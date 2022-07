Coup de tonnerre sur la Canebière: Sampaoli quitte l'OM

L'entraîneur Jorge Sampaoli quitte l'Olympique de Marseille Jorge Sampaoli quitte Marseille avant la Ligue des champions. Image: KEYSTONE/AP/JEREMIAS GONZALEZ L'Argentin Jorge Sampaoli, arrivé à Marseille en février 2021, n'est plus l'entraîneur de l'OM, a annoncé le club vendredi, en parlant d'une "décision commune". "Nous sommes satisfaits du chemin parcouru et des émotions vécues ensemble, mais à la suite d'une longue réflexion, les deux parties, qui agissent dans l'intérêt du projet de l'Olympique de Marseille, ont convenu de mettre un terme à cette étape", écrit l'OM dans un communiqué. Avec Sampaoli, l'OM a fini deuxième de Ligue 1 la saison dernière et s'est donc qualifié directement pour la Ligue des champions. Mais dès le mois de mai, l'Argentin avait fait passer un message très clair à ses dirigeants quant à ses exigences sur le mercato. "Est-ce qu'on veut la Ligue des champions pour l'argent ou pour y être compétitif ? C'est ce qu'il y a de plus important à savoir pour le président, le propriétaire et le coach: savoir pourquoi on se donne cet objectif", avait-il dit. "Il faut savoir si il y a la possibilité de créer une équipe de Ligue des champions. Parce que jouer la Ligue des champions, c'est jouer contre de grandes équipes. Venir pour jouer quelques matches et ne pas vraiment faire partie de la compétition, ça me semble illogique", avait ajouté Sampaoli, réputé être très exigeant en matière de recrutement. Pour l'instant, l'OM n'a recruté que deux défenseurs centraux, Samuel Gigot et le jeune Isaak Touré. Le club a aussi perdu deux titulaires indiscutables, William Saliba, reparti à Arsenal, et Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa. Sampaoli, 62 ans, était arrivé à Marseille après la démission d'André Villas-Boas, qui concluait un cycle chaotique, marqué par l'attaque du centre d'entraînement de la Commanderie par des supporters et par le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Longoria.

Le "hors-jeu semi-automatique" sera utilisé au Mondial 2022 Image: KEYSTONE/EPA ANSA/MATTEO BAZZI La FIFA a validé vendredi l'utilisation lors du Mondial 2022 du "hors-jeu semi-automatique", un outil destiné à accélérer et fiabiliser les décisions arbitrales. L'assistance vidéo (VAR) avait été introduite lors du Mondial 2018 en Russie. Cette étape supplémentaire, testée lors de la Coupe arabe fin 2021 puis pendant le Mondial des clubs, permet d'établir à tout moment la position des joueurs et du ballon, facilitant la détection des hors-jeu sans toutefois remplacer l'appréciation des arbitres. Lors du tournoi qatari (21 novembre au 18 décembre), la "technologie semi-automatisée du hors-jeu" (SAOT) utilisera douze caméras placées sous le toit du stade, et contrôlera "jusqu'à 29 points de données" par joueur "50 fois par seconde", explique la Fifa dans un communiqué. Intelligence artificielle Placé au centre du ballon, un capteur enverra lui des données à la salle de visionnage "500 fois par seconde", permettant de déterminer le moment où le ballon est joué bien plus précisément que ne pourrait le faire un oeil humain. "En combinant (ces) données, et à l'aide d'une intelligence artificielle", une alerte sera transmise aux arbitres vidéo "à chaque fois que le ballon est reçu par un attaquant qui se trouvait en position de hors-jeu" au moment de la passe, détaille l'instance du football. En "quelques secondes", il leur reviendra alors de vérifier manuellement le moment de la passe ainsi que la ligne de hors-jeu, avant d'en informer l'arbitre principal, auquel reviendra la décision finale. La validation du but controversé de Kylian Mbappé en octobre 2021, lors de la victoire de la France face à l'Espagne en finale de Ligue des nations (2-1), avait ainsi illustré l'impossibilité d'automatiser totalement les hors-jeux: une fois la position des joueurs prise en compte, il reste à apprécier si un adversaire a pu remettre intentionnellement la balle en jeu. Afin de permettre au public de mieux comprendre les décisions arbitrales, des animations 3D seraient ensuite diffusées sur les écrans du stade, précise par ailleurs la Fifa.

