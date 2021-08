De Grasse en or sur 200 mètres ++ Le Japon rafle presque tout en skate

Enfin le couronnement pour Andre de Grasse Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Toujours placé mais jamais gagnant avant ces JO, Andre De Grasse a obtenu la consécration à Tokyo en dominant le 200 m. Le Canadien a tenu en échec le trio des Etats-Unis emmené par Kenneth Bednarek. En 19''62, De Grasse a raboté de 11 centièmes son record personnel et décroché, à 26 ans, le titre derrière lequel il courait depuis cinq ans. A Rio en 2016, le souriant tatoué avait cueilli deux fois le bronze et une fois l'argent (100m, 200 m et relais). Il a encore été en bronze sur 100 m à Tokyo il y a quelques jours. Même topo aux Mondiaux, avec quatre médailles à ce jour, mais aucune en or. A Tokyo, le souriant tatoué a fait la différence dans les 30 derniers mètres pour devancer les Américains Kenneth Bednarek (19''68) et Noah Lyles (19''74). Un autre Américain, Erriyon Knighton, 17 ans seulement, finit au pied du podium. De Grasse succède à Usain Bolt et confirme les grands espoirs placés en lui depuis plusieurs saisons. Une blessure aux ischio-jambiers en 2018, notamment, avait stoppé son ascension. Il s'entraîne depuis cette année-là dans le groupe de Rana Reider en Floride, dont fait aussi partie le hurdler bâlois Jason Joseph.

Kambundji dès les séries sur 4x100 m Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le coach du relais 4x100 m suisse, Raphaël Monachon, a choisi d'aligner toutes ses meilleures sprinteuses dès les séries, jeudi à Tokyo. Mujinga Kambundji disputera sa 7e course en autant de jours. Le premier tronçon sera accompli par Riccarda Dietsche, qui transmettra à Ajla Del Ponte, puis Mujinga Kambundji en no 3 et Salomé Kora pour finir. La petite incertitude qui concernait la participation de Kambundji pour ses séries est ainsi levée. La Bernoise, qui a déjà six courses dans les jambes à ces JO sur 100 m (6e) et 200 m (7e), sera sollicitée d'entrée, pour ne pas prendre de risques en vue de la qualification pour la finale de vendredi. Sur 4x400 m, dont les séries auront aussi lieu jeudi, Lea Sprunger effectuera le premier tour, suivie de Silke Lemmens, Rachel Pellaud et Yasmin Giger.

Or ougandais sur 3000 m steeple avec Peruth Chemutai Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Peruth Chemutai, 22 ans, a remporté un titre olympique surprise pour l'Ouganda sur 3000 m steeple. La jeune femme à la technique un peu fruste sur l'obstacle a été irrésistible sur le dernier tour. Chemutai, vice-championne du monde juniors mais jamais médaillée avant Tokyo dans une compétition majeure, s'est imposée en 9'01''45, devant l'Américaine Courtney Frerichs (9'04''79), qui a longtemps mené, et la Kényane Hyvin Kiyeng (9'05''39). Le Kenya n'a toujours pas décroché de médaille d'or en athlétisme à Tokyo, après 5 journées et demie de compétitions.

