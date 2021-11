Dernière saison pour Cologna ++ Fischer tente un mélange

Un mix entre jeunes et joueurs d'expérience Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Fischer a opté pour un mélange d'expérience et de jeunesse dans sa sélection pour la Deutschland Cup (11-14 novembre à Krefeld). Il s'agit de préparer au mieux le tournoi olympique de Pékin. Le sélectionneur helvétique, par le passé, privilégiait les jeunes joueurs pour la Deutschland Cup, histoire de leur donner la possibilité de faire leurs armes. Mais pour cette saison, il doit songer à mieux simuler les schémas et les configurations qu'il entend appliquer lors du tournoi olympique. Ainsi, la sélection pour Krefeld présente neuf joueurs ayant participé au dernier Championnat du monde en Lettonie: Santeri Alatalo, Ramon Untersander, Lukas Frick, Mirco Müller, Andres Ambühl, Sven Andrighetto, Enzo Corvi, Noah Rod et Joël Vermin. Elle compte aussi Yannick Weber, de retour de NHL. A l'inverse, trois joueurs connaîtront leur baptême du jeu en sélection: les gardiens Philip Wüthrich et Ludovic Waeber ainsi que l'attaquant Nando Eggenberger. Le retour du défenseur Dominik Schlumpf est une petite surprise. Il avait renoncé au Mondial 2018 après les JO de Pyeongchang et était tombé en disgrâce pour cette raison auprès de Patrick Fischer. Il fête son retour en sélection. "Le bon mélange au sein de l'équipe devrait aviver la concurrence interne", explique le sélectionneur, qui dit se réjouir de cette Deutschland Cup lors de laquelle la Suisse affrontera la Slovaquie (11 novembre), l'Allemagne (13 novembre) et la Russie (14 novembre).

Suspension de Pirmin Lang réduite à 18 mois Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'ex-cycliste professionnel Pirmin Lang a été condamné à 18 mois de suspension par la Chambre disciplinaire sur le dopage de Swiss Olympic. C'est une mesure de clémence, la peine ayant été réduite. L'ancien coureur de l'équipe IAM, vice-champion de Suisse sur route en 2016, avait reconnu publiquement en février 2020 s'être dopé tout au long de sa carrière. Ces aveux, faits après des enquêtes de la NZZ, ont conduit le Ministère public argovien à ouvrir une procédure pénale pour violation de la Loi sur l'encouragement du sport (LESp). Dans la foulée, Antidoping Suisse a requis une procédure disciplinaire auprès de la Chambre disciplinaire, relève mercredi Swiss Olympic dans un communiqué. Ces démarches ont finalement incité Pirmin Lang à faire des aveux complets. L'Argovien a confirmé à Antidoping Suisse l'acquisition, l’utilisation et la possession de substances interdites ainsi que le recours, à plusieurs reprises, à des autotranfusions sanguines et la tentative d’intermédiation de fournisseurs de substances dopantes. La coopération du cycliste a décidé la Chambre disciplinaire à réduire la durée de la suspension, ramenée de 48 à 18 mois. La suspension a pris effet le 19 février 2020. Lang, qui a cessé sa carrière en 2017, devra également s’acquitter des frais de procédure et payer les dépens à Antidoping Suisse, soit un total de 2500 francs.

