Davos vire son entraîneur ++ 40 points pour Nico Hischier

HC Davos: Christian Wohlwend n'est plus entraîneur Christian Wohlwend: fin de parcours avec Davos Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Christian Wohlwend (46 ans) n'est plus l'entraîneur du HC Davos.Le club grison l'a limogé avec effet immédiat. Le technicien occupait le poste depuis mai 2019. Son contrat courait jusqu'en fin de saison. L'équipe sera dirigée à titre intérimaire par un duo formé de Waltteri Immonen et Glen Metropolit, qui étaient les assistants de Wohlwend. Un nouvel entraîneur sera engagé pour la saison prochaine. Le dernier match dirigé par Wohlwend aura donc été une défaite 3-2 tab contre la lanterne rouge Ajoie. Auparavant, Davos avait subi deux gros revers à la Coupe Spengler, un 9-2 contre Sparta Prague et un 5-0 en demi-finale contre Ambri-Piotta. La séparation immédiate a été motivée par le fait que le club a décidé de ne pas renouveler le contrat du technicien pour la saison prochaine, a expliqué le directeur sportif Jan Alston. "Nous pensons que l'équipe a besoin à l'avenir de nouvelles impulsions et d'une nouvelle voix pour continuer à se développer. Pour lancer ce processus, nous avons choisi d'anticiper le changement d'entraîneur", a-t-il dit.

Un trio pour un Graal Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Trois joueurs Suisses, dont deux miraculés, ne sont plus qu'à une victoire d'une place dans le tableau principal de l'Open d'Australie: Dominic Stricker, Leandro Riedi et Simona Waltert. Ce jeudi à Melbourne, le Bernois, le Zurichois et la Grisonne s'ouvriront, en cas de succès, les portes d'un Grand Chelem pour la première fois de leur carrière. Stricker (ATP 119) sera opposé à Enzo Couacaud (ATP 190), un Mauricien qui défend les couleurs françaises, Riedi (ATP 135) au Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 219) et Waltert (WTA 129) à la Canadienne Katherine Sebov (WTA 191). Riedi revient de nulle part Si Dominic Stricker et Simona Waltert, qui avait écarté une balle de match lors de son premier tour, se sont imposés sans vraiment trembler en deux sets devant respectivement l'Américain Mitchell Krueger (ATP 233) et l'Australienne Astra Sharma (WTA 224), Leandro Riedi revient vraiment de nulle part. Désormais victorieux de dix-huit de ses dix-neuf dernières rencontres, le Zurichois a, en effet, sauvé trois balles de match contre l'Italien Giulio Zeppieri (ATP 168). Leandro Riedi s'est imposé 3-6 7-6 (7/4) 7-6 (13/11). Il a été mené 9/7 dans le super tie-break de la dernière manche, puis 11/10 avant de conclure sur sa deuxième balle de match. Mené 3-0 à l'entame de la troisième manche, il a eu l'immense mérite de ne pas lâcher prise contre son adversaire qui a, il est vrai, été soigné pour une douleur au mollet. Henri Laaksonen (ATP 187) a, en revanche, été éliminé. Le Schaffhousois s'est incliné 7-6 (9/7) 6-2 devant le Russe Pavel Kotov (ATP 118).

40 points pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker New Jersey a cueilli un succès précieux à Raleigh face Carolina dans le choc au sommet de la Metropolitan Division. Victorieux 5-3, les Devils reviennent à deux points des Hurricanes. Jonas Siegenthaler et Nico Hischier ont apporté leur contribution à cette victoire. Le défenseur a signé le 1-1 à la 18e pour sa deuxième réussite de la saison. Passeur sur le but de son compatriote, le capitaine, pour sa part, a scellé le score dans la cage vide. Avec son 19e but et sa 21e passe décisive, Nico Hischier a atteint le plateau des 40 points. Il est le troisième joueur suisse à y parvenir après Kevin Fiala (46 points) et Timo Meier, auteur de son 41e point mardi avec un assist lors du succès 4-2 de San Jose à Tempe face à Arizona. Nico Hischier traverse, surtout, une série remarquable. Il a, en effet, toujours comptabilisé au moins un point lors de ses huit derniers matches. Depuis le 23 décembre, son bilan se chiffre à six buts et à cinq passes décisives. A Tampa Bay, Tim Berni a vécu un moment qui comptera dans sa carrière. Le rookie zurichois a, en effet, inscrit son premier but en NHL. Il a permis à Columbus de revenir à 3-2 face au Lightning grâce à un tir du poignet imparable. Mais à l'arrivée, les Blue Jackets se sont inclinés 6-3 pour concéder une dixième défaite de rang à l'extérieur.

