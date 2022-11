Curleurs suisses en finale des Européens ++ Les dames aussi

Les Suisses battent la Suède et filent en finale Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Suisses, à l'image des Suissesses disputeront également la finale des Championnats d'Europe à Östersund (SWE). Le quartette du CC Genève a battu 6-3 la Suède en demi-finale. Pablo Lachat, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoît Schwarz du CC Genève affronteront samedi à 13h00 l'Ecosse du skip Bruce Mouat. La tâche est loin d'être facile face au tenant du titre, Mouat avait décroché le titre européen en 2018 et l'an dernier. Les Suédois, qui disputent ces Européens à la maison sans l'un des meilleurs skips du monde, Niklas Edin, blessé, ont perdu le contrôle de la partie lors du 7e end. Les Suisses sont parvenus à voler deux pierres pour mener 5-3. Dans le end suivant, le skip Oskar Eriksson manquait sa dernière pierre et permettait à la Suisse de voler un nouveau point. Ainsi, la Suisse sera présente dans les deux finales des Championnats d'Europe. Le quartette de la skip Silvana Tirinzoni jouera également l'or contre le Danemark samedi à 9h00.

Les joueurs iraniens chantent leur hymne national Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Les joueurs iraniens, silencieux lors de leur premier match du Mondial 2022, ont chanté leur hymne national avant la rencontre contre le pays de Galles, vendredi à Doha. Décrit comme "collectif" par le capitaine Alireza Jahanbakhsh avant la Coupe du monde, le choix de ne pas chanter lors de la rencontre face à l'Angleterre, avait été perçu comme un signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays. Jeudi en conférence de presse, l'attaquant iranien Mehdi Taremi avait affirmé que les joueurs de la "Team Melli" ne subissaient "aucune pression" après avoir refusé de chanter l'hymne national avant leur match contre l'Angleterre, dans un geste apparent de solidarité avec les manifestants dans leur pays. "Je n'aime pas parler de sujets politiques mais nous ne subissons aucune pression", avait déclaré l'avant-centre du FC Porto, avant cette rencontre décisive, puisque l'Iran serait éliminée en cas de défaite. L'Iran doit affronter les Etats-Unis le mardi 29 novembre dans le 3e et dernier match du groupe B. Taremi, auteur d'un doublé face à l'Angleterre (défaite de l'Iran 6-2) lundi, a par ailleurs refusé de s'étendre sur la situation en Iran et les manifestations, réprimées dans le sang, consécutives à la mort le 16 septembre de la jeune Mahsa Amini, arrêtée par la police des moeurs pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire strict imposé par le régime. Un levier Depuis le début du soulèvement en Iran, le refus de chanter l'hymne de la République islamique est l'un des leviers des sportifs iraniens pour manifester leur solidarité avec le mouvement. Par ailleurs, un photographe de l'AFP a vu des supporters habillés aux couleurs de l'Iran se faire confisquer un drapeau "Femme Vie Liberté", devenu le cri de ralliement de la contestation. A leurs côtés, une supportrice tenait dans les mains un maillot floqué au nom de Mahsa Amini et portant le numéro 22, correspondant à l'âge de la jeune femme au moment de son décès. En début de match, les "Iran, Iran" descendaient des tribunes où, selon les images télévisées, certains étaient en larmes.

