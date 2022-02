Conacher à Ambri +++ Nadal ne briguera plus la place de No 1

Cory Conacher en prêt à Ambri-Piotta

Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le HC Ambri-Piotta, 11e de National League, a obtenu le prêt de l'attaquant canadien Cory Conacher (32 ans) en provenance du CP Berne. Il restera jusqu'à la fin de la saison à la Valascia.

L'ancien joueur de Lausanne et de Berne a également disputé 203 matches de NHL. Dans la capitale, il pouvait être considéré comme n'étant plus que le septième choix derrière Kaspar Daugavins (LAT), Dominik Kahun (GER), Dustin Jeffrey (CAN), Christian Thomas (CAN), Phil Varone (CAN) et le dernier arrivé, Cody Goloubef (CAN).

Conacher a tout de même disputé 36 matches cette saison avec les Bernois ((13 buts/7 assists). En Léventine, la concurrence "étrangère" sera moins forte avec Juuso Hietanen (FIN), Brandon McMillan (CAN), Steve Moses (CAN), Matt D'Agostini (CAN) et Peter Regin (DEN).