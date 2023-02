Constantin va s'occuper de tout ++ Nouvelle défaite pour Hüsler

Huber 16e et dernier de la finale du slopestyle Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Seul Helvète engagé dans les finales de snowboard slopestyle, Nicolas Huber n'a pas signé d'exploit lundi aux Mondiaux de Bakouriani. Le Zurichois a pris la 16e et dernière place. Vice-champion du monde 2017 dans la spécialité, Nicolas Huber est passé à côté de cette finale, devant se contenter des 34,36 points obtenus en seconde manche. Il avait pourtant réalisé une performance encourageante lors des qualifications (6e rang). Le titre est revenu au Norvégien Marcus Kleveland (87,23 points), devant le Japonais Ryoma Kimata et l'Américain Chris Corning. Chez les dames, c'est la Britannique de 16 ans Mia Brookes qui a triomphé, avec 91,38 points. L'argent est pour la Néo-Zélandaise Zoi Synnott-Sadowski, le bronze à la Japonaise Miyabi Onitsuka. Aucune Suissesse ne s'est qualifiée pour cette finale de snowboard slopestyle. Arianne Burri et Bianca Gisler ont respectivement terminé 21e et 23e de la qualification, alors qu'il fallait là aussi faire partie des 12 meilleures. Gremaud en forme La Fribourgeoise Mathilde Gremaud a par ailleurs remporté la manche qualificative de slopestyle en ski freestyle lundi à Bakouriani. Deux autres Suissesses, Sarah Höfflin (5e) et Giulia Tanno (7e), ont décroché leur ticket pour la finale programmée mardi. Championne olympique 2022 de la discipline, Mathilde Gremaud a été créditée de 87,55 points sur son deuxième passage, après en avoir obtenu 80,33 pour son premier "run". Quatrième Suissesse en lice, la jeune Anouk Andraska (19 ans) a échoué au 16e rang.

Une 4e défaite consécutive pour Hüsler Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 51) a subi lundi sa quatrième défaite consécutive sur le circuit principal, la troisième dans un 1er tour. Le gaucher zurichois s'est incliné d'entrée à Dubai, comme à Rotterdam puis Marseille lors des deux semaines précédentes. Le no 1 helvétique a été battu 7-5 6-3 par l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 67), ex-no 21 mondial, qu'il affrontait pour la première fois. Il a perdu ses quatre derniers matches sans gagner le moindre set, et n'a disputé qu'un seul jeu décisif - au 2e tour à Montpellier face à Holger Rune - depuis le début de cette série négative. Lundi, Marc-Andrea Hüsler s'est pourtant accroché, effaçant ainsi un premier break de retard dans la première manche pour revenir de 1-3 à 3-3. Mais il a flanché dans le "money time", concédant le break décisif à 5-6 dans le premier set et à 3-4 dans le second.

Constantin sur le banc, Celestini écarté provisoirement Image: KEYSTONE/Pierre Albouy Christian Constantin n'a pas tardé à réagir. Le président du FC Sion a écarté provisoirement le coach Fabio Celestini à deux jours du quart de finale de Coupe de Suisse face à Lugano. "CC" a annoncé la nouvelle aux joueurs lundi matin, précise Le Nouvelliste, et assumera l'intérim lui-même sur le banc cette semaine. La lourde défaite subie samedi à Tourbillon face à St-Gall (0-4) aura donc été celle de trop pour Fabio Celestini, qui avait été engagé en novembre pour succéder à Paolo Tramezzani. Provisoirement en tout cas: selon Le Nouvelliste, "la performance et les résultats (des deux matches de la semaine) détermineront la poursuite ou l’interruption de la collaboration" entre Sion et Celestini. Christian Constantin a déjà effectué de nombreux - et souvent courts - intérims sur le banc de son club, le dernier remontant au mois de mars 2021. Il avait alors revêtu le costume d'entraîneur pour deux matches, avec à la clé une victoire 3-1 à Lausanne et une défaite 2-1 devant le Servette FC, avant de céder les rênes à Marco Walker. Sion affrontera deux fois Lugano cette semaine, les deux équipes devant se retrouver dimanche en Super League, toujours à Tourbillon. Les Valaisans, qui n'ont plus gagné depuis le 15 octobre face à Lucerne en championnat, couchent sur une série de onze matches sans victoire en SL dont six depuis l'arrivée de Fabio Celestini. Le maintien - même si le dernier de Super League pourra se sauver lors d'un barrage - et la Coupe sont leurs seuls objectifs de la saison.