Suisse: bien des questions ouvertes Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno La satisfaction d'avoir fait le travail mais la conviction que le plus dur est à venir: tel est le sentiment ressenti dans le camp de l'équipe de Suisse au lendemain du succès 1-0 face au Cameroun. Murat Yakin a jugé cette victoire contre le Cameroun trop étriquée. Le sélectionneur aurait souhaité soigner la différence de buts pour aborder le match du 2 décembre contre la Serbie en position de force. Dans un scénario idéal, il veut aborder cette rencontre sans avoir l'obligation de la gagner. En revanche, tout deviendra bien plus compliqué si la Serbie peut se contenter du partage des points. 8 buts et 4 assists pour Xherdan Shaqiri L'éclair de Xherdan Shaqiri avec cette passe décisive du pied droit, s'il vous plaît, à l'adresse de Breel Embolo sur le 1-0 restera comme le grand fait de ce premier match. Désormais impliqué dans douze buts - 8 goals/4 assists - de l'équipe de Suisse lors de ses cinq dernières phases finales, le Bâlois demeure à 31 ans le facteur X de la sélection. "Si tu joues comme face au Cameroun le plus souvent dans les trente derniers mètres adverses, la présence de Xherdan ne se discute pas, souligne Blerim Dzemaili, présent à Doha au titre de consultant de la RSI. Dans le cas contraire, on peut ouvrir une réflexion." A entendre le demi du FC Zurich, il y peut y avoir débat sur sa présence lundi dans le onze de départ face au Brésil. "Blerim n'a peut-être pas tort. Mais je ne pense pas que cantonner Xherdan dans un rôle de joker soit judicieux, souligne pour sa part Benjamin Huggel qui collabore au Qatar avec la SRF. Xherdan ne donnera pas sa pleine mesure s'il doit entrer en cours de match. C'est un joueur qui marche à la confiance. Le reléguer sur le banc au coup d'envoi serait contre-productif." Que faire avec Akanji et Elvedi ? La question de la titularisation de Xherdan Shaqiri n'est pas la seule qui se pose pour Murat Yakin, sans doute le premier sélectionneur de l'histoire à changer à trois reprises de système de jeu dans les vingt dernières minutes d'une rencontre de Coupe du monde. Avertis face au Cameroun, Manuel Akanji et Nicolas Elvedi sont désormais sous la menace d'une suspension contre la Serbie s'ils écopent d'un second avertissement lundi. "Si j'étais à la place de Murat Yakin, je titulariserais tout de même Akanji et Elvedi. Si l'un des deux est averti, je peux le remplacer par Fabian Schär contre les Serbes", lâche Benjamin Huggel. Murat Yakin n'ignore toutefois rien des leçons du passé. Il y a quatre ans, Vladimir Petkovic avait sans doute commis une erreur dans son onze de départ contre le Costa-Rica avec trois joueurs sous la menace d'une suspension: Schär, Stephan Lichtsteiner et Valon Behrami. Résultats des courses, les deux premiers ont été avertis et donc suspendus pour le huitième de finale contre la Suède. Denis Zakaria au bout du banc On peut donc tout attendre de Murat Yakin lundi. Face au Cameroun, son coaching n'a pas dérouté seulement les observateurs mais aussi son... capitaine. Granit Xhaka n'a pas pu, ainsi, masquer son étonnement lors du triple changement opéré à la 72e minute avec les introductions de Fabian Frei, de Noah Okafor et de Haris Seferovic. Qui aurait pu penser que Fabian Frei, titulaire un match sur deux au FC Bâle, passe devant Denis Zakaria ? Déterminant lors du tour préliminaire avec notamment ses deux performances de choix contre l'Italie, Denis Zakaria est parti pour vivre une Coupe du monde aussi frustrante que celle de 2018 en Russie, où il n'avait eu droit que 20 minutes contre le Brésil et une petite demi-heure devant le Costa-Rica. Comme Jonas Omlin relégué gardien no 3 malgré son match parfait contre le Portugal en juin dernier à Genève, Denis Zakaria doit comprendre que Murat Yakin ne connaît aucun état d'âme.

