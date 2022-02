Déception suisse en biathlon +++ Aucun Suisse en finale du Big Air

Les Suissesses finissent loin L'ancienne fondeuse Denise Herrmann est une reine du biathlon. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Lena Häcki a été la seule Suissesse à garder la tête hors de l'eau sur le 15 km individuel des JO de Pékin. L'Obwaldienne est arrivée 24e, à 3'50 de la médaillée d'or, l'Allemande Denise Herrmann. Cette dernière n'avait jamais récolté de lauriers olympiques auparavant en biathlon mais avait été médaillée de bronze en ski de fond avec le relais allemand aux JO de Sotchi 2014. Herrmann (33 ans) s'est mise au biathlon en 2016/17. Deux ans plus tard, elle devenait championne du monde de la poursuite 10 km. Elle a devancé lundi la Française Anaïs Chevalier-Bouchet (à 9''), qui décroche sa troisième médaille olympique, et la Norvégienne Marte Olbu Roeiseland (à 15''). Avec aucun top 20 en Coupe du monde cet hiver, les Suissesses ne se faisaient guère d'illusions pour ce 15 km olympique. Derrière Lena Häcki , qui a évolué à son niveau avec 4 fautes au tir, la vice-championne olympique de Sotchi en 2014 Selina Gasparin (62e) et la jeune Amy Baserga (69e) ont fini au-delà de la 60e place. Gasparin a manqué sept tirs sur 20, soit 7' de pénalité.

Ajoie: Gary Sheehan limogé, Julien Vauclair à la barre Gary Sheehan doit s'en aller. Il paie en premier lieu pour la faiblesse de son contingent. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Après dix-huit défaites consécutives, le HC Ajoie, lanterne rouge de National League, a décidé de limoger son entraîneur Gary Sheehan et son assistant Vincent Léchenne. La mission sera remplie provisoirement par le directeur sportif Julien Vauclair. Désormais détenteur de la plus longue série de défaites en National League, le HC Ajoie a décidé de réagir même si le club ne risquait pas la relégation en Swiss League en raison d'un moratoire d''une saison suite à la pandémie du Covid-19. "C'est à l'issue de mûres réflexions que la direction du club est arrivée à la conclusion que Gary Sheehan et Vincent Léchenne ne seraient plus en mesure d’inverser la tendance", écrit le club jurassien dans un communiqué. Gary Sheehan (58 ans) dirigeait l'équipe ajoulote pour la huitième saison. Deux fois champions de Swiss League, vainqueur de la Coupe de Suisse après une finale inoubliable contre Davos, le coach canado-suisse avait conduit les Jurassiens en National League après un barrage mémorable face à Kloten, le grand favori pour la montée. Dans son communiqué, le HC Ajoie relève qu'il savait que cette première saison en National League ne serait pas aisée et que les conditions étaient difficiles pour tirer son épingle du jeu. Le club jurassien estime toutefois qu'il doit agir aujourd'hui pour préparer au mieux la saison prochaine, qui s'annonce cruciale. L'arrivée il y a quelques semaines de Julien Vauclair au poste de directeur sportif n'augurait pas forcément des beaux jours pour le duo Sheehan - Léchenne. L'ancien défenseur de Lugano a sans doute pesé dans la décision du limogeage du duo. Il dirigera l'équipe en attendant que le club trouve un coach pour la fin de la saison. Le nom de Serge Pelletier, comme possible successeur, circule depuis quelques semaines.

Big Air: Les quatre Suisses échouent en qualifications Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Déception pour l'équipe de Suisse masculine de ski freestyle lundi. Andri Ragettli, Fabian Bösch, Kim Gubser et Colin Wili ont en effet tous échoué dès les qualifications du Big Air. Certes, Andri Ragettli est plus à l'aise en slopestyle, discipline dont il est le champion du monde en titre. N'empêche que l'élimination du Grison en qualifications de ce Big Air n'était pas vraiment attendue, même s'il revient à peine de blessure. Andri Ragettli a terminé 14e de ces qualifications avec 167,75 points, soit 2,25 de moins que le 12e et dernier qualifié Jesper Tjader. La moyenne impressionnante de 85,00 points par saut était donc nécessaire pour se hisser en finale. Deuxième meilleur atout helvétique, Fabian Bösch s'est quant à lui classé 17e des qualifications, à 8,25 points du top 12. A l'image d'Andri Ragettli, l'Obwaldien a manqué son troisième saut alors qu'il devait réaliser au moins 89,00 points pour aller en finale. Kim Gubser, qui a manqué ses premier et troisième sauts, et Colin Wili, qui a chuté à la réception de son deuxième essai, se sont respectivement classés 23e et 25e. L'Hispano-Fribourgeois Thibault Magnin a quant à lui pris la 28e place de ces qualifications, dominées par le Norvégien Birk Ruud (187,75 points).

