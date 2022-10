Delétraz sacré ++ C'est fini pour Higuain

Louis Delétraz champion d'Europe pour la deuxième année de suite Image: KEYSTONE/AP/JEREMIAS GONZALEZ Champion d'European Le Mans Series pour la deuxième année de suite, Louis Delétraz (25 ans) ne cache pas son bonheur. "Ce titre est vraiment incroyable", a-t-il indiqué sur son site internet. Le pilote genevois du team italien Prema dit avoir énormément eu de plaisir durant la saison. Avec ses coéquipiers, Delétraz a remporté quatre des six courses au programme, dont la dernière dimanche à Portimao, dans ce qui constitue la deuxième division de l'endurance. "Gagner un titre de cette manière, c'est fantastique", a-t-il résumé. Cette saison a représenté "beaucoup de stress, beaucoup de travail mais aussi beaucoup de plaisir", selon le Suisse. Delétraz n'a pas chômé en 2022 puisqu'il a aussi couru en Amérique du Nord dans le championnat IMSA, où il a signé deux victoires, ainsi qu'en LMP2 en WEC avec également le team Prema. Il a notamment fini 2e de sa catégorie aux 24 Heures du Mans. Après son passage en formule 2, où il était monté à dix reprises sur un podium, le Genevois a vraiment trouvé sa voie en endurance.

Gonzalo Higuain a joué son dernier match On ne reverra plus Gonzalo Higuain sur les terrains Image: KEYSTONE/EPA L'attaquant franco-argentin Gonzalo Higuain (34 ans) a quitté le terrain pour la dernière fois lundi. Il a mis fin à une prolifique carrière qui l'a vu remporter des titres en Espagne et en Italie. L'ultime match d'Higuain s'est soldé par une défaite de son équipe de l'Inter Miami face au champion en titre, New York City, lors des play-off de la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain qu'il avait rejoint il y a trois ans. "Le rêve est terminé, maintenant une autre vie commence", a-t-il déclaré. Le joueur de 34 ans, né à Brest d'un père argentin et footballeur, avait déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Celle-ci s'est terminée plus tôt qu'il ne l'espérait avec une défaite 3-0 au Citi Field de New York. La moitié d'une vie L'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus s'est accroupi en silence pendant plusieurs minutes après le coup de sifflet final. "J'ai eu l'impression que ce que j'aimais était terminé", a-t-il décrit pour expliquer ses émotions pendant ce moment de recueillement. "Cela a été la moitié de ma vie, une carrière de 17 ans et des images de toute ma carrière me sont venues à l'esprit. Mais je pars très heureux, car j'ai tout donné jusqu'à aujourd'hui et c'est le plus important", a-t-il ajouté. Celui que l'on surnomme "El Pipita", la pépite, a souligné que sa plus grande fierté était d'avoir été une "bonne personne avec de bonnes valeurs" tout au long de sa carrière. Il a affirmé que cette qualité était plus importante que tout succès sur le terrain. Finaliste de la Coupe du monde Après avoir fait ses armes à River Plate dans son pays natal, Higuain a remporté trois titres de champion de Liga avec le Real Madrid, marquant 107 buts en 190 matches, avant de rejoindre Naples et d'inscrire 71 buts en 104 apparitions. Il a ensuite signé à la Juventus et a remporté deux doublés nationaux lors de ses deux premières saisons. Avec 31 réalisations en 75 apparitions avec l'Argentine, Higuain a aidé l'Albiceleste à atteindre la finale de la Coupe du monde en 2014 et la finale de la Copa America en 2015.

Kevin Fiala sur la bonne orbite Kevin Fiala sait aussi d Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kevin Fiala est sur la bonne orbite. Après son match à 3 points samedi contre Minnesota, le Saint-Gallois a brillé à Detroit. Il a signé deux passes décisives lors de la victoire 5-4 de Los Angeles. Les Kings ont raflé la mise grâce à une réussite de Phillip Danault après 1'12'' de jeu dans la prolongation. Dans le camp adverse, Pius Suter a, pour sa part, comptabilisé son premier point de la saison avec un assist sur l'ouverture du score d'Adam Erne à la 5e. Mais le Zurichois et les Red Wings ont été désarmés devant le brio de la première ligne des Kings composée de Fiala, d'Adrian Kempe et d'Anze Kopitar. A Toronto dans l'autre derby suisse de la soirée, l'Arizona de Janis Moseer s'est imposé 4-2 devant les Maple Leafs de Denis Malgin. Passeur sur le 1-0 de Nick Ritchie à la 20e, Janis Moser a comptabilisé son troisième point de la saison pour contribuer à la première victoire des Coyotes. Pour sa part, Denis Malgin a vu sa présence sur la glace limitée à 8'44''.

