Djokovic active ses avocats +++ Gottéron en quarantaine

L'Australie annule le visa de Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair L'Australie a annulé jeudi le visa de Novak Djokovic qui était arrivé à l'aéroport de Melbourne dépourvu des documents nécessaires à l'entrée dans le pays. Le voyage de Djokovic "Down Under" s'est transformé en histoire rocambolesque et a provoqué un incident diplomatique, le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, accusant l'Australie de "mauvais traitement" envers le champion de tennis à son arrivée dans l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale. Djokovic était tout sourire pour annoncer son départ pour Melbourne sur son compte Instagram mardi. Mais le champion serbe, qui s'était opposé à la vaccination obligatoire et dont le statut vaccinal est inconnu, a finalement déchanté. "Retenu en captivité" Son visa a été annulé, les douanes australiennes expliquant que "M. Djokovic n'a pas fourni les éléments appropriés pour entrer en Australie" et que "les ressortissants étrangers qui ne disposent pas d'un visa valide ou dont le visa a été annulé seront placés en détention et expulsés d'Australie". Le sort réservé à "Djoko" est très mal passé du côté de la Serbie. Son président Aleksandar Vucic, déclarant avoir parlé au N.1 mondial au téléphone, a écrit sur Instagram que "toute la Serbie était avec lui (Djokovic)" et que "les autorités prenaient toutes les mesures nécessaires pour que le mauvais traitement du meilleur joueur de tennis du monde cesse aussitôt que possible". Plus tôt mercredi, le père de Djokovic a déclaré au média Sputnik Serbia que son fils avait été "retenu en captivité pendant cinq heures" à l'aéroport. "Il n'y aura aucune règle spéciale pour Novak Djokovic. Pas la moindre", avait prévenu de son côté le Premier ministre australien Scott Morrison mercredi. "Dans le premier avion" Selon la presse australienne, le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa et le visa qu'il a demandé n'autorise pas de dérogation médicale. Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l'Etat de Victoria, lorsque le camp Djokovic a constaté son erreur, a expliqué le quotidien The Age. Mais cette demande a été retoquée, avait indiqué Jaala Pulford, une ministre de l'État de Victoria. Djokovic, muet sur son statut vaccinal, était déjà dans le collimateur de la classe politique australienne depuis qu'il a annoncé avoir obtenu une dérogation médicale pour participer à l'Open d'Australie (17-30 janvier). Si les preuves pour soutenir cette dérogations sont "insuffisantes", alors Djokovic "ne sera pas traité différemment de qui que ce soit d'autre, et il retournera chez lui par le premier avion", avait insisté le Premier ministre australien. Aucun traitement de faveur Le patron de Tennis Australia, Craig Tiley, également directeur du premier Grand Chelem de l'année, a toutefois affirmé que le N.1 mondial n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur pour obtenir cette dérogation, lors d'un processus supervisé par les autorités australiennes et celles de l'Etat de Victoria. Un total de 26 joueurs ou membres de leur staff, sur les quelque 3000 attendus en Australie, ont demandé une exemption et seuls quelques-uns d'entre eux l'ont obtenue, a-t-il dévoilé. Selon M. Tiley, les deux commissions chargées d'examiner les demandes d'exemption le font sans connaître l'identité des requérants. Déjà vainqueur de 20 Grands Chelems, comme Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic visait un 21e titre record à Melbourne. L'Open d'Australie, qui commence le 17 janvier, est son tournoi fétiche: c'est à Melbourne que le Serbe a remporté son premier Grand Chelem (2008), et aucun joueur ne s'y est imposé autant que lui (neuf victoires). "Pas pour les vaccins" Depuis des mois, "Nole" laissait planer le doute sur sa participation au premier Grand Chelem de l'année, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner contre le Covid-19 pour entrer en Australie. Le N.1 mondial s'était exprimé dès avril 2020 contre la vaccination obligatoire, alors envisagée pour permettre la reprise des tournois. "Personnellement, je ne suis pas pour les vaccins. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'oblige à me faire vacciner pour voyager", avait-il alors affirmé. Il avait finalement annoncé mardi avoir obtenu une dérogation médicale lui permettant de faire le voyage en Australie. La réglementation du pays prévoit ce type de dérogation dans cinq cas précis (avoir contracté le Covid-19 dans les six mois précédents, grave contre-indication médicale...) mais la fédération, invoquant le secret médical, a refusé de dire lequel s'appliquait à Djokovic. Cette décision a soulevé un tollé en Australie, où les mesures mises en place pour lutter contre le Covid-19 ont été particulièrement strictes depuis le début de la pandémie.