Le bronze pour Lara Gut-Behrami en géant, Hector en or Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a décroché le bronze du géant olympique à Pékin. Le titre est revenu à la Suédoise Sara Hector et l'argent à Federica Brignone. Ne jamais sous-estimer le coeur d'une championne. Après deux dernières semaines compliquées en Coupe du monde, "LGB" avait choisi de faire une pause pour préparer au mieux cette échéance olympique et bien lui en a pris. Il s'agit de la deuxième médaille olympique pour la Tessinoise après le bronze en descente à Sotchi. Après une première manche qui l'a vue être reléguée à plus d'1''50, la skieuse de Comano a répondu de la meilleure des manières avec le meilleur chrono de la deuxième manche. Et sans un immense coup de carre après quelques portes, la championne du monde en titre aurait peut-être pu prétendre à mieux. Mais avec 0''72 de retard sur Sara Hector au final, la Tessinoise n'aurait certainement pas pu aller chercher l'or. Leader de la Coupe du monde de la discipline grâce à ses cinq podiums consécutifs, Sara Hector met un point d'exclamation à une saison exceptionnelle. La Scandinave est montée en puissance pour devenir la meilleure géantiste actuelle et mériter pleinement ce titre. A la deuxième place, Federica Brignone prouve qu'elle est toujours présente lors des grands rendez-vous. Des favorites fragiles Les Suissesses ont fini dans le peloton. Wendy Holdener a fini au 9e rang, Michelle Gisin au 10e et Camille Rast au 16e. Ce fut difficile pour les favorites. La première manche a été notamment fatale à la championne olympique 2018 de la discipline, la superstar américaine Mikaela Shiffrin, qui est partie à la faute dans le premier mur. L'Italienne Marta Bassino, détentrice du Globe de la discipline, a connu le même sort. Quant à Petra Vlhova, elle n'a pas connu l'élimination, mais n'a jamais trouvé le bon rythme lors des deux parcours. La Slovaque a finalement terminé au 14e rang. A noter encore la terrible chute de Nina O'Brien juste avant de couper la ligne en deuxième manche.

Beat Feuz pressé de rentrer à la maison Image: KEYSTONE/EPA Emu et soulagé d'avoir remporté l'or olympique, Beat Feuz va encore prendre le départ du Super-G mardi aux JO de Pékin. Mais le Bernois semble impatient de rentrer à la maison pour revoir ses proches. Alors que le vent a perturbé le début des épreuves à Yanqing, Eole s'est montré clément avec les coureurs lundi. "Les conditions étaient parfaites, a résumé Feuz. Il n'y avait pas de vent et j'ai pu rester très stable sur les skis. C'est un rêve devenu réalité." Alors qu'il avait mis Wengen et Kitzbühel tout en haut de sa liste, le Bernois a remis un peu d'ordre une fois ce titre olympique validé: "Les Jeux sont extrêmement importants et aujourd'hui tout a fonctionné. A Pyeongchang il y a quatre ans, j'avais fait 2e et 3e. Mais aujourd'hui toutes les pièces se sont mises ensemble. Cela signifie énormément pour moi. Honnêtement, je ne peux pas me représenter quelque chose de plus beau que de rentrer à la maison avec une médaille d'or autour du cou." Aligné mardi en Super-G, Feuz s'y élancera sans la moindre pression: "Je serai au départ demain. Mais dans 40 heures, je me réjouis déjà d'être à la maison et de pouvoir serrer ma famille dans mes bras", a-t-il confié. A la question de savoir s'il allait sabrer le champagne, le Bernois a joué les vieux sages: "On va certainement fêter ça avec l'équipe, mais en ces temps de covid et parce que la saison de Coupe du monde n'est pas terminée, on va repousser les célébrations au printemps."

