Conte est à Londres ++ Messi n'a pas oublié le Barça

Premier League: Nuno Espirito Santo limogé par Tottenham Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Nuno Espirito Santo n'est plus le manager de Tottenham, a annoncé lundi le club anglais. Le technicien portugais a été limogé au lendemain d'une défaite 3-0 contre Manchester United en Premier League. "Je sais à quel point Nuno et son staff voulaient réussir et je regrette de devoir prendre cette décision", a déclaré le directeur du football des Spurs, Fabio Paratici. Les Londoniens, seulement huitièmes de Premier League, ont essuyé cinq défaites, dont plusieurs lourdes, lors de leurs dix derniers matches de championnat. Ils sont également troisièmes de leur groupe en Ligue Europa Conférence, où ils partaient favoris devant Rennes, Vitesse (championnat des Pays-Bas) et Mura (championnat de Slovénie). Nuno Espirito Santo, ancien entraîneur de Wolverhampton, avait pris les rênes des Spurs au début de la saison.

Le retour de Djokovic Sept semaines après son rêve de Grand Chelem calendaire brisé en finale de l'US Open, Novak Djokovic fait son retour sur le circuit au Masters 1000 de Paris, qui débute lundi. Des larmes au changement de côté, dans l'immense stade Arthur Ashe, la tête sous la serviette: voilà la dernière image du no 1 mondial imprimée dans les esprits. A cet instant, mené 6-4 6-4 5-4 par Daniil Medvedev en finale de l'US Open, il est au bord de la défaite dans le match le plus important de sa carrière. Quelques points plus tard, sa chance de signer le premier Grand Chelem calendaire depuis 1969 est envolée. Depuis, le Serbe de 34 ans - ainsi resté à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal au nombre record de trophées du Grand Chelem, avec 20 titres - a pris ses distances avec le circuit, renonçant notamment au prestigieux tournoi d'Indian Wells. C'est à Paris-Bercy, où il s'est déjà imposé cinq fois, qu'il a décidé de reprendre la raquette. Djokovic en simple et en double L'y attend une entrée en lice - mercredi au plus tôt - soit face à l'Italien Fabio Fognini (ATP 36), soit face au Hongrois Marton Fucsovics (ATP 39). Avant un éventuel troisième tour contre le no 1 français Gaël Monfils (ATP 21). Novak Djokovic y jouera aussi en double, avec son compatriote Filip Krajinovic, en ayant en tête la phase finale de la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre), troisième et dernier morceau de son programme de fin de saison, avec le Masters réunissant les huit meilleurs joueurs de l'année (14-21 novembre à Turin). Le retour de Nole coïncide avec les discussions autour de la question de la vaccination pour l'Open d'Australie (17-30 janvier), le terrain de jeu préféré du Serbe, cependant réfractaire au vaccin et qui refuse de partager son statut vaccinal. A ce stade, et malgré un scénario évoquant une quatorzaine, les autorités australiennes répètent qu'elles ne transigeront pas sur la nécessité d'être complètement vacciné. Avec quelles conséquences pour Djokovic ? L'attraction Murray Comme d'habitude, la semaine parisienne est l'occasion de distribuer les derniers sésames pour le Masters, organisé pour la première fois à Turin après douze éditions à Londres. Avec Djokovic, ils sont six à avoir déjà leur billet en poche: Daniil Medvedev, le tenant du titre dans la salle de Bercy, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Matteo Berrettini. Deux restent à attribuer. Pour l'instant, les mieux placés sont le Norvégien Casper Ruud et le jeune Italien Jannik Sinner, un des hommes en forme du moment. Autre attraction: le retour d'Andy Murray, qui prouve semaine après semaine sa détermination à ne pas se laisser dicter sa fin de carrière par la prothèse posée à sa hanche droite début 2019. "Je vais percer dans une ou deux semaines, ou peut-être quelques mois", veut croire le Britannique, venu pour la dernière fois à Bercy en 2016... et alors reparti avec le trophée.