L'Australie annule le visa de Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair L'Australie a annulé jeudi le visa de Novak Djokovic qui était arrivé à l'aéroport de Melbourne dépourvu des documents nécessaires à l'entrée dans le pays, ont indiqué les douanes australiennes. Le no 1 mondial, dont le statut vaccinal est inconnu, avait obtenu une dérogation pour pouvoir se rendre à Melbourne en vue d'y disputer le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. "Les ressortissants étrangers qui ne disposent pas d'un visa valide ou dont le visa a été annulé seront placés en détention et expulsés d'Australie", ont déclaré les douanes. Le numéro un mondial a appris tard dans la soirée, heure suisse, que son visa était refusé. Il a reçu l'injonction de quitter l'Australie dès jeudi. Les avocats de Djokovic tentaient de faire opposition à la décision des autorités australiennes comme le mentionnaient "The Age" et le "Sydney Morning Herald".

Fribourg-Gottéron en quarantaine préventive Image: KEYSTONE/PostFinance Le vestiaire de Fribourg-Gottéron est également touché par plusieurs cas de Covid-19. Des joueurs ont été testés positifs entre dimanche et mercredi, l'équipe se retrouve en quarantaine. Le club fribourgeois, longtemps épargné par le coronavirus, a ainsi été placé en quarantaine préventive par le médecin cantonal, annonce un message du club. Ainsi, ses matches du week-end, vendredi réception de Lausanne et samedi déplacement à Ambri-Piotta, seront sans doute reportés. Et sans doute d'autres la semaine prochaine.

Trois sur trois pour Kobayashi à Bischofshofen Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Japonais Ryoyu Kobayashi a remporté le troisième concours de la Tournée des quatre tremplins mercredi à Bischofshofen Le sauteur asiatique s'avance vers une nouvelle victoire dans la prestigieuse compétition qui se conclut jeudi. Après ses victoires à Oberstdorf et à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), Kobayashi a enchaîné en Autriche par le concours qui aurait dû se dérouler mardi à Innsbruck, mais avait été décalé au mercredi à Bischofshofen à cause du vent. Kobayashi a devancé les Norvégiens Marius Lindvik et Halvor Egner Granerud à l'issue des deux sauts du jour. Il sera en course jeudi, toujours à Bischofshofen, pour le Grand Chelem qu'il avait déjà réussi il y a trois ans. Au classement de la Tournée, le Japonais de 25 ans, également leader du général de la Coupe du monde, compte 17,9 points d'avance sur Lindvik et 38,7 sur Granerud. Ce jeudi, Kobayashi aura l'occasion de devenir le premier sauteur dans l'histoire de la Tournée, vieille de 70 ans, à réussir deux Grands Chelems, soit remporter les quatre épreuves au programme. Les Suisses décevants Côté suisse, ce fut la déception. Le trio helvétique est resté cantonné à des performances très moyennes. Killian Peier a terminé au 26e rang après des sauts de 130 et 133 m. Au cours des onze sauts disputés cette saison, le Vaudois avait toujours figuré au pire au 16e rang. Gregor Deschwanden (129,5/127,5 m) a décroché deux points Coupe du monde avec sa 29e place. Simon Ammann largement battu par l'Allemand Markus Eisenbichler au cours du duel de la première manche n'a pas réussi à se qualifier pour la finale.

Stéphane Henchoz rejoint l'Olympique Lyonnais Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'ancien défenseur international Stéphane Henchoz (47 ans) a rejoint l'Olympique Lyonnais. Le Fribourgeois renforcera la cellule de recrutement dirigée par l'ancien joueur Bruno Cheyrou. Le club explique sur son site que l'ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax et Sion sera en charge des championnats de Suisse, de la Bundesliga, de l'Autriche et de l'Italie. Dans sa carrière, Henchoz a évolué de nombreuses années à l'étranger avec Hambourg, Liverpool ou Blackburn.

