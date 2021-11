DiDomenico signe à Berne +++ Prolongation au FC Sion

Baltazar Costa prolonge à Sion jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Sion a prolongé le contrat de son milieu de terrain Baltazar Costa jusqu'en 2025. Le Brésilien reste donc fidèle au club valaisan pour les trois prochaines saisons, annonce le club sédunois. Arrivé au club en 2018 en provenance du Brésil, le demi a déjà disputé 59 matchs (4 buts, 6 passes décisives) avec la première équipe du FC Sion alors qu’il n’est âgé que de 21 ans. Suspendu puis blessé, il n'a disputé que sept rencontres cette saison en Super League, dont cinq sous la direction de Paolo Tramezzani.

Djokovic toujours no 1, Muguruza progresse Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le Serbe Novak Djokovic est toujours confortablement en tête du classement ATP publié lundi au sein duquel l'Italien Jannik Sinner réintègre le Top 10. Djokovic était déjà assuré depuis deux semaines de terminer la saison au rang de no 1 mondial pour la septième fois de sa carrière, un record. L'Allemand Alexander Zverev, vainqueur du Masters dimanche à Turin après avoir battu Djokovic en demi-finale, reste en troisième position derrière sa victime en finale, le Russe Daniil Medvedev. Agé de 20 ans, Jannik Sinner, éliminé dès la phase de poules du Masters, grimpe d'une place, à la 10e position, au détriment du Canadien Félix Auger-Aliassime, 21 ans. Le Chilien Christian Garin, en hausse d'un rang, retrouve son meilleur classement en carrière à la 17e place juste derrière Roger Federer. Stan Wawrinka figure lui au 81e rang. L'Argentin Sebastian Baez, 20 ans, intègre lui pour la première fois le top 100, à la 97e place mondiale, après avoir remporté dimanche son sixième Challenger de la saison, à Campinas (Brésil). Muguruza no 3 Chez les dames, l'Espagnole Garbine Muguruza est devenue numéro 3 mondiale après sa victoire au Masters féminin, la finaliste, l'Estonienne Anett Kontaveit, gagnant une place pour passer no 7 au classement WTA. Muguruza, 28 ans, a gagné deux places pour retrouver un rang qu'elle n'avait plus occupé depuis juillet 2018. Sa compatriote Paula Badosa, qu'elle a vaincue en demi-finale, progresse elle aussi de deux places pour atteindre le meilleur classement de sa carrière, à la 8e place. L'Australienne Ashleigh Barty est toujours solidement en tête du classement mondial, suivie par la Bélarusse Aryna Sabalenka. La Tchèque Barbora Krejcikova, troisième mondiale avant le Masters, est repartie 5e de Guadalajara après ses trois défaites au premier tour.

Les Suissesses retrouvent leur précision Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Les Suissesses de la skip Silvana Tirinzoni ont apporté une belle réponse après leur défaite évitable contre l'Allemagne aux Championnats d'Europe à Lillehammer. Elles ont battu 10-6 la Russie. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz avaient pris le meilleur sur les Russes de la skip Alina Kovaleva en avril en finale du Championnat du monde à Calgary. Le résultat à Lillehammer semble large, mais les Suissesses n'ont assuré leur succès qu'en "volant" deux pierres dans le 10e end.

Chris DiDomenico de Fribourg à Berne Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Le Canadien Chris DiDomenico passera de Fribourg-Gottéron à Berne la saison prochaine. Il s'est engagé pour deux ans dans la capitale. DiDomenico a signé son nouveau contrat ce week-end. Le centre de 32 ans avait joué de 2014 à 2020 avec une courte interruption pour les Langnau Tigers et évolue depuis la saison 2020-2021 avec Fribourg-Gottéron. En National League, ce joueur aux qualités de leader compte 254 points (72 buts/182 assists) en 279 matches. Ainsi, quatre joueurs étrangers sont déjà sous contrat avec le CP Berne la saison prochaine avec Cory Conacher, Kaspars Daugavins, Dominik Kahun et DiDomenico. Le prochain championnat se disputera avec cinq ou six (s'il y a 14 clubs) renforts étrangers

