Dani Alves reste en prison ++ Grosse tuile pour le HC Lugano

La Suisse privée de son capitaine Jovan Djokic pour l'Euro Jovan Djokic, de dos, doit faire une croix sur le Championnat d'Europe. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI L'équipe de Suisse sera privée de son attaquant et capitaine Jovan Djokic à l'occasion du Championnat d'Europe en Italie à la fin de l'été. Dans le cadre de ses études pédagogiques, le joueur de Chênois est tenu d'effectuer un stage dans une école secondaire fin août. Il manquera ainsi la dernière phase de préparation ainsi que le championnat d'Europe en Italie. Comme il est impossible de reporter le stage, Jovan devra l'effectuer et donc renoncer à l'Euro à la fin de l'été. Après sa blessure avant les qualifications pour l'Euro, auxquelles Djokic n'a pas pu participer, il se réjouissait de pouvoir mener l'équipe nationale suisse sur le terrain en Italie en tant que capitaine."Je suis très déçu de ne pas pouvoir vivre cette expérience avec mes coéquipiers. Et je suis encore plus triste de finir mon aventure en équipe nationale sur une grave blessure. Mais ça fait partie du sport et je dois l’accepter", a expliqué Jovan dans un communiqué de la Fédération suisse. D'ici là, Djokic veut continuer à se concentrer sur la guérison de son pied: "De mon côté, je prendrai le temps de reposer ma cheville qui me pose actuellement beaucoup de problèmes." Un retour en équipe nationale après l'Euro est improbable.

Accusé de viol, Dani Alves reste en détention provisoire Dani Alves doit rester en prison. Image: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER Accusé de viol, le Brésilien Dani Alves va rester en détention provisoire en Espagne, son recours ayant été rejeté mardi par un tribunal barcelonais en raison d'un "risque élevé de fuite". "Le tribunal confirme la détention provisoire" et "rejette le recours présenté par la défense", a-t-il indiqué dans un communiqué publié par les autorités judiciaires de Catalogne (nord-est). Le tribunal met en avant "le risque élevé de fuite" de Dani Alves "lié à la peine élevée qui peut lui être imposée dans cette affaire" et à ses moyens financiers "qui pourraient lui permettre de quitter l'Espagne à tout moment" pour se rendre au Brésil d'où il ne pourrait pas être extradé. Le joueur de 39 ans est accusé par une jeune femme de l'avoir violée fin décembre dans les toilettes d'une discothèque à la mode de Barcelone. Il est incarcéré depuis le 20 janvier dans le complexe pénitentiaire de Brians, située à une quarantaine de kilomètres de Barcelone. Quelques heures après l'annonce de son inculpation, le club mexicain des Pumas avait annoncé qu'il mettait fin au contrat de l'ex-joueur du Barça ou du PSG, prévu initialement pour durer jusqu'à juin 2023.

Fracture de la malléole pour Arcobello Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Coup dur pour Lugano alors que la qualification de la National League entre dans le "money time". Les Tessinois seront privés pendant six semaines de leur attaquant américain Mark Arcobello. Arcobello s'est blessé dimanche au cours de la deuxième période du match contre Berne (2-1 tab). L'attaquant de 34 ans s'est fracturé la malléole au-dessus de la cheville gauche. Il a renoncé à une intervention chirugicale. Son absence est évaluée à six semaines. Le début des pré-play-off est agendé au 7 mars. L'Américain ne sera pas disponible avant début avril. Il a peut-être terminé sa saison.

Golubic battue d'entrée à Merida Image: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Hernandez Viktorija Golubic (WTA 85) a connu l'élimination d'entrée lundi soir dans le tournoi WTA 250 de Merida, comme Simona Waltert (WTA 124) quelques heures plus tôt. La Zurichoise s'est inclinée 6-0 6-3 devant Elisabetta Cocciaretto (WTA 54). Déjà battue dès le 1er tour à Adelaide, Hobart, Melbourne et Lyon, Viktorija Golubic est donc toujours en quête d'un premier succès sur le circuit principal en 2023. Elle a bien remporté deux matches cette saison, mais c'était en qualifications à Adelaide. La Zurichoise, brillante l'automne dernier durant la phase finale de la Billie Jean King Cup gagnée par la Suisse, fut une nouvelle fois trop vulnérable sur son engagement lundi dans la péninsule du Yucatan. Elle a concédé pas moins de six fois son service dans une partie dont elle a perdu les huit premiers jeux.

Meier manque son premier match de la saison Timo Meier a manqué lundi son premier match de la saison en NHL, alors que l'Appenzellois pourrait bien être échangé par les Sharks dans les jours à venir. Mais c'est une blessure au haut du corps qui a été évoquée pour justifier son absence face au Seattle Kraken. Deuxième meilleur marqueur des Sharks avec 52 points en 57 parties, Timo Meier n'a donc pas participé à la large victoire de son équipe (4-0). L'homme du match fut le gardien James Reimer, auteur de 26 arrêts pour son deuxième blanchissage de la saison après été malade et avoir manqué sept matches. L'ex-pigiste du GSHC Logan Couture s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist, tout comme Evgeny Shevchnikov. Meilleur pointeur des Sharks, le défenseur Erik Karlsson a quant à lui signé deux assists pour afficher désormais 76 points à son compteur 2022/23.

