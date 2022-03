Ditaji Kambundji suit sa soeur +++ Ammann out

Record et finale pour la cadette Kambundji Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Ditaji Kambundji est lancée sur les traces de sa soeur aînée Mujinga. La Bernoise de 19 ans s'est qualifiée pour la finale du 60 m haies des Mondiaux indoor de Belgrade en battant son record national. En 7''89, Kambundji a amélioré de 5 centièmes le record qu'elle avait établi il y a quinze jours à Paris pour prendre l'une des deux premières places de sa demi-finale directement qualificatives pour la finale (ce samedi à 21h08). La victoire dans sa course a été remportée par la Française Cyréna Sama-Mayela (7''85). Ditaji Kambundji a signé le 4e chrono des trois demi-finales et sera condidate aux médailles. L'autre Bernoise en lice, Noemi Zbären, a été éliminée en arrivant 3e de sa demi-finale (8''01).

Les Suisses cloués au sol Image: KEYSTONE/AP/Terje Bendiksby Les Suisses ont été inexistants lors du premier des deux concours de vol à skis d'Oberstdorf (GER) comptant pour la Coupe du monde. Simon Ammann, 38e, a été éliminé après la 1re manche, et Killian Peier n'avait pas franchi les qualifications la veille. Ammann s'est posé à 189,50 m, très loin des meilleurs qui ont tous allègrement franchi les 220 m. La veille, Peier n'était sorti que 57e des qualifications, dont seuls les 40 premiers étaient admis pour le concours de samedi. Andreas Schuler a également échoué dès les qualifications, tandis que Gregor Deschwanden n'a pas pu défendre ses chances à cause d'un test Covid positif. L'Autrichien Stefan Kraft, recordman du monde de la spécialité, s'est imposé avec des sauts de 232 et 207 m, décrochant son 25e succès en Coupe du monde. Il a devancé trois Slovènes: Ziga Jelar, Timi Zajc et Anze Lanisek. Le Japonais Ryoyu Kobayashi (10e) garde les commandes de la Coupe du monde.

Leclerc offre à Ferrari la première pole de la saison Image: KEYSTONE/EPA/GIUSEPPE CACACE Le cheval cabré est de retour. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a décroché la première pole de cette saison de F1 devant le champion en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) au Bahreïn. La deuxième ligne revient à leurs équipiers espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) et mexicain Sergio Pérez (Red Bull), les trois premiers se tenant en tout juste 0''129! Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, en difficulté à bord d'une Mercedes en mal de performance et rebondissant énormément dans les lignes droites, s'est qualifié à la cinquième place seulement, à 0''680. Ironie du sort, il prendra le départ sur le circuit de Sakhir dimanche à 16h00 à la tombée de la nuit aux côtés de son ancien équipier finlandais Valtteri Bottas, désormais chez Alfa Romeo. Suivront le Danois Kevin Magnussen (Haas), qui impressionne pour son retour en F1 après un an d'absence, l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine), la recrue britannique de Mercedes George Russell et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) pour le Top 10.

Mohoric gagne en descente Matej Mohoric a fait parler sa science de la descente Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Un Slovène a gagné pour la première fois Milan-Sanremo. C'est Matej Mohoric qui a décroché la victoire dans la première grande classique de la saison après un grand numéro dans la descente du Poggio. Tadej Pogacar, son compatriote vainqueur du Tour de France, a pris la 5e place de la "classicissima", longue de 293 kilomètres. Sur la ligne, Mohoric a devancé de 2 secondes le Français Anthony Turgis et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Le Belge Wout van Aert, marqué de près, a terminé dans le premier groupe à la 8e place. Mohoric s'est détaché à 4 kilomètres de l'arrivée, dans la descente sinueuse du Poggio. Le Slovène, l'un des grands spécialistes de l'exercice, a frôlé la sortie de route mais a creusé un écart de 5-6 secondes avant de bénéficier de la surveillance réciproque des favoris dans les rues de San Remo. Pogacar, qui a attaqué à quatre reprises dans le Poggio, n'a pu provoquer la décision dans cette dernière difficulté et a basculé au sommet dans un petit groupe de quatre (avec Kragh Andersen, van der Poel et van Aert), avec quelques mètres d'avance seulement sur Mohoric et le premier groupe. "J'ai pensé à cette course tout l'hiver", a déclaré Mohoric (27 ans), ancien champion du monde juniors et espoirs. Le double vainqueur d'étape du Tour de France l'an passé, qui court pour l'équipe Bahrain, n'avait encore jamais gagné de grande classique. Dans cette 113e édition, courue par un temps clément et un vent favorable dans le final, l'échappée de huit coureurs lancée dès le départ (Gidich, Zakharov, Rivi, Sevilla, Conca, Tonelli, Tagliani, Zurita) a compté jusqu'à 7 minutes d'avance. L'Italien Filippo Conca, perclus de crampes, a mis pied à terre après 260 kilomètres et les derniers rescapés, les Italiens Alessandro Tonelli et Samuele Rivi, ont tenu bon jusqu'à l'approche du Poggio, à 9 kilomètres de l'arrivée. "Je savais que cette course pouvait me correspondre, que ce serait mon jour, a réagi Mohoric. J'ai pris des risques dans la descente mais c'est ce qui m'a permis d'aller chercher la victoire. C'était ma seule chance, à condition d'éviter l'erreur."