Objectif "qualif" pour les Pays-Bas et l'Angleterre ce vendredi Deux des favoris du Mondial, les Pays-Bas et l'Angleterre, tenteront de valider ce vendredi, sans attendre, leur billet pour les huitièmes de finale. De son côté, le Qatar, pays-hôte, sera confronté à des Sénégalais revanchards. L'armada Oranje, en battant le Sénégal 2-0 lundi dans le Groupe A, et les Three Lions, en disposant de l'Iran 6-2 quelques heures plus tard, dans le Groupe B, ont bien lancé leur campagne, mais il reste quand même deux matches à jouer au premier tour. Les hommes de Louis van Gaal feraient bien de se défaire vendredi des Equatoriens, victorieux du Qatar dans le match d'ouverture (2-0), alors que ceux de Gareth Southgate affronteront leurs cousins américains, qui ont fait match nul contre les Gallois (1-1). Ce sera peut-être sans leur capitaine Harry Kane, touché à la cheville droite contre les Iraniens. La situation est très ouverte dans le Groupe A: l'Équateur peut, a priori, créer la surprise contre des Néerlandais moyennement convaincants qui ont dû attendre la fin de la rencontre (Gakpo 84e, Klaassen 90e+9) pour battre le Sénégal. Quant aux vainqueurs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils ont déjà grillé leur joker, dans la finale du groupe, et seraient bien inspirés de gagner deux matches a priori à leur portée. Ce sera plus facile contre le Qatar vendredi que contre l'Equateur ensuite. Dans le Groupe B, la situation est relativement comparable: l'Angleterre a tout intérêt à se qualifier vendredi, contre un Team USA déçu par le résultat de son premier match, sans attendre un duel fratricide contre les Gallois de Gareth Bale, grands favoris contre l'Iran.

Neymar souffre d'une entorse à la cheville droite, examens à venir Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le maître à jouer du Brésil, Neymar, souffre d'une entorse à la cheville droite, a annoncé jeudi soir le médecin de la fédération, Rodrigo Lasmar. Il faudra attendre "entre 24 et 48 heures pour avoir une autre évaluation" de la gravité de cette blessure et d'une éventuelle indisponibilité du joueur. Le sélectionneur du Brésil Tite s'est toutefois dit "confiant que Neymar va continuer à jouer durant la Coupe du monde". Le prochain match du Brésil, victorieux 2-0 contre la Serbie vendredi, est programmé lundi contre la Suisse. Peu après cette conférence de presse, l'attaquant du PSG est sorti du stade en boitant légèrement, sans répondre aux questions des journalistes. Un oeuf de pigeon sur la malléole Selon le médecin, la blessure est survenue lors d'un choc direct avec le genou d'un joueur serbe. Sur des clichés pris par des photographes de l'AFP, on voit un oeuf de pigeon qui s'est formé sur la malléole droite du Brésilien. L'attaquant a été ensuite filmé boitant bas à son retour vers le vestiaire. Neymar a déjà été touché à cette cheville droite en 2019, le forçant à renoncer à disputer la Copa America. Vendredi soir, Neymar s'est montré très actif et n'a pas ménagé ses courses défensives, jusqu'à son remplacement à la 80e. Il est indirectement à l'origine de l'ouverture du score après avoir lancé Vinicius, dont la frappe, repoussée par le gardien serbe Vanja Milinkovic-Savic, a été reprise victorieusement par Richarlison. Loin de ses soucis et pépins de santé à répétition dans un passé récent, Neymar, qui dispute sa troisième Coupe du monde à l'âge de 30 ans, attaquait cette compétition dans une forme étincelante après un début de saison tonitruant sous le maillot parisien.