Klinsmann nommé sélectionneur de la Corée du Sud Image: KEYSTONE/AP/ERIC GAY L'ancien sélectionneur de l'Allemagne et des États-Unis, Jürgen Klinsmann, a été nommé à la tête de la Corée du Sud. Il s'est engagé sur la base d'un contrat devant mener au Mondial 2026, a annoncé lundi la Fédération sud-coréenne. L'ancien attaquant de la Mannschaft (108 sélections, 47 buts), avec qui il a remporté la Coupe du monde en 1990, arrivera à Séoul la semaine prochaine. Il prendra place sur le banc pour le match amical contre la Colombie le 24 mars. Âgé de 58 ans, Jürgen Klinsmann succède au Portugais Paulo Bento, qui a mené la Corée du Sud en huitièmes de finale du dernier Mondial au Qatar (défaite contre le Brésil). Il a déjà dirigé deux sélections par le passé: l'Allemagne, avec laquelle il s'est incliné, à domicile, en demi-finale du Mondial 2006, et les États-Unis (2011-16), avec à son actif un 8e de finale en 2014. Sa dernière expérience sur un banc a tourné court, au Hertha Berlin, qui luttait alors pour le maintien et qu'il a quitté début 2020 après seulement dix semaines, arguant d'un manque de soutien.

Wawrinka de retour dans le top 100 Wawrinka est de retour dans le top 100 du classement ATP Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Stan Wawrinka fait comme prévu son retour dans le top 100 du classement ATP. Le Vaudois de bientôt 38 ans a gagné huit rangs pour se retrouver 97e. Quart de finaliste à Rotterdam puis à Marseille lors des deux dernières semaines, Stan Wawrika a progressé de 33 places depuis le 13 février. Il figurait encore au-delà du 190e rang avant de se hisser en quart de finale des Swiss Indoors de Bâle fin octobre 2022. L'ex-no 3 mondial avait repris la compétition à la fin mars 2022, après une pause forcée de plus d'une année due à une grave blessure au pied gauche. Alors 232e mondial, il avait chuté au 361e rang en mai avant de remonter peu à peu. Il avait quitté le top 100 début janvier 2022. Le no 1 helvétique chez les hommes demeure Marc-Andrea Hüsler, qui a perdu trois places pour se retrouver 51e. Chez les dames, Belinda Bencic a conservé sa 9e place, alors que Jil Teichmann recule du 32 au 37e rang.

Meier aux Devils: neuf joueurs impliqués dans la transaction Pas moins de neuf joueurs sont concernés par la transaction qui voit Timo Meier quitter San Jose pour rejoindre les Devils de Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid. Les Sharks retiennent par ailleurs 50% du salaire de l'Appenzellois (6 millions par an), dont le contrat porte jusqu'à l'été 2023. L'échange a été réalisé dimanche après-midi, mais il a fallu attendre de longues heures avant d'en connaître les détails. Le défenseur Scott Harrington prend aussi le chemin de Newark, tout comme le jeune gardien Zachary Emond, l'attaquant Timur Ibragimov, le défenseur Santeri Hatakka ainsi qu'un 5e tour de draft. Les Sharks, qui sont en pleine reconstruction, ont pour leur part mis la main sur les défenseurs espoirs Shakir Mukhamadullin et Nikita Okhotiuk, les attaquants Andreas Johnsson et Fabian Zetterlund, de même qu'un choix conditionnel de 1er tour au repêchage de 2023 et deux choix de draft en 2024. Auteur de 52 points en 57 matches cette saison, Timo Meier (26 ans) rejoindra probablement sa nouvelle équipe lors de son déplacement dans le Colorado mardi. L'ailier appenzellois pourrait être associé à Nico Hischier mais pourrait aussi parfaitement évoluer au côté du centre-vedette des Devils Jack Hughes.

Une soirée à 3 points pour Josi Roman Josi (C) a r Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Roman Josi gère visiblement bien le départ de Nino Niederreiter à Winnipeg. Le capitaine de Nashville a réussi 3 points dimanche dans un match remporté 6-2 par les Predators sur la glace des Coyotes. Le défenseur bernois s'est fait l'auteur d'un doublé, inscrivant son 16e (23e, 3-1) et son 17e (47e, 5-2) but de la saison. Il a ensuite signé son 37e assist dans cet exercice 2022/23 sur le 6-2 marqué par Cody Glass à 1'43'' de la fin du match, le troisième gagné consécutivement par les Predators. Roman Josi a été désigné première étoile de cette rencontre, dans laquelle il a également bloqué quatre tirs adverses. Le défenseur biennois Janis Moser s'est montré plus discret dans le camp des Coyotes, terminant le match avec un bilan de -1.

