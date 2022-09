Hüsler se qualifie pour les quarts de finale Image: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa Marc-Andrea Hüsler a réussi l'une des plus belles performances de sa carrière en 8e de finale à Sofia. Le Zurichois a battu l'Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 14) 6-3 3-6 6-2. Matricule 95 à l'ATP, le grand gaucher n'avait jusqu'ici battu qu'un seul top 20 dans sa carrière: Fabio Fognini en septembre 2020 à Kitzbühel. Il avait d'ailleurs atteint pour la première fois les demi-finales d'un tournoi ATP à cette occasion. Dans cette partie, Hüsler s'est montré solide au service, ne le lâchant qu'une fois lors du second set. Dans le troisième, c'est lui qui a pris les devants, même s'il n'a pas pu breaker tout de suite l'Espagnol malgré quatre possibilités à 1-0. Mais à 2-2, le Zurichois est devenu irrésistible pour ne laisser que deux points en quatre jeux à son adversaire. Pour Hüsler, il s'agit du deuxième quart de finale cette année après Winston-Salem où il était allé en demies. En quarts de finale en Bulgarie, il affrontera le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 119).

Pas de vaccination obligatoire pour les visiteurs au Qatar Pas besoin de vaccination antiCovid pour entrer au Qatar pendant la Coupe du monde. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire pour les spectateurs de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays, ont annoncé jeudi le gouvernement et le Comité suprême d'organisation. "Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas tenues d'effectuer une quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal ou leur pays d'origine", précisent les organisateurs. Au comptoir d'enregistrement de son aéroport de départ, tout visiteur âgé de six ans et plus devra par contre présenter un résultat négatif de moins de 48h avant l'heure de départ pour un test PCR et de moins de 24h pour un test antigénique. Il ne sera pas nécessaire d'effectuer un nouveau test à l'arrivée. Le port du masque sera obligatoire pour tous dans les transports publics et dans les établissements de santé. Toute personne testée positive pendant le tournoi devra s'isoler pendant 5 jours puis porter un masque pendant 5 jours. Les visiteurs de plus de 18 ans devront également télécharger l'application de traçage Ehteraz, requise pour pénétrer dans les lieux publics fermés. Des informations supplémentaires sur l'utilisation d'Ehteraz pendant le tournoi, notamment dans les stades, "seront communiquées en temps voulu", ont indiqué les organisateurs à l'AFP. Ils précisent également que "les soins de santé d'urgence seront fournis gratuitement dans les hôpitaux publics pour les titulaires de la carte Hayya", qui fait office de visa pour le Qatar et de billet de match. L'ensemble des hôpitaux, centres médicaux, cliniques et pharmacies privés ou publics du pays seront ouverts aux visiteurs. Le tournoi aura lieu du 20 novembre au 18 décembre.

Jil Teichmann sortie par une qualifiée au deuxième tour Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Jil Teichmann (WTA 36) a été éliminée au deuxième tour du tournoi WTA de Tallinn (EST). La Biennoise a subi la loi de la qualifiée belge Ysaline Bonaventure (ATP 138) 6-7 (8/10) 3-6. Sur le score de 6-5 dans le tie-break, Teichmann n'a pas pu transformer une balle de set. Par la suite, elle a encore défendu deux balles de set contre elle avant d'abandonner la manche à la troisième balle de set. Dans la deuxième manche, la Biennoise s'est rapidement retrouvée menée 1-4 et n'a plus régaté contre la Belge. Pour Teichmann, il s'agit déjà de la troisième défaite face à Bonaventure en quatre duels.

Tournoi à Fribourg et match de gala à Zurich Image: KEYSTONE/DPA/MATTHIAS BALK L'équipe de Suisse disputera un tournoi à Fribourg en décembre et un match de gala contre la Finlande, championne olympique et du monde, le 9 février à Zurich dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. La décision de faire jouer le tournoi dans l'enceinte fribourgeoise a été prise parce que la cité romande sera l'une des deux villes hôtes du Championnat du monde 2026 de l'IIHF. "L'Euro Hockey Tour en décembre prochain représente pour nous l'occasion idéale pour acquérir de premières expériences à Fribourg en vue du Mondial 2026 et d’offrir une vitrine pour le Championnat du monde en Suisse", explique Patrick Bloch, CEO de la Fédération suisse de hockey sur glace. La présence d'adversaires prestigieux permet aussi d'espérer une certaine affluence dans le stade. A Fribourg, la Suisse affrontera successivement la Suède (15 décembre/20h15), la République tchèque (17 décembre/20h15) et la Finlande (18 décembre/13h00). Billets disponibles dès le 5 octobre. Dans la même logique, le Breakout Game, qui se jouera à l'occasion des Beijer Hockey Games le 9 février 2023 en Suisse, se tiendra dans la nouvelle patinoire de Zurich, la deuxième ville hôte du Mondial. Il opposera la Suisse à la Finlande, championne du monde.

