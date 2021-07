Diplôme olympique pour les nageurs suisses +++ Biles renonce

Simone Biles renonce au concours général Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Simone Biles est forfait pour le concours général individuel des JO de Tokyo. La superstar américaine avait créé la surprise mardi en abandonnant lors de la compétition par équipe. La superstar Simone Biles est forfait pour le concours général de jeudi, a indiqué la fédération américaine de gymnastique sur son compte Twitter. Elle avait créé la surprise mardi en abandonnant lors de la compétition par équipe des JO de Tokyo. "Après une évaluation médicale, Simone Biles s'est retirée de la finale du concours général afin de se concentrer sur sa santé mentale", a fait savoir la fédération. La quadruple championne olympique de Rio 2016 avait craqué en pleine compétition mardi, évoquant une pression très lourde à gérer. Simone Biles était depuis des mois attendue comme la star et la grande gagnante de ces Jeux de Tokyo. Avec cinq médailles dont quatre d'or remportées à Rio en 2016, réalisant des figures extraordinaires, elle est considérée comme la plus grande gymnaste de tous les temps. Evaluation quotidienne Elle est encore qualifiée pour les quatre finales aux agrès qui doivent se tenir la semaine prochaine (poutre, sol, barres, saut) et avait indiqué mardi soir que la question de sa participation se déciderait jour par jour. "Simone va continuer à être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participera aux compétitions individuelles de la semaine prochaine", a précisé la fédération. "Nous soutenons pleinement la décision de Simone et applaudissons son courage en donnant la priorité à son bien-être. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est une inspiration pour tant de personnes", a ajouté l'instance.

L'argent du contre-la-montre pour Reusser Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Marlen Reusser s'est parée d'argent dans le contre-la-montre des JO de Tokyo. La Bernoise de 29 ans offre ainsi une sixième médaille à la Suisse dans ces joutes. Déjà en argent lors du chrono des Mondiaux 2020 à Imola, Marlen Reusser ne pointait pourtant qu'en 5e position après 15 des 22,1 km du parcours, à 13'' de la troisième marche du podium provisoire. Mais elle a réussi un finish étourdissant sur le Fuji International Speedway pour terminer au 2e rang. La rouleuse bernoise, qui n'a pris sa première licence cycliste qu'en 2017, est la troisième représentante du cyclisme helvétique à décrocher une médaille olympique dans la spécialité. Karin Thürig a conquis à deux reprises le bronze (2004, 2008), Fabian Cancellara décrochant deux fois l'or (2008, 2016). "C'est fou" "C'est fou, simplement fou, s'exclamait la Bernoise au micro de SRF à l'arrivée. Je pensais terminer quatrième, puis troisième et finalement j'ai grimpé jusqu'au 2e rang. Je me réjouis beaucoup, mais je ne réalise pas vraiment." La médaillée d'argent remerciait tout son entourage en particulier l'entraîneur national (réd: Edi Telser): "Il a toujours cru en moi." Marlen Reusser est revenu sur les problèmes rencontrés avec son casque. "Nous avons connu divers problèmes aujourd'hui. Je sais qu'une course parfaite n'existe pas, il y a toujours des tracas. Comme j'ai rassemblé mes cheveux sous le casque, la visière a appuyé sur mes yeux. Ainsi, ma vue a été fortement perturbée, c'est pourquoi j'ai déchiré ma visière en route. Mon maillot s'est aussi comporté comme une sorte de parachute. Je pensais: si je remporte une médaille c'est parce que mes jambes sont vraiment bonnes!" Van Vleuten survole les débats Annemiek van Vleuten a pour sa part conquis l'or, trois jours après avoir terminé au 2e rang d'une course en ligne qu'elle pensait bien avoir gagnée. La Néerlandaise de 38 ans a survolé les débats, devançant de 56''47 Marlen Reusser et de 1'01''63 une autre Batave, Anna van der Breggen (3e).

Les Américains corrigent l'Iran 120-66 Image: KEYSTONE/EPA/WU HONG Les Etats-Unis ont corrigé l'Iran 120-66 mercredi dans leur deuxième match de la phase de groupes des JO de Tokyo. La Team USA s'est ainsi bien reprise, trois jours après sa défaite face à la France. En retrait face aux Français, Damian Lillard s'est réveillé en première période contre l'Iran, inscrivant 18 de ses 21 points (7 paniers à trois points) dans les vingt premières minutes. L'arrière de Portland a terminé meilleur marqueur d'une équipe américaine avec six joueurs à dix points ou plus (Lillard 21, Booker 16, Tatum 14, Lavine 13, Middleton et Durant 10). Les joueurs de Gregg Popovich affronteront la République tchèque dans leur dernier match du premier tour. Pour rejoindre les quarts de finale de la compétition, ils doivent prendre l'une des deux premières places du groupe ou finir parmi les deux meilleurs troisièmes (sur trois).