Djokovic bloqué à l'aéroport de Melbourne après un problème de visa Novak Djokovic ne semble pas le bienvenu en Australie. Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER Le no 1 mondial Novak Djokovic, qui s'est vu accorder mardi une dérogation médicale par l'Etat fédéral australien afin de pouvoir disputer l'Open d'Australie, est bloqué à l'aéroport de Melbourne. En cause un problème de visa. Selon la presse australienne, le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie, qui avait pris l'avion mardi en direction de Melbourne après avoir annoncé l'obtention de cette dérogation, n'aurait pas rempli le bon formulaire pour le type de visa qu'il a demandé. Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, lorsqu'il a été constaté que l'équipe de Djokovic avait demandé "le mauvais type de visa", indique The Age. Djokovic cherchait à entrer dans le pays avec un visa de travail qui "nécessitait l'accord du gouvernement victorien", selon le quotidien The Australian. Jaala Pulford, ministre de l'Etat de Victoria, a déclaré mercredi après-midi dans un tweet que son Etat avait refusé de soutenir cette demande. Selon The Age, malgré ce refus, Djokovic devrait probablement finir par être autorisé à descendre de son avion et à entrer à Melbourne, et ce problème de visa ne fera que retarder son arrivée. Accueil maussade Mardi, le Serbe avait annoncé, tout sourire, son départ pour Melbourne en vue de disputer l'Open d'Australie (17-30 janvier) grâce à l'obtention d'une dérogation. Ce qu'a rapidement confirmé la Fédération australienne (TA). L'octroi de cette exemption médicale, dont les raisons n'ont pas été expliquées, a provoqué de vives critiques en Australie, dans les médias, le monde politique et le milieu sportif. Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mercredi qu'il exigerait de Djokovic la preuve que la "dérogation médicale" dont il a bénéficié pour participer à l'Open d'Australie était justifiée, faute de quoi il serait renvoyé "chez lui par le premier avion". Le directeur de l'Open d'Australie Craig Tiley a lui aussi exhorté Novak Djokovic a dévoiler la raison de sa dérogation. Depuis des mois, "Nole" laissait planer le doute sur sa participation au premier Grand Chelem de l'année, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner contre le Covid-19 pour entrer en Australie et pouvoir disputer le tournoi.

Le CIO rassure Swiss Olympic: les JO de Pékin auront lieu Image: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin auront bien lieu comme prévu du 4 au 20 février 2022. C'est ce que le CIO a réaffirmé aujourd'hui aux comités nationaux olympiques. Swiss Olympic l'a confirmé dans un communiqué. Ce mercredi à l'occasion d'une vidéoconférence, le Comité international olympique (CIO) a reconfirmé que la cérémonie d’ouverture aura donc bien lieu comme prévu dans 30 jours, et un report n’est pas envisagé. "La question d'un report n'est plus d'actualité pour nous toutes et tous. Nous pouvons désormais nous concentrer sur notre tâche: la mise sur pied des meilleures conditions possibles pour la délégation suisse pendant les quatre semaines qui nous séparent de la cérémonie d'ouverture", explique Ralph Stöckli, Chef de mission de Swiss Olympic. Swiss Olympic et les autres comités nationaux olympiques ont insisté sur l'équité pour la qualification aux JO. Cet aspect concerne par exemple le délai que les participantes et participants doivent attendre après la guérison d'une infection au coronavirus pour être autorisés à se rendre en Chine. Pour le moment, ce délai peut aller jusqu’à douze jours. Raccourcir le délai Le comité d’organisation et le CIO ont cependant annoncé aujourd'hui que ce point serait géré de manière plus flexible que ce qui était prévu jusqu'à présent: ainsi, un groupe d’experts international évaluera chaque cas de manière spécifique. "C'est un signal positif. Sans cette flexibilité, vu le nombre élevé de contaminations, nous aurions dû partir du principe que de nombreux athlètes, ne présentant plus de risque d'infection, auraient été privés de leur rêve de participer aux Jeux olympiques ", a rappelé Ralph Stöckli. Malgré tout, Swiss Olympic va rappeler aux athlètes et au personnel d'encadrement de mettre en œuvre tout ce qui relève de leur responsabilité pour se protéger d'une infection au coronavirus d’ici leur départ pour la Chine: respecter encore plus qu'avant les mesures de protection et d'hygiène, se faire éventuellement tester encore plus régulièrement, effectuer le vaccin de rappel et éviter les contacts superflus.

Le slalom de Zagreb repoussé à jeudi? Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Les dames avaient dû en découdre dans des conditions plus que précaires mardi en slalom à Zagreb. Les messieurs n'ont pas eu la même "chance" 24 heures plus tard. Les organisateurs ont en effet renoncé à organiser le slalom de Coupe du monde programmé mercredi. "Un possible report de la course à jeudi est à l'étude", a expliqué la FIS. La FIS a dû capituler face aux caprices de la météo, qui ont ramolli un peu plus une piste déjà bien dégradée. Le thermomètre affichait en effet quelque 10° mercredi après-midi aux abords de la capitale croate, et la pluie et le brouillard sont venus s'ajouter au vent pour mettre fin aux espoirs des organisateurs. Le départ de ce troisième slalom messieurs de l'hiver avait d'abord été repoussé d'un quart d'heure, à 15h45, car le jury voulait procéder à une inspection supplémentaire de la piste. Peu après, l'annulation a été communiquée par la FIS, qui évoquait des "conditions météorologiques extrêmes". La marge de manoeuvre est extrêmement réduite pour la FIS à Zagreb, où il est qui plus est difficile d'imaginer que les conditions soient favorables jeudi. Les techniciens doivent en effet rejoindre Adelboden, où un géant puis un slalom sont prévus samedi et dimanche.