Huitièmes de finale: deux matches en 2023 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse ne pourront pas tous se disputer aux dates prévues (8-9 novembre). Le match en retard de Super League entre Lucerne et Bâle a été fixé au 9 novembre si bien que deux rencontres de Coupe auront lieu au début de l'année 2023. Ainsi, le FC Lucerne disputera son huitième de finale à Thoune le mardi 31 janvier 2023, tandis que le "classique" entre Grasshopper et le FC Bâle est programmé un jour plus tard. Il n'a pas encore été décidé où le dernier club de deuxième ligue encore en lice, l'AC Arbedo-Castione, jouera son match à domicile contre Saint-Gall le mardi 8 novembre. Coupe de Suisse. Huitièmes de finale. L'horaire. Mardi 8 novembre. 20h00 Rotkreuz (1re ligue) - FC Schaffhouse. 20h30 Arbedio-Castione (2e) - St-Gall. Mercredi 9 novembre. 19h30 Wil - Sion. 20h15 Lausanne - Young Boys. 20h15 Wohlen (1re) - Servette. 20h30 Lugano - Winterthour. Mardi 31 janvier 2023. 19h00 Thoune - Lucerne. Mercredi 1er février. 20h15 Grasshopper - Bâle.

Lugano: fracture d'une côte pour Andersson Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Calle Andersson va manquer au HC Lugano pour plusieurs semaines. Le défenseur suédois à licence suisse, arrivé cet été en provenance de Berne, s'est fracturé une côte lors du derby contre Ambri. Il s'est également déchiré un muscle de l'abdomen. Selon un communiqué du club, d'autres examens sont en cours, qui permettront de fixer avec plus de précision la durée de l'absence de l'arrière scandinave, buteur sur le 3-0 dans le derby remporté 4-1 par Lugano. Blessé aux adducteurs, Giovanni Morini devrait être, lui, à disposition de l'entraîneur Chris McSorley dès la semaine prochaine.

L'édition 2023 débutera par un contre-la-montre dans les Abruzzes Le Giro 2023 commencera par un contre-la-montre Image: KEYSTONE/EPA ANSA Le Tour d'Italie 2023 débutera par un contre-la-montre dans la région des Abruzzes, en Italie. Les organisateurs du Giro l'ont annoncé. En mai dernier, le départ du Giro, avait été donné à Budapest en Hongrie, pour une boucle de trois étapes dans le pays magyar. L'édition 2023 démarrera le 6 mai par un contre-la-montre individuel entre Fossacesia et Ortona de 18,4 kilomètres, avant une étape de plaine prévue le lendemain entre Teramo et San Salvo (204 km). Les coureurs quitteront les Abruzzes le 8 mai, avant de revenir le 12 mai lors de la septième étape, avec une arrivée au sommet de Gran Sasso, situé dans le massif des Apennins. Ce sera seulement la deuxième fois dans l'histoire du Tour d'Italie que les coureurs s'élanceront dans les Abruzzes, après une première en 2001. Le parcours complet du Tour d'Italie 2023 sera dévoilé à Milan en octobre. En mai dernier, Jai Hindley (Bora - Hansgrohe) était devenu le premier Australien à remporter le Giro, devant le champion olympique équatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) et l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Union Berlin: Un nouveau contrat pour Urs Fischer Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Urs Fischer voit son travail récompensé par les dirigeants de l'Union Berlin, actuel leader de Bundesliga. Le technicien zurichois a prolongé son contrat, qui arrivait initialement à terme à l'issue de la présente saison. La durée du nouvel accord n'a toutefois pas été précisée. Ancien coach de Zurich, Thoune et Bâle, Urs Fischer (56 ans) est arrivé sur le banc de l'Union Berlin durant l'été 2018. Il a permis au club de la capitale de fêter sa promotion en 1re Bundesliga dès l'été 2019, avant de le mener en Coupe d'Europe à l'issue des deux saisons suivantes. "Ce que nous avons vécu ensemble au cours des dernières années est incroyable et difficile à décrire. Comme je l'ai déjà souvent dit, je me sens parfaitement bien à Union. Le travail quotidien avec l'équipe et tout le staff, les conditions mises en place par le club, les relations humaines - tous ces facteurs sont très importants pour notre succès au cours des quatre dernières années", explique-t-il dans un communiqué.