Deux Suissesses dans le top 20 Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Les Suissesses ont plutôt bien négocié l'avant-dernière course de la saison de Coupe du monde, lors des finales à Oslo. Elisa Gasparin et Lena Häcki se sont classées respectivement 14e et 17e de la poursuite. Elisa Gasparin a réussi une jolie remontée grâce à un sans-faute au tir. A l'inverse, Lena Häcki s'est montrée très à l'aise skis aux pieds pour combler son retard provoqué par ses quatre tours de pénalité. Devant leur public, les Norvégiennes ont fêté un doublé. Tiril Eckhoff s'est imposée devant Marte Olsbu Röiseland. Avec ce 2e rang, cette dernière remporte la Coupe du monde, une première pour elle. Côté masculin, les Suisses n'ont pas amélioré leur classement par rapport au sprint. Benjamin Weger (33e) et Sebastian Stalder (36e) sont tout juste parvenus à marquer quelques points. L'Allemand Erik Lesser, qui s'apprête à tirer sa révérence tout comme Weger, s'est imposé pour l'avant-dernière course de sa carrière. C'est son troisième succès à ce niveau. Il a devancé de 9'' le Français Quentin Fillon Maillet, déjà assuré de la victoire au général. Dimanche, Benjamin Weger et Lena Häcki seront les seuls au départ de la mass-start, qui réunira les 30 premiers du général de la Coupe du monde.

Le grand globe pour Ryan Regez, une 3e place pour Fanny Smith Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Ryan Regez s'est adjugé la Coupe du monde de skicross à Veysonnaz en prenant la 8e place. Fanny Smith a elle terminé 3e de la course féminine, remportée par la grande dame de la saison Sandra Näslund. Le sacre de Ryan Regez était entériné avant même les demi-finales. Derniers rivaux du champion olympique 2022 de la discipline, les Français Terence Tchiknavorian et Bastien Midol ont en effet connu une rapide élimination. La victoire est revenue au Suédois David Mobaerg. Meilleur Suisse, le St-Gallois Jonas Lenherr, non qualifié pour les Jeux, s'est classé 4e. Alex Fiva, 2e aux JO, a été éliminé dès les huitièmes de finale. Le Grison de 36 ans a ensuite laissé entendre qu'il poursuivrait probablement sa carrière la saison prochaine. Armin Niederer, qui n'a pas réussi à se qualifier pour les duels à élimination directe, a quant à lui fait ses adieux dans une tenue rétro. L'athlète de 35 ans tire sa révérence 15 ans après ses débuts en Coupe du monde, avec trois victoires en Coupe du monde et 14 podiums. Fanny Smith a profité de cette dernière course de la saison, à domicile, pour monter une nouvelle fois sur la boîte. La Vaudoise a terminé 3e derrière Sandra Näslund et Marielle Thompson, ses deux adversaires des JO de Pékin. On a d'ailleurs retrouvé le même podium qu'en Chine. Sandra Näslund boucle une saison exceptionnelle. La championne olympique a fêté sa onzième victoire en douze courses cette saison.

Slokar crée la surprise en slalom, Holdener 7e Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Andreja Slokar a créé la surprise en s'adjugeant le dernier slalom de Coupe du monde de l'hiver samedi à Méribel. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener a terminé au 7e rang. Sixième de la première manche, Andreja Slokar a signé le 2e chrono sur le second parcours pour s'imposer avec une marge de 0''48 sur sa dauphine allemande Lena Dürr. La Slovène s'est ainsi offert à 24 ans son deuxième succès en Coupe du monde, le deuxième de l'hiver après sa victoire dans le parallèle de Lech/Zuers en novembre. La troisième place est revenue à la Slovaque Petra Vlhova, qui était assurée depuis plusieurs semaines de s'adjuger le Globe de la discipline. Lauréate du gros Globe, l'Américaine Mikaela Shiffrin doit quant à elle se contenter d'un 8e rang pour cette avant-dernière épreuve de l'hiver. Septième à l'issue du premier parcours, Wendy Holdener a conservé ce rang. La Schwytzoise, qui a concédé 1''32 à la gagnante, saura s'en satisfaire: elle avait en effet été victime d'une contusion au tibia et d'une coupure au mollet gauche lors de sa chute survenue huit jours plus tôt dans le géant d'Are. Gisin enfourche Brillante 3e du slalom d'Are, Michelle Gisin a pour sa part chuté de manière spectaculaire en deuxième manche après avoir enfourché une porte. L'Obwaldienne, qui avait signé le 2e chrono sur le premier tracé derrière Lena Dürr, a semblé souffrir d'un genou. Sa participation au géant dominical est incertaine. Troisième Suissesse engagée dans ce slalom, Camille Rast n'a pas non plus marqué de point. Incertaine après s'être blessée aux deux genoux à Are, la Valaisanne n'a pu faire mieux qu'une 18e et avant-dernière place. "Je suis contente d'avoir su dépasser mes craintes pour m'aligner", a-t-elle lâché au micro de la RTS.