Lyon officialise le retour de Tolisso (Bayern) pour 5 saisons Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'Olympique lyonnais a officialisé vendredi le retour du milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso, champion du monde avec la France en 2018. Il a signé pour cinq saisons avec son club formateur, cinq ans après son transfert en Allemagne. Tolisso, 27 ans, était en fin de contrat avec le club allemand qu'il avait rejoint pour 41,5 millions d'euros et avec lequel il a remporté cinq titres de champion d'Allemagne et la Ligue des champions en 2020 mais a aussi connu de nombreuses blessures. Son retour fait suite à celui d'un autre "Gone" formé au club, l'avant-centre Alexandre Lacazette, qui s'était engagé le 9 juin pour trois saisons. Lui aussi avait été transféré en 2017, pour 53 M EUR, à Arsenal. Les deux opérations, ainsi que la prolongation du contrat du milieu Maxence Caqueret et du gardien Anthony Lopes, deux piliers de l'effectif, s'inscrivent dans la politique sportive du club qui souhaite "retrouver son ADN", selon son président Jean-Michel Aulas. Le retour de Tolisso "témoigne des grandes ambitions lyonnaises et de la volonté pour le club de remporter à nouveau des titres", affirme dans son communiqué l'OL, privé de coupe d'Europe cette saison, terminée à la 8e place de la Ligue 1. Une ambition affichée qui coïncide avec la prise de participation majoritaire effectuée dans l'OL Groupe par Eagle Football Holdings, appartenant à l'Américain John Textor. Tolisso, arrivé à l'Académie de l'OL en 2007, a effectué ses débuts professionnels en 2013. Il compte 28 sélections en équipe de France (2 buts), avec laquelle il a été sacré champion du monde en 2018. Son séjour au Bayern a cependant été émaillé de blessures, dont une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en septembre 2018, une opération à la cheville gauche en avril 2020 et divers problèmes musculaires. Sur la saison écoulée, il a disputé 15 matches, pour deux buts et une passe décisive.

Jokic prolonge son contrat avec les Nuggets pour un montant record Nikola Jokic va prolonger avec les Denver Nuggets pour un montant record. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Nikola Jokic, élu deux fois meilleur joueur de la saison NBA, va prolonger son aventure chez les Denver Nuggets après avoir signé un contrat record de 264 millions d'euros sur cinq ans. Le Denver Post est l'un des nombreux médias à faire état de cet accord, le plus gros de l'histoire de la ligue, avec le pivot serbe Jokic, 27 ans, au moment où débute la période de négociations pour les joueurs libres. Comme le souligne le Post, cette nouvelle n'était pas inattendue, Jokic, élu en mai meilleur joueur de la saison régulière NBA pour la deuxième année consécutive, avait affirmé qu'il n'était pas intéressé par un transfert à l'issue de la défaite de Denver face aux Golden State Warriors en playoffs. Interrogé sur une telle offre, il avait déclaré: "Bien sûr que je vais l'accepter parce que j'aime vraiment cette organisation, j'aime vraiment les gens qui travaillent ici". Il avait dit entretenir "de très bonnes relations avec tout le monde, du propriétaire au responsable de l'équipement". Drafté en 41e position en 2014 par Denver, Jokic est devenu une superstar aussi discrète qu'indispensable chez les Nuggets.

