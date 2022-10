Descentes de Zermatt annulées ++ Jorge Martin en pole

Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité et en raison du manque de neige dans la partie inférieure du parcours, qui devait être inauguré à cette occasion. Reste désormais à savoir si la piste "Gran Becca" pourra accueillir des descentes dames les 5 et 6 novembre. L'inspection est prévue mardi prochain.

A côté de Martin et Bastianini, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) s'élancera dimanche de la première ligne aussi, à la troisième place. "Les sensations n'étaient pas là (...) Je ne sais pas comment on a fait pour finir sur la première ligne", a confié le sextuple champion du monde de MotoGP.

L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 10e sur la grille, et l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), qui partira 2e dimanche, sont toujours mathématiquement dans la course, eux aussi, mais leurs chances sont plus minces à deux courses de la fin.

La Polonaise Iga Swiatek, numéro un mondial incontesté avec huit titres à son actif cette saison dont Roland-Garros et l'US Open, sa dauphine tunisienne Ons Jabeur et l'Américaine Jessica Pegula étaient assurées d'être présentes aux Masters avant même le début de la semaine.

Detroit et Pius Suter - lequel a ouvert la marque sur une déviation involontaire du patin après 9'26'' - ont subi une défaite rageante vendredi. Les Red Wings menaient en effet 2-0 à la 11e minute, et 3-1 après deux tiers-temps.

La soirée fut toutefois plus douce pour le Bernois et les Blackhawks, qui se sont imposés 4-3 après prolongation face au Red Wings.

Philipp Kurashev et Pius Suter ont tous deux inscrit leur premier but de la saison vendredi en NHL.

L'autre arrière-vedette d'Atlanta, Dejounte Murray, a cumulé 20 points et 9 assists, John Collins se faisant quant à lui l'auteur de 23 points et 13 rebonds. Clint Capela, qui n'avait inscrit que 2 points face à Houston mercredi, en a marqué 8 vendredi (à 4/6 au tir). L'intérieur genevois des Hawks a en outre capté 7 rebonds.

Menés 27-19 après le premier quart et 54-50 à la mi-temps, les Hawks ont forcé la décision après la pause. Leur réveil a coïncidé avec celui de leur meneur Trae Young, qui a terminé cette partie avec 25 points - alors qu'il était resté "muet" en première mi-temps - et 13 passes décisives.

Ajoie en a fini avec sa série de sept défaites. Les Jurassiens ont battu 4-1 un HC Lugano, toujours très inquiétant. Les Ajoulots ont marqué l'importantissime 2-0 à un dixième de seconde de la première sirène par Kevin Bozon. Les Tessinois ont réduit le score à la 47e par Riva. Ajoie a finalement passé l'épaule par Guillaume Asselin, qui a transformé son penalty et par Jonathan Hazen, qui s'est vu attribué un but réglementaire.

Fribourg Gottéron revient sérieusement dans la course aux six premières places. Les joueurs de Christian Dubé ont gagné 2-1 sur la glace d'Ambri-Piotta et se retrouvent à deux points de leur adversaire du soir. Ce succès porte aussi la griffe du portier Connor Hughes. Le remplaçant de Reto Berra a paré trente-trois tirs des Tessinois. Il n'avait pourtant pas fait la meilleure impression sur l'ouverture du score de Kneubühler dès la 2e minute. Mais par la suite, il s'est largement repris pour offrir à ses couleurs un troisième succès lors des quatre derniers matches. Julien Sprunger en supériorité numérique et Mauro Jörg en infériorité numérique ont également pris une belle part dans le succès de Gottéron.

Pour la deuxième fois de la saison, les Lausannois ont subi la loi de Bienne. Dans une partie truffée d'erreurs, les joueurs d'Antti Törmanen ont su faire parler leur réalisme avec le duo infernal Fabian Hofer - Jesper Olfsson. L'Autrichien a inscrit deux buts et réalisé deux assists, tandis que le Suédois, venu de Langnau, a marqué un doublé. Le troisième homme de cette ligne, c'est Gaëtan Haas. On voit la formidable force de frappe dont dispose le coach biennois.

Le prêt dure jusqu'au 23 décembre, soit la dernière journée avant la pause. Toutefois, les Zurich Lions peuvent rappeler leur portier plus tôt en cas de blessure de Simon Hrubec ou Ludovic Waeber. Meier rentrerait plus tôt également en cas de retour précoce de Reto Berra.

Gut-Behrami: "Fit ne signifie pas toujours rapide"

Lara Gut-Behrami s'est montrée de fort bonne humeur devant les médias à Sölden après une présentation de son fabricant de skis.

Marco Odermatt avait également le moral au beau fixe à deux jours de sa première course de la saison.

Lara Gut-Behrami avait évoqué jeudi que ses deux médailles d'or ces dernières années - deux aux Mondiaux 2021 et une en février aux JO - l'avaient beaucoup aidée pour trouver une certaine détente. "Cela m'a certainement manqué auparavant. J'essayais juste de faire ce que je pouvais et je ne voulais pas forcer", souligne la Tessinoise, qui se sent plus en forme à 31 ans qu'à 21... "Fit ne signifie pas forcément rapide. Mais c'est clair: je suis en forme et j'essayerai tout pour être rapide."

Même la question de savoir si elle visait le grand globe de cristal, qu'elle a remporté en 2016, lui a arraché un sourire. "Lorsque j'ai gagné le classement général, je prenais course après course."

Nouvelle victoire à Sölden#?

Marco Odermatt, le dernier vainqueur du gros globe, est à la recherche d'une confirmation. Sa très grande avance sur ses poursuivants en fin de saison fait du Nidwaldien le favori logique à sa propre succession. Les grandes attentes suscitées par ses résultats ne désarçonnent pas Odermatt. D'autant qu'il souligne avec son triomphe au classement général, "Il a rempli son plus grand objectif dans ski".

Bien sûr, le Nidwaldien ne serait pas mécontent de rééditer la victoire obtenue à Sölden l'an dernier. "Sölden est bon pour la confiance, si tu es bon". En même temps, il est aussi conscient que "beaucoup d'autres coureurs veulent et peuvent s'imposer. L'été s'est tiré en longueur, ce qui peut changer des choses. Peut-être que de nouveaux athlètes vont émerger. On verra bien ce que la course de dimanche nous réservera." Mais même s'il ne réalise pas une toute grande performance sur le glacier du Rettenbach, il restera assez de temps à celui qui compte onze victoires en Coupe du monde pour affiner les réglages.