Les Astros reviennent à 3-2 face aux Braves Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Les Astros ont conservé l'espoir de remporter les World Series. La franchise de Houston a battu les Braves 9-5 dimanche à Atlanta pour revenir à 3-2 dans cette finale de MLB qui se poursuivra mardi. C'est la première défaite des Braves à domicile en play-off cette saison, eux qui restaient sur 7 victoires à Atlanta. Ils avaient pourtant pris tôt l'avantage, en inscrivant 4 points dès la première manche grâce à un home run d'Adam Duvall. Mais les Astros ont réussi à revenir au score. Ils sont ainsi devenus la première franchise à effectuer une remontée aussi importante en finale du championnat tout en étant menacée d'élimination depuis les White Sox de Chicago en 1919. Participant à leur première finale de MLB depuis 1999, les Braves ne sont toujours qu'à une victoire du titre face aux Astros, vainqueurs en 2017 et finalistes en 2019. Les Braves sont en quête de leur premier titre depuis 1995, qui serait le quatrième de leur histoire.

Les Devils battus aux tirs au but Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun New Jersey a subi une défaite frustrante dimanche en NHL, s'inclinant 4-3 aux tirs au but face à Columbus. Les Devils ont pourtant dominé les débats à domicile. La franchise de Newark a ainsi réussi 39 tirs cadrés, contre 26 pour les Blue Jackets de Grégory Hofmann. Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et leurs équipiers ont notamment eu l'avantage 13-3 dans cette statistique au troisième tiers, entamé sur le score de 3-2 en leur faveur... Hischier s'est illustré en réussissant la passe décisive sur le 3-2 des Devils, inscrit par Dougie Hamilton à la 30e minute. Le centre valaisan en est désormais à 3 points en 7 matches disputés cette saison. Siegenthaler et Hofmann sont en revanche restés "muets" dans cette partie. Dominateurs au troisième tiers, les Devils ont concédé l'égalisation à 5'25'' de la fin du temps réglementaire sur un puck perdu par leur défenseur Ty Smith. Incapables de concrétiser ensuite une supériorité numérique longue de 3'26'' - avec 34'' passées à 5 contre 3 -, ils ont cédé dans le "shoot out".

Naples garde le cap en championnat Image: KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO Naples a remporté sans briller sa 10e victoire de la saison en Serie A, dimanche sur le terrain de la Salernitana (1-0) à l'occasion de la 11e journée. Les Napolitains restent donc leaders. A Salerne, l'unique but du match a été marqué par le milieu de terrain Piotr Zielinski. Le Polonais a trouvé la faille du pied gauche, dans la surface de réparation, au terme d'une action confuse devant le but de la Salernitana (61e). Naples s'est montré peu à son avantage dans cette rencontre, assurant le service minimum. Le coach Luciano Spalletti a il est vrai composé sans ses attaquants Lorenzo Insigne, remplaçant, et Victor Osimhen, blessé.

Sommer sauve Gladbach Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Borussia Mönchengladbach a confirmé son succès retentissant obtenu en Coupe d'Allemagne face au Bayern Munich. La troupe d'Adi Hütter s'est imposée 2-1 face à Bochum dimanche en Bundesliga. Gladbach, qui restait sur deux matches sans victoire en championnat, peut remercier Yann Sommer. Le gardien de l'équipe de Suisse a préservé les trois points de la vicroire en repoussant du genou un tir de Milos Pantovic à la 93e minute. Denis Zakaria, Nico Elvedi et Breel Embolo ont également disputé l'intégralité de cette rencontre. Brillant face au Bayern avec deux buts et deux passes décisives, Embolo est resté plus discret dimanche. Les buts de Mönchengladbach ont été marqués par Pléa et Hofmann, qui ont permis à leur équipe de mener 2-0 à la pause.