Pas de médaille suisse dans l'épreuve individuelle Les cavaliers suisses doivent reporter tous leurs espoirs de médaille sur le concours par équipe de saut d'obstacles aux JO de Tokyo. Martin Fuchs, sur Clooney, et Beat Mändli, qui montait Dsarie, ont en effet manqué le coche dans la finale de l'épreuve individuelle. Brillant la veille en qualifications, Martin Fuchs semblait pourtant bien parti pour signer un sans faute qui l'aurait envoyé en barrage. Mais le médaillé d'argent des Jeux équestres mondiaux 2018 et champion d'Europe 2019 est parti à la faute sur les deux derniers obstacles, perdant ainsi toute chance de décrocher à 29 ans une première médaille olympique. Beat Mändli n'est quant à lui même pas allé au bout de son parcours, lui avait cueilli l'argent par équipe pour sa dernière participation à des Jeux en 2000 à Sydney. Le Schaffhousois de 52 ans a fait tomber une perche dès le septième des quatorze obstacles, avant de commettre une deuxième faute au passage de la rivière. Il a abandonné après sa troisième erreur. Revanche vendredi et samedi La déception est immense pour l'équipe de Michel Sorg. Le no 3 mondial Steve Guerdat a connu l'élimination dès les qualifications mardi, le no 2 Martin Fuchs passant à côté de sa finale. Les deux compères tenteront de se rattraper vendredi et samedi dans l'épreuve par équipe, en compagnie du "rookie" neuchâtelois Bryan Balsiger.

Pas de nouveau record pour les Suisse, le titre à l'Italie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le quatre suisse a pris le huitième rang de la poursuite par équipes. La formation de Daniel Gisiger s'est inclinée très nettement devant la Grande-Bretagne pour le match pour la 7e place. Robin Froidevaux, Valère Thiébaud, Cyrille Thièry et Stefan Bissegger ont signé un chrono de 3'50''041 pour rester à plus de 4'' des Britanniques et à 1'' du record de Suisse établi la veille. Cette huitième place, la dernière du tournoi, ne répond pas vraiment aux espoirs placés sur cette équipe de Suisse. Mais avec le record national battu mardi, elle a rempli l'objectif premier qui lui était assigné. La médaille d'or est revenue à l'Italie. Emmenée par le formidable Filippo Ganna, la "Squadra" a battu sur le fil le Danemark avec un nouveau record du monde - 3'42''032 - en prime pour offrir un sixième titre olympique à ses couleurs depuis le début de ces Jeux. Dans le match pour le bronze, l'Australie a pris un tour à la Nouvelle-Zélande.

Tadesse Abraham: "Finir en ayant la banane" Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Tadesse Abraham ne se pose pas trop de questions avant son marathon à Sapporo. "Je n'ai pas étudié le parcours ni la liste de départ. Et j'adapterai ma tactique en fonction de la course, a-t-il dit. A quatre jours du départ de ce marathon olympique exceptionnel, qui se déroulera dimanche sans public sur l'île d'Hokkaido, au nord, afin de réduire les risques de grosse chaleur et d'humidité, le marathonien genevois est déjà bien content d'être là. A 39 ans, il n'a plus rien à prouver, lui qui compte deux titres européens à son palmarès, sur semi-marathon et marathon, et une 7e place aux JO de Rio en 2016. Une seule course en 2021 "Mon but, ici, est de donner le maximum de moi-même et de finir la course en ayant la banane", a-t-il lancé, en français, après une première partie d'interview en allemand. Ce polyglotte n'a pas pu se préparer autant qu'il l'aurait voulu en Ethiopie. Il a dû y être placé en quarantaine, en mars, après avoir attrapé le covid pendant un stage sur les hauts plateaux. En conséquence, il n'a pas pu se tester au marathon de Belp, près de Berne, qu'il avait prévu de disputer en avril. Il est arrivé au Japon avec une seule compétition dans les jambes en 2021, sur 10'000 m aux Championnats de Suisse (2e en 29'06''28). Le recordman de Suisse du marathon (2h06'40) n'énonce pas d'objectif précis pour dimanche. Il serait déjà fier de reproduire ses performances de l'entraînement. "Je me réjouis de prendre le départ. Etudier le parcours ou la liste des partants, ce n'est pas mon truc." Fabienne Schlumpf confiante Fabienne Schlumpf est en phase ascensionnelle et énonce un but précis pour sa course de samedi. "Mon objectif est de faire mieux qu'à Rio en 2016", déclare la Zurichoise, qui fut finaliste il y a cinq ans au Brésil, sur 3000 m steeple (18e). Entre-temps, elle s'est mise au marathon et a réussi un joli coup dès ses débuts, ce printemps à Belp, en signant un record de Suisse en 2h26'14. "Il faudra courir intelligemment", note-t-elle. Et prudemment sur la première partie. Une stratégie que fera sienne aussi Martina Strähl, deuxième Suissesse au départ.

