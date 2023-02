Commotion cérébrale pour Fanny Smith ++ Pius Suter décisif

Fanny Smith dans l'expectative Image: KEYSTONE/EPA/Anders Wiklund Victime d'une chute jeudi à Reiteralm, Fanny Smith souffre d'une légère commotion cérébrale et d'une torsion du genou. Une prochaine IRM qu'elle passera en Suisse conduira à un diagnostic plus précis. Les premiers examens subis en Autriche n'ont révélé aucune lésion sérieuse à son genou. La Vaudoise est, bien sûr, forfait, pour la deuxième épreuve Coupe du monde de vendredi à Reiteralm. Elle s'apprête à engager une course contre-la-montre si l'on sait que les Championnats du monde de Bakuriani débuteront ce jeudi...

Pius Suter et Detroit peuvent croire aux play-off Image: KEYSTONE/AP/PAUL SANCYA Décisif la veille lors du shootout à Edmonton, Pius Suter a trouvé le chemin des filets lors du succès 5-2 de Detroit à Calgary. Les Red Wings ont cueilli un cinquième succès de rang. Le centre zurichois a scellé le score à la 44e minute pour sa huitième réussite de la saison dans une rencontre qui a vu l'ancien joueur d'Ambri-Piotta Dominik Kubalik signer un doublé. Avec cette série victorieuse, les Red Wings se sont pleinement relancés dans la course aux play-off dans la Conférence Ouest. La wild card n'est plus qu'à deux points. Si elle a souri à Pius Suter et également à Tim Berni victorieux 3-1 de Winnipeg avec Columbis, cette soirée de jeudi fut bien maussade pour Roman Josi et Nino Niederreiter, Nashville s'est, en effet, incliné 5-0 sur sa glace face à Boston, la meilleure équipe de la Ligue. Battus à trois reprises lors de leurs quatre dernières rencontres, les Predators doivent également composer avec le comportement erratique de leurs supporters. L'un d'entre eux a, ainsi, lancé un poisson-chat sur la glace peu avant la fin de la deuxième période...

Un retour réussi pour Tiger Woods Trois derniers trous de folie pour Tiger Woods. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Solide comme un roc: Tiger Woods a réussi, à Los Angeles, son retour sur les greens après sept mois d'absence lors du tournoi PGA Tour de Pacific Palisades. L'Américain a bouclé son premier tour avec trois birdies aux trois derniers trous, un finish épatant qui le place deux coups sous le par. Il a rendu une carte de 69 pour une 27e place à cinq longueurs de deux coeladers: les Américains Max Homa et Keith Mitchell (64, -7) Comme il a toujours su le faire durant sa prodigieuse carrière, le "Tigre" a rugi sur les trois derniers trous, alignant des putts parfois lointains récompensés d'autant de birdies, qui ont fait monter les décibels chez les fans survoltés aux abords. "J'ai quand même réussi à frapper quelques bons coups. Même si j'ai eu une petite mésaventure au milieu, j'ai su me battre. C'était une belle fin de parcours", a convenu après coup l'Américain de 47 ans, dont le sourire en disait long sur le plaisir de pouvoir revivre de tels moments. D'autant qu'il n'a pas trahi de faiblesse sur le plan physique à Pacific Palisades. Il y a quasiment deux ans, non loin de ce lieu, il avait eu un grave accident de voiture, qui lui causa plusieurs fractures ouvertes aux jambes, la droite ayant été la plus endommagée, qui ne donnaient guère d'espoir quant à la poursuite de sa carrière. Mais Tiger Woods a su s'en relever. Il avait réussi un retour inespéré en avril 2022 au Masters d'Augusta, avant de jouer au Championnat PGA puis au British Open. Et si on ne l'avait plus revu jouer depuis, c'est parce qu'il a dû soigner une fasciite plantaire.

