Dernier hommage à Pelé ++ Hüsler égalise pour la Suisse

Fribourg revient de loin à Kloten, Ajoie fessé à la maison Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Fribourg-Gottéron s'est imposé 3-2 après prolongation sur la glace de Kloten. Longtemps menés, les hommes de Christian Dubé sont revenus dans la troisième période. De son côté, Ajoie a manqué sa rentrée devant son public. Les Jurassiens ont été "fessés" 8-1 par Zoug. Pendant deux tiers-temps, les Fribourgeois ont paru manqué de vivacité dans le dernier geste pour tenter d'inverser le score. Le Canadien aux racines malaisiennes, Jonathan Ang avait frappé à deux reprises au cours de la première période. Une reprise dans la lucarne et un tir puissant entre les jambières de Connor Hughes, par-delà excellent, mettait encore plus en lumière ce transfert venu de Thurgovie pour son premier doublé en National League et déjà dix-sept buts au compteur. Largement supérieurs dans les tirs au but, les Romands ont finalement réussi à percer la muraille Juha Metsola. Le portier finlandais de Kloten a été surpris par un tir du poignet de Julien Sprunger (45e) et surtout par un shoot dans un angle impossible de Christoph Bertschy (58e). En fin de prolongation, le défenseur Benoît Jecker permettait à Gottéron de savourer un quatrième succès de rang. La pause des fêtes n'a pas été très favorable pour les Ajoulots. Alors qu'ils restaient sur deux succès de rang (Ambr-Piotta et Lausanne), ils ont été sèchement battus par Zoug pour la nouvelle année. Après 45'' de jeu, les champions en titre menaient déjà 1-0 après une erreur de Reto Schmutz, parfaitement utilisée par le défenseur Tobias Geisser. Les Jurassiens ont mal choisi leur jour pour encaisser leur plus large revers sur leur glace depuis leur retour en National League la saison dernière. Les 5178 spectateurs - record de la patinoire - n'ont pas été récompensés de leur soutien si ce n'est pas le jeu offensif des Zougois. Lino Martschini et Jan Kovar en ont été d'un triplé chacun. Ce succès ample est-il l'annonce du retour des hommes de l'entraîneur Dan Tangnes vers les sommets ? A voir dans les semaines à venir.

Martina Navratilova atteinte d'un cancer du sein et de la gorge Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Martina Navratilova a annoncé lundi être atteinte d'un double cancer de la gorge et du sein contre lesquels elle s'apprête à se "battre avec tout" ce qu'elle a, selon le site de la WTA. "Ce double coup dur est sérieux mais encore réversible", annonce l'ancienne joueuse de 66 ans, citée par la WTA. "J'espère une issue favorable. Ca va puer un moment, mais je vais me battre avec tout ce que j'ai", assure l'ex-no 1 mondiale aux 59 titres du Grand Chelem (simple, double et double mixte confondus), qui avait déjà vaincu un cancer du sein apparu en 2010. L'Américaine, née en Tchécoslovaquie derrière le rideau de fer, a effectué des tests en novembre dernier après avoir découvert une boule dans la gorge. A cette occasion, les médecins ont également diagnostiqué son second cancer du sein, les deux en phase 1. Elle débutera les traitements la semaine prochaine à New York, selon la WTA. Sa grande rivale sur les courts, devenue son amie, Chris Evert, a révélé en janvier 2022 être atteinte d'un cancer des ovaires. En mai, elle était déclarée en rémission.