Blessé au dos, Van der Poel ne disputera pas les Mondiaux Van der Poel forfait pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Néerlandais Mathieu van der Poel, triple champion du monde en titre, a déclaré forfait pour le championnat du monde de Fayetteville aux Etats-Unis (29-30 janvier). Il souffre d'une blessure au dos. "A cause de ce mal de dos, je n'ai pas atteint le niveau souhaité depuis le Tour de France et je veux juste m'en débarrasser", a déclaré Mathieu van der Poel, cité dans un communiqué de son équipe, Alpecin-Fenix. "Le seul remède s'avère être une période de repos plus longue et il serait donc stupide d'interrompre à nouveau cette période", a poursuivi le quadruple champion du monde de la spécialité (2015, 2019, 2020 et 2021). Il a ajouté que ne pas pouvoir défendre son maillot arc-en-ciel aux Etats-Unis était "une vraie déception". Frustration "Je ne suis pas inquiet pour la suite de ma carrière, mais bien sûr, cela me frustre aujourd'hui de ne pas savoir combien de temps durera la période de repos", a-t-il affirmé. Alpecin-Fenix a indiqué que Van der Poel, qui aura 27 ans le 19 janvier, commencera sa saison sur route que lorsque la blessure sera derrière lui et qu'il aura pu se préparer correctement.

Grasshopper transfère Kawabe à Wolverhampton Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Hayao Kawabe (26 ans) a été transféré de Grasshopper à Wolverhampton, où il a signé un contrat de trois ans et demi. Le milieu de terrain japonais devrait être prêté à GC jusqu'au terme de la saison. Kawabe était arrivé dans le club zurichois en juillet 2021, en provenance des Sanfrecce Hiroshima. Il a fait 18 apparitions avec GC et marqué 4 buts. Il va s'entraîner quelques semaines à Wolverhampton pour connaître son futur club, mais devrait disputer la deuxième partie de la Super League avec Grasshopper.

Tiley exhorte Djokovic à dire la raison de sa dérogation Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Le directeur de l'Open d'Australie Craig Tiley a exhorté Novak Djokovic à dévoiler la raison de la "dérogation médicale" qui lui permettra de participer au premier Grand Chelem de l'année. "Ce serait certainement utile si Novak expliquait les conditions dans lesquelles il a demandé et obtenu une exemption", a déclaré aux journalistes Craig Tiley, qui est également président de la fédération australienne (TA). "Je l'encourage à parler de cela à la communauté... Nous avons traversé une période très difficile au cours des deux dernières années et j'apprécierais certaines réponses à cela", a ajouté le patron du tennis australien. Craig Tiley a toutefois souligné que le Serbe n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur pour obtenir cette dérogation lors d'un processus supervisé par les autorités australiennes et celles de l'Etat de Victoria. 26 demandes Un total de 26 joueurs ou membres de leur staff, sur les quelque 3000 qui ont fait le voyage en Australie, ont demandé une exemption et seuls quelques-uns d'entre eux ont obtenu satisfaction, a dévoilé M Tiley. "Toute personne remplissant les conditions a été autorisée à entrer. Il n'y a pas eu de faveur spéciale. Il n'y a pas eu de traitement spécial accordé à Novak", a-t-il insisté. Déjà vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, comme Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic vise un 21e sacre record. L'Open d'Australie, qui commence le 17 janvier, est son tournoi fétiche: c'est à Melbourne que le Serbe a remporté son premier Majeur (2008), et personne ne s'y est imposé autant que lui (9 victoires). Deux poids, deux mesures Depuis des mois, "Nole" laissait planer le doute sur sa participation au premier Grand Chelem de l'année, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner contre le Covid-19 pour entrer en Australie. Il a finalement annoncé mardi avoir obtenu une "dérogation médicale", la Fédération australienne se retranchant derrière le secret médical pour ne pas la justifier. Cette annonce a notamment suscité des réactions négatives chez certains joueurs dénonçant un deux poids, deux mesures, ou dans certains titres de la presse australienne, dans un pays où les mesures de lutte contre le Covid-19 ont été particulièrement strictes. Novak Djokovic n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal et s'était exprimé dès avril 2020 contre la vaccination obligatoire, alors envisagée pour permettre la reprise des tournois malgré la pandémie de Covid-19.