Benzema, blessé, manquera le clasico Benzema est forfait pour le clasico de dimanche Image: KEYSTONE/AP/Francisco Ubilla Karim Benzema manquera le clasico de la 29e journée de Liga contre le FC Barcelone dimanche (21h00). Blessé au mollet gauche, l'attaquant ne pourra par ailleurs pas rejoindre l'équipe de France la semaine prochaine, a annoncé son entraîneur Carlo Ancelotti samedi. Après avoir marqué deux buts lundi à Majorque pour devenir avec 413 réalisations le meilleur buteur français de l'histoire devant Thierry Henry (411), Karim Benzema est sorti à la 87e minute, visiblement gêné par une douleur au mollet gauche. Les examens médicaux passés par le joueur vendredi ont semblé encourageants, mais "KB9" s'est entraîné seul en salle vendredi, et n'a pas pris part à l'entraînement collectif samedi matin, veille du clasico.

Heptathlon: Ehammer mène le bal avant le 1000 m Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Simon Ehammer pointe en tête de l'heptathlon des Mondiaux en salle de Belgrade avant l'ultime épreuve, le 1000 m. L'Appenzellois devance de 23 points le Canadien Damian Warner. Deuxième au terme de la première journée de compétition vendredi soir, Simon Ehammer a pris le pouvoir en réussissant un nouveau record personnel à la perche samedi matin (5m10). Champion olympique du décathlon, Damian Warner n'a pu faire mieux que 4m90. Simon Ehammer (22 ans) entamera le 1000 m (dès 19h40) avec une marge de deux secondes sur le Canadien. Ce dernier demeure le favori pour l'or: il a déjà couru le 1000 m en 2'37'', alors que le meilleur chrono de l'Appenzellois est de 2'51''. Noemi Zbären et Ditaji Kambundji se sont quant à elles brillamment qualifiées pour les demi-finales du 60 m haies en signant le 3e et le 4e temps des séries. L'Emmentaloise a réalisé 7''95, son record personnel, manquant pour 0''01 le record de Suisse détenu par la soeur cadette de Mujinga. Celle-ci a couru en 7''97 samedi matin.

Septième succès de l'hiver pour Odermatt Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Marco Odermatt a conclu comme il se devait son fabuleux hiver. Le Nidwaldien a remporté le géant des finales de la Coupe du monde samedi à Méribel, cueillant ainsi sa septième victoire de la saison, la 11e au total. Le bilan 2021/22 de Marco Odermatt est tout simplement époustouflant: 16 podiums en 26 départs en Coupe du monde, avec un 8 sur 8 dans sa discipline de prédilection. Le prodige de Hergiswil a d'ailleurs triomphé à cinq reprises dans sa discipline forte, le géant, obtenant également deux deuxièmes places et un troisième rang. Premier skieur à faire le plein de podiums en géant sur une saison depuis Marcel Hirscher en 2017/18, Marco Odermatt a devancé de 0''49 son dauphin Lucas Braathen. Le vainqueur du gros Globe de cristal a ainsi creusé l'écart en deuxième manche sur le Norvégien, sa marge n'étant que de 0''20 à l'issue du premier parcours. La 3e place est revenue à Loïc Meillard. Le skieur d'Hérémence a concédé 0''63 à Marco Odermatt pour cueillir son deuxième podium de l'hiver après sa 2e place obtenue dans le premier slalom de Garmisch fin février. Troisième après la première manche, Justin Murisier a reculé au 9e rang, alors que Gino Caviezel s'est classé 5e.

