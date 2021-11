Décès de Frank Williams ++ Pas de super-G à Lake Louise

Servette domine un LS réduit à dix Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a remporté le derby lémanique de la 15e journée de Super League. A la Tuilière, les Grenat se sont imposés 3-0 face à un LS réduit à dix après l'expulsion de Puertas. Et voilà Servette qui se donne un peu d'air. Sans être brillants, les joueurs d'Alain Geiger ont su se montrer percutants au moment opportun, c'est-à-dire dès l'instant où ils ont pu évoluer en supériorité numérique. Car la partie, disputée devant plus de 10'000 spectateurs, a pris une tournure différente à la 45e lorsque Cameron Puertas s'est fait l'auteur d'une faute inutile à mi-terrain. L'arbitre n'a alors pas hésité à sortir un deuxième carton jaune et a renvoyé le meneur de jeu vaudois aux vestiaires. Neuf minutes plus tôt, Puertas avait pris un premier carton largement évitable en zone offensive. Trois assists pour Stevanovic Servette n'a pas mis longtemps à profiter de leur avantage numérique. A la 49e, Kyei n'a pas manqué l'ouverture du score seul face au but vide après un excellent service de Stevanovic. Maître à jouer des Genevois, ce dernier s'est encore montré décisif à la 67e. Une fois de plus décalé sur la droite, Miroslav Stevanovic a vu son puissant centre dévié par le portier Diaw avant d'être victorieusement repris par Imeri. Et c'est encore le Bosnien qui a servi Antunes pour le 3-0 des visiteurs (88e). Servette grimpe au 6e rang Dans les rangs lausannois, l'absence de Puertas a coûté cher en deuxième période, alors que la neige s'est mise à tomber plus fort encore. Les Vaudois se sont créé quelques occasions, mettant les réflexes de Frick à l'épreuve sur des frappes prises en dehors de la surface. Les hommes de Borenovic ont semblé jouer de manière plus simple à dix, même si ce ne fut pas fameux. Lausanne se consolera en se disant que la défaite de Lucerne chez lui contre Bâle laisse au club de Suisse centrale la position peu enviable de lanterne rouge. Les Genevois de leur côté remontent au 6e rang.

Vainqueurs d'Ajoie, les rejoignent Zoug en tête du classement Image: KEYSTONE/PostFinance Vainqueurs 6-3 d'Ajoie dans l'unique match de National League dimanche, les Rapperswil-Jona Lakers ont rejoint Zoug en tête du classement après leur dixième succès au cours des onze derniers matches. Les Saint-Gallois ne sont désormais plus des faire-valoir qui permettaient de faire des points dans les moments difficiles. Demi-finalistes du dernier Championnat, ils font cette saison la course en tête avec Zoug, Fribourg-Gottéron et Bienne. Vendredi, les Lakers s'étaient déjà imposés 5-2 sur la glace des Ajoulots. Pour ce match retour, ils ont su réagir après l'ouverture du score du Jurassien Dario Rohrbach, buteur pour la première fois de la saison. 128'' plus tard, Dominic Lammer - cinq buts au cours des cinq derniers matches - a égalisé. Les Jurassiens se sont retrouvés menés 5-3 après des réussites de Fortier et de Devos. Zangger a inscrit le but de la sécurité à la 58e alors que Rapperswil-Jona évoluait en infériorité numérique.

Le super-G de Lake Louise annulé Odermatt et ses rivaux n'ont pas pu disputer de super-G dimanche Image: KEYSTONE/EPA/NICK DIDLICK Les spécialistes masculins de la vitesse n'auront eu droit qu'à une course pour leur premier week-end de compétition. Le super-G programmé dimanche en Coupe du monde à Lake Louise a subi le même sort que la descente prévue vendredi, à savoir une annulation. Les organisateurs ont pris cette décision quelque trois heures avant le départ de ce qui devait être le premier super-G de l'hiver. Les chutes de neige de la nuit précédente, les conditions actuelles sur la piste canadienne et les mauvaises prévisions météorologiques expliquent ce choix.

1re manche: Vlhova en tête, Holdener 3e Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Petra Vlhova semble pour l'heure intouchable en slalom cet hiver. Lauréate des deux courses de Levi, la Slovaque a signé le meilleur temps de la première manche du troisième slalom de la saison à Killington. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener pointe au 3e rang. Septième puis 4e en Finlande le week-end précédent, Wendy Holdener continue de monter en puissance après avoir vu sa préparation stoppée début octobre par des fractures aux scaphoïdes. La Schwytzoise a concédé 0''58 à Petra Vlhova. La vice-championne du monde 2017 de la discipline est d'ailleurs l'une des deux seules femmes à avoir perdu moins d'une seconde sur la Slovaque. L'autre étant l'Américaine Mikaela Shiffrin, deux fois 2e à Levi et 2e de cette manche initiale à 0''20 de sa grande rivale. Michelle Gisin a en revanche manqué son affaire sur cette première manche. Les effets de sa mononucléose estivale se font toujours ressentir: en difficulté tout au long du tracé, l'Obwaldienne est rejetée au 10e rang à 1''66 de Petra Vlhova. Les slalomeuses romandes ont terminé au-delà du 15e rang. Camille Rast figurait en 18e position après le passage de 31 concurrentes, à 2''38 de Petra Vlhova. Mélanie Meillard (27e à 3''40) pourrait quant à elle manquer sa qualification pour la deuxième manche (dès 18h45).