Simone Biles renonce au concours général Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Simone Biles est forfait pour le concours général individuel des JO de Tokyo. La superstar américaine avait créé la surprise mardi en abandonnant lors de la compétition par équipe. "Après une évaluation médicale, Simone Biles s'est retirée de la finale du concours général" qui se tient jeudi, a écrit la Fédération américaine sur son compte Twitter. La quadruple championne olympique de Rio 2016 est encore qualifiée pour les quatre finales aux agrès qui doivent se tenir la semaine prochaine.

Alex Wilson suspendu provisoirement pour dopage Image: KEYSTONE/EPA/URS FLUEELER Alex Wilson ne rejoindra pas Tokyo pour les Jeux olympiques. La Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a suspendu provisoirement le Bâlois pour une violation présumée des directives antidopage, a annoncé Swiss Olympic. Le recordman de Suisse du 100 et du 200 m a été contrôlé positif lors d'un test hors compétition réalisé par Antidopage Suisse le 15 mars dernier, écrit mercredi Swiss Athletics. Des traces de trenbolone, un stéroïde anabolisant synthétique de la famille de la nandrolone, et des métabolites ont été détectés. Viande contaminée Le trenbolone est totalement interdit, quelles que soient les quantités décelées. Antidopage Suisse a suspendu provisoirement l'athlète le 28 avril, suite à quoi Wilson a fait opposition. Il a déclaré que son contrôle positif résultait de la consommation de viande contaminée. Dans la foulée, la Chambre disciplinaire des cas de dopage de Swiss Olympic a d'abord accordé un sursis à l'athlète sous la forme d'un sursoi de sa suspension provisoire, avant de lever complètement sa suspension, au terme de sa procédure d'examen, le 2 juillet. Cette dernière décision favorable à l'athlète a permis de le sélectionner pour les Jeux et de valider ses résultats obtenus dès le 18 mai et le début de la procédure. World Athletics intervient Mais c'était compter sans World Athletics. Jeudi dernier, la fédération internationale d'athlétisme faisait opposition contre la décision suisse auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne. Ce dernier vient de donner raison à World Athletics, ce qui vaut à Alex Wilson d'être à nouveau provisoirement suspendu La présomption d'innocence reste valable, souligne Swiss Athletics. Parallèlement à la procédure ordinaire sur la suspension court toujours la procédure ordinaire devant la Chambre disciplinaire pour le dopage de Swiss Olympic. Le cas de Wilson a peut-être été aggravé par la circulation sur Instagram ces derniers jours d'une vidéo - postée par son propre nouvel entraîneur - le montrant faire quelques exercices sur un terrain de football de Las Vegas en compagnie de Raymond Stewart, ancienne star du sprint devenue coach, mais suspendu à vie pour dopage de toute activité en lien avec des athlètes en 2010. Wilson s'est défendu en disant qu'il ne savait pas qui il était et qu'il l'avait rencontré par hasard. Deux cas pas liés Concernant la suspension du sprinter bâlois, Swiss Olympic de son côté dit n'avoir appris la procédure engagée contre lui qu'il y a quelques jours. L'organisation faîtière du sport "serait très déçue si la sanction venait à être confirmée", souligne-t-elle, alors que Kariem Hussein vient d'être suspendu pour neuf mois pour une violation des règles antidopage. Les deux cas ne sont pas liés et ne peuvent être comparés, affirme Swiss Olympic. "Ils montrent cependant que les fédérations sportives internationales et nationales ne doivent faire aucune concession dans la lutte contre le dopage". Alex Wilson a récemment fait les gros titres après avoir été crédité de deux chronos hallucinants lors d'un meeting aux Etats-Unis (9''84 sur 100 m, un temps qui aurait été synonyme de record d'Europe, et 19''89 sur 200 m). Ces deux performances n'ont pas été homologuées en raison de divers manquements dans les installations techniques du petit stade de Marietta et d'un système de vérification des départs inexistant.