Sakura Yosozumi, première championne olympique de park Image: KEYSTONE/AP/Ben Curtis Sakura Yosozumi (19 ans) est devenue mercredi la première championne olympique de park, l'une des deux disciplines du skateboard, nouveau sport au programme aux Jeux de Tokyo. La Japonaise a devancé sa compatriote Kokona Hiraki et l'autre grande favorite, la Britannique Sky Brown. Sakura Yosozumi a cueilli l'or avec une note de 60,09 points. Sa compatriote Kokona Hiraki, seulement âgée de 12 ans, 11 mois et 9 jours, a obtenu 59,04 points, Sky Brown, tout juste 13 ans, recueillant 56,47 points. Misugu Okamoto (4e avec 53,58 points) aurait pu offrir un triplé au Japon, mais elle a chuté à la réception de son ultime figure. Sous un chaud soleil, Sakura Yosozumi a fait la différence dès son premier "run". Sky Brown a chuté lors de ses deux premiers passages mais a signé un beau dernier run, insuffisant toutefois pour s'emparer du titre de cette discipline qui consiste à proposer des figures très aériennes dans une cuvette profonde avec du relief lors de trois passages de 45 secondes. Le Japon avait déjà fait main basse sur les titres du street, l'autre discipline du skate. Yuto Horigome, 22 ans, s'était imposé chez les messieurs et Momiji Nishiya, bientôt 14 ans, l'avait emporté chez les dames.

Kevin Mayer souffre du dos Kevin Mayer souffre du dos Image: KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA Kevin Mayer souffre de problèmes au dos. Le détenteur du record du monde se trouvait en grande difficulté après les trois premières épreuves du décathlon des JO de Tokyo, ne pointant qu'au 4e rang. En quête d'un premier titre olympique après l'argent en 2016, le Français totalisait 2662 points, loin derrière le leader canadien Damian Warner (2966 points), son principal rival. Lors de son record du monde battu en 2018 (9126 points), il avait récolté 2824 points au bout de trois épreuves. "Cela fait une semaine que je me suis bloqué le dos, ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé, je ne sais pas où est l'erreur", a déclaré Kevin Mayer, les yeux humides. "J'ai très peu de sensation, de plaisir, mais je crois que je peux aller chercher une médaille même comme ça", a-t-il souligné. "Je fais du décathlon parce que j'aime les sensations, aujourd'hui je n'en ai pas dans un des plus grands rendez-vous de ma vie, c'est très frustrant", a ajouté Kevin Mayer. "Ce ne sont pas des larmes de tristesse mais de frustration. Je vais tout donner jusqu'au bout. J'ai mal mais je vais faire avec, je suis aux Jeux olympiques, je n'ai pas le choix".

Moins de 86 kg: Reichmuth logiquement battu par le favori Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Stefan Reichmuth n'a pas signé d'exploit en quart de finale du tournoi olympique des moins de 86 kg à Tokyo. Le Lucernois de 26 ans a logiquement subi la loi du double champion du monde Hassan Yazdanicharati, vainqueur par supériorité technique. Médaillé de bronze des Mondiaux 2019, Stefan Reichmuth se mue désormais en supporter no 1 de l'Iranien, qui avait décroché le titre chez les moins de 74 kg aux JO de Rio 2016. Il intégrera le tableau de repêchage, qui peut lui permettre de se parer de bronze, si Hassan Yazdanicharati se hisse en finale. Vainqueur 6-2 de l'Algérien Fateh Benferdjallah pour son entrée en lice, Stefan Reichmuth avait pourtant entamé de manière idéale son quart de finale, inscrivant le premier point. Mais Hassan Yazdanicharati est rapidement passé à l'offensive, marquant 12 points avant que l'arbitre interrompe le combat après 1'48''.