Une victoire probante et un nouveau coach pour Belinda Bencic Belinda Bencic a bien raison d'avoir le sourire. Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Belinda Bencic (WTA 14) a lancé son sprint vers le Masters de Fort Worth de la plus belle des manières. Elle a, en effet, signé un succès probant à Guadalajara. La Championne olympique s'est imposée 7-5 6-7 (1/7) 6-3 devant Leylah Fernandez (WTA 41) après 2h45' de jeu. Ce match fut de toute beauté entre deux joueuses qui ont témoigné d'une réelle force de caractère. La Suissesse a, ainsi, sauvé deux balles de premier set, la Canadienne cinq balles de match dans le deuxième set. Mais au final, Belinda Bencic a conclu sur un jeu blanc après un dernier break pour mener 4-2 dans la dernière manche. Elle prend ainsi sa revanche sur Leylah Fernandez qui l'avait éliminée ce printemps à Roland-Garros. "J'ai su tirer les leçons de ma défaite à Paris", se réjouit Belinda Bencic qui bénéficie au Mexique du concours d'un nouveau coach en la personne de Dmitry Tursunov. Ancien 20e mondial, le Russe sera peut-être l'homme qui l'emmènera au Masters. Pour aller au Texas, Belinda Bencic doit impérativement se hisser dans le dernier carré à Guadalajara. 12e de la Race, elle se bat pour l'une des cinq dernières places encore vacantes. Au prochain tour, Belinda Bencic sera opposée à l'Américaine Sloane Stephens (WTA 50) qu'elle n'a plus rencontrée depuis une défaite 6-4 7-5 à Miami en 2015.

Stan Wawrinka battu malgré trois balles de match en sa faveur Une d Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Stan Wawrinka (ATP 193) n'y arrive plus contre les Français ! Eliminé d'entrée de jeu à Anvers par Richard Gasquet (ATP 82), le Vaudois reste sur six défaites de rang contre des joueurs tricolores. Dans ce tournoi dont il fut le finaliste il y a trois ans face à Andy Murray, Stan Wawrinka s'est incliné 2-6 7-6 (7/4) 6-4 devant le Biterrois après 2h06' de jeu et, surtout, après trois balles de match dans sa raquette sur un jeu de relance à 6-5 au deuxième set. Richard Gasquet devait sauver la première sur un enchaînement miraculeux derrière son second service. Pour ajouter à l'amertume de cette défaite contre l'homme qui l'avait battu 11-9 au cinquième set d'un quart de finale homérique en 2015 à Wimbledon, on précisera que Stan Wawrinka a encore mené 3-1 dans la dernière manche. Avant de multiplier les mauvais choix dans une fin de match à oublier. Stan Wawrinka espère un sort meilleur la semaine prochaine à Bâle où il rejouera pour la première fois depuis trois ans devant "son" public. Quant à Richard Gasquet, il pourrait croiser à Anvers la route d'un autre joueur suisse au prochain tour. Il sera, en effet, opposé au vainqueur de la rencontre entre le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 34) et le Bernois Dominic Stricker (ATP 136) qui est sorti des qualifications.