Dario Cologna arrêtera sa magnifique carrière à la fin de la saison Image: KEYSTONE/EDDY RISCH Dario Cologna arrêtera sa carrière à la fin de la saison. Le meilleur skieur de fond suisse de l'histoire entend jouer sa carte à fond aux JO de Pékin en février avant de se retirer. "Je tenais à annoncer ma décision avant le début de la saison afin de pouvoir aborder l'hiver et mes quatrièmes Jeux olympiques l'esprit libre", relève mercredi dans le communiqué de Swiss-Ski le quadruple champion olympique grison âgé de 35 ans. "Je vais attaquer à fond cette dernière saison." Celle-ci démarre les 27 et 28 novembre avec les épreuves de Ruka, en Finlande. Une conférence de presse d'avant-saison a lieu ce mercredi en début d'après-midi à Davos, lors de laquelle Cologna donnera davantage d'informations sur sa décision. Le plus complet Le skieur du Val Müstair était devenu le premier fondeur suisse à remporter un titre olympique, en 2010 à Vancouver, sur le 15 km libre. Sa longue et magnifique carrière aura été marquée notamment par sa rivalité avec le Norvégien Petter Northug, dont la trajectoire s'est cependant terminée en queue de poisson. Les deux hommes aux caractères opposés - placide et discret, mâtiné d'un humour taquin pour le Suisse, volontiers provocateur et extravagant pour le Nordique - ont offert de belles émotions aux amateurs de fond. Cologna, formidablement polyvalent, brillant autant en style classique qu'en skating, s'est illustré sur toutes les distances ou presque - avec un bémol sur le sprint. Il a remporté quatre fois le général de la Coupe du monde (2009, 2011, 2012 et 2015) ainsi que quatre fois le Tour de Ski, sa spécialité. Il a été champion du monde du skiathlon en 2013 (30 km) à Val di Fiemme et décroché 27 succès en Coupe du monde, le premier en 2008, le dernier en mars 2018 (sur 50 km à Oslo). Surtout, il a triomphé quatre fois aux JO, entre 2010 et 2018. Trois de ses titres olympiques ont été gagnés sur 15 km (trois fois en style libre, une fois en classique). Le quatrième a été décroché en skiathlon. Ces deux ou trois dernières saisons, Cologna a été moins performant. Le Grison avait été nommé personnalité suisse de l'année en 2012 et sportif suisse de l'année en 2013.

Miami en impose chez les Mavs Tyler Herro et le Heat ont faiut valoir leur collectif contre les Mavs. Image: KEYSTONE/AP/Brandon Wade Le Heat, porté par un véritable élan collectif, s'est imposé avec autorité à Dallas (125-110), pour rejoindre Chicago en tête de la Conférence Est, mardi en NBA. Les play-off sont loin d'avoir commencé, mais à Miami, on défend dur comme lors des joutes décisives du printemps, et on joue ensemble une partition déjà bien au point. Sans aucun doute, c'est bien le finaliste de la saison 2020 qu'il est permis de revoir en ce début de championnat. A la différence notable qu'il s'est particulièrement bien renforcé avec trois guerriers des parquets: PJ Tucker, champion avec les Bucks en juillet, Markieff Morris et le meneur Kyle Lowry, qui a délivré son meilleur match sous ses nouvelles couleurs (22 pts, à 6/9 derrière l'arc, 9 passes). Un apport offensif venu s'ajouter aux 25 points de Tyler Herro, toujours aussi redoutable en sortie de banc. Jimmy Butler (23 pts, 6 passes, 6 rbds) et Bam Adebayo (22 pts, 13 rbds, 2 contres) ont aussi contribué pour des Floridiens qui en sont à six victoires en sept rencontres. Côté Mavericks, défaits pour la première fois en quatre matches à domicile (4-3) Luka Doncic, quoique maladroit (33 pts, 10/24 aux shoots, 5 passes) et Jalen Brunson (25 pts, 7 rbds) ont été les seuls à surnager. A Los Angeles, les Lakers ont aussi dû attendre le quatrième quart-temps pour prendre la mesure de Rockets accrocheurs (119-117). Moment auquel LeBron James a sonné la charge avec 14 points sur ses 30 inscrits au total (10 passes, 4 rbds). Russell Westbrook (27 pts, 9 rbds, 7 passes) et Anthony Davis (27 pts, 9 rbds, 3 contres) n'ont pas été en reste.