Conference League: courte défaite du FCB, qui s'en sort bien Stryger Larsen inscrit le seul but du match Image: KEYSTONE/AP Le FC Bâle est en ballottage défavorable après son match aller des 16es de finale de Conference League. Les Rhénans ont été battus 1-0 en Turquie par Trabzonspor. Ce score est flatteur pour le FCB. Le seul but d'une rencontre dominée par les Turcs a été inscrit par Stryger Larsen à la 65e. Plus vif que les défenseurs bâlois, l'international danois surgissait sur un renvoi de Hitz consécutif à un tir de Trézéguet. Hitz en verve Le gardien du FCB a permis aux siens de ne pas subir un revers plus net. Il a en effet réussi plusieurs sauvetages déterminants, ce qui laisse aux hommes d'Heiko Vogel la possibilité théorique de renverser la situation au Parc Saint-Jacques jeudi prochain. Mais pour y parvenir, les Rhénans devront montrer autre chose sur le plan offensif. En Turquie, ils n'ont eu que deux occasions en première mi-temps, gâchées par Kade. Leur système défensif a par contre tenu le choc, avec quand même pas mal de réussite comme sur un but annulé par la VAR à Maxi Gomez pour quelques millimètres...

CM Oberhof: la Suisse manque son affaire en relais mixte simple Niklas Hartweg: une course difficile surtout au pas de tir Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Lena Häcki-Gross et Niklas Hartweg ont manqué leur affaire dans le relais mixte simple des Mondiaux à Oberhof. Le duo suisse, qui ne partait pas sans ambitions, a dû se contenter du 12e rang. Les deux Suisses ont payé très cher leur manque de précision au pas de tir. Ils ont ainsi dû utiliser la bagatelle de 21 recharges. Dans ces conditions, il était impossible de prétendre à un bon classement. Ces championnats du monde ont déjà leur incontestable star. Le Norvégien Johannes Thingnes Boe a en effet remporté sa cinquième médaille d'or dans la station allemande, associé à sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland. Le podium a été complété par l'Autriche et l'Italie. Deux équipes qui, sur le papier, ne semblaient pas plus forte que la Suisse...

Genève-Servette: fin de saison pour Le Coultre qui a perdu un rein Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Blessé gravement à un rein le 24 janvier lors d'un match sur la glace d'Ambri-Piotta, le défenseur de Genève-Servette Simon Le Coultre doit mettre fin à sa saison. Un communiqué du club genevois explique que le défenseur avait été touché à son rein droit lors du match en Léventine. Il avait dû être transporté le soir même à l'hôpital de Lugano pour des examens plus poussés. Les dommages étant trop importants à l'organe, les médecins ont dû procéder à l'ablation de son rein. Le Coultre avait pu rentrer six jours plus tard à la maison. Selon le club, le défenseur de 23 ans se porte bien et pourra rejouer au hockey sur glace. Cette saison, il a disputé 40 matches avec les Genevois et a inscrit 19 points.

Géant: Lara Gut-Behrami en chocolat, Shiffrin triomphe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a décroché la médaille en chocolat lors du géant des Mondiaux de Méribel. La Tessinoise a pris la 4e place à 0''31 de Mikaela Shiffrin. Satanés centièmes. Satané bas de piste. Il n'a vraiment pas manqué grand-chose à Lara Gut-Behrami pour conserver son titre de championne du monde de géant ou pour au moins repartir de Savoie avec une médaille autour du cou. Quatrième à l'issue de la manche matinale avec une grosse faute sur le bas, on imaginait que la Tessinoise pourrait profiter de revenir sur la boîte à la faveur d'un second tracé piqueté par l'entraîneur des techniciennes suisses, Alois Prenn. Parfaite sur le haut de la piste avec une avance de plus d'une demi-seconde, la Tessinoise a cédé dans le dernier mur. Ce sont quelques drifts, ces dérapages à user avec parcimonie, qui ont coûté la médaille à la Luganaise. Shiffrin pour un 7e titre Car 31 centièmes devant, on retrouve Mikaela Shiffrin. L'Américaine, championne olympique de la discipline en 2018, a eu chaud mais elle est tout de même parvenue à aller chercher sa 13e médaille mondiale, la 7e en or. Douze centièmes ont finalement suffi pour passer devant Federica Brignone. Et dire que la championne du monde du combiné était malade en début de semaine! C'est finalement la Norvégienne Ragnhild Mowinckel qui se pare de bronze pour neuf centièmes devant Lara Gut-Behrami. Grosse désillusion également pour Tessa Worley. La double championne du monde, 2e à l'issue de la manche initiale et en tête au dernier intermédiaire, a malheureusement commis une faute sur le ski intérieur. Rast dans les 15 Les trois autres Suissesses présentes en deuxième manche n'ont pas fait de miracle. Sans être ultra heureuse, Camille Rast peut tout de même se satisfaire avec sa 14e place. Argentée lors du parallèle la veille, Wendy Holdener n'a pas connu le même bonheur. La skieuse d'Unteriberg a échoué au 18e rang. Qualifiée de justesse pour la deuxième manche, Michelle Gisin n'a pas réalisé une super course. Frustrée, l'Obwaldienne a fini 28e Cinquième Helvète au départ, Andrea Ellenberger n'a pas rallié l'arrivée. La Nidwaldienne de bientôt 30 ans a commis une erreur juste après le deuxième inter au cours de la première manche.