Ballon d'Or 2022: Karim Benzema sans surprise Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori Karim Benzema (34 ans) a sans surprise été élu Ballon d'or pour la saison 2021/22. L'attaquant français du Real Madrid a été l'un des grands artisans de la victoire en Ligue des champions. Le Français, qui succède à Lionel Messi (PSG), a été le meilleur buteur de la compétition avec 15 buts, dont notamment deux triplés contre le PSG et Chelsea. Il a aussi été le joueur le plus efficace en Liga en signant 27 buts, contribuant ainsi au titre national du Real. Au classement final selon les votes de 100 journalistes spécialisés provenant de 100 pays différents, Karim Benzema a précédé le Sénégalais Sadio Mané (Bayern Munich) et le Belge Kevin de Bruyne (Manchester City). Le Belge Thibaut Courtois, décisif lors du succès en Ligue des champions du Real Madrid, notamment en finale contre Liverpool, a quant à lui logiquement remporté le trophée Yachine honorant le meilleur gardien. Il a aussi fini 7e du classement général. Lewandowski honoré Le trophée Gerd Müller, qui récompense le meilleur buteur, est revenu au Polonais Robert Lewandowski, qui a quitté le Bayern Munich cet été pour Barcelone. Il a inscrit 57 buts en 56 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. "Lewy" avait battu le record de buts de Müller, décédé en août 2021 à l'âge de 75 ans, en une saison de Bundesliga en marquant 41 fois en 2020/21. Coté féminin, le quatrième Ballon d'or de l'histoire a couronné pour la deuxième année consécutive l'Espagnole Alexia Putellas (Barcelone). Blessée, elle a manqué l'Euro en Angleterre cet été. Elle a devancé au classement deux Anglaises victorieuses de la compétition, à savoir Beth Mead et Sam Kerr. Le trophée Kopa du meilleur jeune est revenu à Gavi (18 ans), le milieu de terrain du FC Barcelone. Il succède au palmarès à son coéquipier et compatriote Pedri. L'engagement de Mané récompensé Celui du prix Socrates, récompensant ceux qui s'engagent pour des projets sociaux et caritatifs, a été attribué à Sadio Mané, l'attaquant du Bayern Munich et ancien de Liverpool. Le Sénégalais fait énormément pour l'aide humanitaire et sociale dans son pays. Il a été récompensé pour son investissement dans le développement de son village natal de Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. Mané y a également financé un hôpital et a promis de doter d'une pelouse synthétique le terrain de football de ce village de Casamance. Manchester City a enfin été désigné comme club de l'année devant Liverpool et le Real Madrid.

Jil Teichmann: la crise de confiance Jil Teichmann ne voit pas le bout du tunnel. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Jil Teichmann (WTA 36) ne voit pas le bout du tunnel. La gauchère a concédé une nouvelle défaite au premier tour dans une fin de saison bien morose. Jil Teichmann s'est inclinée 6-2 6-4 devant Bianca Andreescu (WTA 59) au tournoi WTA 1000 de Guadalajara. Depuis son huitième de finale à Roland-Garros, elle n'a passé qu'à deux reprises en dix tournois le cap du premier tour. On peut parler d'une crise de confiance. Elle a deux semaines devant elle pour rebondir avant la phase finale de la Billy Jean King Cup à Glasgow. Face la gagnante de l'US Open 2019, Jil Teichmann a été distancée d'entrée de jeu dans les deux sets. Elle a perdu à cinq reprises son engagement pour laisser la Canadienne dicter les opérations à sa guise.

Giro 2023: une arrivée à Crans-Montana Image: KEYSTONE/AP LaPresse Le Tour d'Italie 2023 fera escale en Suisse durant deux étapes. Les organisateurs l'ont dévoilé lors de la présentation du parcours. Le Valais accueillera ainsi deux étapes de montagne du Giro. Le vendredi 19 mai, les coureurs franchiront le Grand Saint-Bernard puis le col de la Croix avant la montée finale sur Crans-Montana. Cette 13e étape, longue de 208 km avec un dénivelé de 5100 m, pourrait être décisive. Le lendemain, le peloton partira de Sierre pour rejoindre Cassano Magnano, au nord de Milan, après avoir gravi le Simplon. Le Valais avait plusieurs fois accueilli le Tour de France. Mais il faut remonter à 1963 pour trouver trace d'un passage du Giro dans le canton. Le Tour d'Italie était venu en Suisse pour la dernière fois le 27 mai 2015 avec une arrivée à Lugano. Le lendemain, les coureurs étaient partis de Melide à destination de Verbania, au bord du lac Majeur.

