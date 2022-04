Diaz arrête avec la Nati +++ Golubic déjà éliminée

Selon les Freiburger Nachrichten, Diaz a été informé dimanche soir par le sélectionneur Patrick Fischer que ce dernier ne comptait plus sur ses services. "Il m'a dit qu'il voulait rajeunir l'équipe. Bien entendu, j'ai été très surpris et déçu", a déclaré le défenseur au journal fribourgeois.

Diaz a participé à quatre éditions des Jeux olympiques et à huit Mondiaux avec la Suisse. Il faisait partie de l'équipe vice-championne du monde en 2013 et en 2018.

Il était même capitaine de la sélection depuis 2017. "J'ai représenté la Suisse avec passion, fierté et honneur", a écrit le joueur. "Même si cela est difficile, il y a des décisions dans la vie qu'il faut accepter", a-t-il précisé.

Raphael Diaz (36 ans) ne fait plus partie de l'équipe de Suisse. Le défenseur de Fribourg-Gottéron l'a annoncé sur son compte Instagram. Diaz évoluait en équipe nationale depuis 2008.

Raphael Diaz ne portera plus le maillot de la Suisse

Raphael Diaz ne portera plus le maillot de la Suisse

"C'était mon héros. Je voulais lui prouver des choses. Il avait été un bon coureur, mais il aurait pu être très bon, c'était un talent gâché. Il était alcoolique, maniaco-dépressif, plutôt violent et il a pris beaucoup d'amphétamines et de drogues (pour se doper) à l'époque", a encore poursuivi Wiggins.

Il avait atteint l'apogée de sa carrière en 2012 en remportant le Tour de France et, quelques jours plus tard, l'or du contre-la-montre en cyclisme sur route lors des Jeux olympiques de Londres.

Wiggins, 41 ans, avait déjà évoqué par le passé ses tendances dépressives et son enfance difficile.

"J'étais tellement solitaire... Je voulais juste échapper à cet environnement. Je me suis retrouvé tellement isolé. J'étais un ado un peu bizarre à tellement de points de vue et je pense que ma détermination sur un vélo est venue de ces épreuves", a-t-il complété.

"Mon beau-père était assez violent avec moi, il me traitait de +pédé+ parce que je portais du lycra ou ce genre de chose, donc je ne pensais vraiment pas me confier", a-t-il détaillé.

Ayant utilisé le terme anglais de "groomed", qui désigne toute emprise psychologique d'un adulte sur une personne plus jeune, le magazine lui a demandé si cette manipulation visait à obtenir des actes sexuels, il a répondu: "Oui. Cela m'a affecté en tant qu'adulte... J'ai enfoui cela en moi."

"J'ai été manipulé par un coach quand j'étais plus jeune - je devais avoir 13 ans environ - et je ne l'ai jamais accepté complètement...", a-t-il expliqué.

Le vainqueur du Tour de France 2012 et triple champion olympique Bradley Wiggins a raconté avoir été victime de manipulation mentale à l'âge de 13 ans par un entraîneur à des fins sexuelles.

Un écran géant ouvert au public sera installé au centre de Kloten pour permettre de suivre mercredi la 5e manche de la finale des play-off de Swiss League entre les Aviateurs et Olten.

La présence de Loeb, et celle probable d'Ogier, sera un coup de projecteur pour le WRC, dominé après deux manches par le jeune Finlandais Kalle Rovanperä, avant la 3e manche en Croatie ce week-end.

Loeb s'aligne cette saison dans plusieurs disciplines, entre le Dakar, le championnat du monde de rallye-raid, le championnat de SUV électriques Extreme E et au moins la manche d'ouverture, au Portugal fin avril, du championnat allemand de voitures de tourisme (DTM).

L'autre Français passé maître dans la discipline, Sébastien Ogier, pourrait également être de la partie au Portugal. Passé lui aussi pigiste de luxe, après son 8e titre l'an dernier, Ogier a donné la réplique à Loeb au Monte-Carlo, perdant dans les derniers kilomètres, et le Gapençais avait alors déclaré que son prochain rallye avec Toyota serait sans doute au Portugal.

"Le Portugal était un vide dans mon calendrier et c'est un rallye sur terre, j'ai participé à cette version du rallye en 2019 donc j'ai une base de notes pour certaines étapes", a-t-il déclaré, ajoutant que le choix du Portugal avait été "très simple" car il voulait "faire un rallye sur terre".

Au Portugal, où il s'est imposé en 2007 et 2009, il sera encore accompagné par la Française Isabelle Galmiche, qui au Monte-Carlo est devenue la première femme copilote à gagner un Rallye WRC depuis 1997.

Dix ans après le dernier de ses neuf titres mondiaux, un record, Loeb effectue depuis 2013 quelques rallyes WRC mais pas de saison complète. Absent en 2021, il est revenu à Monte-Carlo en 2022 avec un nouveau record, devenant le pilote le plus âgé vainqueur d'une manche mondiale (à 47 ans et 10 mois).

Kosmos a perçu 24 millions pour transférer la Supercoupe

La Fédération espagnole (RFEF) a négocié une commission de 24 millions d'euros au profit de Kosmos pour transférer la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, selon un média espagnol.

Kosmos est l'entreprise d'événementiel sportif présidée par le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué.

Le site d'informations en ligne El Confidencial, qui a eu accès à des documents et des messages audio privés entre Piqué et le président de la RFEF Luis Rubiales, rapporte que la fédération espagnole de football perçoit 40 millions d'euros par saison pour chacune des six éditions organisées en Arabie saoudite depuis 2020, tandis que Kosmos touche 4 millions par saison.

"Piqué a eu un rôle décisif dans les négociations pour que la Supercoupe d'Espagne soit organisée en Arabie Saoudite, et a profité tout au long de ce processus d'un traitement de faveur de la part de Rubiales, pour des raisons encore à déterminer. Un porte-parole de Piqué a nié le fait qu'il ait pu bénéficier d'un quelconque traitement de faveur", écrit El Confidencial lundi.

"Aucun conflit d'intérêt", assure Piqué

"Tout ce que nous avons fait est légal et il n'y a aucun conflit d'intérêt", s'est pour sa part défendu Gerard Piqué sur sa chaîne Twitch, dans la nuit de lundi à mardi. "La seule chose illégale ici, c'est que des messages audio privés ont été volés et donnés à la presse", a-t-il ajouté.

"Je sais séparer un accord commercial de ce que j'ai fait toute ma vie, à savoir jouer au football. Je n'ai reçu aucune aide. Si vous me dites que pour un accord commercial, la compétition en sera affectée, c'est que vous n'avez aucune idée de qui je suis", a ajouté Piqué.

D'après le défenseur catalan, "avant de changer de format, la fédération empochait 120'000 euros (réd: pour cette compétition), et maintenant, ce sont 40 millions d'euros. Dans le monde dans lequel on travaille, les 10% de commission sont dans les standards du marché et en accord avec ce que touchent toutes les agences pour ce genre de gestion", a-t-il précisé.

Attaque informatique

Quelques semaines avant la première édition en 2020, Rubiales avait confirmé en conférence de presse que Kosmos était intervenu dans les négociations avec l'Arabie saoudite. Il avait souligné que la fédération n'avait fait aucun versement direct à l'entreprise fondée par Piqué, évitant ainsi une infraction à son code éthique adopté à l'unanimité par la fédération en décembre 2019.

Jeudi, la RFEF a dénoncé dans un communiqué avoir été victime d'une "attaque informatique dans le cadre d'une action criminelle" et a indiqué que "des documents, des conversations et des enregistrements audio privés du président et du secrétaire général" avaient été volés.