L'incroyable record de Miami Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Miami a écrit une page d'histoire mardi soir. Le Heat est, en effet, devenu la première équipe à réussir un 40 sur 40 au lancer-franc dans une rencontre de NBA. Jimmy Butler a inscrit le 40e lancer-franc à 12''9 du buzzer lors de la rencontre qui a vu Miami battre Oklahoma City 112-111. Le précédent record appartenait à Utah avec un 39 sur 39 réussi le 7 décembre 1982 face à Portland. Auteur de 35 points, Jimmy Butler a transformé ses 23 lancers- francs. Il ne lui en a manqué qu'un seul pour égaler James Harden et Dirk Nowitzki, les deux seuls joueurs à avoir réussi un 24 sur 24 dans cet exercice en NBA.

Bencic passe, Teichmann et Hüsler calent Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Belinda Bencic (WTA 13) sera bien au rendez-vous des quarts de finale ce jeudi à Adelaide. Un rendez-vous que Jil Teichmann (WTA 33) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) n'ont pu honorer. La Championne olympique s'est imposée 6-3 6-3 devant Anna Kalinskaya (WTA 64). Elle a, ainsi, cueilli un troisième succès en moins d'une année face à la Russe après ses deux victoires l'été dernier sur les gazons de Bois-le-Duc et de Berlin. Ce jeudi, Belinda Bencic affrontera la gagnante de la rencontre entre la no 4 mondiale Caroline Garcia et la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 48). "La forme est là. Je joue un tennis agressif, se félicite Belinda Bencic. Je suis vraiment heureuse de mon niveau de jeu avant d'aborder l'Open d'Australie." Face à l'Américaine Danielle Collins (WTA 14), finaliste l'an dernier de l'Open d'Australie face à Ashleigh Barty, Jil Teichmann n'est pas parvenue à déjouer les pronostics. La gauchère s'est inclinée 6-3 7-6 (7/2) sur sa... septième balle de match. Elle peut toutefois nourrir des regrets dans la mesure où elle a mené 3-1 dans la seconde manche. Le constat est identique pour Marc-Andrea Hüsler. Le Zurichois s'est incliné 6-4 6-4 devant Karen Khachanov (ATP 20). Battu pour la troisième fois en trois rencontres par le Russe, le no 1 suisse n'a pas su surfer sur une entame parfaite qui lui a permis de mener 3-0.

Fribourg mate Ajoie Facile pour Fribourg contre Ajoie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fribourg a dû attendre le deuxième tiers pour prendre le meilleur sur Ajoie en National League. Un succès des Dragons 7-2 qui leur permet de remonter à la 5e place au classement. Les joueurs de Christian Dubé ont magnifiquement négocié le tiers médian. Menés 1-0 après les vingt premières minutes, les Dragons ont sorti les griffes. Gunderson a égalisé après 22 secondes, puis le power-play a fait son office en inscrivant deux buts avant le 4-1 signé Mottet à la 31e. La réduction du score d'Asselin à la 34e n'a rien changé puisque Gottéron a réussi deux buts en 50 secondes à la 36e, dont un penalty de Jacob De la Rose. L'avantage numérique fribourgeois, très en verve, a encore inscrit le 7-2 final par Desharnais à la 49e. Cette large victoire voit les Fribourgeois passer au 5e rang avec 57 points et surtout seulement 33 matches. A titre de comparaison, Berne (6e) affiche le même nombre de points, mais en 36 rencontres. Dans le deuxième match de la soirée, Ambri a dominé Lugano 4-1 dans le derby tessinois. Au sud du Monte Ceneri, les Léventins ont inversé la tendance après avoir encaissé le 1-0 de Daniel Carr au premier tiers. Formenton, Zwerger, Heim et Isacco Dotti ont scoré pour les Biancoblu qui récupèrent la 10e place.