Mondial 2022: un doublé de Richarlison donne la victoire au Brésil Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Brésil a pris le départ qu'il voulait dans le groupe G de la Coupe du monde. Il s'est imposé 2-0 contre la Serbie grâce à un doublé de Richarlison (62e/73e) et a pris la tête du groupe. Les deux réussites de l'attaquant de Tottenham ont été inscrites après un travail préparatoire de Vinicius, très remuant. Les deux autres joueurs offensifs des quintuples champions du monde, Neymar et Raphinha, ont été plus discrets. Le stratège du PSG n'a pas toujours été précis dans ses passes, alors que le joueur du Barça a galvaudé deux occasions (35e/46e). D'abord passablement gêné par le pressing et l'organisation défensive des Serbes, le Brésil a su attendre son heure. Après une première mi-temps assez poussive, il a nettement haussé le rythme et son niveau de jeu en seconde période. Deux tirs sur les montants Le score aurait même pu, voire dû, prendre des proportions plus larges sans quelques arrêts du très bon gardien Vanja Milinkovic-Savic. Ce dernier a aussi été sauvé deux fois par ses montants sur des frappes d'Alex Sandro (60e) et Casemiro (81e). Murat Yakin, qui était présent dans le stade pour visionner les futurs adversaires de son équipe, aura sans doute remarqué que le pressing haut mis en place par les Serbes en début de rencontre a posé des problèmes certains aux Brésiliens. Ceux-ci ont aussi parfois souffert pour se défaire de la rigoureuse organisation défensive adverse, avec un milieu renforcé et compact. Bloc défensif très solide Ce résultat est a priori positif pour l'équipe de Suisse. Celle-ci aura toutefois besoin lundi d'évoluer au top de son potentiel pour d'une part résister aux attaques des hommes de Tite, et de l'autre pour aller bouger un bloc défensif très solide. Alisson n'a ainsi eu aucun arrêt notable à effectuer contre les Serbes. Tant Tadic que Mitrovic, les principaux atouts offensifs de ceux-ci, n'ont pas été en mesure de s'illustrer face à la charnière Marquinhos - Thiago Silva.

Mondial 2022: le Portugal domine le Ghana 3-2 Ronaldo marque sur penalty Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Le Portugal a pris la tête du groupe H de la Coupe du monde grâce à son succès 3-2 contre le Ghana à Doha. Auteur sur penalty du premier but, Cristiano Ronaldo a écrit une nouvelle page d'histoire. CR7 a obtenu avec malice et transformé sans problème un penalty à la 65e face au gardien de Saint-Gall Zigi. Il est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire à marquer durant cinq éditions différentes de la Coupe du monde! Le Ghana a égalisé par André Ayew (73e), mais les Portugais ont fait la décision ensuite avec des réussites de Joao Félix (78e) et Rafael Leao (80e), ce dernier à peine entré sur le terrain. Bukari a relancé en vain le suspense en réduisant le score à la 89e. Match enfin lancé Cette rencontre a essentiellement valu par sa seconde période. A l'issue de la première, où il ne s'était rien passé à part un arrêt de Zigi devant Ronaldo (10e), le spectre d'un nouveau 0-0 rôdait dans les parages. Mais heureusement, le penalty, un brin sévère, accordé aux Portugais a véritablement lancé le match et forcé les Ghanéens à abandonner leur tactique attentiste.

Coupe du monde: score vierge entre l'Uruguay et la Corée du Sud Image: KEYSTONE/EPA/Ali Haider L'Uruguay et la Corée du Sud ont livré une rencontre hélas bien soporifique dans le groupe H de la Coupe du monde 2022. La partie s'est conclue sur un nul 0-0. Les deux formations n'ont pas voulu prendre de risques et cela a débouché déjà sur le quatrième score à lunettes depuis le début de la compétition. Aucune n'a d'ailleurs pu cadrer le moindre tir, ce qui illustre bien la pauvreté des débats. Deux poteaux Les meilleures occasions ont été pour les Uruguayens, qui ont tiré deux fois sur le poteau. D'abord sur une tête de Godin (43e), puis sur une frappe lointaine de Valverde (90e). Pour leur part, les Coréens ont bénéficié d'une occasion nette gâchée par l'ancien Bordelais Hwang Ui-jo, qui a manqué le cadre en bonne position (34e). Auteur d'un doublé lors du 8e de finale qui avait opposé les deux équipes au Mondial 2010 (2-1), Luis Suarez est cette fois resté muet. Le capitaine de la Celeste, âgé de 35 ans, a même été très discret et remplacé à la 64e par Edinson Cavani, aussi âgé de 35 ans. Victime d'une fracture à l'oeil gauche lors d'une rencontre de Ligue des champions contre Marseille début novembre, l'attaquant vedette de la Corée du Sud, Son Heung-min, était lui bien titulaire. Opéré récemment, l'attaquant de Tottenham portait un masque de protection.

