester dans le tournoi au 53e rang (+3). Mais il a lâché prise samedi. Pour commencer, sa balle a fait "plouf" dans l'eau à deux reprises aux 2e et 6e trous, avec bogey et triple bogey au bout. Après un autre bogey au no 7, il en a concédé cinq autres consécutifs entre les no 9 et 13. Une première de sa part dans un tournoi majeur.

Olympic s'impose 84-75 face à Union Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Olympic a parfaitement négocié l'acte I de la finale des play-off de SBL qui l'oppose à Union Neuchâtel. Les Fribourgeois se sont imposés 84-75 samedi à St-Léonard au terme d'un duel haletant. En quête d'un 20e titre national et d'un troisième triplé Championnat/Coupe de Suisse/Coupe de la Ligue, la troupe entraînée par Petar Aleksic a notamment fait parler son collectif et sa défense. Très discret samedi, le topscorer neuchâtelois Selim Fofana en a ainsi fait l'amère expérience. Menés de 12 points à la 26e minute (58-46) après un contre conclu par Natan Jurkovitz, les Unionistes ont pourtant réussi à revenir au courage et à faire douter leurs adversaires. Portés par un Bryan Colon en feu (28 points), les hommes du coach Mitar Trivunovic sont ainsi revenus à trois longueurs (69-66) à 6'20'' du "buzzer". Olympic a cependant serré sa garde dans le "money time", sous l'impulsion de l'omniprésent Arnaud Cotture (19 points, 6 rebonds). Un panier primé suivi d'un dunk rageur de l'ailier-fort valaisan ont permis aux Fribourgeois de reprendre leurs aises (76-68 à 4'50'' de la fin). Leur défense a fait le reste.

Un succès de prestige, mais surtout un succès convaincant Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a remporté une belle victoire samedi face au Canada (6-3). Si elle bat l'Allemagne mardi, la sélection de Patrick Fischer terminera première de son groupe au championnat du monde. Au-delà de ce succès de prestige face à la Feuille d'érable, c'est la manière dont la Suisse a mené sa rencontre qui a plu. Une pénalité de cinq minutes tuée d'entrée, puis la classe des artificiers NHL et enfin une gestion et un calme olympiens ont permis à la Suisse de venir à bout du Canada de Claude Julien. Il n'est pas nécessaire de se caresser le ventre en s'autocongratulant plus que de raison, mais la Suisse a réalisé un match solide. Très solide. Surtout après un premier tiers bizarre que personne n'a vraiment compris. "C'était un peu la folie, raconte Janis Moser. Ils ont à chaque fois pris l'avantage et on est à chaque fois revenu. Mais quand tu arrives à passer cinq minutes en box-play sans prendre de goal, c'est toujours un immense boost pour la confiance." Le momentum du tiers médian Patrick Fischer a mis en avant le momentum de son équipe lors du tiers médian. "C'est souvent notre meilleure période", a confié le Zougois. A la question de savoir ce qui avait changé après vingt premières minutes délirantes, Janis Moser avance une explication: "On a ajusté le jeu défensif et on a marqué en power-play, c'est ce qui a fait la différence." En observant les temps de jeu, on voit aussi que le sélectionneur a donné un peu plus de glace à ses deux premières lignes. Et les joueurs vedettes ont répondu de la meilleure des manières en marquant des buts importants. Mais la gestion de la glace est pour l'heure absolument parfaite avec seulement quatre joueurs à plus de vingt minutes contre le Canada. Le fait d'avoir opté pour une formule à 7 défenseurs et 13 attaquants a bien fonctionné. Genoni se reprend au meilleur moment Heureusement que la Suisse a pu égaliser à trois reprises, car le jeu des gardiens fut moyen au cours de la période initiale. "Genoni en laisse passer deux, mais après il a fermé la porte. Comme d'habitude." Fermé la porte et avalé la clef, oserait-on ajouter aux mots de Patrick Fischer. Hésitant comme lors de certains passages de la récente finale de National League, le portier zurichois a ensuite retrouvé sa vista et une mitaine sûre. "J'ai vraiment beaucoup aimé notre troisième tiers, a insisté le sélectionneur Patrick Fischer. On a fait preuve de beaucoup de calme aux meilleurs moments." Un autre facteur à ne pas négliger, c'est l'atmosphère helvétique dans une patinoire remplie aux trois-quarts de fans suisses. "Avec ces supporters, c'était juste énorme de jouer ce match, a relevé Janis Moser. Quand tu sors et que tu vois tous ces maillots rouges, c'est juste incroyable."