Les Brésiliens rendent un dernier hommage au "Roi" Pelé De nombreus supporters sont attendus dans le stade Vila Belmiro Image: KEYSTONE/EPA/GUILHERME DIONIZIO Les Brésiliens rendaient dès lundi un dernier hommage à Pelé, quatre jours après sa mort à 82 ans. Ils ont salué le cercueil situé au centre de la pelouse du stade des premiers exploits du "Roi". Les portes du stade de la Vila Belmiro, du Santos FC, ont été ouvertes à 10h pour une veillée funèbre de 24 heures. Quand ils ont été autorisés à entrer, les supporters ont applaudi et ont commencé à crier : "Pelé, Pelé, Pelé !" Mardi, une procession parcourra les rues de Santos, une ville située à 75 kilomètres au sud-est de Sao Paulo, avant l'enterrement, auquel seule la famille assistera. Des dizaines de gerbes de fleurs, envoyées par des personnalités du football comme la star du PSG Neymar ou des clubs étrangers comme le Real Madrid, ont été disposées autour du cercueil, abrité sous une grande tente blanche. Parmi les premiers à le saluer, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui s'est spécialement déplacé au Brésil pour rendre hommage à celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps. Le président de la confédération sud-américaine (Conmebol), Alejandro Doinguez, était aussi présent, au côté de l'épouse de Pelé, Marcia Aoki. Trois banderoles géantes ont été placées dans les tribunes de l'enceinte de 16'000 places : l'une montrant Pelé de dos avec le maillot "10" que l'ex-attaquant a immortalisé, tandis que sur les deux autres on pouvait lire "Vive le roi" et "Pelé 82 ans". De nombreux supporters étaient présents autour du stade bien avant l'ouverture des portes.

Hüsler permet à la Suisse d'égaliser Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La deuxième journée sera décisive entre la Suisse et la Pologne dans la United Cup. Le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 56) a mis les deux équipes à égalité (1-1) en dominant Daniel Michalski (ATP 260) 6-3 6-2 lundi à Brisbane. Belinda Bencic (WTA 12) s'était inclinée 6-3 7-6 (7/3) devant Iga Swiatek (WTA 1) dans le match d'ouverture. Marc-Andrea Hüsler a survolé les débats face à un joueur qui avait déjà été battu en deux sets par le Kazakhe Timofey Skatov (ATP 142) samedi à Brisbane. Le gaucher de 26 ans n'a pas dû faire face à la moindre balle de break, convertissant quant à lui les trois occasions qu'il s'est procurées sur le service adverse. Belinda Bencic (WTA 12) avait auparavant offert une superbe résistance à la meilleure joueuse du monde, Iga Swiatek, lauréate de Roland-Garros et de l'US Open l'an dernier. Elle n'a pas grand-chose à se reprocher, la Polonaise ayant livré un grand match dans la Pat Rafter Arena. Belinda Bencic a trouvé les ressources pour effacer un break de retard dans les deux manches, revenant de 1-4 à 3-4 dans la première et de 3-5 à 5-5 dans la seconde. La championne olympique a même mené 6-5 dans le deuxième set. Mais Iga Swiatek a su à chaque fois élever son niveau de jeu dans le "money time". Wawrinka-Hurkacz pour commencer mardi Les débats reprendront mardi dans cette rencontre, dont le vainqueur prendra part à la phase à élimination directe. Capitaine de l'équipe helvétique, Stan Wawrinka (ATP 148) défiera tout d'abord Hubert Hurkacz (ATP 10), avant le duel entre Jil Teichmann (WTA 35) et Magda Linette (WTA 48). Un double mixte clôturera cette partie.

Lovren revient à Lyon pour deux ans et demi Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Le défenseur central croate Dejan Lovren a signé un contrat de deux ans et demi en faveur de Lyon (Ligue 1), où il a déjà joué entre 2010 et 2013. Il évoluait au Zenit St-Petersbourg. Agé de 33 ans, Lovren (78 sélections en équipe de Croatie, vice-champion du monde en 2018 et 3e en 2022) a également évolué à Southampton avant de jouer à Liverpool (2014-2020), avec qui il a gagné le championnat anglais (2020) et la Ligue des Champions (2019). Il avait rejoint le Zenit en 2020. Le défenseur croate doit amener l'expérience recherchée par l'entraîneur Laurent Blanc dans un secteur défensif très jeune.

