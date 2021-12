DAZN et Movistar diffuseront la Liga ++ Le match de MU reporté

Alors que le variant Omicron se répand au Royaume-Uni, entraînant de nouvelles restrictions, la flambée épidémique inquiète de plus en plus le football anglais.

Plus tôt dans la journée, le club anglais avait fermé pour 24 heures son centre d'entraînement de Carrington après que plusieurs joueurs et employés eurent été testés positifs au coronavirus.

Clint Capela a réussi un nouveau double double. Le Genevois a inscrit 12 points et a attrapé 16 rebonds, soit huit de plus que ses dauphins.

Swiss Ice Hockey informera dans la journée du maintien ou non de la compétition dans le Haut-Valais. La Fédération doit discuter avec les deux autres participants, la Lettonie et la Slovaquie.

"La possibilité que les offres soient d'une durée de cinq ans contribue à une plus grande stabilité à moyen terme et crée une plus grande certitude pour les investisseurs", a justifié la Liga. Elle a souligné avoir reçu un nombre "très élevé" d'offres, se félicitant de "l'intérêt que les principaux opérateurs nationaux et internationaux portent à LaLiga grâce à son grand produit audiovisuel".

"Cela représente une légère augmentation des revenus audiovisuels par rapport aux lots équivalents du cycle précédent", passant d'environ 980 millions d'euros par saison à 990 millions d'euros. La ligue espagnole a innové cette année en proposant des lots étalés sur cinq ans, et non trois comme précédemment.

L'opération vise le "marché en Espagne et en Andorre dans son mode payant, pour les saisons 2022/2023 à 2026/2027", a indiqué la Liga. Les bénéficiaires de ces droits sont "Movistar avec un total de 5 matches par journée, plus 3 journées complètes; et DAZN avec 5 autres matches par journée", selon le communiqué du championnat espagnol.

Le Benfica de Haris Seferovic en découdra avec l'Ajax Amsterdam, qui a remporté ses six matches de la phase de groupe. Pour Noah Okafor et Salzbourg, le nouveau tirage a proposé un géant - Bayern Munich - contre un autre - Liverpool - lors de la première cérémonie.

Les Parisiens, deuxièmes de leur groupe de qualification, étaient quasiment assurés de tomber sur un cador européen. Ils recevront les Madrilènes pour le match aller (15-16 et 22-23 février), avant de se rendre en Espagne au match retour (8-9 et 15-16 mars).

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses réactions ont pointé du doigt ces irrégularités et dénoncé les atermoiements de l'UEFA, mise sous pression ces derniers mois par un projet rapidement avorté de "Super Ligue" quasi fermée rassemblant les plus grands clubs du continent.

Ligue des champions. Tirage des huitièmes de finale (aller 15-16 et 22-23 février/retour 8-9 et 15-16 mars):

Les Parisiens, deuxièmes de leur groupe de qualification, étaient quasiment assurés de tomber sur un cador européen. Ils recevront les Mancuniens pour le match aller (15-16 et 22-23 février), avant de se rendre en Angleterre au match retour (8-9 et 15-16 mars).

Yannick Agnel possède l'un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012 sur le 200 m nage libre et le relais 4x100 m, avant d'être sacré champion du monde dans ces deux disciplines en 2013.

Mme Roux-Morizot a rappelé que le parquet avait requis le placement en détention provisoire de Yannick Agnel, expliquant qu'il s'agissait principalement d'éviter toute pression sur la victime. Mais le juge des libertés et de la détention n'a pas suivi ces réquisitions et a placé l'ancien champion sous contrôle judiciaire.

Derrière le titre de Verstappen, une décision polémique

Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar

Un final incroyable et hautement controversé a offert au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) son premier titre en Formule 1 dimanche.

Il suscite recours de l'équipe de son rival britannique Lewis Hamilton, Mercedes, et réactions d'anciens pilotes.

Au bout des 58 derniers tours de 2021, c'est probablement le meilleur sur la saison qui l'a emporté, mais pas le plus rapide du jour à Abou Dhabi. Et c'est une décision de la direction de course qui a fait la différence.