Fanny Smith chute lourdement, pas de podium pour les Suisses Image: KEYSTONE/EPA/Anders Wiklund Les courses Coupe du monde de Reiteralm n'ont pas souri aux Suisses. Aucune place sur le podium tant chez les dames que les messieurs. Pis, Fanny Smith est tombée lourdement en petite finale. A huit jours des Championnats du monde à Bakuriani en Géorgie, Fanny Smith n'a pas rassuré. La Vaudoise a d'abord complètement raté sa demi-finale où elle a finalement été classée troisième après une décision du jury alors qu'elle avait franchi la ligne en quatrième position. Le pire était à venir lors de la petite finale. La Suissesse était passée en tête au premier pointage intermédiaire, mais par la suite, elle a été clairement gênée par la Canadienne Tiana Gairns, qui a changé de ligne et a envoyé la Vaudoise dans le décor. Son airbag s'est même enclenché soulignant la violence de la chute. Elle a finalement été classée septième, mais n'a pas rallié l'arrivée. En Autriche, aucun Suisse n'a donc franchi le cap des demi-finales. Chez les messieurs, Joos Berry a pris la 6e place, soit deux rangs de mieux que Marc Bischofberger. Chez les messieurs, victoire du Suédois David Mobaerg, tandis que les dames sa compatriote Sandra Naeslund a ajouté une nouvelle victoire à son palmarès. Deux nouvelles courses auront lieu ce vendredi à Reiteralm.

Fracture du bras pour Marc Hirschi, absent deux mois Marc Hirschi commence mal la saison. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Bernois Marc Hirschi, un des lieutenants de Tadej Pogacar dans l'équipe UAE, souffre d'une fracture de l'avant-bras droit à la suite d'une chute et manquera jusqu'à deux mois de compétition. Hirschi, 24 ans, vainqueur d'étape et super-combatif du Tour de France en 2020, a chuté mercredi lors de la première étape du Tour de l'Algarve (Portugal). "Malheureusement, on lui a diagnostiqué une fracture du radius droit. Il passera des examens complémentaires à la maison et devrait être absent jusqu'à huit semaines", a souligné l'équipe de l'ancien vainqueur de la Flèche wallonne.

Géant: Lara Gut-Behrami en embuscade, Shiffrin mène Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami peut viser une médaille à l'issue de la première manche du géant des Mondiaux de Méribel. La Tessinoise occupe la 4e place à 0''64 de Mikaela Shiffrin. Une faute juste après le dernier temps intermédiaire et de quoi pester. Deux centièmes plus rapide que Shiffrin, la Luganaise a perdu plus de 60 centièmes sur les derniers mètres de course. Heureusement, l'erreur n'a rien de rédhibitoire et ne l'empêche pas de rêver à une médaille. Mais il faudra cravacher car derrière Shiffrin, on retrouve Tessa Worley à 0''12 et Federica Brignone à 0''31. Cela signifie que la championne du monde en titre compte 33 centièmes de retard sur le podium. L'Américaine a construit son avance sur la fin du parcours. La dame aux 85 victoires en Coupe du monde vise une 13e médaille mondiale. Les autres Suissesses sont logiquement plus loin et il leur sera difficile de lutter pour le métal. Camille Rast s'en est plutôt bien sortie avec sa 12e place à 1''41. La Valaisanne a semblé mieux qu'en Coupe du monde. Wendy Holdener a elle aussi offert une performance convenable (15e à 1''64), sans doute galvanisée par ses deux médailles d'argent récoltées en Savoie. Sans surprise, Michelle Gisin a eu toutes les peines du monde à rivaliser avec les meilleures. L'Obwaldienne n'a pu faire mieux que 25e provisoire à 2''89. Cinquième Helvète au départ, Andrea Ellenberger n'a pas rallié l'arrivée. La Nidwaldienne de bientôt 30 ans a commis une erreur juste après le deuxième inter. La deuxième manche commencera à 13h30 avec un soleil omniprésent qui risque fort de faire évoluer la piste.