Les Suissesses en finale aux Championnats d'Europe Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Suissesses de la skip Silvana Tirinzoni se sont qualifiées pour la finale des Championnats d'Europe à Östersund. Elles ont battu 9-5 les Italiennes de la skip Stefania Constantini en demi-finales. Les Italiennes constituaient une surprise avec les Danoises dans ce tournoi européen. Elles avaient battu nettement le quartette suisse lors du dernier match du Round Robin. Mais lors de la demi-finale, Briar Schwaller, Carole Howald, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz de l'équipe triple championne du monde du CC Aarau étaient trop fortes. Elles se sont pourtant retrouvées menées 0-2 dès le 1er end, mais par la suite, elles ont dominé jusqu'à la fin. Lorsqu'elles bénéficiaient de la dernière pierre, elles ont à chaque fois marqué deux points. En finale samedi matin, les Suissesses affronteront soit le Danemark ou soit l'Ecosse. Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont remporté ensemble les trois derniers Championnats du monde. En revanche, elles ne sont pas encore imposées au niveau européen. Le dernier titre d'une équipe de Suisse dames aux Championnat d'Europe date de 2014 à Champéry avec les Grisonnes de Flims, menée par la skip Binia Feltscher. Les messieurs contre la Suède Les Suisses du skip Yannick Schwaller ont bouclé le Round Robin avec une huitième victoire. Ils ont dominé 8-5 l'Allemagne. Avec un bilan de 8 victoires/1 défaite, Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz terminent à la 1re place à égalité de points avec l'Ecosse et l'Italie. Ainsi, les curlers du CC Genève affronteront la Suède vendredi matin à 9h00 à l'affiche des demi-finales. La Suède est menée par le skip Oskar Eriksson, qui remplace l'habituel titulaire, Niklas Edin, blessé. Dans le duel du Round Robin, la Suisse s'est imposée 7-6 contre les Scandinaves.

Suisse - Cameroun: le plus beau des épilogues pour Yann Sommer Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Le match de tous les dangers pour Yann Sommer a connu le plus bel épilogue possible: la victoire, la désignation d'homme du match et l'assurance que sa cheville tient désormais. "Je n'ai ressenti aucune douleur, glisse le portier de Mönchengladbach. C'est un véritable soulagement. Je dois avouer avoir connu bien des hauts et des bas ces derniers jours." Le Bâlois reconnait que tout ne fut pas parfait, mais l'essentiel est là, le job a été fait. "C'était un premier match classique de Coupe du monde, lâche-t-il. Nous ne connaissions pas vraiment le jeu du Cameroun. Il y a eu des imprécisions, mais c'est normal. Je dois dire que nous étions prêts. Que notre langage corporel était le bon. Et que notre coaching aussi." Murat Yakin a apprécié ce compliment dans un match au cours duquel il a joué avec trois systèmes: 4-3-3 pour commencer, un 3-4-1-2 ensuite et 4-4-2 pour finir. Il a surpris les observateurs avec l'introduction du néophyte Fabian Rieder en fin de match. "Il a dû être étonné aussi de rentrer, sourit Murat Yakin. Mais ces derniers entraînements étaient excellents, ses valeurs aussi." Le sélectionneur a promis aussi des surprises pour le match de lundi contre le Brésil qu'il observera au stade ce jeudi face à la Serbie. "Nous avons le temps de bien préparer cette rencontre. Mais maintenant, il faut savourer cette victoire contre le Cameroun. Une victoire qui lance parfaitement l'équipe de Suisse dans ce tournoi même si Murat Yakin regrette les occasions manquées pour le 2-0. "Nous aurions dû gagner plus largement", concède-t-il. Song: "Fier pour Embolo" "Nous n'avions plus d'essence après l'ouverture du score", avoue Rigobert Song bien conscient que tomber en panne sèche au Qatar a quelque chose d'aberrant.. "Mon équipe est jeune. Elle encaisse ce but alors qu'elle aurait pu mener la même action quelques instants plus tôt, poursuit le sélectionneur des "Lions indomptables". Nous sans doute entamé cette seconde période avec trop de peur et de stress." Le nom du buteur ne rend pas ce revers plus douloureux. "Je suis content et fier pour lui. Nous sommes régulièrement en contact. Il n'a pas célébré son but, lâche l'ancien joueur de Liverpool. C'est bien. La vie est ainsi faite. Il a choisi de jouer pour la Suisse."