Le PSG et Mbappé auraient trouvé un accord Image: KEYSTONE/EPA Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont parvenus à un accord de principe pour une prolongation de contrat de trois saisons. L'engagement actuel de l'attaquant arrive à échéance le 30 juin. Le PSG espère obtenir la signature du champion du monde, courtisé assidument par le Real Madrid, afin de l'annoncer avant la fin de la journée de samedi, a précisé une source proche des négociations. La décision prise par Mbappé (23 ans), révélée dans l'après-midi par plusieurs médias spécialisés, tombe à quelques heures de l'ultime rencontre de la saison, contre Metz au Parc des Princes (21h00), où le club a prévu une fête pour célébrer son 10e titre de champion de France. Le Real encore éconduit Selon Marca et RMC, il a annoncé son souhait de rester au président du Real Madrid Florentino Pérez, éconduit une nouvelle fois après avoir tenté de recruter l'avant-centre l'an dernier. En s'engageant dans la durée à Paris, le prodige de Bondy pourrait battre le record d'Edinson Cavani (200 buts) et devenir ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club. Il en compte 168 avant la rencontre de samedi. Recruté à Monaco en 2017 contre 180 millions d'euros, Mbappé a déjà remporté avec le PSG quatre titres en Championnat de France (2018, 2019, 2020, 2022), trois en Coupe de France (2018, 2020, 2021) et une Coupe de la Ligue (2018) notamment. Il n'a en revanche jamais soulevé la Ligue des champions, malgré une finale en 2020 perdue contre le Bayern Munich (1-0).

Ruud signe le doublé au Parc des Eaux-Vives Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Casper Ruud (ATP 8) a fait le plein de confiance avant Roland-Garros. Le Norvégien de 23 ans a remporté pour la deuxième année consécutive le Geneva Open, s'imposant 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (7/1) après 3h01' de jeu en finale devant le Portugais Joao Sousa (ATP 79). Demi-finaliste à Rome la semaine passée, Casper Ruud retrouve donc ses meilleures sensations au moment idéal. Il avait connu quelques difficultés au début de la saison sur terre battue, ne gagnant que quatre matches dans ses quatre premiers tournois alors qu'il venait de jouer sa première finale en Masters 1000 à Miami. Deuxième joueur après Stan Wawrinka (2016, 2017) à signer le doublé depuis que l'ATP Tour a fait son retour au Parc des Eaux-Vives en 2015, le Norvégien doit maintenant passer un cap à Roland-Garros, où il n'a jamais dépassé le 3e tour, et en Grand Chelem en général. Sa meilleure performance est un 8e de finale à Melbourne en 2021. Sousa manque le coche Casper Ruud, qui a remporté sept de ses huit titres ATP sur terre battue, est cependant revenu de loin avant de vaincre la résistance de Joao Sousa (33 ans). Celui-ci a en effet servi pour le titre à 5-4 dans la troisième manche. Mais il n'est pas parvenu à se relâcher au moment de conclure. Victime d'une grosse baisse de régime à l'entame du deuxième set, Casper Ruud n'en demandait pas tant. Le Norvégien a manqué deux balles de match à 6-5 sur le service adverse dans la troisième manche, puis une troisième à 6/0 dans le deuxième tie-break. Un service gagnant lui a permis de plier l'affaire sur la quatrième.

La Suisse domine le Canada avec la manière Image: KEYSTONE/EPA/Mauri Ratilainen La Suisse a remporté une victoire importante samedi au Championnat du monde à Helsinki. Reçue 5 sur 5, elle a dominé le Canada 6-3 pour prendre seule la tête de son groupe. Ce succès ne résonne certainement pas aussi fort que celui de 2006 aux JO de Turin, ni que celui obtenu en demi-finale du Mondial 2018 à Copenhague. Mais battre le Canada dans une vraie compétition demeure toujours un petit événement. Evénement et pas exploit parce que la Suisse a mérité sa victoire et qu'elle regardait son adversaire dans les yeux dès le premier lancer de puck. Qualifiée pour les quarts de finale avant ce match, la sélection à croix blanche a pu aborder cette rencontre sans pression supplémentaire, mais avec cette envie de bien faire. On a tout de suite senti les joueurs de NHL trépigner face à certains de leurs coéquipiers. Et avec cinq des six buts inscrits par des "NHLers", les Helvètes ont relevé le défi. Marquer les esprits Dans ce duel de prestige face à l'autre formation invaincue du groupe A, la Suisse avait envie de marquer les esprits. Et les corps, comme en atteste la charge absolument inutile de Timo Meier sur Whitecloud à la 4e. Heureusement pour l'attaquant des San Jose Sharks, les arbitres ont estimé qu'il s'agissait d'une charge à la bande et non pas d'une charge par derrière. Conséquence, l'Appenzellois n'a eu à purger que cinq minutes de pénalité. Et durant cette longue période en infériorité numérique, les joueurs de Patrick Fischer ont été excellents. Ils ont d'ailleurs bien cru ouvrir la marque à la 10e grâce à Nico Hischier, mais les arbitres ont logiquement invalidé cette réussite pour une obstruction sur le gardien. Ambühl à l'honneur En parlant de gardien, le premier tiers fut un cauchemar dans les deux camps. D'habitude très sûr, Leonardo Genoni s'est montré hésitant à plusieurs reprises. Il a encaissé le premier but dans un angle impossible, puis le deuxième sur un lancer "foiré" de Lowry en infériorité numérique. En face, Logan Thompson n'a pas dégagé une immense sérénité sur l'égalisation de Fora (13e), ni sur celle de Kukan (16e). Il n'a en revanche rien pu faire sur le laser de Nico Hischier à la 27e. La Suisse a composté sa victoire à la 44e lorsque Pius Suter a fort joliment battu Thompson. Puis Timo Meier s'est offert un sixième but dans la cage vide. A noter qu'avant la rencontre, l'IIHF a célébré Andres Ambühl et ses 120 matches en Championnat du monde.