L'athlète bélarusse a quitté Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La sprinteuse bélarusse Krystsina Tsimanouskaya, en conflit avec les autorités sportives de son pays, a quitté mercredi l'aéroport de Tokyo-Narita pour Vienne. Il s'agit très probablement d'une escale avant de rejoindre la Pologne, qui lui a accordé un visa humanitaire. Il était initialement supposé que l'athlète de 24 ans prenne mercredi un vol direct Tokyo-Varsovie opéré par la compagnie polonaise LOT. Mais elle a changé d'itinéraire à la dernière minute, embarquant dans un avion de la compagnie Austrian Airlines pour Vienne. Elle n'a fait aucune déclaration à la presse avant son départ, intervenu peu après 11h00 locale. La sprinteuse avait affirmé dimanche avoir échappé à un rapatriement forcé au Bélarus, quelques jours après avoir ouvertement critiqué la Fédération d'athlétisme de son pays en plein Jeux olympiques de Tokyo. Elle était restée confinée depuis lundi à l'ambassade de Pologne à Tokyo, sans parler aux médias. Elle avait quitté l'ambassade tôt mercredi à bord d'une voiture aux vitres teintées, de sorte qu'il n'était pas possible de l'identifier avec certitude. L'aide du CIO Pour des raisons de sécurité, les autorités polonaises n'avaient pas souhaité donner d'informations à l'avance sur son départ de Tokyo. Des représentants de la Fondation bélarusse pour la solidarité sportive (BSSF), une organisation soutenant les sportifs dans le collimateur du pouvoir de Minsk, comptaient accueillir Krystsina Tsimanouskaya à son arrivée à Varsovie. Selon l'athlète, sa fédération nationale voulait l'obliger au dernier moment à participer au relais 4x400 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo, alors qu'elle était censée initialement courir le 100 m et le 200 m, une décision qui l'avait indignée. Craignant de se retrouver en prison si elle rentrait au Bélarus, Krystsina Tsimanouskaya avait obtenu dimanche soir l'aide du CIO et une protection policière alors qu'elle était à l'aéroport de Tokyo-Haneda, sur le point d'être rapatriée. Le CIO a initié une enquête officielle sur cette affaire, demandant également des explications au Comité national olympique bélarusse. Le Premier ministre polonais s'exprime Cet incident a suscité des réactions internationales condamnant le Bélarus, ancienne république soviétique dirigée d'une main de fer par le président Alexandre Loukachenko depuis 1994 et dont le fils est à la tête du comité national olympique. "Le régime d'Alexandre Loukachenko est réputé recourir à diverses méthodes, souvent totalement illégales (contre ses détracteurs), c'est pourquoi le mieux est de fournir le moins de détails possible" sur le départ de Mme Tsimanouskaya de Tokyo, avait justifié mardi le vice-ministre des Affaires étrangères Pawel Jablonski. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a pour sa part dit avoir parlé à la sprinteuse. "La Pologne va continuer de soutenir activement la nation bélarusse tout entière, et les militants d'opposition persécutés", a-t-il écrit sur Facebook.

Moins de 86 kg: Reichmuth en quarts de finale Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Stefan Reichmuth est en quarts de finale du tournoi olympique des moins de 86 kg à Tokyo. Le Lucernois de 26 ans a dominé l'Algérien Fateh Benferdjallah 6-2 pour son entrée en lice en 8e de finale. La tâche du médaillé de bronze s'annonce extrêmement délicate au stade des quarts de finale. Il défiera en effet l'Iranien Hassan Yazdanicharati, double champion du monde dans la catégorie et champion olympique à Tokyo chez les moins de 74 kg. Stefan Reichmuth conserverait un espoir de médaille en cas de défaite. Mais il n'intégrerait le tableau de repêchage que si Hassan Yazdanicharati se hissait en finale.