Slalom de Flachau: Holdener 4e, Vlhova s'impose Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Wendy Holdener a pris la 4e place du slalom de Flachau. La victoire est revenue à Petra Vlhova qui a battu Mikaela Shiffrin et Lena Dürr. Il a manqué un petit quelque chose à la Schwytzoise pour monter sur la boîte. Cinquième de la première manche, Wendy Holdener n'a pu reprendre qu'un rang en profitant de l'abandon de Zrinka Ljutic. Car les trois autres femmes devant elle ont vraiment mieux maîtrisé la piste Hermann Maier. A commencer par Petra Vlhova. La Slovaque, sevrée de victoire cette saison, est cette fois allée chercher sa 27e victoire en Coupe du monde, la 18e en slalom. La protégée de Mauro Pini a donné l'impression d'avoir une rage de vaincre supérieure à celle de ses adversaires et notamment Mikaela Shiffrin, reléguée à 0''43. L'Américaine aurait pu s'en sortir sans une grande Vlhova, mais elle a montré que l'accumulation des efforts avait aussi des effets sur elle. Lena Dürr fut la deuxième athlète (0''85) à rester dans la même seconde que Vlhova, alors que Holdener accuse 1''54 de retard. Trois autres Suissesses dans le top 15 Des cinq autres représentantes de Swiss-Ski qualifiées pour la deuxième manche, c'est Aline Danioth qui a le mieux réussi. L'Uranaise, 28e sur le tracé initial, est l'Helvète qui a le mieux profité d'une piste immaculée ou presque. Grâce à cette belle remontée, Aline Danioth a pu intégrer le top 15 pour la première fois de la saison avec un joli 13e rang. Derrière elle, on retrouve Michelle Gisin 14e et Elena Stoffel 15e. Camille Rast est plus loin avec son 19e rang. Finalement, seule Mélanie Meillard n'a pu rallier l'arrivée en commettant l'irréparable à l'occasion de son deuxième passage.

Zoug s'incline en Finlande à l'aller Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Les Zougois vont devoir réussir un excellent match retour s'ils entendent participer à la finale de la Champions League. A Tampere face à Tappara, l'EVZ s'est incliné 2-0. Heureusement, les joueurs de Dan Tangnes ont encore des raisons d'espérer. Ce ne sera pas simple, mais le double champion de Suisse en titre a les moyens d'inverser la tendance à domicile la semaine prochaine. Seulement pour ça il ne faudra pas encaisser un but d'entrée de jeu comme en Finlande. Les futurs joueurs de Rikard Grönborg ont frappé après 72 secondes pour prendre l'avantage. Trop indisciplinés, les Alémaniques ont vu les Nordiques profiter de leur quatrième power-play pour doubler la mise. Un très joli but signé Niko Ojamäki à la 33e. Les Finlandais ont ensuite su gérer et Zoug s'est bien gardé de sortir son gardien pour tenter de réduire le score, bien conscient qu'un succès de deux buts dans une semaine à la Bossard Arena leur assurerait une prolongation. Mais la mission s'annonce tout de même difficile.

Slalom de Flachau: Holdener 5e, Vlhova mène Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Wendy Holdener occupe la 5e place après la première manche du slalom de Flachau. C'est Petra Vlhova qui mène devant Mikaela Shiffrin. Sur un parcours sans rythme piqueté par le Tessinois Mauro Pini, entraîneur de Petra Vlhova, la Schwytzoise a connu pas mal de soucis sur la fin du parcours. C'est d'ailleurs là que la Slovaque a fait la différence par rapport à Shiffrin pour la devancer de 0''17. Wendy Holdener, à 1''24, devra se battre pour aller chercher son 47e podium en Coupe du monde. Il lui faudra revenir sur Zrinka Ljutic, la petite merveille croate, auteure d'une superbe manche à seulement 0''58 de Vlhova. Michelle Gisin continue son pensum. Elle pointe au 23e rang à 3''33. L'Obwaldienne est juste derrière Camille Rast, elle aussi passée à côté de sa manche, et juste devant Aline Danioth, chahutée elle aussi sur ce parcours. Ce sera difficile pour les trois femmes de se qualifier pour la seconde manche.

Mauro Caviezel dit stop Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Mauro Caviezel a décidé de prendre sa retraite avec effet immédiat. Le vainqueur de la Coupe du monde de Super-G 2019/20 n'a pas récupéré de ses récentes blessures. Le spécialiste de vitesse de 34 ans, originaire des Grisons, a eu du mal à tirer un trait sur sa carrière. Après sa dernière blessure à Lake Louise, Caviezel dit aller de nouveau bien. "Mais pas assez bien pour reprendre la compétition", avoue-t-il. Caviezel avait chuté fin novembre lors du Super-G de Lake Louise et avait subi un nouveau traumatisme crânien. C'était le deuxième en peu de temps, après celui intervenu au début du mois de janvier 2021. Avant cela, le Grison était l'un des meilleurs descendeurs et supergéantistes. Au total, il est monté douze fois sur le podium en Coupe du monde. Sa seule victoire au plus haut niveau, il l'a fêtée en décembre 2020 à Val d'Isère lors d'un Super-G. Outre le petit globe de cristal en Super-G en 2020, il a également remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde 2017 en combiné à St-Moritz.

