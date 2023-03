DiDomenico suspendu ++ Alcaraz forfait

Cameron Norrie, no 12 mondial, s'est lui aussi retiré du tournoi d'Acapulco pour cause de "fatigue" selon les organisateurs.

L'an dernier, l'Espagnol était devenu le plus jeune no 1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973, en remportant son premier titre du Grand Chelem à l'US Open, avant de connaître une série de pépins physiques et de devoir renoncer à l'Open d'Australie. Vainqueur à Melbourne, le Serbe Novak Djokovic avait récupéré la première place mondiale.

"J'ai une déchirure de grade 1 à l'ischio-jambier droit qui me tiendra à l'écart des courts pendant plusieurs jours, après les examens effectués ce matin", a expliqué le plus jeune no 1 mondial de l'histoire dans un tweet.

L'intérieur genevois n'a quant à lui pas grand-chose à se reprocher. Auteur d'un assist, d'un contre et donc d'un rebond offensif dans les 115 dernières secondes du match, il a réussi au final 13 points, 15 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions, pour un différentiel de +2.

En Coupe de Suisse puis en championnat, toujours face à Lugano, Christian Constantin effectuera son septième intérim. "Tant mieux, si ce choix s’accompagne d’un électrochoc", estime encore Lonfat. "Christian a cette capacité de titiller l’amour-propre, de piquer les joueurs. Au niveau du contenu, je m’attends à un jeu proche de celui de Paolo Tramezzani avec une forte assise défensive et un football basé sur la contre-attaque et les deuxièmes ballons."

"Dans cette équipe, il manque des leaders, Kevin Fickentscher excepté (ndlr : l’actuel gardien remplaçant)", poursuit l’ex-international (24 sélections, 1 but). "On ne trouve que de bons petits soldats, pour la majorité bien payés, qui attendent que les choses se passent. Il n’y aura pas de futur chef d’entreprise parmi eux!"

Champion de Suisse 1997 et triple vainqueur de la Coupe de Suisse sous le maillot valaisan, Johann Lonfat se dit choqué par le niveau technique, d’enchaînement de passes et de mouvements de l’équipe sédunoise depuis la reprise. "On n’a pas l’impression que la mise en place de Fabio Celestini fonctionnait. Même Winterthour est supérieur en matière d’expression collective", entame-t-il.

Heureusement, les Lions ont su trouver des réponses. En 27 secondes entre la 26e et la 27e, les joueurs de Geoff Ward ont nivelé la marque par Fuchs et Hügli. Débauché de Bienne et signé pour cinq ans, Hügli a dû attendre la 50e journée de championnat pour ouvrir son compteur. Tous ses coéquipiers se sont précipités pour le féliciter, tandis que l'attaquant a semblé enfin enlevé le singe qu'il avait dans le dos. C'est finalement Kovacs d'un joli solo qui a pu offrir les trois points à sa formation (49e).

Les Vaudois ont dominé le premier tiers, mais ce sont les Lakers qui ont été les plus malins. Un but en power-play de Lammer et une habile déviation de Brüschweiler ont jeté un froid à Malley.

La fin de saison sera passionnante et Fribourg peut s'estimer heureux de devoir affronter Ajoie jeudi et Langnau samedi. Mais Zoug a un point d'avance.

Menés 3-0 à la 27e, les Fribourgeois ont dû cravacher. Heureusement, ils ont relevé la tête parce qu'ils disposent d'un power-play efficace. C'est grâce à cet avantage numérique que les joueurs de Christian Dubé ont pu faire douter des Zougois qui ont été très efficaces. Mais en fin de match, Genoni a dit non et les attaquants fribourgeois ont séché.

Victime d'une baisse de régime, "Djoko" a perdu son premier jeu de service dans le deuxième set, remettant en selle Machac qui s'est alors libéré, s'est montré plus audacieux et s'est offert le set 6-3 en 42 minutes.

Sans l'énorme bandage qui lui avait enserré la cuisse pendant toute la quinzaine australienne, le no 1 mondial est apparu d'abord très en jambes face à un Tchèque sortant des qualifications et semblant alors un peu tendre.

Mathilde Gremaud, qui avait dominé la qualification lundi, a fait la différence sur son premier essai en totalisant 87,95 points. La Canadienne Megan Oldham s'est rapprochée tout près lors de son second parcours (87,75). La Fribourgeoise, qui s'élançait en dernier, était ainsi déjà certaine de sa victoire. Elle n'a pas pris de risques et a franchi la ligne avec le drapeau suisse en main.

Selon The Athletic, le tout frais meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue effectue des examens médicaux et doit s'entretenir avec des spécialistes pour connaître la gravité d'une blessure qu'il a contractée lors de la victoire à Dallas dimanche. Durant ce match, au cours duquel il a marqué 26 points, "LBJ" s'est écroulé au sol, en proie à la douleur, à la fin du troisième quart-temps, après un contact avec Dwight Powell.

Lundi dans la soirée, LeBron James a exprimé sa frustration dans un message sur Instagram, avec ces mots: "Put... ça fait ch... !", sur une photo dévoilant sa jambe droite avec une mini-chaussette sur ce qui ressemble à une protection autour de sa cheville. Il n'a pas non plus donné d'autre précision.