Les Langnau Tigers perdent Michaelis mais engagent Holmström Marc Michaelis ne pourra plus jouer jusqu'au terme de la saison. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Coup dur pour les Langnau Tigers, treizièmes de National League. Ils devront se passer des services de leur topscorer allemand Marc Michaelis jusqu'au terme de la saison. Un remplaçant a été trouvé. Le futur attaquant de Zoug souffre d'une thrombose au bras droit. L'international allemand se plaignait de douleurs et de mal-être de son membre supérieur. Une opération sera nécessaire avec un traitement aux anticoagulants. Il ne lui sera donc pas possible de jouer au hockey jusqu'au terme de la présente saison. Le club emmentalois a pu réagir rapidement devant ce forfait alors que les Tigers gardent un mince espoir de se qualifier pour les pré-play-off, mais surtout peuvent encore éviter le play-out contre Ajoie. Il a obtenu le prêt de l'attaquant suédois Axel Holmström en provenance du club finlandais de 1re division de Vaasan Sport. Ce centre de 26 ans a réussi 40 points (13 buts, 27 assists) en 49 matches. Il devrait pouvoir être aligné dès ce vendredi contre Zoug.

Denis Malgin marque encore Image: KEYSTONE/AP/Andy Clayton-King Denis Malgin a trouvé ses marques avec l'Avalanche. Buteur la veille lors de la défaite aux tirs au but face à Tampa Bay, le Soleurois a signé une deuxième réussite sous ses nouvelles couleurs. A Saint-Paul, Denis Malgin a inscrit le 2-0 lors du succès 3-2 du Champion en titre face à Minnesota. Il a armé un lancer imparable dans la lucarne de Marc-Andre Fleury. A la faveur de ce succès face à un adversaire direct dans la course aux play-off, Colorado a consolidé sa troisième place de la Central Division, la dernière qui offre un accès direct aux séries finales. Un autre attaquant suisse a trouvé les chemins des filets mercredi soir. A Toronto où Chicago s'est incliné 5-2, Philipp Kurashev a signé sa huitième réussite de la saison. Les Blackhawks ont concédé une cinquième défaite en six matches dans une saison bien malheureuse. Avec ses 37 points en 53 matches, Chicago ne devance, en effet, Columbus que d'un point pour le titre de cancre de la Ligue. Pour Pius Suter et Detroit, cette saison pourrait finalement être fructueuse. A Edmonton, les Red Wings ont cueilli un quatrième succès de rang pour se retrouver à 4 points d'une place en play-off. Detroit s'est imposé 5-4 aux tirs au but grâce au sang-froid de Pius Suter. Cinquième tireur son équipe pour ce shootout, l'ancien meilleur compteur de la National League a trompé le gardien Jack Campbell en backhand pour donner la victoire à ses couleurs.

