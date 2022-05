Del Curto avec l'Autriche +++ Un Finlandais aux Zurich Lions

Bencic battue en deux sets par Anisimova Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Belinda Bencic (WTA 14) a chuté dès le 2e tour du tournoi WTA 1000 de Rome. Tête de série no 12 du tableau, la St-Galloise s'est inclinée 7-6 (7/5) 6-1 devant Amanda Anisimova (WTA 32). La terre battue du Foro Italico ne convient donc toujours pas à Belinda Bencic, qui restait sur un 8e de finale à Madrid. Battue dès son entrée en lice tant en 2020 qu'en 2021 dans la Ville éternelle, la championne olympique de simple n'y a remporté que trois matches dans le tableau final, en six participations. La gagnante du récent tournoi de Charleston n'a pas à rougir de cette défaite, subie face à une joueuse qui avait atteint les demi-finales à Roland-Garros en 2019. Amanda Anisimova (20 ans) avait qui plus est remporté le dernier duel livré face à Belinda Bencic, au 2e tour de l'Open d'Australie 2022 (6-2 7-5). L'Américaine a une nouvelle fois dominé les débats mercredi. Belinda Bencic a offert une belle résistance dans la première manche, effaçant trois balles de set avant de céder sur la quatrième. Elle n'a en revanche rien pu faire dans la seconde manche, concédant pas moins de quatre fois son service.

Del Curto assistant-entraîneur de l'Autriche Arno del Curto assistera le coach de l'Autricher Roger Bader en Finlande Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Ex-mythique coach à succès du HC Davos, Arno del Curto vivra son baptême du feu dans un championnat du monde ce week-end en Finlande. Comme l'écrit Watson, le Grison de 65 ans a accepté de coiffer la casquette d'entraîneur-assistant de l'équipe d'Autriche par amitié pour le "headcoach" Roger Bader. La sélection autrichienne sera donc dirigée par un duo helvétique à Helsinki et Tampere. Un duel face à la Suisse de Patrick Fischer serait possible en quarts de finale, mais il semble hautement improbable. L'Autriche doit en effet sa participation à l'exclusion de la Russie et du Bélarus.

Mikko Lehtonen signe pour 2 ans aux Zurich Lions Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Finalistes des récents play-off de National League, les Zurich Lions annoncent l'arrivée dans leurs rangs du défenseur Mikko Lehtonen. Le Finlandais de 28 ans, champion du monde en 2019 et champion olympique en février à Pékin, a signé un contrat de deux ans. "Mikko est le défenseur offensif productif que nous recherchions. Il est puissant, et est un excellent patineur. Il est un défenseur complet, qui est aussi très solide sur le plan défensif", explique dans un communiqué le directeur sportif des Zurich Lions, Sven Leuenberger. Mikko Lehtonen évoluait en 2021/22 en KHL, avec le SKA St-Pétersbourg, pour lequel il a inscrit 15 points en 30 matches. Champion de Suède en 2017 avec HV71, il avait tenté sa chance en NHL en 2020/21, mais sans trop de succès (6 points en 26 matches sous les maillots de Toronto et de Columbus).

La PGA refuse d'autoriser ses membres à y participer Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Le circuit nord-américain (PGA) refuse d'accorder des dérogations aux joueurs pour participer au tournoi de lancement de la Super Ligue dissidente financée par l'Arabie Saoudite A un mois du coup d'envoi de cette nouvelle épreuve programmée du 9 au 11 juin, la PGA a décidé de durcir le ton auprès de ses membres attirés par d'autres compétitions très lucratives, en dehors du cadre qui est le sien. "Nous avons informé ceux qui se sont inscrits pour ce tournoi que leur demande de dérogation a été refusée, conformément au règlement du circuit", a écrit le vice-président de l'instance, Tyler Dennis, dans un mémo. "En conséquence, les membres ne sont pas autorisés à participer à l'événement de la Super Ligue saoudienne à Londres en vertu de notre règlement. Cette décision est dans le meilleur intérêt du circuit et de ses joueurs." Une infraction au règlement du circuit par un joueur peut entraîner sa suspension ou son exclusion. "Malheureusement, la PGA semble vouloir priver les golfeurs professionnels de leur droit de jouer, sauf si c'est exclusivement dans un de ses tournois", a déploré l'ancien champion australien Greg Norman, directeur général de la Super Ligue. "Mais peu importe les obstacles que le circuit met sur notre chemin, nous ne nous arrêterons pas. Nous continuerons à offrir aux joueurs des options favorisant le développement du golf à l'échelle mondiale", a-t-il promis. Mickelson, Garcia concernés ? Parmi les stars attirées par la Super Ligue, figure l'ancien numéro un mondial Phil Mickelson. Dans une biographie à paraître écrite par le journaliste Alan Shipnuck, il avait pourtant souligné le "bilan horrible en matière de droits humains" du royaume saoudien. Le vainqueur de six Majeurs s'est ensuite excusé pour ses propos et s'est éloigné des greens. Tenant du titre du Championnat PGA, qui aura lieu la semaine prochaine, il est sur la liste des participants mais sa présence reste à confirmer. L'Espagnol Sergio Garcia, vainqueur du Masters 2017, a quant à lui clamé son "impatience de quitter ce circuit. Plus que quelques semaines avant de ne plus avoir affaire à vous", avait-il lancé lors du Wells Fargo Championship sous le coup de la colère après avoir écopé d'une pénalité. Surenchère La Super Ligue prévoit des dotations de 25 millions de dollars par tournoi, soit plus du double de chacun des quatre Majeurs. Pas une seule épreuve de la PGA n'offre autant d'argent. Et la surenchère semble devoir se prolonger: Norman a déclaré qu'un financement supplémentaire de 2 milliards de dollars avait été trouvé pour une série de 10 tournois en 2023.

