La Suisse se contente du minimum Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse a remporté son premier match de préparation à Viège en dominant la Lettonie 2-1. Les joueurs de Patrick Fischer affronteront la Slovaquie vendredi soir à 19h45. Face à une Lettonie tout sauf impressionnante et qui comptait deux joueurs de Swiss League (réd: les Chaux-de-Fonniers Andersons et Sejejs), la Suisse n'est pas sortie de sa zone de confort. Deux buts inscrits assez tôt ont suffi pour prendre le meilleur sur les Baltes. L'ouverture du score est tombée à la 5e de la canne de Killian Mottet après un passage derrière la cage. Appelé de dernière minute pour remplacer Fabrice Herzog, l'ailier fribourgeois a utilisé les minutes à disposition pour se mettre en valeur. Pas un sésame Mais attention, on sait que Patrick Fischer a averti que le fait de marquer un but ou de faire un point n'était pas un sésame pour Pékin. Ceci dit, Mottet a démontré la même fougue qu'avec Gottéron. Les papables pour les JO faisaient plutôt partie des deux premières lignes avec les trios Hollenstein-Haas-Praplan et surtout Bertschy-Malgin-Scherwey. En défense, les paires Heldner-Geering et Loeffel-Marti ont été mises en avant. Entreprenants dans le tiers initial, les Suisses ont logiquement été plus dangereux face à une équipe qui avait joué la veille contre la Slovaquie. Mais alors bien malins ceux qui pourront affirmer avec certitude si untel ou untel a validé sa sélection au terme de ce match. Ossature en tête On rappelle que la NHL se pose des questions quant à la participation de ses meilleurs éléments à Pékin et que ce paramètre est déterminant pour les coaches des douze équipes. Et il ne faut pas négliger les performances passées, car il y a de fortes chances que Fischer ait déjà son ossature en tête avec ou sans les joueurs de NHL. A ce titre, la ligne de Malgin compte deux joueurs (Scherwey et Bertschy) qui ont prouvé par le passé que leur présence était nécessaire à la Suisse. A revoir vendredi contre la Slovaquie face à une équipe sans doute plus solide que cette Lettonie.

Mondiaux en petit bassin: la Suisse commence bien Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili La Suisse a connu une première journée faste aux Mondiaux en petit bassin à Abou Dhabi. Elle a en effet décroché deux médailles grâce à Noè Ponti et Antonio Djakovic. Ponti s'est classé 2e du 200 m papillon en 1'49''81, grâce à un finish fulgurant. Il n'a été devancé de 0''75 que par l'Italien Alberto Razzetti. Quant à Antonio Djakovic, il s'est emparé du bronze sur 400 m libre en établissant un record de Suisse en 3'36''83. Le Zurichois a été plus rapide d'une seconde sur les 200 derniers mètres que sur les 200 premiers. La victoire a souri à l'Autrichien Felix Auböck. La Suisse avait jusqu'ici gagné quatre médailles aux Mondiaux en petit bassin. La dernière datait de 2002 avec Flavia Rigamonti sur 800 m.

Ligue des Nations: "un superbe défi" pour la Suisse de Yakin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Murat Yakin a accueilli le tirage au sort de la Ligue des Nations sans sourciller. L'entraîneur de l'équipe de Suisse s'attendait à figurer dans un groupe aussi relevé. "Il est normal de tomber sur des adversaires aussi forts. C'est la loi du groupe A de cette Ligue des Nations, explique-t-il. Nous serons confrontés à un superbe défi. L'équipe est, je pense, taillée pour de tels matches. Nous les aborderons avec la concentration et l'implication voulues." L'équipe à battre Le sélectionneur a identifié le principal adversaire de son groupe. "L'Espagne sera, bien sûr, l'équipe à battre dans ce groupe. La Roja a su rajeunir son cadre avec des joueurs qui ont vraiment faim. Le Portugal demeure une équipe qui possède de grandes individualités. Quant à la République tchèque, je la vois comme un adversaire toujours très difficile à manoeuvrer." Bien évidemment, cette phase de poules sera primordiale dans la marche d'approche vers la phase finale de la Coupe du monde en novembre. "Ces six matches de phase de poules nous permettront de préparer la Coupe du monde. Ils nous donneront le bon rythme avant le Qatar", souligne Murat Yakin. De très belles choses "Je n'oublie pas aussi les rencontres amicales de mars prochain. Il s'agira de la première étape de notre préparation alors que d'autres équipes joueront dans le même temps leur qualification pour la Coupe du monde. Oui, il y a encore de très belles choses qui se profilent pour l'équipe de Suisse", a conclu le successeur de Vladimir Petkovic.

