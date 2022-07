Défaite pour Shaqiri et le Fire ++ C'est mal parti pour la Suisse à l'Euro!

Devant 15'157 spectateurs, un doublé de l'Haïtien Derrick Etienne (63e et 75e) et une réussite du transfuge de Watford Cucho Hernandez (83e) ont permis à Columbus de poursuivre une série vertueuse avec un sixième match de rang sans défaite. Pour sa part, le Fire, battu la semaine dernière à San Jose, se retrouve dans la situation peu enviable de "lanterne rouge" de la Conférence Est.

Malheureusement pour la Suisse, il n'a pas duré. Le Portugal a pris au fil des minutes les commandes de la partie face à des Suissesses qui ont accusé l'immense tort de vouloir trop vite vivre sur leur acquis. Les deux buts inscrits après le repos par Diana Gomes à la 58e et par Jessica Silva à la 65e, deux réussites sur lesquelles la responsabilité de Gaëlle Thalmann n'est nullement engagée, tombaient presque comme des fruits mûrs. Elles traduisaient, surtout, les limites d'une défense qui avait déjà tant souffert lors des récents matches contre l'Allemagne (0-7) et l'Angleterre (0-4).

Au Leigh Sports Village, la victoire contre un adversaire qui ne doit sa présence dans ce tournoi qu'à l'exclusion de la Russie était obligatoire avant de croiser le fer contre la Suède mercredi et les Pays-Bas dimanche. La Suisse avait pourtant réussi une entame de rêve avec l'ouverture du score de Comba Sow après seulement 80 secondes de jeu et la tête victorieuse de Rahel Kiwic pour le 2-0 de la 5e minute... Sous contrat avec Servette-Chênois, la gardienne portugaise Inès Pereira traversait en ce début de rencontre un véritable cauchemar.

Stan Wawrinka compte trois victoires en trois rencontres face à l'Espagnol, la dernière il y a plus de cinq ans à Indian Wells. Le tenant du titre Casper Ruud (ATP 6) et Andrey Rublev (ATP 8) sont les têtes d'affiche de ce tournoi qui voit par ailleurs deux Suisses en lice dans les qualifications: Henri Laaksonen (ATP 96) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 105), lequel sera opposé dimanche à Leo Borg (ATP 815), le fils de Björn Borg.

Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a remporté la 8e étape du Tour de France entre Dole et Lausanne sur 186 km. Il a devancé au sprint l'Australien Michael Matthews et le maillot jaune Tadej Pogacar.

Avec son deuxième succès dans la deuxième course sprint de la saison, Verstappenn a encore augmenté son avance au classement du Championnat du monde et s'est également assuré la meilleure place pour le GP d'Autriche ce dimanche.

Max Verstappen a remporté sur sa Red Bull la course sprint disputée sur 23 tours à Spielberg. Parti de la pole position, le Néerlandais a battu Charles Leclerc et Carlos Sainz les deux sur Ferrari.

Troisième nouvelle lauréate lors des six derniers tournois du Grand Chelem avec Barbora Krejcikova et Emmma Raducanu, Elena Rybakina ne pouvait avancer qu'un quart de finale à Roland-Garros l'an dernier comme fait d'armes dans les grands rendez-vous. Avec une seule victoire lors des deux tournois de préparation avant cette quinzaine de Wimbledon, elle ne pouvait pas vraiment nourrir de grandes ambitions. Mais au fil des victoires, notamment celle cueillie au deuxième tour face à Bianca Andreescu, elle est montée en puissance pour réussir un grand match jeudi en demi-finale face à Simona Halep.

Avec ce temps de 11''12, elle est devenue la troisième Suissesse la plus rapide de l'histoire à égalité avec Salomé Kora derrière Mujinga Kambundji (10''89) et Ajla del Ponte (10''90). Natacha Kouni sera présente aux prochains Championnats du monde d'Eugene où elle peut désormais prétendre à une place dans le relais du 4 x 100 m.

A Lenzerheide, la fille de l'ancien sauteur à skis, Gérard Balanche n'a rien pu faire contre Nicole. La double championne du monde a distancé la Neuchâteloise de 4,4'' et a répété ainsi son succès de l'an dernier dans les Grisons. L'Italienne Eleonara Farina, troisième, a concédé plus de de 8''.

Balanche (32 ans) est très régulière au plus haut niveau cette saison. Outre ses deux succès à Lourdes en France fin mars et à Loegang en Autriche à mi-juin, elle compte également deux deuxièmes places. De surcroît, elle s'est adjugé la médaille d'argent lors des Championnats d'Europe à Maribor.

Les tests sont obligatoires avant le départ et lors des deux journées de repos de l'épreuve, coureurs et personnels d'équipes compris. L'ensemble du peloton sera donc testé dimanche soir ou lundi, lors de la journée de repos avant les Alpes.

A elle seule, la formation Quick-Step a dû faire appel à trois nouveaux directeurs sportifs depuis le début du Tour. Lylian Lebreton, l'un des directeurs sportifs de TotalEnergies, a lui aussi quitté l'épreuve et devrait revenir prochainement, dès qu'il ne sera plus contagieux.

