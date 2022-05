Dans l'Utah, la désormais quintuple Championne du monde a forcé la décision sur le parcours en vélo pour s'imposer en 8h34'59''. Elle a bouclé le marathon en moins de trois heures. "C'est un grand jour pour moi. Les dix derniers kilomètres ont été très durs. Mais gagner devant un tel public et devant mon team qui m'a énormément soutenu ces derniers mois est extraordinaire." Elle a devancé de près de 9 minutes la Britannique Kat Matthews.

A l'Ouest, Golden State a également pris la main. Les Warriors mènent 2-1 devant Memphis après leur large succès 142-112 dans l'acte III à San Francisco. Cette série, jugée "sale" par bien des observateurs, a connu un nouvel épisode tragique avec la sortie sur blessure de Ja Morant dans l'ultime quarter. Le joueur des Grizzlies s'est blessé au genou après une intervention de Jordan Poole. On ne connait pas la gravité de cette blessure.

Le Grec a a inscrit le panier de la victoire à 44''3 du buzzer. Champions en titre, les Bucks mènent désormais 2-1 dans cette série. Riche également de 12 rebonds et de 8 assists, sa performance a contrasté avec les difficultés rencontrées dans le camp adverse par Jayson Tatum, auteur seulement de 10 points avec un 4 sur 19 - 0 sur 6 à 3 points - qui fait tache.

Trop fébrile sur le plan défensif, Chicago a été dépassé par la verve du Mexicain Ronaldo Cinneros qui a signé un triplé pour le plus grand bonheur des 42'547 spectateurs présents. Xherdan Shaqiri a connu des fortunes diverses lors de cette soirée. Le Bâlois a, ainsi, délivré un assist pour le 1-1 du Nigérian Chinonso Offor à la 11e. Mais à la 27e, il devait perdre un ballon à mi-terrain pour permettre à Atlanta de déclencher l'action du 2-1 de Cisneros.

Les temps deviennent de plus en plus durs pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Battu 4-1 à Atlanta, le Fire a concédé une troisième défaite de rang pour un sixième match sans victoire.

L'Avalanche a inscrit quatre buts en supériorité numérique. "Colorado est si fort en attaque. Il ne faut pas vraiment les laisser jouer avec un homme de plus", se lamente Roman Josi. Auteur de deux buts et de deux assists, le Suédois Gavriel Landeskog a été le grand homme de la soirée.

L'Avalanche s'est imposé 7-3 à Nashville lors de l'acte III de cette série. Roman Josi avait pourtant entretenu l'espoir. Le Bernois a inscrit son premier but lors de ces play-off pour permettre à Nashville d'égaliser à 3-3 à la 33e. Mais après la réussite en power play de leur capitaine, les Predators devaient concéder deux buts en l'espace de 39'' pour perdre tout espoir.

Roman Josi et Nashville sont au bord de l'élimination au premier tour des play-off. Les Predators sont désormais menés 3-0 par Colorado.

Alexander Zeverev comme deux victoires contre Carlos Alcaraz l'an dernier sur dur à Acapulco (6-3 6-1) et en indoor à Vienne (6-3 6-3). Pas sûr que la finale de Madrid épouse le même scénario...

Tenant du titre, Alexander Zverev a conclu sur un revers gagnant à 1.09 du matin. Les aléas de la programmation ne lui permettent pas de préparer sa finale contre Carlos Alcaraz, le premier joueur de l'histoire à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic successivement sur terre battue dans les meilleures conditions.

Belle qualification de Valtteri Bottas qui place son Alfa Romeo en 5e position. Alors que le Finlandais a réussi à se classer parmi les dix meilleurs pour la quatrième fois de l'année au volant de la voiture d'Hinwil, son coéquipier Zhou Guanyu a été éliminé dès la première phase. Le Chinois partira dimanche de la 17e position pour la cinquième course de la saison.

Les Reds seront des spectateurs très attentifs du duel Manchester City - Newcastle United programmé dimanche à 17h30. Les Citizens auront à coeur de faire oublier leur échec subi face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions et de s'envoler au classement, alors qu'il restera trois journées au menu.

Déjà titré à Rio, Miami et Barcelone cette saison, Carlos Alcaraz partira en quête de son cinquième titre sur l'ATP Tour dimanche. L'Espagnol, qui sera particulièrement attendu dans deux semaines à Roland-Garros, se mesurera à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) ou au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en finale.

Le joueur de Murcie, qui pointait au 120e rang mondial il y a tout juste un an, a armé pas moins de 51 coups gagnants dans cette partie. Le dernier lui a permis de conclure sur sa troisième balle de match, après que Novak Djokovic - qui a livré son meilleur match de l'année - avait effacé les deux premières sur son service.

Carlos Alcaraz - dont l'entraîneur est l'ancien no 1 mondial Juan Carlos Ferrero - s'est montré le plus entreprenant sur le court Manolo Santana. Il a régalé le bouillant public madrilène en pratiquant un tennis très offensif, comme il en a pris l'habitude depuis le début de sa jeune carrière.

Tombeur de son compatriote en quart de finale du Masters 1000 de Madrid, le prodige espagnol a vaincu le no 1 mondial en demi-finale.