Ligue des Nations: un parfum d'Ibère pour la Suisse Pierluigi Tami et Murat Yakin n'ont pas perdu une miette du tirage au sort Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse respirera un parfum d'Ibère lors de la prochaine phase de poules de la Ligue des Nations. Elle sera opposée à l'Espagne et au Portugal dans un groupe avec aussi la République tchèque. Pour cette troisième édition dont le tirage au sort a été effectué à Nyon par Robert Pires et Gaizka Mendieta, la sélection de Murat Yakin disputera en 2022 quatre rencontres en juin et deux autres en septembre. Elle espère connaître le même bonheur qu'en 2018 lorsqu'elle avait devancé la Belgique pour se hisser dans le Final Four disputé au Portugal. En 2020, on rappellera que l'équipe dirigée alors par Vladimir Petkovic n'avait dû son maintien dans le groupe A qu'à une décision prise sur le tapis vert après cinq premiers matches sans aucune victoire. Un enjeu sportif relatif L'enjeu sportif est, on le sait, tout relatif. Victorieux des deux premières éditions, le Portugal et la France mesurent pleinement que le poids d'un sacre en Ligue des Nations pèse beaucoup moins lourd qu'un titre à l'Euro. Cette compétition nouvelle offre, par ailleurs, un repêchage aux équipes qui ne parviendraient pas à se qualifier directement pour la phase de l'Euro 2024. Mais avec 32 qualifiés, on doute, sans témoigner d'une quelconque présomption, que la Suisse aura besoin d'une telle bouée de sauvetage pour être présente en Allemagne en juin 2024. Ces six rencontres de phase de poules donneront à Murat Yakin une occasion en or de préparer la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur sera confronté à des choix qui peuvent être déchirants avec la jeune garde, personnifiée par Noah Okafor et par Ruben Vargas, qui n'hésite plus à bousculer la hiérarchie après avoir tant brillé lors des dernières rencontres contre l'Italie et la Bulgarie. Le Bâlois a toujours affirmé que rien ne sera écrit dans le marbre, que le facteur de la performance sera prédominant. Avec Murat Yakin, la prime aux sortants n'existe plus vraiment. Une revanche à prendre contre la Roja Face à l'Espagne, la Suisse aura, bien sûr, une revanche à prendre. Yann Sommer et ses coéquipiers n'oublieront sans doute jamais que la Roja lui a barré la route cet été en quart de finale à l'Euro dans une rencontre perdue aux tirs au but à Saint-Pétersbourg. En ce qui concerne le Portugal, on ignore encore si cette phase de poules de la Ligue des Nations marquera le début d'une nouvelle ère ou si l'équipe sera toujours celle de Ronaldo. Tout dépendra de l'issue des barrages de la Coupe du monde qui verront le Portugal affronter la Turquie et peut-être l'Italie. Enfin, la Suisse n'a plus rencontré la République tchèque - qui ne verra pas le Qatar après avoir été devancée par la Belgique et le Pays de Galles - depuis le match d'ouverture de l'Euro 2008 à Bâle. Ce 7 juin 2008, la Suisse de Köbi Kühn n'avait pas seulement perdu le match 1-0 mais surtout Alex Frei, sorti sur blessure, et aussi bien des illusions.

Super League: rupture entre Lucerne et Badstuber Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA C'est fini entre le FC Lucerne et le défenseur allemand Holger Badstuber (32 ans). L'ancien international quitte le club avec effet immédiat. Son contrat courait jusqu'à fin juin 2022. Badstuber était arrivé à Lucerne en juillet. Mais lors des cinq mois passés en Suisse centrale, il n'a pas répondu aux attentes placées en lui. Le défenseur a disputé 14 rencontres de Super League et 3 en Coupe.

Silvan Widmer une deuxième fois dans le onze du Kicker Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER Silvan Widmer a été retenu une deuxième fois dans le onze idéal du Kicker. L'Argovien est récompensé pour sa performance de choix livrée mardi lors du succès 4-0 de Mayeence devant le Hertha Berlin. Face aux Berlinois, le joueur de couloir a inscrit un but, son deuxième de la saison, et a délivré un assist. Ses premiers mois en Bundesliga - il a rejoint Mayence cet été - sont vraiment réussis. On rappellera que l'ex-joueur du FC Bâle a inscrit le but - magnifique - de la Suisse le 12 novembre dernier lors du 1-1 contre l'Italie pour le compte du tour préliminaire de la Coupe du monde. Agé de 28 ans, Silvan Widmer est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le FC Mayence, actuel sixième de la Bundesliga.