La National League sur Léman Bleu Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Léman Bleu sera le partenaire de MySports pour la Suisse romande dès la saison 2022/23 de National League. La chaîne lémanique pourra diffuser en direct le nouveau "match de la semaine", prévu le dimanche dès 19h30 pendant la saison régulière, ainsi que l'intégralité de la finale des play-off. L'accord porte sur les cinq prochaines saisons, soulignent Léman Bleu et Sunrise UPC (MySports) dans des communiqués distincts diffusés mercredi matin. TV24 et Teleticino ont quant à eux été choisis comme diffuseurs gratuits pour la Suisse alémanique et le Tessin. SRG SSR se retrouve donc sur la touche. Outre la finale des play-off, les téléspectateurs des trois nouveaux partenaires auront par ailleurs droit à une dizaine d'autres matches en direct durant les pré play-off et les play-off. Les temps forts des rencontres seront par ailleurs proposés en deuxième partie de soirée lors de chaque journée de championnat, précise Léman Bleu. "Pour les fans de hockey en Suisse romande et au Tessin, ce partenariat annonce un plus grand nombre de matches de hockey sur glace disponibles gratuitement, ainsi que davantage de temps forts, d'actualités et d'informations", explique dans le communiqué de Sunrise UPC Matthias Krieb, directeur de MySports. Vaucher "très impressionné" MySports avait déjà annoncé des partenariats avec CH Media (Suisse alémanique) et Blick Gruppe (Suisse alémanique et Suisse romande). Partenaire de streaming, Blick Gruppe diffusera ainsi chaque mardi un match en direct. Tous les buts et les "highlights" seront également disponibles sur Blick.ch. "Nous sommes très impressionnés par le modèle innovant de MySports et impatients d'entrer dans une nouvelle ère de la National League en septembre prochain avec un puissant réseau de partenaires de distribution passionnés de hockey ainsi que de nouveaux formats et canaux de diffusion", explique pour sa part Denis Vaucher, CEO de la National League, cité dans le communiqué de Sunrise UPC.

Les Suns reprennent la main Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Phoenix a magistralement repris la main. Après deux défaites au Texas, les Suns ont battu Dallas 110-80 pour mener 3-2 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Emmené par Devin Booker (28 points), Phoenix a forcé la décision dans un troisième quarter remporté 33-14. Les Suns devaient signer un partiel de 11-4 à la reprise grâce notamment à deux tirs primés de Booker pour mener 61-50. Malgré les 28 points et les 11 rebonds de Luka Doncic, Dallas a lâché prise bien brutalement. Les 12 ballons perdus lors de ce troisième quarter ont pesé lourd. A l'Est, Miami s'est également imposé très largement pour reprendre le commandement dans sa série face à Philadelphia. Le Heat a remporté 120-85 l'acte V. Grand artisan du succès des 76ers lors du quatrième match avec ses 31 points, James Harden a connu une soirée bien sombre avec un 5 sur 13 au tir pour un total de 14 points.