Les deux médias, citant chacun des sources au sein de la franchise de Los Angeles, ont dégainé quasiment au même moment l'information, sans toutefois pouvoir préciser la nature du problème rencontré par James. Les Lakers, qui avaient annoncé un peu plus tôt son forfait pour la prochaine rencontre contre Memphis mardi, n'ont pas communiqué plus avant sur la durée de son absence.

LeBron James pourrait être absent plusieurs semaines en raison d'une blessure au pied droit, ont rapporté lundi les très renseignés The Athletic et ESPN.

Premier joueur de la NHL à inscrire 50 buts avant le mois de mars depuis Alexander Mogilny, Mario Lemieux et Jaromir Jagr en 1995/96, Connor McDavid est simplement le neuvième joueur en activité à marquer au moins 50 buts en une saison, Alex Ovechkin ayant atteint ce plateau à neuf reprises. Il est aussi le sixième à afficher au moins 50 buts et 100 points en saison régulière.

L'attaquant canadien de 26 ans est le meilleur buteur (50), le meilleur passeur (65) et le meilleur compteur (115) de la Ligue. Il est le joueur en activité à atteindre le plus rapidement les 50 réalisations en une saison, dépassant ainsi l'ex-Lion de Zurich Auston Matthews qui avait marqué son 50e but à l'occasion de sa 62e partie la saison dernière avec les Maple Leafs de Toronto.

Grâce à son gardien, Lausanne échappe au play-out

En dominant Ambri 3-2 dimanche à domicile, le LHC a fait un pas de plus vers les pré-play-off. Mais le club vaudois peut surtout souffler et se dire qu'il évitera le play-out.

Grâce notamment à la forme de son gardien finlandais Eetu Laurikainen.

Onze départs, huit victoires pour trois défaites, trois blanchissages et un pourcentage d'arrêts de 92,62% (1er de National League). Depuis qu'il est arrivé dans la capitale olympique à la mi-janvier, Eetu Laurikainen marche sur l'eau. Et dire que le titulaire Ivars Punnenovs n'avait absolument pas démérité jusque-là! Mais avec son ange gardien venu du Nord, le LHC affiche un autre visage.

Longtemps englués à une peu enviable 13e place synonyme de play-out contre Ajoie, les Lions ont redressé la tête pour être aujourd'hui 8es à trois journées de la fin de la saison régulière. Cela ne signifie pas que les Vaudois seront conviés aux pré-play-off, cela veut juste dire qu'ils n'auront pas à s'inquiéter d'une éventuelle relégation. Et après une saison aussi chaotique, c'est un immense soulagement pour le directoire.

Comme une nouvelle saison

Portrait craché de l'image que l'on peut se faire du Finlandais taiseux, le dernier rempart lausannois ne se perd pas en saillies inutiles. A l'image de son jeu finalement. L'ancien portier de JYP va à l'essentiel face au micro: "C'est vraiment super de jouer ici. Les gars jouent bien et je suis content de pouvoir les seconder."

Quand on évoque son rôle de talisman du LHC en ce moment, le Nordique esquisse un sourire gêné. "Peut-être qu'avant on avait quelques failles, analyse-t-il. Par exemple, on avait de la peine à enchaîner les victoires. Puis on y est parvenu et ça a décroché quelque chose au sein de l'équipe, car on a vu que l'on pouvait battre tout le monde. C'est finalement comme ça que l'on prépare chaque match, en sachant qu'on peut pas toujours l'emporter."

Loin d'être aussi dominant au pays du Père Noël, Laurikainen est arrivé à Lausanne vierge de toute la négativité qui pouvait gangréner le club à un certain moment: "Oui, c'est comme ça que j'ai abordé mon arrivée ici. Je me suis dit que c'était comme une nouvelle saison pour moi. Et jusqu'à présent cela va bien. En Finlande je jouais moins en fait, mais je ne me sentais pas moins bon. Parfois dans le hockey, tu traverses des périodes plus compliquées. Je ne dis pas que c'est plus simple en Suisse, mais toute l'équipe se sent vraiment bien ensemble aujourd'hui."

Un meilleur système défensif

Accorder tout le crédit aux seules performances du Finlandais dans la bonne passe que vit actuellement le LHC serait manquer de respect au reste de l'équipe. Si Geoff Ward et son assistant Peter Andersson ont mis du temps à imposer leur système, il semble aujourd'hui acquis que les Lausannois ont progressé sous la houlette du duo canado-suédois et que la structure aide passablement Laurikainen. "On essaie de rester proches les uns des autres, ce qui fait que l'on concède assez peu de contres où un adversaire va pouvoir se présenter seul face à moi, précise-t-il. De fait, c'est finalement bien plus simple de faire mon travail."

L'épée de Damoclès de la 13e place désormais évitée, Lausanne peut regarder définitivement vers le haut avec quatre clubs affichant 68 points (Lausanne, Berne, Lugano et Kloten). Seulement les Vaudois possèdent un petit avantage puisqu'ils ont un match de moins que leurs trois adversaires directs. "Il est certain que maintenant qu'on est débarrassé de ce spectre de la relégation, on va pouvoir jouer de manière un peu plus relax", conclut le Finlandais.