Leicester - Tottenham finalement reporté Le Covid fait rage chez les Foxes. Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Le match de Premier League entre Leicester et Tottenham prévu jeudi soir a finalement été reporté en raison de nouveaux cas de Covid chez les Foxes, a annoncé le club de football anglais. "Le club n'a plus assez de joueurs de l'équipe première valides pour disputer le match", a expliqué Leicester, dont la demande de report avait été dans un premier temps refusé la veille. Leicester a également annoncé la fermeture pour 48h de son centre d'entraînement "pour aider à couper les circuits (d'infection)", ce qui met en doute la tenue du match à Everton, dimanche. Mercredi, l'entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, avait regretté qu'une première demande de report ait été rejetée alors que neuf joueurs manquaient à l'appel, "positif" au coronavirus, malades ou blessés. On ne sait toujours pas combien de joueurs sont atteints du Covid. Il s'agit du quatrième match de championnat reporté en raison de cas de Covid, après Brighton-Tottenham prévu dimanche, Brentford-Manchester United décalé mardi et Burnley-Watford, dont le coup d'envoi a été annulé mercredi deux heures avant le match.

Hintermann meilleur Helvète Niels Hintermann, un Zurichois qui va vite. Image: KEYSTONE/AP Comme la veille, le Zurichois Niels Hintermann a été le Suisse le plus à l'aise jeudi lors de l'entraînement en vue de la descente de Coupe du monde de samedi à Val Gardena. Il est arrivé 4e. Beat Feuz, le meilleur descendeur des quatre derniers hivers, n'a pas semblé forcer son talent (20e chrono, 9e la veille lors du 1er entraînement). Le Nidwaldien Yannick Chabloz (18e) et le Fribougeois Freiburger Alexis Monney (19e) sont descendus plus vite. Le Bernois Lars Rösti, avec le dossard 54, a signé un chrono intéressant (le 9e), quelques rangs devant Gilles Roulin (14e). Le Norvégien Aleksander Kilde, gagnant du gros globe de cristal en 2020, s'est montré le plus rapide. Il a précédé l'Autrichien Otmar Striedinger de 0''29 et l'Américain Ryan Cochran-Siegle (USA) de 0''38. Hintermann a concédé 0''41. Cette piste de Saslong convient bien à Kilde, qui avait réalisé le doublé Super-G/descente l'an dernier et s'était imposé sur la descente en 2018. Le Scnadinave est bien remis de sa déchirure des ligaments croisés du genou subie en janvier dernier, comme il l'a démontré au début du mois en gagnant la descente et le deuxième Super-G de Beaver Creek (USA).

Goggia la plus rapide, Gut-Behrami 8e Lara Gut-Behrami a pris rendez-vous. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Lara Gut-Behrami, apparemment bien remise de sa chute de dimanche dernier au super-G de St-Moritz, a signé le 8e temps du premier entraînement en vue de la descente de samedi à Val d'Isère. Sofia Goggia s'est montrée la plus rapide. L'Italienne a précédé de 0''85 la Norvégienne Ragnhild Mowinckel et de 0''86 l'Autrichienne Mirjam Puchner. Goggia n'en finit pas de filer à toute vitesse. Elle a remporté les six dernières descentes de Coupe du monde, une série commencée la saison passée à Val d'Isère justement, lorsqu'elle avait devancé Corinne Suter. Lara Gut-Behrami, sortie choquée mais quasiment indemne de sa chute de St-Moritz, a concédé 1''24. Jasmine Flury a réalisé le 10e temps, Corinne Suter le 11e et Michelle Gisin le 12e.

Mercedes retire son appel contre le sacre de Max Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/Ali Haider Mercedes retire son appel contre les conditions du sacre de Max Verstappen (Red Bull), devenu dimanche champion du monde de F1 devant le Britannique Lewis Hamilton au terme du Grand Prix d'Abou Dhabi. Cette décision fait suite à l'annonce par la Fédération internationale (FIA) mercredi soir de l'ouverture d'une enquête sur les événements controversés qui se sont produits à la fin du GP. "L'écurie Mercedes va activement collaborer avec cette commission (...). Nous tiendrons la FIA responsable de ce processus et nous retirons notre appel par la présente", précise le constructeur allemand dans un communiqué publié jeudi.