Une 2e défaite pour Nadal à Sydney Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Pour la première fois de sa carrière, Rafael Nadal a enchaîné une deuxième défaite consécutive en début de saison. L'Espagnol, no 2 mondial, s'est incliné lundi à Sydney face à l'Australien Alex de Minaur (ATP 24) en United Cup. A deux semaines de l'Open d'Australie dont il est le tenant du titre, Rafael Nadal a été battu 3-6 6-1 7-5 en 2h44'. Il avait déjà perdu son match de reprise samedi face au Britannique Cameron Norrie (ATP 14) 3-6 6-3 6-4. L'an dernier, le Majorquin avait gagné ses trois matchs préparatoires - le mieux classé de ses adversaires avait été le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 95) - avant de remporter un second Open d'Australie, son 21e titre du Grand Chelem. Cette année, il arrivera à Melbourne avec deux défaites au compteur, mais contre des adversaires bien plus coriaces.

Auvitu débarque à Genève-Servette Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Un nouveau joueur débarque en National League en provenance de la KHL. Genève-Servette annonce en effet avoir engagé le défenseur Yohann Auvitu, qui évoluait à Neftekhimik Nizhnekamsk. Ancien joueur des New Jersey Devils et des Edmonton Oilers en NHL, Yohann Auvitu s'est engagé jusqu'au 14 février. Le contrat de l'international français de 33 ans comporte en outre une option pour la fin de la saison. Le GSHC explique dans le même communiqué qu'il devra se passer des services de Teemu Hartikainen, blessé au haut du corps, pour une durée de deux à trois semaines. Deniss Smirnovs est pour sa part au repos forcé pour quatre à cinq semaines de compétition.

Bencic battue par Swiatek à Brisbane Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La Suisse est menée 1-0 par la Pologne lundi à Brisbane, dans une partie dont le vainqueur se qualifiera pour la phase à élimination directe de la United Cup. Belinda Bencic (WTA 12) a logiquement subi la loi d'Iga Swiatek dans le match d'ouverture. La St-Galloise s'est inclinée 6-3 7-6 (7/3) après 2h01' de jeu devant le no 1 mondial, vainqueur de Roland-Garros et de l'US Open l'an dernier. Elle a offert une superbe résistance et n'a pas grand-chose à se reprocher, Iga Swiatek ayant livré un grand match dans la Pat Rafter Arena. Belinda Bencic a trouvé les ressources pour effacer un break de retard dans les deux manches, revenant de 1-4 à 3-4 dans la première et de 3-5 à 5-5 dans la seconde. La championne olympique a même mené 6-5 dans le deuxième set. Mais Iga Swiatek a su à chaque fois élever son niveau de jeu dans le "money time". Le deuxième match de cette rencontre décisive dans le groupe B doit opposer Marc-Andrea Hüsler (ATP 56) à Daniel Michalski (ATP 60). Les débats reprendront ensuite mardi, avec un choc entre Stan Wawrinka et Hubert Hurkacz, un duel Jil Teichmann - Magda Linette puis un double mixte.

Accueil enthousiaste pour la première de Djokovic en Australie Image: KEYSTONE/AP/Kelly Barnes Novak Djokovic a eu le droit à un accueil chaleureux lundi à Adelaide. Le no 5 mondial y jouait sa première rencontre officielle en Australie depuis le feuilleton de son expulsion du pays l'an dernier en raison de son statut de non vacciné contre le Covid-19. Le Serbe aux 21 titres du Grand Chelem a effectué ses débuts dans le cadre d'un double au côté du Canadien Vasek Pospisil, conclu par une défaite en trois sets face aux spécialistes Tomislav Brkic et Gonzalo Escobar. Mais l'essentiel était ailleurs pour Nole. Applaudissements, encouragements au rythme des "Novak, Novak", puis séances de selfies et d'autographes à sa sortie, Novak Djokovic a reçu un accueil particulièrement enthousiaste. Certes, les drapeaux serbes dans les tribunes bondées témoignaient de la présence de nombreux compatriotes, mais il a semblé faire l'unanimité. Un monde d'écart par rapport au traitement dont il avait fait l'objet il y a un an de la part des autorités. Cet épisode lui avait valu d'être expulsé après un séjour dans un centre de rétention, des critiques de la classe politique locale et un recours en justice. Novak Djokovic avait également écopé d'une interdiction de territoire de trois ans, mais cette mesure a été levée à la faveur d'un changement de gouvernement en Australie. A son arrivée dans le pays la semaine dernière, le Serbe a admis qu'il n'oublierait jamais cette mésaventure mais a précisé vouloir "aller de l'avant". Il fera son entrée en simple mardi à Adelaide face au Français Constant Lestienne.