Finales: Gisin 2e de la première manche du slalom Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Michelle Gisin peut rêver d'un deuxième succès en Coupe du monde. L'Obwaldienne a signé le 2e temps de la première manche du slalom des finales samedi à Méribel. Partie avec le dossard no 1, Michelle Gisin a concédé 0''37 à la leader provisoire, l'Allemande Lena Dürr, sur une piste qui a rapidement marqué en raison de la chaleur. Les cinq premières places sont ainsi occupées par les cinq premières partantes, Mikaela Shiffrin étant 5e à 0''66. Troisième du super-G de ces finales jeudi à Courchevel, Michelle Gisin vise un deuxième podium consécutif en slalom après sa 3e place obtenue à Are une semaine plus tôt. La lutte s'annonce toutefois intense en deuxième manche dès 13h30: Ana Bucik est 3e à 0''03 de l'Obwaldienne et Petra Vlhova 4e à 0''09. Toutes deux blessées lors du géant d'Are huit jours plus tôt, Wendy Holdener et Camille Rast ne devraient en revanche pas pouvoir signer d'exploit. La Schwytzoise pointe au 7e rang, à 1''01 de Lena Dürr, la Valaisanne ayant réalisé le 21e temps à 2''84. Camille Rast bénéficiera toutefois de conditions idéales sur le deuxième parcours.

Selina Gasparin dit stop Selina Gasparin prend sa retraite sportive Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Selina Gasparin mettra fin à sa carrière au terme de la saison. La Grisonne de 37 ans, 2e de l'inviduel des JO de Sotchi en 2014, demeure la seule médaillée olympique de l'histoire du biathlon helvétique. Pionnière de la discipline en Suisse, Selina Gasparin a disputé quatre Jeux olympiques et 12 championnats du monde. Outre sa médaille décrochée à Sotchi, elle affiche à son palmarès quatre podiums en Coupe du monde dont deux succès. Victorieuse des sprints de Hochfilzen et du Grand-Bornand en 2013/14, la Grisonne est d'ailleurs la seule Suissesse à avoir triomphé à ce niveau. "Je considère la fin de cette saison olympique comme le moment idéal pour terminer le long chapitre de ma carrière de biathlète", explique-t-elle dans un communiqué diffusé par Swiss-Ski. "Je suis fière du chemin parcouru durant ma carrière et d'avoir contribué au développement du biathlon en Suisse durant près de deux décennies", poursuit l'aînée des soeurs Gasparin, qui a également contribué aux trois premiers podiums d'un relais suisse lors de la saison 2019/20. Selina Gasparin, qui fut longtemps la seule biathlète suisse de haut niveau, a effectué ses débuts en Coupe du monde en novembre 2005. Elle disputera sa dernière course au début du mois d'avril, dans le cadre des Championnats de Suisse à Realp.

Finales: Odermatt remporte la 1re manche du géant Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Marco Odermatt a signé le meilleur chrono de la première manche dans le géant des finales de la Coupe du monde. Le Nidwaldien a devancé de 0''20 le Norvégien Lucas Braathen samedi matin à Méribel. En quête d'un huitième podium en huit géants disputés cet hiver, Marco Odermatt a forcé la décision sur le bas du parcours tracé sur la piste du Roc de Fer. Le champion olympique de la discipline accusait ainsi 0''29 de retard sur Lucas Braathen au troisième et dernier pointage intermédiaire, après 46 secondes de course. Les Suisses ont réussi un très beau tir groupé dans le sillage de leur leader. Hors du top 10 à Kranjska Gora une semaine plus tôt, Justin Murisier pointe au 3e rang, à 0''50 de Marco Odermatt. Loïc Meillard est 4e à 0''55, alors que Gino Caviezel a réussi le 7e temps à 0''75 du vainqueur du gros Globe de cristal. Marco Odermatt est par ailleurs "débarrassé" de son principal rival. Vainqueur des trois autres géants disputés jusqu'ici cette saison, Henrik Kristoffersen a en effet connu l'élimination sur ce premier tracé. Le Norvégien avait signé le doublé à Kranjska Gora le week-end précédent.

Quartararo signe sa première pole de l'année Image: KEYSTONE/AP/Achmad Ibrahim Le champion du monde en titre Fabio Quartararo (Yamaha) a signé samedi sa première pole position en 2022. Le Français partira devant Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Johann Zarco (Ducati-Pramac) dimanche au GP d'Indonésie, deuxième manche de la saison de MotoGP. Fabio Quartararo a devancé l'Espagnol Jorge Martin de 0''213 pour signer la 19e pole position de sa carrière, la 16e dans la catégorie-reine mais la première depuis juin dernier. Johann Zarco a pour sa part concédé 0''311 sur son compatriote en Q2. Le sextuple champion de MotoGP, Marc Marquez, a quant à lui chuté deux fois coup sur coup en première partie des qualifications. L'Espagnol ne partira que 15e pour le Grand Prix.