Les Hawks battent les Nets au "buzzer" Trae Young (11) et les Hawks ont battu Brooklyn dimanche Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta s'est imposé sur le fil face aux Nets dimanche en NBA. Clint Capela et les Hawks ont battu Brooklyn 129-127 grâce à un panier au "buzzer" de Trae Young. Le meneur All Star a su éviter la tentative de contre de Spencer Dinwiddie pour offrir aux Hawks leur 31e succès en 61 matches, quelques heures après l'officialisation de l'arrivée de Quin Snyder au poste d'entraîneur. "Je compte ces dernières secondes dans ma tête depuis que j'ai 5 ou 6 ans", a-t-il lâché. Trae Young a terminé cette partie avec 34 points et 8 passes décisives, l'autre arrière-vedette d'Atlanta Dejounte Murray réussissant 28 points. Clint Capela a pour sa part capté 12 rebonds, se contentant de 6 points. Aligné durant 19' seulement, l'intérieur genevois a en outre terminé ce match avec un différentiel de -16! Huitièmes de la Conférence Est, les Hawks ont donc enchaîné un deuxième succès d'affilée sous la férule du coach intérimaire Joe Prunty. Celui-ci sera remplacé par le favori à la succession de Nate McMillan, Quin Snyder, qui sera présenté à la presse lundi.

Alcaraz battu en finale à Rio Image: KEYSTONE/AP/Bruna Prado Carlos Alcaraz (ATP 2) a subi sa première défaite de l'année dimanche en finale de l'ATP 500 de Rio de Janeiro. L'Espagnol s'est incliné 5-7 6-4 7-5 devant le Britannique Cameron Norrie (ATP 13). Récent vainqueur contre le même Norrie du tournoi de Buenos Aires, Alcaraz n'est ainsi pas parvenu à conserver son titre à Rio. Lors d'un match à rebondissements, la jeune star espagnole a montré des signes d'énervement puis de fatigue, visiblement gênée par une cuisse droite douloureuse. Devenu à 19 ans le plus jeune no 1 mondial après sa victoire à l'US Open l'an passé, Carlos Alcaraz avait été ensuite contraint de s'arrêter plusieurs mois pour soigner une blessure à la jambe droite, manquant notamment l'Open d'Australie. Depuis son retour à Buenos Aires, l'Espagnol avait enchaîné huit victoires de suite pour se hisser en finale sur la terre battue de Rio. Mais Norrie, 13e joueur mondial, a interrompu la série et montré qu'Alcaraz était encore fragile physiquement, voire même nerveusement. Le gaucher britannique de 27 ans a ainsi remporté le cinquième tournoi de sa carrière. "J'ai réussi à retourner plusieurs fois le match", a-t-il souligné après sa victoire. "Jouer contre Carlos est toujours très difficile".

Les Suisses manquent le coche, Steen Olsen vainqueur Daniel Yule a perdu toute chance de remporter le Globe de slalom Image: KEYSTONE/AP/John Locher Décevants une semaine plus tôt aux championnats du monde, les slalomeurs suisses n'ont pas vraiment relevé la tête dimanche à Palisades Tahoe. Le meilleur d'entre eux, Ramon Zenhäusern, a pris la 6e place d'une course remportée par le Norvégien Alexander Steen Olsen. La déception est surtout grande pour Daniel Yule, 24e du slalom des Mondiaux et 2e de la première manche en Californie. Le skieur du Val Ferret a craqué dans une seconde manche disputée dans des conditions dantesques en raison des fortes chutes de neige et d'une visibilité de plus en plus réduite. Daniel Yule, qui avait l'occasion de prendre les commandes du classement de la discipline avant l'ultime course prévue aux finales de Soldeu, a chuté à la 24e place de ce slalom dominical. Il se retrouve ainsi 3e à 65 points du leader de cette Coupe du monde de slalom Lucas Braathen, 7e dimanche. Le Globe s'est envolé pour lui. Regrets pour Zenhäusern Neuvième après la manche initiale, Ramon Zenhäusern a gagné trois places au final. Le Haut-Valaisan, percutant sur la première moitié du second parcours, aurait pu faire beaucoup mieux. Mais il a multiplié les accrocs sur le bas pour perdre toute chance de signer un troisième podium successif dans la discipline. Sixième de la première manche, Loïc Meillard a sombré sur le second tracé, à l'image de Daniel Yule. Le vice-champion du monde de géant, décevant 11e samedi en géant sur la neige californienne, s'est classé 21e. Il reste 6e du classement de la spécialité, alors que Ramon Zenhäusern est 4e. Aerni et Nef loin du compte Les autres Helvètes avaient manqué leur affaire en première manche dans la station qui avait accueilli les JO de 1960 (sous le nom de Squaw Valley à l'époque). Luca Aerni (37e) et Tanguy Nef (41e) ont échoué à plus d'une demi-seconde du top 30, alors que Marc Rochat, Sandro Simonet et Noel von Grünigen ont connu l'élimination. Cette course s'est par ailleurs jouée à la vidéo. Le Grec AJ Ginnis, désigné vainqueur dans un premier temps avec 0''01 d'avance sur Alexander Steen Olsen, a en effet été disqualifié pour avoir enfourché après de longues minutes d'attente. La tâche du jury n'a il est vrai pas été facilitée par le peu de visibilité.