Carlos Alcaraz (ATP 9) a signé un exploit historique samedi, devenant le premier joueur à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic lors du même tournoi sur terre battue.

Malgré leur avantage numérique dans les dernières minutes, les Jaune et Noir n'ont pas réussi à égaliser et sur un contre, Haile-Selassie a pu valider le succès des Bianconeri dans les arrêts de jeu.

L'entraîneur Mattia Croci-Torti aurait sans doute préféré passer une fin de partie plus tranquille, mais son gardien lui a un peu gâché cette victoire. Auteur d'une faute stupide à la 87e, Amir Saipi a dû rejoindre les vestiaires prématurément. Ce carton rouge risque bien de lui coûter la finale de la Coupe agendée dimanche prochain contre St-Gall.

Massagno a enfoncé le clou grâce à un partiel de 12-1 réalisé à l'entame de l'ultime quarter. Marko Mladjan a brillé dans le camp tessinois, inscrivant 21 points (à 9/10 au tir). Mais l'homme du match fut bien le meneur d'Union Bryan Colon, auteur de 21 points, 12 rebonds et 5 assists.

Les Fribourgeois ont même pris une longueur d'avance sur un lancer-franc réussi par Natan Jurkovitz à 8'' du "buzzer". Et ils ont vu le meneur genevois Scott Suggs manquer le tir de la victoire dans la foulée. Le pivot des Lions Eric Adams a cependant surgi pour capter le rebond et offrir une victoire inattendue à son équipe.

Invaincu depuis le 5 décembre et une défaite subie à Massagno, Olympic pensait peut-être avoir fait le plus dur lorsqu'un panier primé de Robert Zinn lui a permis d'égaliser à 61-61 à 55'' de la fin du match. Le champion en titre venait d'infliger un 5-0 aux Lions, après avoir lui-même concédé 7 points de suite au préalable.

Alors certes, les Lions doivent encore remporter deux matches pour décrocher leur ticket pour la finale et priver Olympic d'un triplé après ses sacres en Coupe de la Ligue et en Coupe de Suisse. N'empêche que la formation genevoise a frappé fort samedi en mettant fin à la série de... 28 victoires des Fribourgeois.

La Suisse battue par la Suède

Image: KEYSTONE/EPA/Christine Olsson

Après avoir pourtant mené 2-0, la Suisse s'est inclinée 3-2 ap face à la Suède à Stockholm. C'est Henrik Tömmernes qui a offert la victoire à ses couleurs.

Une défaite certes, mais un très bon match de préparation pour la Suisse. Si Nando Eggenberger en fin de match et Timo Meier, en prolongation, s'étaient montrés plus réalistes, la sélection de Patrick Fischer aurait remporté cette partie.

Ce match était avant tout l'occasion de profiter pour la première fois de l'apport de Nico Hischier et Timo Meier qui seront, comme à Riga l'an dernier, les fers de lance de l'offensive helvétique. Les deux hommes n'ont pas mis trop de temps avant de trouver leurs marques puisque Meier a ouvert le score à la 9e sur une passe de Hischier. Et là, l'attaquant des San Jose Sharks a démontré pourquoi il était l'un des meilleurs buteurs de NHL en expédiant le puck dans la lucarne de Marcus Högberg.

Les joueurs de Patrick Fischer se sont créé les meilleures chances par Christoph Berstchy qui a raté un face-à-face, puis par Damien Riat, magnifiquement servi par ses compères de ligne Hischier et Meier. On a d'ailleurs retrouvé ces hommes juste avant la première pause sur un power-play qui a amené le 2-0. Le capitaine des Devils a remporté l'engagement, puis le puck est passé de Meier à Riat pour Janis Moser qui a vu son tir dévié battre le portier suédois à cinq secondes de la sirène.

La sélection nationale a pu tenir ce score après quarante minutes. Après 47 minutes même. Mais l'indiscipline a fait mal aux Suisses qui ont encaissé deux buts sur des jeux de puissance suédois. C'est tout d'abord Emil Bemström qui a pu réduire la marque (48e), puis à la 53e l'égalisation est tombée de la canne du défenseur des Canucks, Oliver Ekman-Larsson. A noter que Reto Berra, très à son affaire durant la rencontre, a laissé filer le puck après l'avoir freiné.

La Suisse a bénéficié d'un power-play à la 56e et il s'en est fallu de très peu pour qu'Eggenberger n'inscrive le but de la victoire à la 57e. Mais le poteau droit de Högberg a refusé ce but. Rebelote en tout début de prolongation avec Meier qui a buté sur le gardien scandinave. Puis sur une phase bien maîtrisée par le Tre Kronor, c'est le Genevois Henrik Tömmernes qui a mis un terme à ce match.

Ce qui s'avère encourageant pour la Suisse, c'est que Pius Suter, Jonas Siegenthaler et Denis Malgin n'ont pas joué. Même chose pour Dario Simion et Fabrice Herzog qui ont été annoncés, mais qui ont droit à quelques jours de repos (et de fête) supplémentaire après le titre avec Zoug.

La Suisse terminera sa préparation dimanche à 12h contre la République tchèque, toujours à Stockholm.