Djokovic réussit "un très bon match de rentrée" Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus "C'est super d'être de retour sur le court", a lâché Novak Djokovic après sa victoire face à Marton Fucsovics (ATP 40) au 2e tour du Masters 1000 de Paris mardi soir. Le no 1 mondial a eu besoin de trois sets pour battre le Hongrois pour son premier match depuis sa finale perdue à l'US Open face à Daniil Medvedev. "J'en étais à près de deux mois sans compétition", a rappelé le Serbe, qui s'est imposé 6-2 4-6 6-3. "J'ai bien travaillé pour préparer mon retour à la compétition. Je ne m'attendais à rien, mais je savais que ce ne serait pas un match facile. C'était un super combat", a-t-il poursuivi. "J'ai très bien commencé le match. J'ai eu quelques balles de break au début du deuxième set (réd: une en fait), que je n'ai pas converties", a souligné Novak Djokovic, qui a perdu son propre service dès le troisième jeu de cette deuxième manche. Mais "c'était un très bon match de rentrée, je suis très satisfait", a-t-il lâché. "Maintenant, il faut que je passe du temps sur le court pour trouver de l'intensité, que je joue plus de points", a encore expliqué Nole, qui affrontera Gaël Monfils (ATP 22) ou Adrian Mannarino (ATP 59) jeudi en 8e de finale. "Plus je vais jouer de points, de matches, mieux je vais jouer. Je me connais bien, j'ai déjà été dans ce genre de situation. J'espère que l'expérience jouera un rôle important."

Deux assists pour Fiala Image: KEYSTONE/AP/Jim Mone Kevin Fiala est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable mardi en NHL. L'attaquant du Wild a réussi deux assists lors d'un match remporté 5-4 par Minnesota face à Ottawa. L'Appenzellois a notamment signé la passe décisive sur le 5-4. Il a alors récupéré le puck dans son camp de défense pour partir à l'offensive sur le côté gauche et servir parfaitement le Russe Kirill Kaprizov, auteur de son premier but de la saison sur une reprise directe après 2'02'' en "overtime". Kevin Fiala avait déjà été crédité d'une mention d'assistance sur le 3-1 du Wild, marqué par Nico Sturm à la 14e. Critiqué - tout comme Kirill Kaprizov - pour son manque d'efficacité depuis quelques jours, il affiche désormais 5 points (1 but seulement) à son compteur en 9 matches disputés cette saison. Roman Josi a également goûté à la victoire, mais il n'a pas inscrit de point lors d'un match gagné 3-2 après prolongation par Nashville à Calgary. La soirée fut plus compliquée pour Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, battus 4-0 avec les Devils à Anaheim, ainsi que pour Pius Suter, Detroit étant dominé 3-0 à Montréal.

Un 4e titre pour les Braves Image: KEYSTONE/AP/Kevin M. Cox Les Braves ont remporté mardi les World Series. L'équipe d'Atlanta s'est imposée 7-0 face aux Astros dans le sixième acte de la finale de MLB, mardi à Houston. C'est la deuxième fois que la franchise est sacrée depuis qu'elle s'est installée en Géorgie, après son titre de 1995. Ceux glanés en 1914 et 1957 le furent quand l'équipe était basée à Boston puis à Milwaukee. Leur défaite lors du match no 5, la première à domicile pour les Braves durant ces play-off, n'a pas entamé leur confiance et n'a pas relancé Houston. Leur domination a été écrasante dans le Texas. Le "pitcher" Max Fried a ainsi été impérial, aucun de ses lancers n'ayant été renvoyé durant six manches. Quant à Jorge Soler, MVP de la finale, il a envoyé un énorme home-run lors de la troisième période, imité ensuite par Freddie Freeman et Dansby Swanson. "Je suis très heureux d'être le deuxième joueur cubain à être désigné meilleur joueur des World Series", a déclaré Soler, qui marche ainsi dans les pas de Livan Hernandez, également MVP en 1997 avec les Marlins de Floride. Pour les Astros, cet échec en finale du championnat est le deuxième en trois finales jouées en cinq ans. Ils s'étaient également inclinés en 2019, deux ans après leur victoire en 2017.