Quelques minutes plus tôt, l'équipe de Bouchard avait fait part du départ de son grimpeur, vainqueur par le passé du classement de la montagne au Giro et à la Vuelta mais néophyte sur le Tour.

Le Français Esteban Ocon (Alpine) sera lui 6e devant les deux Haas du Danois Kevin Magnussen et de l'Allemand Mick Schumacher et l'autre Alpine de l'Espagnol Fernando Alonso.

Le GP d'Autriche, dont le départ sera donné dimanche à 15h00, est la deuxième des trois courses de la saison à proposer une course sprint le samedi, un format inauguré la saison dernière et déjà utilisé cette année lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola en avril. Les huit premiers de la course sprint reçoivent des points supplémentaires au championnat du monde et son résultat détermine la grille de départ du Grand Prix dimanche.

"Il faudra penser aux points samedi et dimanche", a-t-il ajouté sous les acclamations de la foule toute acquise à l'écurie autrichienne Red Bull et à son pilote vedette.

Les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell ont toutes deux été victimes de sorties de route dans la 3e et dernière phase des qualifications, mais Russell partira 5e et Hamilton 10e pour la course sprint.

Le champion du monde en titre et leader actuel du classement provisoire du championnat, qui signe sa troisième pole position de la saison, a devancé Charles Leclerc et Carlos Sainz, les deux pilotes Ferrari.

L'enjeu paraît en outre plus grand pour Novak Djokovic. Privé d'Open d'Australie, battu en quarts de finale à Roland-Garros par Rafael Nadal et pas du tout certain de pouvoir jouer l'US Open en raison de son statut vaccinal, le Serbe de 35 ans jouera vraisemblablement sa saison dimanche.

Kyrgios regrette de ne pas avoir l'expérience d'une demie

Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Nick Kyrgios, qualifié pour la finale de Wimbledon après le forfait de Rafael Nadal, a reconnu avoir passé "une très mauvaise nuit".

L'Australien a souligné que ce jour de repos supplémentaire n'était pas forcément un avantage car il cassait son rythme et qu'il devrait jouer la finale "sans l'expérience d'une demie".

- Le fait de ne pas jouer la demi-finale, est-ce un avantage ou un inconvénient ?

"J'y ai réfléchi la nuit dernière. J'étais dans une bonne routine jusque-là. Evidemment, les gens pensent que ça me donne un jour de repos en plus. Mais pour l'organisme, c'est un choc. Alors aujourd'hui (vendredi), je vais essayer de m'entraîner plus. En Grand Chelem, on a besoin de jouer ces matchs pour avoir l'adrénaline. Mais il faudra que je joue la finale sans avoir eu l'expérience de la demie. En même temps, ce n'est pas mal de laisser le corps au repos. J'ai passé une très mauvaise nuit (de jeudi à vendredi). Je n'ai dormi qu'une heure. J'étais déjà tellement nerveux, alors que d'habitude je ne le suis pas. J'espère que je dormirai mieux cette nuit."

- Par le passé, votre relation avec le tennis était du type amour/haine. Ces deux semaines à Wimbledon vous ont-elles fait changer d'avis ?

"Je ne sais pas. Il y a sans aucun doute des moments où je déteste ce sport, mais il y en a où je me sens comme l'un des athlètes les plus compétitifs que je connaisse. Et là, j'aime le tennis, mais en fait c'est juste la compétition que j'aime. J'aime affronter quelqu'un, et j'aime l'aspect victoire/défaite du sport en général. Ce qui est certain, c'est que, victoire ou défaite dimanche (en finale), je serai heureux. Parvenir en finale d'un tournoi du Grand Chelem est en soi une réussite qui me semblait hors de portée, surtout à 27 ans."

- L'Australie a connu de nombreux champions de tennis. Savez-vous ce que vous ressentirez si vous remportez le titre et rejoignez ainsi ces champions ?

"Ces grands champions australiens n'ont jamais été particulièrement sympas avec moi. Ils ne m'ont pas tellement soutenu. Ils ne m'ont pas soutenu ces deux dernières semaines. C'est dur de lire les choses qu'ils disent de moi. Le seul champion australien qui m'a toujours soutenu, c'est Lleyton Hewitt. C'est notre capitaine de Coupe Davis et il sait que je fonctionne à ma manière. Je suis sans aucun doute le mal-aimé des joueurs australiens. Lui, il sait prendre ses distances et me laisser être moi. Il m'envoie juste des messages de temps en temps pour me dire +continue+, ou +bien joué+. C'est très dommage, parce que je ne reçois aucun soutien d'aucun autre ancien champion australien. C'est étrange, ils ont comme une obsession malsaine à vouloir me rabaisser. Je ne sais pas s'ils ne m'aiment pas, s'ils ont peur de moi... Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est nul parce que si les rôles étaient inversés, si (Alex) de Minaur était en finale ou Jordan Thompson ou Thanasi (Kokkinakis), je serais comme un fou..."