Bâle et Porrentruy accueilleront le Mondial M18 La patinoire de Porrentruy accueillera une partie des matches du Championnat du monde M18 en 2023. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La Suisse accueillera le Championnat du monde M18 garçons en 2023. Les matches auront lieu du 20 au 30 avril à Bâle et à Porrentruy dans l'enceinte du HC Ajoie. Les responsables de la Fédération suisse ont défini plusieurs critères sur la base desquels les dossiers de candidature ont été examinés. Les points principaux portaient sur les prescriptions de l'IIHF et les aspects sportifs, englobant le stade, l'infrastructure disponible et les conditions proposées aux joueurs, au personnel d'encadrement, aux scouts et aux supporters. D’autres considérations ont en outre été prises en compte, comme les coûts, les capacités hôtelières, les possibilités de transports publics et les distances entre les sites d’accueil. Le Championnat du monde U18 masculin est le tournoi international le plus important à l’échelon juniors après celui des M20. Pour les joueurs, il s’agit d’une vitrine idéale pour se présenter au plus haut niveau. "La décision n'a pas été facile, a précisé le directeur de la Fédération Patrick Bloch. Nous avons reçu des dossiers très intéressants" Trois Mondiaux en quatre ans Etant donné que la Suisse organisera trois Mondiaux durant ces quatre prochaines années, il a été décidé dès le début que toutes les régions de Suisses seraient prises en compte. Ainsi, le Championnat du monde A 2026 se jouera à Zurich et Fribourg, le Mondial M18 féminin 2024 devrait se tenir au sud de la Suisse et le Championnat du monde M18 masculin se déroulera au nord du pays. "Sur la base des candidatures, de la situation linguistique et de politique du sport ainsi que du soutien financier, le choix s’est porté sur Bâle comme site principal et Ajoie comme site secondaire, a expliqué Patrick Bloch. "Nous sommes convaincus que nous disposons ainsi d'un cadre idéal pour un tournoi d’excellente qualité ». Métropole suisse disposant d’un vaste réseau de transports publics et d’un aéroport international, Bâle offre le rayonnement mondial que tout championnat du monde mérite. Représentant la Suisse romande, Ajoie (Porrentruy) est synonyme de passion inconditionnelle pour le hockey sur glace.

Anouk Vergé-Dépré provisoirement avec Menia Bentele Image: KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone Privée de sa partenaire habituelle, Joana Hedrich, blessée, Anouk Vergé-Dépré fera équipe provisoirement avec Menia Bentele. Toutefois, Anouk Vergé-Dépré s'entraînera individuellement jusqu'à fin juillet et fera l'impasse sur les tournois de Gstaad ainsi que les tournois Challenge au Portugal et au Maroc. Ainsi, elle veut éviter de perdre trop de points, qui seront finalement importants pour la qualification olympique qui débutera en 2023, précise Swiss Volley dans un communiqué. Elle s'associera ensuite temporairement à Menia Bentele (20 ans). Elles participeront ensemble à la Coupe des nations du 2 au 7 août à Vienne et aux Championnats d'Europe du 15 au 21 août à Munich. Pendant ce mois, Anna Lutz, la partenaire de Menia Bentele, s'entraînera individuellement et participera éventuellement à des tournois avec d'autres partenaires. Dès que Joana Heidrich se sera remise de sa blessure à l'épaule, elle reviendra aux côtés d'Anouk Vergé-Dépré. Des clarifications sur la durée de son absence sont toujours en cours.

Le PSG tient sa première recrue avec Vitinha Image: KEYSTONE/EPA LUSA/MARIO CRUZ Le Paris SG a lancé jeudi son mercato estival en attirant la première recrue de sa nouvelle ère, le jeune milieu de terrain portugais Vitinha. Plus d'un mois après l'annonce fracassante de la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, point de départ d'une nouvelle page du PSG version qatarienne, le club de la capitale tient enfin un renfort pour son groupe professionnel. A 22 ans, le prometteur milieu Vitinha s'est engagé pour cinq saisons en provenance du FC Porto, où ses qualités techniques et de vision du jeu lui ont ouvert les portes de la sélection portugaise (3 sélections). Le montant du transfert, non dévoilé par le PSG, est estimé par la presse spécialisée à 40 millions d'euros. Formé au FC Porto et également passé en prêt par Wolverhampton durant la saison 2020-21, Vitinha compte quatre titres nationaux avec Porto (deux championnats et deux coupes). Il a également remporté en 2019 la Youth League, l'équivalent de la Ligue des champions chez les jeunes, et atteint la finale de l'Euro Espoirs en 2021 avec les moins de 21 ans portugais.