Une victoire sans doute cruciale pour Carolina Image: KEYSTONE/FR7226 AP Nino Niderreiter et Kevin Fiala ont connu des fortunes diverses lors de l'acte V du 1er tour des play-off. El Nino est à une victoire de la qualification, Fiala à une défaite de l'élimination. Sur sa glace de Raleigh, Carolina s'est imposé 5-1 devant Boston pour reprendre la main dans cette série. Auteur de 4 points lors des quatre premiers matches, Nino Niederreiter est resté muet lors d'une rencontre marquée par le triplé de Vadimir Tarasenko dans l'ultime période. A Saint-Paul face à St. Louis, Kevin Fiala a délivré deux assists, mais il n'a pas pu empêcher une défaite 5-2 qui place Minnesota le dos au mur. Le Wild, qui menait 2-1 après la première période, a été crucifié par un doublé en l'espace de 88'' de Vladimir Tarasenko au début du troisième tiers. Les statistiques de la NHL parlent en faveur de Nino Niederreiter et soulignent combien la tâche de Kevin Fiala s'annonce rude. Sur les 277 séries qui ont proposé un score de 2-2, le vainqueur du cinquième match s'est qualifié à 219 reprises, soit 79,1% de chance pour El Nino de passer le tour contre 21,9% pour Kevin Fiala.

Belle réaction des Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont consolidé leur 3e place en dominant St-Gall 4-1 dans l'antépénultième journée de Super League. Après leur défaite de samedi à Lugano, les Bernois ont bien réagi. Comme souvent, YB s'est montré séduisant mais aussi efficace, malgré l'absence de Siebatcheu. Les joueurs de Vanetta ont ouvert le score dès la 7e par le véloce Elia. St-Gall a égalisé par Guillemenot (51e), mais Kanga sur penalty, puis Fassnacht et encore une fois Elia ont marqué trois fois dans les dix-sept minutes qui ont suivi. Les Young Boys avaient bien besoin de ce succès, eux qui piétinaient depuis une quinzaine de matches. Quant aux St-Gallois, ils auront raté leur répétition générale avant leur finale de Coupe de dimanche dans le même Stade de Suisse, contre Lugano. Pas forcément un mauvais signe. En Championnat, les "Brodeurs" n'ont plus gagné depuis 2005 dans la capitale. Et c'était au Neufeld.

Le réveil d'Olympic, la réaction d'Union Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fribourg Olympic a remis les pendules à l'heure. Après leur défaite de samedi contre les Lions de Genève (62-63), les Fribourgeois ont survolé l'Acte II des demi-finales des play-off de SBL (81-53). Les hommes de Petar Aleksic reviennent ainsi à 1-1 dans la série. A domicile mardi, ils ont su surmonter la blessure de Davonta Jordan. En délicatesse avec un mollet, l'arrière américain n'a pu jouer qu'une minute et demie avant de jeter l'éponge, boitillant. Ses coéquipiers ont parfaitement pris le relais. Dans la foulée de Miljanic (19 pts), Cotture, Natan Jurkovitz et Zinn ont enquillé respectivement 16, 11 et 11 points. Les 5 rebonds défensifs de Jankovic ont aussi été précieux. Olympic a su resserrer les boulons après sa défaite du premier match. L'équipe s'est appliquée au tir et a fait preuve de créativité pour déjouer la défense de zone des Lions. Ceux-ci tenteront de rugir vendredi lors du 3e match, le premier dans leur salle des Pommiers dans cette demi-finale. Dans l'autre demi-finale, Union Neuchâtel a créé une petite surprise en égalisant à 1-1 dans sa série contre Massagno grâce à sa victoire au Tessin (87-91). La partie a été serrée de bout en bout. A 27 secondes du terme, Dusan Mladjan (Massagno) a manqué deux lancers francs alors que le score était de 87-88. Ce fut fatal pour les Tessinois. Côté neuchâtelois, trois artilleurs ont fait la différence: Fofana, Morris et Colon, tous auteurs de plus de 20 points. Plus constant, Union s'est détaché lors du 3e quart (30-22) pour résister jusqu'au bout.

Djokovic en 8es, possiblement face à Wawrinka Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Le no 1 mondial Novak Djokovic s'est qualifié sans forcer pour les 8e de finale du Masters 1000 de Rome en dominant mardi pour son entrée en lice le Russe Aslan Karatsev (35e) 6-3 6-2 en 1h30'. "Nole", quintuple vainqueur à Rome et finaliste sortant, rencontrera au prochain tour soit son compatriote Laslo Djere (59e), qu'il a péniblement battu le mois dernier à Belgrade, soit Stan Wawrinka (361e). Le Vaudois a remporté lundi face à Reilly Opelka (USA) sa première victoire depuis quinze mois après une longue absence consécutive à sa double opération au pied l'an dernier. En manque de repères A moins de deux semaines de Roland-Garros (22 mai-5 juin), Djokovic est encore un peu en quête de repères après un premier trimestre quasiment à l'arrêt marqué par son expulsion d'Australie: en témoignent quelques problèmes d'adhérence et de positionnement. Mais le Serbe, qui doit atteindre les demi-finales s'il veut conserver sa place de no 1 mondial convoitée par Daniil Medvedev, n'a pas puisé dans ses réserves pour écarter Karatsev, qui l'avait battu en avril 2021 à Belgrade lors de leur précédente et seule confrontation sur l'ocre jusqu'à ce jour. Djokovic est monté en régime lors du premier set. Après avoir perdu son service après un premier break en sa faveur, le Serbe a repris de nouveau la mise en jeu du Russe pour mener 5-3 en profitant d'un smash totalement manqué de celui-ci. Celui qui voit Rome comme sa "deuxième maison" a conclu la première manche en régalant le public au filet, avant de dérouler pour conclure 6-2 la seconde manche.