Louis Delétraz a trouvé sa voie en endurance Louis Delétraz (24 ans) a fait le bon choix de carrière. Après avoir tenté sa chance en formule 2, où il est monté dix fois sur le podium, il s'est tourné avec succès vers l'endurance. Engagé en European Le Mans Series (ELMS) avec le team belge WRT, le pilote genevois, avec ses coéquipiers polonais Robert Kubica et chinois Yifei Ye, a remporté le titre dans ce qui constitue la 2e division de l'endurance. Le trio a remporté trois des six courses de la saison, à Barcelone, Spielberg et Spa. Louis Delétraz est donc logiquement très content de sa saison. "Etre champion d'Europe, c'est toujours bon. Surtout que la catégorie LMP2 a beaucoup grandi et suscite un grand intérêt. Le team WRT était rookie, donc cela me rend très fier d'avoir contribué à ce titre. Notre équipage était très soudé. J'ai pris beaucoup de plaisir durant la saison." Issue cruelle au Mans Le Genevois, dont l'avenir en 2022 devrait aussi s'inscrire en endurance - en ELMS voire en championnat du monde WEC -, s'est aussi illustré aux 24 Heures du Mans. Mais il a connu une issue terriblement cruelle, la victoire en LMP2 lui échappant in extremis, l'Orica-Gibson conduite alors par Ye tombant en panne à moins de cinq minutes de l'arrivée. "J'ai digéré, mais pas oublié. Je mentirais si je disais ne pas y penser chaque semaine. Je me demande encore pourquoi et comment cela nous est arrivé. C'est irréel. Tomber en panne après 23h58 de course, je m'en souviendrai toute ma vie. Quand c'est arrivé, on s'est regardé dans le stand avec Robert (Kubica/ndlr), totalement désabusés. C'était très dur." Ami avec Kubica La collaboration avec le Polonais a beaucoup apporté au jeune Suisse. "Robert est aussi et surtout devenu un vrai ami. On s'appelle très souvent. On partage la même passion. Techniquement, il est très fort, et il sait faire avancer une équipe et parler aux ingénieurs. Son expérience en formule 1, en rallye et en endurance est très précieuse. Et son accident a aussi changé sa vision des choses."

Ouverture d'une procédure contre Mark Barberio Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Une procédure a été ouverte contre le défenseur du Lausanne HC, Mark Barberio, suite à sa charge avec la crosse à la hauteur de la nuque de l'attaquant américain des Zurich Lions, Garrett Roe. L'incident s'est produit à la 30e minute à l'entrée de la zone lausannoise. Le Canadien du LHC a stoppé violemment l'attaquant des Zurich Lions avec une canne à hauteur de sa nuque. Il n'a écopé que d'une pénalité mineure alors que l'arbitre était pourtant bien placé selon les images de la télévision. La commission de discipline de la Ligue n'a pas assorti l'ouverture d'une enquête d'une supension prévisionnelle. Le prochain match des Vaudois est fixé à vendredi à Berne. Barberio avait déjà écopé d'une suspension de six matches à la fin de la saison dernière après une charge illicite sur Sven Andrighetto, un autre attaquant des Zurich Lions, lors du quatrième match des quarts de finale des play-off.

Une vidéo de Tiger Woods à l'entraînement Image: KEYSTONE/FR121174 AP Une vidéo de Tiger Woods à l'entraînement a été publiée dimanche sur son compte Twitter officiel, avec comme seul commentaire "Progrès en cours". Il s'agit des premières images de l'Américain un club à la main depuis son accident de voiture en Californie il y a neuf mois. Cette vidéo ne dure que quelques secondes, avec Tiger Woods vu de dos qui frappe tranquillement un coup de fer, devant un seau de balles, sur un practice de golf dont la localisation n'est pas précisée. Cette image a immédiatement suscité plusieurs milliers de réactions de fans, car il compte 6,5 millions d'abonnés sur Twitter. Certains observateurs ont annoncé après son accident qu'il aurait du mal à rejouer un jour au golf au plus haut niveau. Un timing pas surprenant Justin Thomas, joueur professionnel et ami de l'ex-no 1 mondial, s'est immédiatement réjoui de ce retour au practice de celui considéré comme l'un des meilleurs joueurs tous les temps. Juste après avoir assuré sur Twitter combien il appréciait la passion montrée dimanche par Rory McIlroy sur le circuit européen, Thomas a ajouté, en partageant la vidéo de Woods: "mais je pense que j'aime encore plus ça". Justin Thomas avait récemment jugé probable dans un podcast le retour sur les greens de Tiger Woods. "Je sais qu'il va essayer", avait-il déclaré. "Mais, avait-il ajouté, je ne le vois pas rejouer s'il ne peut pas bien jouer." Le timing de cette vidéo n'est pas étonnant: la Fondation Tiger Woods (TGR Foundation) vient de fêter ses 25 ans, le 18 novembre, et un tournoi de bienfaisance qu'il organise aux Bahamas, le Hero World Challenge, est prévu début décembre avec 20 invités parmi les meilleurs joueurs du monde, dont ses compatriotes Collin Morikawa, Justin Thomas et Bryson deChambeau. Jambe droite brisée Tiger Woods avait eu la jambe droite brisée dans un accident de voiture le 23 février. Il conduisait sa voiture à une vitesse "dangereuse" de 140 km/h, soit près du double de la limite autorisée, selon le shérif du comté de Los Angeles, quand elle est sortie de la route avant d'effectuer plusieurs tonneaux à Ranchos Palos Verdes, près de Los Angeles.