Une deuxième défaite pour la Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A Nicosie face à Chypre, la Suisse a concédé sa deuxième défaite dans le cadre du premier tour préliminaire de l'Euro 2025. Les joueurs d'Ilias Papatheodorou se sont inclinés 71-63. Battue en Autriche en novembre dernier, la Suisse demeure malgré cet échec dans une très bonne position. Elle sera qualifiée pour la seconde phase si elle s'impose ce dimanche à Dublin face à l'Irlande. Face à une équipe qualifiée d'office en qualité de l'un des quatre pays organisateurs de cet Euro 2025, les Suisses ont lâché prise dans un troisième quarter perdu sur le score improbable de 11-6. Malgré sa supériorité presque écrasante au rebond - 42 contre 28 -, la Suisse a balbutié son basket avec 12 ballons volés par les Chypriotes et 17 turnovers. A 3 points, la réussite ne fut, par ailleurs, pas au rendez-vous avec un 7 sur 29. Joueur le plus utilisé avec une présence de 34'45'' sur le parquet, Jonthan Kazadi (17 points) aurait pu permettre aux siens de revenir en fin de rencontre s'il avait pu réussir l'un des deux tirs primés qu'il a armés dans le money time alors que les score n'était que de 67-61. Le meneur bernois espère retrouver sa main dimanche.

Perche: nouveau record du monde en plein air pour Duplantis Armand Duplantis ne cesse de battre des records Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Armand Duplantis a signé un nouvel exploit. Le Suédois a remporté le concours du saut à la perche du meeting de Stockholm comptant pour la Ligue de diamant en passant une barre à 6m16. Cela constitue un nouveau record du monde en plein air. Duplantis (22 ans) a fait encore mieux en salle, où le vent ne joue pas de rôle, avec 6m20 lors des championnats du monde indoor à Belgrade à fin mars. Le champion évolue vraiment sur une autre planète. Il sera évidemment le grand favori des Mondiaux à Eugene dans deux semaines.

Rafael Nadal: le défi permanent Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Rafael Nadal est toujours en course pour le Grand Chelem. Le Champion d'Australie et de Roland-Garros s'est hissé en seizième de finale de Wimbledon. Il s'est imposé en quatre sets, 6-4 6-4 4-6 6-3, devant le Lithuanien Ricardas Berankis (ATP 197). Déjà accroché mardi par l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 41), Rafael Nadal n'a pas démontré lors de ses deux premiers tours qu'il avait retrouvé le pied jardinier. "Je n'ai plus joué à Wimbledon depuis 2019. On peut comprendre que chaque match représente un véritable défi", précise l'homme aux 22 titres du Grand Chelem. Samedi, Rafael Nadal sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 54). Comme Matteo Berrettini, l'herbe ne fait pas peur au joueur transalpin. Sur cette surface, il fut titré en 2019 à Antalya et finaliste en 2021 à Eastbourne. Mais dans un tableau dans lequel ne figurent déjà plus Berrettini, Félix Auger-Aliassime et Marin Cilic, Rafael Nadal voit sa route dégagée jusqu'à une éventuelle demi-finale contre Stefanos Tsitsipas ou Nick Kyrgios, appelés à s'affronter samedi dans un véritable "blockbuster".

Meilleure performance mondiale de l'année pour les Suissesses Les relayeuses suisses peuvent avoir le sourire Image: KEYSTONE/EPA/Magnus Andersson Le relais 4 x 100 m dames suisse a brillé à Stockholm lors du meeting de la Ligue de diamant. Les quatre Suissesses ont signé la meilleure performance mondiale de l'année en 42''13. Composé de Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Salomé Kora et Ajla Del Ponte, le quatuor helvétique s'est imposé en l'absence des meilleures nations de la spécialité. Les sprinteuses suisses ont échoué à huit centièmes du record de Suisse. Cette performance est de bon augure à deux semaines des Mondiaux à Eugene. Le relais suisse, quatrième des Jeux olympiques l'an passé à Tokyo, visera le podium aux Etats-Unis. Pour y parvenir, il faudra s'approcher des 42 secondes.