Max Parrot sacré en slopestyle Max Parrot est devenu champion olympique de slopestyle lundi Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Max Parrot est devenu champion olympique de slopestyle lundi à Pékin, quatre ans après s'être paré d'argent à PyeongChang. Le Canadien a ainsi brisé le rêve du jeune Chinois Su Yiming (17 ans) qui doit se contenter de la 2e place. Les Suisses Nicolas Huber et Jonas Bösiger avaient échoué en qualifications. Vice-champion du monde de Big Air l'an dernier, Max Parrot (27 ans) a cueilli le premier grand titre de sa carrière grâce à un deuxième run quasi parfait en finale. Crédité de 90,96 points, il a devancé de plus de 2 points Su Yiming (88,70). Le bronze revient comme en 2018 à un autre Canadien, Mark McMorris (88,53). Un cancer vaincu Max Parrot revient de très loin. Quelques mois après les JO de Pyeongchang, il avait en effet appris qu'il souffrait d'un cancer du système lymphatique. Malgré d'éprouvantes séances de chimiothérapie, il a toujours été persuadé qu'il reprendrait le cours de sa carrière, ce qu'il a fait après une parenthèse de six mois. "Abandonner n'a jamais été une option", a expliqué le Canadien. "Revenir pour participer à ces Jeux a même été une énorme source de motivation pour battre le cancer", a assuré Max Parrot, qui s'alignera également sur l'épreuve de Big Air.

Beat Feuz remporte la descente olympique Beat Feuz est champion olympique de descente Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Beat Feuz est champion olympique de descente! Le Bernois, meilleur descendeur de l'Histoire, a devancé Johan Clarey de 0''10 et Matthias Mayer de 0''16. Feuz est venu. Feuz a vu. Feuz a vaincu. L'anomalie dans la matrice est enfin réparée. Après Bernhard Russi en 1972, Pirmin Zurbriggen en 1988 et Didier Défago en 2010, l'Emmentalois, qui fêtera ses 35 ans le 11 février, est le quatrième Suisse à décrocher le plus beau des titres. Correct aux entraînements, "Kugelblitz" a prouvé qu'il savait mettre le curseur au max au moment de la course, même sur une piste que personne ne connaissait. Champion du monde de la discipline en 2017, médaillé de bronze à Pyeongchang l'année d'après, argenté en Super-G en Corée, l'homme aux 45 podiums en descente inscrit une nouvelle ligne en majuscules à son incroyable palmarès. Le Bernois, qui a repris les skis de sa victoire à Kitzbühel, a sué lorsque Johan Clarey a coupé la ligne à 0''10. Le vétéran français de 41 ans (!) s'offre une superbe place d'honneur. Titré à Sotchi et en Super-G à Pyeongchang, Matthias Mayer ajoute une troisième médaille olympique à sa collection. Favori des bookmakers, Aleksander Aamodt Kilde ne termine qu'au 5e rang. Marco Odermatt, excellent jusqu'au 3e temps intermédiaire, a perdu du temps sur le bas de la piste. Le leader de la Coupe du monde a pris la 7e place, mais il sera l'un des favoris mardi lors du Super-G. A l'aise aux entraînements, Niels Hintermann a été trop prudent sur le haut pour espérer se mêler à la lutte pour les médailles. Dommage car le bas de sa course fut excellent, même si le Zurichois (16e) a parlé d'une performance "inacceptable" au micro de la RTS. Quatrième et dernier Helvète au départ, Stefan Rogentin s'est loupé et a fini au-delà du 20e rang.