Le Bayern Munich et la Juventus qualifiés pour les 8es de finale Lewandowski et le Bayern sont en 8es de finale de C1 Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Deux premiers clubs ont décroché leur billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Il s'agit du Bayern Munich (groupe E) et de la Juventus (groupe H). 3-0 à Barcelone, 5-0 contre Dynamo Kiev, 4-0 et 5-2 contre Benfica: le Bayern se promène cet automne en C1! Les Bavarois ont encore nettement dominé les Portugais mardi. Pour son 100e match dans l'épreuve, Robert Lewandowski a inscrit un triplé (26e/61e/84e), portant son total de buts à 81. Le Polonais a aussi manqué un penalty. Gnabry et Sané ont inscrit les autres buts allemands. Victorieuse 4-2 du Zenit Saint-Pétersbourg, la Juventus a elle aussi assuré son passage à la phase à élimination directe. Dybala (2), Chiesa et Morata ont inscrit les buts de la Vieille Dame. Dans ce groupe, Chelsea a gagné 1-0 à Malmö, qui reste bloqué à 0 point.

Ligue des champions: YB rentre bredouille de Villarreal Capoue ouvre le score Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Les Young Boys ont subi un troisième revers consécutif dans le groupe F de la Ligue des champions. Ils se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Villarreal, où ils auraient peut-être mérité mieux. Mais pour ne pas revenir d'Espagne les mains vides, il aurait fallu que les hommes de David Wagner fassent preuve de davantage de réalisme devant le but. Ils ont pu se procurer plusieurs occasions nettes, mais n'ont jamais pu les concrétiser. Et à ce niveau, cela fait toute la différence. Il ne reste que les regrets... et une dernière place au classement (3 points). Les Bernois avaient déjà subi la loi du sous-marin jaune (1-4) voici deux semaines. Mais cette fois, ils ont su mieux résister, notamment durant une bonne première demi-heure où ils ont fait jeu égal avec leurs adversaires. Avant la réussite de Capoue (36e), chaque équipe avait ainsi bénéficié de deux occasions. Gros oubli défensif Sur l'ouverture du score, tombée après un corner, la défense de YB a oublié Mario Gaspar au deuxième poteau. Le centre du capitaine a trouvé la tête de Capoue: Faivre a pu repousser, mais sur le Français qui n'a alors eu aucune peine à marquer sur le rebond. Une action quasi similaire a failli permettre aux champions de Suisse d'égaliser. La tête de Fassnacht a certes fini au fond, mais la VAR a invalidé la réussite, car Bürgy a gêné le gardien Rulli (55e). YB a ensuite frôlé le 1-1 par Rieder (58e/64e), mais en vain. Villarreal aurait aussi pu doubler son avantage sans deux belles parades de Faivre (73e/74e). Danjuma a fini par y arriver après une erreur de Rieder (89e). Unai Emery a par ailleurs peut-être dirigé Villarreal pour la dernière fois sur la scène européenne. Le nom du technicien espagnol est en effet de plus en plus cité du côté de Newcastle, qui cherche un nouveau manager. Ronaldo en sauveur Dans l'autre match, l'Atalanta de Remo Freuler et Manchester United ont fait match nul 2-2. Les Italiens ont marqué par Ilicic (12e) et Zapata (56e), alors que Ronaldo a égalisé deux fois pour les Red Devils (45e/91e). Au classement, Man U et Villarreal font la course en tête avec 7 points, devant Atalanta (5) et YB (3). Lors de la prochaine journée (23 novembre), YB accueillera Atalanta et Villarreal recevra le club anglais.