Janis Moser défait pour son baptême du feu Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La petite amarda helvétique de la NHL compte un homme de plus. Janis Moser a fait ses premiers pas dans la grande ligue lors de la défaite 3-2 à domicile d'Arizona devant les Rangers. Quatre jours après le baptême du feu d'Akira Schmid avec New Jersey, un autre joueur suisse de 21 ans a réalisé son rêve. L'ancien défenseur du HC Bienne a bénéficié d'un temps de jeu de 18'11'' pour être crédité d'un bilan de -1 au sein d'une formation qui a concédé une sixième défaite de rang. Janis Moser doit sa promotion au sein de l'alignement des Coyotes à ses remarquables performances avec Tucson en AHL. Cette soirée a également été marquée par le but inscrit par Philipp Kurashev lors du succès 5-4 en prolongation de Chicago face à Washington. Le Zurichois n'avait plus marqué en NHL depuis le 12 avril dernier. Il a signé le 2-1 pour les Blackhawks à la 35e sur un jeu de puissance.

L'équipe de tous les contrastes Image: KEYSTONE/AP/John Raoux Atlanta est bien l'équipe de tous les contrastes. Après avoir connu une série noire de sept défaites de rang à l'extérieur, elle a cueilli à Orlando une cinquième fois de suite "on the road". En Floride, les Hawks se sont imposés 111-99. Ils doivent ce succès à la résilience de Trae Young. Auteur de 28 points, le meneur a joué toute la rencontre avec une douleur à la nuque. Au troisième quarter, il a été contraint de regagner les vestiaires un moment après avoir reçu un coup de coude de Cole Anthony au visage. Face à une équipe qui occupe l'avant-dernière place de la Conférence, Clint Capela a livré la marchandise. Le Genevois a inscrit 7 points et a cueilli 11 rebonds pour être crédité d'un différentiel de +21. Ce succès, qui intervient après les défaites concédées devant Brooklyn et Houston, permet à Atlanta de présenter à nouveau un bilan équilibré avec 14 victoires contre 14 défaites.

Tout reste à faire pour les Young Boys Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Tout reste vraiment à faire pour les Young Boys. Tenu en échec par le FC Bâle au Wankdorf, le quadruple Champion de Suisse devra batailler dur pour conserver sa couronne. Après ce 1-1 qui reflète mal la physionomie de ce choc au sommet, les Young Boys accusent désormais 8 points de retard sur le FC Zurich avant un déplacement périlleux dimanche à Lugano. Ce résultat fait vraiment l'affaire du FCZ qui est désormais assuré du titre - honorifique - de Champion d'automne avec ses 5 points d'avance sur le FC Bâle avant l'ultime ronde de la première partie du championnat. Auteurs d'une première demi-heure fantastique, les Young Boys ont été très mal récompensés de leurs efforts. Ils ont payé au prix fort à la fois la maladresse de Nicolas Ngamaleu, qui a n'a pas transformé un penalty à la 55e après avoir raté l'immanquable de la tête à la 12e, la sortie sur blessure juste avant la pause de leur meilleur attaquant Wilfried Kanga et, enfin et surtout, la malchance avec trois frappes sur les poteaux. Comme à Genève trois jours plus tôt, le FCB a cueilli un point heureux. Les Rhénans le doivent à un exploit personnel de Liam Millar. Le Canadien a inventé un but superbe pour égaliser à la 37e. Le FCB aurait même pu réussit le hold-up parfait si la frappe de Matias Palacios n'avait pas été déviée par la transversale du néophyte Leandro Zbinden (19 ans), le... cinquième gardien aligné cette saison par les Bernois. A noter enfin que seuls les abonnés ont pu assister à cette rencontre. Les dirigeants bernois avaient choisi de ne pas ouvrir la billetterie pour interdire aux supporters bâlois de faire le déplacement.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach s'enfonce Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Borussia Mönchengladbach va mal. Battus 3-2 à domicile par Eintracht Francfort lors de la 16e journée de Bundesliga, les coéquipiers de Yann Sommer ont subi une quatrième défaite de suite. Lors de ces quatre rencontres perdues, les Fohlen ont encaissé un total de 17 buts. Le constat est plus qu'inquiétant. Le Borussia a évolué avec Sommer, Breel Embolo et Denis Zakaria, ce dernier évoluant en défense centrale à la place de Nico Elvedi, malade. Adi Hütter menacé Même le fait d'évoluer en supériorité numérique dès la 70e, alors que le score était déjà de 3-2 pour les visiteurs, n'a pas permis à Mönchengladbach d'éviter la défaite. Celle-ci, face à son ancienne équipe, fragilise encore davantage la position de l'entraîneur Adi Hütter. Sera-t-il encore sur le banc samedi à Hoffenheim? En jouant son 306e match officiel avec le Borussia, Yann Sommer est devenu le recordman des matches pour un étranger au sein du club. Le portier de l'équipe de Suisse, abandonné par sa défense, ne pouvait rien sur les trois buts encaissés.