Christian Stucki va quitter les ronds de sciure Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Christian Stucki mettra fin à sa carrière dans les ronds de sciure au terme de la saison 2023. Le roi de la lutte 2019 l'a annoncé sur Instagram le jour de son 38e anniversaire. "La saison qui arrive sera ma dernière. Il est temps de suivre d'autres chemins. Je me réjouis beaucoup de la saison des adieux et de tout ce qui viendra ensuite", a-t-il publié. Le populaire géant bernois (1m98, 140 kg) a remporté 133 couronnes durant une carrière longue de 23 saisons. Il est le seul avec Jörg Adderhalden à avoir triomphé dans les trois principales compétitions de la lutte suisse, à savoir la fête d'Unspunnen (2017), celle de Kilchberg (2008) et la Fête fédérale (2019). "Chrigu" Stucki avait été élu sportif suisse de l'année en 2019 après sa victoire à Zoug.

Simona Waltert sauve une balle de match pour rester en vie Image: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG Simona Waltert (WTA 129) peut toujours nourrir l'espoir de se qualifier pour la première fois dans le tableau principal d'un Grand Chelem. Il s'en est fallu toutefois d'un point pour qu'il s'éteigne. A Melbourne, la Grisonne a, en effet, écarté une balle de match lors de son premier tour contre la Belge Greet Minnen (WTA 223). Elle l'a effacée à 7-6 5-4 30-40 avant de renverser la situation pour s'imposer finalement 6-7 (6/8) 7-6 (7/4) 6-1. Elle affrontera l'Australienne Astra Sharma (WTA 224) au deuxième tour. Enfin,, Joanne Züger (WTA 196) a connu les affres de l'élimination au premier tour comme Ylena In-Albon la veille. La Bâloise a été battue 7-5 6-0 par la Russe Diana Shnaider (WTA 105).

Une victoire probante pour Marc-Andrea Hüsler Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE Après ses deux victoires dans le cadre de l'United Cup à Brisbane, Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) a su enchaîner à Adelaide. Le Zurichois a signé une victoire fort probante. Le gaucher s'est imposé 4-6 7-6 (7/5) 6-4 devant Arthur Rinderknecht (ATP 45), finaliste de ce tournoi l'an dernier. Face au Varois, Marc-Andrea Hüsler est parvenu à prendre les commandes de la rencontre après la perte du premier set. Il égalisait à une manche partout à la faveur d'un jeu décisif parfaitement maîtrisé avant de ravir le service du Français d'entrée de jeu dans le troisième set. Marc-Andrea Hüsler n'a pas concédé la moindre balle de break dans les deux derniers sets. Cette maîtrise derrière son service lui permet d'aborder en pleine confiance son huitième de finale devant Karen Khachanov (ATP 20). Il compte deux défaites en deux rencontres face au Russe, en Coupe Davis en 2019 et à Paris-Bercy l'automne dernier. L'heure de la revanche a peut-être sonné en Australie du Sud...

Kevin Fiala: deux buts et deux assists après le triplé Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Kevin Fiala enchaîne les performances XXL ! Deux jours après son triplé à Las Vegas, le Saint-Gallois a signé un match à 4 points lors du succès 6-3 à domicile de Los Angeles face à Edmonton. Le futur All-Star a inscrit les deux premiers buts des Kings pour ses 14e et 15e réussites de la saison. Il a ensuite délivré deux passes décisives, ses 30e et 31e, sur le 3-1 et le 4-1. A noter que ces quatre buts ont été inscrits sur des séquences de jeu de puissance. Kevin Fiala a, bien sûr, obtenu la première étoile après cette victoire qui permet à Los Angeles de revenir à deux longueurs de Vegas, le leader de la Pacific Division. Pour sa part, Nashville s'est imposé 3-0 à Ottawa pour cueillir un quatrième succès de rang. Roman Josi et Nino Niederreiter ont placé les Predators sur la bonne voie. Le Bernois a, en effet, ouvert le score pour sa... 150e réussite en saison régulière à la 15e minute sur un service du Grison. Trente secondes seulement après le but de Josi, Jeremy Lauzon signait le 2-0. Auteur de 38 arrêts pour le 18e blanchissage de sa carrière, Juuse Saros a, une fois encore, réussi des miracles dans la cage de Nashville. Lors des deux dernières rencontres, le portier aura détourné... 102 des 105 tirs qui lui ont été adressés.