Les Russes en or dans l'épreuve par équipes Image: KEYSTONE/EPA/HOW HWEE YOUNG L'équipe russe sous drapeau neutre, portée par Kamila Valieva, a été sacrée championne olympique dans l'épreuve par équipes lundi à Pékin. La Team ROC a devancé les Etats-Unis et le Japon. Au bout des quatre programmes courts et des quatre programmes libres, les Russes ont totalisé 74 points soit 9 de plus que les Etats-Unis de Nathan Chen. Le Japon de Yuma Kagiyama et Shoma Uno a pour sa part totalisé 63 points. Kamila Valieva, 15 ans seulement, a dominé le programme libre des dames lundi, avec 178,92 points, comme elle avait déjà dominé le court la veille. La jeune Russe est devenue à cette occasion la première patineuse de l'histoire à réussir un quadruple saut - et même deux - sur la glace olympique. Lors de cette dernière des trois journées de compétition, les Russes se sont aussi imposés dans le programme court des couples, avec leurs champions du monde et d'Europe en titre Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov. Ils ont pris la deuxième place de la danse libre avec Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, pourtant eux aussi champions du monde et d'Europe en titre. La Russie avait été titrée une première fois dans cette épreuve par équipes lors de son entrée au programme olympique en 2014 sur "sa" glace de Sotchi. Le Canada avait été médaillé d'or il y a quatre ans à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Gremaud 6e des qualifications, Höfflin 9e Image: KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY Mathilde Gremaud et Sarah Höfflin disputeront la finale du Big Air mardi aux JO de Pékin. La Fribourgeoise et la Genevoise ont terminé respectivement 6e et 9e des qualifications, remportées par la Canadienne Megan Oldham. Victime d'une grosse chute à l'entraînement dimanche, Mathilde Gremaud s'est rassurée dès son premier saut, récoltant 88,25 points. Son deuxième run lui a rapporté 71,00 points, ce qui lui a permis de ne prendre aucun risque pour son troisième passage. "C'est un peu douloureux, mais j'ai pu skier", a lâché la vice-championne olympique de slopestyle au micro de la RTS après son premier saut. "J'étais plus propre sur mes deux premiers sauts", a-t-elle analysé au terme de son concours. Sarah Höfflin n'a en revanche pas pu se permettre d'assurer lundi. La Genevoise, dernière à s'élancer dans ces qualifications, occupait en effet le 13e rang avant son troisième run. La championne olympique de slopestyle a toutefois parfaitement maîtrisé ses nerfs pour se hisser dans le top 12. La finale est programmée mardi dès 3h heure suisse. La Française Tess Ledeux, victorieuse aux récents X-Games dans la discipline, et la star chinoise Eileen Gu partiront avec les faveurs du pronostic. Les outsiders Kelly Sildaru et Maggie Voisin ont en revanche échoué dès les qualifications.

Une 2e défaite consécutive pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Atlanta semble à nouveau marquer le pas en NBA. Les Hawks ont subi dimanche leur deuxième défaite consécutive, la troisième dans leurs quatre derniers matches, s'inclinant 103-94 à Dallas. La franchise géorgienne a une nouvelle fois manqué d'adresse, ne rentrant que 5 des 25 tentatives à 3 points. Son meneur Trae Young (17 points, 11 assists) s'est montré particulièrement maladroit, ne réussissant aucun de ses six tirs armés derrière l'arc. Toujours limité dans son temps de jeu, l'intérieur genevois des Hawks Clint Capela a quant à lui cumulé 8 points et 9 rebonds en 20' passées sur le parquet texan. Il n'a dépassé qu'une seule fois les 10 points depuis son retour après sa blessure à une cheville. La star de Dallas Luka Doncic fut l'homme du match. Le meneur slovène a réussi un nouveau triple double avec 18 points, 11 passes décisives et 10 rebonds. Jalen Brunson et Reggie Bullock ont quant à eux inscrit 22 points dans le camp des Mavericks.

1re manche: Hector en tête, Suissesses à une seconde du podium Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty La Suédoise Sara Hector a signé le meilleur chrono de la première manche dans le géant olympique de Pékin lundi. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a réussi le 8e temps. Leader de la Coupe du monde de la discipline grâce à ses cinq podiums consécutifs, Sara Hector devance de 0''30 l'étonnante Autrichienne Katharina Truppe après le premier parcours. Federica Brignone est 3e, à 0''42, et Meta Hrovat 4e à 0''92. Les autres concurrentes ont toutes concédé plus d'une seconde sur une Sara Hector en pleine confiance. Championne du monde en titre de géant, Lara Gut-Behrami a ainsi lâché 1''51 et se retrouve donc à 1''09 du podium provisoire. L'Obwaldienne Michelle Gisin (9e à 1''63) et la Schwytzoise Wendy Holdener (10e à 1''65) ont terminé juste derrière la Tessinoise. Quatrième Suissesse engagée, la Valaisanne Camille Rast occupe quant à elle le 12e rang, à 1''73. Shiffrin éliminée Cette première manche a été notamment fatale à la championne olympique 2018 de géant, la superstar américaine Mikaela Shiffrin, qui est partie à la faute dans le premier mur. L'Italienne Marta Bassino, détentrice du Globe de la discipline, a connu le même sort.