Alex Wilson suspendu provisoirement pour dopage Image: KEYSTONE/EPA/URS FLUEELER Alex Wilson ne rejoindra pas Tokyo pour les Jeux olympiques. La Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a suspendu provisoirement le Bâlois Alex Wilson pour une violation présumée des directives antidopage, a annoncé Swiss Olympic. Swiss Olympic n'a appris la procédure engagée contre Alex Wilson qu'il y a quelques jours. L'organisation faîtière du sport "serait très déçue si la sanction venait à être confirmée", souligne-t-elle, alors que Karien Hussein vient d'être suspendu pour neuf mois pour une violation des règles antidopage. Les deux cas ne sont pas liés et ne peuvent être comparés, affirme Swiss Olympic. "Ils montrent cependant que les fédérations sportives internationales et nationales ne doivent faire aucune concession dans la lutte contre le dopage", poursuit l'association dans un communiqué diffusé mercredi matin. Alex Wilson a récemment fait les gros titres après avoir été crédité de deux chronos hallucinants lors d'un meeting aux Etats-Unis (9''84 sur 100 m, un temps qui aurait été synonyme de record d'Europe, et 19''89 sur 200 m). Ces deux performances n'ont pas été homologuées en raison de l'absence d'un système d'information du départ.

L'argent du contre-la-montre pour Reusser Marlen Reusser a cueilli l'argent dans le contre-la-monte olympique Image: KEYSTONE/EPA ANSA Marlen Reusser s'est parée d'argent dans le contre-la-montre des JO de Tokyo. La Bernoise de 29 ans offre ainsi une sixième médaille à la Suisse dans ces joutes. Déjà en argent lors du chrono des Mondiaux 2020 à Imola, Marlen Reusser ne pointait pourtant qu'en 5e position après 15 des 22,1 km du parcours, à 13'' de la troisième marche du podium provisoire. Mais elle a réussi un finish étourdissant sur le Fuji International Speedway pour terminer au 2e rang. La rouleuse bernoise, qui n'a pris sa première licence cycliste qu'en 2017, est la troisième représentante du cyclisme helvétique à décrocher une médaille olympique dans la spécialité. Karin Thürig a conquis à deux reprises le bronze (2004, 2008), Fabian Cancellara décrochant deux fois l'or (2008, 2016). Van Vleuten survole les débats Annemiek van Vleuten a pour sa part conquis l'or, trois jours après avoir terminé au 2e rang d'une course en ligne qu'elle pensait bien avoir gagnée. La Néerlandaise de 38 ans a survolé les débats, devançant de 56''47 Marlen Reusser et de 1'01''63 une autre Batave, Anna van der Breggen (3e).

Le relais 4x200 m helvétique 6e, avec deux records de Suisse Image: KEYSTONE/EPA/Patrick B. Kraemer Le relais 4x200 m libre helvétique a terminé 6e de la finale des JO de Tokyo, remportée par la Grande-Bretagne. Antonio Djakovic, Nils Liess, Noè Ponti et Roman Mityukov ont battu à cette occasion leur record de Suisse, Djakovic s'appropriant également le record national du 200 m. Djakovic, Liess, Ponti et Mityukov ont réalisé un chrono de 7'06''12 dans cette finale, améliorant de 0''47 la marque établie la veille au soir en séries. Leur performance est d'autant plus remarquable que les nageurs se montrent généralement plus lents lors des sessions matinales. Antonio Djakovic avait lancé ce relais sur des bases idéales, nageant en 1'45''77. Neuvième sur 400 m dans ces joutes avec un record de Suisse à la clé, le Thurgovien de 18 ans bat ainsi de 0''03 le record national que Dominik Meichtry avait établi avec une combinaison en polyuréthane lors des JO de Pékin 2008.

L'argent du contre-la-montre pour Reusser Marlen Reusser a cueilli l'argent dans le contre-la-monte olympique Image: KEYSTONE/EPA ANSA Marlen Reusser s'est parée d'argent dans le contre-la-montre des JO de Tokyo. La Bernoise de 30 ans offre ainsi une sixième médaille à la Suisse dans ces joutes. Déjà en argent lors du chrono des Mondiaux 2020 à Imola, Marlen Reusser ne pointait pourtant qu'en 5e position après 15 des 22,1 km du parcours. Mais elle a réussi un finish étourdissant pour terminer au 2e rang, malgré des problèmes de casque. Annemiek van Vleuten a conquis l'or, trois jours après avoir terminé 2e d'une course en ligne qu'elle pensait bien avoir gagnée. La Néerlandaise a survolé les débats, devançant de 56''47 Marlen Reusser et de 1'01''63 une autre Batave, Anna van der Breggen (3e).