L'Inter annonce une perte de 140 millions d'euros en 2021/22 L'Inter a perdu 140 millions d'euros en 2021/22 Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter Milan a annoncé mercredi avoir enregistré des pertes s'élevant à 140 millions d'euros lors de la saison 2021/22. Un chiffre en diminution par rapport à l'exercice précédent marqué par les conséquences de la crise du Covid-19. Lors de la saison 2020/21, le club de Serie A, propriété du groupe chinois Suning, avait affiché des pertes record de 245 millions d'euros. Ce nouveau déficit, explique le club, est lié aux répercussions de la crise sanitaire principalement lors de la première moitié de la saison dernière. En 2021/22, l'Inter a par ailleurs enregistré une progression de son chiffres d'affaires à 439,6 millions d'euros, 75 millions de plus que sur la saison 2020-2021. Selon le club milanais, "le propriétaire (chinois de l'Inter) a déjà officiellement exprimé son engagement à soutenir le groupe" en couvrant les pertes. "Les deux principaux objectifs du club restent inébranlables: maintenir la compétitivité de l'équipe au plus haut niveau dans toutes les compétitions et renforcer sa position financière", selon l'Inter, vice-champion d'Italie en 2021/22. Vendredi, un autre ténor de la Serie A, la Juventus Turin, avait annoncé que ses comptes restaient dans le rouge pour la cinquième année consécutive après avoir enregistré une perte record de 254,3 millions d'euros la saison passée.

Hamilton: "pas la fin du monde" si 2022 se termine sans victoire Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, vit de son propre aveu l'une des saisons les plus "dures" de sa carrière. Il a toutefois jugé mercredi que terminer l'année sans victoire ne serait "pas la fin du monde". "Il reste six courses, donc six opportunités de victoire", a déclaré le Britannique, qui a toujours remporté au moins un Grand Prix lors de chaque saison depuis ses débuts en F1 en 2007. "Mais si nous n'y arrivons pas, ce n'est pas la fin du monde. On reviendra au top", a poursuivi le pilote Mercedes à Kuala Lumpur, en Malaisie, à l'occasion de la reconduction du partenariat entre le constructeur allemand et la compagnie pétrolière Petronas. Recordman du nombre de victoires en GP (103), Lewis Hamilton a par ailleurs refusé de qualifier la saison en cours de "période de disette". "Cette année a été enrichissante pour tout le monde", a estimé le pilote de 37 ans. Un objectif principal Quatre fois titré de 2017 à 2020 et deuxième l'an passé derrière le Néerlandais Max Verstappen, Lewis Hamilton n'occupe pourtant que la sixième place au championnat du monde, avec 168 points, derrière son coéquipier et compatriote George Russell (203), quatrième. La première place, occupée par Verstappen (335 points), est d'ores et déjà inaccessible pour le Britannique, qui a reconnu que la saison 2022 était "l'une des plus dures" de sa carrière. A ce jour, le co-recordman du nombre de titres en F1 a souligné que l'objectif principal de son écurie était la deuxième place au classement des constructeurs, derrière Red Bull. Avant le GP de Singapour dimanche, Mercedes occupe le 3e rang, juste derrière Ferrari (371 points contre 406 pour la Scuderia).

Simona Waltert battue en deux sets au 2e tour Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Simona Waltert (WTA 120) n'a pas pu enchaîner un quatrième succès en cinq jours sur la terre battue de Parme. La Grisonne s'est inclinée 6-3 7-6 (7/1) devant l'Egyptienne Mayar Sherif (WTA 74) mercredi au 2e tour du tableau principal. Issue des qualifications dans ce tournoi WTA 250, Simona Waltert n'a pourtant rien lâché dans cette partie. La quart de finaliste du dernier tournoi de Lausanne a ainsi effacé une première balle de match à 6-3 5-3 sur son service, avant de gagner trois jeux consécutifs. Mais elle a perdu 11 des 12 derniers points du match. La Grisonne de 21 ans, qui avait battu la demi-finaliste de Roland-Garros 2021 Tamara Zidansek (WTA 92) mardi au 1er tour, va se rapprocher un peu plus du top 100 de la hiérarchie grâce à ce 8e de finale. Elle devrait obtenir lundi prochain son meilleur classement, qui est jusqu'ici un 118e rang.