Peng Shuai a rencontré le président du CIO Thomas Bach Dans l'interview, Peng Shaui assure n'avoir "jamais disparu" (archives). Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill La Chinoise Peng Shuai a rencontré le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach samedi dans le cadre des Jeux olympiques de Pékin, affirme-t-elle dans un entretien à L'Equipe. Lors du "dîner", qui a eu lieu "samedi, nous avons pu beaucoup discuter et échanger agréablement", explique la joueuse de tennis dans cette interview publiée sur le site du quotidien français dans la nuit de dimanche à lundi. La Chinoise annonce également sa retraite sportive. "Il m'a demandé si j'envisageais de revenir à la compétition, quels étaient mes projets, ce que j'envisageais, etc.", explique Peng Shuai, rencontrée par deux journalistes de L'Equipe dans un hôtel situé dans la bulle olympique. Elle en profite pour dire qu'elle n'a "jamais disparu". "Simplement, beaucoup de gens, comme mes amis y compris du CIO, m'ont envoyé des messages, et il était tout à fait impossible de répondre à tant de messages. Mais, avec mes amis proches, je suis toujours restée en contact étroit, j'ai discuté avec eux, répondu à leurs emails, j'ai aussi discuté avec la WTA...", ajoute-t-elle. Peng Shuai avait accusé début novembre un ancien dirigeant chinois de l'avoir contrainte à un rapport sexuel lors d'une relation qui a duré plusieurs années. Après ces propos tenus sur un réseau social vite effacé de l'internet chinois, Peng Shuai, ancienne N.1 mondiale en double, avait ensuite disparu, suscitant l'inquiétude du monde du tennis et du sport, jusqu'à ce qu'elle s'entretienne en visioconférence avec Thomas Bach, le 21 novembre. La joueuse était apparue depuis sur des vidéos la montrant en train d'assister à des événements sportifs, sans dissiper les craintes sur sa pleine liberté de mouvement.

Overmars quitte l'Ajax après des messages "inappropriés" Image: KEYSTONE/EPA ANP L'ex-footballeur star des Pays-Bas Marc Overmars a démissionné de son poste de directeur sportif de l'Ajax Amsterdam après une "série de messages inappropriés" envoyés à certaines de ses collègues. Vainqueur de la Ligue des champions avec l'Ajax en 1995, Overmars (48 ans) a fait part de sa "honte", s'est excusé et a reconnu avoir "dépassé les bornes", selon un communiqué du club néerlandais publié dimanche. Ce dernier évoque des messages envoyés à "plusieurs femmes" sur une "période de temps étendue". Le président du conseil d'administration du club Leen Meijaard, cité dans le communiqué, a regretté "une situation dramatique", "dévastatrice pour les femmes qui ont eu à gérer ce comportement". Il a souligné qu'Overmars avait été "probablement le meilleur directeur du football que l'Ajax ait jamais eu", mais que "continuer n'était pas une option". Marc Overmars occupait le poste de directeur sportif depuis 2012 et avait pris une part de responsabilité dans les succès récents du club d'Amsterdam, notamment lors de son épopée européenne en Ligue des champions en 2019 (demi-finale) ou lors de sa finale en Ligue Europa en 2017. Il avait récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, alors que l'Ajax vit une nouvelle saison quasi parfaite, avec une première place en championnat et une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Ailier de renom dans les années 1990 lorsqu'il était joueur, Marc Overmars avait soulevé le plus grand trophée européen avec l'Ajax en 1995, ainsi que trois titres de champion des Pays-Bas. Transféré en Angleterre, à Arsenal, il a remporté le titre en Premier League en 1998, avant d'être cédé au FC Barcelone en 2000. Avec l'équipe nationale des Pays-Bas, il a disputé la Coupe du monde 1994 et celle de 1998, terminée au 4e rang. Il compte 17 buts en 86 sélections avec la sélection "Oranje".

CAN 2022: le Sénégal vainqueur d'une finale décevante Image: KEYSTONE/AP/Sunday Alamba Le Sénégal a remporté la CAN pour la première fois de son histoire. En finale à Yaoundé, Sadio Mané et ses collègues ont battu l'Egypte 0-0 ap, 4-2 tab au terme d'un match bien décevant. Mané, qui avait manqué un penalty à la 7e, s'est racheté en transformant le tir au but décisif. Avant lui, Bouna Sarr avait manqué le sien, mais deux Egyptiens ont également raté. Mo Salah, qui devait tirer le cinquième pour les Pharaons, n'en a pas eu le loisir. Comme trop souvent, cette finale s'est conclue aux tirs au but après 120 minutes stériles et hâchées. C'était la septième fois de l'histoire de la compétition après 1986, 1992, 2002, 2006, 2012 et 2015. Hasard du tirage au sort, les deux pays seront à nouveau opposés en mars dans le cadre des barrages de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. L'Egypte espère prendre sa revanche.