Fiala et le Wild arrachent un point Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Kevin Fiala et le Wild ont arraché de haute lutte un point dimanche en NHL sur la glace du Lightning. L'attaquant saint-gallois a signé un but et un assist dans les 168 dernières secondes du temps réglementaire pour Minnesota, qui s'est incliné 5-4 aux tirs au but. Auteur du troisième but du Wild sur un slapshot armé de la ligne bleue et dévié par un joueur de Tampa Bay, Kevin Fiala a été crédité d'un assist sur le 4-4 inscrit à 39'' du terme du troisième tiers-temps par Joel Eriksson Ek. Mené 4-2 depuis la 50e, Minnesota évoluait sans son gardien sur ces deux actions. Kevin Fiala, qui en est désormais à 12 points (3 buts, 9 assists) cette saison, n'a en revanche pas trouvé la faille lors de la séance des tirs au but. Steven Stamkos a inscrit l'unique réussite de ce "shootout" pour Tampa Bay, qui s'était retrouvé en infériorité numérique pendant 1'29'' durant la prolongation.

Lyon - Marseille interrompu après seulement 3 minutes Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Nouvel incident majeur en Ligue 1 ! Le choc tant attendu entre Lyon et Marseille a été interrompu après seulement trois minutes de jeu après un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Le demi marseillais a été touché à la tête par une bouteille d'eau pleine lancée depuis le virage Nord du Groupama Stadium de Lyon. Le match a été interrompu par l'arbitre Ruddy Buquet et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires, alors que le Marseillais se faisait soigner sur le terrain. Après une longue attente, il a été décidé que le match ne reprenait pas. Le no 10 de l'OM s'apprêtait à tirer un corner lorsque des projectiles ont atterri à côté de lui, des faits signalés par l'arbitre au délégué de la rencontre. Lorsque le calme a semblé être revenu, Dimitri Payet a tenté de poser le ballon pour jouer le corner, moment auquel il a été touché au niveau de l'oreille par une bouteille d'eau lancée depuis la tribune lyonnaise. Le capitaine olympien est resté au sol de longues minutes, entouré par les joueurs des deux équipes, dont Xherdan Shaqiri qui était titularisé sur le flanc droit lyonnais, et des membres du staff médical phocéen. Il a ensuite regagné les vestiaires, une poche de glace sur la tempe. Il avait été accueilli par des chants d'insultes lors de l'échauffement, émanant des deux virages des supporters de l'OL. Le milieu de terrain réunionnais avait déjà été touché par une bouteille lors d'un match à Nice en tout début de saison, au mois d'août. Le match avait alors été interrompu à un quart d'heure du terme, avant d'être rejoué à huis clos et sur terrain neutre, à Troyes le 27 octobre (1-1). Le club azuréen avait été sanctionné d'un retrait de deux points au classement dont un avec sursis. La saison 2021/2022 de Ligue 1 est marquée par de nombreux incidents en tribunes. Des jets de projectiles ont notamment terni le match entre Marseille et le Paris SG, le 24 octobre au stade Vélodrome.