Djokovic ne participera "probablement pas", dit son père Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Novak Djokovic ne participera "probablement pas" à l'Open d'Australie "dans les conditions" annoncées de vaccination obligatoire. C'est le père du no 1 mondial qui l'a affirmé dimanche, en déplorant le "chantage" des organisateurs. Neuf fois titré à Melbourne dont la dernière en février, Novak Djokovic refuse de dire s'il a été vacciné ou pas contre le Covid-19. Le patron du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, Craig Tiley, avait souligné dimanche dernier que le Serbe "devra être vacciné pour jouer". "Bien sûr qu'il voudrait de tout son coeur y aller. Parce qu'il est un sportif et parce qu'il y a là-bas beaucoup de nos compatriotes, la diaspora, qui seraient ravis de voir Novak. Mais je ne sais vraiment pas si ça se passera. Probablement pas dans ces conditions, avec ce chantage et alors que c'est fait de cette façon", a déclaré le père de Nole, Srdjan Djokovic, à la chaîne serbe Prva TV. "Je ne ferais pas ça comme ça, et il est mon fils, alors vous pouvez en tirer les conclusions" pour savoir s'il participera au tournoi ou pas, a déclaré Srdjan Djokovic, dont le fils pourrait viser à Melbourne un 21e titre record en Grand Chelem. Srdjan Djokovic a également défendu le "droit exclusif et personnel" de son fils à être vacciné ou pas, affirmant que même lui ne savait pas si le "Djoker" était vacciné contre le Covid-19.

Zurich confirme: c'est du solide Le Zurichois Blaz Kramer s'envole au-dessus du Bernois Michael Aebischer. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Zurich n'a rien d'un leader de pacotille. Les joueurs de l'entraîneur André Breitenreiter ont épinglé Young Boys à leur palmarès (1-0). Wilfried Gnonto a inscrit le seul but de la partie. Certes, les Zurichois comptent deux matches de plus que les Bernois, mais au classement, ils les ont repoussés à neuf points. Privés de leur entraîneur, infecté par le Covid-19, les pensionnaires du Letzigrund ont su jaillir au bon moment alors que la partie avait été bien cadenassée jusque-là à la plus grande déception des 15'000 spectateurs. A la 83e, Nikola Boranijasevic débordait sur l'aile droite pour adresser un centre parfait pour la tête de l'Italien Gnonto, qui s'était débarrassé de son cerbère. Les joueurs de la capitale ont cru arracher la parité quand Michel Aebischer a ajusté le poteau de loin dans les arrêts de jeu. Le FC Zurich a ainsi fêté son troisième succès consécutif.

Décès de Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie Image: KEYSTONE/EPA/ERWIN SCHERIAU Le Britannique Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie de Formule 1 qui porte son nom, est mort à l'âge de 79 ans, a annoncé l'équipe dimanche sur Twitter. L'écurie créée par Frank Williams dans les années 1970 a remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes.

Weger dans le top 15 du sprint Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Benjamin Weger a permis à la délégation suisse de conclure sur une touche positive le premier week-end de la Coupe du monde 2021/22. Le Haut-Valaisan a pris la 15e place du sprint d'Östersund. Décevant 47e d'un individuel dans lequel il avait écopé de 3' de pénalité, Benjamin Weger a signé dimanche un sans faute sur le pas de tir. Pas suffisamment performant sur les skis, il a toutefois concédé 1'11''4 au vainqueur, le Suédois Sebastian Samuelsson. Cinq biathlètes l'ont devancé tout en ayant commis une faute. A noter que le Genevois Jeremy Finello a renoncé à prendre le départ dimanche, après avoir dû se contenter d'une 57e place dans l'individuel. Meilleur Helvète samedi avec un obscur 45e rang, Sebastian Stalder a terminé 56e du sprint.

Neymar sort sur une civière à St-Etienne Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Neymar a été contraint de sortir sur une civière dimanche à St-Etienne en Ligue 1, où le PSG s'est imposé 3-1 avec trois passes décisives de Lionel Messi. L'attaquant brésilien a été victime d'une impressionnante torsion de la cheville gauche. Cette blessure est inquiétante pour le no 10 parisien, sorti en larmes. Sur un tacle d'Yvann Maçon, Neymar est retombé sur son adversaire et sa cheville gauche s'est tordue sur l'impact. Affichant immédiatement sa douleur, il a été contraint de sortir sur une civière à la 87e minute de jeu.