Mark Cavendish joue les prolongations Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le sprinter britannique Mark Cavendish (37 ans) joue les prolongations. Il va s'engager avec l'équipe B&B Hôtels-KTM, a-t-on appris de sources proches de la formation bretonne. Ce vétéran du peloton est actuellement en fin de contrat avec l'équipe belge Quick-Step qui avait renoncé à l'aligner sur le Tour de France cette année. Après quelques années en mode mineur, il avait signé un retour fracassant lors de l'édition 2021, remportant le maillot vert ainsi que quatre étapes pour égaler le record de succès d'étapes toujours détenu par Eddy Merckx. A sa portée Il lui en manque un seul pour dépasser les 34 victoires de la légende belge. "Cav" a encore montré cette année que c'était à sa portée, malgré son âge canonique au sein du peloton. Le coureur de l'île de Man est en effet redevenu en juin champion de Grande-Bretagne, neuf ans après son titre précédent. Il a aussi remporté Milan - Turin en mars et sa 16e étape du Giro en mai. Avec B&B Hôtels-KTM, une formation Continental Pro basée à Theix (Morbihan), Cavendish s'est mis d'accord pour une saison et une autre en option. Pour l'équipe bretonne, l'arrivée du Britannique représente un atout supplémentaire pour décrocher une nouvelle participation au Tour de France, et une étape dans la montée en puissance espérée.

Les Suissesses à Sölden avec Gut-Behrami et Gisin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le coup d'envoi de la Coupe du monde sera donné samedi à Sölden avec le géant dames. Les Suissesses seront emmenées par Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin. La sélection helvétique devrait compter entre neuf et onze concurrentes. La participation de Corinne Suter est encore incertaine, annonce Swiss-Ski dans un communiqué. Deux athlètes supplémentaires pourront être convoquées en fonction des entraînements ces prochains jours sur le glacier de Diavolezza. Les athlètes suivantes seront au départ cette semaine lors du coup d’envoi de la Coupe du monde à Sölden: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Simone Wild, Corinne Suter (à confirmer), Vivianne Härri, Vanessa Kasper

A un mois du Mondial, Neymar jugé pour corruption à Barcelone Neymar pendant son proc Image: KEYSTONE/AP/Joan Mateu Parra A un mois du coup d'envoi du Mondial au Qatar, Neymar affronte son passé depuis lundi matin à Barcelone. En Catalogne, il doit s'expliquer devant la justice pour des malversations présumées lors de son transfert en 2013 de Santos au club catalan. La star brésilienne, qui a quitté le Barça de manière fracassante en 2017 pour le Paris Saint-Germain, est entrée dans le tribunal de la métropole catalane vers 09h45. Costume noir, lunettes de soleil, salut de la main aux nombreux journalistes présents, "Ney" était accompagné de ses parents, eux aussi poursuivis dans cette affaire. Après moins de deux heures d'audience consacrées à des questions de procédure, il a été autorisé à quitter la salle, avec sa mère, peu avant midi, ses avocats soutenant qu'il avait besoin de se reposer après avoir joué dimanche soir lors du "classique" contre l'OM au Parc des Princes. Une rencontre où il a brillé en inscrivant le seul but des Parisiens (1-0). L'attaquant brésilien, qui emmènera la "Seleçao" à partir du 20 novembre à la conquête d'une sixième Coupe du monde et soutient le président d'extrême droite Jair Bolsonaro pour la présidentielle dans son pays, est accusé de corruption dans ce procès qui doit durer jusqu'au 31 octobre. Le parquet réclame deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à son encontre. Témoignage du président du Real Madrid Outre Neymar et ses parents, deux ex-présidents du FC Barcelone - Sandro Rosell, qui encourt cinq ans de prison, et Josep María Bartomeu - et un ex-dirigeant de son ancien club brésilien Santos, Odilio Rodrigues Filho, sont aussi jugés dans cette affaire. Tout comme le FC Barcelone, le Santos FC et l'entreprise fondée par les parents du joueur pour gérer sa carrière. Selon le calendrier du procès, le joueur - qui avait assuré il y a six ans que c'était son père qui gérait à l'époque ses affaires - devrait témoigner le 21 ou le 28 octobre. La deuxième journée d'audience, mardi, s'annonce également comme un moment fort du procès, puisque l'accusation a appelé à témoigner le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui interviendra par vidéoconférence pour expliquer comment l'accord secret passé en 2011 entre le Barça et le joueur a pesé sur le mercato en empêchant d'autres clubs de lutter pour recruter Neymar. C'est la société d'investissement brésilienne DIS, alors détentrice de 40% des droits économiques du joueur, qui a porté l'affaire devant la justice en 2015.