Timo Meier rejoint les Devils Image: KEYSTONE/AP/JEFF CHIU Timo Meier portera désormais les couleurs de New Jersey selon plusieurs sources. L'Appenzellois a été échangé par San Jose pour l'un des transferts les plus attendus de ce début d'année. Auteur de 31 buts et de 21 assists avec les Sharks, Timo Meier passe à l'Est pour rejoindre une équipe qui s'apprête à disputer les play-off. Il renforcera bien sûr le contingent helvétique des Devils qui comprend le capitaine Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid. Agé de 26 ans, Timo Meier est au bénéfice d'un contrat annuel de 6 millons de dollars qui court jusqu'en juin prochain.

Le champion rate le coche Alexandre Texier bat Leonardo Genoni pour donner la victoire aux Zurich Lions. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Battu 3-2 aux tirs au but dans l'antre des ZSC Lions, Zoug n'est parvenu à réduire que d'une unité son retard sur Fribourg Gottéron. La lutte pour la sixième place est plus serrée que jamais. Les Dragons comptent 75 points contre 73 aux Zougois, avant de se rendre mardi en Suisse centrale. Le double champion en titre sera le dos au mur. Une victoire sera impérative pour les Zougois. L’international des Lions, Willy Riedi (9e) a été le premier à rompre l’équilibre, dans une rencontre où les défenseurs ont pris la mesure des attaquants durant la première période. Tactiquement bien en place, le «Z» a ensuite été surpris deux fois en 45 secondes, par Jan Kovar puis Dario Simion. A partir de cet instant, les Zougois ont mis les Zurichois dans leurs petits patins durant de nombreuses minutes. Sans un attentif Simon Hrubec, l'addition aurait pu être plus lourde après deux tiers. Durant la troisième période, les deux équipes se sont annihilées jusqu'à l'égalisation d'Alexandre Texier à 122 secondes de la fin du temps réglementaire, alors que les Lions évoluaient sans gardien. Aux tirs au but, ce même Texier a inscrit le penalty décisif.

Mbappé et Messi intenables Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Kylian Mbappé et Lionel Messi ont sorti le grand jeu à Marseille pour un Clasico qui a tourné court. Le Français et l'Argentin ont mené le PSG vers une victoire 3-0 éclatante. Les deux hommes n'ont cessé de tourmenter une défense phocéenne dépassée pour redonner huit points d'avance à leurs couleurs en tête du classement. Mbappé a signé un doublé sur deux services de Messi pour devenir avec Edison Cavani le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts. Auteur du 2-0 sur une offrande de Mbappé, Messi a, pour sa part, inscrit un 700e but en club. Marseille doit désormais limiter ses ambitions à la défense de la deuxième place. Les Phocéens possèdent deux points d'avance sur le Monaco de Breel Embolo, fessé 3-0 par le Nice de Jordan Lotomba dans le derby azuréen, et sur Lens.

Slalom de Palisades Tahoe: une seconde manche qui promet Image: KEYSTONE/AP/John Locher Une semaine après leur échec aux Championnats du monde, les slalomeurs suisses pourraient relever la tête à Palisades Tahoe. Ils ont très bien négocié la première manche. Sur la neige californienne, Daniel Yule a signé le deuxième chrono à 0''07 du Champion olympique Clément Noël. Loïc Meillard est sixième et Ramon Zenhäusern neuvième. Tout s'annonce ouvert avant la seconde manche dans la mesure où l'écart entre les onze premiers n'excède pas six dixièmes. Loïc Meillard est ainsi à 0''21, et Ramon Zenhäusern à 0''49. Luca Serni, en revanche, ne s'est pas qualifié pour la seconde manche alors que Marc Rochat a été éliminé.