Suisse - Cameroun: une entame "parfaite" Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Une première mi-temps cataclysmique avant la délivrance: la Suisse a soufflé le chaud et le froid lors de son entame victorieuse en Coupe du monde. A Doha, la sélection de Murat Yakin s'est imposée 1-0 sur une réussite de Breel Embolo bien sûr. Il n'en pouvait sans doute pas être autrement pour le Bâlois qui affrontait, pour sa 60e sélection, l'équipe de son pays natal. Embolo a exploité un superbe caviar de Xherdan Shaqiri pour ne laisser aucune chance à Anrré Onana et pour mettre le siens sur la bonne orbite. La plus belle des réponses Avec cette passe décisive, aussi belle que celle qui avait permis à Remo Freuler d'ouvrir le score contre la République tchèque en septembre, Xherdan Shaqiri a pleinement justifié la confiance de Murat Yakin. Les esprits chagrins qui remettaient en question sa place en équipe nationale en raison de son exil en MLS, en sont pour leurs frais. L'homme aux 110 sélections demeure l'atout maître de l'équipe de Suisse. Son décalage délicieux pour Silvan Widmer à la 66e pour une occasion en or galvaudée par Ruben Vargas en fut une ultime preuve. Xherdan Shaqiri a toutefois cédé sa place à la 71e minute. Murat Yakin introduisait Haris Seferovic, Noah Okafor et Fabian Frei pour passer du 4-3-3 au 3-5-2. Dix minutes plus tard, les premiers pas de Fabian Rieder en sélection conduisaient à un nouveau changement de système avec cette fois une organisation en 4-3-1-2. Si elle n'est peut-être pas pleinement méritée, la victoire de l'équipe de Suisse récompense à la fois un sursaut collectif indispensable après la pause et elle porte aussi le sceau de la classe de Shaqiri. Après l'ouverture du score, le Cameroun ne devait porter le danger qu'à une seule reprise, par Eric Choupo-Moting (57) qui a démontré pourquoi il avait gagné sa place de titulaire au Bayern Munich ces dernières semaines. L'ancien joueur du PSG a vraiment posé des problèmes la charnière centrale suisse durant toute la rencontre. Ce n'est pas le fruit du hasard si Manuel Akanji et Nico Elvedi ont été avertis en seconde période. Ces deux cartons jaunes posent un dilemme à Murat Yakin. Prendra-t-il le risque d'aligner les deux Zurichois lundi contre le Brésil avec le danger qu'un second avertissement les prive de la rencontre - sans doute - décisive devant la Serbie ? Murat Yakin a trois jours pour trancher. Notre petit doigt nous dit qu'il sera, devant une telle situation, bien plus cohérent que ses trois prédécesseurs. La Suisse a eu chaud La première mi-temps doit être ranger aux oubliettes. Malgré l'avantage de la possession, la Suisse aura offert lors de ces quarante-cinq premières minutes un spectacle bien pauvre. Les joueurs de Murat Yakin étaient même bien heureux de regagner les vestiaires sur un score vierge. Habile dans le jeu de rupture dans son organisation en 4-1-4-1, le Cameroun s'est, en effet, procuré quatre situations vraiment très chaudes devant la cage de Yann Sommer. A l'image de Ricardo Rodriguez, les défenseurs suisses ne témoignaient pas de toute la sérénité voulue. Yann Sommer était ainsi suppléé par Silvan Widmer lorsqu'il relâchait un centre tir de Martin Hongla (30e). Le Bâlois avait toutefois le bonheur d'être élu homme du match par le jury de la FIFA. Sur le plan offensif, le bilan des Suisses était aussi mince qu'une feuille de papier: un centre de Widmer au terme de leur première belle action initiée par un décalage de Granit Xhaka pour Djibril Sow (33e) et une tête de Manuel Akanji sur un corner de Ruben Vargas, préféré à Noah Okafor au coup d'envoi, dans le temps additionnel.