Genève-Servette se relance face à Bienne La joie des joueurs du GSHC, vainqueurs de Bienne mardi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a enchaîné un deuxième succès consécutif en National League, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la mi-septembre. Le GSHC a dominé Bienne 3-1 mardi. Zoug, qui a battu Lugano 6-1, revient pour sa part à un point des Seelandais et du leader Fribourg-Gottéron au classement. Vainqueur à Lugano samedi, Genève-Servette n'avait plus fêté deux victoires d'affilée depuis ses deuxième et troisième matches de la saison. Les hommes du coach Pat Emond ont entamé leur duel avec Bienne de manière idéale, Henrik Tömmernes convertissant le premier "power-play" du match après 124 secondes de jeu. Bienne, qui avait pris une gifle à Davos trois jours plus tôt (8-0), a même concédé un deuxième but après 5'14'', Tyler Moy inscrivant - comme son défenseur et topscorer - son cinquième but dans cet exercice 2021/22. Mené 3-0 à la 31e, Bienne a réagi bien trop tardivement, Yannick Rathgeb scellant le score à 8'' de la fin. Un 7e succès de suite pour Zoug Zoug poursuit donc sa marche en avant et se rapproche dangereusement de la tête du classement. Le champion en titre a cueilli mardi son septième succès consécutif, s'imposant face à une équipe de Lugano qui subit sa troisième défaite d'affilée en National League. Le club de Suisse centrale avait déjà fait la différence à la mi-match. Lino Martschini a placé son équipe sur la bonne orbite en signant son 8e but de la saison après 56'' seulement, Jérôme Bachofner (10e, à 5 contre 4) puis Anton Lander (30e) lui donnant trois longueurs d'avance. L'autre équipe en forme du moment est bien Davos. Les Grisons ont battu Langnau 3-2 en terre emmentaloise pour décrocher une 9e victoire dans leurs dix derniers matches. L'homme du match fut Yannick Frehner, auteur d'un doublé avec une ouverture du score signée là aussi après 56'' de jeu. Berne enchaîne Le CP Berne va mieux. Les Ours ont profité de leur déplacement à Porrentruy pour signer leur troisième succès de suite, infligeant à Ajoie une neuvième défaite dans ses dix dernières sorties (5-2). Ils ont forcé la décision juste après la mi-match, inscrivant trois buts en l'espace de 3'27''. Le match a tourné à la 33e, Simon Moser inscrivant le 2-1 en supériorité numérique et Cory Conacher le 3-1 18'' plus tard. L'attaquant canadien a signé un doublé à la 36e pour donner un avantage décisif de trois longueurs à ses couleurs. Quatre à la suite pour Rappi Rapperswil-Jona a par ailleurs cueilli sa quatrième victoire de suite en battant Ambri-Piotta 4-1, grâce à quatre buteurs différents. Les Léventins avaient pourtant frappé les premiers, Noele Trisconi marquant son premier but dans cet exercice 2021/22 à la 14e.

Lausanne s'offre le leader avec panache Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne a cueilli un succès de prestige en faisant tomber le leader de National League Fribourg-Gottéron. Les Vaudois se sont imposés 6-3 mardi à Malley. Les Lions ont cette saison une propension assez folle à jouer les Docteur Jeckyll et Mister Hyde. Comme battre Genève-Servette et enchaîner avec une rencontre pourrie contre Rapperswil. Ce manque de constance confine vite à la frustration pour un groupe au potentiel certain. Face à Gottéron, le LHC a présenté son mauvais visage pendant les dix premières minutes avant de montrer les crocs. Le début de match des Vaudois a ressemblé à la fin de celui contre Rapperswil avec ce manque de confiance évident. En face, Fribourg n'a pas perdu de temps pour rappeler pourquoi il était leader. A la 5e, Killian Mottet n'a eu besoin que de quinze secondes à 5 contre 4 pour expédier un missile dans la lucarne de Stephan. Puis à la 9e, c'est Diaz qui a doublé l'avance des siens. Kenins excellent Lausanne aurait pu se décomposer devant la réussite maximale des Dragons, mais les joueurs de John Fust ont su relever la tête rapidement. Douay (12e) a nettoyé la lucarne de Berra. Les Lions ont alors poussé et à la 16e, Frolik a manqué le but vide. Mais l'égalisation est tout de même tombée avant la pause de la crosse de Genazzi, en power-play, sur une très belle triangulation avec Frick et Kenins. Excellent, le Letton a inscrit le 3-2 en supériorité numérique à la 23e après une pénalité causée par Reto Berra pour avoir joué le puck hors de son trapèze. Un Reto Berra qui s'est fait chasser quinze secondes plus tard après avoir encaissé le 4-2 de Baumgartner dans un angle impossible, puisque l'Autrichien a lancé depuis derrière la ligne des buts. Lausanne a poussé tant et plus sans pour autant parvenir à mettre le 5e. Une bonne gestion Gottéron a refait surface à la 44e sur une inspiration des Canadiens DiDomenico et Desharnais pour un Dave Sutter laissé seul. Mais là encore, le LHC a su reprendre deux longueurs d'avance grâce à Bertschy, bien servi par Almond et Kenins (47e). Les Vaudois ont ensuite géré la fin de partie avec encore quelques sueurs froides pour leurs fans. Le LHC doit maintenant construire sur cette victoire. La place dans le top 6 passera obligatoirement par là.