Un doublé pour Pius Suter Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Pius Suter a brillé mardi soir en NHL. L'attaquant zurichois de Detroit a signé un doublé dans un match gagné 6-2 face aux Sharks de Timo Meier, auteur pour sa part d'un assist dans cette partie. Désigné première étoile, Pius Suter a inscrit le 2-0 en infériorité numérique à la 23e minute, après avoir récupéré le puck dans sa zone de défense, puis le 4-1 à la 30e minute. Les Red Wings ont même inscrit un deuxième but à 4 contre 5, 37'' après celui de Suter, alors qu'ils n'avaient pas trouvé la faille dans cette situation lors de leurs... 100 derniers matches. Pius Suter affiche désormais 8 buts en 10 assists à son compteur 2021/22, en 34 matches. Timo Meier, qui a été crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2 signé Alexander Barabanov à la 42e, en est pour sa part à 35 points (13 buts, 22 assists) en 29 parties disputées sous le maillot des Sharks dans cet exercice 2021/22. Un but pour Kukan Aligné par les Blue Jackets pour la première fois depuis le 25 octobre après avoir souffert d'une blessure à une main, le défenseur zurichois Dean Kukan a par ailleurs inscrit son premier but de la saison mardi, son troisième en NHL. Columbus, qui évoluait sans Grégory Hoffman, a toutefois été écrasé 7-2 par Tampa Bay. La belle série de New Jersey a par ailleurs pris fin. Les Devils, qui restaient sur trois succès consécutifs, se sont inclinés 5-3 à Boston. Ils ont dû composer sans leur capitaine valaisan Nico Hischier, touché au bas du corps, et sans leur meilleur défenseur Dougie Hamilton, qui souffre d'une fracture de la mâchoire.

Henri Laaksonen en 8e de finale à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Henri Laaksonen (ATP 98) jouera les 8es de finale du tournoi ATP 250 de Melbourne. Le Schaffhousois a bénéficié de l'abandon du Français Benoît Paire (ATP 46) mercredi au 1er tour. Ce dernier a jeté l'éponge alors qu'il était mené 4-6 6-3 5-2... Repêché dans le tableau final en tant que "lucky loser" après avoir perdu au dernier tour des qualifications, Henri Laaksonen a ainsi cueilli son troisième succès en trois duels livrés face au fantasque Français. Il se mesurera en 8e de finale au Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 80) ou à l'Espagnol Jaume Munar (ATP 77).

Slalom de Zagreb: Vlhova impériale, Holdener 4e Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Petra Vlhova a remporté sa 24e course de Coupe du monde lors du slalom de Zagreb. Elle a devancé Mikaela Shiffrin et Katharina Liensberger, alors que Wendy Holdener a pris le 4e rang. La Slovaque est bien la meilleure slalomeuse à l'heure actuelle. Sur une piste indigne de la Coupe du monde, la protégée de Mauro Pini a enlevé son 16e slalom, le troisième de suite dans la capitale croate. Sur un tracé couvert de feuilles (!) et soumis aux rafales de vent, Vlhova a su rester stable pour l'emporter avec 0''50 d'avance sur sa meilleure ennemie, de retour après une pause forcée due au covid. Liensberger a pour sa part concédé 2''11. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener a manqué son 29e podium dans la discipline en étant un peu trop respectueuse lors de son deuxième passage. Troisième à Lienz, Michelle Gisin s'est cette fois classée 10e. En raison du vent, les organisateurs ont dû enlever l'arche d'arrivée durant la deuxième manche pour éviter qu'elle s'envole. Etonnant que la FIS s'entête à maintenir ces slaloms dans la capitale croate. A l'heure où le dérèglement climatique se fait de plus en plus sentir, des stations de basse altitude comme Zagreb (arrivée à 700 m) ou Maribor, contrainte d'abdiquer pour les courses du week-end finalement replacées à Kranjska Gora, ne font pas une bonne publicité au sport. A voir si la course masculine prévue mercredi aura lieu. A noter que seules quatre Suissesses ont pris part à cette première course de l'année 2022. Elena Stoffel et Selina Egloff n'ont pas pu se hisser en seconde manche. Camille Rast, qui reste sur un 7e rang à Lienz, Mélanie Meillard et Aline Danioth ont de leur côté toutes dû renoncer après un test covid positif.