Les Lions renouent avec la victoire Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Battus lors de leurs deux dernières sorties, les Zurich Lions ont renoué avec la victoire lors de l'unique partie programmée dimanche en National League. Le "Z" a battu Langnau 5-2. Les hommes du coach Rikard Grönborg ont forcé la décision dans le troisième tiers-temps, en l'espace de... cinq secondes. John Quenneville a inscrit le 3-2 après 46'26'', Yannick Weber doublant l'avantage après 46'31''! Déjà auteur du 1-0, Quenneville a même signé un triplé, scellant le score à 48'' de la fin. Langnau subit ainsi sa quatrième défaite d'affilée et reste scotché au 11e rang. Son portier Robert Mayer doit plaider coupable dimanche: il a concédé deux buts sur des tirs anodins armés de la ligne médiane, le 2-2 signé Marco Pedretti (37e) et le 4-2.

Kontaveit titrée à Cluj et qualifiée pour le Masters Image: KEYSTONE/AP Anett Kontaveit (WTA 14) est la huitième qualifiée pour le Masters WTA (10-17 novembre à Guadalajara). L'Estonienne de 25 ans a arraché le dernier ticket en décrochant le titre à Cluj-Napoca dimanche. Déjà sacrée à Ostrava fin septembre et à Moscou une semaine plus tôt, Anett Kontaveit devait triompher à Cluj-Napoca pour déloger la Tunisienne Ons Jabeur de la 8e place de la Race. Et l'Estonienne n'a pas failli, remportant tous ses matches en deux sets en Roumanie. Elle grimpera en outre au 8e rang du classement technique. Dimanche, Anett Kontaveit a dominé l'idole locale Simona Halep (WTA 14) 6-2 6-3 en 71' en finale. Elle rejoint Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Garbiñe Muguruza, Iga Swiatek et Paula Badosa dans les rangs des qualifiées pour le Masters, le no 1 mondial Ashleigh Barty ayant déclaré forfait.

Petkovic et Bordeaux respirent Image: KEYSTONE/EPA Vladimir Petkovic peut respirer. Ses Girondins de Bordeaux ont décroché dimanche leur deuxième succès de la saison en Ligue 1, battant Reims 3-2 dans le cadre de la 12e journée. Les Bordelais ont témoigné d'une grande force de caractère dans cette partie. Menés 2-0 jusqu'à la 73e minute, ils ont trouvé les ressources pour renvers la vapeur grâce notamment à un doublé de Jimmy Briand. L'attaquant de 36 ans a inscrit le but de la victoire sur penalty, à la 95e. Bordeaux a ainsi mis un terme à une série de cinq matches sans victoire, série au cours de laquelle la formation de l'ex-sélectionneur de l'équipe de Suisse a tout de même obtenu 4 points. Les Girondins prennent ainsi cinq longueurs d'avance sur le 18e Metz.

Simon Marquart sur le toit du monde Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Simon Marquart a conclu sa saison en beauté en remportant le classement général de la Coupe du monde. Le Zurichois de 24 ans a même gagné la dernière manche, disputée dimanche à Sakarya. Cinquième samedi en Turquie, Simon Marquart a fêté dimanche son troisième succès dans cet exercice 2021, après Vérone en mai et Sakarya déjà la semaine passée. Il est le premier Helvète à s'adjuger la Coupe du monde de BMX. "Jusqu'à cette saison, je n'étais même jamais parvenu à me qualifier pour une finale. Là, j'ai gagné trois courses et le général. C'est une sensation incroyable, je suis sans voix", a lâché le Zurichois, qui efface ainsi ses décevants JO de Tokyo, où il avait connu l'élimination dès les quarts de finale.