Une seule surprise dans le onze de Murat Yakin Ruben Vargas titulaire contre le Cameroun. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ruben Vargas figure dans le onze de départ de l'équipe de Suisse pour son match d'ouverture de la Coupe du monde contre le Cameroun. Le Lucernois a été préféré à Noah Okafor. Ce choix colle parfaitement au discours de Murat Yakin qui souhaite une équipe de Suisse aussi flexible que possible. Ainsi, les Suisses entameront la rencontre en 4-3-3, mais ils auront la possibilité d'évoluer, si les circonstances l'exigent, en 3-5-2 avec Silvan Widmer et Vargas dans un rôle de pistons et avec Ricardo Rodriguez recentré dans l'axe de la défense aux côtés de Manuel Akanji et de Nico Ellvedi. Xherdan Shaqiri honore aujourd'hui sa 110e sélection. Il s'approche de plus en plus des 117 capes de Heinz Hermann. Il aura, par ailleurs, la possibilité de devancer Alain Geiger, le deuxième international le plus capé de l'histoire avec ses 112 sélections si la Suisse accède en huitième de finale. On ajoutera enfin que Breel Embolo dispute son 60e match avec l'équipe de Suisse et Remo Freuler son 50e. L'équipe de Suisse évoluera dans la composition suivante: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas.

Neymar et Ronaldo entrent à leur tour en scène jeudi Le Brésil de Neymar et le Portugal de Ronaldo seront les derniers à s'élancer jeudi parmi les favoris du Mondial. Ils affronteront respectivement la Serbie (20h/groupe G) et le Ghana (17h/groupe H). Derniers arrivés au Qatar, les Auriverde de Tite sont également les derniers à entrer en lice. Le quintuple vainqueur, dont le groupe parait cette fois homogène et équilibré pour accompagner la star du PSG Neymar, est auréolé de l'une des étiquettes de favori après avoir survolé les éliminatoires d'Amérique du Sud. Prudence toutefois car la défense de la "Seleçao" va passer un test face à l'efficace et complémentaire doublette offensive serbe Mitrovic-Vlahovic. Les hommes de Dragan Stojkovic, qui disputent leur troisième Coupe du monde, ont des arguments, notamment techniques, et joueront crânement leur chance alors qu'ils n'ont jamais atteint les 8e de finale de la compétition. L'autre rencontre du groupe opposera la Suisse au Cameroun. Ronaldo sous les feux des projecteurs Dans le groupe H, l'enjeu principal a tourné jusque-là autour de Ronaldo, en délicatesse avec Manchester United. L'avenir du quintuple Ballon d'or a pollué la préparation du match du Portugal contre le Ghana, régénéré par Otto Addo. Ambitieuse, l'autre Seleçao est pourtant bourrée de talent dans toutes les lignes. Mais elle entretient également une histoire contrariée avec l'épreuve... Un peu plus tôt, l'Uruguay, où le vieux duo Cavani-Suarez réalise son dernier tour de piste, aura affronté la Corée du Sud, portée par l'attaquant de Tottenham Son Heung-min, dans un duel a priori équilibré. Le vainqueur de cette partie, si vainqueur il y a, pourra rêver des 8es de finale.