Décès du légendaire hurdler légendaire Greg Foster à 64 ans Image: KEYSTONE/STR Le triple champion du monde du 110 m haies et vice-champion olympique américain Greg Foster est mort dimanche à 64 ans, a annoncé l'UCLA lundi. Il luttait depuis plusieurs années contre l'amyloïdose. Cette maladie rare, dans laquelle une accumulation de protéines provoque des dommages aux organes, a amené la légende des haies américaines à subir une transplantation cardiaque en 2020. Après une brillante carrière universitaire à l'UCLA au cours de laquelle il a remporté le titre national sur 110 m haies en 1978 et 1980, Foster a gagné un total de 10 titres nationaux américains sur les haies en salle et en plein air de 1981 à 1991. Foster a remporté l'or aux 110 m haies lors des trois premiers championnats du monde d'athlétisme en 1983, 1987 et 1991, en plus d'une médaille d'argent aux jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 dans sa spécialité.

Cela passe pour Stan Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA/SANDER KONING Trois jours après sa défaite sans appel à Rotterdam devant Jannik Sinner, Stan Wawrinka (ATP 105) a repris pied. Le Vaudois s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Marseille. Dans la cité phocéenne où Marc Rosset et Roger Federer figurent au palmarès du tournoi, Stan Wawrinka s'est imposé 6-4 6-7 (6/8) 6-4 devant le Belge Zizou Bergs (ATP 132). Sans toucher au génie mais appliqué comme il devait l'être, l'homme aux trois titres du Grand Chelem a forcé la décision dans le premier jeu du troisième set. Il signait le break quelques instants seulement après avoir perdu une balle de set dans le tie-break de la seconde manche qu'il aurait dû gagner mille fois. Son prochain adversaire sera un Français, plus précisément le vainqueur de la rencontre entre Richard Gasquet (ATP 43), qu'il a battu la semaine dernière à Rotterdam, et Laurent Lokoli (ATP 173). Une victoire lui assurera un rang parmi les cent premiers dans le prochain classement ATP.

Simona Waltert trahie par son service Image: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG Simona Waltert (WTA 124) n'a pas tenu la distance à Merida. La Grisonne s'est inclinée au premier tour de ce tournoi WTA 250 face à la Belge Ysaline Bonaventure (WTA 95). Admise dans le tableau principal à la faveur d'une wild card, Simona Waltert a longtemps fait la course en tête avant de perdre ce match 4-6 7-5 6-1. Dans la capitale du Yucatan, elle fut trop vulnérable sur son service pour espérer un meilleur sort. Elle a, ainsi, concédé à dix reprises son engagement. Elle n'a remporté que six des trente points disputés derrière sa seconde balle. Simona Waltert disputait au Mexique son premier match de l'année dans un tableau principal d'un tournoi WTA 250. Elle sortait d'une finale au tournoi ITS 60'000 dollars de Grenoble.

Teichmann battue dès le 1er tour Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Jil Teichmann ne profitera pas du tournoi de Dubai pour se refaire un moral. Demi-finaliste en 2021 et quart de finaliste en 2022, elle a cette fois-ci chuté au 1er tour aux Emirats arabes unis. La Seelandaise (WTA 32) s'est inclinée 6-4 4-6 6-3 devant la "lucky loser" américaine Lauren Davis (WTA 49), qui a intégré le tableau final à la dernière minute à la suite du forfait de la 29e mondiale Anastasia Potapova (malade). Cette élimination prématurée devait lui faire perdre cinq places au classement WTA lundi prochain. Jil Teichmann s'est pourtant accrochée face à Lauren Davis, qui avait déjà gagné leur seul précédent duel en janvier 2022 à Adelaide. Menée 6-4 3-1, elle a trouvé les ressources pour égaliser à un set partout. Mais elle a creusé sa propre tombe en concédant huit fois son service, dont quatre dans la manche décisive... Battue en qualifications à Doha la semaine précédente, Jil Teichmann affiche un maigre bilan de quatre victoires pour cinq défaites en 2023 sur le circuit principal. Elle n'est pas parvenue à passer deux tours dans un tableau final depuis le mois d'août dernier.

Ritschard dans le tableau final à Marseille Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Alexander Ritschard (ATP 187) est le quatrième Suisse admis dans le tableau principal de l'ATP 250 de Marseille. Le Zurichois s'est imposé 6-3 7-6 (7/1) face au Genevois Antoine Bellier dans le derby helvétique programmé au 2e tour des qualifications. C'est la troisième fois de sa carrière qu'Alexander Ritschard passe l'écueil des qualifications sur le circuit principal, après Wimbledon 2022 et l'US Open 2022. Il ne compte jusqu'ici qu'un seul succès sur l'ATP Tour, obtenu l'été dernier à Gstaad où il avait bénéficié d'une invitation. Ritschard (28 ans) a témoigné d'une plus grande efficacité que Beller sur les points importants lundi. Il a signé le seul break de cette partie dans le quatrième jeu du set initial, effaçant les trois balles de break auxquelles il a fait face, et a dominé nettement le tie-break de la seconde manche.