Les Brésiliens rendent un dernier hommage au Roi Pelé Image: KEYSTONE/EPA/GUILHERME DIONIZIO Les Brésiliens font leurs adieux lundi au légendaire Pelé, quatre jours après sa mort à l'âge de 82 ans, lors d'une veillée publique de 24 heures au stade de la ville de Santos. Le cercueil du seul joueur de football à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970) reposera au centre du terrain du Vila Belmiro qui doit ouvrir ses portes à 10 heures, selon le FC Santos, son club de toujours. Trois banderoles géantes étaient visibles dimanche dans les tribunes de l'enceinte de 16'000 places: l'une montrant Pelé de dos avec le maillot "10" que l'ex-attaquant a immortalisé, tandis que sur les deux autres on pouvait lire "Vive le roi" et "Pelé 82 ans". L'entrée du stade sera autorisée "sans interruption" jusqu'au mardi à 10h puis une procession parcourra les rues de Santos, ville située à 75 kilomètres au sud-est de Sao Paulo, avant l'enterrement, réservé à la famille. Le cortège passera notamment devant la maison de la mère centenaire de l'ex-footballeur Dona Celeste, qui "ne sait pas" que son fils est mort, selon Maria Lucia do Nascimento, l'une des soeurs du défunt. "Elle est dans son monde", a-t-elle assuré vendredi à la chaîne ESPN. Affluence attendue La mort du joueur de génie, qui a marqué 1283 buts en 21 ans de carrière, la plupart avec son club de Santos, a choqué au-delà du Brésil et suscité un tsunami de condoléances. Mais sa mort, des suites d'un cancer du côlon détecté en septembre 2021, n'a pas provoqué pour l'heure de manifestation massive dans le pays: l'affluence à l'hôpital de Sao Paulo où il s'est éteint entouré de sa famille n'a pas été très importante, tout comme au stade Vila Belmiro dans les jours qui ont suivi sa mort. Les raisons possibles? Les vacances de fin d'année quand de nombreux Brésiliens se rendent dans les stations balnéaires, le temps qui s'est écoulé (presque un demi-siècle) depuis que "O Rei" a pris sa retraite et l'antipathie qu'il suscite chez certains pour son silence sur la dictature militaire (1964-1985) et le racisme. "Il savait" Des bouquets de fleurs ornaient un buste et une statue de Pelé érigés à l'extérieur du Vila Belmiro, tandis que des bannières à son effigie étaient déployées dans un autre quartier de la ville où se trouve également un monument à sa mémoire. "J'ai enchanté le monde avec le ballon à mes pieds", pouvait-on lire sur l'une d'elles. Dans le reste du pays, des hommages à sa mémoire étaient également visibles comme sur l'un des murs du siège de la Confédération brésilienne (CBF) à Rio de Janeiro, où figure une image géante de l'ancien numéro "10" avec le maillot de la "Seleçao" et le mot "éternel". Une minute de silence en son hommage a par ailleurs été respectée lors de l'investiture du président Luiz Inacio Lula da Silva, à Brasilia. La sécurité a été renforcée à l'aéroport de Congonhas de Sao Paulo, en prévision de l'arrivée de sportifs, hommes politiques et autres personnalités prévoyant d'assister à la veillée funèbre, selon le journal Folha de S. Paulo. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a passé un mois à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo jusqu'à sa mort, le 29 décembre, des suites d'une insuffisance rénale et cardiaque, d'une bronchopneumonie et d'un adénocarcinome du côlon, selon le certificat de décès publié par plusieurs médias locaux. "Nous étions avec lui" le 21 décembre, a assuré sa soeur Maria Lucia. "Il était très calme, on a parlé un peu, mais je sentais déjà qu'il le sentait, il savait déjà qu'il allait partir".