Poursuite dames: Johaug prend sa revanche, Fähndrich 13e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Battue samedi dans le 10 km classique, Therese Johaug a pris sa revanche lors de la poursuite de Kuusamo, décrochant son 78e succès en Coupe du monde. Nadine Fähndrich s'est quant à elle classée 13e. Seule Norvègienne avec Heidi Weng (3e) à avoir pris le départ d'une poursuite sur 10 km repoussée de deux heures en raison du froid glacial, Therese Johaug a mis quelque 5 km pour revenir sur la gagnante de la veille Frida Karlsson. La femme aux 14 titres mondiaux a devancé de 7''8 la Suédoise, 2e de la poursuite. La vice-championne du monde de sprint par équipe Nadine Fähndrich témoigne quant à elle d'une régularité impressionnante en ce début d'hiver olympique. La Lucernoise, 12e du sprint vendredi et 14e sur 10 km classique samedi, a décroché son troisième top 15 en trois courses. Elle a concédé 1'43''1 à Therese Johaug dimanche.

Cologna et les Norvégiens renoncent à la poursuite Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les fondeurs russes ont signé un quadruplé dimanche à Kuusamo dans une poursuite sur 15 km en skating tronquée. Dario Cologna et l'ensemble de l'équipe de Norvège ont en effet renoncé à s'aligner, tout comme le vainqueur du 15 km de la veille Iivo Niskanen. Le froid glacial explique cette cascade de forfaits, même si la température (-18,5°) était alors supérieure à la limite autorisée (-20°) et à celle qui avait contraint les organisateurs à reporter la poursuite dames (-23°). Parmi les 10 premiers de l'épreuve de samedi, seuls les cinq Russes ont finalement pris le départ. Faute d'avoir haussé le rythme, les cinq hommes ont été rejoints par leur compatriote Artem Maltsev et par deux autres athlètes. Les cadors ont imposé leur loi dans les derniers hectomètres, le vainqueur du dernier classement général Alexander Bolshunov s'imposant au sprint devant Sergey Ustiugov (2e) et Maltsev (3e). Furger 25e et meilleur Suisse Parmi les autres Suisses engagés la veille, seul Beda Klee a pris la même décision que Dario Cologna (24e samedi après avoir cassé un bâton). Le meilleur des "rescapés" fut Roman Furger, qui a terminé 25e à 2'23''3, juste devant Jason Rüesch. Le Valaisan Candide Pralong, 59e la veille, s'est pour sa part classé 38e.

Amy Baserga sauve l'honneur des Suissesses Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Suissesses ont vécu un calvaire lors du premier week-end de la Coupe du monde 2021/22 à Östersund. L'espoir Amy Baserga a sauvé quelque peu l'honneur dans le sprint dominical en se classant 34e. Partie avec le dossard 102, la triple championne du monde junior n'a commis qu'une seule faute au tir et décroche ses premiers points pour son troisième départ à ce niveau. La Schwytzoise de 21 ans, qui avait craqué sur son dernier tir samedi dans l'individuel alors qu'un top 15 était à sa portée, a cette fois-ci maîtrisé ses nerfs. Elle a concédé 1'38''9 à la gagnante, la Suédoise Hanna Oeberg. Ses coéquipières ont terminé au-delà de la 50e place. Lena Häcki, 50e la veille, a commis deux fautes au tir pour finir au 53e rang à plus de deux minutes de Hanna Oeberg. Selina Gasparin, dont la 34e place dans l'individuel avait constitué le meilleur résultat helvétique samedi, s'est pour sa part classée 68e de ce sprint.

Une descente supplémentaire à Beaver Creek Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La descente de Coupe du monde messieurs annulée vendredi à Lake Louise a été reprogrammée par la FIS dès la semaine prochaine à Beaver Creek. La station du Colorado doit donc désormais accueillir deux descentes et deux super-G de jeudi à dimanche prochain. Les deux super-G sont prévus jeudi et vendredi, respectivement à 19h45 et à 18h45 heure suisse. Les descentes ont été fixées à 19h samedi et 20h dimanche.

Palmeiras réussit le doublé Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico La finale de la Copa Libertadores opposant les clubs brésiliens vainqueurs des deux dernières éditions a été remportée samedi après prolongation (2-1) par Palmeiras, qui conserve ainsi le trophée. Un but d'entrée de jeu (4e), peu d'étincelles, encore moins d'occasions, et Palmeiras semblait s'être adjugé une finale de la Libertadores peu emballante jusqu'à l'égalisation de Flamengo (72e) qui a poussé le match en prolongations à Montevideo. Michael a même manqué une balle de match à la 85e pour Flamengo. Palmeiras n'a attendu que quatre minutes pour prendre l'avantage en prolongation sur une nouvelle faute défensive. L'ex-joueur de Manchester United Andreas Pereira a perdu le ballon sur une passe de David Luiz, et Deyverson, tout juste entré en jeu, a filé seul au but, Alves ne parvenant qu'à toucher légèrement le ballon (2-1, 94e). Palmeiras représentera donc l'Amérique du sud à la Coupe du monde des clubs disputée début 2022 aux Emirats arabes unis et qui réunira les champions des six confédérations mondiales. Chelsea sera le représentant de l'Europe après avoir remporté la Ligue des champions la saison dernière.