Suisse - Cameroun: une victoire impérative L'heure de vérité a sonné pour l'équipe de Suisse. Ce jeudi à Doha (11h heure suisse), elle affronte le Cameroun pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, avec l'obligation de s'imposer. Le résultat du tirage au sort du 1er avril dernier ne laisse aucun choix pour Murat Yakin et ses joueurs. S'ils entendent se qualifier pour les huitièmes de finale, les trois points contre le Cameroun sont indispensables avant de croiser le fer contre le Brésil et la Serbie. La Suisse se retrouve dans le même cas de figure qu'il y a huit ans. En 2014, son sort était totalement lié au résultat du premier match, contrairement à 2006, 2010 et 2018 où elle avait joué d'entrée de jeu contre le favori du groupe, à savoir respectivement la France, l'Espagne et le Brésil déjà. A Brasilia ce 15 juin 2014, l'équipe alors dirigée par Ottmar Hitzfeld s'était imposée 2-1 devant l'Equateur après avoir pourtant concédé l'ouverture du score sur des réussites d'Admir Mehmedi et de Haris Seferovic. La faculté de rebondir A Doha, on demandera à l'équipe de Murat Yakin de témoigner de la même force de caractère que sa devancière de 2014, personnifiée par l'inoubliable rush de Valon Behrami sur l'action du deuxième but. Son récent parcours en Ligue des Nations avec trois victoires qui ont suivi trois défaites initiales incite à un certain optimisme. Cette faculté de rebondir alors que tout semblait bien perdu est quelque part très rassurante. Comme l'est la présence dans ses rangs de trois joueurs de classe mondiale avec le trio composé de Yann Sommer, Manuel Akanji et Granit Xhaka. Jamais la Suisse n'avait abordé la phase finale d'un grand tournoi avec de telles individualités. Le gardien de Mönchengladbach, le défenseur de Manchester City et le demi d'Arsenal, qui seraient sans doute également titulaires dans une équipe comme la France, s'invitent désormais à la table des très grands. Yann Sommer: un risque réel Ceci explique pourquoi Murat Yakin est prêt à prendre tous les risques avec Yann Sommer. Le sélectionneur sait que son gardien est devenu une véritable icône du sport suisse après son arrêt sur la frappe de Kylian Mbappé lors des tirs au but du 8e de finale de l'Euro 2021 face à la France. Il ne peut pas ne pas le faire jouer jeudi, alors que Sommer traine une blessure à sa cheville contractée le mois dernier qui a été jugée "préoccupante" par le staff médical. Comme le dos de Roger Federer lors de la finale de la Coupe Davis 2014 à Lille contre la France, la cheville de Yann Sommer fait trembler tout un pays. Encore davantage depuis son retour en jeu guère convaincant à Abu Dhabi lors de la défaite 2-0 face au Ghana, avec sa responsabilité engagée sur les deux buts adverses. La condition de Yann Sommer n'est pas la seule interrogation que soulève cette rencontre. Murat Yakin aimerait, en effet, savoir si Xherdan Shaqiri est réellement d'attaque après sa première saison en MLS, un championnat où la notion du repli défensif est prescrite. Buteur à quatre reprises déjà en Coupe du monde, le joueur de Chicago demeure incontournable. Il l'a démontré lors du dernier match de la Suisse en Ligue des Nations, le 27 septembre, avec son centre parfait pour la tête de Remo Freuler sur l'ouverture du score face à la République tchèque. Un discours qui ne tient pas La dernière inconnue réside dans la valeur de l'adversaire. Absent en Russe en 2018, le Cameroun reste sur une Coupe du monde 2014 pitoyable avec trois défaites contre le Mexique, le Brésil et la Croatie. Présent au Brésil à la pointe d'une attaque sans venin, Samuel Eto'o a accédé à la présidence de sa fédération avec la ferme volonté de remporter la Coupe du monde. Celui qui fut le meilleur joueur africain de son époque doit sans doute savoir que son discours ne colle pas vraiment à la réalité. Son équipe manque à la fois trop de talent et d'assise pour justifier une telle ambition. Et sa qualification pour la Coupe du monde tient d'un véritable miracle grâce à un but du Lyonnais Karl Toko-Ekambi au bout de la prolongation du barrage retour en Algérie.