Bencic donne la victoire à la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le tournoi final de la Billie Jean King Cup n'aurait pas pu mieux démarrer pour l'équipe de Suisse. La sélection du capitaine Heinz Günthardt a battu l'Allemagne avant même le double, Belinda Bencic (WTA 17) s'étant imposée 5-7 6-2 6-2 devant Angelique Kerber (WTA 9) dans le duel des nos 1. Les Suissesses disputeront donc jeudi dès 17h un véritable quart de finale face à la République tchèque. Le pays-hôte compte dans ses rangs la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 3), qui a conquis cet été le titre olympique en double au côté de Katerina Siniakova après une finale gagnée face à la paire Bencic/Golubic. Montée en puissance Belinda Bencic abordera cette rencontre en ayant fait le plein de confiance mardi soir pour son premier match depuis sa blessure au genou droit - et son abandon - du 1er octobre à Chicago. La championne olympique de simple avait pourtant tout à craindre d'Angelique Kerber, qui a battu Barbora Krejcikova lundi soir. Légèrement tendue en début de partie, la St-Galloise s'est rapidement rassurée sur l'état de son genou. Et elle a parfaitement digéré la perte du premier set, dans lequel elle a manqué trois balles de break à 5-5 avant de concéder son service dans un douzième jeu bien mal négocié. Kerber diminuée Belinda Bencic s'est ainsi tout de suite relancée en s'emparant de la mise en jeu d'Angelique Kerber dès le premier jeu de la deuxième manche. Son niveau de jeu est allé crescendo, son adversaire ne parvenant quant à elle pas à maintenir l'intensité dont elle avait témoigné au premier set. La St-Galloise de 24 ans a certes connu une légère baisse de régime dans la troisième manche, laissant son adversaire revenir de 0-2 à 2-2. Mais elle a signé un nouveau break dans la foulée pour mener 3-2. Angelique Kerber a alors quitté le court pour un temps-mort médical et n'a ensuite pas pu véritablement défendre ses chances.

Ligue des champions: une occasion manquée pour Salzbourg Image: KEYSTONE/AP/Michael Sohn Salzbourg a manqué une occasion d'assurer sa place pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Les Autrichiens ont été battus 2-1 à Wolfsburg, qui s'est ainsi relancé dans le groupe G Auteur d'un doublé lors du précédent duel entre les deux clubs, Noah Okafor n'a cette fois pas pu porter son équipe. L'attaquant helvétique a toutefois été à l'origine de deux occasions nettes gâchées par le jeune espoir allemand Adeyemi (2e/50e). Wolfsburg, pour qui Renato Steffen (73e) et Kevin Mbabu (82e) sont entrés en cours de jeu, a marqué par Baku (3e) et Nmecha (60e). Philipp Köhn, le portier suisse de Salzbourg, n'a rien pu faire sur ces deux réussites. Les visiteurs avaient égalisé sur un coup franc de Wöber (30e). Salzbourg compte 7 points, contre 5 pour les Loups.

Coronavirus: pause forcée pour Timo Meier Timo Meier en action Image: KEYSTONE/AP/D. Ross Cameron Timo Meier (25 ans) a été testé positif au Covid-19. L'attaquant suisse des San Jose Sharks va ainsi manquer quelques matches de son équipe. L'Appenzellois s'est fait l'auteur d'un excellent début de saison avec cinq buts et six assists en huit rencontres. Il n'est pas le seul à être touché par le virus puisque six autres joueurs et l'entraîneur Bob Boughner ont aussi subi un test positif au Covid-19.