Tiger Woods fait sa rentrée chez lui "Je ne serais pas ici si je ne pensais pas pouvoir gagner": ne visant comme toujours rien d'autre que la victoire, Tiger Woods revient sur les greens après sept mois d'absence. L'ex-no 1 mondial dispute dès jeudi le Genesis Invitational de Los Angeles, un tournoi qu'il n'a jamais encore remporté. "C'est ma mentalité", a insisté mardi devant les médias la superstar du golf qui entretient une relation particulière avec cette épreuve du circuit nord-américain et son parcours du Riviera Country Club, sis à Pacific Palisades, où tout commença en quelque sorte pour lui et où tout aurait pu finir aussi. C'est là qu'à 16 ans, encore amateur, il fit ses débuts sur le circuit PGA, après y avoir tapé ses premiers coups enfant. Là aussi qu'il parraine l'épreuve depuis 2017, au profit de sa "Fondation TGR". Là encore où il a échoué à s'imposer en treize participations. Là enfin où, quelques kilomètres plus loin, il eut un grave accident de voiture le 23 février 2021. Quittant les lieux tôt le matin, il fit une sortie de route brutale, son SUV enchaînant plusieurs tonneaux avant de finir sa course aux abords d'une double voie. Il subit plusieurs fractures ouvertes aux jambes, surtout la droite, la plus endommagée, qui ne donnait guère d'espoir quant à la poursuite de sa carrière. "Oui, je suis rouillé" Mais deux ans après, Woods est toujours debout, à 47 ans. Il avait réussi un retour inespéré en avril 2022 au Masters d'Augusta, avant de jouer au Championnat PGA puis au British Open. Et si on ne l'a plus revu jouer depuis, c'est parce qu'il a dû soigner une fasciite plantaire. "Ca va bien mieux. J'ai bien pu me remettre. Reste à savoir quelle sera mon endurance", a-t-il dit. "La clé, c'est la récupération d'un jour à l'autre. Ma jambe est en meilleur état que l'année dernière, mais c'est ma cheville qui pose souci. Il a fallu faire en sorte qu'elle se détende, tout en lui redonnant de la force en même temps, c'est un équilibre complexe à trouver", a-t-il ajouté. Le parcours du Riviera est exigeant. "Oui, je suis rouillé, mais j'ai connu ça plusieurs fois par le passé et je me suis pas mal débrouillé", a ajouté en souriant celui qui s'est relevé de tant d'autres sérieuses blessures. En 2019, il avait notamment remporté son cinquième Masters d'Augusta après une périlleuse opération de fusion des vertèbres. "Je dois être réaliste" "Je me suis bien préparé et puis je connais ce parcours, même si je n'ai en effet pas eu beaucoup de succès ici. Mais je sais comment bien m'entraîner dessus et quels coups frapper", a ajouté le "Tigre", qui aura l'élite actuelle du circuit PGA face à lui. A commencer par Scottie Scheffler, redevenu no 1 mondial le week-end dernier. Dix-neuf des vingt meilleurs joueurs du monde, dont le Nord-Irlandais Rory McIlroy (no 2) et l'Espagnol Jon Rahm (no 3) qui peuvent reprendre ce fauteuil, s'affronteront pour une dotation de 20 millions de dollars. Woods lui ambitionne ni plus ni moins de devenir, tout seul, le joueur le plus titré dans l'histoire de l'USPGA, puisqu'il partage depuis 2019 et un succès au Zozo Championship le record du plus grand nombre de victoires (82) avec Sam Snead. Et il sait que les occasions d'y parvenir seront peu nombreuses. "Si je voudrais jouer plus ? Oui. Le pourrai-je ? Je ne sais pas", a-t-il convenu. "Je ne vais pas disputer une saison complète, donc je dois choisir mes tournois. Ce sera les Majeurs et peut-être un ou deux en plus. Je dois être réaliste... Mais je vais mettre toute mon énergie dans ces épreuves".

Les Hawks boivent la tasse contre les Knicks Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Dominé au rebond et maladroit derrière la ligne des 3 points, Atlanta a bu la tasse devant les Knicks. Les Hawks se sont inclinés 122-101 sur leur parquet face aux New-Yorkais. Après ce deuxième revers de la semaine, Clint Capela et ses coéquipiers accusent à nouveau un bilan négatif avec 29 victoires contre 30 défaites. "Nous avons besoin d'un break", avoue le meneur Trae Young, auteur d'un médiocre 4 sur 14 au tir. Le All-Star Game offrira une coupure bienvenue aux Hawks qui ne rejoueront plus avant le 24 février. Clint Capela a inscrit 10 points et a cueilli 8 rebonds pour un différentiel de -15. Le Genevois n'a pas été dominant dans la raquette face à des Knicks qui ont totalisé 55 rebonds contre 40 aux Hawks. Enfin, les Hawks n'ont entré que 5 des 26 tirs tentés derrière la ligne des 3 points...