Nouvelle large défaite pour les Suissesses avant l'Euro Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse dames a connu une nouvelle défaite lors de son ultime rencontre de préparation pour l'Euro. A Zurich, les filles de Nils Nielsen ont été battues 4-0 par l'Angleterre. Alors certes, l'addition a été quand même moins lourde qu'à Erfurt contre l'Allemagne le 24 juin (7-0), grâce à une meilleure résistance, notamment en première période, et plus de présence dans les duels. Mais au fil du temps, la meilleure équipe a fini par passer l'épaule. Les Anglaises, qui feront partie des favorites dès la semaine prochaine à domicile, ont marqué par Russo (56e), Stanway (74e/penalty), England (76e) et Scott (94e). Pas de danger La Suisse avait auparavant plusieurs fois frisé le code, surtout en début de rencontre. Un comportement défensif exemplaire, mélangé à un manque de justesse à la finition chez les visiteuses, avait toutefois permis aux Helvètes de conserver le 0-0 pendant un peu moins d'une heure. Mais en contrepartie, elles n'ont quasiment pas réussi à créer le danger. Il s'agira désormais de se concentrer sur le premier match de l'Euro, prévu le samedi 9 juillet contre le Portugal dans le groupe C. Cette partie risque d'être cruciale, les deux autres équipes de cette poule - les Pays-Bas et la Suède - semblant supérieures aux Suissesses.

Yann Sommer: l'appel de Lucien Favre Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Yann Sommer rejoindra-t-il Lucien Favre à Nice ? La presse française assure que le club azuréen entend recruter le gardien de l'équipe de Suisse, lequel susciterait également l'intérêt de Rennes. Lucien Favre doit faire face au départ au PSV Eindhoven de l'Argentin Walter Benitez, qu'il avait intronisé comme no 1 à Nice en 2017 lors de son premier passage. Lundi devant la presse, l'entraîneur vaudois avait confirmé que Nice était bien à la recherche d'un gardien. Le pari de confier la place de no 1 au Polonais Marcin Bulka (22 ans), le no 2 de la saison dernière, apparaît. aux yeux des décideurs azuréens, un brin risqué. Agé de 33 ans, Yann Sommer évolue au Borussia Ménchengladbach depuis l'été 2014. Il s'est affirmé très rapidement comme l'un des meilleurs gardiens de la Bundesliga. Et il a conservé un excellent souvenir de sa première saison en Allemagne qu'il avait vécue sous les ordres de Lucien Favre. Yann Sommer est sous contrat avec le Borussia Mönchengéadbach jusqu'au 30 juin 2023. Mais en proie à de réelles difficultés financières, le Borussia ne serait pas contre l'idée de réduire sa masse salariale.

C'est - déjà - fini pour les Suisses Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Quart de finaliste l'an dernier, Viktorija Golubic (WTA 58) n'écrira pas une nouvelle belle page à Wimbledon. La Zurichpise est tombée au deuxième tour. La dernière des huit joueuses et joueurs de Swiss Tennis encore en lice en simple s'est inclinée 6-3 6-4 devant la Championne 2021 de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 14). Même si elle a mené 3-1 au deuxième set, Vitkroja Golubic ne peut pas nourrir de grands regrets. La Tchèque était bien la meilleure joueuse sur le court, la plus entreprenante et, surtout, la plus percutante en coup droit. Après un excellent début de rencontre, Viktorija Golubic a lâché son service pour la première fois au huitième jeu. Dans la seconde manche, elle sauvait tout d'abord cinq balles de break dans le jeu initial avant de ravir le service de son adversaire à 2-1. Malheureusement, elle ne devait pas confirmer ce break pour permettre à Barbora Krejcikova de revenir au score sur un jeu de service perdu "blanc". A 3-2, elle galvaudait trois balles de 4-2 pour laisser passer son ultime chance de reprendre la main sur cette rencontre. Elle s'inclinait sur la quatrième balle de match de la Tchèque après 1h.39'de jeu.