Au Qatar, les loyers s'envolent, les locataires paient le prix Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Une semaine de préavis seulement. Reem a été priée de quitter son appartement sur l'île de la Perle, à Doha, son propriétaire ayant décidé de le louer au prix fort pendant le Mondial 2022. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent et, selon des propos recueillis par l'AFP, de nombreux résidents du Qatar se sont retrouvés dans cette situation ces derniers mois, quand leur propriétaire a refusé de renouveler leur bail. D'autres ont dû choisir entre payer plus pendant un ou deux ans et chercher moins cher ailleurs. Le gouvernement reconnaît une "demande accrue" d'hébergements pendant le tournoi mais n'a pas commenté les cas individuels. Un responsable a précisé que les locataires "peuvent déposer une plainte auprès de la Commission de règlement des litiges locatifs". "Nous nous sommes sentis humiliés. Nous avons dû déménager (...) dans un hôtel avec toutes nos affaires dans des sacs et des cartons", raconte Reem (un pseudonyme), une trentenaire qui vit à Doha depuis quatre ans. Comme des dizaines de ses collègues, son entreprise lui avait trouvé il y a deux ans un appartement dans une tour. Récemment, sa direction les a informés que le propriétaire ne souhaitait pas renouveler leurs baux et qu'ils avaient une semaine pour quitter des appartements "réservés (...) pendant la Coupe du monde" du 20 novembre au 18 décembre. Un diplomate a également confié sous couvert d'anonymat que du personnel de son ambassade avait demandé une augmentation pour faire face à la hausse de leurs loyers. "Les loyers ont augmenté le mois dernier", constate aussi Nabil Ghorra, un Libano-Américain de 59 ans résidant également sur l'île de la Perle. "J'ai l'impression que des gens essayent de tirer parti de la situation". "Sans pitié" "La plupart des propriétaires sont des Qataris qui veulent profiter de la période (du Mondial), donc ils sont sans pitié", indique un responsable d'une société immobilière demandant à rester anonyme. Selon ce responsable, Doha subit actuellement une hausse moyenne des loyers de l'ordre de 10% (le pourcentage autorisé par la loi) mais certains propriétaires augmentent les prix "de manière folle". Anum Hassan, chargé de la recherche pour le cabinet de conseil international Valustrat Group au Qatar, estime que "les loyers ont augmenté de 40% en moyenne sur un an dans certaines zones". Ce phénomène touche aussi les supporters qui viendront dans le riche émirat gazier pour assister à la première Coupe du monde dans le monde arabe, dont l'organisation a coûté des milliards d'euros. Sur le site booking.com, des appartements de la tour dans laquelle vivait Reem sont loués 1700 euros par nuit pour 14 jours minimum (soit 24'000 euros au total), alors que son loyer était de 2500 euros par mois. Sur Airbnb, les appartements pour deux personnes sont loués en moyenne 2500 euros par nuit et 77'000 euros pour le mois. Le loyer mensuel minimal d'une villa est d'environ 13'000 euros mais les prix peuvent grimper jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Un million de visiteurs Le Qatar, petit pays aux capacités d'hébergement limitées, espère accueillir plus d'un million de visiteurs pendant le Mondial. Certains effectueront des allers-retours depuis les pays voisins le temps d'une journée. Pour loger les autres, les organisateurs ont mis en place une plateforme, avec des prix maîtrisés, pour 130'000 hébergements dans des hôtels, bateaux de croisière, appartements, préfabriqués et tentes. Hors de ce cadre, les propriétaires sont libres de fixer leurs tarifs mais la récente mise sur le marché de milliers de chambres d'hôtel (réservées par les organisateurs mais finalement annulées) pourrait faire baisser les prix. Pour capitaliser eux aussi sur l'événement, de nombreux locataires ont envisagé de sous-louer leur logement. Mais cela est impossible sans l'accord du propriétaire, comme l'a expérimenté à ses dépens le responsable de la société immobilière anonyme mentionné plus haut. Adel, qui a préféré témoigner sous pseudonyme, proposait aussi depuis avril sur Airbnb l'appartement d'une pièce qu'il loue, moyennant 900 dollars. "La demande était très forte", dit-il, mais l'homme a dû annuler les réservations après avoir reçu un courrier d'Airbnb lui réclamant l'accord de son propriétaire. Pour Reem et ses collègues, les difficultés ne sont pas terminées, leur hôtel étant réservé pendant le Mondial. "On nous a dit que nous allions emménager dans des appartements mais ce n'est pas sûr", s'inquiète la jeune femme.