Titmus détrône également Ledecky sur 200 m Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Déjà en or lundi sur 400 m libre, l'Australienne Ariarne Titmus a également détrôné Katie Ledecky sur 200 m libre mercredi aux JO de Tokyo. L'Américaine a même échoué hors du podium (5e). Partie lentement, encore troisième à l'attaque de la dernière longueur, Ariarne Titmus (20 ans) a placé une accélération fulgurante pour établir un nouveau record olympique (1'53''50). Celui-ci était détenu par Katie Ledecky depuis les JO de Rio 2016. Derrière, la Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey a amélioré son meilleur temps de près d'une seconde pour conquérir l'argent en 1'53''92, nouveau record d'Asie. La Canadienne Penny Olaksiak a quant à elle cueilli le bronze en 1'54''70. Ledecky se reprend sur 1500 m Ariarne Titmus avait déjà battu Katie Ledecky sur 400 m lors des Mondiaux 2019 de Gwangju et détenait avant les Jeux les deux meilleures marques de l'année sur 200 comme sur 400 m. Elle partira jeudi à l'assaut du 800 m, distance sur laquelle Katie Ledecky apparaît toutefois encore bien supérieure. A 32 ans, Federica Pellegrini a quant à elle fini 7e (1'55''91) et ne boucle donc pas son parcours olympique hors norme sur une ultime médaille. Mais la "Divine" est néanmoins devenue la première nageuse à disputer une cinquième finale olympique sur la même distance après 2004 (argent), 2008 (or), 2012 (5e) et 2016 (4e). Décevante, Katie Ledecky a nagé en 1'55''21. Venue à Tokyo en quête de cinq nouvelles médailles d'or (200 m, 400 m, 800 m, 1500 m et 4x200 m), l'Américaine a ainsi perdu les deux premiers volets de son pari. Elle s'est bien reprise un peu plus tard en s'imposant aisément sur 1500 m pour s'offrir un sixième titre olympique. Milak impressionne Kristof Milak a quant à lui écrasé la finale du 200 m papillon pour décrocher à 21 ans son premier titre olympique en battant le record olympique de Michael Phelps. Champion du monde en titre et recordman du monde, le Hongrois a nagé en 1'51''25 pour devancer le Japonais Tomoru Honda (1'53''73) et l'Italien Federico Burdisso (1'54''45). La "dame de fer" Katinka Hosszu a subi un cuisant échec sur 200 m 4 nages, échouant au 7e rang en 2'12''38, à plus de trois secondes du podium. L'or est revenu à la Japonaise Yui Ohashi (2'08''52), déjà sacrée sur 400 m 4 nages à Tokyo. Les Américaine Alex Walsh (2'08''65) et Kate Douglass (2'09''04) complètent le podium.

Delarze/Röösli doivent se contenter d'une 5e rang Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Barnabé Delarze et Roman Röösli ont manqué leur affaire en finale du deux de couple aux JO de Tokyo. Le Vaudois et le Lucernois, qui visaient ouvertement le podium, ont pris la 5e place d'une course remportée par les favoris français Hugo Boucheron/Matthieu Androdias. Ils ont échoué à plus de 5'' du bronze. La déception est grande pour un duo qui s'était formé après les JO de Rio 2016, où les deux hommes avaient terminé au 7e rang en quatre de couple en compagnie d'Augustin Maillefer et de Nico Stahlberg. Peut-être plus gênés par le vent que leurs rivaux à la ligne d'eau no 1, Delarze/Röösli ont résisté pendant à peine plus de 500 m. Boucheron/Androdias sacrés pour 0''20 Sixièmes après 500 m mais à seulement 1''34 des leaders, les vice-champions du monde 2018 pointaient déjà à près de quatre secondes du trio de tête à mi-parcours. Toujours 6es après 1500 m, ils ont pu éviter la dernière place grâce à un finish de feu, devançant sur le fil l'embarcation polonaise. Le titre est revenu aux Français Hugo Boucheron/Matthieu Androdias, champions d'Europe ce printemps à Varese et champions du monde en 2018. Ils ont devancé d'un souffle (0''20) les Néerlandais Melvin Twellaar/Stef Broenink, déjà 2es lors des Européens 2021. Le bronze est revenu aux Chinois Liu Zhiyu/Zhang Liang, à 3''30. Rol/Merz en finale B Frédérique Rol et Patricia Merz n'ont pas signé d'exploit en demi-finales du deux de couple poids léger. La Vaudoise et la Zougoise ont terminé au 4e rang de la deuxième série, à plus de 5'' de la troisième place, la dernière qualificative pour la finale A. Le quatre sans barreur composé d'Andrin Gulich, Joel Schürch, Markus Kessler et Paul Jacquot a pour sa part conclu ces joutes nippones au 9e rang. L'embarcation helvétique, qui visait une place dans le top 6, n'a pu faire mieux qu'un 3e rang dans la finale B.