L'Allemand Kämna vainqueur de l'Etna Image: KEYSTONE/EPA POOL L'Allemand Lennard Kämna a enlevé la 4e étape du Giro, mardi, sur les hauteurs du volcan sicilien de l'Etna. Il a précédé l'Espagnol Juan Pedro Lopez, nouveau maillot rose. A l'altitude de 1892 m, Kämna (Bora) a devancé au sprint Lopez (Trek), son dernier compagnon d'une échappée lancée de loin. Le peloton des favoris, avec notamment le Britannique Simon Yates, l'Equatorien Richard Carapaz et le Français Romain Bardet, s'est présenté avec un retard supérieur à deux minutes et demie. Kämna, 25 ans, a remporté la 6e victoire de sa carrière. Il s'était déjà imposé dans le Tour de France 2020 en gagnant l'étape de Villard-de-Lans. Le porteur du maillot rose, le Néerlandais Mathieu van der Poel, a décroché sur les premières rampes de la longue ascension de l'Etna (22,8 km à 5,9 %). Principales victimes du jour, le Néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Giro 2017, a été distancé à près de 10 kilomètres du sommet. Par la suite, un autre ancien lauréat, l'Italien Vincenzo Nibali, a lui aussi lâché prise. Pendant cette journée ensoleillée, le Giro a été privé dès son quatrième jour de l'un des outsiders, Miguel Angel Lopez, qui a abandonné dès la première heure de course. Troisième de l'édition 2018, le grimpeur colombien souffrait d'une douleur à la hanche gauche. Mercredi, la course reste en Sicile pour la 5e étape longue de 174 km entre Catane et Messine. Un col est situé avant la mi-parcours mais le final est favorable aux sprinters.

Accord entre Manchester City et Dortmund pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Manchester City et le Borussia Dortmund ont annoncé mardi avoir trouvé un accord pour le transfert d'Erling Haaland. L'attaquant norvégien porterait le maillot du club anglais à partir de la saison prochaine, une fois son contrat signé. Le buteur âgé de 21 ans, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, a inscrit 21 buts en 23 rencontres de Bundesliga cette saison.

La C1 débutera par un mini-championnat à 36 équipes Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL La Ligue des champions débutera à partir de 2024-2025 par un mini-championnat de 8 journées avec 36 équipes, contre 32 clubs disputant aujourd'hui la phase de groupes sur 6 journées. Cette réforme controversée, décidée mardi par l'UEFA, est censée proposer davantage de matches aux diffuseurs. A l'issue de son Comité exécutif à Vienne, l'instance européenne a adopté les contours de cette refonte, avec également deux places additionnelles attribuées aux deux meilleures nations européennes sur la saison précédente, sorte de filet de rattrapage pour les cadors, et un troisième club qualifié pour la cinquième nation à l'indice UEFA, actuellement la France.

Teichmann commence par une victoire à Rome Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Jil Teichmann (WTA 29) prouve qu'elle est en forme au tournoi WTA 1000 de Rome. La gauchère s'est imposée sans trop de difficultés au 1er tour 6-3 6-2 contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 55). Au 2e tour, la tâche sera nettement plus difficile face à la numéro 6 mondiale Karolina Pliskova. La Tchèque a remporté le tournoi en 2019 et a atteint la finale les deux dernières années. Le seul duel entre les deux a toutefois été remporté par la Biennoise il y a un an en demi-finale à Cincinnati. Teichmann a eu besoin d'un petit temps de mise en route après sa demi-finale de la semaine dernière à Madrid. Mais après avoir été menée 3-1, la Seelandaise de 24 ans a maîtrisé son sujet à l'occasion de son premier duel avec Paolini. Elle a breaké son adversaire à quatre reprises pour signer un succès en 80 minutes.