5e succès en 6 matches pour la Finlande Image: KEYSTONE/AP/Jussi Nukari La Finlande a cueilli samedi à Tampere sa cinquième victoire en six matches dans "son" championnat du mondes. Les champions olympiques 2022 ont dominé l'Autriche 3-0. Futur gardien du HC Bienne, Jussi Olkinuora a fêté son deuxième blanchissage consécutif, le troisième dans ce tournoi. Il a dû s'employer un peu plus que la veille face aux Britanniques (10 arrêts): l'Autriche a tout de même cadré 19 tirs dans cette partie. La Finlande a assuré l'essentiel dans la première moitié de ce match. L'attaquant du GSHC Valtteri Filppula a ouvert la marque après 1'45'' seulement, Mikael Granlund doublant la mise à la 25e. Un autre "mercenaire" de National League, Toni Rajala, a inscrit le 3-0 à la 48e. La Suède a pour sa part concédé samedi sa première défaite dans cette poule B. Le Tre Kronor s'est incliné 3-2 après prolongation face aux Etats-Unis, qui ont forcé la décision à 12 secondes de la fin de la période supplémentaire sur une réussite d'Adam Gaudette (2 buts et 1 assist dans cette partie). Le Danemark a son destin en mains La Suisse avait par ailleurs validé son ticket pour les quarts de finale avant même d'affronter le Canada. Battue 3-0 par le Danemark samedi à Helsinki, la France a perdu toute chance de dépasser la sélection de Patrick Fischer. Les Danois, qui ont marqué un but dans chaque tiers-temps, ont leur destin en mains. La troupe de Heinz Ehlers décrochera sa qualification pour les quarts de finale si elle bat la Slovaquie dimanche. Son succès obtenu samedi a également fait les affaires de l'Allemagne, assurée d'aller en quarts.

Tour d'Italie: Yates gagne la 14e étape, Carapaz en rose Image: KEYSTONE/AP L'Anglais Simon Yates (BikeExchange) a enlevé en solitaire la 14e étape du Giro à Turin. Le maillot rose passe sur les épaules de l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos). Sous la chaleur, cette courte étape de 147 km a provoqué des écarts conséquents. Yates, déjà vainqueur de 2e étape contre-la-montre en Hongrie, a remporté son sixième succès d'étape dans le Giro. Le Britannique âgé de 29 ans a perdu pied au classement dimanche dernier dans le Blockhaus. Le vainqueur de la Vuelta 2018 s'est donc désormais concentré sur les victoires d'étapes. Sur la ligne, Yates a battu d'une quinzaine de secondes un trio composé de l'Australien Jai Hindley (2e), Carapaz (3e) et du vétéran italien Vincenzo Nibali (37 ans). L'Espagnol Juan Pedro Lopez, en tête du classement depuis la 4e étape à l'Etna, a perdu plus de quatre minutes. Attaque de Carapaz Lopez a lâché prise dans l'avant-dernière montée, sur une attaque de Carapaz portée à 28 kilomètres de l'arrivée. L'Equatorien a plafonné ensuite et a été rejoint dans la dernière ascension par Hindley et Nibali, puis par Yates. La course a commencé à prendre tournure dans la première des deux ascensions de Superga, la colline qui surplombe Turin, à près de 80 kilomètres de l'arrivée. Sous l'impulsion de l'équipe Bora (Kelderman surtout), les coureurs du classement général ont pris les devants à l'exception du Portugais Joao Almeida, qui a fini par rentrer, du Français Guillaume Martin et de l'Espagnol Alejandro Valverde. Au classement général provisoire, Carapaz précède désormais Hindley de 7 secondes et Almeida de 30 secondes. L'Espagnol Mikel Landa occupe la quatrième place, à 59 secondes. Arrivée en altitude dimanche Carapaz, qui est âgé de 28 ans, a gagné le Giro 2019 alors qu'il courait pour l'équipe Movistar. Il est monté l'an passé sur le podium du Tour de France (3e) avant de conquérir le titre olympique aux JO de Tokyo. Dimanche, la 15e étape arrive en altitude (1611 m) dans le val d'Aoste. Le parcours de 177 kilomètres comporte deux ascensions de première catégorie avant la montée finale, classée en deuxième catégorie, jusqu'à Cogne.