Succès étriqué pour Hüberli/Betschart Image: KEYSTONE/AP/Felipe Dana Tanja Hüberli et Nina Betschart terminent en tête du groupe F dans le tournoi olympique de Tokyo. La Schwytzoise et la Zougoise ont battu les Japonaises Miki Ishii/Megumi Murakami 14-21 21-19 15-12 pour se hisser en 8es de finale. Adrian Heidrich et Mirco Gerson ont quant à eux subi leur deuxième défaite en deux matches. Hüberli/Betschart, qui avaient dû écarter une balle de match samedi pour leur entrée en lice face aux Allemandes Laura Ludwig/Margareta Kozuch, ont à nouveau souffert mercredi. Les vice-championnes d'Europe en 2018 ont même été nettement dominées dans un set initial où elles ont accumulé les fautes. Au repos lundi en raison du forfait des Tchèques Barbora Hermannova/Marketa Slukova, Hüberli/Betschart ont su élever leur niveau de jeu pour s'éviter toute mauvaise surprise face aux modestes Miki Ishii/Megumi Murakami. Elles ont forcé la décision à 10-10 dans le tie-break, s'adjugeant alors trois points d'affilée. Heidrich/Gerson sous pression Adrian Heidrich/Mirco Gerson n'ont quant à eux plus le droit à l'erreur dans le groupe C du tournoi masculin. Déjà battus en deux sets par les Qatariens Cherif Younousse/Ahmed Tijan pour leur entrée en lice dans la poule C du tournoi masculin, ils ont été dominés 21-19 21-13 par le duo américain Jacob Gibb/Tri Bourne mercredi. La donne est simple pour le Zurichois et le Bernois avant leur dernier match de poule, prévu vendredi face aux Italiens Adrian Ignacio Carambula/Enrico Rossi. Une défaite sera synonyme d'élimination, alors qu'une victoire les enverra en barrage d'accession aux 8es de finale.

100 m libre: Mityukov 16e des demi-finales Image: KEYSTONE/EPA/Patrick B. Kraemer Roman Mityukov a comme prévu échoué en demi-finales du 100 m libre aux JO de Tokyo. Le Genevois de 20 ans a signé le 16e et dernier temps, en 48''53. Le médaillé de bronze du 200 m dos des récents Européens n'a aucun regret à avoir. Il aurait terminé 15e s'il avait nagé dans les eaux de son record de Suisse (48''20), et aurait dû le battre de près d'une demi-seconde pour se hisser en finale: dernier qualifié, le Français Maxime Grousset a réalisé 47''82. Le meilleur chrono de ces demi-finales a été l'oeuvre du Russe Kliment Kolesnikov, auteur d'un nouveau record d'Europe en 47''11. Favori pour l'or dans la discipline-reine, l'Américain Caeleb Dressel a réussi le 2e temps (47''23), l'Italien Alessandro Miressi le 3e (47''52).

Une ultime défaite pour Sabrina Jaquet Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Sabrina Jaquet n'a pas pu éviter la défaite pour le dernier match de sa carrière. La Neuchâteloise de 34 ans s'est inclinée pour la troisième fois en trois rencontres disputées dans le tournoi olympique de Tokyo, battue 21-8 21-17 par la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen. La blessure au mollet gauche subie à l'entraînement quelques jours avant ses troisièmes Jeux aura pesé trop lourd dans la balance. Sabrina Jaquet (BWF 46) n'a jamais pu donner sa pleine mesure dans la capitale japonaise, où elle espérait surtout pouvoir se faire plaisir sur le court. La médaillée de bronze des Européens 2017 a souffert en début de partie face à Thuy Linh Nguyen (BWF 49), concédant les neuf premiers points. Elle s'est battue avec ses armes dans la deuxième manche, résistant jusqu'à 16-16 après avoir compté deux points d'avance (7-5), avant de lâcher prise. Présente au plus haut niveau depuis plus d'une décennie, Sabrina Jaquet quitte donc la compétition sur une septième défaite en autant de matches disputés dans le cadre des Jeux. Elle n'aura jamais gagné le moindre set sur la scène olympique.