Tout a commencé par une passe d'armes dans le premier tour dont Hamilton a profité pour s'échapper en tête en coupant un virage, ce qui a fait grincer des dents chez Red Bull sans que la manoeuvre ne justifie une enquête aux yeux des commissaires sportifs. En tête, l'Anglais a ensuite fait parler sa vitesse pour creuser un écart que son rival semblait incapable de combler.

La victoire lui apparaissait promise, jusqu'à ce que le patron de Red Bull Christian Horner a décrit comme une intervention "des dieux de la course" dans les dix derniers tours, après le crash du Canadien Nicholas Latifi (Williams).

L'intervention de la voiture de sécurité a été nécessaire le temps de dégager sa monoplace. Verstappen s'est arrêté pour passer des pneus tendres, pas Hamilton.

Deux issues devenaient possibles: si la course reprenait, le Néerlandais aurait l'avantage au redémarrage, si elle se terminait derrière la voiture de sécurité, sans possibilité de doubler, c'était bon pour l'Anglais.

Chaque équipe a défendu ses intérêts dans des communications radio (qui n'étaient jusqu'à récemment pas diffusées à la télévision) avec le directeur de course Michael Masi, à qui revenait la décision.

"On appelle ça une course"

L'Australien de 42 ans, précipité à ce poste à la mort de son prédécesseur Charlie Whiting au début de la saison 2019, a tranché in extremis: le GP repartirait pour le dernier tour seulement, permettant le premier sacre de Verstappen à 24 ans.

"On appelle ça une course", a sèchement justifié Masi auprès du patron d'Hamilton, Toto Wolff, qui contestait son choix.

Mais le directeur de course a pris des libertés avec le règlement, selon lequel la voiture de sécurité aurait dû rester en piste un tour de plus, jusqu'à la fin de la course, ce qui aurait offert une victoire au ralenti à Hamilton.

Mercedes a déposé une réclamation, rejetée par les commissaires. Le constructeur allemand a notifié de son intention de faire appel, qui doit être formalisée ou abandonnée dans les 96 heures, soit d'ici jeudi soir... en même temps que la remise des trophées par la Fédération internationale de l'automobile (FIA)!

Au terme d'une saison chargée en incidents entre ses deux hommes forts, la direction et les commissaires de course (accusés d'être au choix trop ou pas assez cléments) n'en étaient pas à leur première polémique. Mais celle-là est d'une toute autre ampleur.

"Avec le recul, les commissaires auraient-ils pu faire un meilleur travail? Oui. S'est-il passé quelque chose de controversé? Oui", remarquait l'ancien pilote écossais David Coulthard dimanche au micro de la chaîne britannique Channel 4. "L'arbitrage était très difficile à comprendre pour les équipes", ajoutait l'Australien Mark Webber.

"Un peu de compassion"

"Je comprends très bien la réclamation de Mercedes", disait le Français Alain Prost sur Canal+. "On proteste sur la manière de gérer la voiture de sécurité (...) Ca devient une polémique supplémentaire, on n'avait pas besoin de ça car la faute a été commise par le pouvoir sportif."

Le Britannique Damon Hill allait dans le même sens sur Twitter: "C'est une nouvelle façon de gérer le sport où le directeur de course peut prendre ces décisions ad hoc. Ca penche un peu trop vers +devinez ce que je vais faire maintenant+".

Parmi les anciens pilotes devenus consultants, il y en avait quand même quelques-uns pour appeler à la clémence.

"Michael Masi veut qu'ils courent, il ne veut pas décider de l'issue du championnat du monde. C'est vraiment délicat mais on a vu une course", rappelait le Britannique Jenson Button.

"Il faut avoir un peu de compassion, plaidait aussi Nico Rosberg. Le monde entier le regarde et il doit décider en 15 secondes. C'est le dernier tour de la dernière course du championnat, la situation avec le plus de pression qui soit, et sa décision nous a offert un magnifique moment de course et un final incroyable."

Pour l'Allemand, un des points à revoir est la possibilité pour les patrons d'écurie de communiquer avec le directeur de course pour tenter d'influer sur ses décisions. "Ca ne se fait pas dans le football", conclut-il.