Clint Capela et Atlanta prêts pour une saison pleine Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Clint Capela attaque sa 9e saison en NBA, la 3e avec les Atlanta Hawks. Et le centre meyrinois de 28 ans a le corps qui grince moins. Il en est ravi après deux saisons à lutter contre des maux au pied gauche. Prendre des nouvelles de la santé d'une personne lorsqu'on ne l'a pas vu ni entendu depuis un moment fait plus ou moins partie des conventions sociales. Mais quand il s'agit de Clint Capela, la convention sociale se transforme en obligation eu égard aux soucis de santé du Genevois ces deux dernières années. Voûte plantaire, tendon d'Achille, voûte plantaire à nouveau, les ennuis du seul Suisse de NBA se situent tous en bas de son corps. Il a fait tous les entraînements Croisé cet été à l'occasion de son camp, Clint Capela mettait l'accent sur les soins à apporter à ce pied gauche récalcitrant. Et à quelques jours du début de la saison NBA, où en est-il? "Je suis content d'avoir pu faire tous les entraînements, se réjouit-il au téléphone. J'ai rencontré de bons spécialistes, notamment à Houston. Du coup, j'ai emmené le physio d'Atlanta avec moi pour parler avec le spécialiste, histoire d'avoir un programme commun et cohérent pour renforcer mon pied et mes ischios. Et aujourd'hui je vois la différence, ce qui fait que je suis mieux dans ma tête." Eliminé par Miami au premier tour des play-off, Atlanta a choisi de prendre les choses en mains et de s'assurer les services de Dejounte Murray. Pour faire céder San Antonio, les Hawks ont envoyé Danilo Gallinari et trois premiers choix de draft en 2023, 25 et 27! Mais il faut dire que l'arrière all-star est un homme à tout faire sur le parquet. L'an dernier, il a affiché des moyennes de 21,1 points, 9,2 assists, 8,3 rebonds et 2 interceptions. "Je dois construire ma relation avec lui, explique Capela, qui s'entend très bien avec le meneur Trae Young. Murray est un point guard qui aime donner le ballon "ras terre", des 'bounce passes' à la Tony Parker, alors que Trae cherche les passes plus haut. En tout cas, il est arrivé dans l'équipe avec beaucoup d'humilité." Maximiser ses forces L'ambition d'Atlanta trouve écho avec celle de son centre no 1. "On veut être top 6 dans l'Est, je veux rester en double-double de moyenne si possible, assène-t-il. Pour ce qui est de mes objectifs personnels, je souhaite être meilleur et plus présent défensivement, plus fiable aux lancers francs et davantage marquer sur contre-attaque." Et pour ce qui est des tirs à mi-distance ou à trois points? "Je n'ai pas envie de me perdre. A 28 ans, le temps n'est pas venu de me créer une nouvelle identité. J'ai lu une interview de Draymond Green où il disait qu'il savait ce qui l'avait amené en NBA. C'est pareil pour moi. On compte sur moi en défense et sous les panneaux, pas sur la ligne des trois points." En ce qui concerne la lutte dans la Conférence Est, le Genevois imagine cinq adversaires coriaces: Milwaukee, Boston, Philadelphie, Miami et Brooklyn. "Ce sera une véritable lutte, mais on a le potentiel pour les déranger, note-t-il. La saison NBA est un marathon, il ne faut jamais l'oublier. Chaque match est un challenge."

Lucerne: longue absence de Kadak Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le milieu de terrain slovaque du FC Lucerne Jakub Kadak s'est blessé samedi lors du match contre le FC Sion. Il souffre d'une déchirure du ligament externe du genou gauche et manquera plusieurs mois. Kadak (21 ans) s'est blessé lors d'un duel régulier à Tourbillon. Sa grave blessure au genou nécessitera une opération. Il s'ensuivra une longue période de convalescence et de rééducation. Le Slovaque avait disputé dix matches cette saison avec le FC Lucerne et s'était fait l'auteur d'un but.