Bencic poursuit sa route à Tallinn Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Belinda Bencic (WTA 14) jouera les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Tallinn vendredi. La St-Galloise a battu la qualifiée Katie Boulter (WTA 145) 6-4 6-7 (2/7) 6-3 mercredi au 2e tour. Tête de série no 2 du tableau en Estonie, Belinda Bencic a dû batailler durant 2h44' pour décrocher son deuxième succès en autant de duels face à la Britannique. Efficace dans le premier set, elle a joué à se faire peur, elle qui semblait avoir le match en mains à 6-4 1-0 40/0 sur son service. La double médaillée olympique de Tokyo 2021, qui a également mené 3-1 dans la deuxième manche, s'est ainsi retrouvée dos au mur à 3-4 dans le set décisif après avoir concédé son service. Mais elle a serré sa garde dans le "money time", remportant les quatre derniers jeux en signant deux breaks au passage. Bellinda Bencic ne connaîtra sa prochaine adversaire que jeudi. Elle affrontera en quart de finale la Croate Donna Vekic (WTA 85) ou la Chinoise Zhang Shuai (WTA 26).

Hüsler défiera Carreño Busta en 8e à Sofia Image: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa Marc-Andrea Hüsler (ATP 95) défiera Pablo Carreño Busta (ATP 14) jeudi en 8e de finale à Sofia. Le Zurichois a dominé le Français Geoffrey Blancaneaux (ATP 139) 6-4 6-4 mercredi au 1er tour. Battu d'entrée à San Diego la semaine dernière, le no 1 helvétique a maîtrisé son sujet face au champion junior Roland-Garros 2016. Il a ainsi pris sa revanche sur la défaite subie face au Français à Zoug à la fin du mois de juillet. Marc-Andrea Hüsler s'est montré particulièrement efficace. Il a converti les deux opportunités dont il a bénéficié à la relance, signant le break à 4-4 dans les deux sets, et a écarté la seule balle de break à laquelle il a dû faire face, dans le dernier jeu. Jeudi, Marc-Andrea Hüsler affrontera pour la première fois le solide Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 14). Il fait évidemment figure d'outsider face au vainqueur du récent Masters 1000 de Montréal, tête de série no 2 du tableau en Bulgarie.

Richarlison a été la cible d'un jet de banane Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena "Non au racisme": Richarlison a fustigé le "bla-bla" des décideurs dans la lutte contre le racisme. L'attaquant brésilien, cible d'un jet de banane mardi soir au Parc des Princes lors du match amical Brésil-Tunisie (5-1), a aussi appelé à davantage punir ce genre de gestes. "Tant qu'ils continuent leur bla-bla et qu'ils ne punissent pas, ça continuera comme ça, ça arrivera tous les jours et partout. Pas le temps frère! Non au racisme", a écrit le joueur de Tottenham sur Twitter dans la nuit de mardi à mercredi. Alors que Richarlison venait d'inscrire le deuxième but du Brésil dans cette rencontre de préparation au Mondial 2022, l'attaquant a été visé par quelques projectiles venus des gradins, dont une banane, qui a atterri sur la pelouse. L'air contrarié, il est retourné se replacer après avoir fêté ce but avec ses équipiers. "Mieux éduquer les jeunes" La fédération brésilienne (CBF) a condamné cet incident "lamentable", et Richarlison a reçu le soutien de ses équipiers, comme le capitaine Thiago Silva, et de plusieurs grands clubs brésiliens. Le sélectionneur Tite a également déploré ce débordement: "Le football ne justifie pas tout", a-t-il lancé en haussant le ton en conférence de presse, avant d'appeler à "mieux éduquer les jeunes" et à des "punitions". La semaine dernière, l'équipe du Brésil avait pris la défense d'un autre de ses attaquants, Vinicius Junior, visé par des chants racistes lors d'un match du Real Madrid sur le terrain de son voisin, l'Atlético. La justice espagnole a ouvert une enquête. D'autres incidents Le match amical entre le Brésil et la Tunisie, disputé devant une vaste majorité de supporters tunisiens au Parc des Princes, a été marqué par d'autres incidents, en particulier en avant-match, lorsque l'hymne brésilien a été accueilli par une bordée de sifflets. La rencontre a aussi été brièvement interrompue en première période à la suite de l'usage de pointeurs lasers visant les joueurs.