Cinquième titre de l'année pour Zverev Image: KEYSTONE/AP/Lisa Leutner Alexander Zverev (ATP 4) a cueilli son cinquième titre de l'année dimanche à Vienne. Le champion olympique de Tokyo s'est imposé 7-5 6-4 devant l'Américain Frances Tiafoe (ATP 49), qui disputait sa première finale dans un ATP 500. Vainqueur de 25 des 27 matches qu'il a disputés depuis Wimbledon, Alexander Zverev est le joueur ayant conquis le plus de titres en 2021 à égalité avec Casper Ruud. Mais l'Allemand a remporté deux Masters 1000 (Madrid et Cincinnati) et deux ATP 500 (Acapulco et Vienne), alors que le Norvégien n'a gagné "que" des ATP 250. Alexander Zverev a pu s'appuyer, comme en demi-finale contre le joyau espagnol Carlos Alcaraz (18 ans), sur une qualité de service étincelante dimanche: il a claqué 19 aces, passant 82% de ses premières balles pour ne lâcher que 13 points sur son engagement. Il abordera donc en pleine confiance le Masters 1000 de Paris.

Trop peu en confiance, Sion rechute Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La 12e journée de Super League n'a pas été favorable au FC Sion. A domicile, les Sédunois se sont inclinés X-X devant GC et stagnent à leur huitième place. C'est l'histoire d'un club qui ne transpire pas la confiance. La première victoire obtenue par Paolo Tramezzani face à Servette n'a donc pas replacé Sion sur les bons rails. Pourtant à domicile face au néo-promu GC, les Valaisans avaient plusieurs bonnes cartes à faire valoir. Mais qui dit manque de confiance dit souvent incapacité à profiter des occasions. On pense bien évidemment à cette 75e minute avec le deuxième penalty de la période accordé aux Sédunois. Parfait sur le premier à la 47e, Anto Grgic s'est heurté à Moreira pour son deuxième essai. Le milieu de terrain a choisi de changer de côté et le portier zurichois s'est parfaitement détendu. Et plutôt qu'une égalisation (2-2), les Valaisans ont laissé Djibril Diani seul à 18 mètres trois minutes plus tard et le Français a placé le ballon hors de portée de Fickentscher. Forcément touché moralement, Sion n'a pas su remonter la pente. Après il faut aussi reconnaître que GC a mérité son succès. En première mi-temps, les hommes de Giorgio Contini ont été efficaces avec les buts de Kawabe (32e) et Sène (44e) juste avant la pause. Sion a relevé la tête en deuxième période, mais l'effort général n'était pas suffisant sous le soleil de Tourbillon.

Chen s'impose à Vancouver Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK De retour à son meilleur niveau, Nathan Chen a fait honneur à son statut de favori en gagnant l'or au Skate Canada. L'épreuve féminine s'est conclue sur un podium 100% russe. Nathan Chen (22 ans) a survolé sur un air de Mozart le programme libre, comme il s'était déjà imposé la veille dans le programme court. L'Américain termine loin devant son compatriote Jason Brown, en argent, et le néophyte russe Evgeni Semenenko, en bronze. Chez les dames, les Russes ont à nouveau tout raflé avec Kamila Valieva en or, Elizaveta Tuktamysheva en argent et Alena Kostornaia en bronze. Kamila Valieva (15 ans) a réalisé trois quadruples sauts pour un magnifique programme libre sur le Boléro de Ravel,. En couple, les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, qui visent le titre olympique à domicile cet hiver, se sont imposés. En danse, les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté l'or à domicile.

Les Braves à une victoire du titre Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Les Braves d'Atlanta ont battu les Astros de Houston (3-2) samedi pour accroître à 3-1 leur avantage dans les World Series de la MLB. Ils sont à un succès du titre. Les Braves, qui n'ont plus remporté la finale du championnat nord-américain depuis 1995, auront une première occasion d'être sacrés dimanche, devant leur public à Atlanta où ils n'ont encore jamais perdu depuis le début des play-offs (7 victoires). Samedi, les Braves se sont imposés grâce à deux home-runs consécutifs de Dansby Swanson et Jorge Soler dans la septième manche. Les Houston Astros ont pourtant mené au score grâce à un point de Yordan Alvarez marqué sur une frappe de Carlos Correa en première manche, puis un home-run de José Altuve en quatrième manche.