Un 21e but pour Meier, un 16e pour Hischier Image: KEYSTONE/AP/Paul Beaty Timo Meier et Nico Hischier ont tous deux trouvé le chemin des filets le 1er janvier en NHL. Mais si l'Appenzellois s'est imposé avec San Jose à Chicago (5-2), le Valaisan a connu la défaite avec les Devils face à Carolina (5-4 aux tirs au but). Neuvième meilleur buteur de la Ligue, Timo Meier a signé sa 21e réussite dans cet exercice dimanche. Il a marqué le but de la sécurité, le 4-2, à la 44e minute d'une rencontre dans laquelle les Sharks furent menés 2-0. San Jose a renversé la vapeur en moins de 10 minutes de jeu pour infliger aux Blackhawks de Philipp Kurashev une 12e défaite lors de leurs 13 derniers matches. Gadjovich et Vlasic ont notamment marqué le 1-2 et le 2-2 en l'espace de 41 secondes à la 36e. Les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont quant à eux subi face aux Hurricanes une 9e défaite dans leurs 11 dernières parties. Le centre valaisan a inscrit le 3-3 à la 49e en faisant le tour de la cage, pour signer son 16e but dans cet exercice 2022/23. New Jersey a même mené 4-3 à la 54e à la suite d'un but de Jesper Bratt. Mais les Devils n'ont pas trouvé la faille dans le "shootout", Andrei Svechnikov offrant alors à Carolina sa 11e victoire consécutive (record de la franchise).

Ligue 1: première défaite de la saison pour Paris Saint-Germain Image: KEYSTONE/EPA Lens a infligé au Paris Saint-Germain sa première défaite de la saison en Ligue 1. Lors de la 17e journée, les Sang et Or ont battu le leader 3-1 et reviennent ainsi à 4 points. Les Lensois ont marqué par Frankowski (5e), Openda (28e) et Claude-Maurice (47e), alors que les visiteurs avaient égalisé grâce à Ekitike (8e). Privés de Neymar et Messi, les Parisiens ont été dominés, notamment dans les duels, et ont laissé apparaître des failles en défense. Mbappé a pour sa part eu parfois le tort de jouer de manière trop individualiste. Lens a gagné tous ses matches à domicile cette saison en championnat, soit désormais neuf. Avec 4 points de retard sur leur victime de dimanche, le club du nord se profile vraiment comme un adversaire très sérieux pour le PSG dans la course au titre.

National League: les Zurich Lions entament 2023 avec un succès Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les Zurich Lions ont entamé 2023 sur un succès. Pour le premier match sur le banc du nouvel entraîneur Marc Crawford, ils ont battu Bienne 2-1 au terme d'une partie serrée. Les Zurichois ont ainsi empêché les Seelandais de prendre la tête du classement. Mais leur victoire a été acquise dans la sueur, les deux équipes étant très proches l'une de l'autre. Texier a donné l'avantage aux Lions dès la 4e en supériorité numérique. Bienne a répliqué par Brunner (23e), également à 5 contre 4. Ensuite, malgré plusieurs pénalités des deux côtés, le score est resté longtemps bloqué sur ce 1-1. Zurich a fini par passer l'épaule grâce à une réussite d'Azevedo (52e). Les visiteurs ont poussé tant et plus pour tenter d'égaliser, mais en vain. Même la sortie de leur gardien Rytz après 58'44 ne leur a pas permis de revenir.

Premier League: Tottenham battu à domicile Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Tottenham a effectué une bien mauvaise affaire dans la course au top 4 de Premier League. Lors du premier match de l'an 2023, les Spurs ont perdu 2-0 à domicile contre Aston Villa. Sans inspiration, les Londoniens d'Antonio Conte n'ont jamais semblé en mesure d'aller inquiéter la défense des visiteurs. Ceux-ci ont marqué en seconde période par Buendia (50e) et Douglas Luiz (73e). Tottenham reste au 5e rang, à deux points de Manchester United mais en ayant joué un match de plus.