Djokovic égale le record de Steffi Graf avec 377 semaines au sommet Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Novak Djokovic va ajouter lundi prochain un nouveau record à son tableau de chasse. Le Serbe passe en effet cette semaine la 377e semaine de sa carrière à la 1re place mondiale, soit autant que le record absolu détenu par l'Allemande Steffi Graf. De retour au sommet depuis son 10e sacre à l'Open d'Australie, Novak Djokovic avait accédé pour la première fois au 1er rang du classement ATP le 4 juillet 2011, avec un premier règne de 54 semaines interrompu par Roger Federer après le sacre de ce dernier en 2012 à Wimbledon. Le Serbe de 35 ans avait dépassé le jeune retraité bâlois, qui aura passé au total 310 semaines à la 1re place mondiale (dont 237 d'affilée, un record qui tient encore), le 8 mars 2021. Tout en ayant été "freiné" par le gel du classement au début de la pandémie, effectif entre mars et août 2020. Steffi Graf a pour sa part mis dix ans, entre août 1987 et mars 1997 - date de l'avènement de Martina Hingis - pour accumuler 377 semaines à la 1re place mondiale. Derrière l'Allemande, qui avait mis fin à sa carrière à l'âge de 30 ans, et Novak Djokovic, deux autres femmes - Martina Navratilova (332 semaines) et Serena Williams (319) - ont fait mieux que Roger Federer. Alcaraz sur ses talons Novak Djokovic pourrait par ailleurs être rejoint lundi prochain en tête de la hiérarchie par Carlos Alcaraz, qui comptera le même nombre de points (6980) s'il s'impose cette semaine à Rio de Janeiro. Mais il occuperait alors seul ce fauteuil, grâce à un plus grand nombre de points cumulés dans les principaux tournois (Grand Chelem, Masters 1000, ATP Finals).

Une victoire de plus et un point de plus pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La fête continue pour Nico Hischier. Au lendemain de son 100e but en saison régulière, le Valaisan a encore connu les délices de la victoire avec New Jersey. Les Devils se sont imposés 4-2 face à Winnipeg pour cueillir un sixième succès de rang à domicile. Menés deux fois au score, ils ont forcé la décision en moins de deux minutes grâce à des réussites de Fabian Zetterlund pour le 2-2 de la 46e et de Miles Wood pour le 3-2 de la 47e. Nico Hischier a comptabilisé son 52e point de la saison. Le capitaine a délivré une passe décisive pour le 1-1 de Dawson Mercer de la 16e. Il devrait aisément battre son record personnel sur une saison qu'il avait porté à 60 points l'an dernier.

55 points pour Jayson Tatum au All-Star Game Jayson Tatum: l'homme du All-Star Game de Salt Lake City. Image: KEYSTONE/EPA/GEORGE FREY Portée par Jayson Tatum, la Team Giannis Antetokounmpo a enlevé le All-Star Game de Salt Lake City. Elle a battu la Team LeBron James 184-175. Sacré MVP du match, Jayson Tatum a inscrit 55 points pour battre dans une rencontre très ouverte le record d'Anthony Davis des 52 points marqués dans un All-Star Games. Le joueur de Boston a inscrit 27 de ses 55 points lors du troisième quarter. Damian Lillard, vainqueur du concours à 3 points la veille, s'est également illustré, en inscrivant 8 tirs derrière le cercle. C'est lui qui a marqué le panier de la victoire. LeBron James, qui a battu le record de 19 apparitions au All-Star Game et a été honoré à la mi-temps pour son récent record de meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a marqué 13 points. Son temps de jeu fut limité à 14 minutes après s'être blessé à la main droite en effectuant un dunk. Pour sa part, Giannis Antetokounmpo a marqué le premier panier du match, puis a immédiatement quitté le parquet, pour ne pas aggraver sa blessure à son poignet droit, subie jeudi. "Je voulais y aller même pour 10 secondes", lâche le Grec.

Jo Rahm à nouveau no 1 mondial Jon Rahm: un Espagnol sur le toit du monde. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Jon Rahm est le nouveau no 1 mondial. L'Espagnol a détrôné l'Américain Scottie Scheffler à la faveur de sa victoire à Pacific Palisades. Jon Rahm a rendu dimanche une carte de 69, soit 2 coups sous le par, pour un total de 267 (-17). Cette dixième victoire sur le circuit américain de PGA Tour lui permet de retrouver cette place de no 1 qu'il avait abandonnée il y a onze mois. Tiger Woods a, pour sa part, pris la 45e place pour son grand retour aux affaires. "C'était certainement un peu plus difficile que je ne le laissais entendre", avoue l'homme aux 15 titres du Grand Chelem. Avec sa jambe et sa cheville droites qui rendent encore la marche problématique, le golfeur de 47 ans a rappelé qu'il ne pouvait qu'espérer jouer les quatre Majeurs, ainsi que "quelques autres" tournois dans l'année. "C'est tout, c'est tout ce que mon corps va me permettre de faire (...) C'est juste ma réalité", dit-il.