Le Napoli perd aussi Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Le Napoli n'a pas exploité la défaite du Milan samedi à Florence. Il a également concédé son premier revers de la saison, battu 3-2 à Milan par l'Inter au terme d'un superbe match. Mené 3-1 par le Champion en titre après l'ouverture du score de Piotr Zielinski, le Napoli est revenu sur une frappe magnifique de Dries Mertens avant de se procurer en fin de match deux occasions en or pour égaliser. "Sa" malchance fut de tomber sur un Samir Handanovic en état de grâce dans la cage de l'Inter. Napoli et le Milan AC partagent toujours la tête du classement. Mais les deux leaders ne comptent que quatre points d'avance sur l'Inter qui s'avance à nouveau comme le grand favori pour la conquête du Scudetto.

Servette sort de la crise Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'état de crise n'est plus de mise pour le Servette FC. Après cinq défaites de rang, les Genevois ont cueilli à la Praille devant les Grasshoppers le succès qui doit les relancer. Les Grenat se sont imposés 3-2 au terme d'un match riche en rebondissements et marqué par une utilisation massive de la VAR. Servette a mené 2-0 avant d'être rejoint à la marque. Auteur de l'ouverture du score, Grejohn Kyei a inscrit le but de la victoire à la 80e minute alors que les Zurichois semblaient en mesure de forcer la décision. L'homme du match fut toutefois Miroslav Stevanovic. Le Bosnien a délivré les trois assists sur les trois buts. Une fois de plus, il a témoigné d'un altruisme qui est bien la signature des grands joueurs dévoués au collectif. Buteur pour le 2-0 d'une frappe du droit dans un angle impossible, Kastriot Imeri a, pour sa part, rappelé que sa présence en équipe de Suisse n'avait rien d'usurpé. Fabio Celestini en danger Si les sourires sont revenus sur le visage des Servettiens, les Lucernois ne finissent pas de broyer du noir. Battue 3-1 à Lugano, la formation de Fabio Celestini occupe désormais la dernière place du classement. De plus en plus dans la ligne de mire de la presse de boulevard, l'entraîneur vaudois s'apprête à vivre des heures tourmentées. La conquête de la Coupe de Suisse en mai dernier ne lui offrira plus longtemps le totem de l'immunité.

La maîtrise absolue d'Alexander Zverev Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Formidable Alexander Zverev ! Au lendemain de sa superbe victoire en demi-finale face au no 1 mondial Novak Djokovic, l'Allemand a cueilli son deuxième Masters. Titré il y a trois ans à Londres, le Champion olympique a enlevé la première édition du tournoi des Maîtres organisée à Turin. En finale, il s'est imposé 6-4 6-4 devant Daniil Medvedev, contre lequel il restait pourtant sur cinq défaites de rang. Il n'y a eu aucun suspens dans cette finale. Malgré l'avantage de la fraîcheur avec sa demi-finale contre Casper Ruud qui fut très expéditive et qui s'est jouée bien plus tôt dans la journée de samedi, le Russe n'a pas vu la balle. Il a cédé très vite son engagement dans les deux manches, au troisième jeu du premier set et au premier du second. A la relance, il ne s'est pas procuré la moindre balle de break. On attendait davantage de la part du vainqueur de l'US Open. Mais à sa décharge, il convient de souligner les immenses mérites d'Alexander Zverev. Métamorphosé par la conquête de l'or à Tokyo, l'Allemand de 24 ans ne se fixe plus aucune limite. Comme si sa victoire en demi-finale des Jeux face à Djokovic dans une rencontre où il avait accusé un set et un break de retard avait agi comme un véritable déclic. La maitrise absolue qu'il a témoignée ce week-end fut bien celle d'un futur vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem. Tout indique, en effet, qu'il ouvrira - enfin - son palmarès dans les tournois majeurs en 2002. Et pourquoi pas dès le 30 janvier prochain à Melbourne.

National League: mauvais week-end pour le LHC Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le Lausanne HC a passé un mauvais week-end à zéro point en National League, avec deux défaites. Dominés 8-4 chez eux samedi par Lugano, les Vaudois ont encore perdu 1-0 à Zurich contre les Lions. Une réussite de Geering à la 18e a suffi aux Zurichois pour empocher la totalité de l'enjeu. Ceux-ci avaient un urgent besoin de réagir après la correction subie la veille à Berne (6-1). Au classement, le LHC reste au 10e rang avec 30 points. Les Vaudois ont trois longueurs d'avance sur Genève-Servette, tout en ayant joué deux rencontres de moins.