Or et record du monde pour Sydney McLaughlin Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le 400 m haies féminin a également tenu toutes ses promesses aux JO de Tokyo. Sydney McLauglin a imité Kartsen Warholm en se parant d'or tout en explosant son record du monde. L'Américaine de 21 ans s'est imposée en 51''46, améliorant de 0''44 le chrono qu'elle avait réalisé lors des récents Trials à Eugene pour décrocher le premier grand titre individuel de sa jeune carrière. Cette course fut comme prévu tout autant historique que celle des messieurs la veille. Deuxième en 51''58, la championne olympique 2016 et championne du monde 2019 Dalilah Muhammad a ainsi elle aussi fait mieux que l'ancienne meilleure marque. Quant à la protégée de Laurent Meuwly, la Néerlandaise Femke Bol (21 ans), elle a cueilli le bronze avec un nouveau record d'Europe à la clé (52''03). Un tel chrono aurait été synonyme de record du monde avant les Sélections américaines... Eliminée en demi-finales du dernier grand championnat de sa carrière, Lea Sprunger n'a pas trop de regrets à avoir à l'issue de cette finale. La Vaudoise aurait dû exploser de plus de deux secondes son record de Suisse (54''06) pour briguer le podium.

110 m haies: Jason Joseph échoue en demi-finales Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jason Joseph a échoué en demi-finales du 110 m haies aux JO de Tokyo. Auteur d'un modeste chrono de 13''46, le Bâlois a terminé au 14e rang. Si son élimination n'a rien de déshonorant, sa performance a de quoi décevoir. Jason Joseph (22 ans) s'est en effet montré bien plus lent mercredi matin que lors des séries, dont il avait signé le 7e chrono la veille au soir avec un prometteur 13''31. La déception est d'ailleurs d'autant plus grande pour le champion d'Europe M23 de 2019 qu'il lui aurait suffi de courir en 13''31 pour faire partie des huit finalistes... "Ca me montre que le potentiel est là pour une finale", a-t-il expliqué au micro de la RTS. "Ce n'etait pas une bonne course. Le départ était correct, mais j'étais trop passif à partir de la troisième haie, jusqu'à l'arrivée", a-t-il analysé. "C'est la vie! C'est dommage, ce sera pour la prochaine fois", à Paris en 2024.

YB arrache le nul à Cluj Image: KEYSTONE/Mircea Rosca YB a partagé l'enjeu (1-1) face à Cluj lors du match aller du 3e tour qualificatif de la Ligue des champions. En Roumanie, les Bernois sont allés chercher l'égalisation à la 93e par Sierro. Ouf! Les Young Boys ont eu le mérite d'y croire. Dans les arrêts de jeu, un excellent coup franc d'Aebischer et un prompt jaillissement de Sierro ont permis aux Bernois de rentrer en Suisse avec un résultat encourageant. Mais les hommes de David Wagner ont eu chaud. Gonflés à bloc et bien décidés à venger ce qu'ils considéraient comme une injustice datant du 10 décembre dernier et cette victoire bernoise dans les arrêts de jeu pour accéder aux 16es de finale de l'Europa League, les Roumains ont attaqué la partie avec une véritable envie offensive. Cette envie s'est matérialisée par l'ouverture du score à la 4e sur un coup franc venu de la gauche et repris victorieusement par Manea. On va retrouver le buteur à la 35e sur la plus grosse chance d'YB. A la suite d'une remise en jeu, Meschack Elia s'est retrouvé seul devant le gardien adverse, mais Manea a effectué un tacle défensif parfait. Le quadruple champion en titre roumain a ensuite tenté de gérer la partie en laissant les joueurs de la capitale fédérale faire le jeu. Et si Cluj a pu résister pendant une très grande partie de la rencontre, les dernières minutes ont montré la résilience de Bernois qui devront montrer davantage mardi prochain chez eux s'ils espèrent continuer leur aventure en Ligue des champions.